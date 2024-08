10 darmowych szablonów planów działania

Niezależnie od tego, czy dążysz do cel zawodowy w przypadku tworzenia produktu lub budowania domu, zawsze zaczynasz od szczegółowego planu, który poprowadzi Cię przez kolejne kroki.

Wydajne oprogramowanie do zarządzania projektami jest kluczem do tworzenia i nadzorowania kompleksowych planów działania. A wybór odpowiedniego szablonu planu działania dla danego oprogramowania jest kluczem do zaoszczędzenia czasu w tym procesie krok po kroku, przy jednoczesnym upewnieniu się, że obejmujesz wszystkie podstawy! 🔑

Nawet proste projekty i cele wymagają zorganizowanych planów działania, a szablony planów działania zapewniają idealne ramy, które pomogą Ci przekształcić te plany w rzeczywistość! Chociaż do dyspozycji jest mnóstwo szablonów, każdy z nich ma unikalny zestaw funkcji i wartości w zależności od wielkości zespołu, projektu lub celu.

Zamiast przeczesywać strony i strony wyników wyszukiwania, zacznij tutaj, od 10 najlepszych szablonów planów działania dla ClickUp , Excel i Word. Dostęp do każdego szablonu można uzyskać bezpośrednio z tego bloga, a czy wspomniałem, że wszystkie są całkowicie bezpłatne?

Co to jest szablon planu działania?

Plan działania to szczegółowy lista kontrolna elementów które muszą się wydarzyć, aby ukończyć projekt lub osiągnąć cel. Możesz stworzyć plan działania dla praktycznie wszystkiego - i prawdopodobnie już to zrobiłeś!

Pomyśl o swoim planie działania jako o dokładnej liście każdego zadania zawartego w przepływie pracy lub krokach w procesie. Ale to, co odróżnia plan działania od zwykłej listy rzeczy do zrobienia, to ilość organizacji, informacji i szczegółów.

Plan uzasadnia "kto", "co", "gdzie" i "kiedy" projektu oraz pokazuje, w jaki sposób każde powiązane zadanie wiąże się z tymi pomysłami. Pomaga to kierownikom projektów usprawnić przepływy pracy i zapewnia, że każdy element działania jest absolutnie konieczne.

Zobacz, jak Twój plan działania ożywa w ClickUp dzięki kształtom, kompletnym zadaniom i multimediom, które możesz przeciągać i upuszczać na swojej tablicy

Szablony planów działania ułatwiają tworzenie mapy drogowej. Twój szablon może mieć formę gotowego schematu blokowego, listy, dokumentu lub tabeli, w której możesz zasadniczo podłączyć i odtworzyć informacje o projekcie w odpowiednich obszarach, aby poprowadzić kolejne kroki w procesie.

Są to doskonałe zasoby, które można mieć pod ręką w celu rozwijania świeżych pomysłów, podczas przeglądów wydajności pracowników podczas planowania rozwoju zawodowego i wiele więcej. Ponadto szablony planów działania można dostosować do bardziej konkretnych przypadków użycia i są one zaprojektowane tak, aby pomóc w bardziej proaktywnym i strategicznym myśleniu o budowanie procesów .

10 darmowych szablonów planów działania

Teraz, gdy masz już podstawowe informacje, nadszedł czas, aby rozpocząć poszukiwania! Na szczęście zarządzanie projektami to nasza specjalność. 🤓

Odrobiliśmy naszą pracę domową, aby przedstawić 10 najlepszych szablonów planów działania dla ClickUp, Excel, Word i nie tylko. A co najlepsze? Możesz je pobrać bezpośrednio z tego bloga, nie wydając ani grosza. 💰

1. Szablon planu działania ClickUp

Szablon planu działania ClickUp

Poświęcenie czasu na stworzenie planu z możliwymi do wykonania krokami może zapewnić nieocenioną strukturę dla prostych i złożonych projektów!

Szablon Szablon planu działania ClickUp umożliwia przeglądanie planów działania codziennie, co tydzień, co miesiąc i co kwartał na tablicy Whiteboard. Proces ten ułatwi wyznaczanie celów, zapewniając prosty sposób na ustrukturyzowanie elementów działań, określenie terminów i zasobów oraz śledzenie postępów w realizacji celów.

Jeśli robisz to po raz pierwszy używając cyfrowej tablicy bez obaw! Przewodnik Getting Started wewnątrz tego szablonu przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji kanwy. 🎨 Pobierz ten szablon

2. Szablon planu działań naprawczych ClickUp

Szablon planu działań naprawczych ClickUp

Corrective Action Plan (CAP) to ustrukturyzowany plan działania określający kroki niezbędne do rozwiązania problemów i poprawy wydajności roli, procesu lub systemu.

Z Szablon planu działań naprawczych ClickUp dzięki temu szablonowi łatwo jest skonsolidować dane i pomysły, aby wszystko było w jednym miejscu. Główne elementy CAP w tym szablonie planu działania projektu Whiteboard są zorganizowane tak, aby skrócić czas potrzebny od zidentyfikowania błędu do wdrożenia rozwiązania:

Obszary do poprawy : Zidentyfikuj obszary związane z operacjami biznesowymi lub wydajnością zespołu, które wymagają zmian i uwagi

: Zidentyfikuj obszary związane z operacjami biznesowymi lub wydajnością zespołu, które wymagają zmian i uwagi Problemy i przyczyny źródłowe : Zdefiniowanie wyzwań, blokad i informacji pomocniczych w celu przeanalizowania i opracowania rozwiązania

: Zdefiniowanie wyzwań, blokad i informacji pomocniczych w celu przeanalizowania i opracowania rozwiązania Możliwe rozwiązania : Rozważ każdy czynnik związany z planem naprawczym i wymień wszystkie możliwe rozwiązania, aby wprowadzić zmiany w celu poprawy

: Rozważ każdy czynnik związany z planem naprawczym i wymień wszystkie możliwe rozwiązania, aby wprowadzić zmiany w celu poprawy Miara sukcesu : Zdefiniuj swój sukces, który można zmierzyć za pomocą kluczowych wskaźników wydajności lub metryk, które mają zastosowanie i są korzystne dla twojego zespołu i ogólnych operacji

: Zdefiniuj swój sukces, który można zmierzyć za pomocą kluczowych wskaźników wydajności lub metryk, które mają zastosowanie i są korzystne dla twojego zespołu i ogólnych operacji Właściciele zadań : Przypisz konkretnych członków zespołu do każdego zadania

: Przypisz konkretnych członków zespołu do każdego zadania Oś czasu: Przeznacz wystarczająco dużo czasu naprzygotować się na zmiany i doskonalenie w miarę przechodzenia przez ten szablon Pobierz ten szablon ### 3. Szablon planu działania na rzecz zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon planu działania na rzecz zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon Szablon planu działania na rzecz zaangażowania pracowników ClickUp to dokument pełen przykładów zwiększających satysfakcję i zaangażowanie pracowników. Oferuje instrukcje krok po kroku, aby jak najlepiej wykorzystać szablon do mierzenia postępów w zakresie wspólnych działań Cele HR :

Strategia biznesowa

Strategia personalna

Priorytety strategiczne

Plany komunikacji

A to dopiero początek! Możesz przypisywać zadania bezpośrednio w Doc lub połączyć szablon planu działania pracownika z zadaniami i udostępnić go interesariuszom. Zmniejsza to liczbę kanałów informacji zwrotnej i skraca czas potrzebny na zatwierdzenie planu lub przypisanie zadań członkom zespołu.

Pro tip: Użyj podstron, aby dodać programy szkoleniowe, systemy nagród i inne powiązane działania, aby utrzymać całą pracę w jednym miejscu! Pobierz ten szablon

4. Szablon planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa ClickUp

Szablon planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa ClickUp

A Plan działania na rzecz cyberbezpieczeństwa to pisemne ramy określające kroki i zasoby wymagane do poprawy stanu bezpieczeństwa. TechTarget definiuje stan bezpieczeństwa jako "ogólną siłę cyberbezpieczeństwa organizacji oraz to, jak dobrze może ona przewidywać, zapobiegać i reagować na stale zmieniające się zagrożenia cybernetyczne"

Kompleksowy plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa zaczyna się od oceny obecnego stanu bezpieczeństwa organizacji -analiza istniejących polityk, procedur, systemów i infrastruktury w celu zidentyfikowania wszelkich luk lub obszarów podatnych na zagrożenia.

Na podstawie tej oceny można podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy technicznych i nietechnicznych aspektów bezpieczeństwa, takich jak wdrażanie nowych technologii, procesów i praktyk. ⚙️

The Szablon planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa ClickUp to pięknie zaprojektowany dokument dla każdego zespołu ds. bezpieczeństwa, który można szybko dostosować do potrzeb odbiorców. Przechodząc przez proces planu działania, możesz współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie!

Skorzystaj z tego bezpłatnego szablonu, aby łatwo chronić swoje Dokumenty ClickUp z kontrolkami Prywatność i Edytuj, aby zapobiec niepożądanym zmianom zawartości stron. Pobierz ten szablon

5. Szablon planu działania ClickUp SMART

Szablon planu działania ClickUp SMART

Szablon Szablon planu działania ClickUp SMART pomaga kierownikom projektów podzielić złożone zadania na łatwiejsze do zarządzania etapy, przy jednoczesnym uwzględnieniu barier czasowych, zasobów i wiedzy specjalistycznej.

Akronim SMART oznacza Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Relevant (istotny) i Timely (terminowy). Ten szablon organizuje każdy Cel SMART kategorii, zapewniając jednocześnie pomocne wskazówki dotyczące sukcesu! Po wypełnieniu każdej kategorii zaznacz tekst, aby utworzyć zadania do wykonania i przypisz datę ukończenia.

Stamtąd możesz łatwo nawigować między dokumentami i zadaniami bez otwierania kolejnych kart przeglądarki.

Potrzebujesz poprawić lub zanotować swój plan działania? W tym szablonie znajduje się sekcja przeznaczona właśnie do tego - sekcja Follow Through. Zanotuj datę przeglądu, kluczowe osiągnięcia, obszary ulepszeń i potrzebne wsparcie, aby śledzić całą swoją pracę! Pobierz ten szablon

6. Szablon dziennego planu działania ClickUp

Szablon codziennego planu działania ClickUp

Szablon Szablon codziennego planu działania ClickUp jest godnym rywalem dla listy rzeczy do zrobienia na firmowym notatniku.

Codzienny plan działania to plan szablon do organizowania i ustalania priorytetów zadań w ciągu dnia. Pomaga nam zachować koncentrację i produktywność, jednocześnie pomagając nam lepiej zarządzać naszym czasem. Proces ten obejmuje tworzenie listy zadań, które należy wykonać każdego dnia, przypisanie ram czasowych dla każdego zadania, a co najważniejsze, zobowiązanie się do ich wykonania w tym czasie. ⏳

Osoby lub zespoły skorzystają z uporządkowanego układu i połączonego widoku celów organizacyjnych. Aby rozpocząć, otwórz przewodnik Getting Started w szablonie planu działania projektu, aby uczynić go swoim własnym, dzięki czemu będziesz mógł z niego korzystać każdego dnia!

Dowiedz się więcej Szablony list rzeczy do zrobienia ! Pobierz ten szablon

7. Matryca priorytetów działań ClickUp Szablon do białej tablicy

Matryca priorytetów działań ClickUp Szablon tablicy Whiteboard

Matryca priorytetów działań to narzędzie wizualizacyjne, które pomaga każdemu ocenić i uszeregować zadania w oparciu o to, ile wysiłku jest wymagane i jak ważne jest wykonanie zadania dla osiągnięcia ogólnego celu.

Matryca priorytetów działań zazwyczaj zawiera cztery sekcje: element działania/zadanie, poziom ważności, oś czasu i status ukończenia. Pozwala to zespołom łatwo uszeregować elementy działań według ważności, dzięki czemu mogą upewnić się, że ważne zadania zostaną wykonane w pierwszej kolejności i w wyznaczonym czasie.

Zadania, które mogą poprawić wydajność lub złagodzić ryzyko powinny mieć wyższy priorytet niż te, które nie mają bezpośredniego wpływu. Podobnie, zadania z krótkoterminowymi terminami powinny być traktowane jako wyższy priorytet niż cele długoterminowe na osi czasu planu działania.

W Szablon tablicy priorytetów działań ClickUp jest idealny dla kierowników projektów, którzy chcą zoptymalizować swoje plany działania w celu poprawy wydajności w czasie. Zespoły mogą łatwiej określić, które zadania wymagają uwagi w pierwszej kolejności, jednocześnie śledząc postępy. Przewodnik Getting Started w tym szablonie zawiera wskazówki dotyczące formatowania i przykłady, dzięki którym Twój plan działania Whiteboard będzie gotowy!

Sprawdź więcej_ szablony macierzy and przykłady struktury macierzy . Pobierz ten szablon

8. Szablon planu działania w zakresie zarządzania ClickUp

Szablon planu działania w zakresie zarządzania ClickUp

To Szablon planu działania w zakresie zarządzania ClickUp jest stworzony do obsługi każdego projektu, ale jest szczególnie pomocny w przypadku większych lub bardziej złożonych sytuacji. Zapewnia ustrukturyzowane ramy do wyjaśniania podejścia podczas śledzenia postępów!

Dokument zawiera pomocne wskazówki i jest podzielony na następujące sekcje:

Wprowadzenie, aby zapewnić kontekst problemu

cele_, aby wymienić kryteria sukcesu planu i pożądane wyniki

Action Plan do wyszczególnienia konkretnych zadań, projektów i członków zespołu

przegląd i zatwierdzenie_ w celu przypisania osoby odpowiedzialnej Pobierz ten szablon ### 9. Szablon planu działania Microsoft Word

za pośrednictwem Szablony Word online Ten szczegółowy szablon planu pracy w programie Microsoft Word zapewnia zorganizowaną przestrzeń do dokumentowania jasnego procesu planowania. Aby śledzić postępy w realizacji szablonu szczegółowego planu pracy, warto rozważyć skorzystanie z platformy do zarządzania projektami (takiej jak ClickUp), aby móc połączyć niezbędne zasoby! Pobierz ten szablon

10. Szablon biznesowego planu działania Excel

przez Vertex42 Jeśli szukasz darmowego szablonu planu działań sprzedażowych w Microsoft Excel polecamy tę aplikację! Zawiera on wszystkie niezbędne kategorie (Action Item, Rank, Priority, Owner, Assigned, Due, Done, Status i Notes) do opracowania skutecznego planu działania.

Lista członków zespołu sprzedaży może stać się obciążeniem administracyjnym, gdy zmieniają się role lub pojawiają się nowi pracownicy. (Wypróbuj szablon codziennego planu działania ClickUp nr 6, aby uniknąć tego problemu)

Można to również wykorzystać jako szablon planu działań sprzedażowych do śledzenia budżetów, postępów i pracowników sprzedaży. Korzystanie z tego szablonu planu działań sprzedażowych może być szybszym sposobem na śledzenie pracy zespołu. Pobierz ten szablon Poznaj inne szablony planów działania ClickUp:

Jak stworzyć plan działania, aby wykonać zadania?

Stworzenie skutecznego planu działania jest kluczowym krokiem dla firm dążących do osiągnięcia celów strategicznych i usprawnień operacyjnych. W tym miejscu nieoceniony staje się kompleksowy szablon planu działania business. Skorzystaj z poniższych kroków wraz z jednym (lub kilkoma!) z powyższych szablonów planu działania ClickUp, aby rozpocząć!

Krok 1: Zdefiniuj swój cel końcowy

Przed zagłębieniem się w proces planowania ważne jest, aby mieć jasne zrozumienie tego, co chcesz osiągnąć dzięki projektowi. Ten nadrzędny cel będzie kierował wszystkimi kolejnymi działaniami i decyzjami, zapewniając, że każde zadanie skutecznie przyczyni się do osiągnięcia celu końcowego.

Krok 2: Podziel cel na wykonalne zadania

Raz twój cel jest zdefiniowany wypisz wszystkie zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel. Rozbicie celu na mniejsze, łatwiejsze do wykonania zadania sprawi, że plan działania będzie bardziej przystępny i łatwiejszy w zarządzaniu.

Krok 3: Uporządkuj zadania na osi czasu

Po zidentyfikowaniu zadań, ułóż je w logiczną sekwencję z datą rozpoczęcia i zakończenia. Rozważ zależności między zadaniami i upewnić się, że istnieje realistyczny harmonogram, który uwzględnia potencjalne opóźnienia lub wyzwania.

Krok 4: Przydziel obowiązki

Określ, kto w zespole jest najlepiej przygotowany do wykonania każdego zadania. Przypisywanie zadań poszczególnym osobom lub zespołom na podstawie ich umiejętności , wiedzy specjalistycznej i obciążenia pracą, aby zapewnić zrównoważony podział obowiązków.

Krok 5: Zdefiniowanie wskaźników sukcesu

Kluczowe jest ustalenie jasnych wskaźników sukcesu w celu oceny postępów i realizacji zadań. Pomoże to utrzymać projekt na właściwym torze i zapewnić, że wyniki spełniają oczekiwane standardy.

Krok 6: Przegląd i dostosowanie planu

Plan działania powinien być żywym dokumentem. Okresowo przeglądaj plan, aby ocenić postępy i w razie potrzeby wprowadzić poprawki. Pozwoli to na szybkie zajęcie się wszelkimi kwestiami i dostosowanie się do zmieniających się okoliczności.

Krok 7: Komunikacja i wdrożenie planu

Upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu rozumieją plan działania i swoje role w jego ramach. Jasna komunikacja jest kluczem do skutecznego wdrożenia. Gdy wszyscy są już na pokładzie, należy wprowadzić plan w życie.

Krok 8: Monitorowanie postępów i aktualizacja w razie potrzeby

W miarę wykonywania zadań należy stale monitorować postępy w stosunku do harmonogramu planu i wskaźników sukcesu. W razie potrzeby aktualizuj plan, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany lub przesunięcia w strategii.

Krok 9: Zakończenie i przegląd

Po zakończeniu wszystkich zadań przeprowadź ostateczny przegląd projektu pod kątem początkowych celów. Jest to czas na ocenę skuteczności planu działania i zebranie spostrzeżeń dotyczących przyszłych projektów.

Jakie cechy składają się na dobry szablon planu działania?

Jakie są najlepsze funkcje, których należy szukać w następnym szablonie planu działania? Krótko mówiąc, jest wiele rzeczy, o których należy pamiętać.

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Szablon planu działania pomaga zachować kontrolę nad przepływami pracy i być bardziej strategicznym w podejściu do nich. A ponieważ projekty różnią się pod względem złożoności, branży, zakresu i harmonogramu, żadne dwa szablony planów działania nie będą wyglądać ani funkcjonować tak samo. Dlatego tak ważne jest, aby upewnić się, że szukasz szablonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, a nie tego, który po prostu robi najwięcej.

Dobrą zasadą jest trzymanie się tych pięciu cech:

Wiele widoków : Możliwość wyboru sposobu wizualizacji i realizacji zadań sprawi, że władza wróci w twoje ręce, jeśli chodzi o strukturyzację i realizację projektów. Każdy członek zespołu pracuje inaczej, a niezależnie od tego, czy jesteś wzrokowcem, czy wolisz pracować z listy, wiele widoków umożliwia preferencje każdej osoby.

: Możliwość wyboru sposobu wizualizacji i realizacji zadań sprawi, że władza wróci w twoje ręce, jeśli chodzi o strukturyzację i realizację projektów. Każdy członek zespołu pracuje inaczej, a niezależnie od tego, czy jesteś wzrokowcem, czy wolisz pracować z listy, wiele widoków umożliwia preferencje każdej osoby. Wysoki poziom wizualizacji : Zwłaszcza podczas sesji burzy mózgów i prac badawczo-rozwojowych, możliwość mapowania kroków w procesie jest dużym atutem. Niezależnie od tego, czy Twój zespół używatablica cyfrowa luboprogramowanie do tworzenia map myśliwysoce wizualne schematy blokowe i diagramy zmieniają planowanie działań w bardziej oparte na współpracy doświadczenie.

: Zwłaszcza podczas sesji burzy mózgów i prac badawczo-rozwojowych, możliwość mapowania kroków w procesie jest dużym atutem. Niezależnie od tego, czy Twój zespół używatablica cyfrowa luboprogramowanie do tworzenia map myśliwysoce wizualne schematy blokowe i diagramy zmieniają planowanie działań w bardziej oparte na współpracy doświadczenie. Intuicyjny interfejs użytkownika : Twój szablon może mieć wszystkie właściwe funkcje, ale jeśli zespół nie może dowiedzieć się, jak z nich korzystać, wartość znika! Upewnij się, że szablon planu działania jest łatwy w nawigacji, dostosowywaniu i edycji.

: Twój szablon może mieć wszystkie właściwe funkcje, ale jeśli zespół nie może dowiedzieć się, jak z nich korzystać, wartość znika! Upewnij się, że szablon planu działania jest łatwy w nawigacji, dostosowywaniu i edycji. Współpraca i możliwość dzielenia się : Szablon planu działania może być przeznaczony dla całego zespołu, a nie tylko dla kierownika projektu. Wszyscy zaangażowani (w tym interesariusze) powinni mieć łatwy dostęp do szablonu i możliwość dodawania aktualizacji w razie potrzeby.

: Szablon planu działania może być przeznaczony dla całego zespołu, a nie tylko dla kierownika projektu. Wszyscy zaangażowani (w tym interesariusze) powinni mieć łatwy dostęp do szablonu i możliwość dodawania aktualizacji w razie potrzeby. Mnóstwo integracji: Integracje rozszerzają funkcjonalnośćoprogramowanie do zarządzania projektami i wypełniają wszelkie luki w funkcjach szablonu.

A to tylko kilka z nich! Twój zespół lub projekt może wymagać kilku innych bardziej specyficznych funkcji, ale rozpoczęcie od tych pięciu zagwarantuje potężny i użyteczny szablon szablon biznesowego planu działania .

Rodzaje szablonów planów działania

W świecie zarządzania projektami, różne projekty wymagają różnych planów działania. Oto bliższe spojrzenie na niektóre z bardziej powszechnych typów szablonów planów działania, z którymi możesz się spotkać:

1. Szablony planów działań biznesowych: Ten typ szablonu doskonale nadaje się do nakreślenia kroków, które są potrzebne do osiągnięcia celów biznesowych i inicjatyw. Może to obejmować wprowadzenie nowego produktu, ekspansję na nowy rynek lub redukcję kosztów ogólnych.

2. Szablony osobistych planów działania: Szablony te są idealne dla osób, które chcą zaplanować osobiste cele, takie jak utrata wagi, planowanie wakacji lub nauka nowych umiejętności.

3. Szablony planów działań sprzedażowych: Jeśli chcesz zwiększyć sprzedaż, ten szablon może pomóc, określając metody i techniki, których należy użyć, aby osiągnąć cele sprzedażowe, oraz sposób śledzenia postępów po drodze.

4. Szablony planów awaryjnych: Są one niezbędne dla firm do planowania z wyprzedzeniem potencjalnych sytuacji awaryjnych, zapewniając, że wszyscy pracownicy wiedzą, jakie działania należy podjąć zarówno w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jak i ciągłości działania.

5. Szablony planów działania na rzecz zaangażowania pracowników: Koncentrując się na środkach mających na celu poprawę zaangażowania pracowników w firmie, szablony te zazwyczaj obejmują kroki mające na celu zwiększenie morale, poprawę komunikacji i zwiększenie satysfakcji z pracy.

Rozpocznij planowanie z szablonami planów działania dla projektów

Każdy z tych 10 szablonów rozpocznie planowanie projektu od właściwej stopy. Ale chociaż wszystkie mają wspólne podobieństwa, kilka wybranych wyróżnia się łatwością użycia, możliwościami dostosowywania, mocą i funkcjonalnością..

Szablony ClickUp. 🙌🏼

ClickUp to coś więcej niż przeciętne narzędzie do zarządzania projektami - to najlepsza platforma produktywności i jedyne oprogramowanie na tyle potężne, aby scentralizować pracę w różnych aplikacjach w jednym centrum współpracy.

W rzeczywistości, Tablice ClickUp , Docs i jego ponad 15 unikalnych widoków projektu to tylko kilka powodów, dla których zespoły z różnych branż polegają na ClickUp i w jaki sposób sprawia on, że plany działania są bardziej wartościowe od początku do końca.

Konwertuj kształty na zadania w ClickUp Whiteboard, aby natychmiast zacząć wdrażać swój schemat blokowy w życie

Uzyskaj dostęp do powyższych szablonów i setek innych na stronie Biblioteka szablonów ClickUp i mnóstwo bogatych funkcji zarządzania projektami w każdym plan cenowy . Ponadto ClickUp integruje się z więcej niż 1000 innych narzędzi pracy aby jeszcze bardziej usprawnić procesy biznesowe. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i obserwuj, jak Twoje plany działania nabierają realnych kształtów. 🏆