4 Przykłady macierzowej struktury organizacyjnej (+ korzyści i szablony)

Jeśli zmagasz się z zarządzaniem wieloma teamami i projektami, matrycowa struktura organizacyjna może wiele zmienić. Mówiąc prościej, matryca struktura organizacyjna to tylko sposób przekazywania informacji między wszystkimi członkami zespołu w wielu działach.

Na przykład, członkowie różnych teamów raportują do kierowników projektów i funkcji (marketing, finanse, kierownicy wydajności i tak dalej), którzy następnie raportują do dyrektora generalnego.

Usprawnia to komunikację między teamami i eliminuje potrzebę dostosowywania lub ponownego dostosowywania członków zespołu za każdym razem, gdy rozpoczyna się nowy projekt.

Więc jeśli chcesz wiedzieć, co następuje:

Czym jest matrycowa struktura organizacyjna?

Różne rodzaje struktur matrycowych

Dlaczego jest to lepszy sposób prowadzenia projektów

Jak zbudować własną matrycę

Kilka krytycznych przykładów znanych firm

W takim razie pokochasz ten szczegółowy przewodnik.

Gotowy do wejścia w matrycę? Zaczynajmy.

Czym jest matrycowa struktura organizacyjna?

W klasycznej, odgórnej strukturze organizacyjnej, CEO stoi na samym szczycie, podczas gdy COO (dyrektor operacyjny), CFO (dyrektor finansowy) i kierownicy działów są następni.

W strukturze poziomej, copywriterzy raportują do dyrektora kreatywnego, który raportuje do CMO, który następnie raportuje do CEO. Wszystko jest jasne. Raportowanie jest liniowe, a wszyscy, począwszy od marketingu, sprzedaży, projektowania i rozwoju, a skończywszy na finansach i zarządzaniu finansami Teams HR mają taką samą strukturę raportowania.

Tradycyjna struktura odgórna jest mniej złożona niż matrycowa struktura organizacyjna. Po pierwsze, macierzowa struktura organizacyjna może obejmować członków zespołu raportujących zarówno do swojego działu, jak i kierownika funkcji oraz kierowników projektów, którzy również raportują do kierowników działów.

Dlatego też odgórna struktura organizacyjna przypomina drzewo, podczas gdy matrycowa struktura organizacyjna ma kształt prostokąta.

Macierzowa struktura organizacyjna stworzona w ClickUp Tablica przez Allaeddine Djaidani

Warto wzmiankować, że matrycowa struktura organizacyjna łączy i równoważy kilka rodzajów struktur organizacyjnych. Wprowadza ona do zarządzania projektami nowy łańcuch komendy oprócz menedżerów funkcji, dlatego też niektórzy lubią nazywać ją matrycą dwóch szefów.

Pracując nad dużymi projektami, w których uczestniczy zróżnicowany zestaw talentów, kierownicy projektów: Zarządzanie talentami jest marketingowcem cyfrowym i założycielem HustlerEthos.com