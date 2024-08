Struktury organizacyjne zarządzania projektami (w tym 5 przykładów i szablonów)

Wiele nowoczesnych firm opowiada się za płaską hierarchią. I choć brzmi to prawie tak, jakby jej nie było, organizacje i projekty zawsze mają jakąś hierarchię.

Rozwijając różne style i sposoby strukturyzacji projektów, zapobiegasz ich przekształceniu w gorący bałagan. Dzięki odpowiedniej strukturze zarządzania projektami, każdy w zespole - i zespołach wokół niego - będzie dokładnie wiedział, kto jest kim.

O wiele łatwiej będzie kontrolować pracę i podejmować najlepsze decyzje dla projektu, a ostatecznie dla biznesu.

W tym artykule dowiesz się, co definiuje strukturę zarządzania projektami i jak ją wybrać. Ale co ważniejsze, damy ci wskazówki, jak łatwo stworzyć te struktury w ClickUp !

Czytaj dalej!

Do czego służą struktury zarządzania projektami?

Struktura zarządzania projektami służy do wyjaśnienia hierarchii, a co za tym idzie, linii raportowania w projekcie. Struktura nakreśla funkcję i uprawnienia każdego intervenienta projektu do nadzorowania i podejmowania decyzji.

Struktury organizacyjne przybierają kształt wykresów. Ich wartość polega na tym, że stanowią punkt odniesienia dla członków zespołu, do którego można wrócić podczas realizacji projektu .

W końcu z ścieranie się pracowników i rotacji, zmieniają się struktury zarządzania projektami. To samo może się zdarzyć podczas wakacji i zatrudniania wielu nowych pracowników.

Ale projekt mógł się dopiero rozpocząć, co wymaga zdefiniowania jego struktury organizacyjnej. Może też być na tyle stary, że jego struktura organizacyjna zmieniała się w czasie.

Szybciej i wygodniej jest sprawdzić schemat w dostępnym repozytorium niż podsłuchiwać (czasem różnych) współpracowników, pytając, z kim porozmawiać, aby rozwiązać pilną sprawę.

**ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI CZY STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROJEKTU? Niektórzy nazywają te struktury "strukturami organizacyjnymi projektu" zamiast "strukturami zarządzania projektami" Dzieje się tak, ponieważ reprezentują one organizację ludzi wokół projektu. Zależnie od struktury, zmienia się styl koordynowania i zarządzania pracą i komunikacją zespołu projektowego.

Niemniej jednak, każda struktura zarządzania projektami służy jako fundament dla:

Wyczyszczonej komunikacji: Wyrównania wszystkich członków zespołu przed i w trakcie projektu w zakresie oczekiwanego rodzaju wkładu, jaki każdy z nich będzie miał, aby zminimalizować konfliktyEfektywna współpraca w teamie opcje dostępne na rynku!

Używanie Tablic ClickUp do definiowania struktur projektów

Przeciągaj i upuszczaj kształty na płótno, połącz cykl pracy i pracuj z zespołem w tym samym czasie w ClickUp Tablica

Tablice Whiteboard są szczególnie przydatne do zdalnej współpracy w czasie rzeczywistym z menedżerami i innymi członkami kadry kierowniczej podczas określania struktury zarządzania projektami.

Kroki tworzenia map myśli nadal mają zastosowanie do projektowania struktur organizacyjnych na Tablicach. Zamiast jednak tworzyć mapę myśli na tablicy Tablica, możesz urozmaicić swoje struktury innymi elementami wizualnymi i ograniczeniami dotyczącymi tworzenia diagramów.

W ClickUp Whiteboards możesz rysować kształty i łączyć je za pomocą łączników. Możesz również dodawać notatki samoprzylepne i teksty do struktur zarządzania projektami oraz przesyłać pliki graficzne, takie jak zdjęcia lub symbole, aby wyróżnić pozycje.

Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj Szablon ClickUp's Introduction to Whiteboards (Wprowadzenie do Tablic) aby rozpocząć.

Myśli, które warto mieć na uwadze

Wybierając najlepszą strukturę organizacyjną dla swojego projektu, optymalizujesz talent i zasoby. I kładziesz podwaliny pod wydajną pracę zarządzanie cyklem pracy i wysokowydajnych Teams.

Ponieważ bez tych dwóch składników, jasnych celów projektu i wizji, nie ma możliwości uzyskania pożądanych wyników i jakości. Połączenie z nami ! A my pomożemy Ci ustawić strukturę zarządzania projektami, która będzie miała najlepszy wpływ na Twoje projekty.