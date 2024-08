10 darmowych szablonów i przykładów planów przejściowych

Fazy przejściowe są częścią każdej firmy. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do zmiany projektu, sukcesji pracowników czy zmiany organizacyjnej, będziesz potrzebować planu, aby wszystko poszło gładko.

Zamiast spędzać niezliczone frustrujące godziny próbując

stworzyć plan

najlepiej jest pracować mądrzej, korzystając z szablonów planów przejścia. Będziesz

zaoszczędzisz czas

i dostać się do rzeczy, które mają znaczenie jeszcze szybciej.

Ponadto, nie można pokonać wspaniałego uczucia spokoju ducha, gdy patrzy się na zorganizowany, niezawodny plan. 🧘

Ułatwiliśmy to, gromadząc 10 bezpłatnych szablonów i przykładów planów przejścia, aby uprościć przejście bez ponoszenia żadnych kosztów. Przygotuj się na to, że udane zmiany będą łatwiejsze we wszystkich aspektach.

Co to jest szablon planu przejścia?

Szablon planu transformacji jest jak mapa drogowa, która poprowadzi Cię przez każdą transformację, przed którą stoi Twoja firma. Szablony te mogą służyć jako tajna broń określająca wszystkie kroki, które należy wykonać, aby pomyślnie zmienić sytuację w firmie. A ponieważ każda zmiana jest inna, położyliśmy nacisk na w pełni konfigurowalne szablony, aby zapewnić możliwość ich zmiany w celu dopasowania do unikalnych potrzeb.

Szablony te służą również jako przykładowe plany przejścia, które pokazują, co zwykle wiąże się z przygotowaniem do zmiany, której doświadcza Twoja firma.

Po wypełnieniu (i dostosowaniu) szablonu będziesz mieć kompleksową listę zadań do wykonania, przewidywany harmonogram całej transformacji, przegląd zasobów oraz wszystko inne, czym musisz się zająć. 🙌

Niezależnie od tego, czy Twoja firma przechodzi znaczącą zmianę, czy coś mniejszego, szablon planu transformacji pomoże Ci przygotować się do niej na wszystkich frontach.

Nowy szablon pomoże Ci zidentyfikować potencjalne wyzwania i stworzyć rozwiązania z wyprzedzeniem, dzięki czemu będziesz mógł cieszyć się błogim spokojem, który wynika ze świadomości, że jesteś gotowy na wszystko.

Co składa się na dobry szablon planu przejścia?

Dobry szablon planu przejścia pomoże ci stworzyć mapę drogową, aby zapewnić piękną transformację od początku do końca. Potrzebujesz takiego, który obejmuje wszystkie podstawy i jest (najlepiej) przeznaczony do rodzaju transformacji, przed którą stoisz. 🌻

Wykonaliśmy najtrudniejszą część, wymieniając 10 bezpłatnych szablonów planów przejścia dla prawie każdej sytuacji. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać jeden z nich i rozpocząć planowanie! (OK, przyznajemy, że planowanie jest prawdopodobnie najtrudniejszą częścią, ale zidentyfikowaliśmy narzędzia, których będziesz potrzebować) ⚒️

Jeśli już wiesz, czego szukasz, nie krępuj się przejść do tego, co dobre. Ale jeśli jesteś ciekawy, jak wybraliśmy 10 najlepszych szablonów, oto kilka czynników, które wzięliśmy pod uwagę:

Konfigurowalne pola: Każda transformacja biznesowa jest inna i będziesz potrzebować szablonu, który możesz dostosować do nowych lub wyjątkowych projektów

Każda transformacja biznesowa jest inna i będziesz potrzebować szablonu, który możesz dostosować do nowych lub wyjątkowych projektów Funkcje współpracy: Większość zmian biznesowych korzysta z funkcji współpracy, które umożliwiają wszystkim członkom zespołu i interesariuszom dostęp do dokumentów planu przejścia

Większość zmian biznesowych korzysta z funkcji współpracy, które umożliwiają wszystkim członkom zespołu i interesariuszom dostęp do dokumentów planu przejścia Automatyzacja: Szablon i rozwiązanie do zarządzania projektami powinny umożliwiać automatyzację drobnych czynności w celu usprawnienia przepływu pracy

Szablon i rozwiązanie do zarządzania projektami powinny umożliwiać automatyzację drobnych czynności w celu usprawnienia przepływu pracy Kompatybilność: Program do współpracy jest najbardziej przydatny, gdy zawiera kompatybilne aplikacje dla wszystkich urządzeń

Program do współpracy jest najbardziej przydatny, gdy zawiera kompatybilne aplikacje dla wszystkich urządzeń Integracje: Program, który integruje się z narzędziami już używanymi przez firmę, zapewnia, że wszystko jest w jednym miejscu

10 szablonów planów przejściowych do wykorzystania w 2024 roku

Planowanie transformacji rzadko jest czymś, co można nazwać szybkim i łatwym - wszystko, co wiąże się ze zmianą, zwykle ma pewne wyboje. Ale te szablony sprawią, że będzie to mniejszy ból głowy.

Są one darmowe, więc każdy może z nich skorzystać bez martwienia się o budżet. Ponadto można je dostosować do niemal każdej zmiany w firmie.

Niezależnie od tego, czy zmieniasz właściciela firmy, przeprowadzasz rebranding, realizujesz duży projekt, czy też nie

przekazanie projektu

lub sprowadzenie pracowników z powrotem do biura, istnieje szablon, który pasuje do tego zadania. Sprawdź te 10 opcji, aby poradzić sobie z przejściem jak profesjonalista. 🎉

1. Szablon planu przejścia do zarządzania zmianą ClickUp

Szablon planu przejścia do zarządzania zmianą ClickUp

Szablon

Szablon planu zarządzania zmianą ClickUp

nakreśla wielofazowe podejście, aby pomóc w zarządzaniu i wdrażaniu wszelkich zmian w firmie. Zawiera on predefiniowaną strukturę i sugerowane pola, które pomagają natychmiast rozpocząć pracę nad nowymi lub zaległymi projektami.

Ten szablon planu transformacji wypełnia również luki i rozszerza widok listy o więcej szczegółów podczas tworzenia planu transformacji

plan zarządzania zmianą

. Większość szablonów ClickUp zawiera wiele statusów, pól niestandardowych i typów widoków, aby pomóc Ci stworzyć idealny plan przejścia dla nadchodzącej zmiany.

Nie inaczej jest w tym przypadku.

Możesz sortować zadania według przypisanych do nich osób, sprawdzać status każdego zadania na pierwszy rzut oka i mieć wgląd w to, jak przebiega okres przejściowy. Szablon ten można dostosować do niemal każdej sytuacji, aby zapewnić płynne przejście.

Od wdrażania pracowników do nowej roli z planem zmiany stanowiska lub wykonywania transferu wiedzy o procesach biznesowych, szablon ten zapewnia zespołowi projektowemu kluczowe szczegóły do dostosowania. A jeśli chcesz pójść o krok dalej, ClickUp oferuje kilka rozwiązań

szablonów schematów organizacyjnych

które ułatwiają tworzenie wizualnej reprezentacji tytułów stanowisk, podstawowych obowiązków i partnerów międzyfunkcyjnych.

Pobierz ten szablon

2. Szablon przekazania projektu ClickUp

Szablon przekazania projektu ClickUp

Szablon

Szablon przekazania projektu ClickUp

zapewnia prawidłowe ukończenie i zamknięcie projektu przed jego zmianą. Może to obejmować dostarczenie nowym interesariuszom i członkom zespołu wszystkich informacji istotnych dla projektu. Pomyśl o zaległościach

rezultaty projektu

,

kamienie milowe

, aktualne terminy, ważne kontakty, kluczowa wiedza i planowane kolejne kroki.

ClickUp's

oprogramowanie workflow

oferuje również przydatne funkcje, takie jak reakcje na komentarze i automatyzacja wspomagana przez sztuczną inteligencję, aby ułatwić życie. Podobnie jak większość naszych szablonów, ten zawiera niestandardowe statusy, pola, widoki i narzędzia do planowania projektów. 🛠️

Szablon planu przejścia zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zorganizować dane projektu w celu płynnego przejścia. Upraszcza proces aktualizowania kluczowych kontaktów na temat postępów zespołu i tworzenia kompleksowych list kontrolnych w celu prostego przejścia projektu.

Pobierz ten szablon

3. Szablon planu zarządzania zmianą ClickUp Gantt

Szablon Gantta planu zarządzania zmianą ClickUp

Szablon

ClickUp Szablon planu zarządzania zmianą Gantta

ułatwia planowanie, zarządzanie i wdrażanie zmian w celu przejścia projektu z jednego stanu do drugiego. Może to oznaczać zmianę

zarządzanie zespołem

struktura, procesy biznesowe w zaległych projektach lub

ogólny plan biznesowy

-to może zrobić wszystko! 🤩

Ten szablon planu przejścia wykorzystuje format wykresu Gantta, aby przeprowadzić Ciebie i Twoje zespoły projektowe przez czas zmian. Niestandardowe pola, statusy i widoki ułatwiają Tobie i członkom Twojego zespołu śledzenie postępów w realizacji celów.

Stwórz płynny transfer do zespołów i interesariuszy do opracowania jasnych cele i zadania, nad którymi można współpracować z każdym członkiem zespołu jednocześnie. Plan transformacji pozwoli śledzić ważne terminy i stworzyć plany awaryjne na potencjalne nieplanowane zdarzenia - a nawet na trwające projekty.

Pobierz ten szablon

4. Szablon dokumentu planu zarządzania zmianą ClickUp

Szablon dokumentu planu zarządzania zmianą ClickUp

Szablon

Szablon dokumentu planu zarządzania zmianą ClickUp

ułatwia przekazywanie wiedzy i planów przejścia. Pomoże wyjaśnić pożądane wyniki, poinformować interesariuszy, poprawić komunikację, uporządkować informacje kontaktowe, zrealizować skuteczny plan komunikacji i zapewnić informacje zwrotne w czasie rzeczywistym każdemu członkowi zespołu. ✍️

Oprócz konfigurowalnych funkcji, szablon ten zawiera strony z listami kamieni milowych, szczegółami dziennika zmian, szczegółami ryzyka i łagodzenia skutków oraz ogólnymi planami zarządzania zmianami.

Szablon dokumentu planu zarządzania zmianą jest pomocny w każdej udanej transformacji i jest idealny dla liderów zespołów, którzy preferują konfigurowalne funkcje

Dokumenty

zamiast (lub oprócz) bardziej rozbudowanych wykresów wizualnych.

Pobierz ten szablon

5. Szablon listy kontrolnej zarządzania zmianą ClickUp

Szablon listy kontrolnej zarządzania zmianą ClickUp

Szablon

Szablon listy kontrolnej planu zarządzania zmianą ClickUp

pomaga tworzyć plany na okresy przejściowe w firmach każdej wielkości. Zorganizuj swoją listę kontrolną w oparciu o osoby przydzielone, terminy, statusy i nie tylko - i zobacz postępy członków zespołu w realizacji każdego celu w ciągu kilku sekund.

Jest to idealne rozwiązanie do tworzenia kompleksowego, przyjaznego dla współpracy przeglądu wszystkiego, czego wymaga plan zarządzania zmianą. Podobnie jak większość szablonów ClickUp, ten również oferuje niestandardowe statusy, pola i typy widoków, dzięki czemu możesz stworzyć listę kontrolną zawierającą wszystko, czego potrzebujesz i nic, czego nie potrzebujesz. ✅

Szablon planu przejścia pomoże utrzymać wszystkich na tej samej stronie, od nowych pracowników po doświadczonych liderów zespołów. Ponieważ można tworzyć wiele list kontrolnych, śledzenie i zarządzanie wszystkim, od celów rocznych po ogólnofirmowe, jest bardzo proste

planowanie sukcesji

jest o wiele łatwiejsze.

Pobierz ten szablon

6. Szablon planu działania w zakresie zarządzania zmianą ClickUp

Szablon planu działania w zakresie zarządzania zmianą ClickUp

Szablon

Szablon planu działania w zakresie zarządzania zmianą ClickUp

dzieli szczegóły każdej zmiany na łatwe do zarządzania i śledzenia zadania. Uprości to organizację wszystkich elementów transformacji w jednym miejscu, zapewniając platformę do łatwej współpracy z zespołami, działami i interesariuszami.

Ten elastyczny, łatwy w użyciu szablon przedstawia podstawowe elementy prostego planu działania. Dostępnych jest kilka statusów, pól niestandardowych i widoków, które pomogą poprowadzić zespół przez udaną zmianę.

Nasz szablon planu działania w zakresie zarządzania zmianą współpracuje z pulpitem nawigacyjnym ClickUp, pomagając organizować odpowiednie pliki i zarządzać projektami dowolnej wielkości. A dzięki ponad 1000 integracji w ClickUp możesz pobierać informacje ze wszystkich narzędzi, z których korzystasz na co dzień. 📚

Pobierz ten szablon

7. Szablon projektu rebrandingu ClickUp

Szablon projektu rebrandingu ClickUp

Szablon

Szablon projektu rebrandingu ClickUp

zawiera przykładowy plan transformacji dla rebrandingu firmy, organizacji lub produktu. Pomoże Ci on koordynować każdy etap projektu, aby zarządzać procesem transformacji od początku do końca. ✨

Skorzystaj z tego szablonu, aby opracować nową identyfikację wizualną, przydzielić obowiązki, śledzić postępy na każdym etapie, stworzyć ponadczasowy plan sukcesu i nie tylko. Wszystko to jest możliwe dzięki niestandardowym polom, statusom i typom widoków.

Oprócz naszego szablonu projektu rebrandingu, ClickUp

narzędzia do zarządzania projektami

poprawią twoje

śledzenie projektu

z funkcjami takimi jak komentarze, reakcje na komentarze, ostrzeżenia o zależnościach i śledzenie czasu.

Pobierz ten szablon

8. Szablon planu powrotu do pracy ClickUp

Szablon planu działań związanych z powrotem do pracy ClickUp

Szablon

Szablon planu powrotu do pracy ClickUp

jest przeznaczony dla firm, które przywracają pracowników lub klientów do lokalizacji na miejscu. Pomoże on zidentyfikować i podjąć niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie i po zmianie.

Niestandardowe pola, statusy i widoki ułatwiają śledzenie zadań związanych z płynnym powrotem do pracy, zapewniając równowagę między elastycznością a strukturą kompleksowego planu.

Szablon planu działania powrotu do pracy może obejmować wszystko, od wymagań szkoleniowych po zarządzanie pracą. Ponieważ dobrze współpracuje z szablonem planu przejścia pracownika i

oprogramowanie do angażowania pracowników

w ramach platformy ClickUp, może być częścią rozwiązania działu HR. 🌻

Pobierz ten szablon

9. Szablon planu awaryjnego ClickUp

Szablon planu awaryjnego ClickUp

Szablon

Szablon planu awaryjnego ClickUp

nakreśla strategię dla Twojego zespołu, firmy lub organizacji jako plan awaryjny na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń. Może pomóc zaplanować wszystko, od przestojów dostawcy usług hostingowych na Twojej stronie internetowej po to, co zrobić, jeśli stracisz najlepszego pracownika.

Oprócz niestandardowych statusów, pól i widoków, które można znaleźć w ClickUp, użyj automatyzacji, aby ustawić niestandardowe pola podczas tworzenia określonych zadań i wyeliminować część pracochłonnej pracy.

Szablon planu awaryjnego umożliwia również tworzenie wielu planów dla kilku zdarzeń i scenariuszy w jednym miejscu, dając przegląd tego, jak poradzisz sobie z każdym zdarzeniem. Oprócz praktycznych zastosowań, przeglądanie dobrze przygotowanych planów awaryjnych jest trochę jak 10-sekundowa sesja terapeutyczna w czasach zmian. Zaufaj nam. 🌻

Pobierz ten szablon

10. Szablon planu działań naprawczych ClickUp

Szablon planu działań naprawczych ClickUp

Szablon

Szablon planu działań naprawczych ClickUp

zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby rozwiązać niepożądane wyniki projektów i sytuacji. Może pomóc w zapobieganiu powtarzającym się problemom, wzmocnić procesy biznesowe, zmniejszyć ryzyko błędów pracowników i uczyć się na błędach z przeszłości.

Format Whiteboard sprawia, że

współpracę w czasie rzeczywistym

szybko i łatwo. Przejdź od planowania do szybszego wykonywania zadań dzięki ClickUp

Oprogramowanie HR

. A ponieważ jest w pełni konfigurowalny, jest wystarczająco elastyczny, aby sprostać niemal każdej sytuacji.

Dzięki funkcjonalności ClickUp w zakresie HR, szablon planu działań naprawczych jest przydatny podczas tworzenia rozwiązań dla zespołów i sytuacji związanych z pracownikami. Pozwala on rozwiązać problemy związane z procesem wdrażania, śledzić postępy nowych pracowników i nie tylko.

Pobierz ten szablon

Płynne przejścia dzięki tym pomocnym szablonom

Z pomocą szablonu planu przejścia jesteś gotowy, aby pokonać każdą zmianę ze (względną) łatwością.

Koniec z chaosem, stresem i zamieszaniem - tylko kompleksowe plany, dobrze zdefiniowane cele i jasna ścieżka rozwoju. Życzymy płynnych zmian i udanych projektów! 🏆

Wciąż szukasz idealnego szablonu? Sprawdź naszą listę

szablony zarządzania zmianą

aby uzyskać więcej opcji.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zarejestruj się na

ClickUp

aby zacząć korzystać z tych szablonów i poprawić sposób, w jaki Twoja firma radzi sobie ze zmianami. Wszystkie są dostępne w planie Free Forever, co oznacza, że nie musisz płacić ani grosza, aby jak najszybciej się zorganizować.