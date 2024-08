11 darmowych szablonów schematów organizacyjnych w PPT, Word i ClickUp

Jako doświadczony menedżer ds. marketingu wzrostu kierowałem wieloma zespołami i stale zdawałem sobie sprawę z jednej rzeczy - tworzenie schematów organizacyjnych jest jak wymagająca, ale intrygująca gra w Tetris. Ale zamiast zajmować się tylko klockami, musiałem dopasować ludzi do ról, w których mogli się wyróżniać. Dało mi to jasny obraz hierarchii - kto jest kim w moim zespole i jak integrują się z większym schematem rzeczy.

Aby upewnić się, że każdy aspekt struktury mojego zespołu pasuje idealnie, nie pozostawiając miejsca na nakładanie się lub przeciążenia, niezwykle przydatne okazały się szablony schematów organizacyjnych. Uprościły one proces tworzenia kompleksowego widoku struktury mojego zespołu. Dzięki temu wiem, że mogą one być kluczem do twojego sukcesu.

Jeśli więc chcesz przyspieszyć swoją grę w zarządzaniu zespołem, nie szukaj dalej. Przygotowałem zestaw 11 darmowych szablonów schematów organizacyjnych dla programów PowerPoint, Word i ClickUp!

Co to jest szablon schematu organizacyjnego?

Schemat organizacyjny - inaczej schemat organizacyjny lub organogram - to wizualne diagramy struktury organizacyjnej.

Typowy schemat organizacyjny pokazuje, kto co robi, kto jest za kogo odpowiedzialny, kto komu podlega i kto podejmuje decyzje na każdym poziomie. Ten odgórny widok ułatwia zrozumienie relacji między różnymi członkami zespołu organizacji, ich stanowiskami i różnymi działami.

Szablon schematu organizacyjnego to gotowy diagram, często zawierający konfigurowalne symbole zastępcze, które ułatwiają jego wypełnienie. W końcu stworzenie wizualnej i ustalonej struktury organizacyjnej firmy nie powinno przyprawiać o ból głowy.

Co składa się na dobry szablon schematu organizacyjnego?

Dobry szablon schematu organizacyjnego powinien ułatwiać zrozumienie hierarchii stanowisk w organizacji i relacji między nimi. Szablony schematów organizacyjnych są niezbędne do identyfikacji obszarów nakładania się lub luk w odpowiedzialności.

Trzy klasyczne typy struktur organizacyjnych to:

Hierarchiczny schemat organizacyjny: Znany również jako hierarchiczny schemat organizacyjny, jest to najbardziej powszechny sposób tworzenia struktury organizacyjnej. Ten typ schematu organizacyjnego przedstawia jedną osobę lub grupę na szczycie struktury organizacyjnej z malejącą strukturą hierarchiczną poniżej, w kształcie piramidy

Znany również jako hierarchiczny schemat organizacyjny, jest to najbardziej powszechny sposób tworzenia struktury organizacyjnej. Ten typ schematu organizacyjnego przedstawia jedną osobę lub grupę na szczycie struktury organizacyjnej z malejącą strukturą hierarchiczną poniżej, w kształcie piramidy Matrycowy schemat organizacyjny: Amacierzowa struktura organizacyjna jest mniej powszechny. Ten typ schematu organizacyjnego występuje, gdy jednostki mają wielu menedżerów. Wykresy te mogą mieć bardziej prostokątny kształt, aby dokładnie wyszczególnić relacje raportowania każdego członka zespołu i kierownika projektu

Amacierzowa struktura organizacyjna jest mniej powszechny. Ten typ schematu organizacyjnego występuje, gdy jednostki mają wielu menedżerów. Wykresy te mogą mieć bardziej prostokątny kształt, aby dokładnie wyszczególnić relacje raportowania każdego członka zespołu i kierownika projektu Płaski schemat organizacyjny: Płaski lub poziomy schemat organizacyjny ma zazwyczaj dwa poziomy, jeden dla pracowników i jeden dla najwyższych administratorów. W takich firmach pracownicy są zazwyczaj bardziej zaangażowani w podejmowanie decyzji i oczekuje się od nich większej odpowiedzialności

Nie musisz jednak poprzestawać na tych trzech klasycznych typach schematów organizacyjnych! Możesz na przykład stworzyć "drzewo genealogiczne" przedstawiające umiejętności i stanowisko każdego pracownika. Możesz też przygotować schemat wdrażania, aby utrzymać zaangażowanie nowych pracowników w proces.

Niezależnie od tego, co chcesz stworzyć, istnieje szablon schematu organizacyjnego, który pasuje do tego zadania. 🛠️

Na koniec należy pamiętać, że dobry szablon schematu organizacyjnego powinien być przyjazny dla użytkownika, konfigurowalny i dostosowany do struktury firmy. I powinien działać na niezawodnym oprogramowanie do tworzenia schematów organizacyjnych .

11 darmowych szablonów schematów organizacyjnych do wizualizacji całej firmy

Chociaż szablon schematu organizacyjnego może wydawać się nudny, znalezienie idealnego sposobu na wizualizację startupu, małej firmy lub przedsiębiorstwa jest w rzeczywistości całkiem fajne. (Daj spokój, wiesz, że uwielbiasz dobre wykresy!)

Właściwy szablon pomoże nowym pracownikom zrozumieć ich miejsce w firmie, a menedżerom da funkcjonalny widok z lotu ptaka na wszystkie linie raportowania - lub według stanowisk.

Ponadto, są one jak tajny pierścień dekodujący do współpracy - nagle wszyscy wiedzą, jak współpracować jak dobrze naoliwiona maszyna.

Jeśli więc chcesz poprawić swoją grę, zaopatrz się w jeden z tych słodkich szablonów schematów organizacyjnych i obserwuj, jak dzieje się magia! ✨

1. Szablon schematu organizacyjnego ClickUp

Szablon schematu organizacyjnego ClickUp

Potrzebujesz darmowego szablonu schematu organizacyjnego, aby wszyscy byli na tej samej stronie i aby pracownicy wiedzieli, kto jest odpowiedzialny w firmie?

wpisz: The Szablon schematu organizacyjnego ClickUp ._ 🙌

Ten przyjazny dla początkujących szablon schematu organizacyjnego pozwala zobaczyć, kto komu podlega i zwizualizować wszelkie relacje międzyfunkcyjne w firmie. Ponadto ten schemat organizacyjny współpracuje z ClickUp Whiteboards , więc gwarantuje atrakcyjność wizualną i super konfigurowalność.

Whiteboards umożliwiają przeciąganie połączeń między kształtami, upuszczanie multimediów, osadzanie dokumentów i rysowanie odręczne w skoordynowanych kolorach. Szablony schematów organizacyjnych z Whiteboards dają nieograniczone możliwości tworzenia współpracy w czasie rzeczywistym dzięki czemu możesz pracować razem ze swoim zespołem.

Czy wspomniałem już, że ten schemat organizacyjny umożliwia łatwe dodawanie i usuwanie członków zespołu?

Lub zbudować łańcuch dowodzenia? Potraktuj ten szablon schematu organizacyjnego jako infografikę hierarchii firmy w wygodnym pakiecie z samouczkiem. Pobierz ten szablon

2. Szablon ClickUp Poznaj zespół

Szablon ClickUp Poznaj zespół

Chcesz pochwalić się niesamowitymi umiejętnościami i osobowościami swojego zespołu? Pozwól nam przedstawić Ci szablon Szablon ClickUp Poznaj zespół !

Ten szablon schematu organizacyjnego tworzy zabawną i angażującą stronę prezentującą unikalne doświadczenie, umiejętności i zainteresowania każdego członka zespołu. Niezależnie od tego, czy chcesz zaimponować klientom, czy po prostu pokazać nowym pracownikom, jak niesamowity jest Twój zespół, ten szablon schematu organizacyjnego jest doskonałym rozwiązaniem.

Jest łatwy w użyciu i w pełni konfigurowalny, dzięki czemu schemat organizacyjny jest idealnym rozwiązaniem dla firm każdej wielkości. A ten darmowy szablon schematu organizacyjnego to doskonały sposób, aby pomóc wszystkim poczuć się pewnie w nowej firmie współpraca w zespole projekty.

Dlaczego więc czekać? Zacznij wprowadzać "zabawę" do funkcjonalności dzięki szablonowi schematu organizacyjnego ClickUp już dziś! Pobierz ten szablon

3. Szablon katalogu zdjęć zespołu ClickUp

Szablon katalogu zdjęć zespołu ClickUp

Szablon Szablon katalogu zdjęć zespołu ClickUp to fantastyczne narzędzie, które pomaga śledzić zdjęcia wszystkich członków zespołu w jednym miejscu. Oznacza to koniec z przewijaniem rolki aparatu w celu znalezienia tego jednego zdjęcia.

Ale bądźmy szczerzy - zdjęcia zespołowe mogą być nieco nudne. Dlatego ClickUp dodał kilka zabawnych funkcji, takich jak emoji obok nazwisk członków, aby pokazać ich osobowość!

Ponadto, dzięki szablonowi katalogu zdjęć zespołu ClickUp już nigdy nie zapomnisz imienia członka zespołu. Zamiast tego zawsze będziesz na bieżąco, ponieważ każde zdjęcie jest oznaczone imieniem i nazwiskiem oraz rolą.

Jeśli więc chcesz urozmaicić swój katalog zespołu i dodać odrobinę zabawy do dnia swojego zespołu, wypróbuj szablon ClickUp Team Photo Directory. Twój zespół będzie Ci wdzięczny! 🙌 Pobierz ten szablon

4. Szablon matrycy możliwości zespołu ClickUp

Szablon matrycy możliwości zespołu ClickUp

Potrzebujesz fajnego narzędzia, które pomoże Twojemu zespołowi zwizualizować jego mocne i słabe strony? Szablon Szablon matrycy zdolności zespołu ClickUp robi dokładnie to.

Wyobraź to sobie: Członkowie Twojego zespołu są superbohaterami (lub złoczyńcami, jeśli tak wolisz), a Ty jesteś ich liderem. Szablon matrycy zdolności zespołu ClickUp to sposób na śledzenie mocnych i słabych stron każdego członka zespołu, aby przechytrzyć przeciwników.

Ponadto ten szablon schematu organizacyjnego jest bardzo łatwy w użyciu. Wystarczy wypełnić szablon schematu organizacyjnego matrycy imionami i nazwiskami członków zespołu oraz ich umiejętnościami i voila! Będziesz mieć jasny obraz tego, na czym stoi twój zespół i nad jakimi obszarami musisz popracować. Zarządzanie zespołem nigdy nie było tak łatwe.

Na co więc czekasz? Załóż pelerynę i zabierz się do analizy z szablonem matrycy zdolności zespołu ClickUp. Nadszedł czas, aby uratować dzień (lub przejąć władzę nad światem). Pobierz ten szablon

5. Szablon podręcznika pracownika ClickUp

Szablon podręcznika pracownika ClickUp

Szablon Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp to wymarzone narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi. 🤩

Chociaż nie jest to szablon schematu organizacyjnego, ten dokument został zaprojektowany tak, aby znacznie ułatwić życie pracownikom, prawie jak osobisty asystent na wezwanie.

Szablon tworzy strukturę organizacyjną dla całej firmy, dzięki czemu można zawrzeć w nim wszystko, od wartości firmy do narzędzia komunikacji w miejscu pracy aby pracownicy wiedzieli, gdzie znaleźć to, czego się od nich oczekuje i czego mogą oczekiwać w zamian.

Ale zaraz, będzie jeszcze lepiej! Możesz wyjść poza bycie jedynie informacyjnym i sprawić, że twoje podręcznik pracownika zabawne z dziwacznymi ilustracjami. A jeśli chcesz pójść o krok dalej, dlaczego nie dodać kilku dowcipów, aby zapewnić pracownikom rozrywkę podczas poznawania tajników firmy?

Niezależnie od tego, czy chcesz pomóc doświadczonym członkom zespołu odświeżyć zasady firmy, czy też pokazać nowym pracownikom, co to jest ClickUp Szablon podręcznika pracownika cię wspiera.

A jeśli chcesz więcej darmowe szablony HR , ClickUp również zapewnia wsparcie w tym zakresie. Pobierz ten szablon

6. Szablon wdrożenia nowego pracownika ClickUp

Szablon wdrażania nowego pracownika ClickUp

Mówiąc o nowych pracownikach, szablon Szablon wdrażania nowego pracownika ClickUp pomoże im szybko rozpocząć pracę.

Ten szablon struktury organizacyjnej ułatwia tworzenie listy kontrolnej dla nowych pracowników. Zapewni to, że będą oni dobrze przygotowani przed rozpoczęciem podróży w Twojej firmie, pomagając Ci nakreślić przewodnik krok po kroku dla każdego etapu procesu wdrażania.

Będziesz w stanie śledzić postępy pracowników na każdym etapie wdrażania, wraz z tablicą postępów, aby wszyscy byli na tej samej stronie. Pomoże ci to być na bieżąco ze wszystkim, od przedstawiania nowych pracowników całemu zespołowi po szkolenie z zarządzania przepływem pracy i udostępnianie kadencja spotkań dla zespołów zdalnych .

Najlepsza część naszego szablonu onboardingu? Można go w pełni dostosować do własnych potrzeb. Pobierz ten szablon

7. Szablon przeglądu firmy ClickUp

Szablon przeglądu firmy ClickUp

Czy słyszałeś o szablonie Szablon przeglądu firmy ClickUp ? To zmienia zasady gry.

Ten inspirowany schematem organizacyjnym szablon oferuje usprawnione centrum obejmujące wszystko w firmie. Umożliwia to członkom zespołu, inwestorom i każdemu, kto ma do nich dostęp, dając im jasny i zwięzły przegląd Twojej firmy.

Dzięki temu szablonowi możesz zaprezentować swoją misję, wartości, cele i kulturę firmy w atrakcyjny wizualnie sposób. Ponadto jest bardzo łatwy w użyciu i dostosowaniu do własnych potrzeb.

Będziesz mieć dostęp do wielu typów widoków i niestandardowych pól, w tym opcji dla interesariuszy, kosztów projektu, złożoności, tempa postępu, zwycięstw i innych. Pobierz ten szablon

8. Szablon kultury firmy ClickUp

Szablon kultury firmy ClickUp

Potrzebujesz wyjaśnić kulturę swojej firmy? Wciąż budujesz tożsamość swojej firmy? To jest właśnie to Szablon kultury firmy ClickUp jest dla!

Kultura firmy jest widoczna w interakcjach członków zespołu, wartościach firmy i decyzjach podejmowanych na każdym szczeblu. Można ją również dostrzec w tym, jak zespoły wielofunkcyjne łączą się, aby osiągnąć wspólne cele.

Nasz szablon kultury firmy ClickUp jest jak plan sukcesu. Ma on wiele stron - z podpowiedziami, które pytają o strukturę organizacyjną, przekonania, wizję i obietnicę marki, a także wartości i kulturę firmy - aby prowadzić Cię i inspirować na każdym kroku. Pobierz ten szablon

9. Szablon schematu organizacyjnego Microsoft PowerPoint

Szablon schematu organizacyjnego za pośrednictwem firmy Microsoft

Fani Microsoft docenią szablon schematu organizacyjnego Microsoft PowerPoint. To zabawny i łatwy sposób na stworzenie schematu organizacyjnego dla dowolnej firmy.

Ten poręczny szablon schematu organizacyjnego PPT pomoże ci zwizualizować hierarchię i strukturę organizacyjną twojej firmy struktura zespołu szybko. O ile sam szablon schematu organizacyjnego jest darmowy, to pełny dostęp do Microsoft PowerPoint już nie. Ale jeśli już płacisz za plan Microsoft 365, nie powinno to stanowić problemu.

Podobnie jak w przypadku większości darmowych szablonów PowerPoint, do każdego slajdu schematu organizacyjnego można dodać ciekawe czcionki, schematy kolorów i niestandardowe wykresy, aby prezentacja PowerPoint nabrała blasku.

Ale to nie wszystko! Możesz użyć tego szablonu prezentacji schematu organizacyjnego PowerPoint, aby olśnić pracowników, włączając filmy, animacje i przejścia. Otrzymasz też dostęp do tysięcy zdjęć i grafik do wykorzystania.

Bonus:_ **Jak utworzyć schemat organizacyjny w Arkuszach Google ! Pobierz ten szablon

10. Schemat organizacyjny Microsoft Word Szablon

Szablon schematu organizacyjnego za pośrednictwem Template Lab

Chcesz użyć szablonu schematu organizacyjnego w programie Word? Template Lab Microsoft Word Organizational Chart Template pozwala to zrobić.

Ten funkcjonalny szablon schematu struktury organizacyjnej pozwala łatwo stworzyć wizualną reprezentację hierarchii zespołu, aby zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za co i kto komu podlega.

Jest to idealne rozwiązanie dla tych z nas, którzy uwielbiają aplikacje Microsoft i potrzebują niewielkiej pomocy w utrzymaniu porządku (a bądźmy szczerzy, kto tego nie robi?). Dodatkowo, schemat organizacyjny będzie wyglądał elegancko w reprezentacyjnym projekcie, który ułatwi zespołowi zrozumienie ogólnej struktury organizacyjnej Pobierz ten szablon

11. Szablon struktury organizacyjnej PowerPoint oznaczony kolorami

Szablon schematu organizacyjnego za pośrednictwem Microsoft

Szablon schematu organizacyjnego PowerPoint kodowany kolorami to narzędzie wizualne służące do wyświetlania hierarchicznej struktury organizacji. Ten schemat organizacyjny zawiera elementy oznaczone kolorami, które reprezentują różne poziomy lub działy w organizacji.

Szablon ten pozwala użytkownikom tworzyć profesjonalnie wyglądające schematy organizacyjne w programie PowerPoint, wykorzystując wstępnie zaprojektowane układy i kształty.

Korzystając z tego szablonu, użytkownicy mogą dostosować i spersonalizować schemat organizacyjny zgodnie z własnymi potrzebami. Mogą dodawać lub usuwać stanowiska, modyfikować układ i dostosowywać kolory, aby pasowały do marki lub preferencji ich organizacji. Pobierz ten szablon

Szablon schematu organizacyjnego najczęściej zadawane pytania

Jaki jest najlepszy układ schematu organizacyjnego?

Najlepszy układ schematu organizacyjnego zależy od wielkości i struktury organizacji. Niektóre popularne układy to hierarchiczny, macierzowy, płaski i podziałowy. Ważne jest, aby wybrać układ, który dokładnie odzwierciedla strukturę organizacji i ułatwia pracownikom zrozumienie ich ról i relacji raportowania.

Jak mogę sprawić, by mój schemat organizacyjny był atrakcyjny wizualnie?

Aby schemat organizacyjny był atrakcyjny wizualnie, możesz użyć różnych kolorów, czcionek i kształtów, aby wyróżnić różne działy lub poziomy w organizacji. Możesz także dołączyć obrazy lub ikony reprezentujące stanowiska i role. Postaraj się znaleźć równowagę między funkcjonalnością a wyglądem, aby stworzyć schemat organizacyjny, który jest zarówno pouczający, jak i atrakcyjny wizualnie.

Jak często należy aktualizować schemat organizacyjny?

Schemat organizacyjny powinien być aktualizowany za każdym razem, gdy zachodzą zmiany w strukturze organizacji lub rolach. Może to obejmować nowe zatrudnienia, awanse, transfery lub odejścia. Aktualizowanie schematu organizacyjnego zapewnia, że wszyscy pracownicy mają najdokładniejsze informacje o swoich rolach i relacjach raportowania.

Czy powinienem uwzględnić wszystkich w moim schemacie organizacyjnym?

Nie jest konieczne uwzględnianie każdego pracownika na schemacie organizacyjnym. Zamiast tego należy skupić się na uwzględnieniu kluczowych ról i stanowisk, które mają bezpośredni wpływ na strukturę i operacje organizacji. Mogą to być menedżerowie, liderzy zespołów lub kierownicy działów. Uwzględnienie zbyt wielu pracowników może sprawić, że schemat organizacyjny będzie zagracony i trudny do odczytania.

Co to jest schemat struktury organizacyjnej działu?

Schemat struktury organizacyjnej to rodzaj schematu organizacyjnego, który grupuje pracowników w oparciu o ich konkretne działy lub departamenty w firmie. Struktura ta jest często używana w większych organizacjach, aby pomóc w zarządzaniu różnymi jednostkami biznesowymi, produktami lub usługami. Każdy dział ma własne kierownictwo i działa stosunkowo niezależnie od innych działów, ale nadal jest częścią całej organizacji.

Poprawa odpowiedzialności i przejrzystości dzięki szczegółowym szablonom schematów organizacyjnych

Szablony schematów organizacyjnych są niezbędne dla firm każdej wielkości. Oferują one przejrzysty wizualną reprezentację struktury organizacyjnej i różne korzyści, takie jak lepsza komunikacja i usprawnione procesy, zwiększające produktywność i pracę zespołową.

Dzięki tym pomocnym szablonom schematów organizacyjnych zespoły mogą być lepiej dopasowane, przejrzyste i odpowiedzialne, promując w ten sposób rozwój i sukces.

Znajdź więcej szablonów HR w sekcji Centrum szablonów ClickUp dzisiaj!