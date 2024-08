30 darmowych szablonów list kontrolnych w Word, Excel i ClickUp Docs

Uwielbiamy listy kontrolne. Nazwij nas kujonami, ale nie ma nic tak satysfakcjonującego, jak sprawdzenie pierwszej pozycji na liście... może z wyjątkiem sprawdzenia ostatniej pozycji na liście. ✅

Dzięki odpowiedniej liście kontrolnej możesz zorganizować wszystko w swoim życiu - od tygodnia pracy, przez następne wakacje, po zamknięcie domu.

Ale stworzenie listy kontrolnej, upewnienie się, że nie zapomniałeś o żadnym kroku i uporządkowanie elementów może być projektem samym w sobie.

Jak więc pracować mądrzej, a nie ciężej? Korzystając z gotowych szablonów list kontrolnych, aby przyspieszyć realizację projektów. Oto 30 naszych ulubionych szablonów list kontrolnych, które pomogą ci osiągnąć wszystko, od wykonywania codziennych zadań po osiągnięcie kolejnego ważnego kamienia milowego.

Co to jest szablon listy kontrolnej?

Szablon listy kontrolnej to wstępnie przygotowana lista zadań lub elementów z polami wyboru, dzięki czemu można oznaczyć każdy element jako ukończony. Te szablony list mogą być bardzo wyspecjalizowane lub bardzo szerokie, w zależności od celu ich użycia.

Na przykład, jeśli potrzebujesz listy zakupów spożywczych, będziesz chciał zacząć od pustego szablonu listy kontrolnej listy rzeczy do zrobienia, ponieważ artykuły spożywcze, których potrzebujesz, będą dla ciebie wyjątkowe. 🛒

Jeśli jednak potrzebujesz listy kontrolnej pakowania, możesz zacząć od dokładnego szablonu listy kontrolnej, który zawiera już listę przedmiotów, które musisz spakować (eliminując obciążenie psychiczne związane z koniecznością samodzielnego ich wypisania). W końcu większość z nas potrzebuje podobnych przedmiotów podczas podróży: skarpetki, bielizna, szczoteczka do zębów... wszystko jasne. 🧦

Korzystanie z gotowego szablonu listy kontrolnej jest jednym z naszych ulubionych rozwiązań hacków produktywności . Sprawia, że planowanie, organizowanie i inscenizowanie naszych projektów staje się dziecinnie proste. W ten sposób możemy zaoszczędzić moc naszego mózgu na ważniejsze rzeczy, takie jak faktyczne wykonanie pracy z naszej listy kontrolnej!

Co składa się na dobry format szablonu listy kontrolnej?

Różne szablony list kontrolnych pomagają organizować różne rzeczy - od codziennej rutyny po kolejną premierę produktu. W związku z tym zawartość różnych szablonów będzie się znacznie różnić. (Na przykład szablon listy kontrolnej inwentaryzacji nie będzie wyglądał jak szablon listy kontrolnej ślubu)

Niemniej jednak, wszystkie skuteczne szablony list kontrolnych mają trzy wspólne cechy:

Łatwość edycji: Żadne dwa projekty nie wyglądają tak samo, więc szablon listy kontrolnej powinien umożliwiać usunięcie elementów, które nie mają zastosowania i dodanie elementów, które są dla ciebie ważne

Żadne dwa projekty nie wyglądają tak samo, więc szablon listy kontrolnej powinien umożliwiać usunięcie elementów, które nie mają zastosowania i dodanie elementów, które są dla ciebie ważne Dokładność jak cholera: Lepiej jest zacząć od listy kontrolnej, która zawiera zbyt wiele pozycji, a następnie usunąć te, które nie są ważne dla twojego projektu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo pominięcia czegoś na liście zadań, niż w przypadku rozpoczęcia od zbyt prostej listy kontrolnej, która nie zawiera wystarczającej ilości informacji

Lepiej jest zacząć od listy kontrolnej, która zawiera zbyt wiele pozycji, a następnie usunąć te, które nie są ważne dla twojego projektu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo pominięcia czegoś na liście zadań, niż w przypadku rozpoczęcia od zbyt prostej listy kontrolnej, która nie zawiera wystarczającej ilości informacji **W przypadku skomplikowanych projektów, w których możesz potrzebować szablonu listy kontrolnej dla nowych pracowników, musisz wykonać zadania w określonej kolejności (opublikować opis stanowiska, przejrzeć aplikacje, zaplanować rozmowy kwalifikacyjne itp.) Szablon listy kontrolnej powinien odzwierciedlaćpriorytetyzacja projektu z kolejnością zadań na liście. W przypadku innych list kontrolnych, takich jak lista zakupów, kolejność może nie mieć znaczenia

30 szablonów list zadań do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy masz już listę kontrolną tego, co wchodzi w skład dobrej listy kontrolnej, oto 30 szablonów, które sprawdzają wszystkie pola. ✅

Wszystkie z nich to darmowe szablony list kontrolnych dostępne w ClickUp, Microsoft Word, Excel, Dokumentach Google i Arkuszach Google. FYI, możesz zacząć korzystać z szablonów ClickUp, zakładając darmowe konto na stronie Strona z cennikiem ClickUp .

1. Szablon tygodniowej listy kontrolnej ClickUp

Szablon tygodniowej listy kontrolnej ClickUp

Nigdy więcej poniedziałków z szablonem Szablon tygodniowej listy kontrolnej ClickUp . Jest to przyjazny dla początkujących szablon tygodniowej listy kontrolnej, który pomaga organizować codzienne zadania. Zawiera cztery statusy: anulowane, ukończone, w toku i do zrobienia.

Możesz zmienić widok, aby zobaczyć go jako tygodniowy szablon listy kontrolnej w kalendarzu lub codzienny szablon listy kontrolnej w kalendarzu szablon listy rzeczy do zrobienia . Niezależnie od przypadku, dzięki aktualnej liście rzeczy do zrobienia będziesz wykonywać zadania w mgnieniu oka. Pobierz ten szablon

2. Szablon listy kontrolnej audytu wewnętrznego ClickUp

Szablon listy kontrolnej audytu wewnętrznego ClickUp

Nawet jeśli Twoja firma nie posiada zespołu ds. audytu wewnętrznego, możesz zorganizować dokładny przegląd standardów jakości i bezpieczeństwa w miejscu pracy za pomocą szablonu Szablon listy kontrolnej audytu wewnętrznego ClickUp .

Zawiera on przewodnik dla początkujących i umożliwia organizowanie ważnych zadań po audycie za pomocą list możliwości poprawy i niezgodności zarządzanie zadaniami szablony list. To idealne rozwiązanie do tworzenia bezpiecznego i zgodnego z przepisami miejsca pracy! ⛑️ Pobierz ten szablon

3. Szablon listy kontrolnej uruchomienia produktu ClickUp

Szablon listy kontrolnej uruchomienia produktu ClickUp

Kiedy organizujesz wprowadzenie produktu na rynek (lub jego wznowienie), istnieje wiele ruchomych części. ⚙️

The Szablon listy kontrolnej uruchomienia produktu ClickUp zapewnia kontrolę nad wszystkimi zadaniami dzięki wykresowi Gantta, wizualnej osi czasu, kamieniom milowym i listom kontrolnym zawierającym wszystkie zadania potrzebne do konkretnego wprowadzenia produktu na rynek. Użyj niestandardowych pól, aby utworzyć konkretną listę zadań do uruchomienia produktu - lub dodaj pasek postępu, aby wizualizować stan listy zadań.

Sparuj go ze swoim Matryca RACI aby zdefiniować role w projekcie i upewnić się, że wszyscy w zespole wiedzą, za jakie zadania są odpowiedzialni, aby pozostać na tej samej stronie. Pobierz ten szablon

4. Szablon listy kontrolnej zatrudniania ClickUp

Szablon listy kontrolnej zatrudniania ClickUp

Zapoznaj nowych pracowników z firmą i ich rolą, korzystając z szablonu Szablon listy kontrolnej zatrudniania ClickUp . Jest to przyjazny dla początkujących szablon listy kontrolnej dla nowo zatrudnionych, który usprawnia proces wdrażania pracowników.

Twój zespół HR może wykorzystać listę do aktywnego zarządzania procesem lub możesz przekazać wypełniony szablon listy kontrolnej zadań nowym pracownikom, aby samodzielnie zarządzali swoimi zadaniami związanymi z wdrażaniem. Może to obejmować ich początkowe cotygodniowe zadania lub ich własną listę kontrolną do przejrzenia wszystkich dokumentów wdrożeniowych. Pobierz ten szablon

5. Szablon listy kontrolnej zarządzania zmianą ClickUp

Szablon listy kontrolnej zarządzania zmianą ClickUp

Bez odpowiedniej listy kontrolnej zmiana może być przerażająca. Ale z Szablon listy kontrolnej zarządzania zmianą ClickUp jedyne "eek!", które usłyszysz, będzie wtedy, gdy będziesz się zastanawiać nad jedną z wielu funkcji najlepszych darmowych szablonów list kontrolnych. 🤓

Zawiera on przewodnik dla początkujących, listę kontrolną, widok kalendarza, oś czasu, przegląd wydajności zespołu i siedem niestandardowych pól, które pomogą ci wdrożyć każdą nową politykę. Użyj go jako szablonu miesięcznej listy kontrolnej lub w widoku pudełkowym, aby uzyskać wgląd w zadania. Pobierz ten szablon

6. Szablon listy kontrolnej spotkania ClickUp

Szablon listy kontrolnej spotkania ClickUp

Jeśli jest coś, co wywoła zbiorowy jęk całego zespołu, to jest to bezcelowe spotkanie. Tak, spotkania mogą być ważną częścią przepływu pracy, która pomaga wyrównać wielofunkcyjne zespoły , ale wszyscy byliśmy na spotkaniach marnujących czas, które mogły być e-mailem. 📩

Uniknij tego losu w miejscu pracy i spraw, aby Twoje spotkania się liczyły dzięki Szablon listy kontrolnej spotkania ClickUp . Oferuje on wszystkie kroki potrzebne do zaplanowania i zorganizowania skutecznych spotkań - oraz do stworzenia elementy akcji dla Twojego zespołu, aby mógł je wykorzystać w swoim dniu pracy.

Każdy członek zespołu podczas spotkania będzie zachwycony tym, że jesteś przygotowany, aby zachować porządek i uniknąć błędów, śledząc, kto co powiedział. Pobierz ten szablon

7. Szablon listy kontrolnej zarządzania dostawcami ClickUp

Zarządzanie relacjami z dostawcami i wybór najlepszych dostawców

The Szablon listy kontrolnej zarządzania dostawcami ClickUp to narzędzie do śledzenia relacji z dostawcami w celu zachowania spójności. Przechowuj informacje kontaktowe swoich dostawców w jednym miejscu i twórz oceny dostawców, aby analizować ich terminowość, łatwość obsługi i jakość usług.

Ten szablon pomoże ci przejrzeć twoje relacje i wybrać najlepszych dostawców najlepszych dostawców dla Twojej firmy . Pobierz ten szablon

8. Szablon listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp

Szablon listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp

Kontroluj jakość dzięki szablonowi Szablon listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp . Ten szablon zapewnia proces testowania produktów w celu zapewnienia, że zawsze spełniają one Twoje standardy.

Jeśli znajdziesz jakiekolwiek problemy z tym szablon kontroli jakości można oznaczyć je jako drugorzędne, główne lub krytyczne, co pomaga w ustalić priorytety pracy . Możesz także oznaczać zadania jako zatwierdzone lub odrzucone, aby wiedzieć, kiedy nadszedł czas, aby wejść na rynek, a kiedy nadszedł czas, aby wrócić do deski kreślarskiej. 🧑

Wypróbuj te_ szablony rejestru ryzyka ! Pobierz ten szablon

9. Szablon listy kontrolnej ClickUp SEO

Szablon listy kontrolnej ClickUp SEO

Szablon Szablon listy kontrolnej ClickUp SEO zapewni zgodność Twojej strategii dotyczącej treści z najlepszymi praktykami SEO. Zawiera listę kontrolną, która pozwala upewnić się, że wszystko, od tagów tytułowych po linki wewnętrzne, jest zgodne z najlepszymi praktykami i procesami SEO.

Ponadto pozwala kategoryzować projekty SEO na podstawie tego, czy są one częścią strony głównej, strony z często zadawanymi pytaniami, stron produktów czy stron blogów. Możesz także organizować zadania według ważności i zarządzać możliwościami swojego zespołu z poziomu szablonu. Pobierz ten szablon

10. Szablon listy kontrolnej produktu cyfrowego ClickUp

Szablon listy kontrolnej produktów cyfrowych ClickUp

Zaplanuj rozwój i uruchomienie produktu cyfrowego za pomocą szablonu Szablon listy kontrolnej produktu cyfrowego ClickUp . Ta szczegółowa lista kontrolna projektu przeprowadzi Cię przez proces projektowania, pakowania i sprzedaży nowego produktu cyfrowego od początku do końca. Jest to w zasadzie cały proces zarządzania projektem zawinięty w kokardkę. 🎁 Pobierz ten szablon

11. Szablon wakacyjnej listy kontrolnej ClickUp

Szablon wakacyjnej listy kontrolnej ClickUp

Czy możemy dostać "yay!" na następne wakacje?! Szablon wakacyjnej listy kontrolnej ClickUp zapewni, że będziesz gotowy na maksymalny relaks. 🏝️

Dzięki listom rzeczy do kupienia i spakowania, a także miejscu na wpisanie potrzebnej ilości, nie musisz się martwić, że o czymś zapomnisz. Ta lista kontrolna pakowania ułatwia każdemu korzystanie z niej i oznaczanie innych jako odpowiedzialnych za pakowanie.

Wszystko będzie gotowe do odlotu! ✈️ Pobierz ten szablon

12. Szablon listy kontrolnej przeprowadzki ClickUp

Szablon listy kontrolnej przeprowadzki ClickUp

Przed zmianą domu lub miasta skorzystaj z szablonu Szablon listy kontrolnej przeprowadzki ClickUp aby przeprowadzka przebiegła sprawnie. To cyfrowy planer przeprowadzi Cię przez sprzątanie domu, organizowanie przeprowadzki, pakowanie i planowanie dla zwierząt domowych.

Przedstawia wszystkie zadania, które należy wykonać, aby opuścić obecny dom i przenieść się do nowego miejsca - bo nie ma to jak w domu! 🏡 Pobierz ten szablon

13. Szablon listy kontrolnej zamknięcia nieruchomości ClickUp

Szablon listy kontrolnej zamknięcia nieruchomości ClickUp

Jeśli jesteś pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, wiesz, jak trudno jest zamknąć transakcję - i spędzasz większość czasu próbując ułatwić to swoim klientom. Dzięki szablonowi ClickUp Real Estate Closing Checklist możesz ułatwić to również sobie.

Śledź na bieżąco koszty marketingu nieruchomości szablon ten umożliwia zarządzanie procesem sprzedaży nieruchomości w jednym miejscu, w tym fazą składania wniosku kredytowego, inspekcją domu, docelową datą zamknięcia i podpisanymi dokumentami zamknięcia. Ten szablon pomoże Ci zarządzać procesem sprzedaży od pierwszej oferty do momentu, gdy klucze znajdą się w rękach Twoich klientów. 🗝️ Pobierz ten szablon

14. Szablon listy kontrolnej przejścia na emeryturę ClickUp

Szablon listy kontrolnej dla emerytów ClickUp

Każdego dnia pracujemy w jednym celu: aby przestać pracować. Emerytura jest ostatecznym celem każdej owocnej kariery, ale wymaga dużo planowania.

Będziesz musiał określić swoje finanse i zdecydować, co zamierzasz zrobić z całym swoim wolnym czasem - ponieważ jeśli planujesz spędzić emeryturę nurkując głębinowo, będziesz potrzebował znacznie więcej oszczędności niż jeśli planujesz ogrodnictwo. 👩‍🌾

The Lista kontrolna ClickUp dla emerytów pomoże Ci zaplanować wszystko, abyś mógł dowiedzieć się, kiedy przejść na emeryturę i jak zaplanować swój następny rozdział. Pobierz ten szablon

15. Word Onboarding Checklist Template by Template.net

przez Template.net Ta lista kontrolna wdrażania pracowników od Template.net jest idealna dla zespołów HR, które polegają na Microsoft Office . Pomoże on zorganizować wielofunkcyjną listę rzeczy do zrobienia przy zatrudnianiu nowych pracowników, określając zadania dla działów kadr, płac, administracji oraz szkoleń i rozwoju.

Ten szablon listy kontrolnej to łatwy sposób na ustanowienie procesu wdrażania, jeśli jeszcze go nie masz. Pobierz ten szablon

16. Przykładowy szablon listy kontrolnej Word od Template.net

przez Template.net Ten edytowalny szablon dla programu Microsoft Word umożliwia tworzenie dowolnych list. Zamień go w szablon listy kontrolnej sprzątania domu lub szablon listy kontrolnej ślubu - i pobierz w formacie PDF.

Tak, będziesz musiał włożyć początkowy wysiłek w planowanie, aby wymyślić pozycje listy, ale jest ona już sformatowana dla Ciebie i jest łatwym do wydrukowania szablonem listy kontrolnej. 🖨️ Pobierz ten szablon

17. Szablon listy kontrolnej podróży służbowej w programie Word

przez Microsoft Word Korzystając z tej listy kontrolnej, aby przygotować się do następnej podróży służbowej, będziesz wiedział, że wszystko w domu i w biurze jest załatwione - i możesz skupić się na swoich celach zawodowych.

Ten szablon zawiera cztery sekcje: jedną do przygotowania biura, jedną do przygotowania domu, jedną do pakowania i jedną do pozostawienia informacji opiekunom. Zapewni to spokój ducha podczas nieobecności. ✌️ Pobierz ten szablon

18. Szablon listy kontrolnej budowy w Dokumentach Google od Template.net

przez Template.net Przygotuj się do następnego projektu budowlanego dzięki temu szablonowi listy kontrolnej. Jest to lista kontrolna od podpisania umowy do końcowej inspekcji domu i obejmuje wszystkie etapy pomiędzy. Może być używana jako codzienna lista kontrolna szablon lub dokument dotyczący wszystkiego w projekcie od początku do końca.

Niezależnie od tego, czy Twój zespół budowlany pracuje nad nową budową, czy nad gruntowną przebudową, ta lista pomoże Ci śledzić każdy krok i wykonawcę, który jest za niego odpowiedzialny. 👷

Sprawdź te wzory umów ! Pobierz ten szablon

19. Szablon listy kontrolnej programu Excel

przez Microsoft Excel Ten szablon Microsoft Excel pomoże Ci stworzyć listę rzeczy do zrobienia i skategoryzować ją w oparciu o termin wykonania, priorytet i obszar życia, w którym jest to najbardziej istotne.

Uzyskaj przegląd swoich osobistych, rodzinnych, domowych i zawodowych projektów w jednym miejscu i śledź swoje dzienne i tygodniowe postępy za pomocą kolorowych wykresów słupkowych w tym formacie Excel. bo kto nie lubi wykresów, aby zobaczyć swoją codzienną listę kontrolną lub tygodniowe zadania! 📊 Pobierz ten szablon

20. Szablon listy kontrolnej Arkuszy Google autorstwa BenCollins

przez BenCollins Ten prosty szablon listy rzeczy do zrobienia to łatwy sposób na śledzenie codziennych zadań za pomocą pól wyboru i edytowalnych pozycji na liście. Będziesz musiał utworzyć własne zadania do wykonania, ale dzięki temu jest to elastyczny szablon listy do śledzenia obowiązków domowych, tworzenia listy zakupów lub inscenizacji projektu, w którym musisz wykonać jedno zadanie, zanim przejdziesz do następnego.

Nie jest to najlepszy szablon do organizowania złożonych projektów, ale dobrze sprawdza się jako szablon codziennej listy kontrolnej. Pobierz ten szablon

Odhacz to ze swojej listy dzięki tym szablonom list kontrolnych

Szablon listy kontrolnej pozwoli Ci przejść od organizacji do realizacji zadań. 📝

Za każdym razem, gdy rozpoczynasz nowy projekt, masz wiele rzeczy do zrobienia. Siedzenie i organizowanie małych pól wyboru nie jest jedną z nich. Na szczęście istnieje tak wiele skutecznych szablonów list kontrolnych, które mogą przyspieszyć proces zarządzania projektami.

Wybierz listę kontrolną, która jest najbardziej odpowiednia dla twojego projektu, a następnie zanurz się w pracy, która naprawdę ma znaczenie. 🏊

ClickUp może pomóc Ci zorganizować wszystko w Twoim życiu, dzięki czemu możesz zaoszczędzić moc mózgu na ukończenie większej liczby projektów. 🧠

Zacznij od darmowe konto ClickUp dzisiaj.