10 darmowych szablonów list kontrolnych kontroli jakości w Excelu i ClickUp

Masz trudności z utrzymaniem spójnej jakości we wszystkich projektach i procesach? A może jesteś zmęczony przetrząsaniem zdezorganizowanych arkuszy kalkulacyjnych, gdy nadchodzi czas na przeprowadzenie kontroli jakości. Nie jesteś sam.

Zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Jednak bez odpowiednich narzędzi może to wydawać się bardzo skomplikowane i przytłaczające. Właśnie dlatego zebraliśmy 10 najlepszych szablonów kontroli jakości w Excelu i ClickUp.

Zostały one zaprojektowane w celu uproszczenia procesów kontroli jakości - tak, aby procesy biznesowe były zoptymalizowane, a wyniki konsekwentnie spełniały najwyższe standardy. 🏆

Co to jest szablon kontroli jakości?

Szablon kontroli jakości to dokument używany do rejestrowania, śledzenia i analizowania jakości produktów, procesów lub usług - zapewniając, że spełniają one określony zestaw standardów.

Na przykład, jeśli produkujesz nową linię przenośnych głośników, plan kontroli jakości może zawierać listę wszystkich zasobów, wartości wagi, wymiarów i żywotności baterii. Oznacza to, że każde urządzenie będzie sprawdzane pod kątem tych kryteriów. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów, zespół koryguje je, zanim produkt dotrze do konsumenta.

Minimalizuje to liczbę wadliwych produktów i zwiększa szanse na spełnienie wymagań wskaźniki KPI i metryki zarządzania produktem .

Co składa się na dobry szablon kontroli jakości?

Wiedza na temat tego, czym charakteryzuje się dobry szablon kontroli jakości, pomaga wybrać odpowiedni szablon do optymalizacji produktów i procesów. Czego więc należy szukać?

Cel: Oceń, czy szablon jest zgodny z procesem kontroli jakości, który chcesz ustanowić. Jeśli nie, jego inne cechy prawdopodobnie nie będą istotne

Oceń, czy szablon jest zgodny z procesem kontroli jakości, który chcesz ustanowić. Jeśli nie, jego inne cechy prawdopodobnie nie będą istotne Przejrzysty układ: Układ szablonu powinien ułatwiać wprowadzanie, uzyskiwanie dostępu i analizowanie danych

Układ szablonu powinien ułatwiać wprowadzanie, uzyskiwanie dostępu i analizowanie danych Możliwość dostosowania: Szablon powinien być dostosowany do konkretnego produktu, procesu lub usługi, którą monitorujesz

Szablon powinien być dostosowany do konkretnego produktu, procesu lub usługi, którą monitorujesz Dostępność: Szablon powinien być dostępny z dowolnego miejsca i urządzenia, umożliwiając aktualizacje w czasie rzeczywistym i informacje zwrotne od członków zespołu

Szablon powinien być dostępny z dowolnego miejsca i urządzenia, umożliwiając aktualizacje w czasie rzeczywistym i informacje zwrotne od członków zespołu Instrukcje: Sprawdź, czy szablon zawiera wyraźne instrukcje dotyczące korzystania z niego. Tooszczędza czas i zapewnia maksymalne wykorzystanie jego funkcji

10 darmowych szablonów kontroli jakości do wykorzystania w 2024 roku

Oto 10 darmowych, gotowych do użycia szablonów kontroli jakości w programach Excel i ClickUp. Przyjrzyjmy się im i znajdźmy idealne szablony dla swoich potrzeb biznesowych. ✨

1. Szablon listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon

Szablon listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp

jest najlepszym narzędziem do uporządkowania wszystkich planów kontroli jakości i potrzeb związanych z zarządzaniem projektami. Dla każdego projektu należy wyszczególnić kontrole, które musi on przejść, aby spełnić standardy biznesowe i wymagania klienta.

Podziel każdą "kontrolę" na zadania i podzadania, a następnie przydziel je członkom zespołu. Skategoryzuj te kontrole jako krytyczne, główne lub drugorzędne aspekty procesu kontroli jakości i wyszczególnij dokładne kroki, które należy wykonać podczas ich przeprowadzania. Pomoże to zespołowi ustalić priorytety i dokładnie zrozumieć, co należy zrobić.

Gdy zespół zaznacza podkontrole, pasek postępu wypełnia się, pokazując procent ukończenia. Mogą oni zanotować swoje wyniki i komentarze bezpośrednio w szablonie i przesunąć kontrolę z Nowego Zatwierdzenia do Oczekującego Zatwierdzenia.

Teraz Ty możesz być sędzią. Możesz zatwierdzić lub odrzucić ich pracę. A jeśli jest to zatwierdzenie, możesz dodać datę do wykorzystania w przyszłości. Pomaga to w śledzeniu historii działań związanych z kontrolą jakości i sprawia, że wszyscy są odpowiedzialni za swoje działania i decyzje.

Oto najciekawsza część - skorzystaj z natywnego narzędzia Automatyzacji bez kodu, aby usprawnić ten przepływ pracy. Na przykład, możesz wyzwalać alerty dla lidera zespołu, gdy czek jest gotowy do sprawdzenia i powiadamiać członków zespołu, aby podjęli działania, jeśli ich czeki zostaną odrzucone.

Minimalizuje to pracę ręczną, zmniejsza liczbę błędów i zapewnia, że proces kontroli jakości działa jak dobrze naoliwiona maszyna. ⚙️ Pobierz ten szablon

2. Szablon dokumentu standardowych procedur operacyjnych ClickUp

Pobierz ten szablon

A

standardowa procedura operacyjna (SOP)

zapewnia przewodnik krok po kroku, w jaki sposób zespół powinien wykonywać procesy biznesowe. Jest to bardziej proaktywne podejście do kontroli jakości (aka zapewnienie jakości), które ma na celu zminimalizowanie błędów już u źródła.

Bądźmy szczerzy, tworzenie SOP od podstaw to dużo pracy. Na szczęście,

Szablon standardowych procedur operacyjnych ClickUp

-zaprojektowany wewnątrz

Dokumenty ClickUp

-załatwia wszystko za Ciebie.

Powiel szablon dla każdego działu, tak aby dział sprzedaży, marketingu, HR itp. miał swój własny podręcznik SOP. Każdy podręcznik jest podzielony na strony, aby pomieścić procedury działu. Każda strona jest podzielona na następujące sekcje:

Tytuł: O czym jest ta SOP?

O czym jest ta SOP? Cele: Cel, zakres i założenia procedury

Cel, zakres i założenia procedury Macierz RACI **Odpowiedzialni, Odpowiedzialni, Konsultowani i Poinformowani członkowie zespołu zaangażowani w procedurę

**Odpowiedzialni, Odpowiedzialni, Konsultowani i Poinformowani członkowie zespołu zaangażowani w procedurę Procedura: Podział procedury na strawne kroki

Podział procedury na strawne kroki formularze proceduralne: inne materiały potrzebne do przeprowadzenia procedury

inne materiały potrzebne do przeprowadzenia procedury Wskazówki i uwagi: Miejsce, w którym zespół może dzielić się swoimi pomysłami na ulepszenie SOP

Oczywiście, szablon zapewnia strukturę do pisania procedur, ale ktoś musi faktycznie napisać treść, aby wypełnić luki. Wejdź

ClickUp AI

. 🤖

Zamiast spędzać niezliczone godziny na szukaniu odpowiednich słów, ClickUp AI pomaga w wyszukiwaniu, burzy mózgów i generowaniu treści dla każdej sekcji SOP. Zawiera również dodatkowe narzędzia do szybkiej edycji pierwszych wersji roboczych i tłumaczenia treści na wiele języków. Pobierz ten szablon

3. Szablon procesu i procedur ClickUp

Pobierz ten szablon

Po zapoznaniu się z poprzednim szablonem jesteś zainspirowany i gotowy do wdrożenia procedur SOP. Ale czy Twój zespół jest na tej samej stronie? Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Ale nie ma powodu do zmartwień,

Szablon procesów i procedur ClickUp

zapewnia wsparcie.

Skorzystaj z niego, aby sporządzić listę procesów i procedur SOP wymaganych dla każdego działu w Twojej firmie. Dla każdego z nich dodaj niestandardową listę kontrolną, aby upewnić się, że Twój zespół obejmuje każdą sekcję wymaganą w dokumentach.

Przypisz każdy element do lidera zespołu, ustaw poziom priorytetu i oznacz termin realizacji. Aby upewnić się, że każdy szczegół jest na miejscu i zgodny ze standardami biznesowymi, dodaj osobę zatwierdzającą, aby ostatecznie sprawdzić te wyniki. ✔️

Przełącz się z widoku listy na widok tablicy, jeśli chcesz szybko zaktualizować status dokumentu, przenosząc go przez Research, Documentation, For approval, For revision, Approved i Live. Jest to również bardzo pomocne w wizualizacji postępów zespołu na pierwszy rzut oka.

A jeśli chcesz dotrzymać terminów i utrzymać projekt na właściwym torze, widok osi czasu uratuje sytuację. Można go również używać do dostosowywania czasu trwania projektu, wyświetlania powtarzających się zadań i oznaczania zadań kolorami według ich statusu lub pól niestandardowych.

Z tym szablonem w ręku,

koordynuj możliwości swojego zespołu

bez wysiłku i budować te SOP bez wysiłku. Pobierz ten szablon

4. Szablon tablicy przepływu procesów ClickUp

Pobierz ten szablon

Czy kiedykolwiek próbowałeś wyjaśnić proces biznesowy i żałowałeś, że nie masz zdjęcia do pokazania? Właśnie w tym miejscu

Tablica przepływu procesów ClickUp

wkracza do akcji. Chodzi o to, aby wziąć te złożone przepływy pracy i przekształcić je w przejrzystą, łatwą do naśladowania wizualizację.

Został zaprojektowany w

Tablice ClickUp

i zawiera gotowy proces zatrudniania jako przykład i przewodnik. Możesz go powielić i dostosować do dowolnego procesu, który planujesz.

Szablon składa się z dwóch głównych części: interesariuszy zaangażowanych w proces u góry oraz ich działań i decyzji poniżej. Użyj linii, aby połączyć kropki, pokazując, jak proces przebiega od A do Z. A jeśli czujesz się artystą, możesz bawić się kolorami, kształtami i rozmiarami. 🎨

Podobnie jak inne szablony ClickUp, ten szablon zawiera "Przewodnik dla początkujących", który ułatwia poruszanie się po jego funkcjach i dostosowanie go do konkretnych procesów. A jeśli chcesz, aby Twój zespół pomógł w dowolnym momencie, udostępnij go im, aby mogli dodać swoje zmiany, komentarze i opinie. Pobierz ten szablon

5. Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Pobierz ten szablon

Łatwo jest zostać przytłoczonym pomysłami na produkt, gdy każdy - klienci, zespół, a nawet sąsiad z sąsiedztwa - ma sugestię, co należy wprowadzić w następnej kolejności. Nadaj sens wszystkim tym pomysłom i zbuduj skuteczny

strategia produktowa

z

Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

.

Zacznij od formularza zgłoszenia produktu. Jest to portal, za pomocą którego każdy może dodawać sugestie do głównego rejestru produktowego. Ale bądźmy szczerzy, nie każdy pomysł jest wart realizacji. I właśnie tutaj

narzędzia do ustalania priorytetów

takie jak Impact Effort Matrix i

Wynik RICE

przydaje się. 🛠️

Pomysły, które zostaną zaakceptowane, trafiają na tygodniową listę realizacji. W tym miejscu przydzielane są zadania, rozpoczyna się praca i

kontrola projektu

są aktywowane. Przełącz widoki w zależności od preferencji: Widok tabeli dla widoku zadań w stylu arkusza kalkulacyjnego, Widok tablicy, aby uzyskać przegląd statusów zadań, Widok Gantta dla zależności zadań i kamieni milowych oraz Widok kalendarza do planowania i zarządzania terminami.

W miarę postępów i zbliżania się do ukończenia zadań, można je przenosić do widoku

Mapa drogowa produktu

list. Daje to wewnętrznym interesariuszom kwartalny widok osi czasu nadchodzących funkcji produktu, ulepszeń i poprawek. Po wdrożeniu tych funkcji mapy drogowej należy je udokumentować i ogłosić za pomocą informacji o wydaniu.

Za dużo pomysłów, za mało czasu? Ten szablon jest narzędziem potrzebnym do sortowania prawdziwych perełek, zarządzania

wymagania dotyczące produktu

i zbierz zespół, aby je urzeczywistnić. Pobierz ten szablon

6. Szablon mapy drogowej rozwoju produktu ClickUp

Pobierz ten szablon

Jeśli uważasz, że poprzedni szablon mapy drogowej jest zbyt zaawansowany dla Twoich potrzeb, to szablon

Szablon mapy drogowej rozwoju produktu ClickUp

może być właśnie dla Ciebie. Zapewnia prostszy i bardziej wizualny sposób planowania rozwoju produktu.

Uzyskaj widok z lotu ptaka na wszystkie kluczowe kroki, które musisz podjąć w procesie tworzenia produktu

rozwój produktu i zarządzanie nim

cykl - od wygenerowania pomysłu i jego weryfikacji do wdrożenia i wprowadzenia na rynek. Podziel te kroki na mniejsze, możliwe do wykonania zadania, aby Twój zespół miał jasność, co należy umieścić na liście rzeczy do zrobienia. ✍️

Rozłóż te zadania na miesiące i kwartały, podkreślając przy tym

kluczowe kamienie milowe

aby świętować swoje postępy. Jest to szczególnie przydatne, jeśli skłaniasz się w kierunku

kaskadowego podejścia do zarządzania projektami

, w którym chcesz całkowicie zająć się jednym krokiem, zanim przejdziesz do następnego.

Ponieważ ten szablon jest wbudowany w ClickUp Whiteboards, możesz wykazać się kreatywnością, używając pisaków i kształtów,

mapy myśli

i karteczki samoprzylepne, aby dostosować go do własnych upodobań. Jest również bardzo elastyczny - dostosuj kolory, rozmiary i pozycje elementów canvas, aby wyglądał i działał tak, jak chcesz. Pobierz ten szablon

7. Szablon matrycy cech produktu ClickUp

Pobierz ten szablon

Szukasz sposobu na udokumentowanie cech różnych modeli produktów w celu odniesienia się do nich podczas testów kontroli jakości? Jeśli tak, to szablon

Szablon matrycy cech produktu ClickUp

jest dla Ciebie.

Niezależnie od tego, czy rejestrujesz funkcje sprzętowe czy programowe swoich modeli produktów, użyj niestandardowych pól, aby zanotować każdy szczegół. Załóżmy, że masz serię smartfonów i chcesz śledzić żywotność baterii, rozdzielczość aparatu, rozmiar pamięci itp. Dzięki temu szablonowi proces ten jest tak prosty, jak wypełnienie pustych pól.

A jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, możesz je dowolnie modyfikować. Dodawaj własne pola niestandardowe, twórz unikalne widoki lub integruj automatyzacje. Dostosuj szablon i spraw, by był naprawdę Twój! Pobierz ten szablon

8. Szablon audytu i usprawnienia procesu ClickUp

Pobierz ten szablon

Budowanie i utrzymywanie procesów biznesowych przypomina pielęgnację ogrodu. Po zasadzeniu roślin należy je przycinać i optymalizować pod kątem wzrostu.

Szablon audytu i usprawniania procesów ClickUp

pomaga w tym - jest to zestaw narzędzi ogrodniczych dla procesów biznesowych. 🧰

Utwórz kopię szablonu do audytu każdego procesu biznesowego. Szablon jest zapakowany w folder z czterema oddzielnymi listami, z których każda służy unikalnemu celowi:

Model koncepcji: W tym miejscu należy wymienić i zaplanować zadania związane z audytem jakości. Może to obejmować wizualnie mapowanie istniejących procesów i informowanie interesariuszy o zmianach w procesach

W tym miejscu należy wymienić i zaplanować zadania związane z audytem jakości. Może to obejmować wizualnie mapowanie istniejących procesów i informowanie interesariuszy o zmianach w procesach Analiza procesów Zdefiniuj kryteria audytu jakości i podziel je na kategorie: Proces, Zasoby, Zarządzanie lub Monitorowanie. Po dokonaniu oceny każdego kryterium procesu, nadaj mu wynik audytu, podkreśl wszelkie problemy i zapisz sposoby ich naprawienia

Zdefiniuj kryteria audytu jakości i podziel je na kategorie: Proces, Zasoby, Zarządzanie lub Monitorowanie. Po dokonaniu oceny każdego kryterium procesu, nadaj mu wynik audytu, podkreśl wszelkie problemy i zapisz sposoby ich naprawienia Analiza CATWOE: To skrót od Customers (klienci), Actors (podmioty), Transformation process (proces transformacji), Worldview (światopogląd), Owners (właściciele) i Environmental constraints (ograniczenia środowiskowe). Weź pod uwagę, w jaki sposób cele biznesowe i ograniczenia zewnętrzne wpływają na procesy, abyś mógł stworzyć najbardziej efektywne zmiany

To skrót od Customers (klienci), Actors (podmioty), Transformation process (proces transformacji), Worldview (światopogląd), Owners (właściciele) i Environmental constraints (ograniczenia środowiskowe). Weź pod uwagę, w jaki sposób cele biznesowe i ograniczenia zewnętrzne wpływają na procesy, abyś mógł stworzyć najbardziej efektywne zmiany Zarządzanie zmianą: Przyjmij systematyczne podejście do wdrażania zmian w procesach i zarządzania przejściami

W przypadku mniejszych zmian biznesowych prawdopodobnie będziesz musiał użyć tylko list koncepcji modelu i analizy procesów. Rozważ dodanie innych list tylko wtedy, gdy pasują do Twojego przypadku użycia. Ten szablon raportu jest idealny do zapewnienia płynnego i wydajnego działania procesów biznesowych. Pobierz ten szablon

9. Szablon wykresu kontroli jakości Excel autorstwa Vertex42

przez Vertex42

Utrzymanie zgodności procesów z ustalonymi standardami może być wyzwaniem, zwłaszcza w dziedzinach takich jak inżynieria, gdzie najmniejsze błędy mogą prowadzić do znaczących konsekwencji. Na szczęście szablon wykresu kontrolnego Excel ułatwia śledzenie odchyleń, dzięki czemu można szybko podjąć działania naprawcze.

Szablon ten zawiera gotowe do użycia wykresy do śledzenia średniej próbki i zakresu, a także średniej próbki i odchylenia standardowego. Wystarczy wprowadzić dane, a szablon wygeneruje wykresy kontrolne wraz z linią środkową i limitami kontrolnymi - dzięki czemu wykrywanie trendów i anomalii jest dziecinnie proste. 📈

Oprócz wykresów kontrolnych szablon oblicza wskaźniki takie jak Cp, CPU, CPL, Cpk i procent wydajności. Są one bardzo pomocne w ustaleniu, czy proces przebiega zgodnie z oczekiwaniami, czy też wymaga pewnych poprawek.

Chociaż szablon został zaprojektowany przede wszystkim jako narzędzie edukacyjne, nadal może okazać się przydatny w podstawowych zastosowaniach związanych z kontrolą procesu.

Pobierz ten szablon

przez DMAICTools

Niezależnie od tego, czy produkujesz urządzenia elektroniczne, części samochodowe czy farmaceutyki, każdy produkt musi zostać przetestowany, aby upewnić się, że spełnia określone standardy bezpieczeństwa i kontroli jakości.

Ale w jaki sposób zaplanować proces produkcyjny aby zapewnić taką precyzję i jednolitość... za każdym razem? Skorzystaj z szablonu planu kontroli Excel.

Obszar nagłówka umożliwia przechowywanie następujących szczegółów dotyczących planu kontroli w celu prowadzenia dokumentacji i przyszłego odniesienia:

Numer referencyjny: Wersja używanego planu kontroli

Wersja używanego planu kontroli data rewizji: data zatwierdzenia wersji planu kontroli

data zatwierdzenia wersji planu kontroli numer części: rysunek techniczny lub komponent, na którym przeprowadzany jest test

rysunek techniczny lub komponent, na którym przeprowadzany jest test Zatwierdzający: podpisy kluczowych interesariuszy w celu zatwierdzenia wszystkich szczegółów w planie kontroli

Treść tego szablonu planu kontroli jakości to miejsce, w którym zapisywane są wyniki testów po wykonaniu niezbędnych testów na komponencie. Będziesz musiał wprowadzić kluczowe szczegóły, w tym nazwę procesu, metodę oceny, wymóg próbkowania, metodę kontroli i plan reakcji.

Pobierz ten szablon

Osiągaj spójne cele jakościowe bez kłopotów

Jeśli chcesz utrzymać stałą jakość produktów i wysokie standardy biznesowe, nie możesz uniknąć kontroli jakości. Skorzystaj z tych bezpłatnych szablonów planów kontroli jakości, aby usprawnić zarządzanie jakością, utrzymać najwyższe standardy jakości i sprawić, by klienci byli zadowoleni i lojalni. 🤩

Oprócz kontroli jakości projektu,

Obszerna biblioteka szablonów ClickUp

ułatwia płynne zarządzanie wszystkimi obszarami przepływu pracy w firmie, niezależnie od branży. Sprawdź je - są dostępne za darmo.