Szczegółowa analiza priorytetów RICE z gotowymi do użycia szablonami

Fantastyczne nowe pomysły, badania rynku, opinie użytkowników - masz wszystko, aby stworzyć idealne produkty. Ale jak zdecydować, do zrobienia których zadań lub pomysłów zabrać się w pierwszej kolejności?

Niezależnie od tego, jakiego wyboru dokonasz, musisz uzasadnić go akcjonariuszom i swojemu zespołowi. A co jest lepsze do zrobienia tego niż ocena priorytetów?

W tym wysoce konkurencyjnym świecie, w którym każde zadanie i pomysł konkuruje o uwagę i zasoby, opanowanie sztuki ustalania priorytetów ma kluczowe znaczenie. Korzystanie z ram takich jak priorytetyzacja RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) może pomóc w ilościowym określeniu pomysłów i zapewnić podstawę do wyboru konkretnego pomysłu zamiast innych.

W tym artykule omówimy szczegóły modelu punktacji RICE i sposób, w jaki może on zmienić proces podejmowania decyzji.

Co to jest priorytetyzacja RICE?

Model RICE to rama priorytetyzacji stosowana w zarządzaniu projektami i rozwoju projektów w celu oceny i priorytetyzacji zadań, funkcji lub projektów poprzez punktowanie ich w oparciu o cztery kryteria.

RICE oznacza:

R - Zasięg: Zasięg mierzy liczbę użytkowników lub interesariuszy, na których wpłynie dane zadanie lub funkcja

Metoda RICE pomaga zapewnić strukturę i obiektywizm podczas podejmowania decyzji, ułatwiając lepsze zarządzanie priorytetami i obiektywne decyzje.

Formuła metody RICE jest następująca:

RICE Score = (Zasięg x Wpływ x Pewność) / Wysiłek

Dzięki tej punktacji łatwiej jest zdecydować o kolejności projektu i priorytetach zadań.

Pochodzenie modelu punktacji RICE

Sean McBride, były menedżer produktu w Intercom, współtworzył framework RICE. On i jego koledzy zmagali się ze znalezieniem struktury priorytetyzacji, która najlepiej spełniałaby ich potrzeby decyzyjne.

Jednym z najczęstszych problemów menedżerów produktu jest to, czy wybierać projekty oparte na osobistych perspektywach, czy te o szerszym zasięgu. McBride opracował więc ocenę RICE, aby rozwiązać problemy związane z podejmowaniem obiektywnych decyzji.

**Jak działa priorytetyzacja RICE?

Wcześniej omówiliśmy w skrócie elementy składowe wyniku RICE. W tej sekcji zagłębimy się w nie jeden po drugim.

Zasięg

Pierwszym składnikiem struktury RICE jest Zasięg. Mierzy on liczbę osób, na które projekt ma wpływ w danym okresie. Im wyższy zasięg, tym większa liczba osób, na których skorzysta projekt. Zazwyczaj jest on mierzony w ciągu miesiąca lub kwartału.

Aby obliczyć zasięg, możesz zdefiniować, którą kategorię użytkowników bierzesz pod uwagę. Jednak najlepiej jest użyć rzeczywistych pomiarów z metryka produktu .

Na przykład, załóżmy, że uruchamiasz nową funkcję współpracy w swoim produkcie platforma oceny z 100 000 aktywnych użytkowników miesięcznie.

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców lub bazy użytkowników, na których ta funkcja będzie miała wpływ w ciągu miesiąca (lub kwartału). Załóżmy, że szacujesz, że ta funkcja jest istotna dla 40% Twojej bazy użytkowników. Zasięg wynosi więc 40 000 użytkowników.

Wpływ

Wpływ ocenia potencjalny wpływ zadania, funkcji lub projektu na poszczególnych użytkowników. W przypadku zasięgu mierzy się liczbę osób, na które dana funkcja ma wpływ. W przypadku wpływu mierzy się, jak bardzo wpłynęło to na ludzi.

Tak więc w powyższym przykładzie można sprawdzić, w jakim stopniu funkcja współpracy zwiększy zaangażowanie użytkowników i współpracę w zespole.

Zazwyczaj mierzymy wpływ za pomocą wyższego celu. McBride użył do tego skali wielokrotnego wyboru:

3 = Ogromny wpływ

2 = Duży wpływ

1 = Średni wpływ

0,5 = Niski wpływ

0,25 = Minimalny wpływ

Nie musisz używać tej samej skali. Możesz wybrać tę, która odpowiada Twoim wymaganiom.

Kluczową kwestią, o której należy pamiętać podczas pomiaru, jest to, że przed użyciem wyniku RICE należy zdefiniować jasne cele dla każdego projektu. Najlepszym sposobem do zrobienia tego jest współpraca z zespołem i interesariuszami. Możesz użyć udostępnianej tablicy do burzy mózgów i komunikacji w czasie rzeczywistym.

Pewność

Zaufanie mierzy pewność co do szacowanego zasięgu, wpływu i wysiłku. Kryterium to jest określane na podstawie odpowiedzi na następujące pytanie:

Jak pewny jesteś tej funkcji i przypisanych jej ocen?

Odpowiedź jest wyrażona w procentach. McBride użył następującej skali wielokrotnego wyboru:

100% = Wysoka pewność

80% = Średnie zaufanie

50% = Niskie zaufanie

Wszystko poniżej 50% jest domysłem. Ponownie, możesz użyć dowolnej skali, która działa najlepiej dla Ciebie. Od interwałów 10% do 25%, użyj tego, co najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom. Kluczem jest jednak bycie całkowicie szczerym.

Kontekst użytkownika, badania i eksperymenty powinny stanowić wsparcie dla wysokiego wyniku zaufania. Można również użyć narzędzia do zarządzania backlogiem produktu do zaawansowanej analizy i wglądu.

Wynik zaufania pozwala upewnić się, że decyzje są naprawdę poparte danymi. Jeśli masz wysokie wyniki zasięgu i wpływu, ale niski wynik zaufania, możesz zbadać, jak je poprawić.

Wysiłek

Wysiłek określa całkowitą ilość pracy, jaką trzeba wykonać do zrobienia projektu. Należy wziąć pod uwagę czas członków zespołu, w tym zespołu ds. produktu, projektowania i inżynierii. Szacuje się go jako osobo-miesiące, czyli ilość pracy, jaką jeden członek zespołu może wykonać w ciągu miesiąca.

W przeciwieństwie do innych czynników, wysiłek jest czynnikiem ujemnym. Im wyższy wysiłek, tym mniej opłacalny będzie projekt. Wyższy wysiłek oznacza, że na ukończenie projektu potrzeba więcej czasu.

Na przykład zaprojektowanie, przetestowanie, debugowanie i uruchomienie funkcji w naszym przykładzie może zająć trzy miesiące. Zakładając, że masz zespół składający się z 5 osób, twój wynik wysiłku wyniósłby 15 osobo-miesięcy.

Aby uzyskać dokładny obraz sytuacji, najlepiej jest porozmawiać z członkami zespołu.

Jak zoptymalizować proces ustalania priorytetów RICE

Korzystanie z szablonów i oprogramowania do zarządzania produktami może zoptymalizować proces ustalania priorytetów RICE.

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami, które upraszcza zarządzanie produktami i czyni je szybszym i łatwiejszym. Możesz użyć ClickUp do zarządzania produktami do tworzenia map wizji produktu, upraszczania ustalania priorytetów i tworzenia map drogowych, które umożliwiają połączenie pracy zespołowej.

Przeczytaj również o narzędziach do ustalania priorytetów pracy aby pomóc Ci lepiej ustalać priorytety codziennej pracy.

Oto jak to zrobić:

Widok zadań ClickUp

Spersonalizuj zarządzanie zadaniami dzięki ponad 15 wszechstronnym widokom ClickUp Views

Widoki zadań zapewniają unikalny sposób wizualizacji zadań. Możesz wybierać między widokami, w tym listą, aktywnością, tablicą, tabelą i zespołem. Możesz tworzyć listy zadań, pisać aktualizacje, zadawać pytania kontekstowe dotyczące różnych zadań i generować podsumowania zadań.

Zapytaj członków o ich konkretne zadania, aby oszacować wysiłek zespołu (w osobogodzinach/tygodniach/miesiącach).

Pola niestandardowe

Używanie zaawansowanych formuł w polach niestandardowych

Pola niestandardowe umożliwiają niestandardowe dostosowanie obszaru roboczego i dodawanie różnych typów danych. Możesz używać zaawansowanych formuł, funkcji matematycznych, funkcji daty i czasu itp. Jest to idealne rozwiązanie do dodawania wyników do komponentów RICE.

ClickUp pozwala również tworzyć pola, edytować je oraz pokazywać i ukrywać w razie potrzeby.

Wykresy Gantta ClickUp

wizualizacja osi czasu projektu za pomocą ClickUp Gantt Chart View_

Możesz użyć Planowanie produktów ClickUp do tworzenia map drogowych, ustawienia kamieni milowych, dodawania szablonów, lepszej wizualizacji i nie tylko. Wykresy Gantta pozwalają planować powodzenie i wizualizować oś czasu projektów. Możesz łatwo porównywać i współpracować, zarządzać priorytetami i śledzić postępy.

ClickUp Goals

Dopasuj cele zespołu do celów ClickUp

Ramy priorytetyzacji RICE działają najlepiej, gdy Twój zespół i interesariusze zgadzają się co do celów, które chcesz osiągnąć za pomocą różnych pomysłów. ClickUp Goals pomaga dostosować cele zespołu, ustawić jasne cele, mierzyć powodzenie i zarządzać wszystkimi celami w jednym miejscu.

Szablony priorytetyzacji

Korzystanie z szablonów do ustalania priorytetów i planowania produktów zwiększa wydajność, usprawnia podejmowanie decyzji i zapewnia efektywną alokację zasobów. Niektóre szablony, których można użyć to:

Ocena zadań w oparciu o ich wpływ i poziom wysiłku przy użyciuszablonu matrycy ustalania priorytetów ClickUp

Priorytetyzuj elementy według wysiłku i wpływu za pomocą szablonu matrycy priorytetyzacji

Zarządzaj pomysłami i propozycjami za pomocą kolorowego szablonuSzablon tablicy do ustalania priorytetów

Łatwe tworzenie pomysłów i konceptualizacji dzięki szablonowi Prioritization Tablica Template

Nakreśl proces rozwoju i śledź oś czasu za pomocą szablonuSzablon rozwoju nowego produktu. Szablon ten pomaga również dostosować Teams w odniesieniu do kamieni milowych

Śledzenie różnych kamieni milowych i wydajności projektu dzięki szablonowi planu rozwoju nowego produktu ClickUp

Wizualizuj proces rozwoju produktu i uzyskaj szczegółowy wgląd w każdy komponent za pomocąszablonu mapy drogowej produktu

Szablon mapy drogowej produktu pozwala wyobrazić sobie cykl rozwoju produktu

Zalety i wady korzystania z metody ustalania priorytetów RICE

Podobnie jak inne ramy, metoda priorytetyzacji RICE ma zalety i wady. Chociaż określa ona ilościowo pomysły, może być również niedokładna. Przyjrzyjmy się szczegółowo tym zaletom i wadom.

Zalety

Oto niektóre z zalet priorytetyzacji RICE:

1. Lepsza komunikacja

Umożliwia lepszą komunikację przy użyciu ustandaryzowanego systemu punktacji i pomaga w bezpośrednim komunikowaniu priorytetów. Pomaga wszystkim zidentyfikować zadania o najwyższym priorytecie i lepiej zarządzać priorytetami. Ponadto korzystanie z narzędzia do zarządzania produktami usprawnia również współpracę i udostępnianie aktualizacji w czasie rzeczywistym.

2. Wyczyszczone priorytety

Wynik RICE zapewnia jasną i numeryczną priorytetyzację zadań lub funkcji. Dzięki temu można posortować listę według priorytetu, koncentrując się bardziej na elementach o wysokim priorytecie. Umożliwia to efektywne wykorzystanie zasobów, w tym czasu i pieniędzy.

3. Łatwy do zrozumienia

RICE wykorzystuje prosty system punktacji oparty na czterech czynnikach, dzięki czemu ludzie mogą z niego korzystać bez certyfikacji zarządzania produktem lub kwalifikacji. Członkowie Teams, interesariusze i decydenci mogą z łatwością z niego korzystać, aby zrozumieć powody różnych decyzji związanych z ustalaniem priorytetów.

4. Uwzględnia istotne czynniki

Wynik nadaje priorytet czterem kluczowym czynnikom: zasięgowi, wpływowi, zaufaniu i wysiłkowi. Są to jedne z najważniejszych czynników w ocenie wykonalności pomysłu i tego, czy pomysł jest wykonalny.

5. Ustalanie priorytetów na podstawie danych

Struktura RICE oferuje ilościowe podejście do ustalania priorytetów poprzez usunięcie osobistych uprzedzeń i subiektywnych opinii. Opiera się na popartych danymi i mierzalnych faktach, które pomagają podejmować świadome decyzje.

6. Elastyczność kategorialna

Oferuje elastyczność, umożliwiając zespołom dostosowanie i zastosowanie go do różnych kategorii zadań, produktów i funkcji. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowe funkcje produktu, poprawki błędów czy usprawnienia procesów, RICE można dostosować do różnych kontekstów.

7. Pomaga w dostosowaniu

Wynik RICE pomaga zrównać członków zespołu i interesariuszy oraz zapewnia, że wszyscy pracują nad tymi samymi celami. Sprzyja to również współpracy i bardziej skoncentrowanemu środowisku pracy.

Wady

Niektóre z jego wad obejmują:

1. Może być niedokładny

Jedną z głównych wad RICE jest to, że wymaga wielu szacunków i zgadywania. Możemy przeszacować wartości, co sprawi, że wynik będzie niedokładny. Co więcej, współczynnik pewności siebie jest subiektywny i opiera się na zrozumieniu zadania przez daną osobę.

Dlatego kluczowe jest, aby być tak dokładnym, jak to tylko możliwe. Wymagane metryki mogą w tym pomóc do zrobienia.

2. Mniej niestandardowe

Innym problemem związanym z tą metodą jest to, że nie jest ona zorientowana na klienta. Czynniki takie jak zasięg i wpływ do zrobienia wychwytują niektóre aspekty klientów. Jednak kluczowe elementy, takie jak preferencje, opinie i aspekty emocjonalne, nie są brane pod uwagę.

Nawet w przypadku zasięgu i wpływu, liczby te są definiowane na podstawie tego, jaki zdaniem menedżera produktu byłby zasięg i wpływ danego produktu w określonym czasie.

3. Łatwy do manipulowania

Przypisywanie wyników w RICE nie jest całkowicie wolne od subiektywnej oceny. Różni menedżerowie produktu mają różne uprzedzenia, które mogą prowadzić do niespójnych ocen. Niektórzy mogą celowo zawyżać lub zaniżać wyniki, zwłaszcza w komponencie zaufania. Jednym ze sposobów uniknięcia tego jest zaangażowanie kilku osób w proces punktacji.

Odmiany i alternatywy dla RICE

Oto niektóre z alternatyw dla modelu ustalania priorytetów RICE:

BRICE

BRICE Scoring to doskonała alternatywa dla struktury RICE do ustalania priorytetów w zarządzaniu produktami. Jest on podobny do RICE, ale mierzy dodatkowy czynnik o nazwie Business Importance.

Pięć mierzonych czynników to Business Importance, Reach, Impact, Confidence i Effort. Business Importance mierzy, w jaki sposób rozważany produkt jest zgodny ze strategicznymi celami biznesowymi. Zazwyczaj jest on oceniany w skali od 1 do 3, przy czym 3 to najwyższy wynik (oznaczający, że produkt ma krytyczne znaczenie dla biznesu).

Aby obliczyć wynik BRICE, można użyć następującej formuły:

BRICE Score = (Znaczenie dla biznesu x Zasięg x Wpływ x Zaufanie) / Wysiłek

Wartość vs. Wysiłek

Value vs. Effort to metoda ustalania priorytetów, która koncentruje się na wartości i wysiłku i pozwala ocenić różne funkcje. Idea jest dość prosta: mierzysz korzyści, jakie przyniesie Ci dany pomysł i porównujesz je z wysiłkiem, jaki trzeba włożyć w jego realizację.

Aby to obliczyć, należy przypisać każdej funkcji ocenę wartości i ocenę wysiłku. Funkcje o wysokiej wartości i niskim wysiłku są wyczyszczonymi zwycięzcami. Wysoka wartość, wysoki wysiłek i niska wartość, niski wysiłek są następne. Najlepiej jest unikać funkcji, które mają niską wartość i duży wysiłek.

Chociaż metoda ta daje jasny pomysł na priorytetyzację, jedną z jej wad jest to, że trudno jest oszacować wartość i wysiłek.

SU-RICE

Ramy SU-RICE mają dwa niezbędne czynniki nieuwzględnione w modelu RICE: źródło i User Persona. Jest to bardziej kompleksowa struktura, ponieważ oprócz zasięgu, wpływu, zaufania i wysiłku bierze również pod uwagę źródło, z którego czerpiesz pomysły na funkcje produktu i persony użytkowników.

Można wziąć pod uwagę cztery źródła: potencjalnych klientów, niestandardowych klientów, rynek lub konkurencję oraz źródła wewnętrzne, a następnie umieścić je na liście według priorytetu. Ramy te pozwalają na bardziej szczegółowe zrozumienie kontekstu zadania lub funkcji oraz ich potencjalnego wpływu.

Mapowanie historii

Mapowanie historii ustala priorytety funkcji w oparciu o sposób, w jaki niestandardowi klienci planują korzystać z produktu. Nie jest to model punktacji. Zamiast tego polega na zbieraniu historii użytkowników opisujących funkcję i mapowaniu ich.

Daje to zarys produktu i listę podzadań oraz szczegółów dla każdego zadania. Ta metoda jest wysoce zorientowana na klienta i pozwala zobaczyć szerszy obraz. Podczas tworzenia pomysłów tworzony jest również wizualny dokument, który przypomni wszystkim o ich celach.

Priorytetyzuj lepiej, korzystając z RICE Framework z ClickUp

RICE Framework to doskonała metoda decydowania, które pomysły zasługują na uwagę w pierwszej kolejności. Określa ilościowo pomysły i ułatwia ich priorytetyzację. Co więcej, zajmuje niewiele czasu i pomaga w obiektywnym podejmowaniu decyzji.

Kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas korzystania z modelu:

Skup się na jednym celu

System punktacji ma wpływ na wynik

Zaangażuj Teams w proces scoringu, aby uczynić go bardziej obiektywnym

Korzystaj z szablonów zarządzania produktem, aby uzyskać lepszą wizualizację

Regularnie dokonuj ponownej oceny i aktualizuj wynik

Dług techniczny może być niedoceniany, więc należy rozważyć go osobno w systemie ustalania priorytetów

Kompleksowe narzędzie do zarządzania produktem, takie jak ClickUp, oferuje lepsze dostosowanie, współpracę, wizualizację i szablony podczas ustalania priorytetów. Zarejestruj się za Free już dziś!