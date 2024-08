5 najlepszych certyfikatów zarządzania produktem (2024)

Zainteresowany uzyskaniem certyfikatu zarządzania produktem _?

Certyfikowany menedżer produktu musi być w stanie opracować unikalny wizję produktu i strategię produktu które również stanowią wartość niestandardową dla dostawców.

Ale skąd mają wiedzieć _jak to zrobić?

Zostanie certyfikowanym menedżerem produktu agile to jeden z najlepszych sposobów na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do poprowadzenia projektu w kierunku powodzenia i pomocy w zbudowaniu solidnych podstaw.

Na szczęście uzyskanie certyfikatu menedżera produktu jest dość prostym procesem, a certyfikowani menedżerowie produktu są zawsze poszukiwani!

Aby zostać certyfikowanym menedżerem produktu, wystarczy zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny digital product manager, do którego jesteś uprawniony i zdać go.

Ale przy tak wielu certyfikatach zarządzania produktem do zrobienia, skąd wiesz, który program certyfikacji zarządzania produktem jest dla Ciebie najlepszy?

nie martw się.

W tym artykule dowiesz się, czym są lokalne i międzynarodowe programy certyfikacji w zakresie marketingu produktu i zarządzania produktem oraz dlaczego ich potrzebujesz. Podkreślimy również pięć kluczowych certyfikatów, które możesz zdobyć i jak możesz wykorzystać swój certyfikat, aby stać się skutecznym specjalistą ds. zarządzania produktem w 2021 roku.

Tak więc, przyszli menedżerowie produktu, zbierzmy dla was certyfikaty!

Czym jest certyfikat zarządzania produktem?

Certyfikat zarządzania produktem jest oficjalnym potwierdzeniem, że dana osoba posiada umiejętności, wiedzę i zdolności do zarządzania produktem procesem rozwoju produktu powodzenie.

Te programy szkoleniowe w zakresie zarządzania produktem uczą podstawowych elementów zarządzania, takich jak podstawy marketingu produktów opracowanie strategii produktu i Zwinny rozwój produktu spostrzeżenia.

Te umiejętności zarządzania produktem przydają się, gdy trzeba przeprowadzić burzę mózgów z zespołem produktowym i opracować nową strategię, aby przenieść projekt na wyższy poziom.

3 powody, dla których potrzebujesz certyfikatów zarządzania produktem

Prawdopodobnie zastanawiasz się dlaczego potrzebujesz certyfikatów z zakresu zarządzania produktem.

Cóż, oprócz pomocy w rozwijaniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy w celu rozwoju kariery w zarządzaniu produktem, oto kilka innych powodów, dla których warto już teraz wskoczyć do pociągu programu certyfikacji zarządzania produktem.

1. Certyfikacja w zakresie zarządzania produktem pomaga się wyróżnić

Jako pracownik z certyfikatem zarządzania produktem inni członkowie zespołu i działy mogą patrzeć na ciebie i twoje opinie z nieco większą wiarygodnością. Może to pomóc w uzyskaniu poparcia interesariuszy zarówno ze strony menedżerów produktu wyższego szczebla, właścicieli firmy, jak i członków zespołu.

Oprócz wyróżniania się na tle kolegów z zespołu, będziesz również wyróżniać się w CV, gdy będziesz ubiegać się o nową pracę lub starać się o promocję!

2. Stajesz się bardziej efektywny w wykonywaniu podstawowych zadań

Podczas kursów certyfikacyjnych uczysz się o rzeczach w kontekście.

_Co mamy na myśli?

Certyfikaty zarządzania produktem poszerzają zrozumienie swojej roli i wprowadzają w prawdziwe strategie stosowane przez ekspertów

Te kursy na żądanie pomogą Ci doskonalić przydatne podstawowe umiejętności, takie jak umiejętności zarządzania czasem , plan działania i planowanie strategii produktu.

A najlepsze jest to, że dzięki programowi certyfikatu zarządzania produktem nauczysz się tych rzeczy w krótszym okresie czasu.

Mówimy poważnie; niektóre kursy mogą zostać zakończone w zaledwie tydzień

tyle samo czasu zajmuje ludziom złamanie noworocznych postanowień!

3. Zwiększa pewność siebie jako certyfikowany menedżer produktu

Zakończony kurs certyfikacyjny podkreśla, w jaki sposób jesteś w stanie zrozumieć pracę z praktycznego punktu widzenia i akademickiego punktu widzenia.

A ponieważ znasz tajniki swojej roli, poczujesz się bardziej pewny siebie i gotowy do zrobienia rzeczy we właściwy sposób jako certyfikowany menedżer produktu.

Ponadto, niektóre kursy szkoleniowe uczą również, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i zarządzać zespołami o różnych funkcjach skutecznie.

Więc następnym razem, gdy staniesz w obliczu ryzykownej sytuacji lub będziesz miał do czynienia z trudnym członkiem zespołu:

5 najlepszych certyfikatów z zakresu zarządzania produktami

Oto pięć najlepszych certyfikatów zarządzania produktem, które można zdobyć już dziś:

1. Certyfikowany menedżer ds. marketingu produktu - kariera w zarządzaniu produktem

The Certified Product Marketing Manager jest certyfikatem AIPMM który pomaga zrozumieć podstawowe funkcje marketingu produktów.

Prowadzi również menedżerów produktu w zapewnieniu powodzenia produktu na rynku.

Oferowane przez

AIPMM

Jakie dziedziny obejmuje egzamin?

Obecne strategiczne i taktyczne funkcje marketingowew całym cyklu życia produktu Jak tworzyć iwykonać plan marketingowy Jak zarządzać danymi powstania produktów marketingowych

Jak tworzyćkampanie marketingowe które zwiększają niestandardowe pozyskiwanie klientów i przychody

Niestandardowe kampanie marketingowe

Jakie są wymagania wstępne?

Każdy może przystąpić do tego egzaminu certyfikacyjnego, ale jest on zalecany dla menedżerów produktu i marketerów z ponad 3-letnim doświadczeniem (lub MBA)

Czas trwania kursu

15-20 godzin

Ceny

125 USD za roczne członkostwo w AIPMM

395 USD za samodzielną naukę

2. Agile Certified Product Manager i właściciel produktu

The Kursy Agile Certified Product Manager i Product Owner e wprowadzają w strategiczne i taktyczne koncepcje związane z programami certyfikacji zarządzania produktem Agile i szkoleniami dotyczącymi własności produktu.

Posiadacze certyfikatów będą w stanie zastosować koncepcje Metodologia Agile do rzeczywistych sytuacji i płynnie radzić sobie z niepowodzeniami projektu. Posiadanie certyfikatu zwinnego zarządzania produktem w połączeniu z doświadczeniem i badaniami użytkowników to potężna rzecz! Dowiesz się, jak celować w klientów, będziesz w stanie zapewnić osobiste szkolenia dla członków zespołu i będziesz miał kompleksowe zrozumienie całego cyklu życia produktu.

Oferowane przez

AIPMM

Jakie dziedziny obejmuje egzamin?

Pisanie planów biznesowych dla każdej głównej funkcji

Planowanie rynku

Prowadzenieanaliza konkurencji* Planowanie projektów dla każdego głównego działania w całym cyklu życia produktu

Opracowywanie planów wprowadzenia produktu na rynek

Jakie są jego warunki wstępne?

Każdy może wziąć udział w kursie certyfikacyjnym, nawet obecni menedżerowie produktu działający bez certyfikatów, ale jest on zalecany dla certyfikowanych menedżerów produktu, a także marketerów z ponad 3-letnim doświadczeniem (lub MBA).

Czas trwania kursu

15-20 godzin

Ceny

125 USD za roczne członkostwo w AIPMM

395 USD za samodzielną naukę

3. Zarządzanie oprogramowaniem

Szkolenie Kurs zarządzania produktem programistycznym przygotowuje do wyzwań, przed którymi staniesz jako menedżer produktu oprogramowania.

Jest to doskonały kurs zarządzania produktem oprogramowania, biorąc pod uwagę, że 60% posiadaczy tego certyfikatu rozpoczęło nową karierę, a 27% uzyskało promocję lub podwyżkę wynagrodzenia.

Oferowane przez

Uniwersytet Alberty (Coursera)

Jakie dziedziny obejmuje egzamin?

Wprowadzenie do zarządzania produktem programistycznym

Procesy związane z oprogramowaniem i praktyki Agile

Potrzeby klienta i wymagania dotyczące oprogramowania

Zwinne planowanie produktów programistycznych

Zwinne tworzenie produktów

Jakie są jego warunki wstępne?

Ten program certyfikacji nie ma wymagań wstępnych.

Czas trwania kursu

24 tygodnie

Ceny

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen, należy się z nimi skontaktować, ale dostępna jest pomoc finansowa.

4. Zarządzanie produktami cyfrowymi

The Program MicroMasters w zarządzaniu produktami cyfrowymi zapewnia dostawcom poświadczeń wiedzę na temat map drogowych produktów cyfrowych i technik dla Zwinny rozwój produktu. To prawie wszystko, czego potrzebujesz, jeśli aspirujesz do bycia nagradzanym szefem firmy zajmującej się produktami cyfrowymi.

Oferowane przez

EdX i Uniwersytet Bostoński

Jakie dziedziny obejmuje egzamin?

Tworzenie map drogowych produktów

Zwinne praktyki zarządzania produktami dla oprogramowania i produktów cyfrowych

Kierowanie rozwojem produktów od samego początku poprzez podstawowe procesy (badania, szybkie prototypowanie i inne)

Marketing w mediach społecznościowych

Jakie są jego warunki wstępne?

Ten certyfikat CPM nie ma wymagań wstępnych.

Czas trwania kursu

4-7 godzin tygodniowo przez osiem miesięcy

Ceny

1 995 USD za pełne doświadczenie programu

5. Tygodniowy techniczny menedżer produktu

Program Jednotygodniowy Kierownik ds. Wydajności Technicznej został zaprojektowany przez Dhavala Bhatta, wielokrotnie nagradzanego menedżera produktu technicznego.

Program jest odpowiedni dla aspirujących technicznych menedżerów produktu lub osób, które chcą nauczyć się krytycznych umiejętności technicznych. Kurs uczy również, jak odpowiedzieć na każde techniczne pytanie product manager interview pytania.

Oferowane przez

Product Manager HQ

Jakie dziedziny obejmuje egzamin?

Umiejętności techniczne potrzebne do ustawienia projektów

Jak zabezpieczyć produkt i prywatność danych użytkowników

Ramy projektowania systemu i studia przypadków

Zarządzanie produktem platformy

Jakie są warunki wstępne?

Ten program nie ma wymagań wstępnych.

Czas trwania kursu

Jeden tydzień

Ceny

297 USD za ponad 140 wykładów skompilowanych w 6 godzin zawartości

Najczęściej zadawane pytania dotyczące certyfikacji zarządzania produktem

Jak przydatna jest certyfikacja zarządzania produktem?

Chociaż certyfikacja w zakresie zarządzania produktem nie jest wymagana do powodzenia w karierze menedżera produktu, zaleca się, aby menedżerowie produktu ją uzyskali. Według raportu Pragmatic Marketing Inc 71% ankietowanych menedżerów produktu posiada co najmniej jeden profesjonalny certyfikat oprócz dyplomu.

Ile czasu potrzeba do zrobienia certyfikatu zarządzania produktem?

Czas potrzebny do uzyskania certyfikatu zarządzania produktem różni się w zależności od certyfikatu. Może on mieć zakres od kilku godzin do miesięcy!

Jak wykorzystać certyfikat zarządzania produktem

Jedną rzeczą jest uzyskanie certyfikatu zarządzania produktem, ale inną rzeczą jest dobre wykorzystanie szkolenia z zarządzania produktem.

jak to zrobić?

Korzystając z wydajnego narzędzia do zarządzania produktami, takiego jak ClickUp !

Dzięki ClickUp możesz łatwo wdrożyć swoje umiejętności zarządzania produktem w pracy.

Oto jak ClickUp może pomóc:

Oto kilka sposobów, w jakie ClickUp może pomóc Ci wcielić się w rolę skutecznego lidera produktu:

1. Mapy myśli

Jako menedżer produktu, wymyślanie fantastycznych produktów jest ważnym krokiem w kierunku powodzenia.

Na szczęście ClickUp posiada wbudowane mapy myśli aby pomóc Ci wymyślić "oszałamiające" pomysły!

Możesz użyć Mapy myśli ClickUp do myślenia projektowego, opracowywania strategii nowego produktu lub planowania nadchodzących premier.

Tworzenie map myśli w trybie pustym

Użyj trybu zadań, aby tworzenia map myśli z istniejących zadań w obszarze roboczym. Możesz także tworzyć, edytować i usuwać zadania (i podzadania) bezpośrednio z widoku!

Chcesz stworzyć mapę myśli od podstaw?

Wybierz tryb Pusty.

Następnie możesz utworzyć niestandardową mapę myśli i przekonwertować węzły na zadania dla swojego produktu, gdy będziesz gotowy.

Możesz także udostępniać swoje mapy myśli za pośrednictwem Public Sharing, aby utrzymać swój zespół produktowy i klientów w pętli.

2. Widok osi czasu

Użyj opcji Widok osi czasu do planowania pracy w nadgodzinach i zarządzania zasobami.

Widok osi czasu jest idealny do tworzenia szczegółowej, wewnętrznej mapy drogowej produktu, którą mogą śledzić programiści i inni menedżerowie produktu, aby zbudować nowy produkt z rzeczywistą strategią produktu.

Pozwala nawet przypisywać zadania do każdego członka zespołu i dostosowywać ich harmonogram za pomocą szybkiego przeciągania i upuszczania.

Przeciąganie i upuszczanie zadań w widoku osi czasu

3. Zadania

Doprowadzenie produktu od jego sceny rozwoju do ostatecznego wprowadzenia na rynek wymaga wykonania mnóstwa zadań.

Właśnie dlatego ClickUp umożliwia tworzenie i przypisywać zadania i zarządzać powiązaniami zadań w obrębie aplikacji.

Relacje zadań umożliwiają łączenie zadań w całym obszarze roboczym. Możesz luźno łączyć powiązane zadania w celu szybkiego odniesienia lub użyć ich do wyróżnienia ważnych elementów dla Ciebie i Twojego zespołu.

Dodawanie powiązań do zadań w ClickUp

Wypróbuj funkcję powiązań dla zadań, które polegają na innym zadaniu, zanim będą mogły zostać uruchomione.

Dodatkowo, pożegnaj się z okropnym "Zapomniałem o tym zadaniu!" dzięki Przypomnienia ClickUp 👋.

Przypomnienia informują, kiedy powinieneś rozpocząć zadanie lub zdecydować się na przypomnienie na pięć minut lub do trzech dni przed terminem zadania.

ale to nie wszystko!

Do przypomnienia można również dołączyć załączniki, zaplanować przypomnienie i niestandardowe powiadomienia.

4. Niestandardowe statusy

Niestandardowe statusy pozwalają zarządzać każdą fazą całego cyklu życia produktu.

Dzięki ClickUp możesz tworzyć niestandardowe statusy dla:

Projekt

Rozwoju

Testowanie

Marketing

Strategia marki

Zarządzanie marką

Wszystko zależy od Ciebie!

5. Widok formularza

chcesz wiedzieć, czego potrzebuje Twój klient?

Po prostu użyj Widok formularza ClickUp'a !

WidokForm umożliwia zbieranie i analizowanie informacji przesłanych przez niestandardowych klientów. Na przykład, możesz zbierać opinie od klientów, którzy wypróbowali twój minimalny opłacalny produkt.

Możesz także dodawać mnóstwo pól niestandardowych do swoich formularzy i przekształcać odpowiedzi z formularzy w zadania, gdy będziesz gotowy.

6. Kamienie milowe i widok Gantt Kamienie milowe wskazują koniec dużego zestawu zadań, takich jak wydanie nowej funkcji dla twojego produktu. To świetny sposób na śledzenie dużych osiągnięć, aby zmotywować swój zespół!

Oznaczanie zadania jako kamienia milowego w ClickUp

W Widok Gantt programu ClickUp kamienie milowe są reprezentowane jako gigantyczne żółte diamenty 💎, aby pomóc Ci szybko je zidentyfikować w ciągu kilku sekund.

Identyfikacja kamieni milowych w widoku Gantt programu ClickUp

Widok Gantt umożliwia również śledzenie postępów produktu w czasie, pomagając monitorować projekt na przestrzeni tygodni, miesięcy, a nawet godzin!

7. Cele

Żaden menedżer produktu nie chce, aby jego Teams czuł się w ten sposób:

Dzięki celom możesz upewnić się, że każdy członek zespołu wie, co musi zrobić, jednocześnie śledząc postępy zespołu.

Najpierw ustaw swój cel w ClickUp, a następnie podziel go na mniejsze, mierzalne cele.

Ustawienie mierzalnych celów w ClickUp

Jeśli więc Twoim celem jako menedżera produktu jest zwiększenie dziennego zaangażowania w produkt, Twoje cele mogą być mierzone jako:

Liczba : liczba kliknięć na stronie internetowej dziennie

: liczba kliknięć na stronie internetowej dziennie Prawda/Fałsz : czy miesięczny cel zaangażowania został osiągnięty czy nie

: czy miesięczny cel zaangażowania został osiągnięty czy nie Waluta : przychód wygenerowany z subskrybentów

: przychód wygenerowany z subskrybentów Zadania: wywiad z 35 niestandardowymi klientami lub użytkownikami w celu uzyskania informacji zwrotnej

Gdy Cele i zadania są już gotowe, możesz śledzić postępy w realizacji celów w ClickUp!

ale to nie wszystko, co potrafi ten niesamowity bramkarz 🥅.

Oto więcej informacji na temat jak Twój zespół może wykorzystać ClickUp do ustawienia celów Ale jest jeszcze więcej!

Wiemy, że jako menedżer produktu nigdy nie możesz mieć wystarczającej ilości funkcji.

Właśnie dlatego otrzymujesz inne niesamowite funkcje np:

50+automatyzacja zadań: automatyzacja procesów zarządzania projektami

Dokumenty: współpracuj i edytuj projekty z członkami zespołu w czasie rzeczywistym

Przypisane komentarze: przypisuj komentarze do członków zespołu, aby upewnić się, że nic nie zostanie pominięte

Widok czatu: prowadzenie rozmów związanych z pracą lub swobodnych rozmów z członkami zespołu równolegle z pracą

Notatnik: osobisty notatnik do szybkiego zapisywania pomysłów lub list

Global Time Tracker: śledzenie czasu potrzebnego teamom na zakończenie zadań i projektów

Priorytety: przypisywanie priorytetów zadaniom aby zespół wiedział, jakimi zadaniami zająć się w pierwszej kolejności

Szablony: korzystaj z gotowych szablonów, aby zachować spójność i być na bieżąco z projektami

Aplikacje mobilne: zarządzaj projektami jak profesjonalista, gdy jesteś w podróży

Czas na certyfikację ✅

Certyfikacja w zakresie zarządzania produktem stanowi wartość dodaną zarówno dla wydajności pracy, jak i resume na przyszłe oferty pracy. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas tych kursów mogą pomóc ci przekształcić się w świetnego menedżera produktu.

Wszystko, co musisz zrobić, to przejść przez pięć kursów, które wymieniliśmy tutaj, aby znaleźć certyfikat, który pasuje do Twojej ścieżki kariery.

Pamiętaj jednak, że bez prawidłowego narzędzie do zarządzania produktem nawet menedżer produktu z doświadczeniem nie może wykorzystać swojego szkolenia do maksymalnego obciążenia.

Dzięki funkcjom z zakresu od Agile Dashboards do zaawansowanego raportowania Teams, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby dobrze wykorzystać swoje szkolenie.

Pobierz ClickUp za Free już dziś, abyś mógł poczuć się jak certyfikowany menedżer produktu: