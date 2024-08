11 najlepszych narzędzi do zarządzania produktami dla zespołów programistycznych w 2024 roku

Tworzenie najwyższej klasy produktów nie jest spacerkiem po parku, uwierz mi, wiem o tym. To staranne balansowanie między spełnianiem oczekiwań klientów a radzeniem sobie z zawiłościami cyklu życia produktu.

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania produktem również nie jest łatwym zadaniem. Zastanawiałem się, czy złożyć pakiet różnych narzędzi, czy zdecydować się na narzędzie typu "wszystko w jednym" (tak, na szczęście takie istnieją!). Ułatwiają one zarządzanie całym procesem bez ciągłego przełączania kart lub utraty śledzenia zadań.

Dla efektywnej współpracy, zwłaszcza z zespołami zdalnymi, płynne, intuicyjne oprogramowanie do zarządzania produktem jest bardziej koniecznością niż luksusem. Może ono uprościć planowanie wprowadzenia produktu na rynek, zarządzanie projektami oprogramowania, analitykę produktów, prototypowanie, a nawet marketing.

Po zbadaniu i eksperymentowaniu z różnymi narzędziami, podzielę się z wami 11 najlepszymi narzędziami do zarządzania produktami. Narzędzia te okazały się nieocenione w poruszaniu się po trudnym terenie rozwoju produktu i zarządzania nim.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu można zoptymalizować produktywność, utrzymać terminową komunikację z zespołem, zarządzać zadaniami i dotrzymywać terminów realizacji projektów. Zgadnij co? Nie trzeba też rozbijać banku! Zapnij pasy i wspólnie odkryjmy te przełomowe narzędzia.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania produktami?

Narzędzia do zarządzania produktem pomagają zespołom dbać o poszczególne fazy cyklu życia produktu. Może to obejmować takie działania jak:

Jednak niektóre narzędzia programowe dla menedżerów produktu, takie jak kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, zapewniają centralną platformę dla wszystkiego, co jest związane z mapą drogową produktu rozwój i zarządzanie produktami .

Jest to ważne dla zdalnego zespołu produktowego ponieważ sensowne jest korzystanie z jednego wirtualnego systemu zarządzania produktem, który oferuje właściwe funkcje.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania produktami?

Oto kilka podstawowych funkcji, których należy szukać w narzędziu do zarządzania produktami:

Możliwości burzy mózgów tworzenie nowego produktu wymaga nieszablonowego myślenia. Bez względu na to, jak szalony jest twój pomysł, narzędzie do zarządzania powinno pomóc ci nadać mu sens

Zarządzanie zadaniami niezależnie od tego, czy jest totablica kanban lub wbudowana priorytetyzacja zadań, aplikacja powinna mieć kompleksowe funkcje zarządzania zadaniami

Szablony narzędzie do zarządzania powinno zawieraćkonfigurowalne szablony aby pomóc w natychmiastowym rozpoczęciu pracy,tworzenie cenników,porównywać produkty, i więcej

narzędzie do zarządzania powinno zawieraćkonfigurowalne szablony aby pomóc w natychmiastowym rozpoczęciu pracy,tworzenie cenników,porównywać produkty, i więcej Integracje niestety, istnieje bardzo niewiele narzędzi do zarządzania produktami, które mogą zaspokoić wszystkie potrzeby użytkowników. Dlatego też narzędzie do zarządzania musi być zintegrowane z popularnym oprogramowaniem w miejscu pracy, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność

Nie są to jednak jedyne rzeczy, na które należy zwrócić uwagę.

Jeśli musisz przechodzić przez niezliczone zakładki tylko po to, aby sprawdzić, czy sprawy idą zgodnie z Twoimi strategią produktu w mgnieniu oka oszalejesz. 😵

Właśnie dlatego doskonała użyteczność jest również ważnym czynnikiem przy wyborze właściwego oprogramowania do zarządzania produktem. Nie wspominając już o tym, że nie powinno to być narzędzie, które rozbija bank!

Bonus: Dowiedz się jak **Narzędzia sztucznej inteligencji mogą pomóc menedżerom produktu !

Bonus: Sprawdź nasze **Glosariusz zarządzania produktami! ⭐️

11 najlepszych programów do zarządzania produktami w 2024 roku

1. ClickUp #### Najlepsze ogólne narzędzie do zarządzania produktami z zaawansowanymi funkcjami

uzyskaj widok z lotu ptaka na mapę drogową swojego produktu, zaplanuj wiele projektów, zarządzaj zależnościami i ustalaj priorytety na niestandardowej osi czasu projektu dzięki widokowi osi czasu w ClickUp

ClickUp to najlepsze narzędzie typu "wszystko w jednym narzędzie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej zaprojektowane z myślą o firmach każdej wielkości i zaspokajające potrzeby każdego zespołu w organizacji, w tym zespoły ds. produktów i rozwoju . 😌

Wyposażony w setki zaawansowanych i elastycznych funkcji, przygotuj się na usprawnione przepływy pracy, lepszą współpracę i niezrównaną produktywność z ClickUp u boku.

Co sprawia, że ClickUp jest najlepszym oprogramowaniem do zarządzania produktami?

To proste: Kompleksowa platforma ClickUp konsoliduje Twój stos technologiczny i zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do zarządzać całym cyklem życia projektu zespołami, terminami, zasobami i nie tylko - wszystko to w jednym scentralizowanym miejscu. Uzyskaj dostęp do setek zaawansowanych, ale przyjaznych dla użytkownika funkcji, które pomogą Ci w następujących kwestiach:

Planowanie strategiczne : Poprawaplanowanie produktu tworząc wizualizacje planu produktu, mapując pomysły i łącząc je z przepływami pracy i zadaniami za pomocąTablice ClickUp *Roadmaps oraz zarządzanie produktami : Build clearmapy drogowe produktów, zarządzaj zaległościami produktowymi, śledź plany projektów dlapremiery produktówi nie tylko dzięki tablicom, mapom myśli, osi czasu, wykresowi Gantta, liście, widokowi tabeli i innym niestandardowym widokom w ClickUp

: Poprawaplanowanie produktu tworząc wizualizacje planu produktu, mapując pomysły i łącząc je z przepływami pracy i zadaniami za pomocąTablice ClickUp *Roadmaps : Build clearmapy drogowe produktów, zarządzaj zaległościami produktowymi, śledź plany projektów dlapremiery produktówi nie tylko dzięki tablicom, mapom myśli, osi czasu, wykresowi Gantta, liście, widokowi tabeli i innym niestandardowym widokom w ClickUp Śledzenie KPI i celów : Wyrównaj cele i pozostań na dobrej drodze dzięki ClickUp Goals

: Wyrównaj cele i pozostań na dobrej drodze dzięki ClickUp Goals Współpraca zespołowa : Wymieniaj się opiniami, otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym i bądź na bieżąco dzięki widokowi czatu, komentarzom i nie tylko

: Wymieniaj się opiniami, otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym i bądź na bieżąco dzięki widokowi czatu, komentarzom i nie tylko Śledzenie błędów i zgłoszeń : Organizuj informacje zwrotne i priorytetyuproszczenie śledzenia błędów i zgłoszeń *Przepływy pracy i automatyzacja: Twórz przejrzyste, zwinne przepływy pracy i sprintuj przez rozwój dzięki automatyzacjom

: Organizuj informacje zwrotne i priorytetyuproszczenie śledzenia błędów i zgłoszeń *Przepływy pracy i automatyzacja: Twórz przejrzyste, zwinne przepływy pracy i sprintuj przez rozwój dzięki automatyzacjom Raportowanie w czasie rzeczywistym i śledzenie postępów: Śledź wydajność, postępy w realizacji celów i nie tylko w czasie rzeczywistym oraz uzyskaj ogólny przegląd całej swojej pracy, a także łatwo twórz raporty i udostępniaj je swojemu zespołowi niestandardowe pulpity nawigacyjne *Integracja wszystkich narzędzi do zbierania opinii i rozwoju: Twórz pętle opinii klientów, aby informować o decyzjach dotyczących produktów dzięki integracjom z Zendesk, Intercom i Zapier. Następnie śledź postępy w rozwoju dzięki natywnym integracjom z GitHub, GitLab i Bitbucket

Zarządzaj harmonogramami i etapami produkcji w jednym miejscu dzięki gotowym widokom, statusom niestandardowym, polom niestandardowym i nie tylko

Dodatkowo, w pełni konfigurowalna platforma pozwala zespołom produktowym skonfigurować każdą część ClickUp tak, aby pasowała do ich unikalnych potrzeb, złożonych i wieloetapowych przepływów pracy oraz osobistych preferencji. Ten poziom elastyczności umożliwia zespołom ustanowienie przepływu pracy, który pozwala im pracować jak najlepiej i dostosowywać ClickUp do zmieniających się potrzeb i skali działalności.

Jako wisienkę na torcie, ClickUp oferuje bogaty w funkcje plan darmowy i przystępne plany cenowe dzięki czemu zespoły mogą uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji, pozostając w ramach swojego budżetu.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej niektórym kluczowym funkcjom ClickUp, które menedżerowie produktu i zespoły mogą wykorzystać do uproszczenia przepływu pracy, dostosowania zespołów międzyfunkcyjnych i szybszej wysyłki. ⚡️

Kluczowe funkcje ClickUp

W pełni konfigurowalna platforma : Dostosuj każdą część ClickUp i skonfiguruj ją tak, aby pasowała do Twoich potrzeb dzięki niestandardowym polom, niestandardowym statusom, ClickApps i nie tylko

: Dostosuj każdą część ClickUp i skonfiguruj ją tak, aby pasowała do Twoich potrzeb dzięki niestandardowym polom, niestandardowym statusom, ClickApps i nie tylko Ponad 15 niestandardowych widoków : Wybieraj spośród ponad 15 sposobów wyświetlania swojej pracy, w tym osi czasu, tablicy, wykresu Gantta i innych

: Wybieraj spośród ponad 15 sposobów wyświetlania swojej pracy, w tym osi czasu, tablicy, wykresu Gantta i innych Funkcjonalność przeciągnij i upuść : Ta funkcja sprawia, że wprowadzanie zmian w ClickUp Workspace jest łatwiejsze i szybsze. Wystarczy przeciągnąć i upuścić elementy bez konieczności posiadania umiejętności technicznych

: Ta funkcja sprawia, że wprowadzanie zmian w ClickUp Workspace jest łatwiejsze i szybsze. Wystarczy przeciągnąć i upuścić elementy bez konieczności posiadania umiejętności technicznych Automatyzacja możliwości : Przyspiesz dowolne procesy dzięki gotowej automatyzacji i skonfiguruj niestandardowe przepisy za pomocą automatyzacji ClickUp - bez konieczności kodowania

: Przyspiesz dowolne procesy dzięki gotowej automatyzacji i skonfiguruj niestandardowe przepisy za pomocą automatyzacji ClickUp - bez konieczności kodowania Dokumentacja : Twórz briefy produktowe, SOP,plany kampanii marketingowych produktów,dokumenty dotyczące wymagań dla produktówi więcej w Docs z ClickUp AI, aby pomóc Ci pracować szybciej, pisać lepiej i myśleć szerzej

: Twórz briefy produktowe, SOP,plany kampanii marketingowych produktów,dokumenty dotyczące wymagań dla produktówi więcej w Docs z ClickUp AI, aby pomóc Ci pracować szybciej, pisać lepiej i myśleć szerzej Zarządzanie zasobami : Monitoruj swoje zasoby za pomocą widoku obciążenia

: Monitoruj swoje zasoby za pomocą widoku obciążenia Możliwości integracji : Podłącz ClickUp do ponad 1000 narzędzi roboczych, aby skonsolidować aplikacje i usprawnić przepływ pracy

: Podłącz ClickUp do ponad 1000 narzędzi roboczych, aby skonsolidować aplikacje i usprawnić przepływ pracy Dostępność na wszystkich urządzeniach : Dostępny na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne (aplikacje na Androida i iOS), platformy głosowe i przeglądarki

: Dostępny na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne (aplikacje na Androida i iOS), platformy głosowe i przeglądarki Biblioteka szablonów : Wybieraj spośród ponad 1000 szablonów dla każdego przypadku użycia i zespołu, w tym dlazarządzanie produktem,strategia produktu,twórcy oprogramowaniamarketing i nie tylko

: Wybieraj spośród ponad 1000 szablonów dla każdego przypadku użycia i zespołu, w tym dlazarządzanie produktem,strategia produktu,twórcy oprogramowaniamarketing i nie tylko Dostępny na wszystkich urządzeniach: ClickUp jest dostępny na wszystkich urządzeniach, w tym w aplikacji mobilnej, która umożliwia dostęp do pracy w dowolnym momencie z dowolnego miejsca

**PORADA PRO Mistrzowskie zarządzanie produktem wysyłaj szybciej dzięki Przewodnik ClickUp dla menedżerów produktu i użyj szablony inżynieryjne i szablony produktów aby usprawnić całą pracę. ⚡️

Cennik ClickUp

Free Forever: Bogaty w funkcje darmowy plan

Bogaty w funkcje darmowy plan Nieograniczony: $7 za miesiąc/użytkownika

$7 za miesiąc/użytkownika Biznes: $12 za miesiąc/użytkownika

$12 za miesiąc/użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

#

Oceny klientów ClickUp

Capterra: 4,7 na 5 (ponad 3700 recenzji)

4,7 na 5 (ponad 3700 recenzji) G2: 4,7 na 5 (ponad 7,000 recenzji)

Opinie ClickUp

"To najbardziej solidne narzędzie na rynku, które można bardzo łatwo dostosować do każdego przepływu pracy. Zależności między zadaniami, automatyzacja ClickUp i możliwość dokumentowania procesów w tej samej aplikacji sprawiają, że ClickUp jest najlepszym narzędziem. Przetestowałem wszystkie inne dostępne narzędzia. Byłem użytkownikiem Asany, Basecamp, Wrike, Trello, Monday itd... Przetestowałem ponad 30 najpopularniejszych narzędzi, a ClickUp jest numerem jeden." recenzja G2

"Najlepsza aplikacja do zarządzania projektami, dystrybucji zadań i współpracy dla naszego zespołu! Przyjmowanie zadań z różnych działów naszej organizacji i odpowiednie przypisywanie ich do właściwych zespołów to dla nas ogromna oszczędność czasu. Możliwość dodawania obserwatorów, komentowania zadań i dostarczania różnego rodzaju informacji lub plików bezpośrednio do samego zadania pozwala nam usprawnić nasze procesy." G2 review

2. Pivotal Tracker

Najlepsze dla zwinnego tworzenia oprogramowania

przez Pivotal Tracker

Pivotal Tracker jest aplikacją typu zwinne zarządzanie projektami oprogramowanie z kilkoma przydatnymi funkcjami do definiowania historyjek użytkownika i analizowania wydajności zespołu zwinnego.

Jest to kolejne z wielu bezpłatnych narzędzi do zarządzania produktem, które warto rozważyć, aby pomóc zespołowi zarządzającemu produktem oprogramowania.

Ale czy faktycznie ma ono kluczowe znaczenie dla działań związanych z zarządzaniem produktem?

Przekonajmy się.

Kluczowe funkcje Pivotal Tracker

Zarządzanie zaległościami produktowymi

Etykiety do organizowania i monitorowania historii użytkowników

Blokery narracji pomagają z wyprzedzeniem zidentyfikować potencjalne blokady drogowe

Obszary robocze dla wielu projektów do wyświetlania kilku projektów obok siebie

Cennik Pivotal Tracker

To oprogramowanie do zarządzania danymi produktów ma bezpłatny plan, który obsługuje do pięciu projektów i użytkowników. Płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie.

Oceny klientów Pivotal Tracker

Capterra : 4.3/5 (110+ recenzji)

: 4.3/5 (110+ recenzji) G2: 4.1/5 (90+ opinii)

Recenzje Pivotal Tracker

"Nasz zespół jest w stanie być na bieżąco z pracą w sprincie i spędzać mniej czasu na rozmowach na Slacku o postępach w story, a całą komunikację prowadzić w PivotalTracker. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki temu nasz zespół jest zorganizowany i odpowiedzialny." - Zweryfikowana recenzja Capterra "W przypadku mniejszych zespołów i projektów funkcja szacowania punktowego i wiele dogłębnych analiz nie były dla nas tak pomocne w podejmowaniu praktycznych decyzji. Z drugiej strony, w przypadku odpowiedniego projektu i dużych zespołów z wieloma współpracownikami, widzę, jak te narzędzia mogą być przydatne." - Zweryfikowana recenzja CapterraPorównanie Pivotal Tracker i ClickUp

3. airfocus

Najlepsze do modułowego planowania produktu

przez airfocus airfocus oferuje nowoczesną i modułową platformę do zarządzania produktami. Zapewnia kompletne rozwiązanie dla zespołów produktowych do zarządzania i komunikowania swojej strategii, ustalać priorytety swojej pracy , tworzyć mapy drogowe i łączyć informacje zwrotne w celu rozwiązywania właściwych problemów. Zaprojektowany z myślą o elastyczności, airfocus pozwala szybko dostosować platformę do własnych potrzeb bez zakłócania sposobu pracy zespołu.

kluczowe cechy airfocus

Roadmapping: Wyrównaj swój zespół i wyznacz jasny kierunek

Ustalanie priorytetów: Ustal priorytety z pewnością siebie

Insights: Słuchaj swoich klientów i rozwiązuj właściwe problemy

Modułowość: Modułowa platforma produktowa, która dostosowuje się do Ciebie

cennik airfocus

To narzędzie do zarządzania produktami oferuje płatne plany zaczynające się od 15 USD/edytora miesięcznie i oferuje wiele integracje z narzędziami deweloperskimi lub narzędziami do zbierania opinii.

oceny użytkowników airfocus

Capterra : 4.5/5 (95+ recenzji)

: 4.5/5 (95+ recenzji) G2: 4.4/5 (95+ opinii)

airfocus opinie

"Airfocus pomaga naszemu zespołowi organizować nasze działania projektowe w sprinty na tablicy Kanban, a także daje nam ogólny przegląd na mapie drogowej Gantta. Wykres priorytetów to fajna funkcja, która pozwala nam oceniać projekty na podstawie głosowania/rankingów. Ogólnie rzecz biorąc, nasze doświadczenia z Airfocus były bardzo pozytywne." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Airfocus to magia, ponieważ pozwolił mojemu zespołowi ds. rozwoju nie pracować nad najnowszym, najbardziej błyszczącym pomysłem. Pozwoliło mi to zmusić mój zespół do bardziej obiektywnego myślenia o tym, jakie projekty faktycznie będą miały największy wpływ." - Zweryfikowana recenzja Capterra

4. ProductPlan

Najlepsze do tworzenia map drogowych produktów

przez ProductPlan

ProductPlan jest świetnym mapa drogowa produktu narzędzie, które pomaga komunikować plan i strategię produktu za pomocą pięknych map drogowych.

Poza tym roadmapping i ograniczone funkcje zarządzania zadaniami, ProductPlan nie oferuje zbyt wiele.

Nasuwa się pytanie: "Czy naprawdę trzeba płacić 39 USD/użytkownika miesięcznie za podstawowe narzędzie do tworzenia map drogowych?"

Kluczowe cechy ProductPlan

Widok osi czasu do tworzenia map drogowych w oparciu o daty

Wgląd w całe portfolio produktów dzięki widokowi portfolio

Priorytetyzacja pozycji zaległości produktowych na tablicy planowania

Tworzenie map drogowych w stylu Kanban

Ceny ProductPlan

To narzędzie do zarządzania produktami oferuje płatne plany zaczynające się od 39 USD/użytkownika miesięcznie i oferuje funkcje takie jak integracja z Microsoft Teams.

Oceny użytkowników ProductPlan

Capterra : 4.5/5 (50+ recenzji)

: 4.5/5 (50+ recenzji) G2: 4.5/5 (70+ opinii)

Recenzje ProductPlan

"Używaliśmy ProductPlan do śledzenia projektów z kamieniami milowymi i harmonogramami obejmującymi wiele zespołów. Bardzo łatwo jest rozszerzyć lub dostosować każdy pasek zadań, co sprawia, że jest bardzo łatwy w użyciu, a także do informowania interesariuszy o postępach projektu." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Product Plan pomógł naszemu zespołowi przenieść naszą pracę na wyższy poziom, zapewniając nam profesjonalny i czytelny układ. Hiperłącza są łatwe do udostępniania wraz z aktualizacjami i wyjaśnieniami od początku do wdrożenia." - Zweryfikowana recenzja Capterra

5. Trello

Najlepsze do zarządzania projektami Kanban

przez Trello

Trello to narzędzie do zarządzania projektami w stylu kanban, które pomaga zespołowi zarządzania produktem we współpracy i organizacji.

ale czy jest to odpowiednie narzędzie dla Ciebie?

Jeśli nie masz nic przeciwko używaniu Power-Ups lub integracji do najbardziej podstawowych rzeczy, takich jak wykres Gantta lub śledzenie czasu. 🤷

Najważniejsze funkcje Trello

Tablice Kanban i listy kontrolne ułatwiające zarządzanie zadaniami

Automatyzacja przepływu pracy dzięki Trello's butler bot * Aplikacja mobilna dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS

Oferuje szablony do zarządzania produktami, produktywność, zarządzanie zespołemitp.

Cennik Trello

To oprogramowanie do zarządzania ma darmowy plan z dziesięcioma tablicami. Płatne plany zaczynają się od 10 USD/użytkownika miesięcznie z nieograniczoną liczbą tablic.

Oceny klientów Trello

Capterra : 4.5/5 (10 000 opinii)

: 4.5/5 (10 000 opinii) G2: 4.4/5 (11 500+ recenzji)

Opinie Trello

"Bardzo łatwy w użyciu, przyjazny i intuicyjny interfejs oraz wiele funkcji do współpracy i personalizacji tablic. Dobra cena i przyzwoity zespół wsparcia." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Ogólnie uważam, że Trello to świetna tablica zadań dla zespołu do zarządzania obciążeniem pracą, zarządzania projektami i śledzenia zadań. Daje swobodę zarządzania zadaniami i zespołem na tej samej stronie i synchronizacji w czasie." - Zweryfikowana recenzja Capterra

6. Jira

Najlepsze dla rozwoju oprogramowania

przez Jira

Odpowiednie dla zwinny i scrum zespołów programistycznych, Jira jest doskonałym narzędziem do zarządzania projektami z śledzenie zgłoszeń i błędów możliwości.

Jednak jeśli chodzi o wydajne zarządzanie, Jira nie idzie o krok dalej.

Jeśli chcesz utonąć w zadaniach i zgłoszeniach funkcji klientów, ten produkt Atlassian może być odpowiednim rozwiązaniem.

Potrzebujesz więcej informacji na temat_ Jira ?

Przeczytaj nasz dogłębny Recenzja Jira i dowiedz się, jak używać Jira do zarządzania projektami .

Kluczowe funkcje Jira

Scrum i kanban tablice dla zwinne zespoły * Utwórz mapę drogową do komunikacjistrategia produktu wyraźnie

Szczegółowa analiza wydajności zespołu

Wbudowana automatyzacja przepływu pracy

Cennik Jira

Darmowy plan Jira obsługuje tylko dziesięciu użytkowników. Płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Jira

Capterra : 4.4/5 (10000 opinii)

: 4.4/5 (10000 opinii) G2: 4.2/5 (3800+ recenzji)

Opinie Jira

"Krzywa uczenia się jest dość stroma, jeśli porównać ją z innymi narzędziami. Ale jak tylko się do niego przyzwyczaisz, nie będziesz się już tym przejmował, ponieważ jest to standard branżowy, więc większość firm go używa. Może być również bardzo czasochłonna, ale zależy to od tego, czy hostujesz ją na własnym serwerze, czy korzystasz z chmury Atlassian." - Zweryfikowana recenzja Capterra "JIRA była integralną częścią naszego rozwoju oprogramowania i zarządzania projektami i ma prawie wszystkie narzędzia potrzebne do skutecznego zarządzania projektami lub ofertami produktów" - Zweryfikowana recenzja CapterraPorównanie Jira i ClickUp

7. Aha!

Najlepsze do tworzenia map drogowych

przez Aha!

Aha! to internetowe narzędzie do tworzenia strategii produktowych i map drogowych, które może pomóc zrozumieć dlaczego, kiedy i co z produktami, aby zarządzanie produktem było proste.

Ale zanim powiesz "Aha! Znalazłem ten jedyny", musisz wiedzieć dwie rzeczy:

Po pierwsze, nie ma mapy myśli.

Po drugie, nie obsługuje śledzenie czasu w czasie rzeczywistym .

czy czas to nie pieniądz? 💰

Potrzebujesz więcej szczegółów? Sprawdź nasze kompleksowe_ Przegląd zarządzania produktem Aha! .

Kluczowe funkcje Aha!

Opcje szablonu mapy drogowej produktu

Portale pomysłów do zbierania informacji zwrotnych i zarządzania pomysłami

Opcja udostępniania mapy drogowej do współpracy

Integracja z Azure DevOps, Asana, Github, Google Analytics, Salesforce itp.

Aha! Cennik

Plany zaczynają się od 59 USD za użytkownika miesięcznie. Mają też specjalny plan dla startupów z finansowaniem poniżej 1,5 mln USD.

Oceny klientów Aha!

Capterra : 4.8/5 (380+ recenzji)

: 4.8/5 (380+ recenzji) G2: 4.3/5 (180+ recenzji)

Recenzje Aha!

"To oprogramowanie jest złożone, IMO niezbyt intuicyjne i ma stromą krzywą uczenia się. Istnieją samouczki, które są bardzo pomocne i przeprowadzają przez większość rzeczy, o których można pomyśleć, ale oglądanie ich i / lub czytanie wymaga czasu. Po przejściu przez początkową fazę nauki oprogramowania i funkcji, których potrzebujesz, pokochasz to oprogramowanie." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Używamy Aha! dla wysokiego poziomu planowania strategicznego i mapy drogowe rozwoju. Aha! jest podstawowym narzędziem do zarządzania zespołami i projektami w rozwijającym się środowisku. Możliwość posiadania pulpitów nawigacyjnych i raportów dla różnych odbiorców jest niezbędna, aby wszyscy byli zgodni." - Zweryfikowana recenzja Capterra Compare **Aha! vs. Jira !

8. Productboard

Najlepsze do planowania ścieżki klienta

przez Productboard

Productboard to zorientowana na klienta platforma do zarządzania produktami.

Może ona zebrać wszystkie informacje zwrotne na temat produktu i klientów z różnych narzędzi, takich jak Zendesk, Slack, Intercom itp. w jednym miejscu w celu lepszej analizy, ustalania priorytetów i planowania działań.

Narzędzie to jest zdecydowanie tak skoncentrowane na kliencie, jak to tylko możliwe.

ale co z zarządzaniem pracownikami?

Pominęli to, gdy zdecydowali się nie dołączać wykresu obciążenia pracą.

Zgaduję, że praca w nadgodzinach zawsze będzie na stole. o rany!

Kluczowe cechy Productboard

Konfigurowalne funkcje mapy drogowej

Portale dla opinii klientów

Priorytetyzacja dla jasnych strategii produktowych

Nieograniczone mapy drogowe dla interesariuszy

Ceny Productboard

To narzędzie do zarządzania ma 15-dniowy bezpłatny okres próbny, a ich płatne plany wahają się od 20 USD / miesiąc użytkownika do cen niestandardowych.

Oceny klientów Productboard

Capterra : 4.7/5 (110+ recenzji)

: 4.7/5 (110+ recenzji) G2: 4.3/5 (140+ opinii)

Recenzje Productboard

9. Figma

Najlepsze do projektowania

via Figma

Figma to internetowe narzędzie do projektowania i narzędzie do prototypowania .

Użyj go, aby współprojektowania z członkami zespołu i stwórz coś pięknego.

Ale gdy tylko odsuniesz na bok projektowanie i prototypowanie, to narzędzie nie jest zbyt przydatne.

Brak zarządzania zadaniami. Brak aplikacji dla użytkowników Linuksa.

Najważniejsze cechy Figma

Obsługuje kilka wtyczek, w tym obrazy stockowe, diagramy przepływu i wykresy

Elastyczne style z kolorem, tekstem, siatką lub efektem

Edycja i współpraca z historią wersji

Osadzanie prototypów w preferowanym narzędziu

Ceny Figma

To narzędzie do prototypowania oferuje bezpłatny plan, a płatne plany zaczynają się od 12 USD / użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Figma

Capterra : 4.7/5 (280+ recenzji)

: 4.7/5 (280+ recenzji) G2: 4.6/5 (200+ recenzji)

Recenzje Figma

"Dzięki Figma byliśmy w stanie stworzyć bardziej oparte na współpracy krytyki projektowe, bardziej produktywne spotkania deweloperów i szerszą organizację plików" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Chociaż jest łatwy w użyciu, wciąż trzeba się go nauczyć. Byłem użytkownikiem Sketch, a Sketch jest nadal szybszy w projektowaniu. Ponadto, jeśli chcesz naprawdę złożonego prototypu, może to być trudne. Co więcej, posiadanie lokalnej wersji Figma jest nadal oparte na chmurze. Praca offline daje więc ograniczone możliwości" - Zweryfikowana recenzja Capterra

10. Balsamiq

Najlepszy do tworzenia szkieletów

przez Balsamiq

Balsamiq to narzędzie do tworzenia szkieletów, które pozwala przeżyć doświadczenie szkicowania na notatniku lub tablicy, ale na komputerze.

Ich produkt nazywa się Balsamiq Wireframes, którego można użyć do naszkicowania wymarzonej aplikacji lub interfejsu użytkownika produktu i współpracy z zespołem.

Jednak jak na narzędzie, które wspiera kreatywność, zapomniało być kreatywne. Interfejs wygląda tak prosto, że aż nudno. Jego ponury czarny, szary i biały schemat kolorów nie jest zabawny.

Najważniejsze cechy Balsamiq

Umożliwia współpracę dla zespołów projektujących oprogramowanie

Łatwa funkcjonalność przeciągania i upuszczania

Tworzenie makiet

Wtyczka dla Jira,Confluencei Google Drive

Cennik Balsamiq

Ceny Balsamiq wahają się od 9 USD/miesiąc do 199 USD/miesiąc.

Oceny klientów Balsamiq

Capterra : 4.4/5 (320+ recenzji)

: 4.4/5 (320+ recenzji) G2: 4.1/5 (440+ recenzji)

Recenzje Balsamiq

"Balsamiq jest narzędziem do tworzenia szkieletów w agencji. Aplikacja pozwala zespołowi UX szybko przekazywać swoje pomysły kreatywnym projektantom bez konieczności decydowania o wizualnym brandingu strony. Chociaż zestaw funkcji jest dość ograniczony, a narzędzie nie zostało ostatnio zaktualizowane, nadal jest to najbardziej wydajna metoda tworzenia szkieletów, jaką znaleźliśmy" - Zweryfikowana recenzja Capterra "UX Balsamiq jest przyjazny dla użytkownika, a jego funkcjonalności i funkcje są odpowiednie dla początkujących, którzy chcą dostarczać swoim klientom wysokiej jakości próbki prototypów dla wszelkiego rodzaju produktów cyfrowych przed faktycznym zbudowaniem prawdziwej rzeczy." - Zweryfikowana recenzja Capterra

11. SurveyMonkey

Najlepsze dla opinii klientów

przez SurveyMonkey

Jeśli potrzebujesz aplikacji do zbierania informacji o swoich produktach, SurveyMonkey powinien pomóc. 🐒

Jest to internetowe narzędzie ankietowe z wieloma rodzajami szablonów kwestionariuszy, które pozwalają przygotować ankietę w ciągu kilku minut.

Następnie wyślij ankietę do swoich klientów, aby później łatwo śledzić i analizować wyniki.

nazwa narzędzia może być urocza, ale czy jego funkcje są dobre? Przekonajmy się.

Kluczowe funkcje SurveyMonkey

Szybkie tworzenie formularzy, ankiet i sondaży

Rozwiązania HR i marketingowe

Zbieranie opinii o produkcie lub użytkownikach za pośrednictwem poczty e-mail, czatu mobilnego, mediów społecznościowych itp.

Kalkulator NPS (Net Promoter Score)

Cennik SurveyMonkey

To narzędzie do zarządzania ankietami oferuje trzy plany zarówno dla potrzeb osobistych, jak i biznesowych. Plany biznesowe zaczynają się od 25 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów SurveyMonkey

Capterra : 4.6/5 (8,300+ recenzji)

: 4.6/5 (8,300+ recenzji) G2: 4.4/5 (16 800+ opinii)

Recenzje SurveyMonkey

Najczęściej zadawane pytania dotyczące systemów i oprogramowania do zarządzania produktami

Oczywiście, korzystanie z oprogramowania do zarządzania produktami może pomóc w stworzeniu oszałamiającego produktu.

Ale na tym droga się nie kończy.

Po pierwsze, zespoły powinny rozumieć, na czym polega zarządzanie produktem. Co więcej, kierownicy projektów muszą być wystarczająco wykwalifikowani, aby poradzić sobie z całym procesem:

Nie martw się. Odpowiemy na te pytania, aby ci pomóc:

1. Czym jest zarządzanie produktem?

Zarządzanie produktem to proces zarządzania cyklem życia produktu, od koncepcji i rozwoju do wprowadzenia na rynek i wycofania z eksploatacji. Obejmuje ścisłą współpracę z interdyscyplinarnymi zespołami w celu zapewnienia, że produkty spełniają potrzeby klientów i wymagania rynku, jednocześnie realizując cele biznesowe. Menedżerowie produktu są odpowiedzialni za zrozumienie potrzeb klientów, kierowanie procesem projektowania i rozwoju, planowanie wydań produktów, definiowanie strategii cenowych i promocyjnych, monitorowanie wskaźników wydajności i odpowiednie modyfikowanie planów produktów.

Sprawdź naszą szczegółową ofertę_ zarządzanie produktem guide.

2. Jakich umiejętności potrzebuje kierownik projektu?

Genialny menedżer produktu musi być w stanie

Analizować i interpretować żądanie funkcji lub opinie użytkowników dokładnie

Ustaw iśledzić ważne wskaźniki KPItakich jak zadowolenie klienta

Zdefiniowanie wizji produktu z realistycznymi i osiągalnymi celami

Komunikuj sięinteresariusze oczekiwania zespołowi produktowemu w jasny sposób

Byćplanista strategiczny z dobrymi umiejętnościami prognozowania

Rozumie podstawowe zasady projektowania doświadczeń użytkownika

Zarządzanie czasem izasoby efektywnie

Bonus: **Pytania na rozmowę kwalifikacyjną z menedżerem produktu

Wybierz najlepsze oprogramowanie do zarządzania produktem dla swojego zespołu

Oprogramowanie do zarządzania produktem jest nieocenionym narzędziem dla każdej organizacji, która chce efektywnie zarządzać swoim produktem i zwiększać zadowolenie klientów.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania produktami można usprawnić procesy, aby zapewnić szybki czas dostawy, zwiększyć wydajność w podejmowaniu decyzji, uzyskać lepszą kontrolę nad kosztami i zasobami, a ostatecznie dostarczać klientom produkty najwyższej jakości. Wypróbuj ClickUp już dziś aby zarządzać zespołem produktowym!