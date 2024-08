10 najlepszych programów i narzędzi do współpracy przy projektowaniu graficznym w 2024 roku

Jesteś projektantem, współpracujesz z projektantami i starasz się pracować wydajniej ze swoim zespołem?

Narzędzia do współpracy projektowej są na to rozwiązaniem. W rzeczywistości korzystanie z narzędzia do współpracy online mogą prowadzić do 10% poprawa produktywności, na zawsze zmieniająca sposób międzyfunkcyjnych zespołów, takie jak projektanci, marketing, sprzedaż i inne działy, współpracują ze sobą, współpracują w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie, dzielą się opiniami i tak dalej.

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, małą firmą, czy dużą organizacją, to zestawienie najlepszych narzędzi do współpracy przy projektowaniu pomoże usprawnić współpracę w zespole, uprościć przepływ pracy przy projektowaniu, przyspieszyć bieżące procesy i zapewnić wysoką jakość prac projektowych. 👩‍🎨🎨

Czym jest oprogramowanie do współpracy projektowej?

Oprogramowanie do współpracy projektowej to potężne narzędzie, które umożliwia zespołom projektowym współpracę nad projektami, dzielenie się opiniami i efektywne zarządzanie plikami projektowymi. Zapewnia platformę, na której projektanci, klienci i współpracownicy mogą komunikować się i współpracować w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji.

Oprogramowanie do współpracy projektowej staje się coraz bardziej popularne w branży kreatywnej, ponieważ pomaga zespołom lepiej zarządzać swoją pracą, efektywnie komunikować się i znać wszystkie szczegóły projektu w razie potrzeby, bez konieczności proszenia o dodatkowe wyjaśnienia podczas dyskusji lub spotkań.

Zalety oprogramowania do współpracy projektowej

Najważniejsze zalety narzędzi do współpracy projektowej to:

Poprawa komunikacji i współpracy

Łatwe dzielenie się pomysłami, opiniami i komentarzami

Efektywne zarządzanie plikami

Oszczędność czasu i kosztów

Zwiększenie produktywności

Różne typy użytkowników czerpią korzyści z oprogramowania do współpracy projektowej:

Projektanci : Mogą łatwo współpracować z innymi projektantami i klientami oraz usprawnić komunikację, aby szybciej kończyć projekty

: Mogą łatwo współpracować z innymi projektantami i klientami oraz usprawnić komunikację, aby szybciej kończyć projekty Marketerzy lub inne osoby zaangażowane w projekty : Narzędzie do współpracy przy projektowaniu może zapewnić marketerom i projektantom scentralizowaną platformę dla wszystkich ich projektów, co może prowadzić do lepszych wynikówzarządzanie kampaniami marketingowymi i utrzymywać ich w zgodzie na wytyczne dotyczące marki przez cały czas

: Narzędzie do współpracy przy projektowaniu może zapewnić marketerom i projektantom scentralizowaną platformę dla wszystkich ich projektów, co może prowadzić do lepszych wynikówzarządzanie kampaniami marketingowymi i utrzymywać ich w zgodzie na wytyczne dotyczące marki przez cały czas Klienci : Dzięki narzędziom do współpracy projektowej klienci mogą upewnić się, że ostateczny wynik projektu spełnia ich oczekiwania i z łatwością przekazywać informacje zwrotne

: Dzięki narzędziom do współpracy projektowej klienci mogą upewnić się, że ostateczny wynik projektu spełnia ich oczekiwania i z łatwością przekazywać informacje zwrotne Kierownicy projektów: Korzystając z takich narzędzi, kierownicy projektów mogą przypisywać zadania i śledzić ich postępy , dodawać terminy i przekazywać informacje zwrotne na tej samej platformie

Co sprawia, że oprogramowanie do współpracy przy projektowaniu jest dobre?

Cechy, które należy wziąć pod uwagę, szukając najlepszego oprogramowania do współpracy dla siebie lub swojego zespołu, są następujące:

Współpraca w czasie rzeczywistym

Dostępność

Kontrola wersji

Informacje zwrotne i komentarze

Bezpieczeństwo i prywatność

Łatwość użytkowania

Integracja z innymi przydatnymi narzędziami

10 najlepszych programów do współpracy przy projektowaniu w 2024 roku

Oto lista 10 najlepszych programów do współpracy przy projektowaniu w oparciu o ich popularność i recenzje na różnych platformach, takich jak G2 i Capterra.

1. ClickUp #### Najlepsze do współpracy zespołowej i

zarządzanie projektami

oprogramowanie

Monitoruj aktualizacje projektu, zarządzaj przepływami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z poziomu ClickUp Workspace

ClickUp to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, które pomaga zespołom i firmom każdej wielkości zarządzać zadaniami, dokumentami, celami i terminami. Oferuje ono szereg funkcji, w tym

zarządzanie zadaniami

, śledzenie czasu, kalendarze,

szablony projektów

, współpraca zespołowa i raporty.

Narzędzie to jest jednym z najlepszych narzędzi do współpracy projektowej dla zespołów projektowych, ponieważ cała platforma jest w pełni konfigurowalna, co oznacza, że można ją skonfigurować w dowolny sposób, aby wspierać bieżące i rosnące potrzeby biznesowe. Dodatkowo, ta elastyczność sprawia, że zarządzanie projektami jest łatwiejsze i

pozwala zespołom organizować swoją pracę

zgodnie z preferowanym przepływem pracy: Agile, Scrum, Kanban lub niestandardowego procesu. Integruje się również z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak Dysk Google, Trello czy Slack.

Jeśli chodzi o funkcje, ClickUp oferuje setki konfigurowalnych funkcji, w tym

cyfrowe tablice

funkcja, której zespoły mogą używać do współpracy - różni członkowie zespołu mogą współpracować w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie, przeprowadzać burze mózgów, opracowywać strategie, mapować proste i złożone pomysły projektowe oraz przepływy pracy i nie tylko.

Łatwe dostosowywanie tablic poprzez dodawanie dokumentów, zadań i innych elementów

ClickUp oferuje również bibliotekę

szablonów dla zespołów projektowych i kreatywnych

aby dać ci możliwość stworzenia przepływu pracy projektowej, który jest idealnie dostosowany do odzwierciedlenia twojego ideału

proces projektowania

.

The

Szablon projektu graficznego od ClickUp

zawiera trzy niestandardowe widoki, które pomagają usprawnić proces projektowania graficznego od początku do końca

Dodatkowo, projektanci i klienci mogą korzystać z

Dokumenty ClickUp

z funkcją wykrywania współpracy dla takich elementów, jak kreatywne dokumenty brief i wykorzystanie

Proofing

do adnotacji obrazów, wideo i PDF lub rejestrator ekranu w aplikacji,

Clip by ClickUp

aby przekazywać jasne instrukcje i przyspieszyć proces przekazywania informacji zwrotnych na temat projektu.

Najlepsze cechy

W pełni konfigurowalna platforma : Dostosuj każdą część ClickUp do swojego zespołu i potrzeb biznesowych

: Dostosuj każdą część ClickUp do swojego zespołu i potrzeb biznesowych 15+ niestandardowe widoki : Wybierz jeden z ponad 15 sposobów wyświetlania swojej pracy, w tym widok czatu

: Wybierz jeden z ponad 15 sposobów wyświetlania swojej pracy, w tym widok czatu Widok czatu : Wysyłaj wiadomości błyskawiczne do swojego zespołu i prowadź rozmowy równolegle do swojej pracy

: Wysyłaj wiadomości błyskawiczne do swojego zespołu i prowadź rozmowy równolegle do swojej pracy Poczta e-mail w ClickUp: Zarządzaj całą komunikacją e-mail w jednym miejscu bez potrzeby korzystania z dodatkowych programów i oprogramowania. Wysyłaj wiadomości firmowe, zadania, zadania, informacje i krytyczne wiadomości w ClickUp bez konieczności zmiany zakładek

Zarządzaj całą komunikacją e-mail w jednym miejscu bez potrzeby korzystania z dodatkowych programów i oprogramowania. Wysyłaj wiadomości firmowe, zadania, zadania, informacje i krytyczne wiadomości w ClickUp bez konieczności zmiany zakładek Tablice: Twórz pomoce wizualne na wirtualne spotkania i mapuj projekty i pomysły, aby przekazywać plany swoim zespołom

Obserwatorzy : Gdy ktoś zostanie przypisany jako obserwator, automatycznie otrzyma powiadomienia o aktualizacjach zadania - eliminując potrzebę ręcznego śledzenia

: Gdy ktoś zostanie przypisany jako obserwator, automatycznie otrzyma powiadomienia o aktualizacjach zadania - eliminując potrzebę ręcznego śledzenia Przypisane komentarze i wzmianki : Twórz elementy działań w ramach zadania i przypisuj je innym lub nawet sobie, a także korzystaj z funkcji wzmianek, aby zwrócić ich uwagę na elementy w ramach zadań lub widoku czatu

: Twórz elementy działań w ramach zadania i przypisuj je innym lub nawet sobie, a także korzystaj z funkcji wzmianek, aby zwrócić ich uwagę na elementy w ramach zadań lub widoku czatu Zarządzanie zadaniami : ClickUp zapewnia potężny system zarządzania zadaniami, który pozwala użytkownikom tworzyć i przydzielać zadania członkom zespołu, śledzić postępy, ustalać terminy oraz dodawać załączniki i listy kontrolne

: ClickUp zapewnia potężny system zarządzania zadaniami, który pozwala użytkownikom tworzyć i przydzielać zadania członkom zespołu, śledzić postępy, ustalać terminy oraz dodawać załączniki i listy kontrolne Narzędzia do współpracy : ClickUp oferuje wiele narzędzi do współpracy, w tym komentowanie w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i integrację z innymi narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive

: ClickUp oferuje wiele narzędzi do współpracy, w tym komentowanie w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i integrację z innymi narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive Funkcje specyficzne dla projektu: ClickUp posiada funkcje specyficzne dla projektu, takie jaknarzędzie do proofingu online i narzędzie wizualnej informacji zwrotnej, które są przydatne przy projektowaniu projektów wizualnych

Ograniczenia

Krzywa uczenia się: Ponieważ ClickUp oferuje szeroki zakres funkcji i opcji dostosowywania, nauka korzystania z platformy w celu efektywnej współpracy może zająć trochę czasu. Ten adres jest szczególnie dla nowych użytkowników, ale po rozpoczęciu pracy na platformie wraz ze swoim zespołem i przeczytaniuCentrum pomocy instrukcje, mogą z łatwością przezwyciężyć ten problem

Cennik

Free Forever : Bogaty w funkcje plan darmowy

: Bogaty w funkcje plan darmowy Nieograniczony : 7 USD miesięcznie/użytkownika

: 7 USD miesięcznie/użytkownika Business : 12 USD miesięcznie/użytkownika

: 12 USD miesięcznie/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,7 na 5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7 na 5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (ponad 3 519 opinii) ### 2. Flipsnack

Najlepsze do projektowania online i interaktywnego tworzenie treści

przez Flipsnack Flipsnack to interaktywne oprogramowanie do projektowania, które pozwala użytkownikom tworzyć i publikować interaktywne treści, w tym czasopisma, broszury i katalogi w formie flipbooków. Flipsnack jest częścią tej listy najlepszych narzędzi do współpracy przy projektowaniu, ponieważ dzięki łatwemu w użyciu edytorowi oraz różnorodnym szablonom i opcjom dostosowywania, Flipsnack ułatwia każdemu tworzenie interaktywnych projektów.

Najlepsze cechy

Sprawdzanie i komentowanie online: Współpracownicy mogą przeglądać i komentować projekty online, ułatwiając każdemu zespołowi projektowemu zbieranie opinii i wprowadzanie poprawek w czasie rzeczywistym

Współpracownicy mogą przeglądać i komentować projekty online, ułatwiając każdemu zespołowi projektowemu zbieranie opinii i wprowadzanie poprawek w czasie rzeczywistym Wspólny obszar roboczy z historią wersji: Wiele zespołów może pracować nad tym samym projektem w tym samym czasie, mając zapis wszystkich zmian i wersji

Wiele zespołów może pracować nad tym samym projektem w tym samym czasie, mając zapis wszystkich zmian i wersji Dostosowywalne szablony: Flipsnack oferuje wiele różnych szablonówszablonów projektów graficznych dla różnych potrzeb, ułatwiając szybkie tworzenie profesjonalnie wyglądających projektów

Flipsnack oferuje wiele różnych szablonówszablonów projektów graficznych dla różnych potrzeb, ułatwiając szybkie tworzenie profesjonalnie wyglądających projektów Wbudowane publikacje i flipbooki: Zaprojektowane projekty iinteraktywne portfolio można osadzać na stronach internetowych lub udostępniać w mediach społecznościowych

Zaprojektowane projekty iinteraktywne portfolio można osadzać na stronach internetowych lub udostępniać w mediach społecznościowych Integracja z popularnymi usługami przechowywania w chmurze: Integruje się z popularnymi usługami przechowywania w chmurze, takimi jak Google Drive i Dropbox, ułatwiając importowanie i eksportowanie plików projektowych

Ograniczenia

Ograniczone strony flipbooka i przestrzeń dyskowa dla mniejszych planów: Jako darmowy użytkownik otrzymujesz tylko 30 stron/flipbook i całkowity rozmiar 100MB/flipbook. Zwłaszcza jeśli jesteś wydawcą lub pracujesz dla firmy, będziesz potrzebować innych planów

Cena

Darmowy (14-dniowy bezpłatny okres próbny)

(14-dniowy bezpłatny okres próbny) Starter: $14 miesięcznie

$14 miesięcznie Profesjonalny : 35 USD miesięcznie

: 35 USD miesięcznie Biznes : 79 USD miesięcznie

: 79 USD miesięcznie Business Plus : $207.50 miesięcznie

: $207.50 miesięcznie Enterprise : 355 USD miesięcznie

: 355 USD miesięcznie Niestandardowe: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,5 na 5 (104 opinie)

4,5 na 5 (104 opinie) Capterra: 4,6 na 5 (241 opinii)

3. Marvel

Najlepsze do prototypowania i testowania

Przez Marvel Marvel to internetowa platforma projektowa, która umożliwia użytkownikom tworzenie interaktywnych prototypów i szkieletów stron internetowych i aplikacji mobilnych. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i intuicyjnym narzędziom typu "przeciągnij i upuść", Marvel ułatwia tworzenie i udostępnianie prototypów kolegom, zespołowi projektowemu i współpracownikom.

Najlepsze funkcje

Interaktywne prototypowanie projektu z animacjami i przejściami: Zespoły kreatywne mogą dać klientom i współpracownikom dokładniejszą reprezentację produktu końcowego

Zespoły kreatywne mogą dać klientom i współpracownikom dokładniejszą reprezentację produktu końcowego Narzędzia do współpracy w celu przekazywania opinii i komentarzy: Zespół może przekazywać opinie i komentarze bezpośrednio na prototypach projektów, co ułatwia gromadzenie i organizowanie opinii

Zespół może przekazywać opinie i komentarze bezpośrednio na prototypach projektów, co ułatwia gromadzenie i organizowanie opinii Łatwa organizacja projektu z funkcjami przyjaznymi dla programistów: Marvel oferuje funkcje przyjazne dla programistów, takie jak eksport kodu, co ułatwia wysyłanie projektów do programistów

Marvel oferuje funkcje przyjazne dla programistów, takie jak eksport kodu, co ułatwia wysyłanie projektów do programistów Integracja z innymi popularnymi narzędziami do projektowania Jak Sketch i Figma: Marvel integruje się z popularnymi narzędziami do projektowania, ułatwiając importowanie i eksportowanie plików

popularnymi narzędziami do projektowania Marvel integruje się z popularnymi narzędziami do projektowania, ułatwiając importowanie i eksportowanie plików Testowanie i analiza użytkowników: Marvel oferuje funkcje testowania i analizy użytkowników, ułatwiając optymalizację projektów w oparciu o opinie i zachowania użytkowników

Ograniczenia

Ograniczona kontrola wersji: Z tego powodu zarządzanie zmianami i poprawkami w projektach może być trudne

Ceny

Darmowy : $0

: $0 Pro : $12 miesięcznie

: $12 miesięcznie Team : $42 miesięcznie

: $42 miesięcznie Firma : $84 miesięcznie

: $84 miesięcznie Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,4 na 5 (224 opinie)

4,4 na 5 (224 opinie) Capterra: 4,6 na 5 (86 opinii) Poznaj najlepsze CRM-y dla grafików !

4. Figma

Najlepsze do tworzenia projektów

przez Figma Figma to oparte na chmurze narzędzie do projektowania, które umożliwia użytkownikom tworzenie i współpracę nad projektami cyfrowymi, w tym interfejsami użytkownika, szkieletami i grafiką. Dzięki szerokiej gamie funkcji i potężnemu systemowi współpracy, Figma jest popularnym wyborem dla kreatywnych zespołów pracujących nad złożonymi projektami.

Najlepsze funkcje

Przestrzeń robocza do współpracy w czasie rzeczywistym: Zespoły mogą współpracować w czasie rzeczywistym nad tym samym projektem, co ułatwia współpracę i szybkie wprowadzanie zmian

Zespoły mogą współpracować w czasie rzeczywistym nad tym samym projektem, co ułatwia współpracę i szybkie wprowadzanie zmian Systemy projektowe dla spójnego i wydajnego projektowania: Pozwala to zespołom na bardziej wydajne tworzenie spójnych projektów

Pozwala to zespołom na bardziej wydajne tworzenie spójnych projektów Automatyczny układ dla responsywnego projektowania: Ułatwia to projektowanie responsywnych układów dla różnych rozmiarów ekranu

Ułatwia to projektowanie responsywnych układów dla różnych rozmiarów ekranu Narzędzia do prototypowania i animacji: pozwalają zespołom tworzyć interaktywne prototypy

pozwalają zespołom tworzyć interaktywne prototypy Wtyczki i integracje z popularnymi narzędziami do projektowania: Figma oferuje szeroką gamę wtyczek i integracji z popularnymi narzędziami do projektowania, co ułatwia rozszerzenie funkcjonalności platformy

Ograniczenia

Ograniczony dostęp offline: Ponieważ Figma jest narzędziem opartym na chmurze, może nie być najlepszym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy muszą pracować w trybie offline lub w obszarach o ograniczonej łączności z Internetem

Cennik

Starter : $0

: $0 Figma Professional : $12 miesięcznie

: $12 miesięcznie Figma Organization : $45 miesięcznie

: $45 miesięcznie Figma Enterprise: $75 miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,7 na 5 (809 recenzji)

4,7 na 5 (809 recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (617 opinii)

5. Biblioteki Adobe Creative Cloud

Najlepsze do projektowania systemów i bibliotek

przez Biblioteki Adobe Creative Cloud Biblioteki Adobe Creative Cloud to platforma do zarządzania zasobami cyfrowymi, która jest zintegrowana z Adobe Creative Cloud. Platforma ta umożliwia użytkownikom przechowywanie, organizowanie i udostępnianie kreatywnych zasobów, takich jak grafika, kolory, style znaków i logo w różnych aplikacjach i projektach Adobe. Dzięki Creative Cloud Libraries projektanci mogą uzyskać dostęp do swoich zasobów i płynnie z nich korzystać w wielu projektach, oszczędzając czas i usprawniając przepływ pracy.

Najlepsze funkcje

Scentralizowane zasoby projektowe ułatwiające współpracę : Zespoły mogą przechowywać i udostępniać zasoby projektowe, takie jak kolory, typografia i grafika w scentralizowanej bibliotece

: Zespoły mogą przechowywać i udostępniać zasoby projektowe, takie jak kolory, typografia i grafika w scentralizowanej bibliotece Współdzielone biblioteki : Biblioteki mogą być współdzielone między zespołami, ułatwiając dostęp i korzystanie z zasobów projektowych w różnych projektach

: Biblioteki mogą być współdzielone między zespołami, ułatwiając dostęp i korzystanie z zasobów projektowych w różnych projektach Integracja z innymi popularnymi narzędziami do projektowania, takimi jak Photoshop i Illustrator: Biblioteki można zintegrować z popularnymi narzędziami do projektowania Adobe, co ułatwia importowanie i eksportowanie plików

Biblioteki można zintegrować z popularnymi narzędziami do projektowania Adobe, co ułatwia importowanie i eksportowanie plików Konfigurowalny dostęp i uprawnienia dla różnych użytkowników: Biblioteki można dostosować, aby zapewnić różnym użytkownikom różne poziomy dostępu i uprawnień

Biblioteki można dostosować, aby zapewnić różnym użytkownikom różne poziomy dostępu i uprawnień Automatyczna synchronizacja między urządzeniami i platformami: Ułatwia to pracę nad projektami z dowolnego miejsca

Ograniczenia

Ograniczona kontrola wersji: System kontroli wersji jest nieco ograniczony, co może utrudniać zarządzanie zmianami i poprawkami projektów

Ceny

Darmowy okres próbny : 7-dniowy okres próbny

: 7-dniowy okres próbny Osoby fizyczne : 52,99 USD miesięcznie

: 52,99 USD miesięcznie Studenci i nauczyciele : 19,99 USD miesięcznie

: 19,99 USD miesięcznie Biznes: 33,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,6 na 5 (34 906 recenzji)

4,6 na 5 (34 906 recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (7090 opinii)

Bonus: Wypróbuj AI Art Generator Software !

6. Miro

Najlepsze do burzy mózgów i wizualizacji pomysłów projektowych

Przez Miro Miro jest tablica online platforma umożliwiająca zespołom zdalną pracę nad różnymi zadaniami, w tym burzą mózgów, tworzeniem pomysłów i zarządzaniem projektami.

Najlepsze cechy

Współpraca w czasie rzeczywistym biała tablica do burzy mózgów i tworzenia pomysłów: Tonarzędzie do myślenia projektowegoposiada tablicę online, która ułatwia zespołom burzę mózgów i współpracę w czasie rzeczywistym

Tonarzędzie do myślenia projektowegoposiada tablicę online, która ułatwia zespołom burzę mózgów i współpracę w czasie rzeczywistym Konfigurowalne szablony: Miro oferuje szereg szablonów dla różnych zadań projektowych, co ułatwia szybkie rozpoczęcie pracy nad projektem

Miro oferuje szereg szablonów dla różnych zadań projektowych, co ułatwia szybkie rozpoczęcie pracy nad projektem Integracja z popularnymi narzędziami do projektowania, takimi jak Figma i Sketch : Miro integruje się z popularnymi narzędziami do projektowania, ułatwiając importowanie i eksportowanie plików

: Miro integruje się z popularnymi narzędziami do projektowania, ułatwiając importowanie i eksportowanie plików Łatwe udostępnianie i komentowanie w celu uzyskania opinii i współpracy: Każdy członek zespołu może z łatwością zbierać opinie i wprowadzać poprawki

Każdy członek zespołu może z łatwością zbierać opinie i wprowadzać poprawki Wideo i audio: oferuje możliwość dodawania interaktywnych mediów

Ograniczenia

Ograniczone opcje dostosowywania obiektów i elementów: Może to ograniczać kreatywność projektantów i współpracowników

Ceny

Wersja darmowa : Dostępna

: Dostępna Zespół : 10 USD za członka/miesiąc

: 10 USD za członka/miesiąc Biznes : $20 za członka/miesiąc

: $20 za członka/miesiąc Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,8 na 5 (4448 opinii)

4,8 na 5 (4448 opinii) Capterra: 4,7 na 5 (1194 opinii)

7. InVision

Najlepszy do komentowania i oznaczania

via InVision InVision to cyfrowa platforma do projektowania i współpracy, która umożliwia zespołom tworzenie i udostępnianie prototypów, animacji i projektów aplikacji internetowych i mobilnych. Dzięki funkcjom takim jak komentowanie i współpraca w czasie rzeczywistym, InVision ułatwia współpracę nad projektami z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje

Współpraca projektowa w czasie rzeczywistym z komentarzami i opiniami: Umożliwia zespołom dodawanie komentarzy i opinii na temat projektów

Umożliwia zespołom dodawanie komentarzy i opinii na temat projektów Narzędzia do tworzenia prototypów i animacji: Umożliwia zespołom tworzenie interaktywnych prototypów.

Umożliwia zespołom tworzenie interaktywnych prototypów. Zarządzanie systemem projektowym: Pomaga w tworzeniu spójnego projektu

Pomaga w tworzeniu spójnego projektu Integracja z popularnymi narzędziami do projektowania: Może być zintegrowany ze Sketch i Photoshop

Może być zintegrowany ze Sketch i Photoshop Testy z użytkownikami i analiza w celu optymalizacji projektu: Ułatwia to optymalizację projektów w oparciu o opinie i zachowania użytkowników

Ograniczenia

Ograniczone możliwości kontroli wersji i zarządzania plikami, co może utrudniać projektantom śledzenie zmian i aktualizacji

Ceny

Wersja bezpłatna : Dostępna

: Dostępna Starter : 15 USD miesięcznie

: 15 USD miesięcznie Professional : $25 miesięcznie

: $25 miesięcznie Team : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,4 na 5 (671 opinii)

4,4 na 5 (671 opinii) Capterra: 4,6 na 5 (722 opinii)

8. Frame.io

Najlepsze dla opinii i recenzji od członków zespołu i klientów

przez Frame.io Frame.io to platforma do współpracy wideo, która umożliwia zespołom współpracę nad projektami wideo w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcjom takim jak kontrola wersji, adnotacje i bezpieczne udostępnianie, jest to świetne narzędzie do recenzji i opinii.

Najlepsze funkcje

Komentowanie i opinie w czasie rzeczywistym: Pozwala członkom zespołu zostawiać komentarze i opinie na temat określonych części filmu lub obrazu

Pozwala członkom zespołu zostawiać komentarze i opinie na temat określonych części filmu lub obrazu Kontrola wersji: Pomaga zespołowi łatwo porównywać różne wersje wideo lub obrazu, umożliwiając przeglądanie zmian i przywracanie wcześniejszych wersji w razie potrzeby

Pomaga zespołowi łatwo porównywać różne wersje wideo lub obrazu, umożliwiając przeglądanie zmian i przywracanie wcześniejszych wersji w razie potrzeby Przepływy pracy w ramach współpracy: Oprogramowanie to ułatwia przydzielanie zadań, śledzenie postępów i usprawnia proces zatwierdzania

Oprogramowanie to ułatwia przydzielanie zadań, śledzenie postępów i usprawnia proces zatwierdzania Bezpieczne udostępnianie: Ułatwia udostępnianie zasobów wideo i obrazów klientom i innym członkom zespołu, zapewniając jednocześnie ich prywatność i bezpieczeństwo

Ułatwia udostępnianie zasobów wideo i obrazów klientom i innym członkom zespołu, zapewniając jednocześnie ich prywatność i bezpieczeństwo Integracja z innymi narzędziami: Frame.io może integrować się z szeroką gamą innych narzędzi i platform, w tym Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro i Slack

Ograniczenia

Zależność od szybkiego połączenia internetowego: Może to stanowić wyzwanie dla zdalnych współpracowników z wolniejszymi prędkościami Internetu, aby skutecznie współpracować

Ceny

Wersja bezpłatna : Dostępna

: Dostępna Pro : 15 USD miesięcznie

: 15 USD miesięcznie Team : $25 miesięcznie

: $25 miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,5 na 5 (60 opinii)

4,5 na 5 (60 opinii) Capterra: 4,6 na 5 (73 opinie)

9. Milanote

Najlepsze do badania projektów i tworzenia moodboardów

przez Milanote Milanote to platforma, która umożliwia zespołom współpracę nad szeregiem zadań, w tym burzą mózgów, sporządzaniem notatek i zarządzaniem projektami, a także tworzeniem moodboardów i przeprowadzaniem badań na potrzeby swoich projektów.

Najlepsze cechy

Narzędzia do współpracy wizualnej **Ułatwia zespołom projektowym współpracę nad pomysłami i koncepcjami, z możliwością dodawania notatek, obrazów, linków i innych elementów do wspólnej tablicy

**Ułatwia zespołom projektowym współpracę nad pomysłami i koncepcjami, z możliwością dodawania notatek, obrazów, linków i innych elementów do wspólnej tablicy Współpraca w czasie rzeczywistym: Pozwala całemu zespołowi współpracować w czasie rzeczywistym na tej samej tablicy, z możliwością podglądu zmian i aktualizacji

Pozwala całemu zespołowi współpracować w czasie rzeczywistym na tej samej tablicy, z możliwością podglądu zmian i aktualizacji Łatwe udostępnianie plików: Ułatwia udostępnianie plików i innych materiałówwspółpracę nad projektamidzięki możliwości przesyłania i udostępniania plików bezpośrednio na tablicy

Ułatwia udostępnianie plików i innych materiałówwspółpracę nad projektamidzięki możliwości przesyłania i udostępniania plików bezpośrednio na tablicy Integracje: To oprogramowanie może integrować się z wieloma narzędziami i platformami, w tym Adobe Creative Cloud, Figma i Sketch

To oprogramowanie może integrować się z wieloma narzędziami i platformami, w tym Adobe Creative Cloud, Figma i Sketch Szablony: Oferuje szereg konfigurowalnych szablonów dla każdego projektu projektowego, w tym szkielety, moodboardy i briefy projektowe, dzięki czemu współpraca jest bardziej wydajna

Ograniczenia

Ograniczone opcje eksportu projektów mogą ograniczać możliwość udostępniania lub prezentowania pracy wykonanej na platformie poza narzędziem

Ceny

Wersja bezpłatna : Dostępna

: Dostępna Płatność za osobę : $12.50 miesięcznie

: $12.50 miesięcznie Ulepsz swój zespół: 49 USD miesięcznie dla maksymalnie 10 osób

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,5 na 5 (40 opinii)

4,5 na 5 (40 opinii) Capterra: 4,7 na 5 (52 opinie)

10. Pojęcie

Najlepsze do zbierania referencji

Pojęcie to oprogramowanie, które umożliwia zespołom współpracę nad różnymi zadaniami. Jest to również narzędzie do zarządzania projektami i może być używane do robienia notatek i dzielenia się wiedzą .

Najlepsze cechy

Potężna funkcjonalność bazy danych : Funkcjonalność bazy danych Notion pozwala zespołom śledzić i zarządzać zasobami projektowymi, opiniami i postępami w jednym miejscu

: Funkcjonalność bazy danych Notion pozwala zespołom śledzić i zarządzać zasobami projektowymi, opiniami i postępami w jednym miejscu Współpraca w czasie rzeczywistym: Umożliwia całemu zespołowi współpracę w czasie rzeczywistym nad tym samym dokumentem, co ułatwia uzyskiwanie opinii i szybkie wprowadzanie zmian

Umożliwia całemu zespołowi współpracę w czasie rzeczywistym nad tym samym dokumentem, co ułatwia uzyskiwanie opinii i szybkie wprowadzanie zmian Konfigurowalny obszar roboczy: dodawanie zadań, stron, notatek i nie tylko

dodawanie zadań, stron, notatek i nie tylko Osadzone multimedia: Notion pozwala użytkownikom na osadzanie plików multimedialnych, takich jak obrazy, filmy i audio, bezpośrednio w swoich projektach

Notion pozwala użytkownikom na osadzanie plików multimedialnych, takich jak obrazy, filmy i audio, bezpośrednio w swoich projektach Integracja z innymi narzędziami: Integracja Notion z Figma, Sketch i Adobe Creative Cloud

Ograniczenia

Ograniczone możliwości w zakresie zadań związanych z projektowaniem mogą utrudniać korzystanie z platformy w przypadku bardziej złożonych projektów

Ceny

Wersja bezpłatna : Dostępna

: Dostępna Plus : 10 USD miesięcznie

: 10 USD miesięcznie Business : 18 USD miesięcznie

: 18 USD miesięcznie Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,7 na 5 (2097 recenzji)

4,7 na 5 (2097 recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (1542 opinii) Compare Notion vs Confluence !

Realizuj udane projekty dzięki oprogramowaniu do współpracy projektowej

Nowoczesne narzędzia do współpracy projektowej z współpraca zespołowa funkcje umożliwiają wielu zespołom płynną współpracę nad złożonymi projektami. Usprawniają one komunikację w zespole, zwiększają produktywność, pobudzają kreatywność, ułatwiają dostęp do informacji i, co najważniejsze, sprawiają, że wszystkie zespoły są na tej samej stronie.

Narzędzia takie jak ClickUp, Flipsnack, Marvel, Figma i inne narzędzia do projektowania oprogramowanie do współpracy można wykorzystać do zapewnienia zespołowi projektowemu niezbędnych narzędzi do realizacji udanych projektów na czas. A dzięki narzędziom takim jak ClickUp można zarządzać całym zespołem projektowym przepływem pracy przy projektowaniu produktu aby uprościć proces projektowania i korzystać z zaawansowanych funkcji współpracy, aby utrzymać zespoły w kontakcie, wyrównane i w pętli przez cały czas.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś

Guest Writer:

isabela Boncila jest specjalistą ds. marketingu w Flipsnack, oprogramowaniu, które przekształca pliki PDF w interaktywne flipbooki. Pasjonuje się marketingiem, pisaniem i technologią