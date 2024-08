10 narzędzi oprogramowania do współpracy wizualnej w 2024 r

Współpraca wizualna stała się modnym hasłem - problem polega na tym, że nie ma jej jasnej definicji. Niektórzy uważają, że jest to środowisko oparte na chmurze z funkcjami umożliwiającymi pracę w biurze, hybrydową i pracowników zdalnych do wspólnej pracy. Inni twierdzą, że współpraca wizualna nie jest niczym więcej niż cyfrowa tablica .

Ponieważ termin ten staje się coraz bardziej popularny, wiele wizualnych oprogramowanie do współpracy narzędzi wkroczyło na scenę. A ponieważ nie ma zgody co do tego, co tak naprawdę oznacza współpraca wizualna, narzędzia te często mają różne funkcje.

Jedno jest pewne - są jak superbohaterowie w przebraniu, zapewniając pracownikom możliwość współpracy i rozwiązywania problemów ze złożonymi pomysłami w czasie rzeczywistym. 🦸

Tutaj omówimy 10 najlepszych programów do współpracy wizualnej, które mogą być używane w każdej branży i przenieść pracę zespołową i komunikację na wyższy poziom! 📈

Czego należy szukać w oprogramowaniu do współpracy wizualnej?

Skuteczne narzędzia do współpracy wizualnej powinny oferować następujące korzyści:

Współpraca: Platforma powinna umożliwiaćczłonkom zespołu na wspólną pracę w czasie rzeczywistym bez konieczności przebywania w tym samym pomieszczeniu, aby członkowie zespołu mogli zostawiać komentarze i notatki, przeprowadzać burze mózgów oraz przypisywać i śledzić zadania Wszechstronność: Jego opcje powinny być dostosowane do różnych branż, działów i zakresów projektów, aby umożliwić dzielenie się pomysłami Szablony: Platforma powinna oferować gotowe szablony, które pomogą Cizaoszczędzić czas i dostarczać wskazówek - wszystko z możliwością płynnej współpracy i edycji tych dokumentów Integracje: Powinien integrować się z popularnymi platformami komunikacji, wydajności i śledzenia czasu, aby pomóc usprawnić pracę na platformie współpracy wizualnej Możliwość dostosowania: Narzędzie powinno umożliwiać dodawanie wizualizacji (wykresów, wideo lub tabel), które mogą usprawnić współpracę w czasie rzeczywistym

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do współpracy wizualnej do wykorzystania w 2024 roku

Przeanalizowaliśmy dziesiątki platform do współpracy wizualnej i wybraliśmy crème de la crème, które łączą w sobie funkcje i możliwości dostosowywania oraz jednoczą członków Teams. Każda z tych platform może być twoim potężnym sprzymierzeńcem niezależnie od niszy i wielkości zespołu.

Łatwe niestandardowe dodawanie dokumentów, zadań i innych elementów do Tablic

Jeśli chodzi o współpracę wizualną, Tablice ClickUp są trudne do pokonania. To dokładnie to, na co wygląda - ogromna wirtualna tablica, która służy jako plac zabaw dla Twojego zespołu. 🛝

Można jej używać do burzy mózgów zarządzania projektem i omawiania go , planowanie realizacji, tworzenie map myśli i wiele więcej. Dzięki ClickUp Whiteboards będziesz mieć pewność, że każdy członek zespołu jest na tej samej stronie - niezależnie od tego, czy są to zespoły zdalne, czy hybrydowe.

To narzędzie do tworzenia tablic online może pomóc proporcjonalnie przyczynić się do realizacji celów, niezależnie od tego, czy chodzi o opracowanie nowej aplikacji, wprowadzenie produktu na rynek, czy też stworzenie zabójczego planu marketingowego.

ClickUp Whiteboards oferuje niezrównaną konfigurowalność i wszechstronność. Dodawaj do Tablicy pliki multimedialne, dokumenty, połączone ze sobą notatki i komentarze. Możesz także tworzyć kształty, wykresy i grafy, edytować kolory, czcionki i style oraz budować unikalne środowisko, w którym Twój zespół poczuje się jak w domu. 🏠

W zależności od tego, do czego potrzebujesz Tablicy, możesz zbudować nową od podstaw lub użyć jednej z wielu edytowalnych Szablony Tablic które służą jako ramy do tworzenia własnych doświadczeń współpracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Współpraca wizualna jest łatwa dzięki funkcjom tablicy online ClickUp

Wsparcie w czasie rzeczywistym i współpracę asynchroniczną * Umożliwia niestandardową współpracę między zespołami, aby utrzymać prawdziwą współpracę i nie trzymać się preferencji jednego zespołu

Oferuje gotowe szablony dla różnych przypadków użycia, aby pomóc zespołom współpracować

Potężne opcje zarządzania projektami i zadaniami

Integruje się z ponad 1000 aplikacji

Odpowiedni dlawielofunkcyjnych Teams niezależnie od tego, czy chodzi o pracę zdalną, czy współpracę wewnętrzną

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy raportują, że doświadczyli pewnych przestojów

Ogromna liczba konfigurowalnych opcji może sprawić, że nowi użytkownicy poczują się przytłoczeni

Cennik ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Conceptboard

Via: Conceptboard Szukasz łatwej w użyciu, przejrzystej i bezpiecznej platformy, która koncentruje się w szczególności na współpracy wizualnej? W takim razie Conceptboard może być właśnie dla Ciebie. 🪧

Conceptboard został opracowany z myślą o prostym pomyśle -umożliwieniu użytkownikom tworzenia funkcjonalnych, przyjaznych dla współpracy tablic wypełnionych funkcjami.

Każda osoba pracująca nad tablicą otrzymuje żywy kursor ze swoim imieniem, wspierający współpracę w czasie rzeczywistym . Korzystasz z infinite canvas, co oznacza, że platforma nie limituje Twojej kreatywności i wolności.

Dzięki różnym narzędziom do rysowania możesz szybko przedstawić swój pomysł. Conceptboard pozwala na używać notatek samoprzylepnych , zostawiać komentarze i tworzyć pola tekstowe z notatkami. Wszystkie tablice są zapisywane automatycznie, co oznacza, że nie musisz martwić się o utracone informacje i przerwy w komunikacji.

Platforma umożliwia udostępnianie tablic współpracownikom wewnętrznym i zewnętrznym. Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać swojemu odbiorcy chroniony hasłem link, a on będzie mógł wskoczyć na pokład. 🚢

Najlepsze funkcje Conceptboard

Kursory na żywo z nazwami użytkowników umożliwiają wspólne zrozumienie, kto co robi

ponad 100 gotowych szablonów

Łatwe udostępnianie tablicy z połączonymi linkami chronionymi hasłem do współpracy

Odpowiedni dla wszystkich branż, zespołów wewnętrznych lub zdalnych i dla każdej wielkości firmy

Historia tablicy i funkcje automatycznego zapisywania

Limity Conceptboard

Niektórzy użytkownicy zwracają uwagę na wyższą cenę w porównaniu do innych platform, które oferują więcej funkcji

Interfejs mógłby zyskać na ulepszeniach

Ceny Conceptboard

Free : $0

: $0 Premium : $6/miesiąc za użytkownika

: $6/miesiąc za użytkownika Business : $9.50/miesiąc na użytkownika

: $9.50/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Sektor publiczny : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Data Center Edition: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Conceptboard oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (90+ recenzji)

: 4.6/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

3. Canva

Via: Canva Canva słynie z niewiarygodnych możliwości projektowania - można jej używać do tworzenia reklam, obrazów, wideo, infografik i prezentacji. Ale Canva to nie wszystko! Platforma oferuje również doskonałe funkcje współpracy wizualnej.

Canva ułatwia usprawnienie cyklu pracy dzięki tablicom do współpracy. Pomyśl o tablicy Canva jako o miejscu spotkań Twojego zespołu - to miejsce narodzin nowych pomysłów i idealne miejsce do konstruktywnych dyskusji.

Na tablicy możesz zrobić prawie wszystko, co chcesz, od przydzielania zadań i uzyskiwania zatwierdzeń po ustawienie uprawnień i widok aktywności zespołu.

Ponieważ Canva jest aplikacją do projektowania, jej tablice koncentrują się na upraszczaniu procesów twórczych. Nic więc dziwnego, że platforma oferuje takie funkcje, jak projektowanie i planowanie postów w mediach społecznościowych oraz udostępnianie projektów bezpośrednio z tablic. Możesz przenieść swoją grę projektową na zupełnie nowy poziom dzięki ponad 600 000 konfigurowalnych szablonów! 🎨

Najlepsze funkcje Canva

Doskonałe narzędzie dla teamów projektowych i marketingowych

Łatwy podział zadań dla zespołów wewnętrznych lub zdalnych

Redaktor typu "przeciągnij i upuść

Proste ustawienie uprawnień i udostępnianie tablic

ponad 600 000 szablonów

Limity Canva

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że niektórych elementów szablonu nie można łatwo zmienić

Wersja Free oferuje ograniczone funkcje

Cennik Canva

Canva Free : $0

: $0 Canva Pro : $119.99/rok za użytkownika

: $119.99/rok za użytkownika Canva for Teams: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Canva

G2 : 4.7/5 (4,200+ recenzji)

: 4.7/5 (4,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (11 300+ recenzji)

4. Mural

Via: Mural Nie, Mural nie wymaga wspinania się po rusztowaniach i malowania po ścianach. 👷

Zamiast tego pozwala Tobie i Twojemu Teamsowi malować na cyfrowej Tablicy, która skupia się na dwóch aspektach:

Łatwa współpraca i komunikacja Wskazówki dotyczące poprawy umiejętności współpracy

Wszystko odbywa się w elastycznym i dynamicznym środowisku wizualnym (mural). Oferuje ono nieskończone płótna o zmiennym rozmiarze i łatwą kontrolę uprawnień, dzięki czemu można je dostosować do swoich celów, niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, tworzenie map myśli, omawianie projektu, czy coś innego.

Dodawaj swoje pomysły do muralu za pomocą notatek samoprzylepnych i/lub pól tekstowych, reprezentuj swoje ciągi myślowe poprzez dodawanie plików multimedialnych i udostępniaj swoje murale za pomocą hiperlinków.

Mural oferuje również funkcje takie jak ustawienie timerów, zapraszanie uczestników do sprawdzenia określonej sekcji tablicy i blokowanie obiektów (zapobieganie ich przemieszczaniu). Dzięki tym opcjom prowadzenie spotkań i upewnianie się, że każdy ma swój udział w pracy jest znacznie łatwiejsze.

Mural najlepsze funkcje

Różne opcje Canva

Kontrola uprawnień z kilkoma ustawieniami

Ustawienie timerów w celu dotrzymania harmonogramu

Tryb prywatny

Łatwe udostępnianie murali dla zespołów zdalnych lub wewnętrznych

Limity murali

Doświadczenie mobilne mogłoby być lepsze

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że platforma opóźnia się, gdy jest dużo aktywności

Ceny Mural

Free : $0

: $0 Team+ : $9.99/miesiąc za użytkownika

: $9.99/miesiąc za użytkownika Business : $17.99/miesiąc za użytkownika

: $17.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Mural oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1300+ recenzji)

: 4.6/5 (1300+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

5. Miro

Via: Miro Potrzebujesz wszechstronnej platformy do współpracy wizualnej, która umożliwi zespołom połączenie sił i realizację projektów dowolnego typu i wielkości bez wysiłku? W takim razie Miro może być Twoim superbohaterem! 🦸

To najwyżej oceniane narzędzie gromadzi członków zespołu i zapewnia im obszar roboczy do współpracy w formie nieskończonej wirtualnej tablicy. Masz do dyspozycji wiele narzędzi do wyrażania swoich myśli i pomysłów, w tym emotikony, notatki, obrazy, kształty, linie połączeń i pióro cyfrowe. 💡

Miro oferuje unikalne funkcje, takie jak anonimowe głosowanie i reakcje na żywo, które pomagają podejmować krytyczne decyzje dotyczące procesów i projektów. Wbudowany timer utrzymuje harmonogram i zapewnia, że wszystkie zadania zostaną zakończone w terminie.

Utrzymanie atmosfery zabawy jest niezbędne do zwiększenia motywacji i pracy zespołowej w firmach, niezależnie od branży. Miro to rozumie, dlatego oferuje Icebreakers, czyli gry i aktywności, których celem jest sprawienie, by ludzie czuli się komfortowo w swoim towarzystwie, nawet jeśli nie są fizycznie blisko siebie.

Najlepsze funkcje Miro

Nieskończone tablice

Doskonała do tworzenia wykresów, diagramów i diagramów

ponad 1 000 szablonów

Doskonałe możliwości dostosowywania

Gry i aktywności skupiające się na zbliżaniu ludzi do siebie

Limity Miro

Model cenowy mógłby skorzystać na restrukturyzacji

Zaproszenie osoby do tablicy może czasami działać nieprawidłowo

Ceny Miro

Free : $0

: $0 Starter : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Miro oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (4,800+ recenzji)

: 4.8/5 (4,800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,300+ recenzji)

6. Lucidspark

Via: Lucidspark Rozpal iskrę w umysłach członków swojego zespołu dzięki unikalnym opcjom współpracy wizualnej Lucidspark! 🎇

Ta platforma i jej charakterystyczna wirtualna intuicyjna tablica może zjednoczyć każdy zespół.

Każda osoba na tablicy otrzymuje żywy kursor ze swoim imieniem, co usprawnia śledzenie tego, co wszyscy robią i zapobiega nieporozumieniom.

Jedną z najbardziej odsetkowych funkcji Lucidspark są Tablice Breakout. Dzięki nim możesz podzielić swoją pracę na fragmenty, pracować nad nimi w mniejszych grupach, a po zrobienia zsynchronizować je z powrotem z główną tablicą.

Lucidspark oferuje timer, który pomaga upewnić się, że każda aktywność jest wykonywana zgodnie z harmonogramem. Jeśli chcesz przyciągnąć uwagę wszystkich, możesz skorzystać z opcji Call Others to Me - dzięki niej wszyscy uczestnicy znajdą się w tym samym miejscu na tablicy.

Nie wiesz, jak wybrać spośród wielu pomysłów? Skorzystaj z opcji głosowania i policz głosy za pomocą kilku kliknięć.

Najlepsze funkcje Lucidspark

Tablice Breakout

Wbudowany timer

Opcja zwrócenia uwagi wszystkich na ten sam obszar na tablicy

Pozwala grupować pomysły

Integracja z aplikacjami do komunikacji i PM

Limity Lucidspark

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że niektóre szablony są trudniejsze w użyciu

Aplikacja mobilna oferuje limit funkcji

Cennik Lucidspark

Free : $0

: $0 Indywidualny : Od 7,95 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 7,95 USD/miesiąc za użytkownika Teams : Od 9 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 9 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Lucidspark oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (2,200+ recenzji)

: 4.5/5 (2,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (350+ recenzji)

7. Creately

Via: Creately Creately jest znane z dwóch rzeczy -wizualnej współpracy i tworzenia diagramów. 📊

Jeśli chodzi o współpracę wizualną, supergwiazdą funkcji Creately jest nieskończona wizualna kanwa. To tutaj możesz wizualizować swoje pomysły, pracować nad nimi ze współpracownikami i przekształcać je w wykonalne zadania.

Creately usprawnia i usprawnia współpracę dzięki superszybkiej synchronizacji podglądu - twoja tablica aktualizuje się, gdy tylko ktoś inny ją zmieni. Milisekundowe opóźnienie sprawi, że poczujesz się, jakbyś oglądał ekran innego użytkownika! 💻

Dostępna jest również opcja wideokonferencji bezpośrednio w Creately - nie musisz opuszczać swojej tablicy i korzystać z innej aplikacji, aby komunikować się z innymi współpracownikami.

Możesz zostawiać komentarze na Tablicy, rozpocząć wątek dyskusji, przydzielać i monitorować zadania, wyróżniać współpracowników, robić notatki i tworzyć wykresy, diagramy i mapy podczas pisania.

Każdy współpracownik na kanwie otrzymuje kursor tekstu i wskaźnik myszy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można zobaczyć, kto co robi w danym momencie. Przenoszenie elementów na wizualnej kanwie Creately jest łatwe dzięki funkcji przeciągania i upuszczania.

Najlepsze funkcje Creately

Szybka synchronizacja podglądu

Doskonałe opcje tworzenia diagramów

Wbudowana funkcja wideokonferencji

W pełni konfigurowalny interfejs

Projektowanie metodą "przeciągnij i upuść

Limity Creately

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że aplikacja czasami potrzebuje czasu, aby się załadować

Poruszanie się po platformie jest trudne dla niektórych użytkowników

Ceny Creately

Free : $0

: $0 Starter : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $89/miesiąc za Unlimited użytkowników

: $89/miesiąc za Unlimited użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Creately

G2 : 4.4/5 (840+ recenzji)

: 4.4/5 (840+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (160+ recenzji)

8. Stormboard

Via: Stormboard Stormboard to cyfrowa platforma obszaru roboczego przeznaczona dla firm i przedsiębiorstw. Pomaga w utrzymaniu doskonałej współpracy z członkami zespołu, niezależnie od tego, czy znajdują się w odległości kilku stóp, czy kilku tysięcy kilometrów.

Cyfrowe obszary robocze (tablice) Stormboard nazywane są Storms. 🌪️

Każdy Storm zapewnia Tobie i Twoim współpracownikom dziesiątki przydatnych narzędzi do usprawniania komunikacji, przedstawiania pomysłów i decydowania o kolejnych krokach. Oprócz tekstu, do Burz można dodawać notatki, obrazy, wideo i pliki. Możesz także grupować podobne pomysły i koncepcje, a najważniejsze z nich umieszczać w najważniejszej sekcji.

Stormboard posiada potężne funkcje eksportu. Wystarczy kilka kliknięć, aby przekształcić Storm w Dokumenty Google i wysłać go inwestorom, zarządowi i innym zainteresowanym stronom w obszarze roboczym Google. 📃

Najnowsza opcja Stormboard, zwana StormAI, zmienia zasady gry. Ten współpracownik o rozszerzonej inteligencji pomaga generować pomysły, oferuje świeżą perspektywę i zwiększa wydajność i efektywność całego zespołu! 🤖

Najlepsze funkcje Stormboard

Doskonałe funkcje eksportu

Współpracownik oparty na AI

ponad 250 szablonów do różnych celów

Grupowanie pomysłów i koncepcji za pomocą kilku kliknięć

Wsparcie dla dużych zespołów i złożonych projektów

Limity Stormboard

Niektórzy użytkownicy raportują, że ustawienie platformy może być trudne

Przydałaby się aktualizacja struktury cenowej

Ceny Stormboard

Osobiste : $0

: $0 Business : 8,33 USD/miesiąc za użytkownika

: 8,33 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Stormboard oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (40+ recenzji)

: 4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (30+ recenzji)

9. Google Jamboard

Via: Google Jamboard Podkręć tempo współpracy dzięki Google Jamboard! 💃

Ta platforma cyfrowej tablicy umożliwia wydajniejszą współpracę przy użyciu w pełni konfigurowalnych przestrzeni zwanych jamami.

Jak można się domyślić, jedną z głównych zalet Google Jamboard jest to, że jest częścią ekosystemu Google. Możesz przeszukiwać Google i dodawać obrazy i/lub strony internetowe do swoich jamów, korzystać z Google Meet do omawiania i prezentowania swoich jamów, załączać do nich Dokumenty Google, Slajdy lub Arkusze, a także wyświetlać wydarzenia z Kalendarza Google.

W przeciwieństwie do innych platform, które omówiliśmy, ta posiada własne urządzenie, wygodnie nazwane urządzeniem Jamboard. Jest to 55-calowa tablica cyfrowa, która integruje się ze wszystkimi usługami G Suite. Jest wyposażona w rysik, którego można używać do pisania i rysowania. Przesuwaj rzeczy i zmieniaj rozmiar obrazów i tekstów za pomocą palców. 🫰

Google Jamboard oferuje kilka unikalnych funkcji, takich jak rozpoznawanie pisma odręcznego i obrazów. Może przekształcić pismo odręczne w tekst, a szkice w dopracowane obrazy.

Nie masz urządzenia Jamboard? Bez obaw - platforma jest dostępna na komputerach i urządzeniach mobilnych. Niezależnie od używanego urządzenia, będziesz cieszyć się wyjątkowymi możliwościami dostosowywania.

Najlepsze funkcje Google Jamboard

Część ekosystemu Google

Działa na różnych platformach, w tym na specjalnych urządzeniach Jamboard

Rozpoznawanie pisma odręcznego i obrazów

Doskonała dla nauczycieli i zespołów wewnętrznych

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Limity Google Jamboard

Dostępność funkcji zależy od wybranej platformy

Platforma może działać nieprawidłowo, gdy wiele osób korzysta z niej w tym samym czasie

Cennik Google Jamboard

Free

Urządzenie Jamboard jest opcjonalne i kosztuje 4 999 USD + 600 USD rocznie za zarządzanie i wsparcie

Oceny i recenzje Google Jamboard

G2 : 4.2/5 (20+ recenzji)

: 4.2/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (90+ recenzji)

10. Freehand by InVision

Via: Freehand Dzięki solidnym funkcjom i łatwości użytkowania, Freehand firmy InVision zwiększa możliwości współpracy i wydajność oraz pomaga wizualizować cykle pracy. 💪

Platforma pozwala Tobie i Twoim współpracownikom wyrażać swoje pomysły i współpracować przy użyciu inteligentnego, nieskończonego, wieloosobowego płótna.

Ta kanwa jest konfigurowalna i elastyczna, dzięki czemu można ją dostosować do swoich celów, niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie, tworzenie pomysłów czy burzę mózgów. Twórz listy rzeczy do zrobienia, dodawaj notatki, zostawiaj komentarze, dodawaj ankiety do głosowania i używaj kart do przerzucania, aby współpraca przebiegała tak płynnie, jak to tylko możliwe.

Jeśli chcesz wzbudzić odrobinę zdrowej rywalizacji, możesz skorzystać z opcji tablicy liderów na platformie. 🥇

Platforma oferuje niesamowite opcje zarządzania zadaniami. Twórz karty zadań i dodawaj do nich osoby za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść". Dzięki inteligentnym obiektom Freehand, łatwym w użyciu łącznikom i wielu układom zadań, możesz nakreślić każde zadanie, spojrzeć na nie z różnych perspektyw i upewnić się, że zostanie zakończone na czas.

Pielęgnowanie ducha zespołu jest niezbędne dla każdej dobrze funkcjonującej grupy. Freehand by InVision zdaje sobie z tego sprawę i umożliwia dodawanie różnych wyzwań, gier i ćwiczeń budujących zespół do kanwy.

Najlepsze funkcje Freehand by InVision

Odpowiedni dla różnych branż i wielkości firm

Oferuje opcję tabeli liderów

Solidne funkcje zarządzania zadaniami

Zachęca do pracy zespołowej

Freehand by InVision limity

Niektórzy użytkownicy mieli problem z powiększaniem i pomniejszaniem za pomocą podkładki pod mysz

Limit integracji

Ceny Freehand by InVision

Free : $0

: $0 Pro : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Freehand by InVision oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (300+ recenzji)

: 4.3/5 (300+ recenzji) TrustRadius: 8.2/10 (ponad 130 recenzji)

Podnieś poziom współpracy wizualnej dzięki odpowiednim platformom

Platformy do współpracy wizualnej jednoczą członków zespołu i utrzymują ich w dążeniu do celu, niezależnie od ich lokalizacji. Narzędzia te i ich rozbudowane funkcje zmieniają pracowników w artystów i pomagają im bez wysiłku przekazywać swoje pomysły, zapewniając jednocześnie maksymalną przejrzystość i pracę zespołową. 🎨