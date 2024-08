10 najlepszych narzędzi do dzielenia się wiedzą dla zespołów w 2024 roku

W dzisiejszej erze cyfrowej siła udostępnianej wiedzy jest niepodważalna!

Tak więc, aby zapewnić efektywną pracę zespołową, potrzebujesz najlepszego narzędzia do udostępniania, które pomoże Ci zaangażować wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców. Niezależnie od tego, czy jest to inżynieria teams udostępnianie praktyki kodowania lub marketing komunikowanie wytycznych dotyczących marki , systemy zarządzania wiedzą gwarantują szybkie tworzenie i rozpowszechnianie zawartości.

Przyjrzyjmy się bliżej najlepszym platformom do udostępniania wiedzy.

Czym jest oprogramowanie do udostępniania wiedzy?

Oprogramowanie do udostępniania wiedzy to platforma cyfrowa zaprojektowana do przechwytywania, organizowania i rozpowszechniania informacji w organizacji. Wspiera współpracę, zwiększa wydajność zespołu i pobudza innowacje, udostępniając zgromadzoną wiedzę wszystkim członkom.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do udostępniania wiedzy?

Wybierając narzędzie do udostępniania wiedzy, należy wziąć pod uwagę jego możliwości wyszukiwania, narzędzia do współpracy, integracje, interfejs użytkownika i poziom bezpieczeństwa.

Możliwość wyszukiwania : Rozwiązanie do zarządzania wiedzą powinno umożliwiać użytkownikom szybkie wyszukiwanie informacji

: Rozwiązanie do zarządzania wiedzą powinno umożliwiać użytkownikom szybkie wyszukiwanie informacji Przyjazny interfejs : Samoobsługabaza wiedzy jest kluczem do użytkowania i adopcji

: Samoobsługabaza wiedzy jest kluczem do użytkowania i adopcji Narzędzia do współpracy : Narzędzie do udostępniania wiedzy powinno umożliwiać współpracę w czasie rzeczywistym, komentowanie oraz, najlepiej, kontrolę wersji i historii

: Narzędzie do udostępniania wiedzy powinno umożliwiać współpracę w czasie rzeczywistym, komentowanie oraz, najlepiej, kontrolę wersji i historii Bezpieczeństwo : Twoje dane są cenne, więc musisz mieć pewność, że są chronione. Poszukaj oprogramowania z solidnymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak szyfrowanie i kontrola uprawnień

: Twoje dane są cenne, więc musisz mieć pewność, że są chronione. Poszukaj oprogramowania z solidnymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak szyfrowanie i kontrola uprawnień Możliwości integracji: Narzędzie do udostępniania wiedzy powinno płynnie łączyć się z istniejącym stosem technologicznym

Ostatecznie możesz preferować solidną platformę do zarządzania projektami z wbudowanym oprogramowaniem wiki które pomaga w zarządzaniu projektami i oferuje zaawansowane funkcje współpracy.

Pamiętaj, że odpowiednie narzędzie do angażowania pracowników może wzmocnić Twój zespół i sprzyjać dynamicznemu, opartemu na współpracy i wydajności środowisku pracy!

10 najlepszych programów do zarządzania wiedzą w 2024 roku

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", zaprojektowana dla teamów różnej wielkości i z różnych branż w celu scentralizowania pracy w jednym miejscu.

Zewnętrznie, ClickUp rozszerza swoje możliwości na klientów, partnerów i interesariuszy. Twórz dedykowane przestrzenie do współpracy zewnętrznej, zapewniając kontrolowany dostęp do odpowiedniej wiedzy. Od przewodników obsługi klienta po aktualizacje projektów, możesz wypełnić luki w wiedzy, dostarczając cennych informacji w czasie rzeczywistym.

Ponadto, możesz bez wysiłku selekcjonować i organizować zawartość za pomocą funkcji Asystent pisania ClickUp AI i narzędzia do współpracy. Przesyłanie i zarządzanie dokumentami , poradniki i zasoby zapewniające bezpieczny dostęp. Wykorzystaj moc list zadań, aby nakreślić procesy, najlepsze praktyki i standardowe procedury operacyjne, zapewniając wszystkim spójność!

ClickUp najlepsze funkcje

Integracja z ponad 1000 innych narzędzi w celu usprawnienia pracy w jednym miejscu

Edycja w czasie rzeczywistym, zagnieżdżone strony, edycja tekstu sformatowanego i bardziej zaawansowane funkcje formatu wDokumenty ClickUp* Relacje umożliwiające połączenie dokumentów i zadań w celu łatwego dostępu

Granularne prawa dostępu i uprawnień w celu ochrony zawartości przed niepożądanymi zmianami

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna może działać z limitem wydajności

Nauka platformy zajmuje trochę czasu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,331+ recenzji)

4.7/5 (8,331+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,739+ opinii)

2. Flowlu

przez Flowlu Flowlu to platforma współpracy, która pomaga firmom tworzyć, organizować i udostępniać wiedzę w jednym miejscu.

Dzięki funkcjom udostępniania wiedzy Flowlu możesz tworzyć artykuły, często zadawane pytania i inne zasoby, do których Twój zespół ma dostęp. Możesz także współpracować nad artykułami bazy wiedzy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy są zawsze na tej samej stronie.

Funkcje udostępniania wiedzy Flowlu ułatwiają dzielenie się wiedzą w całym zespole, usprawniają współpracę i zmniejszają ryzyko błędów.

Najlepsze funkcje Flowlu

Niezawodne i wydajne oprogramowanie

Łatwe do nauczenia i proste w użyciu

Bezpieczny, przechowywany i szyfrowany protokół TLS

Limity Flowlu

Brak portalu klienta

Ustawienie niektórych funkcji wymaga pomocy ze strony wsparcia technicznego

Niektórzy recenzenci narzekają na limit funkcji

Ceny Flowlu

Free

Teams : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Business : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Profesjonalista : $119/miesiąc

: $119/miesiąc Enterprise: $199/miesiąc

Flowlu oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (195+ recenzji)

4.7/5 (195+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (302+ recenzji)

3. Helpjuice

przez Helpjuice Oparte na chmurze narzędzie do zarządzania wiedzą Helpjuice pomaga firmom w tworzeniu, organizowaniu i udostępnianiu wiedzy z jednego centralnego miejsca.

Dzięki Helpjuice możesz tworzyć artykuły, często zadawane pytania i inne zasoby, do których Twój zespół i niestandardowi klienci mają dostęp.

Funkcje udostępniania wiedzy ułatwiają współpracę nad artykułami bazy wiedzy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy są zawsze na tej samej stronie.

Helpjuice oferuje również kluczowe funkcje, takie jak wyszukiwanie, etykiety i analizy, które pomagają znaleźć i zarządzać zawartością bazy wiedzy.

Najlepsze funkcje Helpjuice

Łatwy w użyciu, intuicyjny interfejs

Potężna funkcja wyszukiwania ułatwia znajdowanie rzeczy

Wysoce konfigurowalny interfejs

Limity Helpjuice

Recenzenci wzmiankują, że dokumentacja wsparcia mogłaby zostać ulepszona

Kilku recenzentów wzmiankuje o ograniczonych możliwościach edycji artykułów

Ceny Helpjuice

Starter : $120/miesiąc

: $120/miesiąc Business : $200/miesiąc

: $200/miesiąc Premium Limited : 289 USD/miesiąc

: 289 USD/miesiąc Premium Unlimited: 499 USD/miesiąc

Helpjuice oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 16 recenzji)

4.3/5 (ponad 16 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 92 opinie)

4. Guru

przez Guru Platforma zarządzania wiedzą Guru pomaga Teams tworzyć, organizować i udostępniać wiedzę w jednym miejscu.

Jej AI Enterprise search, Wiki, oprogramowanie intranetowe i narzędzia bazy wiedzy są przygotowane do pomocy Business w tworzeniu pełnowymiarowych ekosystemów udostępniania wiedzy.

Funkcje udostępniania wiedzy Guru ułatwiają dzielenie się informacjami w całym zespole, usprawniają współpracę i zmniejszają ryzyko błędów.

Najlepsze funkcje Guru

Wygodna funkcja wyszukiwania słów kluczowych

Dostęp do wyszukiwania wspomagany przez AI

Wielu recenzentów wspomina o pomocnym zespole wsparcia

limity #### Guru

Limit uprawnień do współpracy

Ciężka krzywa uczenia się dla większości ludzi

Pewne limity redakcyjne, ponieważ ludzie nie mogą edytować w preferowany przez siebie sposób

ceny #### Guru

**Free

Unlimited : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Guru oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (1,514+ recenzji)

4.7/5 (1,514+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (85+ opinii)

5. Confluence

przez Confluence Oprogramowanie do udostępniania wiedzy Confluence firmy Atlassian centralizuje informacje techniczne w celu płynnego zarządzania wymaganiami IT.

Przechwytuje i organizuje cenne zasoby, umożliwiając ich aktualizację i uporządkowanie plany projektów łatwo dostępne.

Confluence zawiera narzędzia do współpracy i śledzenia, które ułatwiają znajdowanie potrzebnych informacji. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i przyjaznemu dla użytkownika projektowi, narzędzie do udostępniania wiedzy zachęca do wydajności i wspiera pracę zespołową w organizacjach.

Większość planów Confluence jest oparta na chmurze, ale platforma oferuje również plan Data Center dla Teams szukających samodzielnie zarządzanego rozwiązania.

Najlepsze funkcje Confluence

Świetne rozwiązanie do śledzenia problemów

Płynnie organizuje duże ilości dokumentacji

Przejrzysty i prosty interfejs użytkownika, który jest przyjemny w użyciu

Limity Confluence

Ograniczone możliwości tworzenia formatów w programie w porównaniu do większości narzędzi do zarządzania wiedzą

Ograniczone możliwości zarządzania zadaniami, jeśli szukasz zintegrowanego programu do zarządzania zadaniami

Kilku użytkowników zgłasza trudności z formatowaniem i eksportowaniem plików PDF

Ceny Confluence

Free

Unlimited : 5,75 USD/miesiąc za użytkownika

: 5,75 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $11/miesiąc na użytkownika

: $11/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Centrum danych: Kontakt w sprawie wyceny

Confluence oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (3,644+ recenzji)

4.1/5 (3,644+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,055+ opinii)

Sprawdź te_ Alternatywy dla przepływu !

6. Bloomfire

przez Bloomfire Bloomfire to oparta na chmurze platforma, która pomaga firmom zmaksymalizować wysiłki związane z zarządzaniem wiedzą.

Dostarcza jedno centralne, przeszukiwalne repozytorium wiedzy, które ułatwia udostępnianie i współpracę nad informacjami.

Ponadto pozwala użytkownikom zadawać pytania i odpowiadać na nie, komentować zawartość i śledzić ekspertów, aby udostępnianie wiedzy było bardziej angażujące.

Najlepsze funkcje Bloomfire

Możliwość przesyłania zawartości w dowolnym formacie

Każde słowo jest głęboko indeksowane w celu kompleksowego wyszukiwania (w tym audio)

Bardzo przyjazna dla użytkownika, przyjemna estetyka

Limity Bloomfire

Wielu użytkowników raportuje, że program wymaga czasu, zanim stanie się intuicyjny

Niektórzy użytkownicy uważają, że nawigacja jest nieco niezgrabna

Niektórzy recenzenci chcieliby silniejszej kontroli nad danymi logowania

Ceny Bloomfire

Kontakt w sprawie cen

Bloomfire oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (475+ recenzji)

4.6/5 (475+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (216+ recenzji)

7. Tettra

przez Tettra Tettra to oparty na AI system zarządzania wiedzą, który sprawia, że rozproszona wiedza staje się przeszłością. Koniec z odpowiadaniem na powtarzające się pytania!

Dzięki Tettra możesz zebrać wszystkie informacje o swojej firmie w jednej bazie wiedzy.

Następnie można jej używać do odpowiadania na pytania w Slack i MS Teams oraz utrzymywać ją aktualną i zorganizowaną dzięki automatyzacji. Do zrobienia jest również świetna robota do usprawnienia procesu wdrażania.

Tettra jest używana przez zespoły różnej wielkości, od startupów po duże Enterprise.

Najlepsze funkcje Tettra

Integracje obejmują Slack, Google Drive i MS Teams

Łatwe dodawanie zawartości

Umożliwia korzystanie z multimediów, połączonych treści i rozbudowanych formatów

Limity Tettra

W miarę rozwoju może być trudno dostrzec nową aktywność

Wynikiem jest zduplikowana zawartość, gdy próbuje się umieścić listę jednego dokumentu w dwóch miejscach

Obrazy na listach mają ograniczony format

cennik #### Tettra

Start: Free

Free Skalowanie: $8.33/miesiąc na użytkownika

$8.33/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $16.66/miesiąc na użytkownika

Tettra oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (89+ recenzji)

4.6/5 (89+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (9+ recenzji)

8. Notion

przez Notion Oparta na chmurze platforma wydajności i współpracy Notion to świetne oprogramowanie bazy wiedzy dla Teams. Wiki, dokumenty i projekty łączą się w Notion, połączonym obszarze roboczym obsługiwanym przez AI.

Dzięki Notion można tworzyć bazy danych, dokumenty i wiki, które przechowują i organizują całą wiedzę zespołu.

Użyj go, aby utworzyć szablony strategii marketingu zawartości i cyklów pracy, usprawniają współpracę i umożliwiają łatwe udostępnianie informacji.

Notion najlepsze funkcje

Szeroka gama dostępnych narzędzi, płynna integracja z innymi produktami Microsoft

Środowisko wysokiej współpracy dla Teams

Konfigurowalne bazy danych umożliwiają dostosowanie programu do własnych potrzeb

Notion limity

Recenzenci wzmiankują o sporadycznych spowolnieniach i usterkach

Recenzenci konsekwentnie twierdzą, że aplikacja mobilna nie jest tak dobra jak aplikacja komputerowa

Ceny Notion

Free

Plus : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (4,747+ recenzji)

4.7/5 (4,747+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,773+ opinii)

9. SharePoint

przez SharePoint SharePoint firmy Microsoft to internetowa platforma współpracy i oprogramowanie bazy wiedzy, które umożliwia użytkownikom przechowywanie, organizowanie i udostępnianie dokumentów, plików i innej zawartości.

Platforma integruje kilka Narzędzi AI aby usprawnić zarządzanie wiedzą, w tym kreator AI, Copilot i Viva Insights.

Dostarcza wiki, listy, elementy sieciowe i potężną wyszukiwarkę, aby zasilić bazę wiedzy.

SharePoint jest częścią pakietu produktów Microsoft Office 365, więc płynnie integruje się z innymi produktami Microsoft, takimi jak Word, Excel i PowerPoint.

Limity SharePoint

Złożony program, który może być trudny w zarządzaniu

Recenzenci wzmiankują o częstych spowolnieniach spowodowanych synchronizacją

Użytkownicy chcieliby zobaczyć ulepszony, bardziej przyjazny interfejs użytkownika

Ceny SharePoint

SharePoint Plan 1 : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika SharePoint Plan 2 : 10 USD/miesiąc za użytkownika

: 10 USD/miesiąc za użytkownika Office 365 E3: 23 USD/miesiąc na użytkownika

SharePoint oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 8 279 opinii)

4.0/5 (ponad 8 279 opinii) Capterra: X/5 (ponad X recenzji)

10. Sabio

przez Sabio Oprogramowanie Sabio Knowledge Management umożliwia tworzenie narzędzi bazy wiedzy w środowisku wielokanałowym.

Jego rozszerzenie do przeglądarek, Sabio Integrator, umożliwia importowanie bazy wiedzy do innych aplikacji internetowych bez konieczności uruchamiania całych projektów programistycznych.

Przesyłaj lub wprowadzaj zawartość, organizuj i przechowuj ją w strukturach drzewa wiedzy oraz płynnie udostępniaj informacje w wielu kanałach.

Sabio zapewnia zarządzanie prawami i rolami oraz otwarte API. Dodatkowo, jego potężna wyszukiwarka pozwala znaleźć to, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz.

Najlepsze funkcje Sabio

Sabio to dedykowana platforma do zarządzania wiedzą (od 2000 roku)

Dostępne są webinaria i sesje szkoleniowe

Inteligentne algorytmy, które uczą się na podstawie interakcji użytkowników, aby stale ulepszać swoje narzędzia wyszukiwania

Ograniczenia Sabio

Niektórzy użytkownicy uważają, że platforma mogłaby być bardziej intuicyjna

Przetwarzanie zmian redakcyjnych może zająć trochę czasu

Ceny Sabio

Teams: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Sabio oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (27+ recenzji)

4.8/5 (27+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Buduj potężne bazy wiedzy w ClickUp

Powyższe 10 najlepszych narzędzi do udostępniania wiedzy oferuje różnorodne funkcje, dzięki którym członkowie zespołu mogą dzielić się wiedzą, współpracować, uczyć się od siebie nawzajem i rozwijać się bardziej efektywnie. Możesz również sprawdzić przykłady automatyzacji biznesu i przykłady cyklu pracy aby pomóc w oprogramowanie do zarządzania wiedzą na wyższy poziom!

Gotowy do optymalizacji bazy wiedzy swojego zespołu? ClickUp oferuje potężne rozwiązania do zarządzania projektami i wiedzą z tysiącami integracji dla zwiększenia wydajności. Rozpocznij bezpłatny obszar roboczy już dziś !