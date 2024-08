Etapy i przykłady procesu myślenia projektowego 2024

Projektowanie produktów, z których korzystamy na co dzień, wymaga wiele pracy. Od prostych logotypów, które mówią o naszych markach, po złożone projekty architektoniczne i aplikacje, proces projektowania jest skomplikowany. Jego celem jest rozwiązywanie problemów, tworzenie produktów, które klienci pokochają i wprowadzanie ich na rynek szybciej niż konkurencja.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołem projektowym, pracujesz jako projektant, czy jesteś częścią zespołu projektantów, usprawnienie procesu tworzenia jest kluczowe. Dobrze opracowany proces projektowania pomaga usprawnić współpracę i zmniejszyć obciążenie pracą oraz ograniczyć zasoby.

Jednak ustalenie, jak ustanowić lub ulepszyć proces myślenia projektowego, może być trudne. Po pierwsze, koncepcja może wydawać się niejasna lub złożona. Być może nigdy nie widziałeś prawdziwego przykładu pokazującego, jak to się robi.

Bez względu na to, z czym się zmagasz, ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces projektowania. Zaczniemy od wyjaśnienia, czym jest proces, a następnie podzielimy się szczegółowymi przykładami.

Następnie znajdziesz podział etapów procesu projektowania, abyś mógł zbudować taki, który najlepiej pasuje do Twojej firmy. 🙌

Czym jest proces projektowania?

Proces projektowania to kreatywna metoda, która wykorzystuje złożone problemy lub pomysły i dzieli je na łatwe do zarządzania kroki, pracując wstecz od pożądanego rezultatu. Różni się to od podejścia do rozwiązywania problemów, w którym rozważa się problem i tworzy rozwiązanie. 💪

Zamiast tego, proces myślenia projektowego zachęca do kreatywności i innowacji. Dobrze nadaje się do projektów i problemów, które nie mają jednego sprawdzonego rozwiązania. Nie jest to proces liniowy. Zamiast tego jest to podejście iteracyjne zaprojektowane tak, aby umożliwić poruszanie się do przodu i do tyłu między krokami w zależności od potrzeb.

Nie ma również określonego zestawu kroków, który sprawdza się w każdej branży lub sytuacji. Proces można dostosować, aby zapewnić zespołowi lepszą kontrolę nad procesem twórczym i umożliwić znalezienie najlepszych możliwych rozwiązań.

Podczas gdy proces design thinking jest powszechny w opiece zdrowotnej i produkcji, jest on przydatny w wielu sektorach, od startupów po międzynarodowe firmy. Firmy wykorzystują go do zrozumienia potrzeb użytkowników, aby wprowadzać nowe produkty i ulepszać istniejące.

Pomocne przykłady procesu projektowania w celu usprawnienia przepływu pracy

Dla wielu zespołów projektowych powszechne obawy obejmują kwestie związane z obciążeniem pracą i zasobami, wyzwania związane ze współpracą i złe procesy. Dodanie dostosowanego procesu myślenia projektowego do

przepływy pracy

może rozwiązać te problemy.

Wygląd tego procesu będzie różny dla każdej firmy. W niektórych przypadkach najwięcej pracy zajmie etap planowania. W innych, makiety lub pomiary będą miejscem, w którym skupisz większość swoich wysiłków. 👀

Na przykład proces projektowania UX będzie działał wstecz od doświadczenia użytkownika. Jego celem będzie określenie, gdzie użytkownicy napotykają problemy z produktami i co można zrobić, aby je ulepszyć.

Oznacza to, że większość czasu spędzisz na zbieraniu informacji - na przykład na badaniu użytkowników w celu zrozumienia person - i planowaniu potencjalnych rozwiązań.

W przeciwieństwie do tego, firma architektoniczna spędzi więcej czasu na etapach ideacji i budowania w procesie myślenia projektowego. Skupią się mniej na tym, czego potrzebują użytkownicy, a bardziej na estetyce, najnowocześniejszym designie i spełnianiu wymagań przepisów budowlanych.

Chcesz dokładniej przyjrzeć się procesowi design thinking w akcji? Zapoznaj się z dwoma przykładami, w których wyjaśniamy, jak proces myślenia projektowego działa w różnych firmach.

Myślenie projektowe w bankowości: Studium przypadku Capital One

Kiedy myślisz o projektowaniu, prawdopodobnie nie myślisz o bankowości. Jednak w ostatnich latach banki wydały miliony dolarów i przeznaczyły setki godzin na projektowanie lepszych doświadczeń i produktów dla konsumentów.

Jednym z przykładów jest Capital One. Zaskoczyli oni rynek w 2014 roku, kiedy to

kupili firmę zajmującą się projektowaniem stron internetowych

Adaptive Path i firmę Monsoon zajmującą się tworzeniem aplikacji mobilnych. Celem tych przejęć było stworzenie lepszego doświadczenia użytkownika poprzez ulepszoną aplikację bankową. 💰

Ich podejście oparte na myśleniu projektowym obejmowało gromadzenie spostrzeżeń użytkowników i ocenę istniejącego stanu aplikacji. Okazało się, że użytkownicy chcieli większej funkcjonalności, lepszych połączeń i łatwiejszego dostępu do usług.

W szczególności młodzi konsumenci chcieli więcej od banku pod względem przyjazności dla konsumenta i braku konieczności odwiedzania placówek stacjonarnych.

Mając na miejscu zespół projektantów, Capital One zaczął generować innowacyjne pomysły i wprowadzać je na rynek. Obejmowało to chatbota, który oferował przyjazną pomoc za pomocą emoji.

Ponadto otworzyli kilka kawiarni w dużych miastach, takich jak San Francisco, aby budować relacje z konsumentami.

przez

Capital One

Innym rozwiązaniem zorientowanym na użytkownika była historia transakcji z obsługą GPS, która pozwoliła użytkownikom lepiej zobaczyć, gdzie i jak wydają pieniądze podczas budżetowania.

Ich

iteracyjny proces

nie ograniczał się do rzeczywistych produktów konsumenckich. Firma zainwestowała również znaczne środki w projektowanie, budując Centrum Innowacji i wzmacniając swój wewnętrzny zespół programistów i projektantów za pośrednictwem Capital One Lab.

Kiedy chcą zebrać informacje o produktach, których chcą użytkownicy lub przetestować nowe produkty, wysyłają te informacje do laboratorium projektowego. Tam zespół dzieli się storyboardami i infografikami z prawdziwymi klientami, aby generować opinie i ulepszać pomysły lub oferty.

przez Capital One

Jednym z największych problemów banków było pozyskiwanie nowych klientów. Proces ten często był zniechęcający dla potencjalnych klientów i wymagał wiele pracy, aby się zarejestrować. Większość tradycyjnych banków

zasięg

wiązało się z wysyłaniem kopert zawierających dziesiątki stron informacji, które należało wypełnić ręcznie i odesłać pocztą.

Capital One wykorzystał myślenie projektowe, aby usprawnić ten proces i uczynić go bardziej przyjaznym dla użytkownika. Dokonali tego poprzez uzyskanie opinii od konsumentów, a następnie utworzenie rozwiązania SaaS o nazwie OneView.

Pomogło im to zarządzać treścią i stworzyć cyfrowy pakiet, który pozwala użytkownikom dołączyć online, bez kłopotów związanych ze starą metodą onboardingu.

Myślenie projektowe w dostawie posiłków: Studium przypadku Uber Eats

Jeśli chodzi o aplikacje do dostarczania jedzenia, proces myślenia projektowego nie dotyczy tylko aplikacji. Jak pokazuje Uber Eats, myślenie projektowe dotyczy wszystkich aspektów działalności.

Oznacza to myślenie o tworzeniu przyjaznej dla użytkownika aplikacji, dostarczaniu produktów, których chcą użytkownicy, oraz budowaniu relacji z marką, która sprawia, że klient czuje się doceniony i zrozumiany.

Prowadzenie działalności w tysiącach miast na całym świecie oznacza, że firma musi zwracać szczególną uwagę na różne rynki docelowe. To, czego chcą klienci w Bangkoku, różni się od tego, czego szukają nowojorczycy.

przez

Medium

Nie chcieli po prostu docierać do klientów zza swoich komputerów, aby zobaczyć, czego chcą. Zamiast tego zespół zaprojektował program Walkabout, w ramach którego pracownicy zanurzają się w tych miastach.

W ten sposób uzyskują spostrzeżenia od prawdziwych mieszkańców i członków społeczności. Mogą również sami doświadczyć danego miejsca i obserwować, jak ludzie korzystają z ich projektów w prawdziwym świecie.

W ramach programu projektanci co kwartał odwiedzają nowe miasto. Przyglądają się logistyce, takiej jak transport i infrastruktura. Spotykają się z partnerami dostawczymi, klientami i pracownikami restauracji, aby zrozumieć każdy aspekt ich oferty i to, jak pasują one do lokalnej przestrzeni.

Uber Eats zbiera również spostrzeżenia od konsumentów i dostawców za pośrednictwem czatów przy kominku, podczas których użytkownicy są zachęcani do odwiedzania biur i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Order shadowing pozwala projektantom śledzić kierowców, odwiedzać restauracje i obserwować, jak klienci składają zamówienia.

przez Medium

Dzięki tym wszystkim cennym spostrzeżeniom firma koncentruje się na szybkiej iteracji. Wymyślają i zaczynają testować prototypy i makiety w restauracjach, domach klientów i pojazdach dostawczych. Przeprowadzają testy A/B wszystkich funkcji projektowych aplikacji i przeprowadzają eksperymenty operacyjne w celu przetestowania funkcji przed ich uruchomieniem.

Regularnie organizowane są spotkania, warsztaty i konferencje poświęcone innowacjom, aby podtrzymać ducha myślenia projektowego.

Są one wykorzystywane w każdym aspekcie działalności, od zespołu projektowego po operacje i zarządzanie, aby generować i wykorzystywać dane z testów użytkowników i świeże pomysły.

Etapy procesu myślenia projektowego

Mając na uwadze te przykłady, nadszedł czas, aby zastanowić się, w jaki sposób proces myślenia projektowego pasuje do przepływów pracy zespołów projektowych. Należy pamiętać, że proces myślenia projektowego to seria konfigurowalnych kroków. Jest on również nieliniowy, więc w razie potrzeby można przechodzić między etapami.

W zależności od branży i potrzeb firmy, możesz chcieć dodać dodatkowe kroki lub pominąć kilka z nich. Być może część zespołu projektowego nie musi być zaangażowana na wczesnym etapie, ale będzie odgrywać kluczową rolę w późniejszych etapach procesu projektowania. Być może potrzebujesz więcej etapów do badania użytkowników, budowania lub testowania.

Niezależnie od potrzeb Twojej firmy, pamiętaj, aby zbudować proces projektowania tak, aby pasował do tej formy dla wszystkich złożonych projektów. Ogólnie rzecz biorąc, oto najczęstsze etapy procesu projektowania. Wykorzystaj je jako punkt wyjścia do stworzenia procedury spełniającej cele zespołu.

Plan

Zanim w ogóle zaczniesz myśleć o tworzeniu możliwych rozwiązań dla swojego projektu, musisz zidentyfikować problem i wczuć się w grupę docelową. Ten etap polega na zbieraniu informacji i tworzeniu podstaw dla całego procesu. ✍️

Zacznij od podejścia skoncentrowanego na użytkowniku. Uzyskaj informacje zwrotne od klientów, aby zobaczyć, jakiego rodzaju produktów szukają i jakie są ich bolączki związane z istniejącą ofertą. Napisz opis problemu, aby dotrzeć do jego źródła. Zadawaj pytania takie jak:

Kogo dotyczy problem?

Na czym polega problem?

Gdzie występuje problem?

Dlaczego występuje problem?

Użyj

brief projektowy

aby uporządkować swoje myśli i zachować te istotne informacje w łatwo dostępnym miejscu. Utwórz

mapa drogowa produktu

aby położyć podwaliny pod zadania i projekty, nad którymi będzie pracował zespół lub kierownicy projektów.

A

narzędzie do zarządzania projektami

takie jak ClickUp może pomóc twórcom śledzić różne etapy procesu i przypisywać zadania odpowiednim członkom zespołu po drodze.

Zanurz się w testach użytkowników i

testy użyteczności

aby podkreślić problemy z aplikacjami i zobaczyć, co prawdziwi użytkownicy mówią o Twoich produktach. Pamiętaj, aby poświęcić trochę czasu na zidentyfikowanie kluczowych interesariuszy i utworzenie silosów, aby zaspokoić każdą z ich potrzeb.

Ideate

Gdy masz już podstawowy plan, czas zacząć tworzyć pomysły. Skoncentruj się na projektowaniu skoncentrowanym na człowieku i przeprowadź burzę mózgów, aby znaleźć przyczynę problemu. Nadszedł czas, aby wykazać się kreatywnością, myśleć nieszablonowo i wykorzystać unikalne rozwiązania

techniki tworzenia pomysłów

. 💡

Stwórz interaktywne środowisko, w którym zespół może rzucać innowacyjne pomysły bez żadnej oceny. Wspieraj wyobraźnię i pozwól zespołowi wymyślać szalone pomysły, nawet jeśli nie są one możliwe do zrealizowania w realnym świecie.

Celem jest generowanie pomysłów, bez względu na to, jak niekonwencjonalne mogą one być. Częścią tego procesu jest po prostu bycie kreatywnym. Ten szalony pomysł może po prostu wywołać realistyczne podejście lub unikalne podejście innego członka zespołu, które zaowocuje obiecującym rozwiązaniem, stwarzającym więcej możliwości współpracy.

Makieta

Teraz, gdy masz już mnóstwo pomysłów, nadszedł czas na stworzenie makiet. Ten etap to część, w której tworzysz układy, eksperymentalne projekty produktów, testujesz prototypy i zagłębiasz się w rozwój produktu (niezależnie od tego, czy jest to nowy, czy istniejący produkt).

Nadszedł czas, aby wziąć swoje kreatywne rozwiązania i przelać je na papier. 👨🏽‍💻

W zależności od tego, nad czym pracujesz, etap makiety procesu projektowania może wyglądać bardzo różnie. W przypadku zespołu projektantów marketingowych, być może będziesz pracować nad

projekt graficzny

i

zasoby brandingowe

w programie Photoshop.

Zespoły programistyczne mogą tworzyć aplikacje lub strony internetowe, podczas gdy firmy zajmujące się technologiami medycznymi mogą pracować nad schematami produktów medycznych.

Build

Ta faza procesu projektowania ożywia Twoje kreacje w kontekście świata rzeczywistego. Do tej pory wszystko, nad czym pracowałeś, było teoretyczne. Wykonywałeś szkice, tworzyłeś makiety i generowałeś pomysły.

Teraz nadszedł czas na zbudowanie wizji gotowego produktu. 🛠️

W zależności od zasobów, finansowania i branży, etap ten może obejmować określenie zakresu produktu końcowego lub stworzenie pomniejszonego prototypu. W przypadku opieki zdrowotnej i produkcji prawdopodobnie zostanie stworzona modelowa wersja produktu końcowego.

W sprzedaży i marketingu możesz stworzyć pierwszy szkic narzędzia brandingowego lub kampanii.

Wdrożenie

Spośród etapów procesu myślenia projektowego, ten może być najbardziej onieśmielający. Dzieje się tak, ponieważ jest to czas testowania. To właśnie teraz dowiadujesz się, co działa dobrze w Twojej pracy projektowej, a co wymaga poprawek.

W fazie testowania będziesz szukać błędów w projekcie, zbierać opinie użytkowników i uzyskiwać informacje od innych interesariuszy. Niektóre firmy mogą chcieć podzielić część testową na osobne etapy.

Jest to szczególnie ważne w przypadku opracowywania złożonych rozwiązań, które wymagają wielu wersji przed uruchomieniem. 💻

Ocena

Ostatnim krokiem w ramach myślenia projektowego jest pomiar wyników i refleksja. Ten krok polega na pomiarze wyników proponowanego rozwiązania i sprawdzeniu, jak dobrze zadziałał sam proces. 🧪

Tutaj przejrzysz decyzje projektowe, aby zobaczyć, jak dobrze oceniłeś potrzeby użytkownika końcowego i jak skuteczny był Twój ostateczny projekt. Przyjrzyj się wskaźnikom i opiniom użytkowników, aby zobaczyć, jak oceniają oni gotowy produkt.

Zapisz te spostrzeżenia dla przyszłych warsztatów myślenia projektowego.

Zaplanuj spotkanie z zespołem, aby omówić przebieg procesu projektowania. Podkreśl rzeczy, które działały dobrze w procesie i omów obszary wymagające poprawy. T

mogą one obejmować takie rzeczy, jak krótsze lub dłuższe ramy czasowe, podzielone etapy dla bardziej szczegółowej pracy i częstsze kontrole w trakcie całego procesu.

Usprawnij proces projektowania dzięki ClickUp

Proces projektowania to iteracyjna metoda, która może pomóc wczuć się w potrzeby klientów i opracować lepsze produkty. Od sesji ideacyjnych po testowanie i uruchamianie, ClickUp może ułatwić proces projektowania.

