Opanowanie procesu iteracyjnego w celu promowania ciągłego doskonalenia

Zarządzanie projektami to wymagające i skomplikowane zadanie, w które zaangażowanych jest wielu interesariuszy, a oś czasu jest różna. Pomimo największych wysiłków, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.

Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku projektów, które są złożone, kreatywne lub wymagają informacji zwrotnej w celu powodzenia. W tym przypadku pomocny okazuje się proces iteracyjny lub ciągłe doskonalenie.

Zgodnie z procesem iteracyjnym, projekty podlegają częstym zmianom, aby zapewnić ciągłe doskonalenie produktu lub usługi. W ten sposób możemy zapewnić, że produkt zawsze spełnia wymagania użytkownika końcowego.

Czym jest proces iteracyjny?

Proces iteracyjny polega na cyklicznym tworzeniu, przeglądaniu i aktualizowaniu produktu lub inicjatywy w oparciu o informacje zwrotne. Możesz powtarzać ten iteracyjny proces rozwoju, dopóki ty (i twój klient końcowy) nie będziecie zadowoleni z końcowego wyniku.

Proces iteracyjny jest szczególnie przydatny na takich polach jak badania, rozwój produktu i projektowania, ponieważ projekty te są długoterminowe, złożone i wymagają informacji zwrotnych i elastyczności. Zespoły Agile wykorzystują tę metodę do zakończenia projektu.

Dlatego też większość teamów inżynieryjnych stosuje metodę ramy metodologii zwinnej , współpracując z klientami od samego początku i opierając przyszłe aktualizacje na opiniach klientów.

Proces iteracyjny vs. proces nie iteracyjny

W procesie iteracyjnym poprzednia wersja projektu jest okresowo poprawiana w celu dopasowania do zmieniających się wymagań i informacji zwrotnych. W procesie nieiteracyjnym (lub metodologii kaskadowej), projekty są realizowane liniowo, od punktu A do punktu Z w różnych fazach.

Inną kluczową różnicą jest to, że w procesie iteracyjnym przeglądy są przeprowadzane po każdym cyklu, co ułatwia ulepszanie produktu w trakcie jego opracowywania. Natomiast w procesie nieiteracyjnym, końcowy produkt może zostać sprawdzony dopiero po zakończeniu projektu.

Proces nieiteracyjny działa najlepiej, gdy masz stabilne wymagania, dobrze zdefiniowane wyniki i masz harmonogram. Na przykład, jeśli piszesz powieść, postępowałbyś liniowo od zarysu, przez charakterystykę, aż po ostateczną wersję roboczą. Tylko ostateczna, zredagowana wersja powieści zostałaby upubliczniona i zmierzona pod kątem powodzenia.

Z kolei proces iteracyjny jest odpowiedni dla projektów, które korzystają z elastyczności i ciągłych iteracji. Na przykład, możesz uruchomić wersję alfa swojej aplikacji, poprosić pierwszych użytkowników o jej przetestowanie i wykorzystać ich opinie do zmiany funkcji lub dodania nowych aktualizacji.

Jest to ciągły proces, w którym każda nowa iteracja aplikacji jest ulepszeniem poprzedniej. Nie ma określonego końca; możesz powtarzać ten cykl tak często, jak chcesz.

Proces iteracyjny vs. proces przyrostowy

Procesy iteracyjne i przyrostowe są ze sobą powiązane, ale różnią się od siebie metody zarządzania projektami . Chociaż obie te metody pełnią funkcję ciągłego doskonalenia, na tym kończą się ich podobieństwa.

W modelu procesu iteracyjnego projekt jest w całości zmieniany, a zakończone rozwiązanie przechodzi cykliczne rewizje. Przykładem może być ClickUp wydający wersję 3.0 swojej aplikacji, w której cała aplikacja przechodzi modernizację.

W procesie przyrostowym projekt jest podzielony na wiele segmentów, z których każdy jest wydawany jeden po drugim. Przykładem może być ClickUp wydający nowe aktualizacje AI co kilka miesięcy, gdzie każda aktualizacja dodaje do ostatecznego rozwiązania.

Jak działa proces iteracyjny?

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób Teams z różnych pól i branż wykorzystują proces iteracyjny do przenieść projekt przez różne scena .

Engineering

Większość inżynierów rozpoczyna swoje projekty od projektu, a następnie prototypu, produktu testowego i wielu iteracji, zanim osiągną produkt końcowy.

Tworzenie stron internetowych

Niezależnie od tego, czy jest to aplikacja, strona internetowa czy gra, będzie ona przechodzić przez wiele cykli rozwoju (czasami przez cały cykl życia), aby dostarczyć klientowi najbardziej aktualny produkt.

**Projektowanie UX

Projektanci UX często wykorzystują proces iteracyjny w celu ulepszenia interfejsu użytkownika i doświadczenia. Tworzą prototypy projektów, przeprowadzają testy użyteczności w celu zebrania opinii i udoskonalają projekty w kolejnych iteracjach.

Badania

Naukowcy również stosują iteracyjny proces projektowania. Badania często wymagają iteracyjnych eksperymentów i wielu cykli eksperymentów i analiz w celu osiągnięcia postępu.

Marketing

Chociaż kampanie marketingowe mogą nie być pierwszym przykładem, który przychodzi na myśl w procesie iteracyjnym, mogą one skorzystać z iteracyjnego podejścia. Marketerzy mogą testować różne kanały i strategie, analizować wyniki i dostosowywać swoje podejście w oparciu o informacje zwrotne i dane dotyczące wydajności.

Proces iteracyjny stanowi wartość dodaną dla wielu branż, w tym sprzedaży, wydarzeń, edukacji, a nawet opieki zdrowotnej, pomagając im ocenić i standaryzować ich procesy i cykle pracy dla lepszej wydajności.

Zalety procesu iteracyjnego w zarządzaniu projektami

Do tej pory widzieliśmy, w jaki sposób proces iteracyjny przynosi korzyści teamom, dostarczając im ciągłą pętlę sprzężenia zwrotnego w całym cyklu życia projektu . Nie jest to jednak jedyna zaleta.

Oto kilka innych sposobów, w jakie iteracyjne modele zarządzania projektami, takie jak agile czy lean, przynoszą korzyści kierownikom projektów:

Możliwość adaptacji : Dzięki wykorzystaniu metody prób i błędów, rozwój iteracyjny pozwala projektom na łatwe dostosowanie się do nowych wymagań lub nieprzewidzianych wyzwań w każdym cyklu

: Dzięki wykorzystaniu metody prób i błędów, rozwój iteracyjny pozwala projektom na łatwe dostosowanie się do nowych wymagań lub nieprzewidzianych wyzwań w każdym cyklu Spójna pętla sprzężenia zwrotnego : Proces iteracyjny ustanawia regularną pętlę sprzężenia zwrotnego z klientem. Zapewnia to, że ewoluujący produkt jest zgodny z oczekiwaniami użytkowników

: Proces iteracyjny ustanawia regularną pętlę sprzężenia zwrotnego z klientem. Zapewnia to, że ewoluujący produkt jest zgodny z oczekiwaniami użytkowników Efektywność kosztowa : Ponieważ proces iteracyjny rozwiązuje problemy na wczesnym etapie cyklu rozwoju, łatwo jest skorygować kurs i zmniejszyć wpływ potencjalnych błędów. Łatwiej też obrać inny kierunek, jeśli zakres projektu ulegnie zmianie

: Ponieważ proces iteracyjny rozwiązuje problemy na wczesnym etapie cyklu rozwoju, łatwo jest skorygować kurs i zmniejszyć wpływ potencjalnych błędów. Łatwiej też obrać inny kierunek, jeśli zakres projektu ulegnie zmianie Szybkość : Rozwój iteracyjny pomaga Teams dostarczać rewizje produktów w krótszych cyklach. Ta struktura szybkiego wydawania poprawia okresy wprowadzania produktów na rynek, pozwalając na szybszekamienie milowe projektu i realizację korzyści

: Rozwój iteracyjny pomaga Teams dostarczać rewizje produktów w krótszych cyklach. Ta struktura szybkiego wydawania poprawia okresy wprowadzania produktów na rynek, pozwalając na szybszekamienie milowe projektu i realizację korzyści Lepsza współpraca : Iteracyjne procesy, takie jak zwinny scrum zachęcają do współpracy na każdym kroku, nadając członkom projektu określone role i zachęcając do komunikacji w każdym cyklu przeglądu

: Iteracyjne procesy, takie jak zwinny scrum zachęcają do współpracy na każdym kroku, nadając członkom projektu określone role i zachęcając do komunikacji w każdym cyklu przeglądu Zwiększona wydajność: Ponieważ procesy iteracyjne nie są liniowe, można pracować nad wieloma rzeczami jednocześnie. Na przykład, podczas wydania funkcji, projektuj interfejs użytkownika, pracuj nad kodowaniem i sfinalizuj pozycjonowanie produktu równolegle, ponieważ wszystkie są powiązanymi zadaniami, które nie zależą od siebie nawzajem

Te zalety sprawiają, że podejście iteracyjne jest szczególnie odpowiednie dla projektów, w których wymagania podlegają zmianom i wymagany jest wysoki stopień elastyczności i szybkości reakcji.

Wyzwania związane z procesem iteracyjnym

Chociaż proces iteracyjny oferuje szereg korzyści, wiąże się on również z wyzwaniami. Niektóre potencjalne wady stosowania podejścia iteracyjnego w zarządzaniu projektami obejmują:

Pełzanie zakresu : Ponieważ rozwój iteracyjny stale ewoluuje, projekty mogą zmieniać się poza swój pierwotny zakres, w wyniku czego produkt końcowy wygląda zupełnie inaczej niż na początku

Złożoność : Zarządzanie wieloma iteracjami może zwiększyć złożoność i utrudnić śledzenie informacji zwrotnych i aktualizacji

: Zarządzanie wieloma iteracjami może zwiększyć złożoność i utrudnić śledzenie informacji zwrotnych i aktualizacji Obawy o jakość : Skupienie się na szybkich iteracjach może negatywnie wpłynąć na ogólną jakość produktu. Aby zapewnić odpowiednią jakość, należy wdrożyć odpowiednie procesy walidacji dla każdego cyklu uruchamiania

: Skupienie się na szybkich iteracjach może negatywnie wpłynąć na ogólną jakość produktu. Aby zapewnić odpowiednią jakość, należy wdrożyć odpowiednie procesy walidacji dla każdego cyklu uruchamiania Niejasne osie czasu : Procesy w ramach modelu iteracyjnego mogą trwać dłużej w porównaniu do procesu liniowego, ponieważ konieczne może być powtarzanie cyklu rozwoju aż do osiągnięcia satysfakcjonujących wniosków

: Procesy w ramach modelu iteracyjnego mogą trwać dłużej w porównaniu do procesu liniowego, ponieważ konieczne może być powtarzanie cyklu rozwoju aż do osiągnięcia satysfakcjonujących wniosków Trudne do zmierzenia: Ponieważ projekty są stale weryfikowane w oparciu o nowe informacje zwrotne, priorytety mogą się zmieniać, a ustalenie stałych metryk do śledzenia kamieni milowych staje się wyzwaniem

Można jednak sprostać większości z tych wyzwań, mając jasno określony cel dla projektu, używając narzędzia do zarządzania projektami jak sprinty i kanban i ustanowienie jasnych kanałów komunikacji ze wszystkimi interesariuszami.

Kroki do iteracyjnego procesu rozwoju

Większość iteracyjnych procesów rozwoju opiera się na pięciu krokach - plan, projekt, wdrożenie, testowanie i przegląd.

W tej sekcji pokażemy, w jaki sposób można włączyć te kroki do swoich projektów i jak narzędzia do zarządzania pracą, takie jak ClickUp Agile Zarządzanie projektami ułatwiają przejście na proces zwinny.

1. Plan

Jak każdy proces biznesowy, projekt iteracyjny również zaczyna się od planu. Obejmuje to stworzenie wizji projektu, podzielenie większego projektu na wykonalne zadania, przypisanie DRI (bezpośrednio odpowiedzialnych osób), przydzielenie budżetu i tak dalej. Można również wykorzystać tę fazę do stworzenia planu "przeglądu" - szablonu do oceny ostatecznego rozwiązania.

Jak ClickUp pomaga

Teams mogą korzystać z ClickUp w następujący sposób zwinne zarządzanie projektami funkcje takie jak tablice scrum, Wykresy Gantta ClickUp , kanban i inne, aby planować i śledzić swoje projekty.

Uruchom ClickUp Sprinty .

Korzystaj z raportowania, takiego jak skumulowane przepływy lub wykresy wypalenia, aby zrozumieć postępy w sprintach

Użyj ClickUp do tworzenia cotygodniowych cykli sprintów, przydzielania punktów dla każdego zadania, a nawet automatycznego przenoszenia nieukończonych zadań do nowego sprintu. Korzystaj z raportów, takich jak wykresy wypalenia, skumulowane przepływy i wskaźniki prędkości, aby wskazać zależności i ocenić obciążenie pracą zespołu.

Ustawienie Cele ClickUp .

Śledź postępy projektu dzięki kamieniom milowym i jasnym celom

Ustaw wymierne cele dla każdego cyklu lub iteracji, aby zapobiec rozrostowi zakresu i zapewnić, że projekt pozostanie na właściwym torze. Śledź swoje postępy z ClickUp w ramach wielu celów, używając liczbowych, pieniężnych, a nawet prawdziwych lub fałszywych celów.

2. Projekt

Po sfinalizowaniu planu, kolejnym krokiem jest przelanie pomysłów na papier. Oznacza to zaprojektowanie UI/UX lub prototypów dla teamów produktowych i inżynieryjnych. Dla teamów marketingowych oznacza to nakreślenie szczegółów kampanii, ustawienie budżetu itp.

Jak ClickUp pomaga

Od zarządzania dokumentami po burzę mózgów i współpracę w czasie rzeczywistym, Zarządzanie produktami ClickUp pozwalają na zrobienie tego wszystkiego z jednego miejsca.

Zarządzanie dokumentami

Tworzenie dokumentów, wiki i zagnieżdżonych stron z tabelami, obrazami i innymi opcjami formatu

Tworzenie dokumentów w Dokumenty ClickUp dzięki czemu są one łatwo dostępne dla reszty zespołu. Możesz organizować je jako zagnieżdżone strony, ustawić poziomy uprawnień, a nawet połączyć je z określonymi zadaniami lub zagnieżdżonymi podzadaniami w projekcie.

Ponadto narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs ułatwiają Tobie i Twojemu zespołowi edytować dokumenty i wymieniać się opiniami.

Brainstorm z Tablicami

Wykorzystaj tablice do wizualizacji koncepcji i ułatw burzę mózgów członkom zespołu

Użyj Tablice ClickUp do wizualizacji projektów i współpracy z zespołem. Możesz rysować odręcznie, dodawać kształty i obrazy oraz łączyć się z innymi dokumentami, zadaniami i projektami w obszarze roboczym, aby wszystko połączyć.

3. Wdrożenie

To właśnie tutaj wykonujesz rzeczywistą pracę - budujesz produkt, kodujesz aplikację lub tworzysz kampanię marketingową. Jest to również czas na uzyskanie opinii od wewnętrznych interesariuszy.

Jak ClickUp pomaga

Ponieważ proces iteracyjny jest nieliniowy, wielu członków będzie pracować nad różnymi zadaniami jednocześnie. Dlatego śledzenie wszystkiego może być skomplikowane. Skorzystaj z rozwiązań ClickUp do zarządzania projektami, aby śledzić wszystkie ruchome elementy.

Wizualizuj postęp zadań za pomocą Tablice Kanban ClickUp .

Wizualizuj postęp swoich zadań za pomocą tablic Kanban

Użyj widoku Kanban w ClickUp, aby zobaczyć swoje zadania jako mini karty. Redaktor typu "przeciągnij i upuść" ułatwia przenoszenie kart zadań do innych statusów. Ułatwia również filtrowanie zadań, aby uzyskać widok z lotu ptaka na ich postęp i zidentyfikować elementy działań.

4. Test

Nadszedł czas na kontrolę jakości - przetestuj swoje rozwiązanie pod kątem problemów i słabości oraz upewnij się, że nie ma żadnych usterek. Jest to również scena, na której można uzyskać podstawowe informacje zwrotne od niewielkiej liczby użytkowników zewnętrznych. W zależności od rodzaju projektu mogą to być ankiety, grupy fokusowe lub beta testerzy.

Jak ClickUp pomaga

Jest to nieoficjalna scena "informacji zwrotnej", w której różni członkowie zespołu przekazują sugestie. Użyj ClickUp i jego narzędzi integracyjnych, aby śledzić te opinie, udostępniać je interesariuszom i przenosić je do narzędzi innych firm.

Powiadamiaj odpowiednie osoby za pomocą etykiet i e-maili

Wysyłanie i odbieranie e-maili z poziomu zadania w ClickUp

Za każdym razem, gdy otrzymasz istotną informację zwrotną od użytkowników, możesz dodać ją jako komentarz do zadania i oznaczyć odpowiednie osoby, aby je powiadomić. Jeśli nie są one częścią obszaru roboczego ClickUp, wyślij im e-mail bezpośrednio z widoku zadania, podając wszystkie istotne szczegóły.

Synchronizuj błędy z narzędziami deweloperskimi

Synchronizacja raportowania błędów z narzędziami deweloperskimi w celu łatwego śledzenia problemów

Za każdym razem, gdy znajdziesz problem lub błąd, utwórz raport o błędzie i zsynchronizuj go z narzędziami takimi jak GitLab, Github i Bitbucket, aby był częścią potoku wdrażania.

5. Przegląd i ocena

Nadszedł czas, aby przejrzeć wszystkie opinie i ocenić, czy ta iteracja jest satysfakcjonująca. Jeśli tak, to zamknij projekt. Jeśli nie, kontynuuj pracę nad projektem w oparciu o bieżące wnioski.

Jak ClickUp pomaga

Na tej scenie ClickUp pomaga zespołom podsumować zdobytą wiedzę i zaplanować dalsze kroki.

Tworzenie podsumowań za pomocą ClickUp AI

Podsumuj swoje zadania i dokumenty w kilka sekund dzięki ClickUp AI ClickUp AI pomaga użytkownikom szybko podsumować zawartość - zadania, dokumenty lub całe projekty. Ułatwia to tworzenie podsumowania wspólnych informacji zwrotnych (jeśli celem jest planowanie nowej iteracji) lub podsumowanie cele projektu i postęp (jeśli chcesz zamknąć projekt).

Planuj postęp za pomocą map myśli

Używaj map myśli do oceny wyników projektu i tworzenia cykli pracy dla kolejnych kroków.

Używaj map myśli do mapowania kolejnych kroków - niezależnie od tego, czy jest to ostateczny podział w celu analizy reakcji użytkowników, czy też przepływ pracy dla następnego cyklu iteracyjnego. Funkcja map myśli w ClickUp ułatwia projektowanie cykli pracy, tworzenie połączeń, a nawet przekształcanie węzłów w zadania z poziomu mapy myśli.

Wykonuj procesy iteracyjne za pomocą ClickUp

Proces iteracyjny to doskonały sposób na uzyskanie wysokiej jakości wyników, które spełniają potrzeby użytkownika końcowego. Ciągłe doskonalenie dzięki cyklicznym informacjom zwrotnym i iteracjom sprawi, że Twój produkt lub kampania będą lepsze i bardziej wpływowe.

Chociaż proces iteracyjny wiąże się również z wyzwaniami, narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, pomogą Ci ustanowić szybsze i bardziej wydajne procesy, aby budować większe i lepsze.

ClickUp ma wbudowane funkcje zwinne i narzędzia scrum aby pomóc firmom wdrożyć doskonały iteracyjny proces i dostosować go do ich unikalnych wymagań. Zarejestruj się na bezpłatną wersję próbną ClickUp już dziś i doświadcz płynnych procesów iteracyjnych.