Opanowanie pętli informacji zwrotnej w celu zwiększenia zadowolenia klientów lub pracowników

Wyobraź sobie, że jesteś w gimnazjum i właśnie rozpocząłeś naukę trygonometrii. Utknąłeś na jakimś zadaniu, ale zamiast poprosić nauczyciela o wyjaśnienie, zdecydowałeś się przejść do następnego.

Wynik? Nie wyciągasz wniosków z tego wyzwania i rozwiązujesz kolejne zadania z luką w wiedzy, co prowadzi do słabych wyników.

Wyzwania w biznesie przypominają te niewyjaśnione lekcje. Jeśli nie dotrzeć do źródła problemu nie będziesz w stanie zoptymalizować swoich produktów, usług i procesów wewnętrznych oraz dostosować ich do celów rozwoju i rentowności firmy. Ale do zrobienia?

Zarówno informacje zwrotne od klientów, jak i pracowników mają kluczowe znaczenie dla poprawy strategii biznesowych, ale trudno jest zbudować odpowiedni ekosystem informacji zwrotnych. Właśnie w tym miejscu do gry wkraczają pętle informacji zwrotnych, które pomagają wykorzystać konstruktywne spostrzeżenia klientów i pracowników w celu zwiększenia retencji klientów i pielęgnowania wysoko wydajnej siły roboczej.

W tym artykule zbadamy:

Czym jest koncepcja pętli informacji zwrotnej (z pomocą praktycznych przykładów)

Jak uruchomić skuteczne pętle informacji zwrotnych

Co to jest pętla sprzężenia zwrotnego?

Pętla informacji zwrotnej to zasadniczo proces udoskonalania procesów, produktów lub usług firmy poprzez konstruktywne wkłady. Obejmuje ona zbieranie informacji zwrotnych od klientów, pracowników lub interesariuszy, analizowanie ich danych i stosowanie spostrzeżeń w celu poprawy jakości usług decyzji biznesowych .

Podstawy pętli sprzężenia zwrotnego można znaleźć w książce znanego przedsiębiorcy Erica Riesa pod tytułem Lean Startup który podkreśla, w jaki sposób startupy podążają za pętlą sprzężenia zwrotnego build-measure-learn, aby analizować reakcje klientów, a następnie decydować o zmianie lub kontynuacji. Chodzi o to, aby:

Zbudowanie: Przekształcenie pomysłu w coś atrakcyjnego dla klientów Testowanie: Mierzenie satysfakcji klientów Improve: Wyciągnij wnioski z opinii klientów i wróć do przebudowy produktu lub tworzenia nowego - i tak pętla się powtarza. Zamknięta pętla informacji zwrotnej oznacza, że udało ci się rozwiązać bieżący problem poprzez uwzględnienie opinii użytkowników

Jest to przykład pętli informacji zwrotnych od klientów, ale firmy używają wielu kanałów pętli informacji zwrotnych do wprowadzania zmian. Oto kilka przykładów:

Pętla informacji zwrotnej od pracowników: W tym przypadku menedżerowie pytają pracowników o ich obecny poziom zadowolenia z pracy i wprowadzają wszelkie wymagane zmiany w polityce utrzymania pracowników, świadczeniach HR itp. Pracownicy mogą być również odbiorcami informacji zwrotnych

W tym przypadku menedżerowie pytają pracowników o ich obecny poziom zadowolenia z pracy i wprowadzają wszelkie wymagane zmiany w polityce utrzymania pracowników, świadczeniach HR itp. Pracownicy mogą być również odbiorcami informacji zwrotnych Kreatywna pętla informacji zwrotnej: Jest zwykle stosowana w projektach z zakresu designu i UX. Wymaga wszystkichkreatywnej zawartości musi byćanalizowane przez interesariuszy i poprawiane, dopóki nie spełnią wymagań klienta

Jest zwykle stosowana w projektach z zakresu designu i UX. Wymaga wszystkichkreatywnej zawartości musi byćanalizowane przez interesariuszy i poprawiane, dopóki nie spełnią wymagań klienta Pętla informacji zwrotnej na temat rozwoju: Informacje zwrotne uzyskane od użytkowników końcowych nowo opracowanej aplikacji lub strony internetowej. Dane wejściowe są wykorzystywane do poprawy doświadczenia użytkownika

Niektóre standardowe wskaźniki stosowane w pętlach informacji zwrotnych obejmują Customer Effort Score (CES), Customer Satisfaction Score (CSAT), Revenue Per Employee (RPE), Net Promoter Score (NPS) i Employee Turnover Rate (ETR).

Rodzaje pętli informacji zwrotnych

Omawiając pętle informacji zwrotnej, należy wziąć pod uwagę dwa główne typy: pozytywne i negatywne pętle informacji zwrotnej

Pozytywne pętle sprzężenia zwrotnego

Pozytywne pętle sprzężenia zwrotnego mają na celu wzmocnienie i powiększenie określonego zachowania lub działania poprzez powtórzenia lub ciągłe cykle, wymuszając szybką zmianę i zwiększając wydajność. Pomysł polega na tym, aby firmy identyfikowały swoje mocne strony i wykorzystywały te obszary doskonałości w celu zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej.

Dla przykładu, giganci biznesowi tacy jak Airbnb i Amazon szukają opinie użytkowników na różne sposoby, aby pomóc w ich planowanie strategiczne inicjatywy. Wzmacniając powodzenie strategii, organizacje te mogą przyspieszyć plany rozwoju i wspierać innowacje.

Z punktu widzenia miejsca pracy, gdy zbierasz informacje zwrotne na temat pozytywnych aspektów kultury firmy, odkrywasz, co przyczynia się do zatrzymania pracowników. Co więcej, podnoszenie szczęście i zaangażowanie pracowników może znacząco zwiększyć wydajność i zyski.

Negatywne pętle sprzężenia zwrotnego

Ujemne pętle sprzężenia zwrotnego - zwane również równoważącymi pętlami sprzężenia zwrotnego - mają na celu skorygowanie lub przeciwdziałanie niepożądanym działaniom lub zachowaniom. Na przykład, jeśli wielu klientów zgłasza dokuczliwy błąd w nowej aplikacji, programiści wykorzystują tę informację zwrotną, aby rozwiązać problem i zapobiec jego cykliczności.

Pętle te służą jako weryfikacja rzeczywistości dla odbiorcy, którym może być kierownik projektu, pracownik lub cały zespół. Pomimo początkowego podkreślania niezadowolenia klientów lub nieprzyjemnych problemów, w większości przypadków prowadzą one do pozytywnych rezultatów.

Na przykład, negatywne opinie klientów prowadzą do szybkiego rozwiązywania problemów i poprawy jakości produktów, zwiększając ogólną satysfakcję i lojalność klientów.

Uruchamianie pętli negatywnych informacji zwrotnych dla pracowników wymaga rozpoznania niepożądanego zachowania z negatywnym skutkiem, torując drogę do podjęcia działań naprawczych. Na przykład: Jeśli zwlekam z raportowaniem błędu ( niepożądane zachowanie_), premiera produktu musi zostać przełożona ( negatywny wynik__)

3 Korzyści z pętli pozytywnego sprzężenia zwrotnego

Pętle pozytywnych informacji zwrotnych mogą być doskonałym doświadczeniem zarówno dla pracodawców, pracowników, jak i niestandardowych klientów. Oto trzy główne korzyści, których można się spodziewać:

1. Zwiększone morale w miejscu pracy

Pętle pozytywnych informacji zwrotnych mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia morale pracowników i wspierania zdrowej kultury pracy.

Kiedy pracownicy uważają, że ich opinie przynoszą namacalne zmiany, sprzyja to poczuciu wartości i uznania. Wartościowi pracownicy są zazwyczaj szczęśliwsi, bardziej zaangażowani i znacznie bardziej wydajni. Dlatego 40% profesjonalistów wybierając nową pracę kieruje się kulturą organizacyjną firmy .

Wskazówka: Potrzebujesz szybkiego sposobu na zebranie opinii pracowników w swoim zespole? Użyj narzędzia Szablon opinii pracowników ClickUp do śledzenia opinii pracowników za pomocą łatwych do wykonania wizualizacji.

Uzyskaj prawdziwe, przydatne informacje zwrotne od swoich pracowników w jednym szablonie, który można śledzić i organizować

2. Zmniejszona rotacja pracowników

Pozytywne pętle informacji zwrotnej przyczyniają się do zmniejszenia rotacji pracowników poprzez umiejętne rozwiązywanie problemów i pokazywanie zaangażowania firmy w doskonalenie. Firmy aktywnie integrujące regularne informacje zwrotne od pracowników doświadczają oszałamiającego 14.o 9% niższy wskaźnik rotacji niż w przypadku pracowników, którzy nie otrzymywali informacji zwrotnych .

3. Ulepszona innowacyjność

Ta pętla sprzężenia zwrotnego służy jako katalizator innowacji, pomagając firmom proaktywnie sprostać wymaganiom rynku. Nie tylko rozwiązuje problemy zgłaszane przez klientów, ale także pomaga zespołowi produktowemu zidentyfikować i ustalić priorytety nowe funkcje dostosowane do preferencji użytkowników.

Przykłady pozytywnej pętli sprzężenia zwrotnego

Pętla pozytywnej informacji zwrotnej w Twojej firmie może być formalnym procesem, w którym aktywnie zabiegasz o informacje zwrotne od pracowników lub niestandardowych klientów. Alternatywnie, może istnieć jako nieformalny, ciągły proces, w którym informacje zwrotne są akceptowane za każdym razem i za każdym razem.

Poniżej znajdują się godne uwagi przykłady ilustrujące powodzenie pętli pozytywnej informacji zwrotnej w różnych miejscach pracy.

Netflix Gigant streamingowy wykorzystuje pętlę sprzężenia zwrotnego w aplikacji, aby zasilić swój system rekomendacji listy obserwowanych. Netflix dostarcza spersonalizowane rekomendacje za pomocą algorytmów analizujących

osobowość użytkownika historię widoków i preferencje.

Strategia ta przyczyniła się do powstania ogromnej bazy subskrybentów Netflix, przekroczenie 232 milionów do 2024 roku . Dodatkowo, pomogło to firmie utrzymać niski wskaźnik rezygnacji w branży podczas zawirowań po pandemii, ustawiając ją na tle konkurencji.

Dell Dobrym przykładem wykorzystania pętli informacji zwrotnej od pracowników jest strategia firmy Dell polegająca na automatyzacji całego procesu. Korzystając z MonkeyLearn, firmy zajmującej się oprogramowaniem, gigant komputerowy przeprowadził ankiety satysfakcji od ponad 10 000 pracowników.

Wcześniej Dell wykonywał cały schemat ręcznie, co nakładało na niektórych pracowników dodatkową presję związaną z analizą, porządkowaniem i prezentacją wszystkich danych. Dzięki technologii, Dell był w stanie przeanalizować wszystkie poziomy satysfakcji pracowników w ciągu jednego tygodnia.

Wynik? Firma Dell zidentyfikowała pozytywne pozycje w miejscu pracy i wprowadziła zmiany w obszarach takich jak jedzenie, siłownia i sale spotkań, aby zaimponować pracownikom, a wszystko to przy jednoczesnym zaoszczędzeniu ponad 400 godzin pracy.

Southwest Airlines Od momentu powstania jako niedrogi przewoźnik w 1971 roku, Southwest Airlines nieustannie ewoluowały, aby stać się wiodącą linią lotniczą, podobnie jak jej mechanizm informacji zwrotnej. ✈️

Na początku swojej działalności firma rozwiązywała problemy dopiero po ich wystąpieniu. Jednak wraz z rozwojem technologii, Southwest Airlines zrozumiało, że zaangażowanie pracowników ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia satysfakcji klientów. Doprowadziło to do wdrożenia ciągłego mechanizmu informacji zwrotnej, w którym menedżerowie i pracownicy mogli przekazywać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.

Inicjatywa ta pomogła menedżerom zrozumieć potrzeby pracowników i zidentyfikować pozytywne czynniki, które doprowadziły do długoterminowego zatrzymania talentów w zespole.

3 Korzyści z negatywnych pętli informacji zwrotnych

Korzyści płynące z uruchomienia pętli negatywnej informacji zwrotnej mogą mieć różne intencje, ale wynikają z tego samego miejsca - poprawy. Oto trzy podstawowe korzyści, których można się spodziewać:

1. Poprawa wydajności produktów i usług

Pętle ujemnego sprzężenia zwrotnego są istotne dla ulepszania produktów i usług, szczególnie w sektorach takich jak rozwój oprogramowania, gdzie ustalanie priorytetów funkcji i planowanie może być czasochłonne i wymagać dużej ilości zasobów.

Pętle te oferują skrót poprzez wykorzystanie bezpośrednich informacji zwrotnych od klientów. Ciągłe ulepszanie funkcji produktów nie tylko utrzymuje konkurencyjność firm, ale także zapewnia ich znaczenie na dynamicznych rynkach.

Marki zbierają negatywne opinie za pomocą bezpośrednich metod, takich jak ankiety, lub pośrednio poprzez monitorowanie wzmianek w mediach społecznościowych i gromadzenie spostrzeżeń z publicznych dyskusji - takich jak recenzje produktów - na temat ich ofert.

Jeśli pracujesz nad stale rozwijającym się produktem lub usługą, skorzystaj z metody Szablon Tablicy Drogowej Rozwoju Produktu ClickUp do ustawienia celów i zadań dla aktualizacji funkcji i wizualizacji elastycznego kierunku w oparciu o opinie klientów.

Skorzystaj z szablonu Tablicy Rozwoju Produktu ClickUp, aby wizualnie planować, śledzić i świętować kamienie milowe rozwoju produktu

2. Niestandardowe utrzymanie klienta

Bezpośrednim wynikiem powyższego punktu jest to, że wdrożenie pętli negatywnych informacji zwrotnych pomaga zidentyfikować obszary poprawy, umożliwiając Businessowi podjęcie celowych działań, które rezonują z klientami. Szybkie rozwiązywanie problemów wskazuje na commit i sprzyja lojalności wśród klientów.

3. Łagodzenie negatywnych opinii

Żyjemy w erze kultury anulowania, w której hiper-czujni klienci mogą zjednoczyć się, aby zniszczyć produkt lub usługę za pomocą prostego hashtagu. Ignorowanie niezadowolonych klientów może być kosztowne, biorąc pod uwagę, że 26% osób powstrzymuje się od współpracy z markami z powodu negatywnych opinii znajomych lub rodziny .

Wykorzystywane przez marketing i inne zespoły zajmujące się kontaktami z klientami, pętle negatywnych opinii działają jak tarcza przed rozprzestrzenianiem się negatywnych opinii i zapobiegają erozji zaufania i wiarygodności klientów.

Przykłady pętli negatywnych informacji zwrotnych

Sprawdź przykłady pętli negatywnych opinii dla Slack i Best Buy.

Slack Niezwykłą instancją wykorzystania negatywnych opinii klientów jest Slack. Pomimo wzrostu, firma priorytetowo traktuje doświadczenie użytkownika, aktywnie angażując się w relacje z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby i preferencje.

Poprzez pętlę negatywnych opinii, Slack pilnie monitoruje i analizuje opinie, nawet jeśli nie są zgłaszane wyraźne prośby o zmiany. Ten commit napędza ciągłą ekspansję platformy.

W rzeczywistości, kiedy Slack wydał swój produkt o minimalnej wartości (MVP) w 2013 r tylko kilka osób otrzymało dostęp do niektórych funkcji. Korzystając z ich doświadczeń, Slack był w stanie wprowadzać dalsze innowacje i uruchamiać lepsze funkcje komunikacyjne na przestrzeni lat.

Stewart Butterfield, dyrektor generalny i współzałożyciel Slack, podkreśla to podejście - Zwykle nie jest to bezpośrednie... Zamiast tego patrzymy na to, jak ludzie z niego korzystają... Często ludzie, gdy mają pytania, proszą o wyjaśnienie, jak coś działa, lub proszą o coś nowego.

Best Buy Best Buy, jeden z największych na świecie sprzedawców elektroniki użytkowej, skutecznie wykorzystuje pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego, aby poprawić wrażenia klientów.

W 2010 roku Best Buy wprowadził VOCE (Voice of Consumers Through Employees), narzędzie badawcze zaprojektowane w celu przechwytywania informacji zwrotnych od klientów docelowych i skargi - zasadniczo system pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego.

Po otrzymaniu opinii VOCE, Best Buy wdrożył natychmiastowe zmiany w celu udoskonalenia swojego modelu usług. Usprawniono zamówienia z odbiorem mobilnym, wyjaśniono różnice między obsługą klienta a usługami Geek Squad, aby wyeliminować dezorientację klientów, a także wprowadzono Geek Squad Lounge , który oferował spersonalizowaną pomoc klientom przed opuszczeniem sklepu.

Jak uruchomić skuteczne pętle informacji zwrotnych

Prowadzenie systemu jakościowej pętli informacji zwrotnej to wieloetapowy proces, który opiera się na kilku narzędziach programowych. Firmy często korzystają z rozszerzenia do zbierania informacji zwrotnych lub danych oraz rozwiązań do zarządzania projektami, aby wszystko zorganizować.

Poniżej przedstawiamy cztery podstawowe kroki wdrożenia dowolnego kanału pętli informacji zwrotnej w organizacji. Aby ułatwić zrozumienie tego procesu, zademonstrujemy funkcje i funkcje w ramach ClickUp , kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracą i CRM, które umożliwia gromadzenie, porządkowanie i opracowywanie informacji zwrotnych.

Krok 1: Zbieranie informacji zwrotnych poprzez wyczyszczone i otwarte kanały komunikacji

Otwarta i przejrzysta komunikacja to podstawa powodzenia w każdym biznesie. Eliminuje ona niejasności, sprzyja zaufaniu i pomaga w budowaniu relacji mapy procesów łatwiej.

Pierwszym krokiem do uruchomienia pętli informacji zwrotnej jest określenie kanałów komunikacji służących do zbierania opinii. Większość firm wysyła niestandardowe formularze opinii do docelowych odbiorców, czy to pracowników, czy klientów, w celu zebrania opinii.

Wbudowany w ClickUp Widok formularza to doskonała funkcja do wykorzystania, jeśli chcesz uprościć tworzenie formularzy i ankiet. Dzięki intuicyjnej funkcji "przeciągnij i upuść" możesz dostosować formularze do swojego przypadku użycia, np:

Opinie o produkcie

Wnioski IT

Ankiety pracownicze

Przekierowywanie potencjalnych klientów

Kreatywne opinie i prośby

Usprawnij proces obiegu informacji zwrotnych, dodając logikę warunkową do formularzy. Można również użyć ClickUp AI aby przeprowadzić burzę mózgów na temat pytań, które należy uwzględnić lub opracować cały kwestionariusz ankiety.

Personalizuj swoje formularze za pomocą motywów i awatarów, aby dopasować je do preferencji marki. Po utworzeniu formularza opinii udostępnij go wewnętrznym teamom i interesariuszom lub po prostu opublikuj lub umieść na swojej stronie internetowej.

Logika warunkowa w formularzach ClickUp Przykład opinii o produkcie

Możesz dodatkowo wykorzystać dziesiątki formularz opinii i szablony kwestionariuszy w ClickUp, aby przyspieszyć ten proces. Niektóre opcje, z których można zacząć korzystać od razu, to:

Najlepszą częścią zbierania opinii za pośrednictwem formularzy ClickUp jest to, że wszystkie odpowiedzi można łatwo przekształcić w zadania, które można śledzić. Dokumentowanie i przeglądanie zebranych opinii staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki narzędziom takim jak:

Widok listy : Pomaga utworzyć listę zelementów akcji na podstawie danych z formularza

Dokumenty ClickUp : Pozwala scentralizować informacje z wszelkiego rodzaju procesów informacji zwrotnej w różnych projektach

Użyj ClickUp, aby utworzyć widok listy zaległości zawierający niestandardowe pola, takie jak priorytet, ARR i inne

Krok 2: Usprawnij procesy przekazywania informacji zwrotnych dzięki automatyzacji

W wielokanałowym ustawieniu dane zwrotne są rozproszone w wielu kanałach - postach społecznościowych, zgłoszeniach reklamacyjnych, komentarzach na stronie internetowej, telefonach, e-mailach z zażaleniami, czatach i innych. Wyzwanie polega na zarządzaniu i analizowaniu każdego kanału. Zautomatyzowane systemy oferują szybkie rozwiązanie, przechwytując i analizując opinie klientów i pracowników oraz wyzwalając aktualizacje statusu.

Narzędzia do automatyzacji odpowiednie dla pętli informacji zwrotnych mogą być:

Oprogramowanie ankietowe do automatycznej dystrybucji ankiet i zestawiania odpowiedzi

CRM lub platformy analityczne do usprawnionego śledzenia i analizy

Chatboty do zbierania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym

ClickUp wyróżnia się jako rozwiązanie do automatyzacji formularzy umożliwia Teams automatyczne wysyłanie formularzy opinii za pośrednictwem e-maila, mediów społecznościowych i innych mediów. Z ponad 100 gotowymi wyzwalaczami, Automatyzacja ClickUp można skonfigurować w celu automatyzacji zadań, takich jak aktualizowanie statusów, tworzenie raportów lub osadzanie formularzy w cyklach pracy.

Szybki widok i zarządzanie aktywnymi i nieaktywnymi automatyzacjami w przestrzeniach wraz z aktualizacjami i opisami użytkowników

Możesz tworzyć własne automatyzacje za pomocą prostych ruchów "przeciągnij i upuść" i zmniejszyć obciążenie pracą zespołów HR i obsługi klienta.

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp pomaga zbierać opinie szybciej niż można mrugnąć okiem - nie dosłownie, ale spróbuj. Połączenie formularzy ClickUp i automatyzacji może sprawić, że pętle informacji zwrotnych będą płynne i wydajne. 🌞

Krok 3: Przeanalizuj zebrane opinie

Po uzyskaniu odpowiedzi nadszedł czas, aby je przeanalizować w celu nakreślenia przyszłych działań - i Widok tabeli ClickUp jest właśnie tym, czego potrzebujesz!

Poruszaj się między wszechstronnym widokiem tabeli ClickUp 3.0 i widokiem kalendarza, aby jak najlepiej wizualizować całą swoją pracę

Dzięki możliwości tworzenia zwięzłych wizualnych baz danych zebranych odpowiedzi, Twój zespół może łatwo uzyskać duży obraz tego, czego naprawdę chcą pracownicy lub klienci. Twórz tabele bez użycia kodu w ciągu kilku minut i wykorzystaj ponad 15 Pole niestandardowe które pomagają dodać szeroki zakres informacji, takich jak daty, status i poziom priorytetu.

Dalsze opcje edycji, takie jak grupowanie, przeciąganie i upuszczanie kolumn oraz filtry pomagają w niestandardowym dostosowywaniu tabel w dowolny sposób. ✌️

Jeśli potrzebujesz bardziej wizualnej kanwy do burzy mózgów opartej na opiniach, możesz wypróbować Tablica ClickUp i Mapy myśli . Niezależnie od tego, czy chodzi o omawianie planowanych aktualizacji funkcji, czy o tworzenie nowych map procesów, narzędzia te sprawiają, że współpraca wizualna w czasie rzeczywistym jest dziecinnie prosta.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

Krok 4: Wdrażaj informacje zwrotne i zastanawiaj się nad przyszłymi projektami - i powtarzaj pętlę, jeśli to konieczne

Jedynym krokiem pozostałym po przeanalizowaniu danych jest wdrożenie odpowiednich zmian. Teraz nie możesz powiedzieć swojemu zespołowi, aby natychmiast wdrożył zmiany, spakował się i poszedł spać.

Zamiast tego cały proces musi być ustrukturyzowany. Każdy członek zespołu powinien wiedzieć, za co jest odpowiedzialny - na przykład za zaprojektowanie nowej strony internetowej lub naprawienie dokuczliwego błędu w produkcie. Zadania ClickUp są dokładnie tym, czego potrzebujesz! Dodawaj elementy akcji, przydzielaj zadania, zostawiaj komentarze i ustaw priorytety dla większej widoczności.

Możesz nawet śledzić postępy we wdrażaniu zmian za pomocą konfigurowalnych opcji Pulpity ClickUp . Wszechstronny pulpit nawigacyjny może pomóc w wizualizacji aktualnego statusu dowolnego projektu za pomocą wykresów liniowych, graficznych, a nawet kołowych!

Twórz szczegółowe pulpity i łatwo dodawaj karty, aby zobaczyć postęp w punktach sprintu, zadania na status i błędy na widok

Jeśli Twoje pętle sprzężenia zwrotnego dotyczą produktów i usług, będziesz zadowolony z wielu funkcji w ramach Pakiet CRM firmy ClickUp . Służy jako rozwiązanie typu "wszystko w jednym rozwiązanie do zarządzania klientami i doskonale nadaje się do zbierania informacji na temat powiązań z klientami, zarządzania potencjalnymi klientami i tworzenia raportów sprzedaży.

Rozpocznij swoją podróż od ustawienia listy niestandardowych kont klientów na platformie, aby zoptymalizować swoje działania Proces CRM . Wbudowany w ClickUp narzędzia do raportowania pomagają tworzyć bogate Raportowanie CRM które oferują świeży wgląd w procesy sprzedaży i marketingu.

Korzystanie z szablonu ClickUp CRM w aplikacji Whiteboards do tworzenia map przepływu pracy CRM

Jak pętle informacji zwrotnej mogą pomóc Businessowi?

Pętle sprzężenia zwrotnego to praktyczny sposób dla firm na znalezienie nieefektywności w istniejących procesach i powodzenie operacyjne. Oto pięć głównych korzyści:

Silniejsze relacje z klientami:59% klientów zrywa współpracę z firmą po negatywnych doświadczeniach. Pętle sprzężenia zwrotnego pomagają rozwiązywać skargi klientów, potwierdzać ich opinie i zwiększać ich lojalność dzięki konkretnym ulepszeniom usług Bardziej wartościowe produkty: Zbieranie informacji zwrotnych - czy to poprzez recenzje, ankiety, czy bezpośrednią komunikację - pomaga w precyzyjnym określeniu potrzeb użytkowników, co z kolei pomaga w tworzeniu dobrze zaokrąglonych produktów i wyników Większa satysfakcja pracowników: Pętle informacji zwrotnych wykrywają luki i nieefektywności, umożliwiając usprawnienie procesów i zwiększenie wydajności w obszarach roboczych Kultura oparta na innowacjach: Innowacyjność pozostaje kluczowa dla powodzenia firmyprawie 80% firm traktuje je priorytetowo dla wzrostu. Pętle sprzężenia zwrotnego nie tylko rozwiązują problemy związane z produktem, ale także wprowadzają nowe funkcje, które rezonują z niestandardowymi klientami Lepszy zwrot z inwestycji: Możeszzoptymalizować wysiłki marketingowe i zyski, dostosowując kampanie do preferencji klientów i umożliwiając ciągły napływ danych w preferowanych kanałach, aby śledzić wzorce zakupów i obawy

Wykorzystaj moc pętli informacji zwrotnych dzięki ClickUp

Aby dobrze prosperować w każdym biznesie, musisz zsynchronizować się z klientami i pracownikami poprzez aktywne słuchanie, angażowanie i wykorzystywanie ich spostrzeżeń. Regularne wizyty kontrolne są niezbędne do dostosowania się do nowszych spostrzeżeń. Zaufaj więc swoim interesariuszom i utrzymuj z nimi bliski kontakt - ich wkład jest kluczem do Twojego powodzenia.

ClickUp to jedno z niewielu narzędzi, które wspiera zarówno pętle opinii pracowników, jak i klientów w ramach zintegrowanego rozwiązania do zarządzania projektami. Zanurz się, zbieraj opinie, buduj know-how i zarządzaj projektami w jednym kroku. Sprawdź ClickUp już dziś -jego darmowa wersja też jest całkiem fajna! 🤩