10 Oprogramowanie do automatyzacji formularzy do szybszej analizy i gromadzenia danych

Niezależnie od tego, czy chcesz poznać opinie swoich pracowników, czy zapytać klientów o ich doświadczenia z produktem, istnieje złoty standard gromadzenia takich danych - formularze. 📄

Choć formularze są cenne, ich tworzenie nie jest łatwe, nie wspominając już o analizie zebranych danych. Na szczęście minęły już czasy polegania na ręcznym wprowadzaniu danych przez tworzenie formularzy w Excelu lub nawet papierowych formularzy - masz teraz formularz oprogramowanie do automatyzacji aby wykonać pracę za Ciebie.

Te poręczne narzędzia pozwalają zbierać dane i przekształcać je w ustrukturyzowane, cenne informacje, które można wykorzystać do ulepszenia gry, dostosowania strategii biznesowych i zrozumienia punktu widzenia klientów lub pracowników.

W tym artykule zbadamy koronę urodzaju, jeśli chodzi o narzędzia do automatyzacji formularzy, omówimy ich funkcje i pomożemy Ci znaleźć ten, który odpowiada Twoim potrzebom w zakresie gromadzenia i analizy danych.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do automatyzacji formularzy?

Automatyzacje automatycznie wyzwalają wyniki, gdy w ClickUp ma miejsce akcja

Oprogramowanie do automatyzacji formularzy powinno upraszczać zbieranie i analizowanie danych, a nie je utrudniać. Jeśli więc zależy Ci na wysokiej jakości narzędziu, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i uspokoić nerwy, szukaj narzędzi o następujących cechach:

Łatwość obsługi : Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie formularzy bez znajomości kodowania. Najlepiej, aby posiadało interfejs typu "przeciągnij i upuść", który pomoże ci dostosować formularze za pomocą kilku kliknięć

: Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie formularzy bez znajomości kodowania. Najlepiej, aby posiadało interfejs typu "przeciągnij i upuść", który pomoże ci dostosować formularze za pomocą kilku kliknięć Rozbudowana biblioteka szablonów : Platforma powinna oferować gotowe, konfigurowalne szablony, które pomogą ci szybko wygenerować cyfrowe formularze i dostosować je do twoich celów

: Platforma powinna oferować gotowe, konfigurowalne szablony, które pomogą ci szybko wygenerować cyfrowe formularze i dostosować je do twoich celów Wiele widoków : Powinna umożliwiać spojrzenie na dane z różnych perspektyw, aby lepiej je zrozumieć. Na przykład kalendarze mogą pomóc w chronologicznym uporządkowaniu danych, podczas gdy tablice mogą grupować zebrane informacje według statusu, priorytetu, osoby przypisanej lub innej wybranej kategorii

: Powinna umożliwiać spojrzenie na dane z różnych perspektyw, aby lepiej je zrozumieć. Na przykład kalendarze mogą pomóc w chronologicznym uporządkowaniu danych, podczas gdy tablice mogą grupować zebrane informacje według statusu, priorytetu, osoby przypisanej lub innej wybranej kategorii Elastyczność : Platforma powinna umożliwiać ukrywanie lub dodawanie kategorii w formularzach w zależności od odpowiedzi w formularzu, aby uczynić je bardziej odpowiednimi

: Platforma powinna umożliwiać ukrywanie lub dodawanie kategorii w formularzach w zależności od odpowiedzi w formularzu, aby uczynić je bardziej odpowiednimi Solidna analityka: Powinna posiadać funkcje, które pozwalają analizować zebrane informacje w czasie rzeczywistym i wyciągać odpowiednie wnioski

10 najlepszych programów do automatyzacji formularzy w 2024 roku

Przejrzeliśmy dziesiątki narzędzi do automatyzacji formularzy i wybraliśmy 10 najlepszych, które doskonale równoważą funkcjonalność, łatwość użycia i możliwość dostosowania. Sprawdź, co każde z nich ma do zaoferowania i doładuj gromadzenie danych za pomocą odpowiedniego oprogramowania do automatyzacji formularzy! 🦸

Dodawanie pola e-mail do formularza ClickUp poprzez przeciągnięcie i upuszczenie go do formularza.

ClickUp jest trudny do pobicia, jeśli chodzi o oprogramowanie do automatyzacji formularzy. Jego Widok formularza sprawia, że tworzenie formularzy i ankiet jest łatwiejsze niż kiedykolwiek - przeciągnij i upuść żądane pola, aby utworzyć spersonalizowane narzędzie do gromadzenia danych. Nie masz pewności, co uwzględnić w zautomatyzowanych formularzach? Użyj ClickUp AI do natychmiastowego generowania pomysłów i pisania zrozumiałych i istotnych materiałów. Logika warunkowa w ClickUp Forms może również dostosowywać podpowiedzi ankiety w oparciu o odpowiedzi użytkowników. Dodatkowo, możesz zmienić odpowiedzi w zadania i automatycznie przesłać je do właściwego zespołu. Na przykład, jeśli użytkownik zasugeruje funkcję, Automatyzacja ClickUp przekaże go do działu rozwoju produktu lub zespół ds. oprogramowania i zobaczą odpowiednią odpowiedź w sekcji Widok zadania .

Chociaż zawsze masz możliwość stworzenia swojego formularza od podstaw, sugerujemy rozpoczęcie od konfigurowalnego i wstępnie zbudowanego szablonu z sekcji Biblioteka szablonów ClickUp dla praktycznie każdego przypadku użycia, w tym zbierania opinii lub wydawania kreatywne żądania .

Najlepsze cechy ClickUp

Unikalny widok formularza wraz z ponad 15 innymi widokami

Logika warunkowa dla bardziej złożonych i ukierunkowanych formularzy

Solidne opcje automatyzacji

Ponad 1000 gotowych szablonów do szybszego uruchamiania formularzy

Dokumenty ClickUp do współpracy

Asystent pisania oparty na sztucznej inteligencji

Integracja z ponad 1000 innych narzędzi

Ograniczenia ClickUp

Liczba zaawansowanych funkcji może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych nowych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Typeform

Via: Typeform Szukasz platformy obracającej się wyłącznie wokół budowanie formularzy ? W takim razie rozważ napisanie następnego formularza za pomocą Typeform!

Głównym powodem, dla którego Typeform jest tak popularny, jest jego jednoprzesuwny interfejs, który pozwala użytkownikom poczuć się jak uczestnik rozmowy zamiast wypełniania formularza online. Formularze tworzone w Typeform są dynamiczne - mogą dostosowywać się do różnych scenariuszy w zależności od odpowiedzi użytkowników.

Podczas tworzenia formularzy można również polegać na możliwościach sztucznej inteligencji Typeform. Oprócz dopracowania języka, sztuczna inteligencja może automatycznie przygotowywać pytania w zależności od intencji użytkownika.

Dzięki platformie 3,000+ szablonów dla quizów ciekawostek, opinii użytkowników, rekomendacji produktów, zaangażowanie pracowników i ankiet, możesz generować formularze cyfrowe w mgnieniu oka. 👀

Typeform integruje się z popularnymi platformami, takimi jak Slack, Airtable, Zoho i Pipedrive, umożliwiając zrozumienie danych za pomocą kilku kliknięć.

Najlepsze cechy Typeform

Zaprojektowany specjalnie do tworzenia formularzy

Oparty na sztucznej inteligencji

ponad 120 integracji

Interfejs jeden slajd na raz

ponad 3 000 szablonów

Ograniczenia Typeform

Stroma struktura cenowa, według niektórych użytkowników

Początkowa konfiguracja może być trudna

Ceny Typeform

Podstawowy : $25/miesiąc za użytkownika

: $25/miesiąc za użytkownika Plus : $50/miesiąc za trzech użytkowników

: $50/miesiąc za trzech użytkowników Business : $83/miesiąc dla pięciu użytkowników

: $83/miesiąc dla pięciu użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Typeform

G2 : 4.5/5 (650+ recenzji)

: 4.5/5 (650+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (750+ recenzji)

3. SurveySparrow

Via: SurveySparrow Tworzenie funkcjonalnych i estetycznych ankiet może być trudne, jeśli nie używasz odpowiedniego narzędzia. Na szczęście dzięki SurveySparrow nie jest to już problemem.

Platforma pozwala tworzyć przyciągające wzrok formularze ankiet, które zadają wszystkie właściwe pytania. Ponieważ chcesz utrzymać zaangażowanie użytkowników, z przyjemnością dowiesz się, że możesz generować inteligentne ankiety z logiką wyświetlania i pomijania - ankiety wychwytują odpowiedzi użytkowników, aby wyświetlić właściwe pytania lub szybko przejść do określonej sekcji. Na przykład, jeśli pytasz respondentów, czy wolą koty czy psy, a oni wybierają koty, nie chcesz pytać ich o ulubioną rasę psów. 🐈

SurveySparrow posiada również wygodną funkcję Executive Dashboard gdzie można pobierać dane z ankiet, śledzić wskaźniki KPI, generować raporty i identyfikować trendy. Zaproś swój zespół do pulpitu nawigacyjnego, analizuj spostrzeżenia i twórz strategie napędzające wzrost.

Dzięki setkom motywów i integracji z popularnymi aplikacjami i platformami, takimi jak Zapier, Slack i Salesforce, SurveySparrow oferuje maksymalne możliwości dostosowywania i pozwala scentralizować przepływy pracy.

Najlepsze cechy SurveySparrow

Inteligentne ankiety

Pulpit menedżerski

Przyjazny dla współpracy

Setki integracji i motywów

Ograniczenia SurveySparrow

Model cenowy może być zbyt stromy dla start-upów i organizacji non-profit

Brak kompleksowych opcji stylizacji

Ceny SurveySparrow

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje SurveySparrow

G2 : 4.4/5 (1,800+ recenzji)

: 4.4/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (80+ recenzji)

4. Jotform

Via: Jotform Zapisz swoje formularze za pomocą Jotform, fantastyczny kreator online idealny do tworzenia wszelkiego rodzaju formularzy, od zamówień produktów i rejestracji nowych klientów po rezerwacje hotelowe i opinie użytkowników . ✍️

Tworzenie formularzy w Jotform jest proste i łatwe dzięki oprogramowaniu do automatyzacji formularzy. Jeśli zaczynasz od zera, najpierw dodaj podstawowe elementy po lewej stronie ekranu, a następnie użyj kreatora przeciągnij i upuść, aby przenieść je do formularza. Możesz również skorzystać z jednego z szablonów Jotform - do wyboru jest ponad 10 000 opcji.

Platforma płynnie integruje się z ponad 150 aplikacjami i platformami, umożliwiając automatyczne wysyłanie zgłoszeń formularzy.

Jeśli sprzedajesz produkty lub usługi, z przyjemnością dowiesz się, że możesz otrzymywać płatności bezpośrednio za pośrednictwem formularza.

Piękno formularzy online polega na łatwej analizie danych, a Jotform umożliwia to dzięki kreatorze raportów. Przekształć surowe dane w profesjonalne raporty, udostępnij je swoim współpracownikom lub umieść je na swojej stronie internetowej, aby wszyscy mogli je zobaczyć.

Najlepsze funkcje Jotform

Kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść

ponad 150 integracji

ponad 10 000 szablonów formularzy

Kreator raportów do analizy zebranych danych

Ograniczenia Jotform

Sporadyczne usterki

Osadzanie formularzy na stronach internetowych można uprościć

Ceny Jotform

Start : Bezpłatnie (do pięciu formularzy)

: Bezpłatnie (do pięciu formularzy) Bronze : $34/miesiąc (do 25 formularzy)

: $34/miesiąc (do 25 formularzy) Silver : $39/miesiąc (do 50 formularzy)

: $39/miesiąc (do 50 formularzy) Złoty : $99/miesiąc (do 100 formularzy)

: $99/miesiąc (do 100 formularzy) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Jotform

G2 : 4.7/5 (2,300+ recenzji)

: 4.7/5 (2,300+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,500+ recenzji)

5. Zoho Forms

Via: Zoho Generowanie solidnych formularzy nie musi być skomplikowane, jeśli korzystasz z platformy takiej jak Zoho Forms.

Dzięki narzędziu do tworzenia formularzy możesz wybierać spośród ponad 30 typów pól (nazwa, rozwijane, płatność, sekcja itp.) i korzystać z interfejsu przeciągnij i upuść do tworzenia formularzy. Zastosuj logikę warunkową, aby pominąć niepotrzebne kroki i utrzymać zaangażowanie użytkowników.

Ponieważ tworzenie cyfrowych formularzy może być czasochłonne, Zoho Forms pozwala zapisywać postępy i kontynuować pracę w dowolnym momencie, bez utraty danych.

Platforma oferuje 40+ gotowych szablonów, które pomogą ci zaoszczędzić czas . Można go dostosować do własnych preferencji i potrzeb biznesowych.

Zoho Forms posiada imponujące opcje analizy - przeglądaj zebrane dane w widoku tabeli, generuj i eksportuj raporty, łącz odpowiedzi z wielu formularzy i śledź cele.

Funkcje automatyzacji umożliwiają przypisywanie zgłoszeń formularzy do określonych członków zespołu, wysyłanie danych z formularzy do wybranych aplikacji i wyzwalanie wiadomości e-mail, gdy zgłoszenie formularza spełnia określone kryteria.

Inne opcje, które z pewnością przypadną ci do gustu, to umieszczanie formularzy na stronach internetowych, zaawansowane dostosowywanie i bramki płatności.

Najlepsze funkcje Zoho Forms

ponad 30 typów pól formularzy

Interfejs "przeciągnij i upuść

Zaawansowane funkcje analizy

Opcje automatyzacji

Ograniczenia Zoho Forms

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z obsługą klienta

Opcje integracji mogłyby skorzystać na aktualizacji

Cennik Zoho Forms

Podstawowy : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Standard : $25/miesiąc za 10 użytkowników

: $25/miesiąc za 10 użytkowników Professional : $50/miesiąc dla 25 użytkowników

: $50/miesiąc dla 25 użytkowników Premium: $90/miesiąc dla 100 użytkowników

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Zoho Forms

G2 : 4.4/5 (100+ recenzji)

: 4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

6. FormAssembly

Via: FormAssembly FormAssembly łączy w sobie łatwość użytkowania z potężnymi opcjami analizy. Kreator formularzy platformy pozwala wybierać spośród wielu typów pól (takich jak wprowadzanie tekstu, przyciski radiowe lub menu rozwijane) w celu tworzenia spersonalizowanych formularzy.

Skorzystaj z edytora przeciągnij i upuść, aby skonfigurować swoje formularze cyfrowe i upewnić się, że wszystkie elementy znajdują się we właściwym miejscu. Możesz swobodnie edytować motywy i korzystać z pól warunkowych, aby uczynić swoje formularze bardziej inteligentnymi.

Dzięki integracjom FormAssembly możesz przesyłać zebrane dane bezpośrednio do wybranej aplikacji. Możesz na przykład aktualizować rekordy w Salesforce.

Platforma zapewnia dokładną i łatwą interpretację danych. Pozwala konwertować zebrane informacje na wykresy i wykresy w celu wizualizacji i zrozumienia odpowiedzi. 📊

Dzięki rewolucyjnej opcji FormAssembly Workflow możesz tworzyć procesy biznesowe i przepływy pracy w oparciu o dane zebrane za pomocą formularzy. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze oraz odblokować lepsze podejmowanie decyzji.

Najlepsze cechy FormAssembly

Wiele typów pól

Łatwość użytkowania

Integracje z popularnymi aplikacjami i platformami

Doskonaływizualizacja danych opcje

Ograniczenia FormAssembly

Wolniejsze czasy ładowania, gdy jest wiele odpowiedzi na formularze

Więcej opcji dostosowywania byłoby korzystne

Cennik FormAssembly

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje FormAssembly

G2 : 4.4/5 (350+ recenzji)

: 4.4/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (30+ recenzji)

7. Cognito Forms

Via: Cognito Forms Chcesz tworzyć przyjazne dla użytkownika formularze i automatyzować przepływy pracy? Cognito Forms jest właśnie tym, czego potrzebujesz. 🥸

To oprogramowanie do automatyzacji formularzy pozwala tworzyć formularze z niestandardowymi typami pól, aby przechwytywać żądane dane dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. Korzystaj z pól wyboru, rozwijanych list, dat i godzin, aby tworzyć formularze zgodne z Twoimi celami.

Urok tego narzędzia polega na możliwości wykonywania obliczeń na podstawie zebranych danych bezpośrednio w formularzu. Możesz również wysyłać dane do innych platform, które integrują się z Cognito Forms, takich jak Google Analytics i Microsoft Power Automate.

Dzięki zaawansowanym opcjom automatyzacji, tworzone formularze cyfrowe mogą pomóc w usprawnieniu przepływu pracy. Dostosuj powiadomienia, aby właściwi członkowie zespołu byli informowani o odpowiedziach użytkowników i mogli podjąć natychmiastowe działania. Na przykład, możesz kierować potencjalnych klientów do zespołu sprzedaży lub przekazywać opinie użytkowników do zespołu ds. rozwoju produktu.

Cognito Forms ma szeroki wybór szablonów - możesz filtrować je według typu, branży lub funkcji i znaleźć ten, który odpowiada Twoim potrzebom.

Najlepsze cechy Cognito Forms

Konfigurowalne typy pól

Obliczenia danych w formularzu

Solidne funkcje automatyzacji

Setki szablonów

Łatwe w konfiguracji powiadomienia

Ograniczenia Cognito Forms

Brak szczegółowych instrukcji dotyczących korzystania ze wszystkich funkcji

Formaty pól walut i dat są powiązane z krajem, dla którego tworzony jest formularz

Ceny Cognito Forms

Indywidualny : Free (jeden użytkownik)

: Free (jeden użytkownik) Pro : $15/miesiąc dla dwóch użytkowników

: $15/miesiąc dla dwóch użytkowników Team : $35/miesiąc dla pięciu użytkowników

: $35/miesiąc dla pięciu użytkowników Enterprise: $99/miesiąc dla 20 użytkowników

Oceny i recenzje Cognito Forms

G2: 4.5/5 (70+ recenzji)

4.5/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ recenzji)

8. SurveyMonkey

Via: SurveyMonkeySurveyMonkey jest jedną z najpopularniejszych platform internetowych zaprojektowanych specjalnie do tworzenia formularzy i ankiet. 🐒

Ułatwia tworzenie formularzy z różnymi typami pól dla płatności, informacji kontaktowych i plików. Możesz także dostosować motywy i format do swoich upodobań. Wybieraj spośród 25+ typów pytań, takich jak suwak, wielokrotny wybór i ocena w formie gwiazdek, aby zmniejszyć stronniczość i zapewnić jak największą przejrzystość.

Nie wiesz, co wpisać w formularzu, aby uzyskać trafne odpowiedzi? SurveyMonkey Genius to superbohater AI w przebraniu, który może pomóc! Pomaga minimalizować błędy i dostosowywać właściwe pytania.

Platforma pozwala dostosować powiadomienia dla każdego przesłanego formularza, przenieść zebrane dane do tabel w celu łatwiejszego przeglądania i wyeksportować informacje do swojego komputera ulubionego oprogramowania do arkuszy kalkulacyjnych .

Dzięki integracji Zapier możesz połączyć SurveyMonkey z ponad 5000 aplikacji i platform oraz zautomatyzować przepływy pracy.

Najlepsze cechy SurveyMonkey

Wiele typów pól i pytań

SurveyMonkey Genius

Konfigurowalne powiadomienia

Płynna integracja z Zapier

Ograniczenia SurveyMonkey

Ograniczona elastyczność w zakresie projektowania formularzy

Niektórzy użytkownicy wspominali o przestarzałym interfejsie

Ceny SurveyMonkey

Sprawdź cenę na stronie internetowej, ponieważ istnieje wiele poziomów i opcji

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (18 500+ recenzji)

: 4.4/5 (18 500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (9,500+ recenzji)

9. PerfectApps

Via: PerfectApps PerfectApps jest przede wszystkim platforma do tworzenia aplikacji bez użycia kodu i przepływów pracy, więc co tu robi? Nie, to nie pomyłka, ponieważ platforma może pochwalić się najlepszym projektantem wizualnym, który pozwala generować formularze bez znajomości kodowania.

Kreator przeciągnij i upuść umożliwia skomponowanie dowolnego typu formularza za pomocą kilku kliknięć. Umieść elementy razem i dostosuj układ i motywy formularza. Twórz dynamiczne formularze, które zadają właściwe pytania przy użyciu logiki warunkowej.

Udostępnianie formularzy internetowych jest prostsze niż kiedykolwiek - za pomocą jednego kliknięcia przycisku można udostępniać je za pośrednictwem poczty e-mail lub bezpiecznego łącza lub osadzać je na swojej stronie internetowej.

Dzięki PerfectApps API możesz łączyć formularze z aplikacjami innych firm, automatyzować gromadzenie danych i uzyskiwać precyzyjne wyniki bez ryzyka błędów.

Skorzystaj z potężnych wbudowanych funkcji raportowania platformy, aby przekształcić zebrane dane w wykresy, tabele i wykresy oraz podejmować świadome decyzje dotyczące przepływu pracy.

Najlepsze funkcje PerfectApps

Bezkodowy, łatwy w użyciu kreator automatyzacji formularzy z funkcją "przeciągnij i upuść"

Łatwe udostępnianie formularzy

Doskonałe opcje raportowania

API PerfectApps

Ograniczenia PerfectApps

Formularze nie są tak responsywne

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla niektórych użytkowników

Ceny PerfectApps

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje PerfectApps

GetApp : 4.9/5 (20+ recenzji)

: 4.9/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (20+ reviews)

10. PandaDoc

Via: PandaDoc PandaDoc nie jest platformą do tworzenia formularzy per se - specjalizuje się w automatyzacji dokumentów i umożliwia tworzenie, śledzenie, edytowanie, udostępnianie, wysyłanie i e-podpisywanie dokumentów. Istnieje jednak opcja tworzenia formularzy internetowych, za pomocą których można zbierać podpisy elektroniczne, opinie lub wszelkiego rodzaju dane wejściowe od pracowników, klientów lub partnerów biznesowych. 🐼

Formularze można tworzyć od podstaw - przybornik platformy oferuje wiele opcji i typów pól, aby maksymalnie ułatwić pracę. Możesz także zaoszczędzić czas i skorzystać z edytowalnych szablonów do tworzenia spersonalizowanych formularzy.

Udostępnianie formularzy nie wymaga kodowania - utwórz bezpośredni link, aby udostępnić go zainteresowanym stronom lub osadzić go na swojej stronie internetowej.

Dzięki PandaDoc możesz dodawać do swoich formularzy zlecenia podpisu, pobierać płatności i łatwo edytować opublikowane formularze.

Najlepsze cechy PandaDoc

Łatwy w użyciu zestaw narzędzi

Proste udostępnianie formularzy

Dodawanie zleceń podpisywania do formularzy

Pobieranie płatności

Ograniczenia PandaDoc

Cena może być zbyt wysoka dla osób fizycznych, start-upów i mniejszych firm

Niektórzy użytkownicy wspominają, że czasami są wylogowywani z platformy

Ceny PandaDoc

Darmowy

Essentials: $19/miesiąc za stanowisko

$19/miesiąc za stanowisko Business : $49/miesiąc za stanowisko

: $49/miesiąc za stanowisko Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje PandaDoc

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,000+ recenzji)

Doładuj swoją grę o dane dzięki oprogramowaniu do automatyzacji formularzy

Formularze to doskonały sposób na uzyskanie potrzebnych informacji. Narzędzia do automatyzacji formularzy idą o krok dalej i pozwalają zbierać i analizować dane bez kiwnięcia palcem. 🙌

Oprogramowanie do automatyzacji formularzy na naszej liście jest jak kreatory automatyzacji formularzy z imponującymi opcjami tworzenia i udostępniania formularzy oraz generowania raportów. Jeśli potrzebujesz platformy, która idzie o krok dalej i oferuje fantastyczne zarządzanie zadaniami i projektami oprócz najwyższej klasy funkcji współpracy, wypróbuj ClickUp !