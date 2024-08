14 Najlepsze oprogramowanie do tworzenia formularzy (funkcje, zalety, wady, ceny)

szukasz najlepszego oprogramowania do tworzenia formularzy?

Formularz internetowy to łatwy i szybki sposób na zbieranie informacji od pracowników, klientów i kontrahentów.

Z odpowiednim kreatorem formularzy online możesz stworzyć niesamowicie responsywny formularz, który błyskawicznie przechwytuje i przechowuje dane. Wyniki możesz wykorzystać do usprawnienia procesów biznesowych, uzyskania wglądu w opinie pracowników i opracowania nowych, szalonych pomysłów.

W tym artykule przyjrzymy się, czym jest oprogramowanie do tworzenia formularzy i omówimy 13 najlepszych narzędzi, których możesz użyć, wraz z ich kluczowymi funkcjami, zaletami, wadami, cenami i ocenami użytkowników.

Czym jest oprogramowanie do tworzenia formularzy?

Oprogramowanie do tworzenia formularzy to narzędzie służące do tworzenia i zarządzania formularzami, ankietami i quizami. Umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych formularzy z różnych szablonów, dostosowywanie pól i dodawanie logiki do pytań.

Kreatory formularzy często integrują się z innymi usługami, takimi jak procesory płatności, systemy automatyzacji marketingu i aplikacje CRM. Pozwala to użytkownikom na łatwe zbieranie danych od klientów, śledzenie odpowiedzi i podejmowanie działań w oparciu o wyniki.

Oprogramowanie do tworzenia formularzy online zapewnia łatwy sposób gromadzenia wszystkich tych danych w spójny i zautomatyzowany sposób, a zebrane dane mogą być również natychmiast analizowane i przechowywane

Aby pomóc swoim klientom, pracownikom i wszystkim innym uniknąć męki związanej z papierowymi formularzami, oto najlepsze oprogramowanie do tworzenia formularzy na rynku:

Top 14 Form Builder Software

ClickUp to wiodące na świecie narzędzie do zarządzania projektami i tworzenia formularzy .

Od pomocy w tworzeniu formularzy po posiadanie każdej innej kluczowej funkcji, której możesz potrzebować, ClickUp jest odpowiedzią na Twoje modlitwy o tworzenie formularzy! 🙌

Najważniejsze funkcje ClickUp

Oto tylko niektóre z powodów, dla których ClickUp jest najlepszym narzędziem do tworzenia formularzy:

1. Widok formularza Widok formularza ClickUp umożliwia tworzenie pięknych formularzy do zbierania dowolnych informacji. Możesz także tworzyć zadania na podstawie odpowiedzi z formularzy, aby podejmować działania na ich podstawie, gdy tylko będziesz gotowy.

Widok formularza ClickUp posiada logika warunkowa co pozwala na stworzenie dynamicznego formularza, który obsługuje wiele przypadków użycia, oszczędzając czas zarówno Tobie, jak i osobie wypełniającej formularz!

Co więcej, ClickUp pozwala skonfigurować formularz na wiele różnych sposobów.

Jesteś nauczycielem? Dowiedz się jak_ Formularze_ClickUp mogą pomóc nauczycielom zaoszczędzić godziny na papierkowej robocie._ 🍎

Oto tylko niektóre z fajnych rzeczy, które można dostosować za pomocą widoku formularza:

Assignee : Wybierz domyślnych Odbiorców dla każdego przesłanego formularza

: Wybierz domyślnych Odbiorców dla każdego przesłanego formularza Wiadomość zwrotna : Utwórz niestandardową wiadomość dla użytkowników, którzy wypełnią formularz

: Utwórz niestandardową wiadomość dla użytkowników, którzy wypełnią formularz Avatar : Wybierz obraz, który ma być wyświetlany w górnej części formularza

: Wybierz obraz, który ma być wyświetlany w górnej części formularza Motyw : Dostosuj swój formularz, aby Twoja marka błyszczała! 🤩

: Dostosuj swój formularz, aby Twoja marka błyszczała! 🤩 Kolory: Wybierz kolor swoich przycisków 🌈

Tworzenie niestandardowego formularza w ClickUp

Chcesz wiedzieć wszystko o widoku formularza? Sprawdź niektóre_ wskazówki dotyczące tworzenia formularzy .

2. Pola niestandardowe

Typy pól to miejsca, w których respondenci wypełniają informacje.

Na szczęście ClickUp oferuje ich mnóstwo, takich jak:

Tekst

Długi tekst

Strona internetowa

Dropdown

E-mail

Telefon

Data

Lokalizacja

Oceny i wiele więcej. Pola niestandardowe pomagają przechwytywać dane z różnych typów pytań.

Na przykład pytania dotyczące opinii wymagają dużych, zwykłych pól tekstowych, podczas gdy pytania wielokrotnego wyboru wymagają list rozwijanych.

Dostosowując pola, w których respondenci odpowiadają na pytania, sprawiasz, że formularz jest dla nich łatwiejszy do wypełnienia.

A dzięki ClickUp możesz nawet dodać ukryte pola do formularzy w celu zwiększenia wydajności.

Załóżmy na przykład, że znasz już imię i nazwisko oraz adres e-mail klienta, ponieważ zasubskrybował on już Twoje kampanie e-mailowe. Ukryte pola automatycznie wypełniają te informacje bezpośrednio w formularzu, dzięki czemu respondenci mogą pominąć wypełnianie tych informacji.

3. Tworzenie zadań

Możesz użyć ClickUp do tworzenia zadań automatycznie z odpowiedzi formularza.

I możesz przypisywać zadania pojedynczej osobie, wielu przypisanych lub grupa . 👥

Jeśli Twoja przestrzeń ma włączoną opcję Wielu przypisanych, możesz sortowanie i filtr zadania według osób przypisanych w Lista , Tablica oraz Kalendarz widoki.

Wybieranie wielu osób przypisanych do zadania w ClickUp

Możesz dodać informacje o formularzu do opis zadania .

W ten sposób można szybko znaleźć odpowiednie zadania i połączyć ze sobą podobne żądania.

4. Szablony zadań

Stwórz idealne Szablon zadania dla wszystkiego, co wiesz, że będziesz musiał zrobić ponownie.

W ten sposób można je ponownie wykorzystać do podobnych formularzy w przyszłości.

Korzystanie z szablonów w ClickUp

5. Łatwe udostępnianie

Udostępnianie formularzy jest również super łatwe. Wszystko, co musisz zrobić, to skopiować bezpośredni link do formularza i udostępnić go komu chcesz (dosłownie, to wszystko!)

Dodatkowo, możesz dodać formularz HTML do swojego landing page'a poprzez sekcję Embed code.

Zalety ClickUp

Wady ClickUp

Nie można eksportować pulpitów nawigacyjnych

Sprawdź mapę drogową ClickUp tutaj aby zobaczyć, jak naprawiamy te drobne wady.

Sprawdź również wszystkie ekscytujące funkcje które to niesamowite oprogramowanie do tworzenia formularzy ma dla Ciebie w zanadrzu!

Ceny ClickUp

Darmowy plan Forever : Najlepszy do użytku osobistego

: Najlepszy do użytku osobistego Plan nielimitowany : Najlepszy dla małych zespołów ($7/członka miesięcznie)

: Najlepszy dla małych zespołów ($7/członka miesięcznie) Business Plan : Najlepszy dla średnich zespołów ($12/członka miesięcznie)

: Najlepszy dla średnich zespołów ($12/członka miesięcznie) Plan Enterprise: Skontaktuj się z ClickUp, aby uzyskać niestandardowe ceny

Oceny klientów ClickUp

G2: 4.7/5 (ponad 2000 opinii)

Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 opinii)

2. Jotform

Przez Jotform Jotform to w pełni funkcjonalny kreator formularzy online, który umożliwia użytkownikom gromadzenie danych poprzez tworzenie solidnych formularzy. Oferuje różne szablony i opcje dostosowywania, które ułatwiają tworzenie potężnych formularzy do dowolnego celu.

Ponadto użytkownicy mogą uzyskać dostęp do analiz w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować wydajność swoich formularzy. Dzięki wszechstronnemu zestawowi funkcji i prostemu interfejsowi użytkownika,

Kluczowe cechy Jotform

Tworzenie w pełni spersonalizowanych aplikacji bez użycia kodu dzięki Jotform Apps

Zbieranie i organizowanie danych za pomocą Jotform Tables

Przekształcanie zebranych danych w pliki PDF za pomocą Jotform PDF Editor

Zbieraj podania o pracę, wnioski HR i nie tylko oraz przekształcaj je w zadania za pomocą Jotform Approvals

Zalety Jotform

Aplikacje utworzone za pomocą Jotform można pobrać na dowolny komputer, tablet lub smartfon

Akceptuj płatności za pomocą kart debetowych lub kredytowych, czeków elektronicznych, płatności ACH i nie tylko dzięki integracji z procesorami płatności

Szeroka kolekcja integracji formularzy

Wady Jotform

Subskrypcje mają pewne ograniczenia

Niekoniecznie intuicyjne dla niektórych użytkowników

Cennik Jotform

Jotform oferuje darmowy plan, ale w przypadku bardziej rozbudowanych członkostw ceny płatnych planów zaczynają się od 29 USD miesięcznie.

Oceny klientów Jotform

G2 : 4.7/5 (1000+ recenzji)

: 4.7/5 (1000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (800+ recenzji)

Sprawdź więcej_ Alternatywy dla jotform !

3. Formularze Google

Przez Formularze Google

Google Forms to darmowe oprogramowanie do tworzenia formularzy, które automatycznie zapisuje wyniki formularza w arkuszu kalkulacyjnym Arkuszy Google w celu zaawansowanej analizy. Porównanie Jotform z Google Forms !

Skoro już o tym mowa... oto nasza zaawansowana analiza Formularzy Google:

Kluczowe funkcje Google Forms

Gotowe szablony formularzy

Wybieraj spośród opcji elementów formularza, takich jak pola tekstowe z krótkimi i długimi odpowiedziami, pola wyboru, opcje wielokrotnego wyboru, menu rozwijane i opcje przesyłania plików

Udostępnianie formularza online członkom zespołu w celu ułatwienia współpracy

Profesjonaliści Google Forms

Narzędzie jest bezpłatne; wszystko, czego potrzebujesz, to konto Google

Posiada podstawową logikę warunkową, która dostosowuje pytania wyświetlane użytkownikom na podstawie udzielonych przez nich odpowiedzi

Integracja z Arkuszami Google do przeglądania i analizowania odpowiedzi z formularzy online

Wady Formularzy Google

Aplikacja nie ma funkcji zbierania płatności od klientów

Do korzystania z tego kreatora formularzy online potrzebny jest dostęp do Internetu

Ograniczone szablony i opcje dostosowywania

szukasz lepszych opcji? Sprawdź te_ *Alternatywy dla formularzy Google* _.**_

Cennik Formularzy Google

Ten kreator formularzy jest dostępny za darmo. A jeśli otrzymasz go jako część G-Suite (który oferuje dodatkowe funkcje bezpieczeństwa), ceny zaczynają się od 6 USD / użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Google Forms

G2 : 4.6/5 (9000+ recenzji)

: 4.6/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (6000+ opinii)

Szukasz więcej oprogramowania do formularzy? Sprawdź te_ Alternatywy dla Formstack !

Przez Microsoft Forms

Microsoft Forms to narzędzie do tworzenia formularzy online, które przechowuje wszystkie odpowiedzi z formularzy w pliku Microsoft Excel dla Ciebie.

Ale jak bardzo Excel-lent jest tą aplikacją?

Przekonajmy się:

Kluczowe cechy MS Forms

Wbudowana sztuczna inteligencja i inteligentne rekomendacje pomagają zbierać właściwe opinie

Dostosuj swoje formularze do własnych potrzeb dzięki konfigurowalnym motywom

Wysyłanie użytkownikom bezpośredniego linku do odpowiedzi po zakończeniu tworzenia formularza online

Profesjonaliści MS Forms

Integracja z Microsoft Excel pozwala uzyskać szczegółowy wgląd w zebrane dane

Integracja z Outlookiem ułatwia udostępnianie formularzy za pośrednictwem poczty e-mail

Może być używany w dowolnej przeglądarce na dowolnym urządzeniu

Tworzenie formularzy w programie Microsoft Word

MS Forms cons

Nie oferuje folderów, co utrudnia organizowanie formularzy

Brak funkcji edycji tekstu sformatowanego, takich jak czcionki pogrubione, podkreślone, kursywa, indeksy dolne i górne, kolory, funkcje matematyczne

Użytkownicy nie mogą zapisać formularza online do późniejszego wykorzystania ani zaktualizować przesłanej odpowiedzi

Cennik MS Forms

Ten kreator formularzy jest bezpłatny do użytku osobistego, jeśli masz konto Microsoft. Jego płatny plan oferuje więcej szablonów i zaczyna się od 5 USD / użytkownika miesięcznie (płatne rocznie).

Oceny klientów MS Forms

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: N/A Porównanie Formularzy Google i MS Forms !

5. Kreator formularzy Elementor

Przez Elementor

Elementor to potężne narzędzie WordPress kreator stron internetowych . Używany przez ponad 6% wszystkich stron internetowych na świecie, Elementor oferuje wizualny kreator formularzy idealny dla stron WordPress.

jakie elementy sprawiają, że ten kreator formularzy Elementor jest tak fajny?

Kluczowe cechy kreatora formularzy Elementor

Bezkodowy, intuicyjny proces tworzenia metodą "przeciągnij i upuść

Zbieranie dowolnego typu danych za pomocą ponad 10 różnych pól

Kolory i typografia dopasowane do marki i stylu użytkownika

Zalety kreatora formularzy Elementor

Możliwość tworzenia angażujących i uproszczonych wieloetapowych formularzy

Możesz tworzyć kopie zapasowe danych przesyłanych w formularzach i zarządzać nimi w Elementorze

Kreator formularzy zawiera wszystkie pola, których możesz potrzebować (np. pola przesyłania plików, akceptacji, danych, czasu, html i hasła)

Wady kreatora formularzy Elementor

Nie jest oferowany w wersji darmowej

Brak logiki warunkowej

Ceny kreatora formularzy Elementor

Potężny wizualny kreator formularzy Elementor jest dostępny dla użytkowników Elementor Pro. Pakiety zaczynają się od 49 USD rocznie.

Oceny klientów Elementor

G2 : 4.6/5 (120+ recenzji)

: 4.6/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (450+ recenzji)

6. Pierzasty

przez Feathery Feathery to potężny kreator formularzy dla zespołów produktowych. Narzędzie to umożliwia zespołom produktowym tworzenie przepływów w aplikacji do wdrażania użytkowników, płatności, rejestracji i nie tylko - bez zasobów programistycznych.

Użytkownicy mogą tworzyć w pełni konfigurowalne formularze za pomocą edytora wizualnego podobnego do Webflow, potężnego konstruktora logiki i ponad 5000 integracji, w tym narzędzi takich jak Segment, Stripe i Firebase.

Kluczowe cechy Feathery

Tworzenie natywnych dla marki formularzy

Edytor typu "przeciągnij i upuść

Obsługa zaawansowanej logiki

Integracja z ponad 5000 aplikacji

Przyjazne dla programistów zestawy SDK React i Javascript

Profesjonaliści Feathery

Tworzenie i ulepszanie kluczowych formularzy, takich jak onboarding użytkowników, płatności i rejestracja, w ułamku czasu, jaki zajęłoby to programistom

Personalizacja formularzy dzięki łatwemu w użyciu kreatorowi logiki warunkowej

Pozwól użytkownikom wybierać i kupować jednorazowe lub subskrypcyjne produkty w aplikacji za pomocą natywnej integracji Feathery ze Stripe

Rozszerz swój formularz o niestandardowy kod za pomocą przyjaznych dla programistów zestawów SDK Feathery dla React i Javascript

Wady Feathery

Rozpoczęcie pracy trwa dłużej niż w przypadku prostego kreatora formularzy, takiego jak Google Forms

Zaawansowane integracje wymagają płatnego planu

Ceny Feathery

Feathery oferuje darmowy plan. Aby usunąć branding Feathery z formularzy, użytkownicy będą musieli przejść na plan podstawowy (50 USD miesięcznie).

Oceny klientów Feathery

Product Hunt: 4.7/5 (22 głosy)

7. Paperform

Przez Paperform Paperform to wysoce konfigurowalny kreator formularzy, który umożliwia użytkownikom tworzenie formularzy online w celu automatyzacji procesów i wykonywania pracy.

Kluczowe cechy Paperform

Ponad 600 gotowych szablonów

Natywne integracje i połączenia z ponad 3000 aplikacji za pośrednictwem platform innych firm (takich jak Zapier)

Obsługa podpisów elektronicznych

Paperform dla profesjonalistów

Bramki płatności są obsługiwane przez Stripe, Square, Braintree i PayPal Business

Rozwiązanie bez kodu, które daje użytkownikom możliwość zarządzania dowolnym projektem - od przyjmowania płatności, zbierania informacji i organizowania rezerwacji.

Edytor umożliwiający niemal nieograniczone dostosowywanie i zaawansowane przepływy pracy

Wady Paperform

Szablony Paperform są dostępne tylko po zarejestrowaniu się w bezpłatnej wersji próbnej

Bezpłatny plan nie jest dostępny

Cennik Paperform

Płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie.

Oceny klientów Paperform

G2 : 4.6/5 (30+ recenzji)

: 4.6/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (70+ recenzji)

8. Gravity Forms

Gravity Forms

Gravity Forms to wtyczka WordPress, która została początkowo stworzona dla podstawowych formularzy kontaktowych.

ale czy Gravity może "wyciągnąć" wszystkie potrzebne informacje?

Przyjrzyjmy się temu:

Kluczowe cechy Gravity Forms

ponad 30 gotowych do użycia pól formularzy

Wykonywanie zaawansowanych obliczeń na podstawie przesłanych wartości pól

Automatyczne autorespondery e-mail, aby utrzymać Cię w pętli za każdym razem, gdy formularz zostanie przesłany

Zalety Gravity Forms

Użytkownicy mogą zapisać częściowo wypełniony formularz online i wrócić do niego później, aby go ukończyć

Logika warunkowa pozwala wybrać, które pola, sekcje, przyciski i strony są ukryte lub pokazane

Dostęp do formularzy mobilnych

Podstawowa licencja pozwala tworzyć nieograniczoną liczbę formularzy

Wady Gravity Forms

Każda nowa funkcja to osobna wtyczka, której instalacja może być kosztowna i czasochłonna

Kosztuje 249 USD, aby uzyskać dostęp do więcej niż trzech dodatków, co nie jest opłacalne dla małych firm i startupów

Nie oferuje darmowego planu

Cennik Gravity Forms

Płatne plany zaczynają się od 59 USD rocznie.

Oceny klientów Gravity Forms

G2 : 4.7/5 (200+ recenzji)

: 4.7/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (16+ opinii)

9. Pabbly Form Builder

Przez Pabbly

Pabbly to kreator formularzy online, który jest częścią zestawu narzędzi. Po zakupie tej aplikacji do tworzenia formularzy otrzymujesz dostęp do wielu aplikacji, takich jak marketing e-mailowy, fakturowanie i automatyzacja.

Ale jak "odpowiedni" jest ten kreator formularzy?

Przekonajmy się:

Kluczowe cechy Pabbly Form Builder

Różnorodność gotowych szablonów

Niestandardowa bramka płatności i funkcje wielowalutowe umożliwiają łatwe pobieranie płatności za pośrednictwem formularzy płatności online

Prosty edytor typu "przeciągnij i upuść" umożliwia dodawanie, usuwanie lub dostosowywanie dowolnego bloku, który chcesz utworzyć w formularzu Pabbly

Zalety Pabbly Form Builder

Integracja tej aplikacji do tworzenia formularzy z ponad 300 innymi aplikacjami, w tymArkusze Google i WordPress

Funkcja Analytics do śledzenia wpisów formularzy

Szyfrowanie SSL zabezpiecza dane i informacje przed hakerami

Wady Pabbly Form Builder

Nie obsługuje aplikacji mobilnych

Brak pola formularza "lokalizacja

Droższy niż inne oprogramowanie do tworzenia formularzy

Cennik Pabbly Form Builder

Ceny tego narzędzia do tworzenia formularzy internetowych zaczynają się od 15 USD miesięcznie za formularz.

Oceny klientów Pabbly Form Builder

G2 : NIE DOTYCZY

: NIE DOTYCZY Capterra: N/A

10. Zoho Forms

Przez Zoho Forms

Zoho Forms to łatwy w użyciu kreator formularzy online służący do tworzenia formularzy w dowolnym celu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz formularza zgłoszeniowego, czy zaproszenia na ślub RSVP, ten kreator formularzy Cię wspiera.

ale czy ma wszystko, czego potrzebujesz?

Zobaczmy:

Kluczowe funkcje Zoho Forms

Tworzenie responsywnych formularzy bez kodowania

Wysyłanie natychmiastowych aktualizacji za pośrednictwem poczty e-mail do respondentów za każdym razem, gdy prześlą formularz online

Przypisywanie przesłanych formularzy członkom zespołu, aby mogli rozpocząć pracę nad powiązanym zadaniem

Płatności iformularz zamówienia zarządzanie

Zalety Zoho Forms

Bezpieczeństwobramki płatności aby otrzymywać płatności za pośrednictwem formularza

Tworzenie formularzy offline za pomocą aplikacji mobilnej

Utwórz szablon z kolorami, logo i motywami swojej firmy

Wady Zoho Forms

Nie ma zbyt wielu opcji szablonów formularzy

Jeśli użytkownik chce wrócić do formularza później, musi najpierw zapisać fragment kodu. Może to zniechęcić przeciętnego użytkownika

Brak pola formularza "lokalizacja

Cennik Zoho Forms

Ten kreator formularzy ma ograniczony darmowy plan z tylko trzema formularzami. Płatne plany zaczynają się od 10 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Zoho Forms

G2 : 4.3/5 (60+ opinii)

: 4.3/5 (60+ opinii) Capterra: 4.4/5 (50+ recenzji)

11. Ninja Forms

Przez Ninja Forms

Ninja Forms to internetowy kreator formularzy WordPress.

Ta aplikacja do tworzenia formularzy jest w 100% przyjazna dla początkujących i sprawia, że czujesz się jak programista podczas tworzenia szczegółowego formularza.

Ale czy Ninja Forms naprawdę może pomóc ci stać się mistrzem formularzy?

Przekonajmy się:

Kluczowe cechy Ninja Forms

Pomaga w łatwym projektowaniu pięknych i złożonych formularzy

Łatwe w użyciu pola typu "przeciągnij i upuść" oraz proste układy wierszy i kolumn

Integracja z aplikacjami takimi jak Zoho i Salesforce

Zalety Ninja Forms

Przesyłane formularze mogą być wysyłane lub eksportowane jako pliki PDF, MS Excel, a nawet Arkusze Google

Bezpieczne akceptowanie płatności za pośrednictwem PayPal lub karty kredytowej z dowolnego formularza WordPress

Zespół wsparcia jest bardzo responsywny i szybko rozwiązuje problemy

Wady formularzy Ninja

Podstawowa wtyczka ma ograniczoną funkcjonalność

Kosztuje więcej, jeśli chcesz mieć wtyczki umożliwiające użytkownikom zapisywanie postępów i funkcje logiki warunkowej

Cennik Ninja Forms

Plan cenowy tego oprogramowania do tworzenia formularzy zaczyna się od 29 USD przy rocznej opłacie.

Oceny klientów Ninja Forms

G2 : 4.3/5 (10+ recenzji)

: 4.3/5 (10+ recenzji) Capterra: N/A

12. HubSpot Form Maker

Przez Hubspot

Podczas gdy HubSpot jest znany ze swojego wszechstronnego CRM, Marketing Hub's darmowy kreator formularzy hubSpot oferuje formularze do obsługi różnych kampanii marketingowych, obsługi klienta i sprzedaży. Kreator formularzy HubSpot zapewnia również dogłębny wgląd i analizę odpowiedzi klientów.

Analizuj zgłoszenia, aby zidentyfikować wspólne trendy klientów i zapewnić unikalne rozwiązania w celu poprawy obsługi klienta.

Najważniejsze cechy HubSpot Form Maker

Narzędzie jest bezpłatne; wszystko, czego potrzebujesz, to darmowy HubSpot CRM

Zsynchronizowany z CRM, dzięki czemu można łatwo rejestrować ich odpowiedzi

Łatwe nawiązywanie kontaktu z klientami dzięki automatycznym, spersonalizowanym wiadomościom follow-up

Zalety HubSpot Form Maker

Przesłane formularze można wysyłać lub eksportować jako pliki PDF, MS Excel, a nawet Arkusze Google

Bezpieczne akceptowanie płatności za pośrednictwem PayPal lub karty kredytowej z dowolnego formularza WordPress

Zespół wsparcia jest bardzo responsywny i szybko rozwiązuje problemy

HubSpot Form Maker wady

Kreator formularzy jest zawarty w Marketing Hub, ale nie jest oferowany samodzielnie a la carte

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników, aby zmaksymalizować narzędzia typu "wszystko w jednym

Ceny HubSpot

HubSpot oferuje bezpłatne narzędzie do tworzenia formularzy, które jest dostarczane z darmowym CRM. Ten kreator formularzy zawiera dodatkowe funkcje w wersjach premium HubSpot. Więcej informacji można znaleźć na stronie z cennikiem.

Oceny klientów HubSpot

G2 : 4.4/5 (7000+ recenzji)

: 4.4/5 (7000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (4000+ recenzji)

13. OnePageCRM Web Forms

Przez OnePageCRM

OnePageCRM's formularze internetowe oferują unikalną funkcjonalność, w której można dodawać przypomnienia obok każdego zgłoszenia i zbierać nieograniczoną liczbę odpowiedzi. Po zebraniu wszystkie zgłoszenia są organizowane w dynamiczną listę rzeczy do zrobienia i sortowane według pilności.

W ten sposób możesz mieć pewność, że wyślesz odpowiedź na czas i nigdy nie zapomnisz o nowym potencjalnym kliencie lub zapytaniu.

Kluczowe cechy OnePageCRM Web Forms

Automatyczne przypomnienia przy każdym zgłoszeniu

Prosty interfejs "przeciągnij i upuść

Bezproblemowa integracja z CRM

OnePageCRM Web Forms - zalety

Efektywne działania następcze przy każdym zgłoszeniu

Nieograniczona liczba odpowiedzi

Unikalny kod osadzania dla każdego formularza

OnePageCRM Web Forms minusy

Ograniczone opcje dostosowywania (odpowiednie tylko dla małych firm, a nie dużych przedsiębiorstw)

Brak wstępnie zapisanych szablonów

Cennik OnePageCRM

Subskrypcja OnePageCRM zaczyna się od 9,95 USD/miesiąc na użytkownika i obejmuje kreator formularzy online.

Oceny klientów OnePageCRM

G2 : 4.7/5 (50+ recenzji)

: 4.7/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (60+ opinii)

14. Aplikacja LeadGen

Przez aplikację LeadGen Aplikacja LeadGen to narzędzie do tworzenia formularzy online, które pomaga tworzyć atrakcyjne formularze do pozyskiwania potencjalnych klientów. Narzędzie pomaga konwertować więcej potencjalnych klientów i zwiększa współczynniki konwersji online. Oferuje nawet funkcje testowania A/B, aby zoptymalizować formularze o najwyższej konwersji.

kluczowe cechy aplikacji #### LeadGen

Tworzenie wieloetapowych formularzy z projektami zoptymalizowanymi pod kątem konwersji.

Szablony formularzy dla różnych branż.

Formularze z logiką warunkową.

Zalety aplikacji LeadGen

Łatwe tworzenie formularzy z szerokim wyborem szablonów

Integracja z ponad 3,00 aplikacjami i oprogramowaniem poprzez połączenie webhook

Testowanie formularzy za pomocą funkcji testów A/B

Wady aplikacji LeadGen

Formularze mają pewne ograniczenia

Nie oferuje darmowego planu

Cennik aplikacji LeadGen

Istnieją trzy płatne plany dla LeadGen App zaczynające się od 39 USD miesięcznie za 20 formularzy.

Oceny klientów LeadGen App

G2 : NIE DOTYCZY

: NIE DOTYCZY Capterra: 5.0/5 (15+ reviews)

ClickUp: Odpowiedni kreator formularzy dla Twojego zespołu

Korzystanie z oprogramowania do tworzenia formularzy jest jednym z najłatwiejszych sposobów tworzenia formularzy do gromadzenia danych.

Aplikacje do tworzenia formularzy mają takie funkcje, jak łatwe w użyciu przeciąganie i funkcje oraz logika warunkowa, które sprawiają, że wypełnianie formularzy jest przyjemne dla użytkowników.

Aby jednak stworzyć najbardziej intuicyjne i piękne formularze, potrzebne jest narzędzie, które sprawi, że użytkownicy w pierwszej kolejności klikną w ankietę.

Zastanawiasz się, jakie narzędzie może Ci w tym pomóc? 😉

Dzięki funkcjom od pulpitów nawigacyjnych po zaawansowane zarządzanie zadaniami clickUp oferuje firmom wszystko, czego potrzebują do wydajnego tworzenia formularzy i natychmiastowej analizy danych. Pobierz ClickUp za darmo aby tworzyć najpiękniejsze i najbardziej skomplikowane formy już dziś!