10 najlepszych alternatyw i konkurentów Microsoft Forms w 2024 r

Formularze Microsoft Forms są świetnym narzędziem do zbierania i analizowania danych, ale ich pełny potencjał jest osiągany, gdy są zintegrowane z innymi aplikacjami Microsoft . Aby wykorzystać oprogramowanie, może być konieczne zainwestowanie w dodatkowe narzędzia Microsoft, które wiążą się z dodatkowymi kosztami. 💸

Na szczęście alternatywy dla Microsoft Forms oferują podobną funkcję i bardziej zaawansowane funkcje do standaryzacji gromadzenia danych. Rozpakujmy 10 najlepszych narzędzi do tworzenia formularzy online, aby znaleźć najlepiej dopasowane do potrzeb Twojej organizacji!

Czego szukać w alternatywach dla Microsoft Forms?

Zespół projektowy potrzebuje narzędzi do regularnego gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych w celu podejmowania świadomych decyzji i monitorowania postępów w realizacji zadań. Kreator formularzy online może być nieocenionym narzędziem pomagającym w zbieraniu potrzebnych danych od zespołu, interesariuszy i klientów. Umożliwia on tworzenie konfigurowalnych i udostępnianych formularzy, które mogą być dostępne i zakończone z dowolnego miejsca, dzięki czemu gromadzenie danych jest szybsze, dokładniejsze i bardziej wydajne. ⚡️

Kierownicy projektów powinni szukać wszechstronnego narzędzia do tworzenia formularzy online, które zapewnia zdalny dostęp i pozwala zespołowi zmaksymalizować wysiłki związane z gromadzeniem i analizą danych

Zbieranie opinii niestandardowych klientów z ClickUp Formularze

Oto kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze kreatora formularzy:

Różnorodne pola pytań , w tym wielokrotnego wyboru, krótki i długi tekst, lista rozwijana, daty, godziny i skale ocen

, w tym wielokrotnego wyboru, krótki i długi tekst, lista rozwijana, daty, godziny i skale ocen Zaawansowana personalizacja umożliwiająca tworzenie niestandardowych szablonów i dodawanie zawartości multimedialnej, takiej jak obrazy, pliki GIF i wideo

umożliwiająca tworzenie niestandardowych szablonów i dodawanie zawartości multimedialnej, takiej jak obrazy, pliki GIF i wideo Integracja z innymi używanymi aplikacjami i narzędziami, takimi jak Arkusze Google, Zapier czy Slack

z innymi używanymi aplikacjami i narzędziami, takimi jak Arkusze Google, Zapier czy Slack Logika warunkowa funkcjonalność do pokazywania lub ukrywania pytań na podstawie poprzednich odpowiedzi respondenta

do pokazywania lub ukrywania pytań na podstawie poprzednich odpowiedzi respondenta Optymalizacja mobilna do wypełniania ankiet online na telefonach lub tabletach z dowolnego miejsca

do wypełniania ankiet online na telefonach lub tabletach z dowolnego miejsca Bezpieczeństwo i prywatność w celu ochrony danych i prywatności respondentów

w celu ochrony danych i prywatności respondentów Funkcje współpracy do edycji i komentowania w czasie rzeczywistym

Użyj logiki warunkowej, aby spersonalizować formularz ClickUp respondenta

Zbieranie danych to jednak tylko część cyklu pracy. Aby w pełni wykorzystać możliwości ankiet i zapytań online, niezbędne są narzędzie do zarządzania projektami jest niezbędne do zarządzania projektami, śledzenia postępu prac i współpracować z zespołem.

Integracja narzędzia do tworzenia formularzy online z narzędziem do zarządzania projektami pozwala gromadzić i analizować dane w czasie rzeczywistym oraz wykorzystywać uzyskane spostrzeżenia do podejmowania świadomych decyzji, takich jak określanie priorytetów i pracy o wysokiej wartości! 🏆

10 najlepszych alternatyw dla Microsoft Forms w 2024 roku

Usprawnij proces ankietowania i przyjmowania projektów dzięki bezpiecznym formularzom w ClickUp

clickUp to najlepsze rozwiązanie dla Teams szukających potężnej platformy wydajności, aby usprawnić przechwytywanie i gromadzenie danych. The Widok formularza w ClickUp został zaprojektowany tak, aby oferować w pełni konfigurowalne doświadczenie, które uwalnia czas Twojego zespołu od ręcznego wprowadzania danych aby mogli skupić się na swoich zadaniach i celach.

A dzięki funkcja logiki warunkowej w formularzach ClickUp umożliwia tworzenie formularzy, które dynamicznie dostosowują się na podstawie poprzednich odpowiedzi, zapewniając respondentom lepsze wrażenia z użytkowania.

Od wnioski dotyczące projektów wewnętrznych do ankiet online, cała Twoja praca jest zintegrowana na jednej platformie w celu efektywnego przyjmowania zgłoszeń. Udostępnij bezpośredni link do formularza lub umieść go na stronie z kodem HTML i pozwól ClickUp wykonać ciężką pracę po zakończeniu odpowiedzi na formularz. 🌐

A co najlepsze, Twój zespół zyska praktyczny wgląd w podejmowanie decyzji opartych na danych i przyspieszenie cyklu pracy!

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever Plan

Unlimited Plan : 5 USD za użytkownika miesięcznie

: 5 USD za użytkownika miesięcznie Business Plan : $12 na użytkownika miesięcznie

: $12 na użytkownika miesięcznie Plan Business Plus : $19 za użytkownika miesięcznie

: $19 za użytkownika miesięcznie Enterprise Plan : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

Learn how ClickUp Forms usprawnia pracę zespołów programistycznych !

2. SurveyMonkey

przez SurveyMonkey SurveyMonkey to internetowy kreator formularzy z intuicyjnym, łatwym w użyciu interfejsem do tworzenia angażujących formularzy i zbierania danych od respondentów. Dzięki SurveyMonkey użytkownicy mają do dyspozycji różne typy pytań, w tym wielokrotnego wyboru, skalę ocen, pytania matrycowe, odpowiedzi otwarte i inne.

W przeciwieństwie do Microsoft Forms, SurveyMonkey oferuje różne opcje niestandardowe, takie jak motywy, logo, kolory i czcionki, aby uzyskać markowy i profesjonalny wygląd. SurveyMonkey oferuje również możliwość zbierania odpowiedzi na formularze online lub za pośrednictwem poczty e-mail. Dzięki potężnym narzędziom analitycznym zawartym w platformie, użytkownicy mogą przeglądać dane odpowiedzi i wyciągać znaczące wnioski.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey

Udostępnianie biblioteki elementów formularza do ankiet zgodnych z marką firmy

Niestandardowe logo, kolory i URL ankiety

Quizy z niestandardowymi informacjami zwrotnymi

Mapa kliknięćwizualizacja danych* Zaawansowane narzędzia logiki ankiet

Limity SurveyMonkey

Podstawowy plan jest limitowany do 50 000 odpowiedzi rocznie

W droższych planach dostępne są formularze Unlimited

Ceny SurveyMonkey

Teams Advantage : 25 USD za użytkownika miesięcznie

: 25 USD za użytkownika miesięcznie Team Premier : $75 za użytkownika miesięcznie

: $75 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z SurveyMonkey, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (18 400+ recenzji)

: 4.4/5 (18 400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (9,600+ recenzji)

3. Formularze Google

przez Formularze Google Kolejną alternatywą dla Microsoft Forms jest Formularze Google , narzędzie do gromadzenia danych wykorzystywane do tworzenia ankiet, quizów, sondaży, kwestionariuszy i innych formularzy. Jego redaktor typu "przeciągnij i upuść" pozwala użytkownikom tworzyć wielostronicowe formularze z różnymi typami pytań, takimi jak wielokrotny wybór, pola tekstowe, pola wyboru, listy rozwijane i wiele innych!

Formularze online są bezpiecznie gromadzone w bazie danych, którą można łatwo zarządzać i przeglądać za pośrednictwem Arkuszy Google. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i rozszerzeniu funkcji, Formularze Google są prostym narzędziem ankietowym do zbierania opinii klientów.

Najlepsze funkcje Google Forms

Wbudowana inteligencja do ustawienia reguł walidacji odpowiedzi

Szablony, w tym ankiety i kwestionariusze

Formularze udostępniane za pośrednictwem e-maila, połączonego linku lub strony internetowej

Automatyczne podsumowania do analizy odpowiedzi

Niestandardowy kreator logiki formularza

Limity formularza Google Forms

wsparcie online 24/7 ifora społeczności są dostępne tylko w płatnych planach

Ograniczone funkcje niestandardowe

Cennik formularzy Google

Osobiste : Wersja Free

: Wersja Free Business Started : 6 USD za użytkownika miesięcznie, roczny commit

: 6 USD za użytkownika miesięcznie, roczny commit Business Standard : 12 USD za użytkownika miesięcznie, roczne zobowiązanie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie, roczne zobowiązanie Business Plus : 18 USD za użytkownika miesięcznie, roczne zobowiązanie

: 18 USD za użytkownika miesięcznie, roczne zobowiązanie Enterprise: Skontaktuj się z Google, aby uzyskać szczegółowe informacje

Formularze Google - oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (10,200+ recenzji)

Compare Google Forms Vs. Microsoft Forms !

4. Wufoo

przez Wufoo Wufoo to internetowa platforma do tworzenia i hostingu formularzy, umożliwiająca użytkownikom tworzenie ankiet, formularzy kontaktowych, formularzy rejestracyjnych i innych. Dostarcza również użytkownikom narzędzia do zbierania płatności i przechowywania danych. Wufoo jest łatwy w użyciu, umożliwiając użytkownikom przeciąganie i upuszczanie elementów do gotowych szablonów lub rozpoczynanie od zera.

Narzędzie oferuje również szczegółową analitykę i możliwość dostosowywania formularzy za pomocą niestandardowych CSS i HTML. Wufoo to świetne narzędzie do gromadzenia danych klientów, zarządzania projektami, śledzenia płatności i nie tylko!

Najlepsze funkcje Wufoo

Powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy formularz zostanie zakończony

Kreator motywów z gotowymi lub niestandardowymi projektami

Eksport danych dooprogramowanie arkusza kalkulacyjnego* Integracje z dostawcami płatności

Automatyzacja cyklu pracy z CRM

Limity Wufoo

Drogie plany cenowe w porównaniu do innych alternatyw dla Microsoft Forms

Limit natywnych integracji

Ceny Wufoo

Wersja Free

Starter : 14,08 USD miesięcznie, rozliczane 169 USD rocznie

: 14,08 USD miesięcznie, rozliczane 169 USD rocznie Professional : 29,08 USD miesięcznie, rozliczane 349 USD rocznie

: 29,08 USD miesięcznie, rozliczane 349 USD rocznie Zaawansowana : 74,08 USD miesięcznie, opłata roczna 889 USD

: 74,08 USD miesięcznie, opłata roczna 889 USD Ultimate: 183,25 USD miesięcznie, opłata w wysokości 2 199 USD rocznie

Oceny i recenzje Wufoo

G2 : 4.2/5 (290+ recenzji)

: 4.2/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (200+ recenzji)

5. FormAssembly

przez FormAssembly FormAssembly to internetowy kreator formularzy przeznaczony do usprawnić proces gromadzenia danych i przesłania formularza. Daje zespołom narzędzia do tworzenia interaktywnych formularzy online z interfejsem "przeciągnij i upuść". Funkcje FormAssembly obejmują konfigurowalne szablony projektów, wbudowane kontrole logiczne, wsparcie dla zaawansowanych funkcji, takich jak przesyłanie plików i płatności online, a także bezpieczne przechowywanie danych i raportowanie.

Platforma integruje się również z różnymi usługami dostawców zewnętrznych, aby zapewnić dodatkowe funkcje i opcje, takie jak płatności online. Integracje te są niezbędne dla firm, które zamierzają sprzedawać swoje produkty lub usługi i zbierać płatności za pośrednictwem ankiet online lub formularze zamówień !

Najlepsze funkcje FormAssembly

Integracje z Salesforce, HTTPS Connector, Paypal i nie tylko

Pulpity administratora i konfigurowalne potwierdzenia

Redaktor motywów do niestandardowego wyglądu i działania

Wielostronicowe formularze i logika warunkowa

Wykresy i raportowanie

Limity FormAssembly

Brak różnorodnych motywów i zaawansowanych funkcji niestandardowych dla złożonych formularzy

Przeznaczony dla Teams korzystających z Salesforce

Cennik FormAssembly

Skontaktuj się z FormAssembly, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje FormAssembly

G2 : 4.4/5 (350+ recenzji)

: 4.4/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (30+ recenzji)

6. Jotform

przez JotformJotform to oprogramowanie do tworzenia formularzy i ankiet dla Teams, które umożliwia łatwe wykonywanie formularzy, ankiet i sondaży. Może być wykorzystywane w szerokim zakresie, w tym do zbierania opinii klientów, gromadzenia danych do projektów badawczych i przeprowadzania badań rynkowych.

Korzystając z intuicyjnego edytora JotForm typu "przeciągnij i upuść", użytkownicy mogą łatwo projektować formularze i ankiety, dodawać różne pytania i elementy oraz udostępniać je za pośrednictwem poczty e-mail lub osadzać na dowolnej stronie internetowej. Oprogramowanie zapewnia również Teams dostęp do potężnych narzędzi analitycznych do monitorowania wydajności formularzy w czasie rzeczywistym i uzyskiwania wglądu w ich dane!

Najlepsze funkcje Jotform

Zarządzanie przesłanymi formularzami

Opcja wstępnie wypełnionego formularza

Automatyczne usuwanie przesłanych zgłoszeń

Integracja z CRM

Formularze z kodami QR

Limity Jotform

Skrypty formularzy mogą czasami spowalniać witrynę

Drogie plany cenowe z limitami liczby formularzy

Cennik Jotform

Starter : Wersja Free

: Wersja Free Bronze : 34 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 34 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Silver : 39 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 39 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Złota : 99 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 99 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Jotform, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Jotform

G2 : 4.7/5 (1,600+ recenzji)

: 4.7/5 (1,600+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,300+ recenzji)

7. Qualtrics

Via Qualtrics Kolejną alternatywą dla formularzy Microsoft jest Qualtrics, oprogramowanie do ankiet online i platforma do zarządzania doświadczeniami zaprojektowana, aby pomóc organizacjom w gromadzeniu i analizowaniu danych. Pozwala ona użytkownikom tworzyć, dystrybuować i analizować ankiety w różnych formatach z potężnymi opcjami niestandardowymi.

Dzięki Qualtrics, użytkownicy mogą szybko śledzić odpowiedzi na ankiety, tworzyć raporty i wykresy, eksportować dane do innych programów, oraz osadzać ankiety na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. Qualtrics pozwala organizacjom szybko uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w zadowolenie, preferencje i zachowania klientów.

Najlepsze funkcje Qualtrics

Narzędzie wyszukiwania do znajdowania pytań i bloków w formularzu

ponad 12 typów pytań do tworzenia różnych formularzy internetowych

Generator próbek odpowiedzi

Narzędzia do eksportowania ankiet

Automatyczne numerowanie pytań

Limity Qualtrics

Brak opcji niestandardowych w porównaniu do innych formularzy Microsoftalternatyw, takich jak ClickUp i SurveyMonkey* Formularze muszą być załączone do projektu

Cennik Qualtrics

Skontaktuj się z Qualtrics, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Qualtrics

G2 : 4.4/5 (2,600+ recenzji)

: 4.4/5 (2,600+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (390+ recenzji)

8. Formularze Zoho

przez Formularze Zoho Zoho Forms to narzędzie do ankiet online zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom w szybkim tworzeniu formularzy. Oferuje rozbudowane funkcje, takie jak logika warunkowa, niestandardowy branding i wiele typów przesłanych zgłoszeń. Dzięki szerokiemu zakresowi szablonów, opcji niestandardowych i funkcji eksportu, Zoho Forms pozwala zespołom tworzyć formularze online na swój sposób.

Dzięki Zoho Forms można łatwo tworzyć i integrować niestandardowe formularze z innymi aplikacjami, takimi jak CRM i rozwiązania księgowe. Dodatkowo, możesz użyć go do automatyzacji zadań i zaoszczędzić czas na wprowadzaniu danych!

Najlepsze funkcje Zoho Forms

Integracja z Mailchimp i Zoho Campaigns w celu dystrybucji formularzy

Logika pomijania na podstawie poprzednich odpowiedzi

Śledzenie UTM w celu generowania leadów

Powiadomienia e-mail i SMS

ponad 30 typów pól

Limity formularza Zoho Forms

Narzędzia do zarządzania zadaniami są dostępne w droższych planach

Ograniczone opcje szablonów formularzy

Cennik Zoho Forms

Wersja Free

Podstawowa : 10 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 10 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Standard : 25 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 25 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Profesjonalna : 50 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 50 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Premium: 90 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Zoho Forms

G2 : 4.4/5 (100+ recenzji)

: 4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

9. Typeform

przez TypeformTypeform to kreator formularzy umożliwiający użytkownikom tworzenie pięknych formularzy internetowych i ankiet dla klientów. Oferuje szeroki zakres gotowych szablonów i opcji niestandardowych. Platforma zapewnia również zaawansowane funkcje, takie jak potężne narzędzia analityczne do śledzenia i analizowania odpowiedzi na formularze.

Typeform jest doskonałym narzędziem dla firm, organizacji i osób prywatnych do szybkiego i dokładnego gromadzenia danych. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, każdy może tworzyć angażujące ankiety bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności kodowania lub doświadczenia w projektowaniu!

Najlepsze funkcje Typeform

Integracje z Zapier, Google Analytics, HubSpot i nie tylko

Personalizacja Hidden Fields przy przesłanych formularzach

Funkcja question branching/Logic Jump

Niestandardowe odniesienia do pytań

Interakcje wideo

Limity Typeform

Ograniczone możliwości raportowania w planach cenowych Basic i Plus

Funkcje współpracy są dostępne w droższych planach

Ceny Typeform

Podstawowy : 25 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 25 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Plus : 50 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 50 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Business : 83 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 83 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Typeform, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Typeform

G2 : 4.5/5 (640+ recenzji)

: 4.5/5 (640+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (750+ recenzji)

10. Paperform

przez Forma papierowa Paperform to internetowy kreator formularzy z intuicyjnym interfejsem "przeciągnij i upuść" do tworzenia formularzy od podstaw lub gotowych szablonów. Paperform zapewnia również szeroki zakres niestandardowych opcji dla formularzy, w tym kolorów, czcionek, logo i innych, dzięki czemu Teams mogą stworzyć formularz, który wygląda dokładnie tak, jak chcą!

Paperform pomaga również zespołom zaoszczędzić czas dzięki wbudowanym narzędziom do automatyzacji. Teams mogą korzystać z integracji Paperform z Zapier, aby tworzyć zautomatyzowane cykle pracy, które łączą ich formularze z popularnymi aplikacjami i usługami, takimi jak platformy e-mail marketingu i CRM. Ułatwia to zespołom maksymalne wykorzystanie danych.

Najlepsze funkcje Paperform

Wbudowane biblioteki Unsplash i GIPHY do tworzenia formularzy

Integracja z narzędziami do zarządzania zadaniami

Synchronizacja z Kalendarzem Google w celu tworzenia harmonogramów

ponad 100 gotowych formularzy online

Automatyzacja cyklu pracy

Limity Paperform

Stroma krzywa uczenia się funkcji w porównaniu do innych alternatyw Microsoft Forms

Brak podużytkowników w planach Essentials i Pro

Ceny Paperform

Essentials : $20 miesięcznie, rozliczane jako $240 rocznie

: $20 miesięcznie, rozliczane jako $240 rocznie Pro : $$$a 40 miesięcznie, rozliczane jako $480 rocznie

: $$$a 40 miesięcznie, rozliczane jako $480 rocznie Agency: $135 miesięcznie, opłata w wysokości $1,620 rocznie

Paperform oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (80+ recenzji)

Uprość proces zbierania danych dzięki formularzom ClickUp

ClickUp to potężna platforma wydajności typu "wszystko w jednym" i najlepsza alternatywa dla Microsoft Forms. Elastyczny i konfigurowalny kreator formularzy, logika warunkowa i funkcje personalizacji sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie dla Teams każdej wielkości, aby usprawnić proces gromadzenia danych i poprawić cykl pracy. 🧑‍💻

Dzięki ClickUp menedżerowie projektów mają w zasięgu ręki narzędzia do automatyzacji powtarzalnych zadań, przypisywania członków zespołu do określonych formularzy i uzyskiwania cennych informacji z analiz w czasie rzeczywistym.

Ponadto integracja ClickUp z innymi narzędziami i aplikacjami pozwala na jeszcze bardziej zaawansowane funkcje. Utwórz konto ClickUp już dziś, aby rozpocząć!