10 najlepszych alternatyw i konkurentów Typeform na rok 2024 (funkcje, ograniczenia, ceny)

10. Formularze Zoho

Via Formularze Zoho Zoho Forms to oprogramowanie do tworzenia formularzy z front-endowym systemem gromadzenia danych dostępnym na każdym typie urządzenia.

Kluczowe funkcje

Tworzenie responsywnych formularzy bez kodowania

Wysyłanie natychmiastowych aktualizacji przez e-mail do respondentów za każdym razem, gdy prześlą formularz online

Mierzenie wydajności formularza i optymalizacja w razie potrzeby

Osadzanie formularzy na stronach internetowych lub udostępnianie za pomocą publicznego linku

Zalety Zoho Forms

Tworzenie formularzy w trybie offline

Tworzenie szablonu z marką firmy, w tym loga, motywy i kolory

Cykl pracy z podpisem elektronicznym

Wady Zoho Forms

Free Plan ma ograniczone funkcje

Minimalne szablony formularzy

Ograniczona obsługa klienta

Cennik Zoho Forms

Podstawowy $12/miesiąc Jeden użytkownik Unlimited formularzy 10 000 przesłanych zgłoszeń/miesiąc Nieograniczone raportowanie i więcej

Standard $30/miesiąc 25 000 przesłanych zgłoszeń/miesiąc Nieograniczone raportowanie Integracja płatności 2 GB przestrzeni dyskowej i więcej

Professional $60/miesiąc 75 000 przesłanych zgłoszeń/miesiąc Wbudowane i niestandardowe motywy Zatwierdzenia i zadania 5 GB przestrzeni dyskowej i więcej

Premium $110/miesiąc 150 000 przesłanych zgłoszeń/miesiąc Zatwierdzenia i zadania Audyt zapisów 10 GB przestrzeni dyskowej i więcej



Ocena formularzy Zoho Forms

G2: 4.3/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 80 opinii)

Wybierz narzędzie do tworzenia formularzy, które jest bardziej Twoje

Typeform to przyzwoite narzędzie do tworzenia formularzy i ankiet.

Nie można jednak ignorować pewnych rażących ograniczeń Typeform, takich jak ograniczona darmowa wersja, drogie płatne plany i skomplikowany interfejs użytkownika.

Na szczęście ClickUp jest świetną alternatywą dla Typeform, ponieważ pomaga szybko tworzyć zaawansowane formularze i pozwala przekształcać je w zadania.

Widok formularza w ClickUp pozwala również dodawać osoby przypisane do odpowiedzi formularza i tworzyć niestandardowe formularze, które odzwierciedlają osobowość marki.

A to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ... .

ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym ".

Dlaczego więc nie skorzystać z ClickUp za darmo i korzystać z narzędzia typu "wszystko w jednym", które faktycznie jest typu?