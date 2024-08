10 najlepszych alternatyw dla Formularzy Google w 2024 roku (bezpłatnych i płatnych)

szukasz doskonałych alternatyw dla Formularzy Google?

Google Forms to przyjazny dla użytkownika kreator formularzy, który pomaga szybko tworzyć ankiety online, quizy i sondaże.

Jednak jego prostota odbywa się kosztem funkcjonalności i nie jest w stanie obsłużyć większości zaawansowanych potrzeb związanych z tworzeniem formularzy, których wszyscy potrzebujemy.

Ale nie martw się.

W tym artykule przyjrzymy się niektórym znaczącym ograniczeniom Google Forms, a następnie omówimy dziesięć fantastycznych alternatyw i zbadamy ich kluczowe funkcje, zalety, wady, ceny i oceny.

Czym są Formularze Google?

Google Forms to narzędzie formularzy, które pomaga tworzyć i udostępniać ankiety i formularze online.

Jest dostępne za darmo i zawiera:

Różne szablony

Opcje typów pól

Sekcje formularza

Logika warunkowa

Zakładka odpowiedzi

Różne typy pytań (np. pytania wielokrotnego wyboru)

przez Formularze Google

Formularza Google można używać do: Rejestracje wydarzeń article for more information.

3. Wufoo

Przez Wufoo

Wufoo to kreator formularzy online typu "przeciągnij i upuść", który umożliwia tworzenie formularzy kontaktowych, ankiet lub formularzy rejestracji na wydarzenia.

ale czy ta alternatywa Google Forms sprawi, że pójdziesz cały woohoo _z zachwytu? 😍

Kluczowe cechy Wufoo

Projektant motywów do tworzenia niestandardowych szablonów formularzy, które odzwierciedlają Twój branding

Eksport danych umożliwia przeniesienie danych formularza do aplikacji arkusza kalkulacyjnego w celu analizy

Ich automatyzacja może przenieść dane formularza bezpośrednio do CRM, systemu automatyzacji marketingu itp.

Zalety Wufoo

Pozwala zbierać płatności bezpośrednio przez formularz

Umożliwia odbiorcom przesyłanie plików w dowolnym formacie do formularza internetowego

Formularze są bezpieczne, ponieważ są szyfrowane za pomocą 256-bitowego szyfrowania SSL

Wady Wufoo

Niektóre funkcje, takie jak tworzenie formularza przy użyciu wielu kolumn, wymagają znajomości kodowania

Możesz mieć trudności z osadzaniem formularzy na stronie internetowej

Ograniczona darmowa wersja

Cennik Wufoo

Darmowy Pięć formularzy 100 wpisów Dziesięć pól 100 żądań API i więcej

Starter $14.08/miesiąc Dziesięć formularzy 1000 wpisów Nieograniczona liczba pól 10 000 żądań API i więcej

$14.08/miesiąc Professional $29.08/miesiąc Nieograniczona liczba formularzy 5000 wpisów Pięciu użytkowników 25 000 żądań API 5 GB przestrzeni dyskowej i więcej

$29.08/miesiąc Zaawansowany $74.08/miesiąc 25 000 wpisów Dziesięciu użytkowników 50 000 żądań API 10 GB miejsca na pliki Priorytetowe wsparcie i więcej

$74.08/miesiąc Ultimate: $183.25/miesiąc 100 000 wpisów 20 użytkowników 100 000 żądań API 20 GB przestrzeni dyskowej i więcej

$183.25/miesiąc

Recenzje Wufoo:

"Ogólnie rzecz biorąc, lubię korzystać z tego formularza i obecnie mam 6 formularzy, z których korzystam co roku i które są łatwe do aktualizacji każdego roku. Sugerowałbym jedynie lepszą metodę dostosowywania elementu z linkami i wstawkami pól." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Podczas gdy to oprogramowanie świetnie nadaje się do tworzenia prostych formularzy, które świetnie wyglądają na istniejących stronach internetowych, nie ma ono mocy potrzebnej do bardziej złożonych formularzy z dużą ilością logiki i opcji. Z tego powodu Wufoo nie może być jedynym rozwiązaniem dla naszych potrzeb w zakresie formularzy internetowych i nadal potrzebujemy innych produktów do realizacji bardziej skomplikowanych zadań." - Zweryfikowana recenzja Capterra

💬Oceny klientów Wufoo

Capterra: 4.4/5 (170+ recenzji)

4.4/5 (170+ recenzji) G2: 4.2/5 (260+ opinii)

4. Formstack

Przez Formstack

Formstack to przede wszystkim platforma produktywności w miejscu pracy, która umożliwia tworzenie formularzy zamówień , formularzy ankiet i quizów.

jednakże, czy jej funkcje są na Twoją korzyść 🎇?

Kluczowe cechy Formstack

Kreator formularzy online typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia pięknych formularzy bez kodów

Logika warunkowa, która pokazuje lub ukrywa pole formularza na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika

Możliwość korzystania z niestandardowych adresów URL formularzy w celu zwiększenia świadomości marki

Zalety Formstack

Możliwość łatwego importowania formularzy z innych platform do kreatora formularzy online

Kompatybilne formularze, które dostosowują się do dowolnego komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego

Praktyczne spostrzeżenia w celu poprawy wskaźników generowania leadów i optymalizacji strategii marketingowej

Wady Formstack

Kreator formularzy może być trudny w użyciu dla większości początkujących użytkowników

Brak darmowego planu i dostępna jest tylko bezpłatna wersja próbna, która kończy się za 14 dni

Płatne plany nie oferują nieograniczonej liczby formularzy

Cennik Formstack

Formstack oferuje cztery plany cenowe:

Starter 50 USD/miesiąc Jeden użytkownik 20 formularzy 1000 zgłoszeń Obsługa formularzy offline i przesyłania plików i nie tylko

50 USD/miesiąc Teams $83/miesiąc Pięciu użytkowników 100 formularzy 10 000 zgłoszeń 2 GB przestrzeni dyskowej i więcej

$83/miesiąc Pro $208/miesiąc Dziesięciu użytkowników 1000 formularzy 100 000 zgłoszeń 10 GB przestrzeni dyskowej i więcej

$208/miesiąc Enterprise: zapytaj o niestandardową wycenę Obsługa niestandardowej liczby użytkowników, formularzy, zgłoszeń, motywów, przestrzeni dyskowej Priorytetowe wsparcie Obsługa pojedynczego logowania i nie tylko

zapytaj o niestandardową wycenę

Recenzje Formstack:

"Uwielbiam pracować z Formstack. Doskonała obsługa klienta i czas reakcji - co sprawiło, że rozwiązanie kilku problemów, które mieliśmy, było bardzo bezbolesne." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Formstack jest dość prosty w użyciu. Jak wszystkie produkty, ma dość stromą krzywą uczenia się, ale kiedy już się go nauczysz, nie jest tak źle." - Zweryfikowana recenzja Capterra

💬Oceny klientów Formstack

Capterra: 4.2/5 (ponad 90 recenzji)

4.2/5 (ponad 90 recenzji) G2: 4.4/5 (230+ opinii)

Check out these Alternatywy dla Formstack !

5. Jotform

Via JotformJotform to internetowy kreator formularzy, który umożliwia tworzenie przyjaznych dla urządzeń mobilnych i responsywnych formularzy. Pomaga szybko gromadzić i uzyskiwać dostęp do informacji za pomocą ankiet, formularze opinii , formularze zamówień i inne.

Czy możemy zapisać to jako idealną Google Forms alternatywę _? ✏

Kluczowe cechy Jotform

Kreator raportów do wizualizacji i analizy danych odpowiedzi z formularzy

Bezpieczne bramki do bezpiecznego akceptowania płatności kredytowych w formularzach

Inteligentne formularze PDF natychmiast przekształcają formularze PDF w formularze mobilne

Zalety Jotform

ponad 10 000 szablonów do szybkiego tworzenia formularzy

Możliwość łatwej migracji Formularzy Google do JotForm, dzięki czemu użytkownicy nie muszą martwić się o tworzenie formularzy internetowych od podstaw

Integracja z aplikacjami Google Workspace, oprogramowaniem CRM, listami e-mail marketingu i systemami przechowywania w chmurze

Wady Jotform

Interfejs użytkownika nie jest zbyt intuicyjny i może być trudny w użyciu

Skrypty formularzy mogą czasami spowalniać działanie stron internetowych

Ograniczona darmowa wersja

Ceny JotForm

JotForm oferuje cztery plany cenowe:

Darmowy Pięć formularzy 100 zgłoszeń miesięcznie 100 MB przestrzeni dyskowej 1 000 wyświetleń formularzy miesięcznie i więcej

Brązowy $24/miesiąc 25 formularzy 1000 zgłoszeń miesięcznie 10 GB przestrzeni dyskowej 10 000 wyświetleń formularzy miesięcznie i więcej

$24/miesiąc Srebrny $29/miesiąc 100 formularzy 10 000 zgłoszeń miesięcznie 100 GB przestrzeni dyskowej Nieograniczona liczba wyświetleń formularzy miesięcznie i nie tylko

$29/miesiąc Złoty $79/miesiąc Nieograniczona liczba formularzy 100 000 zgłoszeń miesięcznie 1 TB przestrzeni dyskowej Nielimitowane miesięczne widoki formularzy Usunięcie brandingu Jotform i więcej

$79/miesiąc Enterprise: zapytaj o niestandardową wycenę Wszystkie funkcje planu Gold Umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA) Domena niestandardowa Priorytetowe wsparcie w czasie rzeczywistym i nie tylko

zapytaj o niestandardową wycenę

Recenzje Jotform:

"Podoba mi się rozbudowany zestaw funkcji połączony z łatwością użytkowania. Produkt SaaS o wysokim stopniu dostosowania, wielu funkcjach i dziesiątkach integracji może szybko stać się nieporęczny i trudny w użyciu. Jotform jest potężny, ale pozostaje intuicyjny i prosty w użyciu." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Moje doświadczenie z Jotform było całkiem dobre! Poza czkawką, którą miałem na początku, jest to solidna aplikacja do tworzenia formularzy. I nie muszę się już o to martwić! Mogę po prostu pozwolić oprogramowaniu robić swoje i nie muszę ciągle zmieniać rzeczy." - Zweryfikowana recenzja Capterra

💬Oceny klientów Jotform

6. Formularze HubSpot

przez Hubspot Forms

HubSpot to platforma CRM z pełnym stosem, która jest dostarczana z pakietem potężnych darmowych narzędzi, które pomogą Ci rozwinąć firmę, wśród których jest również kreator formularzy online . W HubSpot można tworzyć pięć różnych typów formularzy: samodzielne formularze, formularze osadzone, wyskakujące okienka, wysuwane okienka i rozwijane banery.

Podobnie jak Google Forms, HubSpot Forms jest darmowy, co oznacza, że użytkownicy mogą tworzyć dowolną liczbę formularzy z dowolną liczbą pól, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Kluczowe cechy HubSpot Forms

Dostęp do bezpłatnego CRM HubSpot, w którym można przechowywać informacje od osób wypełniających formularze.

Kreator stron docelowych (dostępny w darmowym planie).

Kreator typu "przeciągnij i upuść".

Hubspot Forms Pros

Natywna integracja z innymi darmowymi narzędziami HubSpot: CRM, email marketing, live chat itp.

Przechowywanie nawet miliona kontaktów i firm w CRM za darmo.

Dostępny plan Free Forever.

Hubspot Forms Cons

Brak wsparcia telefonicznego lub e-mailowego dla darmowych planów.

Musisz być płatnym użytkownikiem, aby usunąć branding HubSpot.

Ceny HubSpot Forms

HubSpot oferuje darmowy plan Forever, który umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby formularzy i zbieranie nieograniczonej liczby zgłoszeń. Otrzymujesz również dostęp do bezpłatnego CRM, e-mail marketingu, stron docelowych, czatu na żywo i innych bezpłatnych narzędzi

Aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi i funkcji automatyzacji HubSpot, płatne plany zaczynają się od 50 USD miesięcznie

Recenzje HubSpot:

"Dzięki Hubspot staraliśmy się zebrać cały nasz marketing w jednym miejscu, aby uniknąć tworzenia pajęczyny narzędzi. Używaliśmy Hubspot do organizacji list, kampanii e-mailowych , śledzenie atrybucji, publikowanie reklam, obsługa klienta, potok sprzedaży, kampanie e-mailowe, zgłoszenia serwisowe i inne." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Trudno jest dostosować formularze marketingowe i inne elementy w narzędziach treści Hubspot. Są przyjazne dla użytkownika i nie wymagają kodowania, ale lepiej rozważyć inne opcje." - G2Crowd

💬Oceny klientów Hubspot Forms

Capterra: 4,5/5 dla HubSpot Marketing Hub (ponad 4 450 opinii)

G2: 4,4/5 dla HubSpot Marketing Hub (ponad 6 650 opinii)

Uwaga: HubSpot Forms jest prezentowany jako część HubSpot Marketing Hub na wszystkich platformach z recenzjami.

7. Formsite

przez Formsite

Formsite to oprogramowanie do tworzenia formularzy online, które umożliwia użytkownikom przeglądanie wyników powiązanych formularzy w ramach zaawansowanej funkcji przepływu pracy.

Kluczowe cechy Formsite

Publikowanie formularzy i ankiet za pomocą kodu QR lub kodu kreskowego 2D

Dzielenie długich formularzy na wiele stron, aby ułatwić respondentom ich wypełnianie

Oferuje logikę warunkową do wysyłania powiadomień e-mail na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu i nie tylko

Formsite Pros

Tworzenie formularzy z pełnym zestawem narzędzi obejmującym ponad 40 typów elementów

Używanie elementów tylko dla administratorów do raportowania ukrytych wartości

Szybkie dodawanie grup elementów za pomocą bloków elementów Formsite

Wady Formsite

Ograniczony bezpłatny poziom usług: 5 formularzy, 10 wyników/formularz i 50 MB miejsca na pliki

Przestarzały interfejs użytkownika

Ograniczone funkcje dostosowywania do tworzenia formularzy

Cennik Formsite

Deluxe $21/miesiąc Pięć formularzy 500 wyników/formularz 500 MB miejsca na pliki Wsparcie 24/7/365

$21/miesiąc Pro 1 $34/miesiąc Dziesięć formularzy 1000 wyników/formularz 1 GB miejsca na pliki Branding za darmo i więcej

$34/miesiąc Pro 2 $59/miesiąc 25 formularzy 2500 wyników/formularz 2 GB miejsca na pliki 1 podużytkownik i więcej

$59/miesiąc Pro 3 $84/miesiąc 100 formularzy 10 000 wyników/formularz 4 GB miejsca na pliki 5 podużytkowników i więcej

$84/miesiąc Enterprise $209/miesiąc 1 000 formularzy 50 000 wyników/formularz 10 GB miejsca na pliki 20 podużytkowników i więcej

$209/miesiąc

Recenzje Formsite:

"Podobało mi się tworzenie formularzy za pomocą Formsite i w większości przypadków mogę zrobić wszystko, co muszę zrobić, aby zaspokoić potrzeby moich klientów szybko i znacznie taniej niż tworzenie oprogramowania na zamówienie. Poleciłbym go każdemu, aby przynajmniej ocenił go w porównaniu z wieloma innymi programami do tworzenia formularzy jako systemami typu usługowego." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Używam Formsite w 2 różnych miejscach pracy od lat. Łatwo jest osadzić formularze i uzyskać je bardzo blisko tego, jak chcesz, aby wyglądały. Tworzenie formularzy opartych na logice sprawia, że wyglądamy jak większa firma niż jesteśmy. Istnieje wiele przypadków użycia formularzy, od potencjalnych klientów po ankiety i podania o pracę, do których ich używamy." - Zweryfikowana recenzja Capterra

💬 Oceny klientów Formsite

G2: 4.6/5 (20+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 20 opinii)

Check out these szablony rozwoju oprogramowania !

8. Paperform

Via Forma papierowaPaperform to popularna alternatywa dla Google Forms, która pozwala użytkownikom tworzyć konfigurowalne rozwiązania w celu automatyzacji procesów i wykonywania pracy. Ta potężna platforma umożliwia wykonywanie różnych zadań, od przyjmowania płatności po zarządzanie rezerwacjami i zbieranie informacji.

Kluczowe cechy Paperform

Ponad 600 gotowych szablonów

Natywne integracje i połączenia z ponad 3000 aplikacji za pośrednictwem platform innych firm (takich jak Zapier)

Całkowicie konfigurowalny - twórz własne motywy, wybierz paletę kolorów i osadzaj treści w dowolnym miejscu

Paperform Pros

Bramki płatności są obsługiwane przez Stripe, Square, Braintree i PayPal Business

Rozwiązanie bez kodu, które daje użytkownikom możliwość zarządzania dowolnym projektem - od przyjmowania płatności, zbierania informacji i organizowania rezerwacji.

Edytor umożliwiający niemal nieograniczone dostosowywanie i zaawansowane przepływy pracy

Paperform Cons

Szablony Paperform są dostępne tylko po zarejestrowaniu się w bezpłatnej wersji próbnej

Bezpłatny plan nie jest dostępny

Ceny Paperform

Essentials $24/miesiąc Nieograniczona liczba formularzy Jeden użytkownik Jedno konto płatności Maksymalny rozmiar pliku 10 MB/plik i więcej

$24/miesiąc Pro $44/miesiąc Możliwość usunięcia marki Paperform Jeden użytkownik Trzy konta płatności Maksymalny rozmiar pliku 1 GB/plik i więcej

$44/miesiąc Agencja $159/miesiąc Możliwość usunięcia marki Paperform Pięciu użytkowników (dodatkowi użytkownicy +$5/miesiąc) Nieograniczona liczba kont płatności Maksymalny rozmiar pliku 1 GB/plik i więcej

$159/miesiąc

Recenzje Paperform:

"Paperform pozwolił mi zautomatyzować wiele zadań w mojej firmie, uwalniając godziny mojego czasu każdego tygodnia." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Uwielbiam Paperform, ale rozważ interaktywne formularze. Proszę! Proszę!" - Zweryfikowana recenzja Capterra

💬 Oceny klientów Paperform

G2: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 70 recenzji)

9. Microsoft Forms

Via Microsoft Chociaż technicznie można utworzyć formularz w programie Microsoft Word , Formularze Microsoft oferuje intuicyjny kreator ankiet i quizów z wbudowanymi funkcjami analitycznymi, umożliwiającymi użytkownikom przeglądanie wyników w czasie rzeczywistym.

Kluczowe cechy Microsoft Forms

Tworzenie skutecznych formularzy dzięki łatwym w użyciu narzędziom i jasnym sugestiom projektowym

Uzyskaj szybką informację zwrotną za pomocą ankiety lub zbierz bardziej szczegółowe informacje za pomocą rozgałęzionych pytań

Tworzenie i udostępnianie szablonu formularza na poziomie szablonu w środowisku MS Teams

Microsoft Forms Pros

Obsługa wielu języków

Wstępnie zbudowanySzablony formularzy Google* Kompatybilny z każdą przeglądarką i urządzeniem

Wbudowana sztuczna inteligencja i inteligentne rekomendacje

Wady Microsoft Forms

Nie jest dostępna organizacja folderów

Brak funkcji edycji tekstu sformatowanego, takich jak czcionki pogrubione, podkreślone, kursywa, indeksy dolne i górne, kolory i funkcje obliczeniowe

Respondenci nie mogą zapisać formularza online do późniejszego wykorzystania ani zaktualizować przesłanej odpowiedzi

Ceny Microsoft Forms

Microsoft Forms jest częścią płatnego planu subskrypcji Microsoft 365, aplikacji Microsoft 365 dla klientów biznesowych i klientów z kontem Microsoft.

Recenzje Microsoft Forms:

"Microsoft Forms oferuje łatwy sposób wysyłania ankiet wewnętrznych lub zewnętrznych do każdego. Statystyki są łatwe do odczytania i/lub wyeksportowania. Jest wbudowany w Office 365 i jest lepszy niż SurveyMonkey lub formularze Google." - G2Crowd "Formularze Microsoft są łatwe w użyciu, ale istnieją inne alternatywy, takie jak Formularze Google, które są również bezpłatne i łatwiejsze w użyciu." - G2Crowd

💬 Oceny klientów Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: Nie dotyczy

Compare Microsoft Forms vs. Google Forms !

10. Zoho Forms

przez Zoho Forms Ostatnią alternatywą dla Google Forms na naszej liście jest Zoho Forms, dedykowane oprogramowanie do tworzenia formularzy z front-endowym systemem gromadzenia danych i dostępne na każdym urządzeniu.

Kluczowe cechy Zoho Forms

Wyzwalanie warunkowych powiadomień e-mail lub SMS z formularza online za każdym razem, gdy nowy rekord zostanie przesłany lub zaktualizowany

Mierzenie wydajności formularza i optymalizacja w razie potrzeby

Osadzanie formularzy na stronach internetowych lub udostępnianie ich za pomocą publicznego linku

Zoho Forms Pros

Tworzenie formularzy offline

Automatyzacja przydzielania zadań

Konfiguracja przepływu pracy podpisu elektronicznego

Zoho Forms Wady

Ograniczone opcje szablonów formularzy

Podstawowe funkcje wymagają aktualizacji do płatnych planów

Ograniczona obsługa klienta

Ceny Zoho Forms

Podstawowy 12 USD/miesiąc 1 użytkownik Nieograniczona liczba formularzy 10 000 zgłoszeń/miesiąc Nieograniczone raporty i więcej

12 USD/miesiąc Standard $30/miesiąc 25 000 zgłoszeń/miesiąc Nieograniczona liczba raportów Integracja płatności 2 GB przestrzeni dyskowej i więcej

$30/miesiąc Professional $60/miesiąc 75 000 zgłoszeń/miesiąc Wbudowane i niestandardowe motywy Zatwierdzenia i zadania 5 GB przestrzeni dyskowej i więcej

$60/miesiąc Premium $110/miesiąc 150 000 zgłoszeń/miesiąc Zatwierdzenia i zadania Audyt zapisów 10 GB przestrzeni dyskowej i więcej

$110/miesiąc

Recenzje Zoho Forms:

"Ma dobrą integrację z innymi produktami Zoho, ale ma ograniczoną integrację z oprogramowaniem i usługami poza produktem Zoho. Projekt dostarczony dla szablonu formularza jest również dość stary i nie został zaktualizowany do nowego projektu. Na szczęście proces tworzenia własnego projektu dostosowywania jest dość łatwy do wykonania." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Świetny do szybkiego użycia podczas korzystania z platformy Zoho. Łatwy dostęp podczas wysyłania wiadomości e-mail za pomocą Zoho Email." - Zweryfikowana recenzja Capterra

💬 Oceny klientów Zoho Forms

G2: 4.4/5 (ponad 70 opinii)

Capterra: 4.4/5 (ponad 60 opinii)

Wybierz najlepszą alternatywę Google Forms dla swojego zespołu

Oczywiście, Formularze Google to świetna narzędzie do zarządzania google .

Jednak, podobnie jak Formularze programu Excel , jego ograniczone możliwości dostosowywania i brak kluczowych funkcji sprawiają, że jest to hard pass przy wyborze odpowiedniego kreatora formularzy online .

Każde z sześciu narzędzi, które tutaj wymieniliśmy, ma potencjał, aby z łatwością spełnić wszystkie wymagania dotyczące tworzenia formularzy i pomóc Ci wyjść poza Google Forms.

A to jeszcze nie wszystko.

Nie omówiliśmy też każdej alternatywy dla Google Forms.

Możesz również sprawdzić kreatory formularzy online, takie jak Ninja Forms i Zoho Forms. Możesz ich użyć do zbudowania Formularz WordPress lub dodać je jako wtyczkę WordPress, aby tworzyć formularze bezpośrednio dla swojej witryny WordPress.

Biorąc to pod uwagę, nie ma jeszcze nic takiego jak ClickUp!

Pomaga on tworzyć zaawansowane formularze w ciągu kilku minut dzięki funkcjom takim jak niestandardowe pola, przekształcanie danych formularza w zadania i natychmiastowe udostępnianie formularzy innym osobom.

Dlaczego więc nie uzyskać ClickUp for free i natychmiast wrócić do formy?