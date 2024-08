10 najlepszych alternatyw i konkurentów Microsoft Whiteboard do poznania już teraz

Microsoft to ogromna marka w branży technologicznej. W związku z tym Microsoft Whiteboards jest udanym produktem z wieloma zadowolonymi użytkownikami. Firma skupiła się ostatnio na oprogramowaniu klasy biznesowej i tworzeniu płynnego doświadczenia dla użytkowników.

Ale czy to sprawia, że jest to idealne oprogramowanie do tablic dla zespołów, które chcą uzyskać jak największą produktywność?

Niekoniecznie.

Integracje Microsoft Whiteboard są w dużej mierze ograniczone do innych produktów firmy, a sama interaktywna tablica Whiteboard oferuje niewiele funkcji poza funkcjonalności specyficzne dla tablicy.

W tym artykule omówimy najlepsze obecnie dostępne alternatywy Microsoft Whiteboard i podkreślimy różne funkcje, ograniczenia, ceny i oceny produktów wszystkich narzędzi, abyś mógł znaleźć najlepszą opcję dla siebie.

Zaczynajmy!

Czego należy szukać w alternatywach dla Microsoft Whiteboard?

Rozważając alternatywy dla Microsoft Whiteboard, należy zwrócić uwagę na kilka czynników. Oceniając dostępne opcje, weź pod uwagę następujące kwestie.

Funkcje współpracy dla wielu użytkowników: Współpraca w czasie rzeczywistym nie jest łatwym zadaniem. Wydane pieniądze to ważna inwestycja w sukces Twojego zespołu, więc mądrze jest przeanalizować wszystkie opcje. Sprawdź naszą listę 10 najlepszych alternatyw dla Microsoft Whiteboard, aby uzyskać dobry przegląd dostępnych opcji.

Zobacz aktywność wszystkich osób i ściśle współpracuj jako zespół, nawet pracując zdalnie. Burza mózgów, dodawanie notatek i gromadzenie najlepszych pomysłów na kreatywnym płótnie dzięki ClickUp Whiteboards

ClickUp to kompleksowa platforma produktywności, która oferuje szeroki zakres funkcji do planowania, organizowania i współpracy nad projektami. Ta alternatywa dla Microsoft Whiteboard zapewnia konfigurowalne widoki, takie jak widok tablicy i widok listy, umożliwiając elastyczne zarządzanie zadaniami i łatwą współpracę mapowanie procesów.

ClickUp umożliwia również przypisanie elementy akcji członkom zespołu i śledzić ich ukończenie za pomocą przypisanych komentarzy. W przeciwieństwie do ClickUp, Microsoft Whiteboard koncentruje się przede wszystkim na funkcjach tablicy do współpracy, a nie na rozbudowanym zarządzaniu zadaniami narzędzia produktywności aby połączyć wszystkie zespoły. Funkcja Whiteboard w ClickUp jest nie tylko ściśle zintegrowana z innymi funkcjami zwiększającymi produktywność, ale jest również potężna sama w sobie. Współpracujące narzędzie Whiteboard poprawia komunikację i daje klientom i interesariuszom szybki wgląd w ogólny obraz sytuacji.

Rozwijaj pomysły z zespołem, rysując je w dowolnej formie Mapa myśli z trybem pustym w ClickUp Mapy myśli ClickUp umożliwia zespołom tworzenie map drogowych i przepływów pracy poprzez łączenie ze sobą obiektów. Współpraca zespołowa w czasie rzeczywistym i publiczne udostępnianie linków ułatwiają współpracę zarówno członkom zespołu, jak i zewnętrznym interesariuszom.

Tablice oferują konfigurowalne szablony, formatowanie tekstu sformatowanego i możliwość przekształcania zawartości tablicy w zadania, dzięki czemu zarządzanie projektami jest bardziej efektywne. Szablony takie jak ClickUp Project Proposal Whiteboard Template pozwala użytkownikom na szybkie rozpoczęcie pracy. Platforma obsługuje wiele platform, w tym Windows, macOS, iOS, Android i przeglądarki internetowe, zapewniając dostępność i współpracę z różnych urządzeń.

ClickUp najlepsze cechy

Współpraca w czasie rzeczywistym : ClickUp Whiteboards pozwala wielu użytkownikom na współpracę w czasie rzeczywistym

: ClickUp Whiteboards pozwala wielu użytkownikom na współpracę w czasie rzeczywistym Mapy myśli : Pozwalają one zespołom wizualnie organizować i łączyć pomysły, mapy drogowe i przepływy pracy

: Pozwalają one zespołom wizualnie organizować i łączyć pomysły, mapy drogowe i przepływy pracy Przypisywanie zadań: Użytkownicy mogą przydzielać zadania bezpośrednio z tablicy online, co ułatwia ich realizacjędelegowanie pracyMiro to popularna platforma do współpracy online, która umożliwia zespołom tworzenie pomysłów, burzę mózgów i wspólną pracę w wizualnym i interaktywnym obszarze roboczym. Zapewnia szereg funkcji zaprojektowanych w celu ułatwienia zdalnej współpracy i kreatywnego myślenia dla wielu użytkowników w celu dzielenia się pomysłami i wspólnej pracy.

Najlepsze cechy Miro

Rozbudowane narzędzia do współpracy : Oferuje funkcje współpracy, dzięki którym użytkownicy mogą zostawiać komentarze, wspominać członków zespołu i prowadzić dyskusje na wirtualnej tablicy

: Oferuje funkcje współpracy, dzięki którym użytkownicy mogą zostawiać komentarze, wspominać członków zespołu i prowadzić dyskusje na wirtualnej tablicy Wszechstronne kanwy i szablony : Duży, elastyczny obszar roboczy pozwala użytkownikom tworzyć i organizować treści w różnych formatach. Miro oferuje szeroką gamę gotowych szablonów dla różnych przypadków użycia

: Duży, elastyczny obszar roboczy pozwala użytkownikom tworzyć i organizować treści w różnych formatach. Miro oferuje szeroką gamę gotowych szablonów dla różnych przypadków użycia Ogromna biblioteka interaktywnych elementów: Miro zawiera bogatą bibliotekę kształtów, ikon, karteczek samoprzylepnych i innych elementów, które można łatwo dodać do tablicy

Ograniczenia Miro

Niektórzy użytkownicy uważają, że Miro stanowi wyzwanie w porównaniu z innymi alternatywami dla Microsoft Whiteboard

Użytkownicy zgłaszali problemy z wydajnością podczas pracy z dużymi i złożonymi tablicami

Miro jest przede wszystkim platformą online, co oznacza, że wymaga połączenia z Internetem, aby uzyskać dostęp i pracować na tablicach

Ceny Miro

Darmowy na zawsze

Starter $8/miesiąc za użytkownika

Biznes $16/miesiąc za użytkownika

Enterprise skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny



Oceny i recenzje Miro

G2: 4.8/5 (4,725 recenzji)

4.8/5 (4,725 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,211 recenzji)

Compare Miro Vs Jamboard !

3. Draw.Chat

przez Draw.ChatDraw.Chat to platforma do współpracy online, która pozwala użytkownikom rysować, szkicować i współpracować w czasie rzeczywistym. To narzędzie do współpracy ma prosty, intuicyjny interfejs do komunikacji wizualnej i burzy mózgów.

Draw.Chat najlepsze cechy

Funkcje współpracy: Użytkownicy mogą widzieć nawzajem swoje rysunki i zmiany w czasie rzeczywistym, co ułatwia pracę zespołową i wymianę pomysłów

Użytkownicy mogą widzieć nawzajem swoje rysunki i zmiany w czasie rzeczywistym, co ułatwia pracę zespołową i wymianę pomysłów Narzędzia do rysowania : Platforma oferuje szereg konfigurowalnych narzędzi do rysowania, w tym pędzle, kształty, tekst i kolory

: Platforma oferuje szereg konfigurowalnych narzędzi do rysowania, w tym pędzle, kształty, tekst i kolory Nieskończony obszar roboczy: Tablica oferuje nieskończone płótno, zapewniając dużo miejsca na uchwycenie pomysłów

Ograniczenia Draw.Chat

Draw.Chat oferuje stosunkowo podstawowy zestaw funkcji w porównaniu do bardziej wszechstronnych narzędzi

Po zamknięciu lub odświeżeniu sesji Draw.Chat zawartość tablicy zostaje utracona

Nie ma zaawansowanych kontroli współpracy, takich jak uprawnienia użytkowników, historia wersji lub możliwość śledzenia zmian

Draw.Chat ceny

Bezpłatna na zawsze

Skontaktuj się z dostawcą w sprawie cen aktualizacji

Draw.Chat oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (6 recenzji)

4. OneNote

przez OneNoteOneNote to narzędzie do tworzenia notatek i cyfrowej organizacji opracowane przez firmę Microsoft. Pozwala ono użytkownikom przechwytywać i organizować swoje pomysły, notatki i informacje w cyfrowym notatniku.

Najlepsze funkcje OneNote

Synchronizacja między urządzeniami : Notatki mogą być płynnie synchronizowane między urządzeniami, umożliwiając użytkownikom dostęp do nich z dowolnego miejsca

: Notatki mogą być płynnie synchronizowane między urządzeniami, umożliwiając użytkownikom dostęp do nich z dowolnego miejsca Współpraca i udostępnianie : Użytkownicy mogą współpracować nad notatkami i notesami w czasie rzeczywistym, udostępniając je innym

: Użytkownicy mogą współpracować nad notatkami i notesami w czasie rzeczywistym, udostępniając je innym Funkcje wyszukiwania i organizacji : Potężne możliwości wyszukiwania pozwalają użytkownikom szybko znaleźć określone notatki

: Potężne możliwości wyszukiwania pozwalają użytkownikom szybko znaleźć określone notatki Szablony: PomocneSzablony OneNote ułatwiają generowanie nowych pomysłów

Ograniczenia OneNote

Oprogramowanie może być przytłaczające dla nowych użytkowników ze względu na złożony zestaw funkcji

Integracje OneNote koncentrują się głównie na innych produktach Microsoft, pozostawiając niewielkie lub żadne wsparcie dla integracji innych firm

Ceny OneNote

Ten produkt jest częścią usługi subskrypcji Microsoft 365.

Darmowy na zawsze

Personal 6,99 USD/miesiąc

Rodzinna 9,99 USD/miesiąc

Business Basic 7,20 USD/miesiąc

Aplikacje dla firm 9,90 USD/miesiąc

Business Standard 15,00 USD/miesiąc

Business Premium 26,40 USD/miesiąc



Oceny i recenzje OneNote

G2: 4.5/5 (1,811+ recenzji)

4.5/5 (1,811+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (1 356 recenzji)

5. Conceptboard

przez ConceptboardConceptboard to internetowa platforma tablicowa, która umożliwia zespołom wizualizację, burzę mózgów i współpracę nad projektami na wirtualnym płótnie.

Najlepsze cechy Conceptboard

Oprogramowanie do współpracy wizualnej: Użytkownicy mogą zgłaszać pomysły, rysować szkice i dodawać komentarze w interaktywny sposób w czasie rzeczywistym

Nieskończone płótno : Nieskończony obszar roboczy rozszerza się w miarę dodawania treści przez użytkowników, zapewniając wystarczająco dużo miejsca na udokumentowanie wszystkich pomysłów

: Nieskończony obszar roboczy rozszerza się w miarę dodawania treści przez użytkowników, zapewniając wystarczająco dużo miejsca na udokumentowanie wszystkich pomysłów Zarządzanie projektami: Conceptboard posiada funkcje zarządzania projektami, takie jak przydzielanie zadań i śledzenie postępów

Ograniczenia Conceptboard

Conceptboard może być nieco trudny do nauczenia w porównaniu do bardziej podstawowych wirtualnych tablic

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak integracje i funkcje zarządzania projektami, są dostępne tylko w planach wyższego poziomu

Ceny Conceptboard

Darmowy na zawsze

Premium $6/miesiąc za użytkownika

Biznes $9.50/miesiąc za użytkownika

Enterprise skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Data Center Edition skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny



Conceptboard oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (91 recenzji)

4.6/5 (91 recenzji) Capterra: 4,6/5 (40 opinii)

6. Lucidspark

przez LucidsparkLucidspark to oparta na współpracy platforma tablicy online zaprojektowana do wizualnego myślenia, burzy mózgów i rozwiązywania problemów.

Najlepsze cechy Lucidspark

Szablony i struktury : Oferuje szereg szablonów zaprojektowanych do obsługi różnych potrzeb związanych z przepływem pracy

: Oferuje szereg szablonów zaprojektowanych do obsługi różnych potrzeb związanych z przepływem pracy Integracje z narzędziami zwiększającymi produktywność : Integracje z popularnymi narzędziami pozwalają użytkownikom rozszerzyć funkcjonalność Lucidspark

: Integracje z popularnymi narzędziami pozwalają użytkownikom rozszerzyć funkcjonalność Lucidspark Funkcje głosowania i opinii: Zapewnia funkcje głosowania, oceniania i przekazywania opinii na temat pomysłów

Ograniczenia Lucidspark

Zdobycie biegłości w korzystaniu ze wszystkich dostępnych funkcji może zająć trochę czasu

Doświadczenie użytkownika na urządzeniach mobilnych może nie być tak zoptymalizowane, jak na komputerach stacjonarnych lub laptopach

Ceny Lucidspark

Darmowy na zawsze

Indywidualny $7.85/miesiąc za użytkownika

Zespół $9.00/miesiąc za użytkownika

Enterprise skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny



Oceny i recenzje Lucidspark

G2: 4.5/5 (2,142 recenzji)

4.5/5 (2,142 recenzji) Capterra: 4.7/5 (351 opinii)

7. Mural

przez MuralMural to internetowa platforma wizualnej tablicy, która umożliwia zespołom współpracę i burzę mózgów lub szkicowanie pomysłów w środowisku wirtualnej tablicy.

Najlepsze cechy Mural

Elastyczne płótno : Duże i elastyczne płótno pozwala użytkownikom tworzyć i układać treści w dowolny sposób, aby płynnie komunikować się i dzielić nowymi pomysłami

: Duże i elastyczne płótno pozwala użytkownikom tworzyć i układać treści w dowolny sposób, aby płynnie komunikować się i dzielić nowymi pomysłami Rozbudowana biblioteka szablonów : Posiada dużą kolekcję wstępnie zaprojektowanych szablonów dostosowanych do różnych przypadków użycia

: Posiada dużą kolekcję wstępnie zaprojektowanych szablonów dostosowanych do różnych przypadków użycia Bogaty zestaw elementów: Duży zestaw elementów wizualnych, w tym karteczki samoprzylepne, kształty, obrazy i narzędzia do rysowania

ograniczenia #### Mural

Rozbudowane funkcje Mural mogą stanowić wyzwanie dla niektórych nowych użytkowników

Koszt jest stosunkowo wysoki w porównaniu z niektórymi innymi opcjami

Mural w dużym stopniu opiera się na łączności internetowej i może działać słabo na wolniejszych połączeniach

Ceny Mural

Darmowy na zawsze

Team $9.99/miesiąc za użytkownika

Biznes $17.99/miesiąc za użytkownika

Enterprise skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny



Mural oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (1,324 recenzji)

4.6/5 (1,324 recenzji) Capterra: 4.6/5 (110 opinii)

8. Milanote

przez MilanoteMilanote to narzędzie do współpracy wizualnej służące do organizowania pomysłów, planowania projektów i tworzenia tablic wizualnych do różnych celów.

Najlepsze cechy Milanote

**Funkcjonalność "przeciągnij i upuść": Milanote upraszcza proces organizowania treści za pomocą łatwego w użyciu interfejsu "przeciągnij i upuść

Integracja z innymi narzędziami : Integracja z narzędziami innych firm pomaga skonsolidować różne zasoby w jednym obszarze roboczym

: Integracja z narzędziami innych firm pomaga skonsolidować różne zasoby w jednym obszarze roboczym Tablice nastrojów i funkcje projektowe: Tablice nastrojów, galerie obrazów i szablony projektów pomagają kreatywnym profesjonalistom pracować bardziej efektywnie

Ograniczenia Milanote

Milanote ma stosunkowo ograniczone opcje formatowania tekstu i elementów wizualnych

Złożone projekty mogą wymagać pewnego wysiłku, aby utrzymać porządek dla osób niezaznajomionych z funkcjami

Ceny Milanote

Darmowy na zawsze

Osoba $9.99/miesiąc za użytkownika

Zespół $49/miesiąc za 10 użytkowników

Zespół $99/miesiąc za 50 użytkowników



Oceny i recenzje Milanote

G2: 4.5/5 (41 recenzji)

4.5/5 (41 recenzji) Capterra: 4.7/5 (53 opinie)

9. Jamboard

przez Google JamboardJamboard to interaktywna tablica cyfrowa od Google wbudowana w duży ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Została zaprojektowana w celu ułatwienia burzy mózgów zarówno w środowisku fizycznym, jak i cyfrowym.

Najlepsze cechy Jamboard

Karteczki samoprzylepne i rozpoznawanie pisma odręcznego : Wirtualne karteczki samoprzylepne mogą być dodawane do tablicy i tworzone z fizycznych notatek za pomocą funkcji rozpoznawania pisma odręcznego

: Wirtualne karteczki samoprzylepne mogą być dodawane do tablicy i tworzone z fizycznych notatek za pomocą funkcji rozpoznawania pisma odręcznego Integracja z Google Workspace : Integruje się z innymi aplikacjami Google Workspace, takimi jak Dysk Google, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google

: Integruje się z innymi aplikacjami Google Workspace, takimi jak Dysk Google, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google Rozpoznawanie obrazów i kształtów: Obrazy wstawione do Jamboard mogą być automatycznie rozpoznawane jako kształty, umożliwiając szybkie tworzenie diagramów

Ograniczenia Jamboard

Jamboard jest urządzeniem fizycznym, więc pełne wykorzystanie jego funkcji wymaga fizycznego dostępu do sprzętu

Narzędzie dobrze integruje się z aplikacjami Google Workspace, ale ma ograniczoną integrację z narzędziami innych firm

Ceny Jamboard

4 999 USD za sprzęt plus roczna opłata za wsparcie w wysokości 600 USD

Oceny i recenzje Jamboard

G2: 4.2/5 (18 recenzji)

4.2/5 (18 recenzji) Capterra: 4.3/5 (96 recenzji)

10. Freehand

przez FreehandFreehand to cyfrowa tablica opracowana przez firmę InVision. Oferuje prostą i intuicyjną platformę do szkicowania, rysowania i dzielenia się pomysłami w czasie rzeczywistym.

Najlepsze cechy Freehand

Pióro i narzędzia do rysowania : Szeroki wybór narzędzi, w tym długopisy, zakreślacze i markery pozwalają na precyzyjne rysowanie

: Szeroki wybór narzędzi, w tym długopisy, zakreślacze i markery pozwalają na precyzyjne rysowanie Karteczki samoprzylepne i komentarze : Użytkownicy mogą dodawać cyfrowe notatki samoprzylepne i komentarze do tablicy w celu łatwej organizacji i przekazywania informacji zwrotnych

: Użytkownicy mogą dodawać cyfrowe notatki samoprzylepne i komentarze do tablicy w celu łatwej organizacji i przekazywania informacji zwrotnych Integracja z oprogramowaniem InVision: Inne produkty InVision, takie jak Boards i Studio, łatwo integrują się z Freehand

Ograniczenia Freehand

Freehand koncentruje się przede wszystkim na prostym i usprawnionym whiteboardingu, więc brakuje mu wielu zaawansowanych funkcji

Darmowa wersja jest ograniczona pod względem liczby tablic i dostępnej pamięci

Ceny Freehand

Darmowy na zawsze

Pro $4.00/miesiąc za użytkownika

Enterprise skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny



Oceny i recenzje Freehand

G2: 4.3/5 (278 recenzji)

4.3/5 (278 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3 opinie)

Najlepsza alternatywa dla białych tablic dla Twojej firmy

Bez względu na to, nad czym pracujesz, ClickUp ma narzędzia potrzebne do współpracy, organizacji i pewnego posuwania się naprzód. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom i szerokiej gamie dostępnych szablonów, jesteś przygotowany na następny projekt.

Zainteresowany? Zarejestruj się w ClickUp już dziś !