Darmowe szablony OneNote do zarządzania projektami

OneNote to potężna, cyfrowa aplikacja do tworzenia notatek opracowana przez firmę Microsoft. Zapewnia elastyczną i przyjazną dla użytkownika platformę dla posiadaczy kont Microsoft do tworzenia, organizowania i zarządzania notatkami, pomysłami i informacjami.

Zaprojektowana tak, aby naśladować wygląd fizycznego notatnika, aplikacja OneNote umożliwia tworzenie sekcji i stron, ułatwiając kategoryzowanie i znajdowanie treści. Intuicyjny interfejs OneNote umożliwia pisanie lub odręczne pisanie notatek, wstawianie obrazów, audio, wideo i hiperłączy, a także współpracę z innymi w czasie rzeczywistym.

To fantastyczne narzędzie dla studentów, profesjonalistów i każdego, kto chce usprawnić tworzenie notatek i zarządzanie informacjami. Dostępne na wielu urządzeniach i platformach, OneNote synchronizuje notatki z chmurą, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Niezależnie od tego, czy używasz go do osobistych projektów, współpracy zespołowej, czy po prostu do śledzenia codziennych zadań, OneNote to wszechstronne i dynamiczne rozwiązanie, które pomoże Ci zachować porządek i produktywność.

Ale nie jest bezbłędny. W tym przewodniku pokażemy mocne strony i ograniczenia OneNote. Poznamy również kilka fantastycznych Alternatywy dla OneNote które mogą skraść światło reflektorów i szablony, których można użyć.

Co to jest szablon OneNote?

Szablony OneNote to wstępnie sformatowana strona OneNote lub domyślna sekcja notesu, która służy jako punkt wyjścia dla notatek, oszczędzając czas i wysiłek związany z konfigurowaniem układu i projektu nowej strony. Te gotowe szablony zapewniają ustrukturyzowane ramy, które pomagają zachować spójność i organizację w notesach.

Przez OneNote

Szablony OneNote zaspokajają różne potrzeby i cele dzięki różnorodnym projektom i stylom, więc zawsze powinieneś znaleźć idealny szablon dla swojego przypadku użycia.

Jakie są rodzaje szablonów OneNote?

Istnieje kilka rodzajów szablonów OneNote dostępnych dla osób posiadających konto Microsoft. Szablony te są przeznaczone dla różnych elementy akcji projekty i branże. Niektóre z najpopularniejszych typów obejmują:

Szablony spotkań: Te szablony stron pomagają organizować notatki ze spotkań, agendy, protokoły i elementy działań, usprawniając proces przechwytywania i udostępniania istotnych informacji.

Te szablony stron pomagają organizować notatki ze spotkań, agendy, protokoły i elementy działań, usprawniając proces przechwytywania i udostępniania istotnych informacji. Szablony do zarządzania projektami Zaprojektowane w celu uproszczenia planowania, śledzenia i współpracy w ramach projektu, te szablony stron oferują ustrukturyzowane podejście do zarządzania działaniami, kamieniami milowymi i zasobami.

Szablony dla studentów: Dostosowane do potrzeb studentów, zawierają układy notatek z zajęć, przewodniki do nauki i narzędzia do śledzenia zadań, ułatwiając nadążanie za pracą akademicką.

Dostosowane do potrzeb studentów, zawierają układy notatek z zajęć, przewodniki do nauki i narzędzia do śledzenia zadań, ułatwiając nadążanie za pracą akademicką. Szablony organizacji osobistej: Odcodzienne planery i listy rzeczy do zrobienia po narzędzia do śledzenia celów i nawyków - te jednostronicowe szablony pomagają zachować porządek, koncentrację i produktywność w życiu osobistym.

Odcodzienne planery i listy rzeczy do zrobienia po narzędzia do śledzenia celów i nawyków - te jednostronicowe szablony pomagają zachować porządek, koncentrację i produktywność w życiu osobistym. Szablony biznesowe: Zaprojektowane dla profesjonalistów, te szablony w OneNote obejmują różne aspekty biznesowe, takie jak sprzedaż, marketing i finanse, oferując zorganizowany sposób śledzenia i zarządzania ważnymi danymi i informacjami.

Biblioteka szablonów OneNote stale się powiększa, z różnymi darmowymi i płatnymi opcjami dostępnymi do pobrania online. Istnieje także możliwość tworzenia własnych szablonów, dostosowanych do indywidualnych wymagań i preferencji.

Witryny do pobierania szablonów Microsoft OneNote

Zaoszczędźmy sobie wyszukiwania w Google dzięki tym siedmiu najlepszym stronom internetowym, na których można znaleźć wiele darmowych szablonów OneNote do pobrania i poprawić swoją produktywność i organizację.

The Better Grind

Przez The Better Grind

Odkryj skarbnicę szablonów OneNote zwiększających produktywność pod adresem The Better Grind strona internetowa. Zwiększ równowagę między pracą a życiem prywatnym dzięki starannie opracowanemu wyborowi bezpłatnych szablonów zaprojektowanych w celu uproszczenia codziennej harówki.

Notegram

Przez Notegram

Zapuścić się w Notegram's świat różnorodnych szablonów OneNote, w którym znajdziesz idealne połączenie funkcjonalności i designu. Witryna Notegram zaspokaja różne potrzeby, zapewniając, że zawsze znajdziesz idealne darmowe szablony dla konkretnego przypadku użycia.

Onetastic

Przez Onetastic

Zanurz się we wszechstronnym zestawie narzędzi, który Onetastic oferuje. Ten dodatek do OneNote nie tylko zapewnia szereg przydatnych plików szablonów do pobrania z ich strony internetowej, ale także zawiera makra i niestandardowe style, podnosząc komfort tworzenia notatek na nowy poziom.

Calendarlabs

Przez Calendar Labs

Zaznacz swój kalendarz i przygotuj się na zorganizowane życie z Calendarlabs . Ich kolekcja szablonów OneNote oferuje płynny sposób integracji kalendarzy, planerów i narzędzi do śledzenia wydarzeń z cyfrowymi notatnikami.

Uprość dni

Wykorzystaj sztukę porządkowania dzięki Uprość dni to raj dla minimalistycznych szablonów OneNote. Chociaż nie wszystkie są darmowe, te eleganckie projekty koncentrują się na wydajności i prostocie, pomagając osiągnąć zorganizowaną przestrzeń cyfrową.

Auscomp

Poznaj solidne możliwości aplikacji Auscomp ponieważ platforma ta oferuje szeroką gamę projektów, obejmujących wszystko, od planowania osobistego po zarządzanie biznesem. Zaufaj Auscomp, aby zapewnić organizację i strukturę swojej cyfrowej podróży do robienia notatek.

Ograniczenia szablonów OneNote

Chociaż OneNote oferuje solidną platformę do tworzenia notatek i organizacji, ważne jest, aby uznać pewne ograniczenia, na które zwrócili uwagę użytkownicy, zwłaszcza podczas korzystania z szablonów OneNote.

Brak integracji : Nie ma prawdziwych płynnych integracji z niektórymi aplikacjami, a jeśli nie masz konta Microsoft, nie możesz w ogóle korzystać z OneNote.

: Nie ma prawdziwych płynnych integracji z niektórymi aplikacjami, a jeśli nie masz konta Microsoft, nie możesz w ogóle korzystać z OneNote. Ograniczone możliwości eksportu : Jeśli jesteś fanem formatu markdown, możesz być rozczarowany, że OneNote nie obsługuje eksportowania notatek w tym formacie ani nie oferuje edycji markdown.

: Jeśli jesteś fanem formatu markdown, możesz być rozczarowany, że OneNote nie obsługuje eksportowania notatek w tym formacie ani nie oferuje edycji markdown. Słabe funkcje edycji : Brakuje funkcji korekty pisowni i gramatyki, a niektórzy użytkownicy twierdzą, że chcieliby bardziej intuicyjnych skrótów, szczególnie w przypadku funkcji wyszukiwania. Usprawnienia te mogłyby niewątpliwie usprawnić proces tworzenia notatek i uczynić go bardziej przyjaznym dla użytkownika.

: Brakuje funkcji korekty pisowni i gramatyki, a niektórzy użytkownicy twierdzą, że chcieliby bardziej intuicyjnych skrótów, szczególnie w przypadku funkcji wyszukiwania. Usprawnienia te mogłyby niewątpliwie usprawnić proces tworzenia notatek i uczynić go bardziej przyjaznym dla użytkownika. Brak trybu offline : Nie możesz edytować swoich notatek, jeśli zostaniesz rozłączony lub pracujesz na plaży ze słabym WiFi.

: Nie możesz edytować swoich notatek, jeśli zostaniesz rozłączony lub pracujesz na plaży ze słabym WiFi. **Brak funkcji "znajdź i zamień": Funkcja ta jest powszechna w wielu narzędziach do edycji tekstu i może znacznie zaoszczędzić czas podczas aktualizowania powtarzających się informacji w notatkach.

Pomimo tych ograniczeń, OneNote pozostaje potężnym narzędziem z szerokim zakresem funkcji i możliwości. Niemniej jednak, ważne jest, aby wziąć pod uwagę te czynniki, aby upewnić się, że jest on zgodny z konkretnymi potrzebami i przepływami pracy w zakresie tworzenia notatek, lub jeśli istnieją lepsze rozwiązania aplikacje do robienia notatek dostępne.

10 alternatywnych szablonów OneNote, które musisz pobrać teraz

Chociaż OneNote jest doskonałym narzędziem do tworzenia notatek i organizowania myśli clickUp błyszczy jako wszechstronne narzędzie produktywności które potencjalnie mogłyby lepiej służyć Twoim potrzebom. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz lepszej aplikacji do robienia notatek, czy też opcji zarządzania plikami i kalendarzem, wybierz z tej listy darmowych szablonów do pobrania!

1. Szablon kalendarza rocznego ClickUp

Zarządzaj swoim napiętym harmonogramem przez cały rok dzięki szablonowi kalendarza rocznego ClickUp

Szablon Szablon rocznego kalendarza ClickUp pomaga planować i monitorować działania i cele firmy na cały rok. Ta bezpłatna opcja oferuje jasny obraz docelowej osi czasu i szczegółowych działań niezbędnych do osiągnięcia celów. Ma on komplementarny widok do średnioterminowych elementów działań w kalendarzu miesięcznym.

Cztery typy widoku - Kalendarz, Działania według statusu, Lista działań i Zacznij tutaj - zapewniają różne sposoby wizualizacji planu rocznego, ułatwiając śledzenie i monitorowanie postępów. Pobierz ten szablon Zapoznaj się z naszym obszernym wpisem zawierającym wskazówki, jak stworzyć świetny_ Kalendarz zarządzania projektami .

2. Szablon informacji o wersji ClickUp

Aktualizuj swoją bazę oddanych klientów dzięki szablonowi informacji o wersji ClickUp

Szablon Szablon informacji o wersji ClickUp jest idealny do tworzenia i udostępniania notatek o wydaniu zespołowi lub klientom z możliwością osadzenia pliku lub utworzenia zadania bezpośrednio z dokumentu.

Dokument ten ma tę samą strukturę, której używają zespoły produktowe ClickUp do udostępniania aktualizacji produktów zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Oferuje on profesjonalny i skuteczny sposób przekazywania ważnych informacji o wydaniach produktów, zapewniając, że odbiorcy pozostaną poinformowani i zaangażowani. Pobierz ten szablon

3. Szablon kalendarza biznesowego ClickUp

Nigdy więcej nie przegap ważnego lunchu z klientem dzięki szablonowi kalendarza biznesowego ClickUp

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w pracy dzięki szablonowi Szablon kalendarza biznesowego ClickUp . Ten edytowalny widok utrzymuje wszystko w miesięcznym kalendarzu w jednym miejscu, ułatwiając utrzymanie porządku.

Dostosuj go do swoich potrzeb dzięki niestandardowym polom i aktualizacjom statusu, aby uchwycić wszystkie istotne informacje na temat następnego wydarzenia Spotkanie . Szablon kalendarza biznesowego to cenne narzędzie do zarządzania wydarzeniami w pracy i informowania zespołu o ważnych datach. Pobierz ten szablon

4. Szablon listy zadań w kalendarzu ClickUp

Połącz swoją codzienną listę kontrolną z codziennym kalendarzem dzięki ClickUp Calendar To-Do List Template

Skutecznie zarządzaj godzinami pracy, oczekiwaniami i celami dzięki szablonowi Szablon listy zadań w kalendarzu ClickUp . Oferuje on wygodny podgląd tygodniowego, dwutygodniowego lub miesięcznego kalendarza, umożliwiając planowanie i ustalanie priorytetów w oparciu o bieżącą rolę i obowiązki. Widok zawiera dwa statusy i cztery niestandardowe pola, zapewniając dużą elastyczność w dostosowywaniu go do konkretnych potrzeb.

Dzięki pięciu typom widoków - Prośba o spotkanie, Według roli, Według kategorii, Harmonogramy i Przewodnik dla początkujących - możesz łatwo wizualizować i nawigować po swojej liście rzeczy do zrobienia, zapewniając porządek i koncentrację na tym, co najważniejsze. To tylko przedsmak wszystkich bezpłatnych szablonów list rzeczy do zrobienia dostępne w ClickUp. Pobierz ten szablon

5. Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp

Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp pozwala na organizację wszystkich spotkań w jednym miejscu

Zmaksymalizuj produktywność dzięki szablonowi Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp zaprojektowany, aby pomóc w skutecznym monitorowaniu i przeglądaniu elementów działań w kalendarzu.

Przygotuj się na produktywny tydzień z czterema aktualizacjami statusu, trzema polami niestandardowymi i pięcioma typami widoku - Przewodnik dla początkujących, Kalendarz tygodniowy, Ukończone zadania, Wszystkie zadania i Ten tydzień. Nie ma lepszego sposobu na dobrą organizację i dostępność. Pobierz ten szablon

6. Szablon kalendarza ClickUp

Dzięki szablonowi kalendarza ClickUp Calendar Planner Template zawsze będziesz zorganizowany

Usprawnij swoje działania i pozostań zorganizowany dzięki szablonowi Szablon kalendarza ClickUp . To kompleksowe rozwiązanie w przejrzysty sposób podsumowuje Twoje działania, spotkania i wydarzenia, zapewniając, że nigdy nie przegapisz żadnego wydarzenia w swoim miesięcznym kalendarzu.

Widok ten obejmuje sześć statusów, 10 niestandardowych pól i sześć typów widoku - podsumowanie, tablicę postępów, oś czasu, miesięczny planer, przewodnik dla początkujących i narzędzie do śledzenia budżetu. Jeśli potrzebujesz jeszcze większej pomocy w znalezieniu kompleksowego i konfigurowalnego narzędzia do planowania, stworzyliśmy listę najlepszych narzędzi do planowania Szablony harmonogramów specjalnie dla Ciebie. Pobierz ten szablon

7. Szablon notatek klasowych ClickUp

Zdaj test z szablonem notatek ClickUp Class Notes Template

Zrewolucjonizuj swój proces nauki dzięki Szablon notatek z zajęć ClickUp zaprojektowany specjalnie dla studentów. Pożegnaj się z zaśmieconymi folderami i zapomnianymi notatkami, ponieważ ten szablon pozwala uporządkować wszystkie notatki z zajęć, spotkań, przedmiotów i zadań w jednym miejscu.

Dzięki wstępnie zbudowanemu spisowi treści, przykładowym stronom do łatwej edycji i potężnym opcjom dostosowywania, szablon Doc dla notatek z zajęć jest idealny dla każdego przedmiotu, projektu lub semestru. Pobierz ten szablon

8. Szablon pustej mapy myśli do tablicy ClickUp

Wizualizuj relacje między każdą fazą projektu za pomocą szablonu ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template

Uwolnij swoją kreatywność i uporządkuj myśli dzięki szablonowi Pusty szablon mapy myśli ClickUp . To wizualne narzędzie pomaga użytkownikom skupić się na głównej idei, jednocześnie rozgałęziając się na powiązane koncepcje.

Dzięki dwóm statusom, narzędzie to jest wszechstronnym i skutecznym sposobem na mapowanie pomysłów, burzę mózgów i rozwiązywanie problemów. Mamy najlepsze źródło informacji na temat najlepsze oprogramowanie do tablic na rynku, jeśli ta funkcja sprawia, że jesteś podekscytowany możliwościami wykorzystania cyfrowych tablic do planowania kolejnego projektu. Pobierz ten szablon

9. ClickUp Getting Things Done Prosty szablon listy rzeczy do zrobienia

Bądź dumny z eksperta ds. produktywności Davida Allena, korzystając z jego szablonu ClickUp Getting Things Done

Możesz skorzystać z popularnego szablonu zarządzanie zadaniami za pomocą metody ClickUp Getting Things Done (GTD) Prosty szablon listy stworzony przez eksperta ds. produktywności Davida Allena.

Format ten zawiera pięć statusów, trzy pola niestandardowe i trzy typy widoku - listę rzeczy do zrobienia, przewodnik dla początkujących i tablicę GTD - dzięki czemu wiesz, że Twoja lista rzeczy do zrobienia będzie dobrze zorganizowana i łatwa w zarządzaniu. Pobierz ten szablon

10. Szablon harmonogramu organizacyjnego ClickUp

Odpocznij spokojnie, wiedząc, że Twój napięty harmonogram jest pod opieką dzięki szablonowi listy harmonogramu organizacyjnego

Śledź swoje powtarzające się wydarzenia za pomocą szablonu Szablon listy harmonogramów organizacyjnych ClickUp . Pomaga to zagwarantować przejrzysty, zorganizowany przegląd wydarzeń, zapewniając, że nic nie umknie uwadze, bez względu na to, jak napięty jest Twój miesięczny kalendarz.

Dodatkowo, widok ten zawiera aktualizacje statusu, niestandardowe pola i trzy typy widoków - Aktywności, Kalendarz tygodniowy i Przewodnik dla początkujących - aby pomóc ci być na bieżąco z harmonogramem. Pobierz ten szablon

Zwiększ swoją produktywność dzięki ClickUp

ClickUp oferuje potężną i wszechstronną alternatywę dla szablonów OneNote, zaspokajając różnorodne potrzeby organizacyjne i związane z produktywnością. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, profesjonalistą, czy po prostu chcesz poprawić swoją produktywność, zróżnicowana gama szablonów ClickUp może pomóc usprawnić przepływ pracy, usprawnić współpracę i ostatecznie zwiększyć wydajność.

Odwiedź Centrum szablonów ClickUp i przekonaj się sam o różnicy.