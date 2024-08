10 najlepszych alternatyw dla Miro: Podział zalet, wad i cen

Rozmowy, spotkania, zarządzanie projektami - prawie wszystko jest teraz zdigitalizowane.

Oczywiście tablice również dołączyły do klubu, a teraz mamy tablica cyfrowa aplikacje takie jak Miro. Pozwalają one na burzę mózgów i współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym przy użyciu wizualizacji na pustym płótnie.

Ale czy Miro sprawia ci trudności? A może po prostu testujesz rynek i szukasz alternatywy dla Miro?

Tak czy inaczej, dziś znajdziesz odpowiedź.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych alternatyw Miro, z których możesz skorzystać!

Zaczynamy.

Dlaczego warto szukać alternatywy dla Miro?

Wideokonferencje w Miro Miro jest tablicą online aplikacja używana do współpracy wizualnej .

Idealna do pracy zdalnej, platforma oferuje różne funkcje zapewniające solidną burzę mózgów sesje. Pozwala na przykład tworzyć proste szkielety bez żadnego doświadczenia w projektowaniu, czego nie można zrobić na fizycznej tablicy.

I choć brzmi to fajnie, Miro ma kilka uderzających wad.

Oto kilka głównych problemów, z którymi można się spotkać na tej platformie wirtualnej tablicy i dlaczego warto poszukać jej gdzie indziej:

Nie obsługuje wszystkich platform

Miro obsługuje platformy Windows i Mac. Yay, nie ma miejsca na niesławną debatę Windows vs. Mac!

Ale dlaczego nie uwzględniliśmy Linux_, Miro?

Jeśli pracujesz przy tworzeniu oprogramowania, gdzie systemy Linux są w modzie, możesz czuć się pominięty.

Nie ma śledzenia czasu zadań

Miro ma licznik czasu, który pomaga ograniczyć limity czasowe dla sesji na tablicy. Ale nie dodali do platformy zwykłego śledzenia czasu.

Timer Miro odlicza czas na pasku nawigacyjnym

Wiesz, taki jak ten, który odlicza minuty i godziny dla określonych zadań lub czynności. ⏰

Jak inaczej mógłbyś śledzić, jak twój zespół spędza czas - zwłaszcza w przypadku osób pracujących zdalnie? W końcu w ten sposób możesz dokładnie rozliczać klientów i płacić ludziom!

Ma ograniczoną darmową wersję

Miro jest darmowym narzędziem i to świetna wiadomość.

Jednak lista darmowych funkcji jest bardzo ograniczona.

Na przykład, użytkownik otrzymuje tylko trzy edytowalne tablice naraz. Oznacza to, że będziesz musiał poczekać na swoją kolej, podczas gdy trzy inne osoby zakończą burzę mózgów.

I nawet nie zaczynajmy od tego, czego brakuje w darmowym planie. Brak licznika czasu. Brak czatu wideo. Brak niestandardowego udostępniania szablonów.

Podsumowując, Miro nie jest najlepszą darmową tablicą lub narzędzie do współpracy tam. I właśnie dlatego przechodzimy do jego alternatyw.

10 najlepszych alternatyw dla Miro w 2024 roku

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub jesteś ciekawy, co jeszcze istnieje, to trafiłeś we właściwe miejsce. Przeanalizowaliśmy 10 najlepszych dostępnych alternatyw Miro, aby przyjrzeć się najlepszym funkcjom, największym wadom i cenom.

ClickUp Whiteboards oferuje wszystkie kreatywne i ułatwiające współpracę funkcje potrzebne do tworzenia schematów blokowych marzeń

ClickUp jest najlepszym na świecie narzędziem do tworzenia najwyżej oceniane narzędzie do zarządzania projektami i produktywnością używane przez dziesiątki tysięcy małych startupów i dużych firm .

A to, co sprawia, że jest to najlepsza darmowa alternatywa Miro, to fakt, że ClickUp ma potężne funkcje Whiteboard które pomagają wizualnie planować i organizować pomysły, zadania, przepływy pracy i nie tylko. Prosta funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwia konfigurowanie przepływów pracy, organizowanie myśli lub wizualne łączenie zadań z zespołami.

Więcej funkcji oferowanych przez ClickUp Whiteboards

Platformy wizualne często wymagają komunikacji wizualnej. Klip w ClickUp to prosta funkcja, która umożliwia nagrywanie ekranu w formie przystępnego wideo. Niezależnie od tego, czy chcesz pokazać nowym pracownikom, gdzie znaleźć dokument wdrożeniowy, czy dać zespołowi wizualny opis nowego procesu, użyj Clip, aby rozpocząć nagrywanie ekranu i udostępnić je bezpośrednio na ClickUp.

Twórz pouczające nagrania ekranu, które możesz udostępniać za pomocą linku do Klipu w ClickUp

Cyfrowy obszar roboczy Miro po prostu nie może się równać z ClickUp. Tutaj możesz zobaczyć aktywność każdego członka zespołu i przekształcić burze mózgów, pomysły, zadania i notatki w wizualne możliwości współpracy na jednym kreatywnym płótnie.

Dodatkowo, Mapy myśli ClickUp oferuje wizualny sposób na ożywienie pomysłów i projektów. Dzięki trybowi Tasks można łatwo tworzyć, usuwać i edytować zadania lub rysować relacje między nimi. Przeciągaj gałęzie, aby dostosować lokalizacje węzłów i odpowiednio organizuj, aby zmienić układ obszaru roboczego.

Nie chcesz, by twoja mapa myśli była powiązana z zadaniami? Zamiast tego użyj Trybu pustego. Tutaj węzły nie łączą się z żadną strukturą zadań, pozwalając ci na dowolną kreatywność!

Dostosuj swoją mapę myśli od podstaw w ClickUp z trybem pustym

Profesjonaliści ClickUp

Sprawdź nasze_ mapa drogowa rozwoju by zobaczyć, co jest w sklepie.

Cennik ClickUp

Wybierz jedną z czterech opcji cenowych:

Darmowy na zawsze Ponad 50 natywnych integracji Nieograniczona liczba zadań Nieograniczona liczba użytkowników

Nieograniczony ($7/użytkownik na miesiąc) Współpraca w czasie rzeczywistym Sprinty Nieograniczone przechowywanie plików

Biznes ($12/użytkownik na miesiąc) Cele Nieograniczone przestrzenie Widoki niestandardowe

Enterprise: (cena niestandardowa) Białe etykiety Zaawansowane uprawnienia Pojedyncze logowanie (SSO)



Oceny użytkowników ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2,980+ opinii)

4.7/5 (2,980+ opinii) G2: 4.7/5 (4,520+ opinii)

2. Microsoft Whiteboard

Współpraca w Microsoft Whiteboard Microsoft Whiteboard to cyfrowa aplikacja typu canvas lub whiteboard, która jest częścią pakietu Microsoft.

Aby uzyskać dostęp do wersji internetowej na Windows, Mac i urządzeniach mobilnych (iOS i Android), wszystko czego potrzebujesz to darmowa aplikacja Microsoft lub konto Microsoft 365. Ponieważ jednak jest to Microsoft, nie jest to taka sama oferta dla platform iOS i Mac.

Na przykład w aplikacji na iOS brakuje funkcji wyszukiwania obrazów Bing. Nie ma również aplikacji komputerowej dla użytkowników komputerów Mac, co jest praktycznie przełomem.

Bonus: Sprawdź nasz kompletny przewodnik po Zarządzanie projektami Microsoft .

Kluczowe funkcje Microsoft Whiteboard

Dodawanie i edytowanie karteczki samoprzylepne * Dodawanie dokumentów do tablicy

Oferuje "nieskończony" lub niekończący się obszar roboczy

Microsoft Whiteboard dla profesjonalistów

Obsługa urządzeń z systemem Android i iOS

Dostęp do tablicy można uzyskać podczas spotkania w usłudze Microsoft Teams

Obsługa wielu tablic

Ograniczenia aplikacji Microsoft Whiteboard

Brak integracji z aplikacjami firm innych niż Microsoft

Nie można tworzyć zadań przy użyciu tablicy

Szablony tablicy nie są dostępne dla użytkowników przeglądarki internetowej

Cennik aplikacji Microsoft Whiteboard

Jeśli masz konto Microsoft, aplikacja Microsoft Whiteboard dla systemów Windows, Android i iOS jest wliczona w cenę, w przeciwnym razie dostępne są następujące opcje:

Business Basic (5 USD/użytkownik miesięcznie) Microsoft Teams Giełda SharePoint *Business Standard ($12.50/użytkownika na miesiąc) Outlook Word Excel

Business Premium (20 USD/użytkownik miesięcznie) :

PowerPoint Wydawca Azure Information Protection

:

Oceny użytkowników Microsoft Whiteboard

Capterra: 4.2/5 (60+ recenzji)

4.2/5 (60+ recenzji) G2: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Wypróbuj te Alternatywy dla Microsoft Whiteboard !

3. Conceptboard

Dodawanie szablonu do pliku Conceptboard tablica

Conceptboard to łatwa w użyciu aplikacja tablicowa, która doskonale nadaje się do dzielenia się pomysłami z osobami pracującymi zdalnie.

Dzięki nieskończonemu obszarowi roboczemu, kreatywność i wyobraźnia nie będą miały granic. Aplikacja nie posiada jednak funkcji śledzenia czasu ani kalendarza.

czas to pieniądz, ludzie!

zgaduję, że Conceptboard nie mógł pojąć tej koncepcji

Najważniejsze cechy Conceptboard

Obsługuje komentarze do komunikacji zwrotnej

Różne poziomy dostępu dla różnych użytkowników

Pokazuje pełny przegląd wszystkich działań

Zalety Conceptboard

Dodawanie i opisywanie na tablicy obrazów, filmów, PFD itp

Udostępnianie tablic za pomocą linków chronionych hasłem

Możliwość korzystania z konfigurowalnych szablonów wykresu Gantta,diagramów rybiej ości, tablicy Kanban itp.

Ograniczenia Conceptboard

Obsługuje tylko kilka integracji

Brak funkcji kalendarza

Brak automatyzacji

Ceny Conceptboard

Conceptboard ma trzy opcje cenowe:

Darmowy 500 MB miejsca na pliki Moderacja na żywo Nieograniczone tablice

Premium: ($6/użytkownika na miesiąc) 20 GB miejsca na pliki Nieograniczona liczba obiektów na tablicy Standardowe wsparcie

Biznes: ($9.50/użytkownika na miesiąc) 1 TB miejsca na pliki Nieograniczona liczba tablic Nieograniczona liczba projektów



Oceny użytkowników Conceptboard

Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

4.6/5 (30+ recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4. Mural

Przegląd Mural funkcja tablicy Mural to kolejny świetny pretendent na tej liście alternatyw Miro .

Jest to platforma współpracy, na której zespół może pracować w czasie rzeczywistym i korzystać z wielu opcji komunikacji, w tym udostępniania, komentowania, czatu tekstowego itp. Jednakże, jeśli szukasz Alternatywy wolnej od Miro, Mural nie jest nią .

Trochę szkoda, że cena jest wyższa niż w kilku innych przypadkach oprogramowanie do zarządzania projektami , zwłaszcza gdy niektóre z darmowych narzędzi, o których wspomnieliśmy wcześniej, potrafią znacznie więcej niż Mural.

Kluczowe cechy Mural

Obsługuje rysowanie i pisanie odręczne

Dostęp do biblioteki pełnej ikon

Super blokada do utrzymywania obiektów na tablicy w miejscu podczas przenoszenia rzeczy

Zalety aplikacji Mural

Mnóstwo gotowych szablonów dla zespołów Agile i projektowych

Szybkie połączenia głosowe do współpracy zespołowej

Integruje się z platformą AzureDevOps, Microsoft Teams i Asana

Ograniczenia murali

Interfejs użytkownika, który może być trudny w nawigacji

Brak zarządzania przepływem pracy

Może być drogie w porównaniu z konkurencją dla małych firm

Ceny Mural

Mural ma dwie opcje cenowe:

Starter ($12/użytkownik na miesiąc) Nieograniczona liczba współpracowników Zdalne spotkania Wszystkie integracje

Plus ($20/użytkownik na miesiąc) Nieograniczona liczba gości Priorytetowe wsparcie Biblioteka szablonów



Oceny użytkowników Mural

Capterra: 4.5/5 (80+ opinii)

4.5/5 (80+ opinii) G2: 4.6/5 (970+ opinii)

5. Wyjaśnij wszystko

Przegląd Wyjaśnij wszystko funkcje tablicy

Explain Everything naprawdę zasługuje na swoją nazwę.

Niezależnie od tego, czy chcesz używać tablicy do planowania projektu, prowadzenia kursów, omawiania projektów, Explain Everything może Ci pomóc.

więc jest idealna?

Nie do końca. Może i potrafi wyjaśnić wszystko, ale z pewnością nie potrafi zrobić wszystkiego. To narzędzie tablicowe, które nie ma nic więcej do zaoferowania.

Prędzej czy później poczujesz potrzebę dodatkowego zarządzania projektami lub śledzenie czasu narzędzia. A wtedy skończysz z kilkoma oddzielnymi narzędziami do różnych celów.

Wyjaśnij wszystko kluczowe cechy

Nagrywanie wideo dyskusji na tablicy

Tworzenie niestandardowych clipartów

Dodawanie narracji do screencastów

Wyjaśnij wszystko zalety

Pobieranie nagrań wideo tablicy w formacie MP4

Udostępnianie za pomocą łącza internetowego lub kodu dostępu

Darmowy plan obejmuje 500 MB przestrzeni dyskowej

Wyjaśnij wszystko ograniczenia

Brak funkcji śledzenia czasu

Brak zarządzania przepływem pracy

Brak pulpitu nawigacyjnego aktywności

Ceny Explain Everything

To narzędzie ma trzy dostępne plany cenowe:

Darmowy Jeden użytkownik Trzy projekty Czat wideo

Użytkownicy indywidualni ($6.99/miesiąc) Nieograniczone nagrywanie Standardowe cliparty Bezpieczeństwo w chmurze

Zespoły ($11.99/użytkownik na miesiąc) Wsparcie premium Zaawansowane raportowanie Globalna współpraca



Oceny użytkowników Explain Everything

Capterra: 4.8/5 (6 recenzji)

4.8/5 (6 recenzji) G2: 4.4/5 (10+ recenzji)

6. Lucidspark

Zarządzanie pomysłami na tablicy w Lucidspark Lucidspark digital oprogramowanie do tablic usprawnia proces burzy mózgów dzięki kilku funkcjom zarządzania projektami, które pomagają wprowadzać pomysły w życie.

Kluczowe cechy Lucidspark

Reakcje emoji, głosowanie i funkcje podsumowujące, aby pochwalić dobre pomysły

Funkcja czatu na pokładzie

Funkcja przywoływania wielu członków zespołu do określonych miejsc na tablicy

Tablice podziału do współpracy w małych grupach

Zalety Lucidspark

Wiele popularnych funkcji narzędzi do zarządzania projektami takich jak śledzenie czasu, aby utrzymać kreatywny rozmach

Gotowe szablony dodające strukturę do tablicy

Ograniczenia Lucidspark

Konieczność zainwestowania w inne oprogramowanie lub zintegrowania Lucidspark z innym narzędziem, aby zobaczyć swój pomysł przez cały cykl życia projektu

Nie integruje się z ClickUp

Ceny Lucidspark

Do wyboru są cztery opcje cenowe:

Darmowy Trzy edytowalne tablice Podstawowe funkcje kreatywne i współpracy Podstawowe integracje

Indywidualnie: (7,95 USD/użytkownik miesięcznie) Nieograniczona liczba tablic Tagi Grupowanie w celu porządkowania pomysłów

Zespół: ($9/użytkownika na miesiąc) Zaawansowane funkcje współpracy Tryb głosowania i licznik czasu Podstawowa kontrola administratora

Enterprise: (skontaktuj się w sprawie ceny) Zaawansowane integracje Zaawansowane funkcje administracyjne SSO



Oceny użytkowników Lucidspark

Capterra: 4.7/5 (330+ opinii)

4.7/5 (330+ opinii) G2: 4,5/5 (ponad 1 850 opinii)

Related: Porównanie Miro z Lucidchart !

7. Limnu

Wideokonferencje na Limnu tablica

Limnu to solidne narzędzie do tworzenia cyfrowych tablic dla nauczycieli i studentów uczących się zdalnie. Funkcje prezentacji wizualnej to jej chleb powszedni - a wideokonferencje z opcją rysowania solo są idealne dla wirtualnej klasy.

Kluczowe cechy Limnu

Wiele markerów i narzędzi do rysowania

Wideokonferencje do ośmiu uczestników

Możliwość współpracy na jednej tablicy lub rysowania indywidualnie

Zalety Limnu

Prosty interfejs użytkownika

Świetne dla uczniów na praktycznie każdym poziomie

Oferuje mnóstwo swobody dla nauczycieli prezentujących dla małej klasy

Ograniczenia Limnu

Ośmiu uczestników to raczej niewielka liczba dla klas lub sesji burzy mózgów

Brak funkcji zarządzania zadaniami, które pozwoliłyby rozwinąć pomysły na tablicy

Ograniczone darmowe narzędzie w porównaniu do konkurencji

Ceny Limnu

Wybierz jedną z pięciu różnych opcji:

Darmowy: 14-dniowy dostęp do wspólnych lub indywidualnych tablic Nieograniczona liczba współpracowników Ograniczony administrator i kontrola bezpieczeństwa

Pro: ($5/użytkownik na miesiąc) Nieograniczona liczba tablic Nieograniczona liczba współpracowników Opcje tablic prywatnych i do współpracy

Team: ($8/użytkownik na miesiąc) Udostępnianie tablic zewnętrznym współpracownikom Tablice zespołowe lub prywatne Kontrola bezpieczeństwa zespołu

Enterprise: (skontaktuj się w sprawie cen) Dedykowane sukces klienta menedżer Spersonalizowany program szkoleniowy i wdrożeniowy

API: (skontaktuj się w celu wyceny) Nie jest wymagane pobieranie plików Brak rejestracji użytkownika Limnu lub brandingu Limnu obsługuje wszystkie aspekty korzystania z tablicy



Oceny użytkowników Limnu

Capterra: 4.8/5 (10+ opinii)

4.8/5 (10+ opinii) G2: 4.7/5 (10+ opinii)

8. Ziteboard

Przykład szkicu wykonanego w Ziteboard Pomyśl o Ziteboard jako o swoim zaufanym szkicowniku. Stworzona z myślą o nauczycielach i projektantach z różnych branż do tworzenia szkieletów, burzy mózgów, prezentacji, a nawet równań graficznych z dowolnego urządzenia, Zitebaord to wysoce wizualne i oparte na współpracy rozwiązanie tablicowe.

Kluczowe cechy Ziteboard

Funkcja anonimowego dołączania do tablicy przez zewnętrznych współpracowników

Archiwizacja tablicy w programie Photoshop poprzez eksport do plików PNG lub SVG

Przycisk konfetti podnosi morale i świętuje nawet najmniejsze zwycięstwa

Profesjonaliści Ziteboard

Kilka funkcji współpracy

Wiele sposobów udostępniania pomysłów poprzez import i eksport lub w formie prezentacji

Ograniczenia Ziteboard

Nie łączy zadań z przepływem pracy, więc nie ma możliwości działania na projektach utworzonych w Ziteboard

Będziesz potrzebować innego oprogramowania lub zaawansowanej integracji, aby kontynuować rozwijanie swoich pomysłów

Ograniczona darmowa wersja w porównaniu z konkurencją

Ceny Ziteboard

Starter: (bezpłatny) Trzy tablice i kolory Nieograniczona liczba współpracowników Import obrazów w niskiej rozdzielczości Ograniczony import plików PDF

One Week Pro: (jednorazowa płatność w wysokości 5 USD) Nieograniczone tablice publiczne i prywatne Niestandardowe kolory Pełny import plików PDF Czat tekstowy, tablice publiczne i prywatne

Miesięczny Pro: ($9 na miesiąc) Wszystkie funkcje planu One Week Pro w trybie miesięcznym

Roczny Pro: ($85 rocznie) Wszystkie funkcje planu One Week Pro w ujęciu rocznym

Enterprise: (skontaktuj się w celu wyceny) Dostosowania Licencja White Label SSO Serwer dedykowany



Oceny użytkowników Ziteboard

Capterra: 5/5 (3 opinie)

5/5 (3 opinie) G2: 4.4/5 (4 opinie)

9. Google Jamboard

Szkice i funkcje w Google Jamboard Google Jamboard oferuje zarówno oprogramowanie do tablic cyfrowych, jak i sprzęt do rysowania, organizacji wizualnej, schematów blokowych i burzy mózgów.

Kluczowe funkcje Google Jamboard

Bardzo proste rozpoczęcie korzystania z Jamboard, jeśli masz konto Google

Różne tła do formatowania tablicy Jamboard

Pobieranie pracy z Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google lub przeciąganie obrazów z Internetu

Zalety Google Jamboard

Jeśli Twoja firma korzysta już z pakietu G Suite, Jamboard jest przystępnym cenowo rozwiązaniem dla podstawowych funkcji tablicy cyfrowej

Używanie Jamboard z innymi produktami Google zwiększa jego możliwości

Ograniczenia Google Jamboard

Jamboard sam w sobie jest raczej podstawowy, będziesz potrzebować innych narzędzi, aby uczynić go bardziej wydajnym

Ograniczona liczba multimediów, które można przenieść na tablicę - nie ma jeszcze dostępnych filmów ani dźwięku

Ceny Google Jamboard

Cena Aplikacja Google Jamboard i platforma są dostępne pod adresem Konto Google Workspace które oferuje cztery opcje planu.

Darmowy dla użytkowników indywidualnych 15 GB przestrzeni dyskowej na użytkownika na Dysku Google

Business Starter: (6 USD/użytkownik miesięcznie) 30 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika Niestandardowa biznesowa poczta e-mail Standardowe wsparcie

Business Standard: (12 USD/użytkownik miesięcznie) 2 TB na użytkownika przestrzeni dyskowej w chmurze Poczta e-mail bez reklam Cyfrowa tablica

Business Plus: (18 USD/użytkownik miesięcznie) 5 TB na użytkownika przestrzeni dyskowej w chmurze Automatyczne przyjmowanie zaproszeń Kreator witryn internetowych

Enterprise: Dostępne plany Google Workspace

Oceny użytkowników Google Jamboard

Capterra: 4.3/5 (ponad 70 recenzji)

4.3/5 (ponad 70 recenzji) G2: 4.3/5 (3 opinie)

Compare Jamboard i Miro !

10. Fibery

Tworzenie schematu blokowego na Fibery tablica

Fibery jest narzędziem współpracy, narzędzie do zarządzania projektami bez użycia kodu dla agencji, programistów i startupów. Podobnie jak wiele ulubionych platform do zarządzania zadaniami i projektami, Fibery oferuje wiele widoków, edytor dokumentów i cyfrowe tablice.

Kluczowe funkcje Fibery

Wykresy przepływu, burze mózgów i funkcje podróży klienta w tablicy Fibery

Funkcje zarządzania projektami, takie jak dokumenty do współpracy i tablice Kanban, sprawiają, że cyfrowa tablica jest bardziej wartościowa

Profesjonaliści Fibery

Funkcje zarządzania projektami pomagają zrobić więcej ze swoimi pomysłami w Fibery

Bardzo przystępna cena - lub hojna zniżka - dla ukraińskich firm, niektórych startupów, organizacji non-profit, nauczycieli i nie tylko

Ograniczenia Fibery

Kilka funkcji, ale interfejs jest raczej zajęty i nieintuicyjny

Stroma krzywa uczenia się

Może tworzyć zadania z dokumentów, ale nie z tablic Fibery

Ceny Fibery

Solo: (bezpłatny) Jeden użytkownik 90 dni historii wersji Pięciu użytkowników tylko do odczytu

Standard: ($10/użytkownika na miesiąc) Nieograniczona liczba użytkowników tylko do odczytu

Pro: ($17/użytkownik na miesiąc) Nieograniczona historia wersji Uprawnienia grupowe SAML



Oceny użytkowników Fibery

Capterra: 4.7/5 (3 recenzje)

4.7/5 (3 recenzje) G2: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

Wejdź na pokład z ClickUp!

Miro jest zdecydowanie dobry w tym, co robi, ale ma kilka poważnych problemów.

Zamiast czekać, aż zostaną one naprawione, możesz przejść do przodu za pomocą ClickUp - narzędzia, które kompensuje wady Miro i robi o wiele więcej.

ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami, które może pomóc w zarządzaniu zadaniami, konfigurowaniu zwinnych przepływów pracy, robieniu notatek, nagrywaniu ekranu, a nawet być tablicą online.

Wszystko w tym samym czasie.

jakie to fajne!

Więc zdobądź ClickUp za darmo już dziś aby wizualizować wszystkie swoje wspaniałe pomysły.