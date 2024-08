9 najlepszych programów marketingowych White Label dla agencji w 2024 roku

Oprogramowanie marketingowe typu white label to produkt SaaS, który umożliwia oferowanie specjalistycznych usług innych firm pod własną marką.

Niezależnie od tego, czy chcesz udostępniać niestandardowe raporty wydajności, czy też zmienić markę dodatkowych usług marketingu cyfrowego, oprogramowanie typu white label może Ci w tym pomóc.

Odkryj narzędzia i usługi marketingowe typu white label, których potrzebujesz, aby zapewnić swoim klientom analitykę witryn, serwisów społecznościowych, wyszukiwania i poczty e-mail za naciśnięciem jednego przycisku. Możesz też dostarczać dodatkowe usługi white label, takie jak lokalne SEO i generowanie leadów, bez konieczności zatrudniania kolejnych członków zespołu lub tworzenia własnego oprogramowania.

Zapoznaj się z najlepszymi usługami white label dla agencji marketingu cyfrowego poniżej!

Czego należy szukać w oprogramowaniu marketingowym White Label?

Wybór najlepszego oprogramowania marketingowego typu white label dla swojej agencji social media lub marketingu cyfrowego może rozszerzyć ofertę i poprawić ogólną atrakcyjność usług. Ale przy tak wielu możliwościach wyboru, skąd wiedzieć, od czego zacząć?

Oto kluczowe funkcje, których należy szukać:

Intuicyjny interfejs: Twoje oprogramowanie white label powinno zachować równowagę pomiędzy oferowaniem kompleksowych funkcji i byciem prostym w nawigacji

Twoja marka jest wyjątkowa, więc Twoje narzędzia również powinny takie być. Upewnij się, że oprogramowanie z białą etykietą zapewnia wystarczająco dużo miejsca nabranding, schematy kolorów i logo. Chcesz, aby płynnie wtapiał się w estetykę Twojej agencji

Marketing jest zróżnicowany. Oprogramowanie white label powinno obejmować jak najwięcej funkcji: SEO, media społecznościowe, e-mail marketing, dane powstania i analitykę. Im bardziej wszechstronne, tym lepiej

Nawet z najbardziej przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem marketingowym white label, możesz napotkać przeszkodę. Fachowa obsługa klienta przez szybko reagujący zespół może uchronić cię przed opóźnieniami, z których wynikają niezadowoleni klienci

Pamiętaj, że celem jest ulepszenie usług, poprawa doświadczeń klientów i napędzanie wzrostu. Upewnij się, że Twoja etykieta marketingowa spełnia wszystkie te kryteria ✔️

Pamiętaj, że celem jest ulepszenie usług, poprawa doświadczeń klientów i napędzanie wzrostu. Upewnij się, że Twoja etykieta marketingowa spełnia wszystkie te kryteria ✔️

9 najlepszych programów do marketingu opartego na białych etykietach do wykorzystania w 2024 roku

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Dzięki ClickUp otrzymujesz kompleksowy pakiet narzędzi marketingowych i narzędzi do zarządzania projektami w kompleksowej platformie wydajności. Od śledzenia zadań i współpracy do zarządzanie projektami w mediach społecznościowych kompleksowe podejście do zarządzania marketingiem cyfrowym sprawia, że trudno jest pokonać agencje i inne firmy enterprise .

The Szablon agencji marketingowej ClickUp pozwala łatwo zarządzać wieloma kampaniami i klientami, jednocześnie śledząc wszystkie projekty z jednego pulpitu. Możesz dostosować szeroką ofertę usług do swoich potrzeb (i skalować w miarę rozwoju) dzięki niezliczonemu wyborowi szablonów, w tym:

ClickUp najlepsze funkcje

Tak wiele niestandardowych opcji

Możliwość etykietowania osób

Znakomitynarzędzia do współpracy w ramach Enterprise ClickUp limity

Biała etykieta jest dostępne tylko w planie Enterprise

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej (jeszcze!)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,323+ recenzji)

4.7/5 (8,323+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,752+ opinii)

2. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign Biała etykieta ActiveCampaign oferuje niestandardowe ustawienia dla poszczególnych kont, dzięki czemu nawet Twoi klienci mogą cieszyć się niestandardowym brandingiem .

Dostępne dla wszystkich kont Enterprise i do pewnego stopnia dla kont Small Business, białe etykiety nie kosztują dodatkowo.

Możesz zmienić domenę, logo i dostosować HTML/CSS, aby uzyskać naprawdę niestandardowy wygląd. Ponadto można dodawać lub usuwać przyciski, jednocześnie usuwając wszelkie odniesienia do ActiveCampaign.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Niestandardowa obsługa klienta

Szeroki zakres funkcji automatyzacji

Płynna integracja z podstawowymi aplikacjami

Limity ActiveCampaign

Narzędzia e-mail mogłyby być bardziej przyjazne dla użytkownika

Ograniczone raportowanie wiadomości e-mail

Trudna integracja z niestandardowymi aplikacjami

Cennik ActiveCampaign

ActiveCampaign oferuje kilka rodzajów planów. Poniżej znajduje się cennik planu Marketing.

Plus : $49/miesiąc dla 3 użytkowników

: $49/miesiąc dla 3 użytkowników Professional : $149/miesiąc dla 5 użytkowników

: $149/miesiąc dla 5 użytkowników Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (10,273+ opinii)

4.5/5 (10,273+ opinii) Capterra: 4.6/5 (2,246+ opinii)

3. Ranking SE

przez Ranking SE SE Ranking to poręczne narzędzie stworzone dla agencji marketingowych, wyposażone w wiele funkcji. Obejmują one kontrole SEO i PPC w czasie rzeczywistym, pomoc w mediach społecznościowych, recenzje stron internetowych i pulpity, które można spersonalizować.

Oprogramowanie SEO z białą etykietą dostarcza nieograniczoną liczbę raportów i pozwala na niestandardowe dostosowanie platformy do własnego brandingu.

Dzięki przyjaznemu wyglądowi i wielu zasobom, SE Ranking z łatwością wpasowuje się w codzienną pracę

SE Ranking najlepsze funkcje

Pomocne sesje wdrożeniowe

Przyjazne pulpity nawigacyjne

Pomoc w SEO dla wielu klientów

Ograniczenia rankingu SE

Niższe ceny planu mają limit śledzenia

Niektórzy użytkownicy skarżą się na błędy w sprawdzaniu linków zwrotnych

Cennik SE Ranking

Essential : $44/miesiąc

: $44/miesiąc Pro : $87.20/miesiąc

: $87.20/miesiąc Business: $191.20/miesiąc

SE Ranking oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (1,187+ recenzji)

4.8/5 (1,187+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (269+ opinii)

4. Metrics Watch

przez Metrics Watch Dzięki prostemu interfejsowi i wszechstronnym narzędziom do raportowania e-maili, Metris Watch może być dobrą opcją oprogramowania typu white label dla usług marketingu cyfrowego.

Pozwala wybrać kolory i raportowanie marki z logo, a następnie wysyłać je bezpośrednio z wybranego e-maila.

Pożegnaj się z niezgrabnymi plikami PDF, irytującymi połączeniami i raportowaniem w sieci. Metrics Watch dostarcza zakończone raporty marketingowe prosto do skrzynek odbiorczych klientów.

Najlepsze funkcje Metrics Watch

Łatwe i szybkie ustawienia

Niestandardowa obsługa klienta

Alerty w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Metrics Watch

Potrzeba pomocy ze strony obsługi klienta, aby ustawić niestandardowe metryki

Ograniczone opcje projektowania

Ceny Metrics Watch

Starter : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Pro : $50/miesiąc za użytkownika

: $50/miesiąc za użytkownika Premium : $100/miesiąc na użytkownika

: $100/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Metrics Watch

G2: 4.0/5 (1+ opinii)

4.0/5 (1+ opinii) Capterra: 4.3/5 (3+ opinii)

5. Semrush

przez Semrush Semrush jest jednym z najlepszych Oprogramowanie dla agencji SEO na rynku. Dostarcza ono szeroki zakres funkcji, w tym badanie słów kluczowych, analizę konkurencji, analizę linków zwrotnych i audyt stron internetowych. Semrush jest używany przez firmy różnej wielkości, od małych startupów po duże Enterprise.

W ramach narzędzia Moje raporty, firmy mogą tworzyć raporty w oparciu o białą etykietę ze zintegrowanymi danymi z narzędzi Google Search Console, Google My Business, Google Analytics i Semrush

Semrush oferuje również usługę pisania zawartości pod białą etykietą, zwaną Marketplace, która jest oddzielona od głównej strony internetowej.

Najlepsze funkcje Semrush

Najlepsze źródło do badania i audytu słów kluczowych

Fantastyczna obsługa klienta

Mnóstwo darmowych zasobów szkoleniowych

Limity Semrush

Kosztowne, zwłaszcza z dodatkami

Agencje i teamy muszą korzystać z udostępnianego loginu

Nie jest idealny dla Businessu śledzącego regionalne lub lokalne SEO

Cennik Semrush

Pro : $130/miesiąc

: $130/miesiąc Guru : $250/miesiąc za użytkownika

: $250/miesiąc za użytkownika Business : $500/miesiąc na użytkownika

: $500/miesiąc na użytkownika Niestandardowy: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Semrush

G2: 4.5/5 (1,755+ recenzji)

4.5/5 (1,755+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,112+ opinii)

6. SocialPilot

przez SocialPilot Platforma do zarządzania mediami społecznościowymi SocialPilot oferuje raportowanie analiz społecznościowych na wielu platformach za pomocą białej etykiety.

Social Pilot to platforma dla wielu agencji social media. Jego zdolność do planowania do 500 postów jednocześnie, szybkiego generowania postów za pomocą natywnego AI oraz współpracy z członkami Teams i klientami sprawiają, że jest to popularny wybór w kampaniach marketingowych.

Jego raporty PDF z białą etykietą przedstawiają szczegółowe wskaźniki dla całej zawartości społecznościowej, na podstawie strony lub postu.

SocialPilot najlepsze funkcje

Natywne AI do łatwego generowania postów

Rozsądne ceny

Może obsługiwać wiele kont w mediach społecznościowych

Limity SocialPilot

Oddzielne raportowanie dla każdego konta w mediach społecznościowych

Czasochłonne ustawienie

Ograniczone integracje z innymi firmami

Cennik SocialPilot

Profesjonalny : $26/miesiąc

: $26/miesiąc Mały Teams : $43/miesiąc

: $43/miesiąc Agencja : $85/miesiąc

: $85/miesiąc Agencja+: $170/miesiąc

SocialPilot oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (581+ recenzji)

4.5/5 (581+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (358+ opinii)

7. Sendible

przez Sendible Sendible to kompleksowe narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, które pozwala firmom, w szczególności agencjom, skutecznie zarządzać i wzmacniać swoją obecność w mediach społecznościowych.

Sendible White Label zapewnia agencjom niestandardowy branding i domenę oraz zaawansowane narzędzia do raportowania. W narzędziu White Label można również osadzać aplikacje i cieszyć się płynną integracją.

Sendible umożliwia użytkownikom planowanie postów w mediach społecznościowych na wielu platformach, w tym na Facebooku, Twitterze, Instagramie, LinkedIn i innych, z poziomu jednego pulpitu. Platforma obejmuje monitorowanie wzmianek w mediach społecznościowych

Oprócz planowania, Sendible oferuje kompleksowe możliwości monitorowania mediów społecznościowych. Użytkownicy mogą śledzić wzmianki o swojej marce w mediach społecznościowych, co umożliwia im szybkie reagowanie na zapytania i opinie klientów.

Sendible zawiera również funkcje współpracy, pozwalające Teams na wspólną pracę nad zawartością mediów społecznościowych, zapewniając jednolity przekaz marki na wszystkich platformach.

Najlepsze funkcje Sendible

Dobrze sprawdza się w agencjach z wieloma kontami

Prosty w użyciu, bardzo intuicyjny

Pełny podgląd kalendarza

Limity Sendible

Trochę drogie, brak wersji Free

Niektórzy użytkownicy zgłaszają ograniczone funkcje na LinkedIn i Pinterest

Automatycznie zaplanowane posty czasami są odrzucane bez powiadomienia

Cennik Sendible

Kreator : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Traction : $89/miesiąc na użytkownika

: $89/miesiąc na użytkownika White Label : 399 USD/miesiąc na użytkownika

: 399 USD/miesiąc na użytkownika Plan niestandardowy: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sendible

G2: 4.5/5 (844+ recenzji)

4.5/5 (844+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (120+ opinii)

8. OptinMonster

przez OptinMonster Narzędzie do generowania leadów OptinMonster pomaga agencjom, blogerom i firmom tworzyć kampanie konwersji za pomocą narzędzi internetowych, takich jak wyskakujące okienka, pływające paski, slajdy i wbudowane formularze.

Zaprojektowane z myślą o poważnym zaangażowaniu i konwersji, oprogramowanie dostarcza wszystko, czego potrzebujesz, aby utrzymać zaangażowanie odwiedzających na swojej stronie, takie jak:

Wyskakujące okienka lightbox

Koła z grami

Cel geolokalizacyjny

Wykrywanie zamiaru wyjścia

Cel na poziomie strony

OptinMonster nie oferuje usługi white label, ale ma do zrobienia narzędzia white label. Można na przykład niestandardowo dostosować pulpit nawigacyjny do własnego brandingu. Następnie dodaj swoje logo, ikonę, tekst i kolory.

Najlepsze funkcje OptinMonster

Wyjątkowa jakość

Elastyczne, konfigurowalne narzędzia internetowe

Łatwy w użyciu

Limity OptinMonster

Brak responsywnego projektu na urządzeniach mobilnych

Niestandardowy czas oczekiwania na obsługę klienta

Ograniczone usługi białej etykiety

Cennik OptinMonster

Podstawowy : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Plus : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Pro : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Growth: $49/miesiąc

Oceny i recenzje OptinMonster

G2: 4.3/5 (83+ recenzji)

4.3/5 (83+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 70 opinii)

9. Vendasta

przez Vendasta Vendasta jest oprogramowaniem typu white label opartym na AI, które dostarcza (bardzo) szeroki wybór cyfrowych aplikacji marketingowych i rozwiązania, które agencje mogą odsprzedawać.

Platforma marketingowa white label zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby odsprzedawać produkty ze swoją marką, w tym narzędzia do fakturowania, sprzedaży, marketingu i realizacji. Jest to kompleksowe rozwiązanie white label dla marek poszukujących dedykowanej platformy white label.

Jeśli szukasz największego wyboru narzędzi marketingowych white label, z pewnością spodoba Ci się nieskończony wybór, w tym:

White label e-mail marketing

Narzędzia SEO typu white label

Automatyzacja marketingu za pomocą białej etykiety

Kreator stron internetowych z białą etykietą

Najlepsze funkcje Vendasta

Duży wybór produktów white label

Rozbudowana biblioteka szkoleń

Bardzo wspierający zespół

Limity Vendasta

Back-end może być mylący

Kilku recenzentów zgłasza niską jakość niektórych usług

Ceny Vendasta

Free

Essentials : $359/miesiąc + $500 onboarding

: $359/miesiąc + $500 onboarding Professional : $749/miesiąc + $750 onboarding

: $749/miesiąc + $750 onboarding Premium : $1,579/miesiąc + $1,000 onboarding

: $1,579/miesiąc + $1,000 onboarding Niestandardowy: $3,099+/miesiąc + onboarding

Vendasta oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (312+ recenzji)

4.5/5 (312+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (154+ opinii)

Buduj potężne kampanie marketingowe w ClickUp

Wraz z ewolucją cyfrowego krajobrazu, oprogramowanie marketingowe typu white label będzie miało coraz większe znaczenie w oferowaniu konkurencyjnych, skalowalnych i usprawnionych usług. Kiedy złożoność twoich projektów rośnie, solidne oprogramowanie do zarządzania zasobami marketingowymi może pomóc utrzymać wszystko w ryzach!

Podnieś jakość usług swojej agencji, popraw doświadczenia klientów i napędzaj wzrost dzięki kompleksowej platformie ClickUp zapewniającej wysoką wydajność. Dzięki konfigurowalnym funkcjom współpracy i najwyższej klasy narzędziom White Label, ClickUp może przekształcić operacje Twojej agencji i zwiększyć wyjątkowość Twojej marki.

Gotowy, aby doświadczyć płynnego, wydajnego cyklu pracy z niestandardowymi opcjami? Rozpocznij bezpłatny obszar roboczy w ClickUp już dziś !