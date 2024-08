10 darmowych szablonów map koncepcyjnych w Google Docs & ClickUp

Zanim rozpoczniesz jakikolwiek projekt, ważne jest, aby wiedzieć, dokąd chcesz się udać.

Wszyscy zaangażowani powinni być zgodni co do długoterminowych celów i mieć dostęp do odpowiednich informacji o projekcie, aby je osiągnąć. Wstępne badania, burza mózgów i makiety to tylko ułamek klucza dokumentacja projektu która to umożliwia. Ale do zrobienia, aby te wszystkie ruchome części miały sens?

Oczywiście za pomocą map koncepcyjnych 🙂

Te diagramy pomagają zespołom nadać sens ich pomysłom poprzez rysowanie relacji między nimi, które wiążą je z powrotem do większego tematu. Szczególnie na wczesnych etapach rozwoju produktu, gdy nowe pomysły są rzucane jak piłki nożne, te połączenia pomagają projektantom i inżynierom określić ogólne ramy, które można przenieść do następnej sceny.

Ponadto, mapa koncepcyjna zapewnia przestrzeń dla każdego członka zespołu do właściwego zbadania swoich najbardziej kreatywnych pomysłów. 🎨

Chociaż zawsze możesz zacząć od zera, tworząc kolejną mapę koncepcyjną, najlepszym sposobem na maksymalne wykorzystanie tego strategia tworzenia pomysłów jest zastosowanie gotowego szablonu mapy koncepcyjnej. Korzystanie z gotowego szablonu mapy koncepcyjnej ułatwia usprawnić proces burzy mózgów dzięki strukturze, w której można podłączać i odtwarzać złożone pomysły w trakcie pracy.

Są one również zazwyczaj wbudowane w preferowane oprogramowanie do burzy mózgów lub płynnie zintegruje się z Twoim obecnym stosem technologicznym - dzięki czemu nie będziesz musiał wydawać karty firmowej na kreator map koncepcyjnych . Ten artykuł jest idealnym miejscem do rozpoczęcia. Nie tylko zajmiemy się tym, jak tworzyć mapy koncepcyjne, ale zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przedstawić 10 najlepszych szablonów map koncepcyjnych do zrobienia dla każdego projektu. ✅

Co to jest szablon mapy koncepcyjnej?

Szablon mapy koncepcyjnej wykorzystuje gotowe tabele, wykresy, diagramy lub najczęściej diagramy do wizualnego przedstawiania informacji poprzez powiązanie ich z nadrzędną ideą. Szablony te zapewniają ramy, które pomagają Teams w ustaleniu szczegółów projektu na wysokim poziomie w hierarchicznej strukturze, w której najważniejsze i najbardziej złożone pomysły znajdują się na górze.

Każdy pomysł lub kluczowe koncepcje są reprezentowane przez różne kształty na mapie koncepcyjnej, które można edytować w celu odzwierciedlenia szczegółów projektu - prawie jak szalony lib. Prawie.

Rysuj połączenia między dowolnymi kształtami lub mediami na Tablicy, aby utworzyć schemat blokowy w ClickUp

Ponieważ szablony map koncepcyjnych są bardzo wizualne, są doskonałymi narzędziami do wprowadzenia na wczesnym etapie tworzenia pomysłów i zachowania ich na przyszłość zaangażowanie interesariuszy . Projekt mapy koncepcyjnej wymaga sposobu myślenia opartego na mapowaniu dróg, aby połączyć pomysły, zbudować hierarchiczną strukturę i połączyć złożone informacje w wizualnie przedstawiony dokument.

Ponadto mapy koncepcyjne można wykorzystać do zilustrowania wszystkiego, od podstawowych pomysłów po konkretne procedury i systemy. Wizualizacje te ostatecznie pomagają w tworzeniu map i zakończeniu różnych zadań, niezależnie od tego, czy chcesz je wykorzystać do opracowania nowych produktów, kampanii marketingowych lub zrestrukturyzować dział.

Rodzaje szablonów map koncepcyjnych

Czynniki takie jak typ projektu, wymagania, obecny stos technologiczny i styl pracy będą miały wpływ na rodzaj szablonu mapy koncepcyjnej, który będzie dla Ciebie najlepszy. A ponieważ istnieje mnóstwo sposobów tworzenia map koncepcyjnych, każdy znajdzie coś dla siebie!

Chodzi tylko o znalezienie najlepszego dopasowania. Na jaki szablon mapy koncepcyjnej powinieneś więc zwrócić uwagę? Schematy blokowe ilustrują cykl pracy i procesy, podczas gdy mapy koncepcji systemu pomagają wizualizować różne typy prostych lub złożonych systemów. Możesz także użyć map pająka, aby utworzyć "sieć" pomysłów lub branch z istniejącego diagramu, aby skupić się na pojedynczym temacie poprzez szablony map myśli.

Niestandardowa mapa myśli od podstaw w ClickUp z trybem pustym

Mapy hierarchii to kolejny styl kreatywnej mapy koncepcyjnej, który przydaje się przy określaniu priorytetów lub autorytetu elementów. AKA, przekazywanie zależności między zadaniami lub podział łańcucha komend w dziale.

Bonus:_ Mapy myśli a mapy koncepcyjne

Co składa się na dobry szablon mapy koncepcyjnej?

Szukając szablonów map koncepcyjnych, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Odpowiedni wygląd, sposób działania i funkcje będą się różnić w zależności od zespołu, ale istnieje kilka charakterystycznych funkcji, które pomogą Ci obrać właściwy kierunek, abyś nie musiał zaczynać od pustego szablonu mapy koncepcyjnej:

Łatwość użycia szablonu mapy koncepcyjnej od razu po jego pobraniu - nie jest wymagane dodatkowe webinarium ani wideo instruktażowe

szablonu mapy koncepcyjnej od razu po jego pobraniu - nie jest wymagane dodatkowe webinarium ani wideo instruktażowe Elastyczny układ umożliwiający dodawanie lub edytowanie struktury. Jest to pomocne, jeśli żonglujesz wieloma projektami w różnych złożonych koncepcjach

umożliwiający dodawanie lub edytowanie struktury. Jest to pomocne, jeśli żonglujesz wieloma projektami w różnych złożonych koncepcjach Mnóstwo wysoce wizualnych narzędzi do dodawania kolorów, kształtów, obiektów i łączników do mapy koncepcyjnej

do dodawania kolorów, kształtów, obiektów i łączników do mapy koncepcyjnej Możliwości współpracy udostępnianie, edytowanie i prezentowanie map koncepcyjnych w zespole

udostępnianie, edytowanie i prezentowanie map koncepcyjnych w zespole Wiele integracji aby dostosować szablon mapy koncepcyjnej do najczęściej używanych narzędzi pracy

Weź pod uwagę projekt, nad którym pracujesz, aby znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązanie, które może spełnić Twoje unikalne wymagania. I nie musisz być skąpy z listą życzeń szablonu! Tworzenie map koncepcyjnych jest popularną strategią tworzenia diagramów, a funkcje, które wymieniliśmy, to tylko zarys tego, co niektóre z tych zasobów mogą dla ciebie zrobić.

10 szablonów map koncepcyjnych za darmo

Przy tak wielu dostępnych opcjach, z pewnością znajdziesz odpowiedni szablon mapy koncepcyjnej. Nie musisz jednak wyruszać w tę podróż na własną rękę! Jesteśmy tutaj, aby pomóc z 10 naszymi ulubionymi szablonami map, które pomogą Ci żyć najbardziej kreatywnym życiem!

1. Szablon mapy koncepcyjnej od ClickUp

Szablon mapy koncepcyjnej od ClickUp

Aby tworzyć wszelkiego rodzaju diagramy, zawsze sugerujemy szukanie szablonu, który jest zgodny z Twoim ulubionym oprogramowanie do tablic cyfrowych . Nie korzystałeś wcześniej z wirtualnych tablic? Przygotuj się na cios w głowę!

Cyfrowe tablice ułatwiają tworzenie pomysłów i planowanie projektów sceny są bardziej efektowne, wizualne i angażujące. Dodatkowo, oprogramowanie to zostało stworzone do obsługi tworzenia map koncepcyjnych poprzez diagramy, schematy blokowe i struktury dowolnego rodzaju.

Oraz Szablon mapy koncepcyjnej autorstwa ClickUp organizuje i rozszerza wszystkie dane i informacje w pliku atrakcyjna wizualnie prezentacja na Tablicach . Twórz mapy koncepcyjne, niestandardowe struktury i oznaczaj kolorami każdą koncepcję, podkoncepcję lub pomysł. Następnie możesz przekształcić te pomysły bezpośrednio w wykonalne zadania na mapach koncepcyjnych.

Możesz także dodać tekst między każdym połączeniem idei, koncepcji lub wyniku, aby dodatkowo ustalić, w jaki sposób każda z nich łączy się z innymi na mapie. Z zadaniem, Dokument i karty internetowe do osadzania zasobów na żywo w Tablicy, możesz natychmiast zacząć dodawać kontekst do każdej nowej myśli.

2. Szablon mapy myśli od ClickUp

Szablon mapy myśli ClickUp

Nie przepadasz za cyfrowymi tablicami? Nie ma problemu! Mapy myśli to równie wizualna i intuicyjna alternatywa dla połączenia pomysłów na interaktywnych mapach koncepcyjnych.

The Szablon prostej mapy myśli ClickUp to idealne źródło informacji dla doświadczonych twórców diagramów i początkujących timerów. Jego łatwość użycia i możliwość tworzenia map koncepcyjnych z Twoimi Mapa myśli na jeden z dwóch sposobów: Tryb zadania lub Pusty.

Obie metody pomagają w dogłębnej analizie pomysłów dzięki kolorowym łącznikom i funkcji przeciągania i upuszczania w celu szybkiej edycji, rozszerzania i przerabiania diagramów lub map koncepcji - ale każda z nich ma również swoje mocne strony. Tryb zadań został zaprojektowany, aby pomóc w organizowaniu pomysłów w cykl pracy, w którym każdy pomysł reprezentuje zadanie do wykonania w obszarze roboczym.

Tryb Blank to alternatywa dla formularzy Free, w którym można tworzyć nowe mapy koncepcyjne, które mogą się rozgałęziać w dowolnym formacie! Idealny do mapowania przepływu użytkownika i sesji burzy mózgów, tryb Blank nadal daje ci możliwość działania na podstawie swoich pomysłów, gdy jesteś gotowy, aby zrobić kolejny krok w swoim projekcie, konwertując węzły bezpośrednio na Zadania ClickUp .

3. Szablon mapy bąbelkowej od ClickUp

Szablon mapy bąbelkowej od ClickUp

Szablon Szablon mapy bąbelkowej od ClickUp jest doskonałym narzędziem do dzielenia większych koncepcji na mniejsze podkoncepcje - tyle, ile chcesz! Ponieważ każda bańka rozgałęzia się od centralnej idei, można śledzić wyraźną linię od najmniejszych szczegółów do większego celu. W przypadku złożonych koncepcji na cyfrowej tablicy, ten szablon bąbelkowej mapy koncepcyjnej jest niezbędny.

Bonus: Sprawdź nasze top_ 10 Zaawansowanych szablonów map bąbelkowych do wizualizacji i burzy mózgów Wysoce wizualny i oparty na pomysłach charakter tego szablonu jest kluczem do identyfikacji potencjalnych wzorców, które kreatywni i kierownicy projektów mogliby przeoczyć - wzorców, które mogą później pomóc w ustaleniu cyklu pracy, kamienie milowe projektu oraz zależności od zadań !

Szablon bąbelkowej mapy koncepcyjnej ClickUp zaczyna się od struktury przypominającej płatek śniegu. Łatwo rozszerzaj lub upraszczaj pomysły, zaczynając od głównego bąbelka kategorii w jego centrum i wstępnie połączonych branchów, aby pobudzić kreatywne procesy myślowe. Następnie można połączyć różne przymiotniki, aby opisać każdą podkategorię. Razem te elementy pomagają w pełni zbadać powiązane koncepcje.

4. Szablon mapy drogowej produktu od ClickUp

Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Jeśli szukasz map koncepcyjnych specjalnie dla rozwoju produktu, to szablon Szablon mapy drogowej produktu autorstwa ClickUp jest dla Ciebie! Szablon ten ułatwia sporządzenie mapy i warsztatu z zakończonym przeglądem całego projektu od początku do końca.

Dostarcza on widok każdego elementu projektu w skali makro, od wizji i kierunku po różne inicjatywy i funkcje. Jest to idealne rozwiązanie dla menedżerów produktu, którzy mogą śledzić każdy element projektu faza projektu i udostępnianie postępów innym. Zawiera wszystko, co pomoże Ci z powodzeniem zakończyć kolejny projekt, taki jak:

Siedemwidoki projektów do zarządzaniaelementy akcji pod każdym kątem

10niestandardowe statusy dla widoczności postępu zadania

15Pola niestandardowe do filtrowania, sortowania i szybkiego widoku kluczowych szczegółów zadania

CzteryEtykiety dla lepszej organizacji zadań

Dwaautomatyzacja cyklu pracy aby utrzymać projekt w ruchu

5. Szablon mapy koncepcyjnej pielęgniarstwa autorstwa ClickUp

Szablon mapy koncepcyjnej pielęgniarstwa autorstwa ClickUp

Szablony map koncepcyjnych nie są przeznaczone tylko dla twórców i kierowników projektów! Dla aplikacji i zarządzanie pacjentami w sektorze opieki zdrowotnej pielęgniarki i inni pracownicy opieki mogą korzystać z aplikacji Szablon mapy koncepcyjnej pielęgniarstwa autorstwa ClickUp .

Szablon ten może pomóc uporządkować wszystkie dane zebrane podczas analiz i ocen pacjentów, zidentyfikować konkretne problemy, z którymi borykają się pacjenci, a także zbadać różne procedury opieki zdrowotnej. Szablon wykorzystuje strukturę mapy myśli, aby pomóc pracownikom służby zdrowia śledzić czynniki, które mogą mieć wpływ na leczenie pacjenta - nawet w odniesieniu do jego przekonań kulturowych lub religijnych.

W wyniku tego te mapy pojęć są kluczowym elementem wykonywania procedur we właściwy sposób, aby osiągnąć najlepsze wyniki dla każdego pacjenta.

Dowiedz się więcej_ **Oprogramowanie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej !

6. Szablon mapy procesu od ClickUp

Szablon mapy procesów ClickUp

Jeśli uwielbiasz możliwość przekształcania obiektów na swojej tablicy w zadania za pomocą ClickUp Whiteboards, to szablon Szablon mapy procesów ClickUp jest tutaj, aby pomóc Ci pójść o krok dalej! W oparciu o gotową strukturę, szablon ten został zaprojektowany w celu zmaksymalizowania wydajności w teamach poprzez zilustrowanie przepływu działań na każdej scenie procesu.

Możesz użyć tego szablon mapy procesu aby zobaczyć zakończony przegląd projektu i wyeliminować mniej ważne działania, umożliwiając skupienie się tylko na najważniejszych działaniach i elementach akcji, które pomogą Ci osiągnąć cele.

Dzięki ruchomym zadaniom w każdej kolumnie oznaczonej kolorem i swimlanes aby rozróżnić elementy akcji, cele i działania, ten szablon mapy koncepcyjnej zasadniczo działa jak Tablica Kanban dla procesu burzy mózgów. W miarę przesuwania pomysłów po tablicy, masz możliwość przekształcenia ich w zadania.

7. Szablon tablicy z mapą procesów ClickUp

Szablon tablicy z mapą procesów ClickUp

Jeśli chcesz przyjąć inne wizualne podejście do swojej mapy koncepcyjnej, możesz to zrobić! Mapy koncepcyjne są zakorzenione w kreatywności i mają na celu nieszablonowe myślenie. A kiedy jesteś gotowy na branch out, szablon Szablon tablicy z mapą procesów ClickUp jest po to, aby ułatwić Ci pracę.

Ten przyjazny dla początkujących szablon Tablicy jest niezbędny do ugruntowania koncepcji cyklu pracy dla zespołów międzyfunkcyjnych. Dzięki możliwości widoku procesu od początku do końca i określenia, które obiekty reprezentują działania, decyzje i obowiązki, może on pomóc w tworzeniu map przepływów i procesów UX.

Korzystanie z tego szablonu mapa procesu dokument, można przypisać różne zadania między działami i uniknąć rozpoczynania od pustego szablonu mapy koncepcyjnej! Wystarczy dodać nowe wiersze lub łatwo edytować istniejące sekcje, aby niestandardowo dostosować je do swojego projektu.

8. Szablon mapy przepływu procesów od ClickUp

Szablon mapy przepływu procesów ClickUp

To Szablon mapy przepływu procesów od ClickUp to kolejne świetne narzędzie pomagające w prawidłowym tworzeniu map nowych koncepcji. Zorganizowany w wysoce wizualny przepływ procesu, szablon ten daje możliwość nadzorowania każdej sceny z wysokiego poziomu.

Ta mapa koncepcyjna dzieli główny pomysł na pięć sekcji, z których każda ma ikonę identyfikacyjną i kodowanie kolorami, aby pomóc w organizacji i identyfikacji. Poszczególne sceny na mapie obejmują planowanie, rozwój, realizację, zarządzanie i ocenę. Każdy z nich pomaga w pomyślnym zakończeniu wyznaczonego procesu i ocenie wyników.

9. Szablon Swimlane Flowchart by ClickUp

Szablon schematu blokowego Swimlane autorstwa ClickUp

Szablon Szablon schematu blokowego Swimlane autorstwa ClickUp oferuje jeszcze inny sposób patrzenia na zakres prac dla całej koncepcji. Ten schemat blokowy tworzy wizualizacje dla każdej sceny procesu - dostarczając aktualnych informacji na temat osób lub działów odpowiedzialnych za różne działania i zadania.

Przypisywanie zadań do konkretnych osób lub teamów pozwala na lepsze zrozumienie całego procesu. Ponadto jest gotowy do prezentacji, aby udostępniać i ułatwiać współpracę ze wszystkimi zaangażowanymi stronami!

Możesz zacząć od nazwania procesu i każdej roli w kolumnie "Przypisane". Następnie należy wskazać miejsce rozpoczęcia i zakończenia procesu oraz zdefiniować wszystkie Terminale, Zadania i Decyzje niezbędne do zakończenia projektu.

10. Szablon mapy koncepcyjnej od Figma

Szablon mapy koncepcyjnej przez Figma

Innym kreatywnym szablonem mapy koncepcyjnej, który może spodobać się twojemu zespołowi, jest Figma Concept Map Template. Ten łatwy w użyciu kreator map koncepcyjnych pozwala uporządkować wszystkie pomysły i koncepcje w dużej przestrzeni, w której można dowolnie tworzyć diagram łączący wszystkie istotne elementy.

Zacznij od głównej koncepcji w centrum mapy, a następnie podziel tę koncepcję na różne powiązane ze sobą podkoncepcje i odpowiadające im pomysły. Możesz też wskazać, w jaki sposób każda idea łączy się ze sobą, aby nadać kontekst każdemu połączeniu na całej mapie.

Uzyskaj wszystko, czego potrzebujesz dzięki odpowiedniemu szablonowi mapy koncepcyjnej

Każda z tych map koncepcyjnych będzie dobrym początkiem procesu zarządzania projektami. Ale jeśli szukasz szablonu do uporządkowania dużych pomysłów w przejrzyste diagramy, to ClickUp jest dla Ciebie idealny. 🙂

Dzięki ogromnej Biblioteka szablonów , ClickUp jest jedyną platformą, która jest wystarczająco potężna, aby połączyć całą moją pracę i zaoszczędzić czas do zrobienia!

Uzyskaj dostęp do wszystkich szablonów ClickUp z tej listy, a także setek innych wysoce wizualnych i ułatwiających współpracę funkcji, gdy zarejestruj się w ClickUp już dziś . 🏆