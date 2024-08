10 Szablonów diagramów Fishbone w Word, Excel, & ClickUp

Sesje burzy mózgów mogą być świetną zabawą. Niemniej jednak, gdy pojawia się poważny problem, łatwo zamieniają się one w intensywne i nerwowe maratony myślenia. 🏃

I tu z pomocą przychodzą diagramy rybiej ości. Choć proste, są one cennym narzędziem do rozwikłania złożonych problemów, zidentyfikowania ich przyczyn i znalezienia realnych rozwiązań.

Nie musisz nawet tworzyć go samodzielnie. Możesz skorzystać z jednego z wielu gotowych szablonów diagramu rybiej ości i rozpocząć pracę w kilka minut. Podzielimy się kilkoma z naszych ulubionych, więc bądź na bieżąco!

Czym są szablony diagramu rybiej ości?

Diagram rybiej ości jest metodą wizualizacji, która pomaga Tobie i Twojemu zespołowi określić przyczyny problemu lub wady. Jest on podobny do mapa myśli ale skupia się w szczególności na analiza przyczyn źródłowych . Szablony diagramów Fishbone to gotowe dokumenty, które pomagają rozpocząć sesje burzy mózgów zamiast godzinami wpatrywać się w tablicę. 🤔

Jest to rama, której można użyć do rozpoczęcia analizy przyczyn określonego problemu w firmie, czy to związanego z jakością produktu, ograniczeniami zasobów , nieefektywność procesu lub niezadowolenie klienta. Po ukończeniu diagram zapewnia solidną podstawę do stworzenia rozwiązania mapa procesu i planowanie jego wykonania .

Co składa się na dobry szablon diagramu rybiej ości?

Skuteczny kreator lub szablon diagramu rybiej ości powinien być:

Czysty i prosty : Mieć przejrzystą strukturę i etykiety oraz być łatwy do zrozumienia dla wszystkich

: Mieć przejrzystą strukturę i etykiety oraz być łatwy do zrozumienia dla wszystkich Adaptowalny : Zapewniać wystarczającą ilość miejsca dla problemów o różnym stopniu złożoności

: Zapewniać wystarczającą ilość miejsca dla problemów o różnym stopniu złożoności Dostępny : Umożliwiać dostęp i edycję na wielu urządzeniach

: Umożliwiać dostęp i edycję na wielu urządzeniach Atrakcyjność wizualna: Uwzględniaj kolory i inne elementy wizualne, aby uczynić go bardziej interesującym

10 szablonów diagramów rybiej ości do wykorzystania w 2024 roku

Jeśli szukasz skutecznego sposobu na rozpoczęcie kolejnej sesji burzy mózgów dotyczącej analizy przyczyn, zapoznaj się z naszą listą 10 najlepszych szablonów diagramów rybiej ości w 2024 roku ClickUp , Word i Excel.

Pomagają one analizować związki przyczynowo-skutkowe i rozpoznawać ich zawiłości. W rezultacie możesz rozwiązywać problemy na bieżąco i utrzymywać swoją firmę jak dobrze naoliwioną maszynę! ⚙️

1. Szablon diagramu rybiej ości ClickUp

Ten klasyczny szablon diagramu rybiej ości ClickUp jest optymalnym pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania problemu

Niewiele szablonów jest tak żywych i dynamicznych jak ten Szablon diagramu rybiej ości ClickUp . Jest to jedno z najbardziej zabawnych podejść do analizy przyczyn, proste, ale potężne, z różnymi kolorami i kształtami reprezentującymi różne kategorie.

Po uruchomieniu szablonu zapoznaj się z legendą w lewym górnym rogu ryby, aby zobaczyć, co oznacza każdy element. Jeśli masz pytania dotyczące korzystania z szablonu, zapoznaj się z dokumentem Getting Started.

Szablon ClickUp jest zgodny ze standardową strukturą diagramu rybiej ości, ale można go zmodyfikować, aby pasował do każdej sytuacji i kontekstu. Ten szablon jest tablicą, więc jest w pełni konfigurowalny .

Kliknij na kształt, aby zmienić jego kolor i kontur lub kliknij dwukrotnie na tekst, aby go edytować. Możesz przeciągać i upuszczać obiekty oraz grupować je, aby przyspieszyć zmianę ich kolejności.

Reszta planszy jest również do Twojej dyspozycji - możesz rysować, tworzyć schematy blokowe i mapy myśli, wstawiaj obrazy i karty stron internetowych lub idź gdziekolwiek zaprowadzi Cię wyobraźnia! 🤩 Pobierz ten szablon

2. Szablon przyczyny i skutku ClickUp

Szablon przyczyn i skutków ClickUp pomaga w określeniu przyczyn każdego problemu

Jeśli wolisz drzewa od ryb, być może ten szablon Szablon przyczyny i skutku autorstwa ClickUp będzie bardziej odpowiedni. Jego cel jest taki sam jak w poprzednim przykładzie diagramu rybiej ości - pomaga zidentyfikować podstawowe czynniki przyczyniające się do powstania problemu.

Zamiast formatu przypominającego rybę, ma on prostszą, drzewiastą strukturę. 🌳

Główny problem jest korzeniem, a główne przyczyny są jego pierwszorzędnymi gałęziami. Następnie rozgałęziają się one na pod-gałęzie, które reprezentują drugą warstwę, tj. głębsze przyczyny lub czynniki przyczyniające się.

Drzewo może rozgałęziać się tak daleko, jak tylko chcesz. Jak wszystkie Tablice ClickUp można dostosować każdy element szablonu do perfekcji. Dodając łączniki między elementami, możesz zapewnić, że pozostaną one w relacji nawet podczas przenoszenia.

Chociaż diagramy rybiej ości i przyczynowo-skutkowe mają wiele podobieństw, ten drugi jest nieco bardziej elastyczny. Jest bardziej odpowiedni dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą dopasować swoich przyczyn do odrębnych kategorii, takich jak Metoda lub Materiały. Pobierz ten szablon

3. Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp

Dzięki diagramom rybiej ości i szablonom analizy ClickUp możesz zagłębić się w czynniki leżące u podstaw problemu lub jego przyczynę

The Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp nie jest diagramem, ale wszechstronnym, wielofunkcyjnym narzędziem do zrozumienia problemów, zidentyfikowania ich przyczyn i znalezienia rozwiązań.

Podczas gdy poprzednie szablony były tablicami, ten jest listą zawierającą wiele widoków, a mianowicie:

Getting Started Doc : Wyjaśnia, jak korzystać z szablonu

: Wyjaśnia, jak korzystać z szablonu Lista problemów : Wyświetla wszystkie problemy pogrupowane według statusu

: Wyświetla wszystkie problemy pogrupowane według statusu Lista priorytetów : Pomaga w planowaniu poprzez grupowanie problemów na podstawie ich pilności

: Pomaga w planowaniu poprzez grupowanie problemów na podstawie ich pilności Tablica Potrzeb: Prezentuje problemy jako karty dla lepszej wizualizacji

W widoku listy można sprawdzać i zarządzać wszystkimi informacjami dotyczącymi problemu. Domyślnie zawiera on następujące kolumny - priorytet, przyczyny 1-5, przyczyny źródłowe, dotkliwość zmiany i zwycięskie rozwiązanie. Możesz go spersonalizować, zmieniając etykiety i kategorie lub tworząc niestandardowe pola.

Kliknięcie problemu spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji, takich jak dziennik historii, listy kontrolne i załączniki. Możesz omówić szczegóły z członkami zespołu w komentarzach. ClickUp pozwala również dodawać niestandardowe Automatyzacje w celu optymalizacji przepływu pracy . Pobierz ten szablon

4. Szablon diagramu rybiej ości Microsoft Word od TemplateLab

Użyj tego kreatywnego szablonu Word Fishbone Diagram od TemplateLab, aby rozwikłać przyczyny problemu i dobrze się przy tym bawić

Diagramy rybiej ości TemplateLab dla programu Word to dokumenty, w których można śledzić przyczyny źródłowe stwierdzenia problemu . Choć może nie jest to najbardziej bogaty w funkcje diagram rybiej ości na tej liście, jest najbardziej godny uwagi pod względem projektu. Ilustracja zatroskanej ryby wywoła uśmiech na twojej twarzy za każdym razem, gdy usiądziesz do omawiania złożonych kwestii, czyniąc je mniej onieśmielającymi!

Korzystanie z efektywnego diagramu nie może być prostsze. Wystarczy go pobrać i uruchomić w aplikacji Microsoft Word a następnie wpisz główną przyczynę w odpowiednich polach tekstowych. Nie można zmienić liczby głównych kategorii, tj. przyczyn, ale można to zrobić z pod-przyczynami.

Usuń gałąź, zaznaczając linię i tekst, przytrzymując klawisz Control, a następnie naciskając klawisz Delete. Aby dodać więcej gałęzi, możesz zduplikować istniejące gałęzie, używając wspomnianego wcześniej wielokrotnego wyboru Ctrl, a następnie Kopiuj (Ctrl+C) i Wklej (Ctrl+V). Pobierz ten szablon

5. Szablon diagramu przyczynowo-skutkowego według Creately

Ciesz się prostotą tego szablonu przyczyny i skutku autorstwa Creately

Inny przydatne narzędzie do tworzenia diagramów do diagnozowania problemów jest ten szablon diagramu przyczynowo-skutkowego autorstwa Creately. Jest on minimalistyczny i skupia się przede wszystkim na praktyczności. Jest on zgodny ze standardowym formatem rybiej ości z centralną osią, która symbolizuje problem i gałęziami, które przedstawiają przyczyny.

Najłatwiejszy sposób edycji tego szablonu jest bezpośrednio w Creately. Można to zrobić za darmo za pomocą konta demo, choć z ograniczonymi funkcjami.

Podobnie jak ClickUp, Creately pozwala dostosować niemal każdy aspekt szablonu. Można zmieniać kolory, wstawiać nowe elementy i dodawać łączniki w celu tworzenia relacji.

Przeglądaj obszerną bibliotekę kształtów, ramek i naklejek, a następnie wprowadzaj je do szablonu, przeciągając i upuszczając. Aplikacja umożliwia również współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym.

Jeśli zostaniesz płatnym klientem, możesz wyeksportować szablon i używać go w zewnętrznych programach, takich jak Excel. Obecnie aplikacja obsługuje następujące formaty:

PNG

SVG

JPEG

CSV

PDF Pobierz ten szablon ### 6. Szablon organizatora graficznego Microsoft Word Fishbone by Template.net

Skorzystaj z tego szablonu organizatora graficznego Fishbone od Template.net, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat potencjalnych źródeł problemu

Jeśli fioletowy to Twój kolor, ten diagram będzie w sam raz dla Ciebie! Nawet jeśli nie, możesz go zmienić w kilka sekund po otwarciu szablonu w programie Word.

Szablon Fishbone Graphic Organizer od Template.net pozwala na szablonowe przedstawienie problemów i ich przyczyn. Jest prosty i elegancki, bez zbędnych bajerów.

Aby z niego skorzystać, pobierz plik i uruchom go w programie Word. Klikaj pola tekstowe, aby edytować ich zawartość i przesuwaj obiekty, klikając i przeciągając. Oprócz programu Word, szablon ten może działać także w programie PowerPoint, Dokumentach Google , Google Slides i Adobe Illustrator.

Pamiętaj, że musisz być płatnym subskrybentem Template.net, aby pobrać plik. Można go edytować bezpośrednio na stronie, ale opcja eksportu jest zablokowana za paywallem. Pobierz ten szablon

7. Szablon diagramu tablicy Fishbone od Template.net

Dzięki szablonowi diagramu Fishbone Whiteboard Diagram od Template.net możesz podzielić dowolny problem na łatwe do opanowania części

Zamiast zastanawiać się nad problemem, zapisz swoje przemyślenia w tym szablonie diagramu Fishbone Whiteboard Diagram Template.net, aby stały się jaśniejsze. Chociaż nie rozwiąże on problemu za Ciebie, może pomóc Ci zorganizować swoje pomysły i opracować najlepszą możliwą strategię rozwiązania.

Szablon zawiera standardowe sześć kategorii przyczyn i miejsce na nakreślenie problemu. Jego kapryśny design dodaje odrobinę kreatywności do dyskusji analitycznych, czyniąc je mniej nudnymi.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego szablonu, można go edytować na platformie Template.net za darmo. Aby korzystać z tego kreatora diagramów rybiej ości w programie Word, należy wybrać plan Business lub Pro. Pobierz ten szablon

8. Szablon diagramu Fishbone Ishikawy w programie Excel autorstwa QIMacros

Excel Ishikawa Fishbone Diagram Template by QIMacros to bogaty w funkcje i wysoce reklamowy szablon

Szablon diagramu Ishikawa Fishbone firmy QIMacros w programie Excel jest jednym z najbardziej wszechstronnych szablonów tego typu. Posiada wiele funkcji i jest dostępny w czterech wariantach i pięciu stylach, dzięki czemu można go dostosować do różnych potrzeb problemów różnej wielkości i w różnych kontekstach .

Aby skorzystać z szablonu, należy zainstalować dodatek QIMacros. W nowym menu programu Excel wybierz pozycję Diagram rybiej ości. Jeśli potrzebujesz pomocy w poruszaniu się po szablonie, zapoznaj się z zakładką Instrukcje.

Diagram dostępny jest w czterech wariantach:

Mały: Uproszczona wersja diagramu z czterema rybimi ośćmi Średni: Standardowy diagram rybiej ości z sześcioma ościami Duży: Złożony diagram z sześcioma kośćmi i dodatkowymi głównymi gałęziami i podgałęziami Love Bug: Podobny do standardowego schematu, ale z kręgosłupem i kośćmi po obu stronach głowy

Każdy wariant ma kartę Zarys, w której można wprowadzić informacje, tj. problem i przyczyny. Możesz wybrać styl diagramu, aby dostosować go do swojego obszaru wiedzy:

Opieka zdrowotna

Produkcja

Marketing

Proces

Serwis

Po wypełnieniu konspektu, wybierz opcję Create Fishbone po prawej stronie Problem Statement, a diagram zostanie wyświetlony. Aby podkreślić przyczyny źródłowe, utwórz wokół nich elipsę lub inny kształt. Zmiana diagramu jest prosta - wystarczy edytować dane w konspekcie, a następnie ponownie wybrać opcję Create Fishbone. Pobierz ten szablon

9. Excel Simple Fishbone Diagram Template by Someka

Skorzystaj z szablonu prostego diagramu rybiej ości programu Excel firmy Someka, aby zbadać przyczyny dowolnego problemu, niezależnie od jego rozmiaru

Szablon Prostego Diagramu Fishbone'a w Excelu od Someka posiada wszystko, czego potrzebujesz do szybkiej i skutecznej analizy problemu. Składa się z dwóch diagramów. Pierwszy jest podstawowy, a drugi jest rozszerzoną wersją, która może obsługiwać duże ilości danych i bardziej dogłębną analizę.

Aby pobrać plik, należy podać swój adres e-mail. Kliknij łącze w wiadomości e-mail od Someka, aby pobrać szablon. Pamiętaj, że jeśli jesteś darmowym użytkownikiem, możesz uzyskać dostęp tylko do ograniczonej wersji szablonu. Wersje pełna i dla wielu użytkowników są ukryte za paywallem.

Po otwarciu szablonu zostaniesz powitany przez ekran wprowadzania. Zawiera on sześć kategorii i mnóstwo miejsca na główne i dodatkowe przyczyny, ale można je również dostosować. Zanotuj wszystkie swoje przemyślenia w tabeli, a następnie wybierz wersję i zaznacz ją. I voila, diagram pojawi się wraz z wprowadzonymi danymi.✨ Pobierz ten szablon

10. Szablon diagramu rybiej ości od Canva

Szablon diagramu Fishbone autorstwa Canva jest nie tylko atrakcyjny wizualnie, ale także niezwykle przydatny do rozwiązywania problemów

Wizualnie, ten szablon jest najbardziej przyjemny z całej gamy. The Fishbone Diagram Template by Canva - który wykorzystuje model diagramu Ishikawy -oferuje płynną integrację kreatywności i przepływu pracy, umożliwiając usprawnienie procesu rozwiązywania problemów.

Diagram zawiera tylko cztery kategorie przyczyn, ale można go łatwo dostosować. Można nie tylko dodawać kolejne kształty, ale także naklejki, grafiki i siatki. Możesz nawet dołączyć muzykę, aby poprawić nastrój i sprawić, że sesję burzy mózgów bardziej zabawne i produktywne. Dodaj dziwaczne animacje, aby stworzyć interesującą wizualizację, która z pewnością zaangażuje widzów.

Canva oferuje liczne funkcje. Możesz zaprezentować szablon na pełnym ekranie, udostępnić go członkom zespołu lub wyeksportować jako obraz lub plik PDF. Pobierz ten szablon

10 najlepszych szablonów diagramu rybiej ości - przegląd

Zapoznaj się z krótkim przeglądem wszystkich szablonów i ich zalet w poniższej tabeli:

Korzyści z używania szablonu diagramu Fishbone

Korzystanie z szablonu diagramu rybiej ości ma wiele zalet. Najważniejsze z nich to:

Efektywność: Szablon zapewnia ramy do szybkiego rozwiązywania problemów,usprawniając przepływ pracyi pomaga nadążyć zaoś czasu projektu2. Wizualizacja: Możesz zapisywać swoje myśli i organizować je w logiczny i zrozumiały sposób Współpraca: Po podsumowaniu i pogrupowaniu wszystkich informacji łatwiej jest omówić kolejne kroki i podjąć wspólne decyzje Usprawnienie: Posiadanie zoptymalizowanego procesu rozwiązywania problemów pozwala firmie szybko rozwiązywać problemy i stale się rozwijać

Wypróbuj te szablony diagramów rybiej ości i przekonaj się sam

Żaden problem nie jest zbyt trudny do zrozumienia. Niektóre są trudne do rozwiązania, ale większość z nich można naprawić, jeśli zostaną podzielone na małe kawałki. Po ustaleniu potencjalnych przyczyn, rozwiązanie będzie łatwiejsze do znalezienia. 🎣

Kreator diagramów rybiej ości może przygotować Cię na sukces, pomagając Ci poruszać się w głębi analizy problemu i wyłonić się z jasną wizją - gotową do podjęcia działań!