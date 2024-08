10 najlepszych narzędzi do tworzenia diagramów w 2024 roku (darmowych i płatnych)

Być może są jakieś jednorożce, które potrafią uczyć się tylko ze słuchu. Ale większość z nas to wzrokowcy. Musimy zobaczyć coś przed sobą, aby w pełni to zrozumieć.

Podejmując kroki w celu wizualnego przedstawienia pomysłów i procesów - poprzez mapowanie myśli, tworzenie wykresów i diagramów - możesz zaangażować cały zespół. A gdy niektóre z procesów stają się skomplikowane, diagram może zapewnić szybkie odniesienie, z którego zespół będzie faktycznie korzystał (a to więcej niż możemy powiedzieć o stustronicowym podręczniku). 📔

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do tworzenia diagramów możesz przygotować wizualizację, która sprawi, że cały zespół powie "Ahhh, teraz to rozumiem" Możesz też z łatwością współpracować, przeprowadzać burze mózgów, edytować i zmieniać organizację.

Dowiedz się, czego szukać w oprogramowaniu do tworzenia diagramów i odkryj 10 najlepszych narzędzi, które możesz teraz zdobyć.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia diagramów?

Najlepsze narzędzia do tworzenia diagramów mają kilka cech wspólnych. Zobaczysz, że te rzeczy pojawiają się wielokrotnie w naszych opisach oprogramowania przedstawionego poniżej. A to dlatego, że niektóre funkcje są niezbędne, bez których nie da się żyć.

Jeśli narzędzie do tworzenia diagramów nie robi tych trzech rzeczy, to dla nas nie:

Szablony : Szablony diagramów przyspieszają pracę nad projektem. Zmniejszają one krzywą uczenia się i pozwalają od razu rozpocząć korzystanie z wybranego oprogramowania do tworzenia diagramów. Możesz wybrać szablon, który pasuje do twoich celów, zacząć podłączać dane i uzyskać profesjonalnie wyglądający diagram w ciągu kilku minut

Konwertuj kształty na zadania w ClickUp Whiteboard, aby natychmiast zacząć wdrażać swój schemat blokowy w życie

10 najlepszych narzędzi do tworzenia diagramów

Przygotuj się na swój schemat blokowy! Teraz, gdy już wiesz, które funkcje sprawią, że tworzenie diagramów pójdzie sprawniej, sprawdź te 10 narzędzi, które oferują to, co najważniejsze i więcej.

Użyj ClickUp Whiteboards i szablonów do tworzenia dowolnego typu diagramów

Istnieje wiele narzędzi do tworzenia diagramów, które zostały zaprojektowane specjalnie dla kierowników projektów. I nie zrozum nas źle: W ClickUp jesteśmy tutaj dla kierowników projektów tego świata. Ale jesteśmy tu również dla programistów, marketerów, specjalistów operacyjnych, sprzedawców i guru finansów.

Właśnie dlatego nasze funkcje tworzenia diagramów można dopasować do każdego przypadku użycia. 💪

Twój zespół ds. zasobów ludzkich może tworzyć schematy organizacyjne. Zespół ds. rozwoju może mapować podróże klientów, zespół ds. sprzedaży może diagramować lejek sprzedaży, zespół operacyjny może wizualizować analizy ryzyka i korzyści, a zespół ds. marketingu może przeprowadzić burzę mózgów na temat następnej kampanii.

Wszystkie te zespoły mogą korzystać z naszych Oprogramowanie tablicy do współpracy nad diagramami w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie.

Najlepsze funkcje

Whiteboards: Ten elastyczny obszar roboczy umożliwia rysowanie, dodawanie kształtów, tworzenie diagramów, wykresów i diagramów, a także przeciąganie i upuszczanie dowolnych elementów w celu zmiany układu diagramu. ZClickUp Whiteboardsmożesz nawet łączyć elementy diagramu z zadaniami, przechodząc od płynnego planowania do działania

Ten elastyczny obszar roboczy umożliwia rysowanie, dodawanie kształtów, tworzenie diagramów, wykresów i diagramów, a także przeciąganie i upuszczanie dowolnych elementów w celu zmiany układu diagramu. ZClickUp Whiteboardsmożesz nawet łączyć elementy diagramu z zadaniami, przechodząc od płynnego planowania do działania Mind Maps: Najlepsze narzędzie do rysowania schematów blokowych,ClickUp Mind Maps pozwalają zaplanować przepływ pracy dla następnego projektu lub pokazać relacje między pomysłami. Możesz łączyć swoje mapy myśli z zadaniami lub przeciągać i upuszczać węzły, które możesz przesuwać, aby pokazać, jak elementy są ze sobą połączone

Najlepsze narzędzie do rysowania schematów blokowych,ClickUp Mind Maps pozwalają zaplanować przepływ pracy dla następnego projektu lub pokazać relacje między pomysłami. Możesz łączyć swoje mapy myśli z zadaniami lub przeciągać i upuszczać węzły, które możesz przesuwać, aby pokazać, jak elementy są ze sobą połączone Szablony: Z tysiącami gotowych szablonówSzablony ClickUpmożna znaleźć dowolny szablontyp diagramu i od razu rozpocząć edycję. Twórz diagramy pokrewieństwa, diagramy kontekstowe, wykresy Gantta, diagramy przepływu danych, diagramy pola sił,Diagramy klas UML, diagramy rybiej ości,diagramy przepływu pracy, diagramy Venna i inne

Ograniczenia

Ponieważ ClickUp jest tak konfigurowalny i ma tak wiele funkcji, nauka i znalezienie przypadków użycia, które najbardziej poprawiają przepływ pracy, może zająć trochę czasu

Chociaż ClickUp jest dostępny jako aplikacja internetowa do tworzenia diagramów online, aplikacja komputerowa na komputery Mac, Windows i Linux oraz aplikacja mobilna na iPhone'a i Androida, aplikacja mobilna nie oferuje jeszcze wszystkich funkcji aplikacji internetowej i komputerowej

Cennik

Darmowa

Nieograniczony: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Biznes: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 250 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 250 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,750+ opinii)

2. Miro

przez MiroMiro jest popularnym narzędziem do zarządzanie projektami przy użyciu tablicy . Pozwala wszystkim pięknym umysłom w zespole dzielić się swoimi pomysłami. 🧠

Program został zaprojektowany tak, aby można było poczuć się jak podczas burzy mózgów na prawdziwej tablicy - niezależnie od tego, czy wszyscy jesteście razem w biurze, czy pracujecie w swoich domach.

Każdy może wziąć do ręki metaforyczny marker i wnieść swój wkład. A dzięki funkcjom takim jak cyfrowe notatki Post-It i funkcja rysowania odręcznego, proces tworzenia diagramów będzie przypominał osobiste spotkanie.

Najlepsze funkcje

Ty i członkowie Twojego zespołu możecie używaćwspółpraca w czasie rzeczywistym aby dodawać komentarze, notatki i elementy lub przeciągać i upuszczać istniejące elementy, aby zmienić układ diagramu w czasie rzeczywistym

Biblioteka elementów Miro zawiera kształty, ikony, łączniki i gotowe schematy blokowe. Dzięki temu formatowanie diagramu jest proste i intuicyjne w przypadku złożonych pomysłów

Po zmapowaniu procesu możesz przypisywać zadania i zadania do nichelementy akcji w oparciu o schemat blokowy. Miro integruje się z narzędziami do zarządzania projektami Atlassian - w tym Jira i Confluence - a także innymi popularnymi narzędziami do zarządzania zadaniami, takimi jak ClickUp

Ograniczenia

Kilku użytkowników twierdzi, że ma problemy z importowaniem grafiki, a kiedy już ją zaimportują, grafika często nie skaluje się poprawnie

Chociaż Miro oferuje darmową wersję, brakuje w niej wielu najlepszych funkcji programu. Niektórzy użytkownicy skarżą się, że płacą wysokie ceny, gdy korzystają tylko z jednej lub dwóch zaawansowanych funkcji

Ceny

Darmowa

Starter: $8 za użytkownika miesięcznie

$8 za użytkownika miesięcznie Biznes: $16 za użytkownika miesięcznie

$16 za użytkownika miesięcznie Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (4,850+ recenzji)

4.8/5 (4,850+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,250+ opinii)

przez Draw.io Jeśli kiedykolwiek wypowiedziałeś zdanie: "Jeśli jest darmowe, to jest dla mnie", to Draw.io może być dla Ciebie.

Dzięki tej platformie do tworzenia diagramów o otwartym kodzie źródłowym można pobrać bezpłatną wersję na komputery stacjonarne, aby zapewnić większe bezpieczeństwo pracy podczas tworzenia schematów blokowych. 🕵️

Dzięki wersji online możesz udostępniać swoje przepływy użytkowników lub diagramy zespołowi i pracować nad nimi jednocześnie. Opcja udostępniania działa za pośrednictwem Dysku Google, więc będzie to znajomy interfejs dla większości osób w zespole.

Najlepsze funkcje

Do wyboru są trzy kanwy diagramów, dziesiątki elementów do przeciągania i upuszczania oraz narzędzia do rysowania odręcznego ułatwiające tworzenie diagramów. Elementy są stworzone dla szerokiej gamy diagramów, w tym schematów organizacyjnych, diagramów sieciowych, a nawet planów pięter

Po udostępnieniu przestrzeni diagramu można zobaczyć kursory członków zespołu, umożliwić wszystkim edycję i współpracę podczas pracy

Platforma ta nie przechowuje danych, umożliwia skonfigurowanie własnych preferencji w zakresie zarządzania danymi i oferuje wersję na komputery stacjonarne, aby zapewnić pełną kontrolę nad informacjami

Ograniczenia

Niektórzy użytkownicy narzekają, że skalowanie elementów do rozmiaru płótna lub rozmiaru odpowiedniego do drukowania może być trudne

Większość użytkowników wspomina, że interfejs użytkownika wygląda na przestarzały w porównaniu z innymi platformami do tworzenia diagramów

Ceny

Darmowy

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (385+ recenzji)

4.4/5 (385+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (700+ recenzji)

Check out these Draw.io alternatywy !

4. Microsoft Visio

przez Microsoft Visio Visio to dobra opcja do tworzenia diagramów dla firm, które są już zakorzenione w ekosystemie Microsoft.

Narzędzie to jest dołączone do Microsoft 365, ale użytkownicy komputerów Mac i Linux nadal mogą uzyskać do niego dostęp jako do aplikacji internetowej. Program umożliwia współpracę z zespołem lub pracę w pojedynkę. 🦅

Visio umożliwia tworzenie z różnych klasycznych szablonów diagramów lub budowanie dowolnego schematu blokowego w głowie przy użyciu dowolnych elementów. Program umożliwia nawet rysowanie palcem na urządzeniach dotykowych. 🎨

Po zakończeniu tworzenia diagramów można je zapisać na własnym dysku twardym w aplikacji komputerowej lub w chmurze w aplikacji internetowej.

Najlepsze funkcje

Visio oferuje szeroką gamę elementów do wyboru i sugeruje kształty, które można dodać jednym kliknięciem przycisku

Dostępne są dziesiątki szablonów do tworzenia klasycznych diagramów, takich jak schematy blokowe, schematy organizacyjne, diagramy sieciowe i plany pięter - wszystkie z opcją map myśli

Visio płynnie integruje się z innymi programami firmy Microsoft, takimi jak Excel, Powerpoint i OneDrive, więc jeśli już korzystasz z tych programów, może to usprawnić przepływ pracy

Ograniczenia

Microsoft nie jest znany z dobrej współpracy z innymi, więc być może nie jest zaskoczeniem, że wersja Visio na komputery stacjonarne nie jest dostępna na komputerach Mac lub Linux

Visio nie integruje się z większością aplikacji do tworzenia szkieletów, więc nie będziesz w stanie płynnie przejść od burzy mózgów z diagramem do budowania na preferowanej platformie szkieletowej

Ceny

Dołączony do Microsoft 365

Visio Plan 1: 5 USD za użytkownika miesięcznie

5 USD za użytkownika miesięcznie Visio Plan 2: $15 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 650 recenzji)

4,2/5 (ponad 650 recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,050+ opinii)

Check out these Alternatywy dla Visio !

5. Creately

przez Creately Wszystkie programy do tworzenia diagramów mają na celu pomoc w wizualnym udostępnianiu informacji. Ale Creately szczególnie mocno koncentruje się na wykorzystaniu diagramów do dzielenia się wiedzą o firmie. Jest to więc dobry program dla zarządzania procesami .

Umożliwia szybkie połączenie diagramu przepływu pracy z diagramem planem projektu dzięki czemu można upewnić się, że zadania są zgodne. Wielu członków zespołu może edytować jednocześnie, a Ty możesz dodawać notatki Post-It do burzy mózgów, komentowania lub zbierania pomysłów.💡

Projekt systemu jest idealny do tworzenia schematów organizacyjnych, rysowania schematów blokowych lub budowania drzew decyzyjnych w narzędziu.

Najlepsze cechy

Możliwość dodawania linków, plików i innych danych do dowolnych elementów wizualnych na diagramie, co ułatwia dostarczanie dodatkowego kontekstu lub łączenie z kolejnymi krokami

Podczas gdy wiele programów z tej listy wymaga zablokowania elementów w miejscu, jeśli nie chcesz, aby członkowie zespołu mogli je edytować, w Creately łatwo jest zezwolić interesariuszom na edycję, a innym członkom zespołu tylko na komentowanie lub przeglądanie

Creately integruje się z wieloma najpopularniejszymi programami biznesowymi, w tym programami Microsoft 365, Github i Slack

Ograniczenia

Wielu użytkowników zgłasza, że funkcja interaktywna nie zawsze reaguje prawidłowo, a ustawienie elementów w jednej linii w celu uzyskania absolutnie idealnego układu może być trudne

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że gdy próbują uzyskać dostęp do tej aplikacji internetowej na swoich urządzeniach mobilnych, strona nie jest w pełni responsywna i brakuje niektórych funkcji

Ceny

Darmowa

Starter: $5 za użytkownika miesięcznie

$5 za użytkownika miesięcznie Biznes: 89 dolarów zryczałtowanej stawki miesięcznie

89 dolarów zryczałtowanej stawki miesięcznie Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (825+ recenzji)

4.4/5 (825+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (160+ opinii)

6. Lucidchart

przez LucidchartLucidchart nie posiada bardziej przytulnych funkcji niektórych programów do tworzenia diagramów - takich jak naklejki i emotikony - a zamiast tego przyjmuje bardziej wyważone podejście. 👔

Takie podejście sprawia jednak, że jest to kompatybilny program dla analitycznych umysłów i ludzi, którzy lubią od razu przechodzić do rzeczy. Choć Lucidchart oferuje szablony i bibliotekę elementów, z których można korzystać do tworzenia dowolnego typu diagramów, to jednak koncentruje się on głównie na diagramach dla zespołów IT i inżynierów oprogramowania.

Program ten doskonale sprawdza się w dokumentowaniu podróży użytkowników, procesów biznesowych i konfiguracji sieci. Dzięki niemu wszystkie procesy można zapiąć na ostatni guzik.

Najlepsze funkcje

Dzięki Lucidchart możesz zapisać bibliotekę swoich ulubionych elementów i tworzyć własne szablony w oparciu o najczęściej używane schematy blokowe

Gdy nie tworzysz niestandardowych szablonów, Lucidchart ma wbudowaną bibliotekę szablonów, która pomaga szybko rozpocząć tworzenie diagramów

Chociaż Lucidchart integruje się z wieloma innymi aplikacjami, jego integracja z Google Workspace jest szczególnie płynna. Możesz przechowywać swoje diagramy na Dysku Google i dodawać je do spotkań w Kalendarzu Google

Ograniczenia

Wielu użytkowników skarży się, że w miarę jak ich diagramy stają się bardziej złożone, program staje się wolniejszy. Może to sprawić, że praca nad diagramami sieci i innymi złożonymi diagramami infrastruktury będzie bardziej frustrująca

Jeśli wolisz luźniejsze, bardziej odręczne podejście do tworzenia diagramów, nie będziesz w stanie tego zrobić w darmowym oprogramowaniu Lucidchart. Konieczne będzie dodanie Lucidspark - programu tablicowego Lucid - za dodatkową opłatą, ale dostępna jest bezpłatna wersja próbna

Cennik

Darmowy

Indywidualnie: 7,95 USD miesięcznie

7,95 USD miesięcznie Zespół: $9 za użytkownika miesięcznie

$9 za użytkownika miesięcznie Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

7. Cacoo

przez Cacoo Cacoo to jedna z tych aplikacji, które wyglądają, jakby zostały stworzone przez projektantów i programistów dla projektantów i programistów. 🤝

Projektanci uwielbiają Cacoo za funkcje ilustracji i prosty układ wizualny. Deweloperzy uwielbiają ją za silne funkcje tworzenia szkieletów, w tym wbudowane szablony do tworzenia szkieletów.

Ten program jest łatwy w obsłudze i można spędzić dużo czasu na bardziej zabawnych funkcjach tworzenia diagramów, takich jak kodowanie kolorami, zamiana kształtów i dodawanie większej liczby obrazów do systemu.

Najlepsze funkcje

Narzędzie posiada bibliotekę szablonów do szybkiego tworzenia diagramów z opcjami mapowania szkieletów, retrospektyw projektów, person użytkowników, diagramów sieciowych, schematów decyzyjnych, map drogowych produktów i innych

Cacoo integruje się z Adobe Creative Cloud, ułatwiając przesyłanie istniejących zasobów kreatywnych, takich jak logo, grafiki i ilustracje

Bez względu na to, ilu członków zespołu doda, poprawi lub zmieni układ diagramu, nadal możesz odwoływać się do poprzednich wersji i powracać do nich, co ułatwia cofanie błędów

Ograniczenia

Niektórzy użytkownicy narzekają, że bardziej zaawansowane narzędzie do tworzenia diagramów nie jest dostępne w darmowym planie

Podczas gdy Cacoo dobrze eksportuje pliki SVG i PDF, niektórzy użytkownicy zgłaszają obniżoną jakość podczas eksportu do formatu PNG, a innym użytkownikom nie podoba się, że pliki PowerPoint są eksportowane w formacie .ppt zamiast .pptx

Cennik

Darmowy

Pro: $6 za miesiąc

$6 za miesiąc Zespół: 6 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 160 recenzji)

4.4/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

8. EdrawMax

przez EdrawMax To narzędzie do tworzenia diagramów zostało zaprojektowane jako bezpośredni konkurent Microsoft Visio. Tak więc, jeśli masz już doświadczenie z Visio, nauka EdrawMax będzie łatwa. 🧑‍🏫

EdrawMax oferuje rozwiązania do tworzenia diagramów dla osób prywatnych, firm i nauczycieli (mówiąc o nauczycielach). I podobnie jak większość programów z tej listy, oferuje dużą kolekcję szablonów szybkiego startu i elementów diagramów, które pozwalają zaprojektować własny układ.

Najlepsze funkcje

Dzięki ponad 200 szablonom, EdrawMax umożliwia tworzenie niszowych typów diagramów sieciowych, takich jak systemy elektryczne, rysunki P&ID i plany pięter, a także klasyczne schematy organizacyjne i mapy myśli

EdrawMax umożliwia eksportowanie i udostępnianie diagramów w plikach TIFF, JPG, PDF, HTML, SVG, Word, Visio, PowerPoint, Excel, Photoshop, EPS lub CSV, dzięki czemu można znaleźć najbardziej kompatybilny format, niezależnie od tego, czy jesteś użytkownikiem komputerów Mac, Microsoft czy Linux

Wszystkie przechowywane pliki i transfery plików są chronione za pomocą szyfrowania SSL z diagramami procesów

Ograniczenia

Elementy, grafiki i obrazy w programie mogą być trudne do skalowania w celu dopasowania do diagramu. Niektórym użytkownikom nie podoba się, że nie ma możliwości aktualizacji rozmiaru tekstu lub skali obrazu dla całego diagramu - trzeba aktualizować każdy element z osobna

Wielu użytkowników zgłosiło, że skontaktowali się z obsługą klienta i nie otrzymali odpowiedzi lub musieli wielokrotnie śledzić, zanim otrzymali odpowiedź na temat aplikacji do tworzenia diagramów

Cennik

Plan subskrypcji: $99 rocznie

$99 rocznie Plan dożywotni: 198 USD

Oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

4.3/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 195 recenzji)

9. SmartDraw

przez SmartDraw Dla firm, które chcą przejść na nowy program do tworzenia diagramów, SmartDraw ułatwia rozstanie się ze starym programem poprzez importowanie istniejących diagramów z Visio lub Lucidchart.

Program ma oczywiście wiele gotowych szablonów, w tym wiele przykłady map myśli . A jeśli chcesz być sprytny w kwestii skali, SmartDraw może pomóc ci uzyskać właściwe proporcje. Automatycznie zmienia rozmiar elementów, aby dopasować je do diagramu, co czyni go świetną opcją dla diagramów architektonicznych i inżynieryjnych. 🏗️

Najlepsze funkcje

Możesz importować dane i automatycznie przekształcać je w diagramy i wykresy. Możesz także użyć funkcji automatyzacji, aby zaktualizować istniejące diagramy, gdy zmienią się informacje

Większość narzędzi do tworzenia diagramów na tej liście koncentruje się na diagramowaniu danych jakościowych, takich jak przepływy pracy, pomysły i procesy. SmartDraw oferuje jednak również wykresy słupkowe, liniowe i kołowe do przedstawiania danych ilościowych, takich jak kwartalne wyniki sprzedaży lub współczynnik odrzuceń strony internetowej

Program ten integruje się z narzędziami, z których większość firm już korzysta, w tym z Google Workspace,Microsoft Office, OneDrive, Confluence, Jira i Dropbox

Ograniczenia

Podczas gdy większość opcji na tej liście oferuje darmową wersję, która pozwala na korzystanie przynajmniej z podstawowych funkcji programu do tworzenia diagramów, SmartDraw tego nie robi. SmartDraw oferuje jednak bezpłatny okres próbny, dzięki czemu można pobawić się funkcjami programu przed podjęciem decyzji o zakupie

Wielu użytkowników zgłasza, że oprogramowanie zawiesza się i wymaga ponownego uruchomienia od czasu do czasu, co może spowodować utratę części pracy

Ceny

Pojedynczy użytkownik: $9.95 miesięcznie

$9.95 miesięcznie Wielu użytkowników: $8.25 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (235+ recenzji)

4.6/5 (235+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 110 recenzji)

Check out these Alternatywy dla SmartDraw !

10. UpDiagram

przez UpDiagram To nowy dzieciak na rynku! UpDiagram został założony w 2019 roku i opracowany jako łatwe w użyciu oprogramowanie do zarządzania projektami. Program zawiera narzędzia do tworzenia diagramów, zaprojektowane z myślą o jednym celu: budowaniu przepływów procesów.

Narzędzia te można wykorzystać do nakreślenia planu projektu lub procesów w firmie. Będziesz w stanie stworzyć wizualne odniesienie, które krok po kroku przeprowadzi członków zespołu przez procesy. 👣

Najlepsze cechy

Dzięki funkcji osi czasu możesz utworzyć wizualną oś czasu dla swojego projektu, która pozwala zobaczyć, które zadania mogą być wykonywane jednocześnie, a które muszą być wykonywane sekwencyjnie

Ta funkcja pomaga zorganizować się podczas początkowego procesu planowania. Możesz podzielić zadania, uporządkować je według działów, członków zespołu lub osi czasu i stworzyć diagram całego przepływu pracy w projekcie

UpDiagram to niedrogi program do zarządzania projektami z wbudowanymi narzędziami do tworzenia diagramów

Ograniczenia

Niektórzy użytkownicy narzekają, że trudno było skonfigurować obszar roboczy i rozpocząć pracę z oprogramowaniem

Ponieważ UpDiagram jest stosunkowo nowym programem, nie ma zbyt wielu recenzji. Jeśli się zarejestrujesz, będziesz wczesnym użytkownikiem, co często oznacza, że będziesz musiał zidentyfikować i zgłosić wszelkie niedociągnięcia

Ceny

Starter: Bezpłatnie

Bezpłatnie Biznes: 3 dolary za użytkownika miesięcznie

3 dolary za użytkownika miesięcznie Enterprise: $7 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (2+ recenzji)

4.5/5 (2+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (5+ recenzji)

Optymalizacja planowania projektu dzięki oprogramowaniu do tworzenia diagramów

Oprogramowanie do tworzenia diagramów służy głównie do planowania i dokumentowania procesów, co może nie wydawać się dobrą zabawą. Ale z odpowiednim narzędziem będziesz się tak dobrze bawić, że będziesz chciał zacząć dokumentować wszystko.

