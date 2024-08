Czy jest coś potężniejszego niż skromny schemat blokowy?

Niezależnie od tego, czy wizualizacja złożonych procesów i danych zestawy lub mapowanie podróż klienta narzędzia te pozwalają przeanalizować problemy, dostrzec je i stworzyć doskonałe produkty, które klienci pokochają. Wszystko, czego potrzeba, to właściwy pomysł, trochę pracy i odpowiednie oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych.

Ale przy tak wielu możliwościach wyboru w Internecie, jak wybrać ten, który jest najlepszy dla twoich potrzeb? W tym artykule przyjrzymy się 15 najlepszym narzędziom do tworzenia schematów blokowych w 2024 roku i zbadamy niektóre z ich kluczowych funkcji, abyś mógł odejść z narzędziem, które jest w stanie obsłużyć wszystko, co mu rzucisz.

Co wyróżnia dobre oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych

Narzędzia do tworzenia schematów blokowych mogą być bardzo zróżnicowane - od podstawowych po bardzo zaawansowane. Mimo to istnieją pewne wspólne cechy, których należy oczekiwać od oprogramowania do tworzenia schematów blokowych.

Należą do nich

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Możliwość dodawania obrazów, kształtów i tekstu

Możliwość tworzenia wielu diagramów (jak diagramy powinowactwa) z jednego szablonu

Wsparcie dla współpracy i udostępniania w czasie rzeczywistym w ramach zespołu

Integracja z innymi narzędziami

Wbudowane biblioteki symboli,szablony schematów blokowychi motywy

Inteligentnie wyglądające projekty

Mając na uwadze te cechy, przyjrzyjmy się 15 najlepszym narzędziom do tworzenia schematów blokowych dostępnym w 2024 roku.

15 najlepszych narzędzi do tworzenia schematów blokowych w 2024 roku Tworzenie diagramów i schematów blokowych jest czymś, co firma musi robić każdego dnia. Na tej liście przedstawiamy wszystkie najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę w oprogramowaniu do tworzenia schematów blokowych, abyś mógł znaleźć narzędzie, które jest naprawdę odpowiednie dla Ciebie.

Konwertuj kształty na zadania w ClickUp Whiteboard, aby natychmiast zacząć wdrażać swój schemat blokowy w życie

ClickUp może nie być pierwszą nazwą, o której myślisz, jeśli chodzi o tworzenie schematów blokowych, ale uważamy, że naprawdę powinien być.

Dzięki Mapy myśli ClickUp masz wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia inteligentnych, opartych na współpracy i dobrze wyglądających schematów blokowych w ciągu kilku minut.

Dodatkowo, zespoły mogą korzystać z interaktywne tablice do współpracy w czasie rzeczywistym w celu stworzenia wykresu, który odzwierciedla zebrane doświadczenia zespołu.

Twórz wspólne mapy myśli i schematy blokowe za pomocą ClickUp Whiteboard

Możesz nawet skorzystać z wielu naszych szablonów, aby szybciej wykonać zadanie. Obejmują one Szablon schematu blokowego procesu ClickUp który jest idealny do mapowania operacji biznesowych.

Funkcje:

Mnóstwo szablonów iprzykłady diagramów z których można się uczyć

Interaktywna tablica ułatwia pracę w czasie rzeczywistym z kolegami z całego świata

Inteligentny system tworzenia schematów blokowych oznacza, że każdy może szybko stworzyć profesjonalnie wyglądające zasoby wizualne

Plusy:

Integruje się bezpośrednio z naszym oprogramowaniem do zarządzania zadaniami, aby jeszcze lepiejzarządzanie przepływem pracy* Możliwość łatwego dodawania obrazów i linków do schematu blokowego

Elastyczny system i szereg szablonów umożliwia tworzenie schematów blokowych,mapy myślii nie tylko

Szablon Swimlane Flowchart firmy ClickUp pomaga wizualizować przepływy pracy i identyfikować role w projektach

Cons:

O wiele łatwiej jest to zrobić na komputerze niż na telefonie komórkowym

Poznanie wszystkich funkcji ClickUp wymaga czasu

Ceny:

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (6,000+ recenzji)

: 4.7/5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Miro

przez Miro Jeśli chodzi o tworzenie świetnych schematów blokowych, Miro jest uważana za jedną z najbardziej niezawodnych opcji w branży.

Dzięki Miro otrzymujesz dostęp do kompetentnego systemu projektowania, mnóstwa szablonów i wystarczającej liczby funkcji, aby zadowolić niemal każdą firmę. Oznacza to, że możesz przygotować schemat blokowy, schemat organizacyjny lub dowolnego innego zasobu wizualnego w ciągu kilku minut.

Jedną z najlepszych cech Miro są funkcje współpracy. Niezależnie od tego, czy Twój zespół znajduje się w Nowym Jorku, czy w Sydney, mogą współpracować, aby tworzyć najwyższej jakości schematy blokowe. System tablicy Miro pozwala wielu osobom na jednoczesną edycję z wyraźnymi wskaźnikami kursora, dzięki czemu każdy wie, co robią inni.

Ponadto, dzięki aplikacji Miro, zespół może pracować i współpracować dosłownie z dowolnego miejsca. Wszystko to sprawia, że Miro jest naprawdę atrakcyjną opcją oprogramowania do tworzenia schematów blokowych.

Funkcje:

Cała masa szablonów do szybkiego tworzenia schematów blokowych

Udostępnianie zespołowi i wspólna praca nad schematem blokowym

Integruje się z niektórymi programami do zarządzania zadaniamielementy akcji mogą być dodawane do przepływów pracy Zalety:

Łatwe tworzenie elegancko wyglądających schematów blokowych, map myśli i nie tylko

Łatwa współpraca z członkami zespołu, gdziekolwiek się znajdują

Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia użytkowanie

Wady:

Czasami trudno zaimportować lub wyeksportować zawartość z Miro

Duże konta mogą szybko stać się trudne w nawigacji

Ceny:

Darmowy

Starter : 8 USD/miesiąc za użytkownika

: 8 USD/miesiąc za użytkownika Biznes : $16/miesiąc na użytkownika

: $16/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje:

G2 : 4.8/5 (4,000+ recenzji)

: 4.8/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

3. Lucidchart

przez LucidchartLucidchart to kolejny potężny kreator schematów blokowych, któremu Twoja firma powinna się dobrze przyjrzeć.

Po pierwsze, Lucidchart oferuje wiele różnych szablonów i funkcji. Możesz na przykład importować dane lub dostosowywać kształty wykresów, aby tworzyć naprawdę unikalne schematy blokowe dla swojej firmy.

Lucidchart jest również niezwykle łatwy w użyciu. Jego funkcja automatycznego formatowania oznacza, że podczas tworzenia schematu blokowego automatycznie dostosuje projekt, aby wszystko wyglądało idealnie.

Jeśli chodzi o współpracę, Lucidchart ma również kilka sztuczek w rękawie. Możesz udostępniać swoją pracę wszystkim członkom zespołu, a nawet dodawać komentarze do każdego kształtu, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

Wszystko to sprawia, że Lucidchart jest atrakcyjną opcją dla większości zespołów.

Funkcje:

Proste narzędzie do rysowania automatycznie wyrównuje elementy, nadając całości bardziej profesjonalny wygląd

Dostępny na komputery Mac, Linux i Windows

Integruje się z głównymi platformami, z których prawdopodobnie już korzystasz, takimi jak Office lub Google Workspace

Plusy:

Świetne funkcje automatycznego formatowania sprawiają, że korzystanie z niej jest przyjemnością

Możliwość tworzenia wielu różnych rodzajów wykresów i diagramów

Mnóstwo szablonów skracających czas potrzebny na stworzenie schematu blokowego

Wady:

Darmowe konto może być dość ograniczające

Funkcja łączenia danych jest fajna, ale trudna w użyciu

Cennik:

Darmowy

Indywidualny : 7,95 USD/miesiąc

: 7,95 USD/miesiąc Zespół : $9.00/miesiąc za użytkownika

: $9.00/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje:

G2 : 4.6/5 (1,000+ recenzji)

: 4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,000+ recenzji)

Compare Draw.io vs. Lucidchart !

4. Canva

Tworzenie projektów za pomocą Canva Canva to kolejny doskonały program do tworzenia schematów blokowych, który warto rozważyć, zwłaszcza jeśli szukasz bardziej kreatywnej opcji.

Dzięki intuicyjnemu edytorowi Canva typu "przeciągnij i upuść", możesz tworzyć piękne schematy blokowe z szablonów w zaledwie kilka minut. Ponadto, dzięki dużej bibliotece ilustracji i ikon, łatwo jest dostosować swój projekt i uczynić go naprawdę wyjątkowym.

Canva koncentruje się również na ułatwieniu współpracy z zespołem. W Canva można dodawać komentarze, udostępniać projekty, a nawet tworzyć wersje tego samego projektu, aby każdy mógł z nich korzystać.

Ogólnie, Funkcje Canva sprawiają, że jest to fantastyczna opcja do szybkiego i łatwego tworzenia schematów blokowych. Jako bonus, ponieważ jest to tak popularny program, możesz już mieć konto Canva gotowe do użycia od razu.

Funkcje:

Duży wybór darmowych ikon i narzędzi do tworzenia dowolnej liczby wykresów

Oznaczanie współpracowników w celu uzyskania opinii na temat projektów

Możliwość łatwego przekształcania prezentacji w schematy blokowe za pomocą kliknięcia przycisku

Plusy:

Idealny do każdego rodzaju wizualizacji danych

Większość osób ma pewne doświadczenie w korzystaniu z tej platformy

Wiele szablonów do wyboru

Wady:

Nie jest tak intuicyjna, jak inne narzędzia do tworzenia schematów blokowych

Powolne ładowanie i trudności z utrzymaniem porządku

Ceny:

Darmowy

Pro : $12.99/miesiąc za użytkownika

: $12.99/miesiąc za użytkownika Teams: $14.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (1,000+ recenzji)

: 4.7/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (11,000+ recenzji)

5. SmartDraw

Przykład wykresu SmartDraw Pert SmartDraw to potężne narzędzie do tworzenia schematów blokowych, przeznaczone dla osób, które muszą tworzyć wiele wizualnych zasobów dla swojej firmy.

SmartDraw umożliwia tworzenie ponad 70 rodzajów diagramów, od schematów blokowych po schematy. Ponadto narzędzie to oferuje zaawansowane opcje dostosowywania i współpracy, dzięki czemu tworzenie takich projektów jest dziecinnie proste.

Jedną z wyróżniających się funkcji SmartDraw jest możliwość tworzenia rysunków CAD. Umożliwiają one firmie projektowanie planów pięter lub rysunków architektonicznych. Większość firm poszukujących oprogramowanie do schematów blokowych prawdopodobnie nie będziesz potrzebować tych funkcji, ale jeśli tak, SmartDraw może być oprogramowaniem do tworzenia schematów blokowych, którego szukałeś.

Funkcje:

Funkcja CAD pozwala na profesjonalne projektowanie

Szablony projektantów wyglądają elegancko i nowocześnie

Tworzenie diagramów bezpośrednio z danych dzięki wbudowanym rozszerzeniom

Plusy:

Fantastyczna obsługa klienta służy pomocą w razie pytań

Potężny silnik umożliwia tworzenie profesjonalnych wykresów i diagramów

Schematy blokowe praktycznie same się tworzą, ponieważ wykres automatycznie dostosowuje się, gdy dodawane są kolejne elementy

Wady:

Zawiera wiele funkcji, które nie będą wymagane, jeśli potrzebujesz tylko kreatora schematów blokowych

Zaawansowane funkcje mogą być trudne do opanowania dla użytkowników nietechnicznych

Ceny:

Individual : $9.95/miesiąc

: $9.95/miesiąc Zespół : $5.95/miesiąc za użytkownika

: $5.95/miesiąc za użytkownika Site: $2,995/rok

Oceny i recenzje:

G2 : 4.6/5 (186 recenzji)

: 4.6/5 (186 recenzji) Capterra: 4.1/5 (110 recenzji)

Sprawdź te_ Alternatywy dla SmartDraw !

6. Kapryśny

Przez Whimsical Whimsical to narzędzie do tworzenia schematów blokowych, które koncentruje się na umożliwieniu użytkownikom tworzenia naprawdę oryginalnych i kreatywnych schematów blokowych.

Posiada wszystkie podstawowe funkcje, których można się spodziewać, takie jak edycja metodą "przeciągnij i upuść", współpraca w czasie rzeczywistym z członkami zespołu oraz integracja z innymi popularnymi aplikacjami.

Posiada jednak również kilka unikalnych funkcji, których nie można znaleźć w innych produktach. Na przykład, Whimsical posiada zintegrowane narzędzie do tworzenia map myśli AI, które sugeruje nowe tematy, które można dodać do mapy myśli. Być może nie jest to najważniejsza funkcja, ale zdecydowanie warto ją mieć i pomaga temu produktowi wyróżnić się na tle innych na tej liście.

Cechy:

Mnóstwo gotowych ikon ułatwia tworzenie lepiej wyglądających schematów blokowych

Umożliwia łatwe tworzenie szkieletów dla nowych produktów

Integruje się z narzędziami takimi jak Figma, Slack i nie tylko

Plusy:

Niesamowicie intuicyjny

Wygodna możliwość przeprowadzania burzy mózgów, tworzenia schematów blokowych i szkieletów w jednym miejscu

Konfigurowalne szablony pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu

Wady:

Brak funkcji zarządzania projektami oznacza, że będziesz musiał znaleźć coś innego do tego celu

Brak możliwości tworzenia niestandardowych kolorów

Ceny:

Starter : Darmowa

: Darmowa Pro : 12 USD/miesiąc za redaktora

: 12 USD/miesiąc za redaktora Organizacja: 20 USD/miesiąc za redaktora

Oceny i recenzje:

G2 : 4.6/5 (120 recenzji)

: 4.6/5 (120 recenzji) Capterra: 4.7/5 (49 recenzji)

Sprawdź te_ Whimsical alternatives !

7. ConceptDraw

Przez ConceptDraw

Jeśli szukasz bardziej poważnego i profesjonalnego narzędzia do tworzenia schematów blokowych, to ConceptDraw to opcja dla Ciebie.

ConceptDraw oferuje takie funkcje jak narzędzia do rysowania wektorowego, szczegółowe szablony projektów, a nawet obsługę popularnych formatów plików, takich jak SVG, PDF i PNG. Posiada również wiele opcji współpracy, dzięki czemu zespoły mogą pracować razem nad stworzeniem złożonego schematu blokowego.

Jedynym minusem korzystania z ConceptDraw jest to, że może być nieco skomplikowany dla początkujących. Jeśli jednak dobrze czujesz się z narzędziami technicznymi i masz trochę czasu na naukę podstaw, ConceptDraw jest doskonałym wyborem do tworzenia profesjonalnych diagramów dla Twojej firmy.

Funkcje:

W pełni funkcjonalny pakiet, który umożliwia tworzenie schematów blokowych, złożonych diagramów, infografik i praktycznie każdego innego zasobu wizualnego

Eksport do wielu typów plików i programów

Pojedynczy zakup zamiast cyklicznej subskrypcji

Plusy:

Zawiera w pełni natywną wersję dla systemów MacOS i Windows

Wysokiej jakości grafika pomaga wyróżnić się na tle konkurencji

Więcej funkcji niż u wielu konkurentów

Wady:

Niektórym osobom nie podoba się struktura cenowa

Nie jest oparty na sieci

Cennik:

ConceptDraw PROJECT 13: 299 USD za licencję

299 USD za licencję ConceptDraw DIAGRAM 16: $199 za licencję

$199 za licencję ConceptDraw MINDMAP 14: 199 USD za licencję

199 USD za licencję ConceptDraw OFFICE 9: 299 USD (zawiera projekt, diagram i mapę myśli)

Oceny i recenzje:

G2 : 4.4/5 (24 recenzje)

: 4.4/5 (24 recenzje) Capterra: 4.5/5 (28 recenzji)

8. Draw.io

przez Draw.io Draw.io jest najbardziej podstawowym darmowym narzędziem do tworzenia schematów blokowych na tej liście. Jednak piękno tego programu polega na jego prostocie.

Nie trzeba się logować ani nawet płacić - wystarczy go uruchomić i od razu stworzyć świetny mały schemat blokowy.

Zawiera wszystkie podstawowe ikony i funkcje, których potrzebujesz. Łatwo jest również wyeksportować utworzone pliki do komputera lub innych programów, takich jak Dysk Google.

Największą wadą Draw.io jest to, że brakuje mu funkcji innych opcji oprogramowania. Sprawia to, że jest to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują stworzyć podstawowy schemat blokowy tylko raz w miesiącu, ale nie jest to idealny wybór, jeśli twój zespół potrzebuje czegoś więcej.

Funkcje:

Internetowe, bezpłatne oprogramowanie do tworzenia diagramów

Funkcje Scratchpad umożliwiają importowanie własnych kształtów

Zapisywanie w wielu miejscach lub programach, takich jak Drive lub GitHub

Plusy:

Nie wymaga logowania i jest całkowicie darmowy

Tak prosty, że prawie każdy może z niego korzystać

Na tyle elastyczny, że możesz stworzyć praktycznie wszystko, czego potrzebujesz

Wady:

Mniej funkcji niż w przypadku innych opcji

Wygląda mniej profesjonalnie niż wiele firm by chciało

Ceny:

Darmowy

Oceny i recenzje:

G2 : 4.3/5 (380 recenzji)

: 4.3/5 (380 recenzji) Capterra: 4.5/5 (670 recenzji)

Sprawdź te_ Draw.io alternatywy !

9. Dokumenty Google

przez Dokumenty Google Bądź szczery, czy w ogóle wiedziałeś, że może tworzyć schematy blokowe w Dokumentach Google ?

Pomimo tego, że jest tak popularny, jak jest, niewiele osób korzysta z jego oprogramowania do tworzenia schematów blokowych, a szkoda, ponieważ ma to swoje zalety.

Na przykład wygodne jest to, że jest już częścią Dokumentów Google, więc nie musisz niczego pobierać, aby rozpocząć. Ponadto jest to platforma, z której większość ludzi już wie, jak korzystać, więc możesz łatwo wskoczyć i poprosić ludzi o korzystanie z niej przy niewielkim lub żadnym szkoleniu.

Jednak ostatecznie Dokumenty Google nie są dedykowanym kreatorem schematów blokowych. Z tego powodu brakuje mu wielu zaawansowanych funkcji i opcji dostosowywania, które można uzyskać w innych ofertach. Jeśli więc szukasz znanej i prostej opcji, wypróbuj Google Docs.

Funkcje:

Darmowe szablony z licznymi dodatkami ułatwiają tworzenie schematów blokowych

Łatwe umieszczanie tych diagramów bezpośrednio w Dokumentach Google

Przesyłanie własnych kształtów lub ikon do wykorzystania w przyszłości

Plusy:

Prawdopodobnie narzędzie, którego już używasz

Fantastyczny darmowy produkt

Często aktualizowany przez Google

Wady:

Nie wygląda zbyt ładnie

Istnieją łatwiejsze w użyciu narzędzia na tej liście

Ceny:

Te plany dotyczą całego pakietu Google Workspace, który obejmuje Dokumenty Google, Gmaila, Dysk i nie tylko.

Darmowy

Business Starter : 5,40 USD miesięcznie za użytkownika

: 5,40 USD miesięcznie za użytkownika Business Standard : $10.80/miesiąc na użytkownika

: $10.80/miesiąc na użytkownika Business Plus : 18 USD/miesiąc na użytkownika

: 18 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje:

G2 : 4.6/5 (40,000+ recenzji)

: 4.6/5 (40,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (14,000+ recenzji)

Check out these Alternatywy dla Google Docs !

10. Cacoo

Przez nuLab Cacoo jest przeznaczony dla firm, które chcą, aby proces tworzenia schematów blokowych był bezproblemowy. Ten oparty na chmurze program ma wszystkie standardowe funkcje, których można oczekiwać od platformy schematów blokowych, a także kilka dodatków, takich jak rozmowy wideo w aplikacji do współpracy i inteligentne opcje zarządzania zespołem dla organizacji.

Ponadto jest niezwykle łatwy w użyciu i zawiera wiele samouczków, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie szybko stać się ekspertami.

Kluczową rzeczą, która wyróżnia Cacoo na tle konkurencji, jest jego organizacja. Cacoo pozwala tworzyć grupy zespołów i edytować ustawienia udostępniania, dzięki czemu można znaleźć wszystkie wykresy zespołu w jednym miejscu.

Jest to świetne rozwiązanie dla większych firm, które potrzebują dodatkowej organizacji, aby w pełni wykorzystać narzędzie.

Funkcje:

Importuj dane i automatycznie twórz wizualne wykresy dzięki funkcji dynamicznych wykresów

Współpraca z członkami zespołu w trybie wideo

Inteligentny system organizacyjny zapewnia łatwy dostęp do schematów blokowych zespołu

Plusy:

Wykresy sprawiają, że złożone procesy wyglądają elegancko i nowocześnie

Wideo w aplikacji naprawdę pomaga we współpracy

Funkcje zarządzania zespołem pomagają utrzymać wykresy w porządku na poziomie zespołu

Wady:

Stroma krzywa uczenia się, aby odkryć wszystkie jej funkcje

Nie zawiera tylu integracji, ile byś chciał

Ceny:

Darmowy

Pro: $6/miesiąc

$6/miesiąc Zespół: $6/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje:

G2 : 4.4/5 (162 recenzje)

: 4.4/5 (162 recenzje) Capterra: 4.7/5 (145 recenzji)

11. Creately

przez Creately Jeśli szukasz potężnego, łatwego w użyciu programu do tworzenia schematów blokowych, nie szukaj dalej niż Creately. Creately ma wszystkie funkcje, których można oczekiwać od świetnego programu do tworzenia schematów blokowych, z wieloma szablonami projektów i opcjami dostosowywania, aby uzyskać odpowiedni wykres.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest możliwość płynnego włączania tekstu sformatowanego do wykresu. Pozwala to zespołowi łatwo dodać dodatkowe szczegóły i kontekst do wykresu aby wszyscy dokładnie wiedzieli, co się dzieje.

Podsumowując, Creately zapewnia kompleksowe doświadczenie w tworzeniu schematów blokowych, które Twój zespół pokocha. Jeśli więc szukasz niezawodnego i wydajnego narzędzia, wypróbuj Creately.

Funkcje:

Kursory w czasie rzeczywistym upraszczają tworzenie dokumentu z wieloma osobami

Ponad 8 000 szablonów i 200 000 przykładów

Bezbłędne dodawanie tekstu sformatowanego do diagramu

Plusy:

Konfigurowalne szablony schematów blokowych

Fantastyczna wartość jak na darmowe konto

Wykresy wyglądają bardzo profesjonalnie

Wady:

Odkrycie wszystkich możliwości tego narzędzia może być trudne

Funkcja wyszukiwania mogłaby zostać ulepszona dla lepszego doświadczenia

Ceny:

Darmowy

Starter: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Biznes: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje:

G2 : 4.3/5 (523 opinie)

: 4.3/5 (523 opinie) Capterra: 4.4/5 (162 recenzje)

12. Microsoft Visio

przez Visio Microsoft Visio to potężna aplikacja do tworzenia diagramów.

Dzięki Microsoft Visio można szybko i łatwo tworzyć schematy blokowe, schematy organizacyjne, schematy sieci, plany pięter, projekty inżynieryjne itp. Zawiera nawet szablony ułatwiające rozpoczęcie pracy. Możesz także dostosowywać kształty i dodawać własne etykiety tekstowe lub obrazy, aby stworzyć idealny diagram.

Funkcje

ZmianaExcelarkusze kalkulacyjne w wykresy

Gotowe diagramy sieciowe i szablony

Konfigurowalne kształty, kolory i łączniki

Zalety

Może wykorzystywać tysiące symboli z różnych kategorii, takich jak urządzenia, przepływy itp.

Posiada kilka funkcji, które są łatwe w użyciu

Integracja z innymi produktami pakietu Office jest świetna

Łatwo jest znaleźć zasoby Visio online.

Wady

Formatowanie jest wyzwaniem, gdy masz duże projekty i trudno jest je wszystkie wyświetlić

Wyższy koszt w porównaniu do konkurencyjnych narzędzi

Ma mniej integracji niż inne narzędzia do tworzenia diagramów

Cena

Visio Plan 1 : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Visio Plan 2: $15/miesiąc na użytkownika

Sprawdź te_ Alternatywy dla Visio !

13. Mural

przez Mural Mural to potężne narzędzie online, które specjalizuje się we współpracy wizualnej. Jest szczególnie przydatne dla zespołów, które chcą wspólnie tworzyć schematy blokowe, diagramy i mapy w czasie rzeczywistym.

Funkcje

Szeroka gama szablonów do sesji burzy mózgów, planowania, strategii i innych, ułatwiających rozpoczęcie tworzenia schematów blokowych

Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym z możliwością podglądu kursorów i działań innych użytkowników

Pros

Możliwości integracji z aplikacjami takimi jak DropBox, Google Drive i Slack, umożliwiające płynny przepływ pracy

Funkcje ułatwiające, takie jak liczniki czasu, głosowanie i sumowanie, mogą kierować burzą mózgów i sesjami decyzyjnymi

Wady

Interfejs użytkownika może być nieco przytłaczający dla początkujących użytkowników, a poruszanie się po oprogramowaniu zajmuje trochę czasu

Nie jest dostępny tryb offline, co oznacza, że zawsze potrzebujesz połączenia z Internetem, aby uzyskać dostęp do swoich obszarów roboczych

Cena

Starter (12 USD/użytkownik miesięcznie)

Plus ($20/użytkownik na miesiąc)

Check out these Mural alternatywny !

13. FigJam

przez Figma FigJam to narzędzie do tworzenia tablic online stworzone przez firmę Figma w celu wspierania współpracy zespołowej. Idealnie nadaje się do sesji burzy mózgów, tworzenia schematów blokowych i rysowania diagramów w interaktywnym środowisku online.

Cechy

Oferuje intuicyjny interfejs z łatwymi w użyciu narzędziami do rysowania

Współpraca w czasie rzeczywistym funkcje umożliwiają członkom zespołu płynną współpracę

Pros

Zapewnia przydatne funkcje, takie jakkarteczki samoprzylepne, pieczątki i czat z kursorem, które zachęcają do interakcji w zespole

Dostępna jest darmowa warstwa, która jest świetna dla mniejszych zespołów lub firm z ograniczonym budżetem

Wady

Chociaż FigJam oferuje przejrzystą i prostą obsługę, niektórzy użytkownicy mogą uznać, że brakuje mu zaawansowanych funkcji, które można znaleźć w innych narzędziach do tworzenia schematów blokowych

Obecnie nie ma opcji pracy w trybie offline, więc połączenie internetowe jest niezbędne, aby uzyskać dostęp do projektów

Cena

Starter: Darmowy

Darmowy Profesjonalista: $3/miesiąc za stanowisko (rozliczane rocznie)

$3/miesiąc za stanowisko (rozliczane rocznie) Organizacja: $5/miesiąc za stanowisko (rozliczane rocznie)

$5/miesiąc za stanowisko (rozliczane rocznie) Enterprise: $5/miesiąc za stanowisko (rozliczane rocznie)

Sprawdź te_ Alternatywy FigJam !

15. FlowMapp

przez FlowMapp FlowMapp to narzędzie do planowania UX, które pomaga tworzyć wizualne mapy witryn, przepływy użytkowników, diagramy i inne. Nadaje się dla projektantów i twórców, którzy muszą wizualnie zaplanować swoje projekty.

Cechy

Umożliwia użytkownikom wizualne dostosowanie architektury ich stron internetowych do celów biznesowych

Posiada intuicyjny interfejs odpowiedni dla użytkowników nietechnicznych, a diagramy przepływu użytkowników są łatwe do tworzenia, udostępniania i współpracy

Zalety

Oferuje integrację ze Slackiem i Arkuszami Google, które usprawniają przepływ pracy

Wady

Możliwości platformy w zakresie zarządzania projektami są ograniczone w porównaniu do podobnego oprogramowania

Niektórzy użytkownicy mogą uznać plany cenowe za nieco drogie, jeśli korzystają tylko z ograniczonej liczby funkcji.

Ceny

Darmowy : $0

: $0 Pro : $18/miesiąc za użytkownika

: $18/miesiąc za użytkownika Team : $54/miesiąc dla maksymalnie pięciu członków zespołu

: $54/miesiąc dla maksymalnie pięciu członków zespołu Agencja: 180 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby członków zespołu

Znajdź najlepsze oprogramowanie Flowchart dla swojego zespołu

Ogólnie rzecz biorąc, ta lista to tylko zarysowanie powierzchni wszystkich wspaniałych opcji dostępnych w zakresie tworzenia schematów blokowych. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju funkcji szukasz, istnieje program, który odpowiada Twoim potrzebom - musisz go tylko znaleźć.

Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy dana platforma do tworzenia schematów blokowych jest odpowiednia, jest jej wypróbowanie. ClickUp idealnie nadaje się do tworzenia schematów blokowych, zarządzania projektami i śledzenia zadań zespołu. Wypróbuj Interaktywna tablica ClickUp i funkcje Mind Map już dziś za darmo i zobacz, jak ClickUp może być Twoim punktem kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb związanych ze schematami blokowymi. Wypróbuj ClickUp już dziś!