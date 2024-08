10 najlepszych alternatyw i konkurentów Whimsical w 2024 r

Whimsical jest jednym z najlepszych narzędzi do współpracy wizualnej dostępne, umożliwiając osobistym i zdalnym Teamsom współpracę nad tablicami i wizualnymi burzami mózgów w czasie rzeczywistym.

Jest popularny nie bez powodu, ale to nie znaczy, że jest idealny. Być może szukasz innego rozwiązania wizualny obszar roboczy narzędzie, zarówno dla własnych potrzeb, jak i dla dystrybucji Teams. Być może chodzi o niestandardowe możliwości, brak dogłębnych funkcji zarządzania projektami, opóźnienia w bardziej złożonej wizualizacji danych lub niezgrabne funkcje współpracy.

Narzędzie to nie jest dla każdego, a ten artykuł może pomóc w odkryciu najlepszych alternatyw i konkurentów Whimsical.

Czym jest Whimsical?

W swej istocie, Whimsical jest rozwiązaniem do tworzenia diagramów i oprogramowanie do tworzenia map myśli które pomaga zdalnym Teamsom pracować razem nad zadaniami, takimi jak swobodna burza mózgów lub ustrukturyzowane prototypowanie stron internetowych. Jego interfejs typu "przeciągnij i upuść" pozwala użytkownikom szybko tworzyć diagramy i prototypy.

Jako rozwiązanie oparte na chmurze, użytkownik pracuje w przeglądarce internetowej. Whimsical wymaga połączenia z Internetem i nie ma optymalizacji aplikacji mobilnej.

Do zrobienia jest jednak kilka kluczowych funkcji, do których każda alternatywa Whimsical musiałaby pasować:

Współpraca w czasie rzeczywistym dla wielu użytkowników dzięki zintegrowanej funkcji czatu i komentarzy

Połączenia między projektami za pomocą wewnętrznych linków w mapach myśli

Możliwości tworzenia szkieletów i szablonów do szybkiego tworzenia prototypów stron internetowych

Funkcja schematów blokowych ułatwiająca tworzenie schematów organizacyjnych lub cykli pracy w projektach

Widok tablicy Kanban pomagający w zarządzaniu projektami

Zintegrowana funkcja Dokumentów do robienia notatek, dokumentowania projektów i zapisywania pomysłów

Rozważając alternatywy dla Whimsical, funkcje te stanowią punkt odniesienia. Inne oprogramowanie powinno im dorównywać lub oferować inne, lepsze narzędzia pomagające w tworzeniu diagramów, map myśli, komunikacji, zarządzaniu projektami i nie tylko.

Czego szukać w alternatywach dla Whimsical?

Szukając najlepszych alternatyw dla Whimsical, skup się na co najmniej kilku kluczowych funkcjach, w tym:

Wizualny interfejs, który pozwala na tworzenie tablic lub diagramów sieciowych, np

Współpraca w czasie rzeczywistym możliwość współpracy wielu użytkowników

Integracja projektów w celu planowaniaprojektów i zadań dla wszystkich członków Teams

Integracja z zewnętrznym oprogramowaniem do współpracy, takim jak Google Drive

Możliwość udostępniania plików i dokumentów między różnymi użytkownikami

Narzędzie "przeciągnij i upuść", które ułatwia szkicowanie pomysłów, budowanie kształtów i korzystanie z istniejących komponentów

Biblioteka szablonów dla projektantów i deweloperów do szybkiego tworzenia pomysłów

Rozwiązanie oparte na chmurze, do którego użytkownicy mogą uzyskać dostęp z dowolnego miejsca w celu tworzenia i współpracy

Prosta, zorganizowana platforma ułatwiająca współpracę wizualną

Dobra alternatywa dla Whimsical powinna mieć wszystkie te funkcje. Jeśli narzędzie ma jeszcze więcej funkcji, może to tylko zwiększyć jego zalety.

10 najlepszych alternatyw dla Whimsical w 2024 roku

Zanim zdecydujesz się na Whimsical, warto przyjrzeć się innym opcjom. Oto najlepsze alternatywy Whimsical dla projektantów, programistów i innych użytkowników w 2024 roku i później.

Planuj i organizuj projekty, pomysły lub istniejące zadania w ClickUp, aby uzyskać najlepszy wizualny zarys

ClickUp ma wiele do zaoferowania jako platforma wydajności. Jest to narzędzie do wizualnej współpracy, zarządzania projektami i tworzenia diagramów w jednym. Nie bez powodu ClickUp znalazł się na szczycie tej listy najlepsze oprogramowanie do Tablic to tylko część z nich. Funkcje takie jak mapy myśli i rozszerzenia szablonów zwiększają jego wartość.

Rozważmy na przykład możliwości zarządzania projektami. Za pomocą jednego kliknięcia można przekształcić mapy myśli w zadania i zbudować cały cykl pracy dla większego projektu. W jednym narzędziu można zorganizować wszystko, na przykład schematy organizacyjne lub profesjonalne diagramy. Dodaj Możliwości AI i masz kompleksowe rozwiązanie, które może uprościć i usprawnić cały projekt.

ClickUp najlepsze funkcje

Tablice ClickUp to wizualny obszar roboczy dla zdalnych teamów do tworzenia cykli pracy, diagramów i szkieletów

Mapy myśli ClickUp pozwalają użytkownikom rysować połączenia między zadaniami i projektami, aby lepiej organizować swoje myśli

ClickUp Współpraca ułatwia użytkownikom współpracę, burzę mózgów i pracę zespołową

Rozbudowane integracje, takie jak Google Drive i Zoom, umożliwiają prowadzenie wideokonferencji bezpośrednio z zadań w narzędziu

ClickUp Limity

Złożone do nauki i opanowania, ponieważ oprogramowanie jest bardziej wszechstronne niż narzędzia jednorazowego użytku, takie jak Whimsical

Współpraca w czasie rzeczywistym może być trudna w wersji Free, która jest najlepsza do użytku osobistego

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Figma

Via Figma Figma to narzędzie do prototypowania i prosty wizualny obszar roboczy, który pomaga projektantom i programistom współpracować. Wielu użytkowników może współpracować, aby tworzyć piękne produkty końcowe, korzystając z prostych map myśli, złożonych szablonów prototypowania i usprawnionego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Figma

Przyjazne dla użytkownika środowisko z przejrzystym układem, ułatwiające tworzenie diagramów i pracę nad projektami

Zaawansowane funkcje prototypowania, pozwalające użytkownikom symulować przepływy aplikacji bez kodowania

Ustawienie ponad 300 szablonów, takich jak projekty szkieletowe, mapy drogowe i szablony do burzy mózgów

Zintegrowane funkcje dodatkowe, takie jak funkcje edycji zdjęć, które upraszczają cykl pracy i zmniejszają liczbę potrzebnych narzędzi

Limity Figma

Plan Enterprise ma kilka najlepszych funkcji, które mogą być drogie dla niektórych użytkowników

Możliwości mobilne są ograniczone; platforma działa najlepiej na urządzeniach stacjonarnych

Cennik Figma

Free Forever

Profesjonalista: 12 USD/miesiąc na redaktora

Organizacja: $45/miesiąc na redaktora

Enterprise: $75/miesiąc na redaktora

Oceny i recenzje Figma

G2: 4.7/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

3. MindManager

Via MindManager Jak sama nazwa wskazuje, MindManager jest dedykowanym narzędziem do tworzenia map myśli. Oprogramowanie umożliwia użytkownikom łatwą współpracę nad wizualizacją danych, takich jak oś czasu, schematy blokowe i diagramy koncepcyjne. Jest to rozwiązanie oparte na chmurze, dostępne dla wszystkich systemów operacyjnych, więc sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku dystrybucji.

Najlepsze funkcje MindManager

Proste zarządzanie projektami, z możliwością tworzenia zadań, które integrują się bezpośrednio z platformą

Interfejs użytkownika typu "przeciągnij i upuść", w tym podstawowe kształty i zaawansowane lub importowane grafiki

Rozbudowane funkcje eksportu, w tym możliwość wysyłania plików i dokumentów do oprogramowania do edycji, takiego jak Microsoft Word

Częste aktualizacje, dzięki którym błędy i opóźnienia są rzadkością na platformie

Limity MindManager

Ograniczone funkcje zarządzania projektami w porównaniu z innymi opcjami na tej liście

Niescentralizowane robienie notatek, z notatkami załączonymi bezpośrednio do map myśli i szablonów

Ceny MindManager

Essentials: 99 USD rocznie

Professional: 179 USD rocznie

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

MindManager oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (180+ recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

4. Miro

Via Miro W najlepszym wydaniu, Miro to puste płótno, które może prowadzić do prostej burzy mózgów, złożonych diagramów, prototypów i nie tylko. Dodaj narzędzia do współpracy, a otrzymasz piaskownicę gotową do eksploracji i współpracy. W końcu jest powód, dla którego możesz rozważyć Miro, próbując znaleźć kolejny wizualny obszar roboczy i rozważając alternatywy Whimsical.

Najlepsze funkcje Miro

Szeroki zakres szablonów sprawia, że podejście "pustego płótna" w oprogramowaniu jest mniej zniechęcające

Integracja wideo dla dystrybucji Teams do współpracy w czasie rzeczywistym

Funkcje prezentacji ułatwiające organizowanie myśli i danych dla zewnętrznych interesariuszy

Miro Cards, innowacyjne podejście do zarządzania projektami w interfejsie tablicy i schematu blokowego

Limity Miro

Ograniczone opcje edycji, zwłaszcza gdy wykracza się poza podstawowe funkcje i szablony narzędzia

Stosunkowo wysoka krzywa uczenia się, biorąc pod uwagę prostotę narzędzia

Ceny Miro

Free

Starter: $8/miesiąc na członka

Business: $16/miesiąc na członka

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Miro oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

5. MindMeister

Via MindMeister MindMeister to narzędzie oparte na przeglądarce, które może pomóc Teams wizualizować pomysły razem. Jego funkcja koncentruje się na tym podstawowym fakcie, co czyni go prawdopodobnie najbardziej porównywalną alternatywą Whimsical na tej liście. Pozwala tworzyć przestrzenie do burzy mózgów, planować projekty, angażować zespół do wspólnej pracy i tworzyć wizualne środki komunikacji.

Najlepsze funkcje MindMeister

Łatwe osadzanie multimediów w celu tworzenia bardziej kompleksowych diagramów i projektów

Intuicyjny interfejs do przeciągania i upuszczania elementów, tworzenia zadań oraz budowania i wizualizowania pracy

Bezpieczne przechowywanie danych i informacji zgodne ze wszystkimi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi prywatności

Elastyczność oprogramowania, która pozwala tworzyć projekty i pomysły na swój własny sposób

Limity programu MindMeister

Limit funkcji eksportowania i integracji z rozwiązaniami do przechowywania danych, takimi jak Google Drive

Brak możliwości śledzenia indywidualnych zmian, co może komplikować współpracę między wieloma użytkownikami

Ceny MindMeister

Basic: Free

Personal: $6/miesiąc na użytkownika

Pro: $10/miesiąc na użytkownika

Business: $10/miesiąc na użytkownika

MindMeister oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 260 recenzji)

6. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart jest częstym gościem na liście najlepszych alternatyw dla narzędzi do współpracy wizualnej, takich jak SmartDraw . Jego intuicyjny interfejs pomaga budować i dostosowywać kreatywną wizję. Najlepiej sprawdza się w projektach wizualnych, takich jak szkielety stron internetowych, diagramy i schematy blokowe.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Świetne rozwiązanie do tworzenia diagramów dla wielu użytkowników do współpracy nad dokumentami wizualnymi i połączeniami

Integracja z popularnymi narzędziami do współpracy, takimi jak Google Drive, Slack i Microsoft Teams

Rozszerzenie Freebaza wiedzy aby pomóc nowym użytkownikom szybko zacząć wyrażać swoje pomysły

Liczne szablony dla wszystkich typów danych i dokumentów

Limity Lucidchart

Oparta na chmurze natura umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, ale może stać się trudna, gdy często pracujesz nad projektami online

Niektóre nieintuicyjne zaawansowane funkcje i narzędzia mają wysoką krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny Lucidchart

Free

Użytkownik indywidualny: 7,95 USD/miesiąc

Teams: $9/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Lucidchart oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (4,700+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (1,900+ recenzji)

7. SmartDraw

Via SmartDraw Wiele osób uważa SmartDraw za najlepsze oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych ponieważ idealnie nadaje się do złożonych projektów. Interfejs ułatwia organizowanie nawet najbardziej złożonych danych w proste pliki wizualne, umożliwiając zespołowi i użytkownikom zewnętrznym tworzenie przeglądów, takich jak schematy organizacyjne i przepływy wydajności.

SmartDraw najlepsze funkcje

Zintegrowana funkcja CAD pomaga w bardziej zaawansowanych projektach niż większość programów do tworzenia schematów blokowych

Wbudowane rozszerzenia mogą pobierać dane bezpośrednio do narzędzia w celu lepszej wizualizacji

Automatyczne wyrównywanie wykresów zapewnia intuicyjność danych, gdy informacje stają się bardziej złożone

Integracja z wieloma narzędzia do zarządzania projektami umożliwia przejście od pomysłu do realizacji w czasie rzeczywistym

Limity SmartDraw

Złożony do nauki i opanowania, ponieważ ma wiele zaawansowanych funkcji

Brak wersji Free

Ceny SmartDraw

Pojedynczy użytkownik: $9.95/miesiąc

Wielu użytkowników: $8.25/miesiąc za licencję

SmartDraw oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 230 recenzji)

Capterra: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

8. Microsoft Visio

Via Microsoft Jeśli szukasz podstawowych alternatyw dla diagramów i schematów blokowych, Visio może zaspokoić te potrzeby. Oprogramowanie to, będące częścią pakietu Office 365 w chmurze, pomaga tworzyć diagramy za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika typu "przeciągnij i upuść", którego opanowanie zajmuje kilka sekund.

Najlepsze funkcje Visio

Rozszerzenie integracji z innymi narzędziami pakietu Microsoft Office, takimi jak Word, Teams, Power BI i OneDrive

Oprogramowanie oparte na chmurze z funkcjami offline, które zsynchronizują utworzone schematy blokowe następnym razem, gdy będziesz online

Funkcje ułatwień dostępu, w tym Narrator, Narzędzie do sprawdzania ułatwień dostępu i wsparcie wysokiego kontrastu dla użytkowników niepełnosprawnych

Zaawansowane szablony schematów inżynieryjnych są dostępne w bardziej rozbudowanym planie Premium

Limity Visio

Możliwość importowania danych lub obiektów wizualnych, takich jak wideo i obrazy, jest ograniczona

Użytkownicy komputerów Mac mogą uzyskać dostęp do platformy tylko online, ponieważ wersja na pulpit jest przeznaczona tylko dla systemu Windows

Ceny Visio

Visio na platformie Microsoft 365: Zawarte w planach komercyjnych Microsoft 365

Visio Plan 1: 5 USD/miesiąc za licencję

Visio Plan 2: 15 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Visio oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

9. OmniGraffle

Via OmniGroup OmniGraffle jest przeznaczony dla profesjonalistów poszukujących ulepszonej wizualizacji. Oferuje zaawansowane funkcje, które mogą pomóc nawet w najbardziej złożonych rysunkach inżynierskich. Nie będziesz w stanie tworzyć szybkich diagramów za pomocą tego oprogramowania, więc prawdopodobnie nie jest to najlepsza opcja dla początkujących szukających alternatywy dla Whimsical.

Najlepsze funkcje OmniGraffle

Interfejs szybkiego prototypowania umożliwia szybkie tworzenie pięknych szablonów, które można udostępniać

Inteligentne grupowanie, przyciąganie i wyrównywanie pozwalają na precyzyjną pozycję elementów

Funkcja dokumentów warstwowych umożliwia tworzenie złożonych diagramów wykraczających poza jeden wymiar

Rozbudowana biblioteka obrazów i integracja niektórych materiałów wideo w celu dodania kontekstu do diagramów i rysunków

Limity OmniGraffle

Dostępne tylko dla komputerów Mac, a w pełni funkcjonalne oprogramowanie jest dostępne tylko dla urządzeń typu pulpit

Funkcje współpracy są ograniczone, więc najlepiej nadaje się dla pojedynczych użytkowników

Ceny OmniGraffle

Subskrypcja: 12,49 USD miesięcznie

licencja v7 Standard: $149,99 jednorazowa płatność

licencja v7 Pro: 249,99 USD jednorazowa płatność

OmniGraffle oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

10. Taskade

Via Taskade Taskade jest alternatywą dla Whimsical z najszerszym zakresem dostępnych opcji. Plany obejmują zakres od Free do rozbudowanej opcji Enterprise, która obejmuje zaawansowane funkcje AI, pełne niestandardowe interfejsy, zaawansowane integracje danych i przeglądy projektów na wysokim poziomie.

Najlepsze funkcje Taskade

Rzadka alternatywa Whimsical, która jest równie biegła w zarządzaniu zadaniami i współpracy wizualnej

Grywalizowany interfejs, który sprawia, że tworzenie najbardziej złożonych zadań staje się zabawą

Narzędzia oparte na AI, takie jak automatyczne generowanie projektów i zintegrowany silnik konwersacyjny AI

Niestandardowa konfiguracja każdej funkcji, aby naprawdę uczynić ją własną

Limity Taskade

Ograniczone integracje, zwłaszcza z interfejsami API do automatyzacji, takimi jak Zapier

Narzędzia AI, które wymagają kredytów; można je szybko zużyć w tańszych wersjach, ograniczając funkcje

Cennik Taskade

Free

Starter: $4/miesiąc dla maksymalnie 3 użytkowników

Plus: $8/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

Pro: $19/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

Business: 49 USD/miesiąc dla maksymalnie 25 użytkowników

Ultimate: 99 USD/miesiąc dla maksymalnie 50 użytkowników

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Taskade oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

Zarządzaj projektami i stwórz swój wizualny obszar roboczy ClickUp

Jeśli szukasz funkcji współpracy, które pozwolą ci wizualizować złożone pomysły i działać zgodnie z nimi, dlaczego nie poszukać oprogramowania, które potrafi to wszystko? ClickUp nie bez powodu jest najlepszą alternatywą dla Whimsical.

W przeciwieństwie do innych alternatyw Whimsical, nie otrzymujesz tylko jednej funkcji. Zamiast tego dostępny jest cały zestaw narzędzi, które pomagają lepiej pracować indywidualnie i razem.

Co najlepsze, dzięki darmowemu planowi na zawsze możesz wypróbować ClickUp, aby sprawdzić, czy jest to najlepsza opcja dla twoich potrzeb.

Gotowy, by zacząć? Stwórz swoje darmowe konto ClickUp już dziś !