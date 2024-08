10 najlepszych alternatyw i konkurentów FigJam w 2024 r

Czy kiedykolwiek marzyłeś o niekończącym się płótnie, wirtualnym placu zabaw, na którym Ty i Twój zespół możecie współpracować jak dobrze naoliwiona maszyna? Wejdź do świata tablicy do współpracy, gdzie nieokiełznana wyobraźnia może działać Free. 👟

Być może znasz FigJam (który jest faworytem w tej przestrzeni), ale to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o tablice online. Istnieje cała galaktyka niesamowitych narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi zwiększyć kreatywność i współpracę.

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw dla FigJam, więc niezależnie od tego, czy po raz pierwszy zanurzasz palce w stawie z cyfrowymi tablicami, czy też chcesz rozszerzyć swój cyfrowy zestaw narzędzi, jest to punkt kompleksowej obsługi, aby znaleźć idealną platformę dla swojego zespołu.

Czym jest FigJam? FigJam to narzędzie do tworzenia tablic online opracowane przez Figma, firmę znaną z oprogramowania do wspólnego projektowania. Jest to cyfrowy obszar roboczy lub narzędzie do projektowania, w którym członkowie zespołu angażują się we współpracę wizualną w czasie rzeczywistym.

I to jest to współpraca w czasie rzeczywistym która pomaga wszystkim być na tej samej stronie z celami firmy, co jest szczególnie pomocne dla zdalnych Teams.

Burza mózgów, projektowanie i iteracja kreatywnych zasobów z Figma

Co więcej, narzędzie tablicy jest bardzo wszechstronne. Organizacje mogą go używać do wszystkiego, od map myśli i tworzenia schematów blokowych po planowanie strategiczne, mapowanie procesów i prezentacje. Całkiem nieźle, prawda?

Jest to nie tylko świetna alternatywa dla zmniejszenia kosztów materiałów fizycznych, ale organizacje mogą wybrać różne poziomy uprawnień i bezpieczeństwa, chroniąc poufne informacje. To idealna tablica biurowa, z wyjątkiem tego, że jest to turbodoładowane, bezgraniczne cyfrowe płótno, na którym można tworzyć wszystko. 🎨

Przeciągaj i upuszczaj notatki z miejsca na miejsce, rysuj i dodawaj pomocne szczegóły do pomysłów, a wszystko to z wygodnego laptopa. A ponieważ pomysły są zapisywane automatycznie, nigdy nie musisz się martwić o utratę świetnego pomysłu, który przyszedł Ci do głowy we wczesnych godzinach porannych.

Chodzi o to, aby mieć swobodę, która pozwoli na przepływ kreatywnych soków w zespole, jednocześnie oferując strukturę, która pozwoli przekształcić wszystkie te wspaniałe pomysły w strategię, którą można wykorzystać w praktyce. W dobie pracy zdalnej i transformacji cyfrowej jest to konieczność.

Czego należy szukać w alternatywnym rozwiązaniu FigJam?

Rozglądając się za alternatywą dla FigJam, warto pamiętać o kilku rzeczach podczas poznawania innych narzędzi:

Współpraca w czasie rzeczywistym: Poszukaj narzędzi, które pozwalają teamom na jednoczesną pracę na tej samej tablicy. Funkcje takie jak synchroniczna edycja i kursory na żywo wspomagają cykl pracy

Poszukaj narzędzi, które pozwalają teamom na jednoczesną pracę na tej samej tablicy. Funkcje takie jak synchroniczna edycja i kursory na żywo wspomagają cykl pracy Narzędzia do adnotacji: Notatki samoprzylepne, fantazyjne kształty, pióra i inne narzędzia tekstowe usprawniają sesje burzy mózgów. A więcej opcji oznacza bogatszą wizualizację

Łatwa współpraca z członkami zespołu i przekazywanie opinii na temat plików dzięki funkcjom adnotacji, korekty i komentarzy w ClickUp 3.0

Szablony: Biblioteka wbudowanych szablonów szablonów Tablic oszczędza czas i przyspiesza procesy. Miej oczy szeroko otwarte na możliwości niestandardowych szablonów, abyś mógł dostosować format, gdy zajdzie taka potrzeba

Biblioteka wbudowanych szablonów szablonów Tablic oszczędza czas i przyspiesza procesy. Miej oczy szeroko otwarte na możliwości niestandardowych szablonów, abyś mógł dostosować format, gdy zajdzie taka potrzeba Kompatybilność z platformami: Rozejrzyj się za alternatywami FigJam z integracjami, które dobrze współpracują z narzędziami, z których już korzysta twój zespół (takimi jak Slack, Jira lub Dokumenty Google i Teams, na przykład), aby usprawnić pracę

Rozejrzyj się za alternatywami FigJam z integracjami, które dobrze współpracują z narzędziami, z których już korzysta twój zespół (takimi jak Slack, Jira lub Dokumenty Google i Teams, na przykład), aby usprawnić pracę Interfejs użytkownika i funkcjonalność: Wybór narzędzia do współpracy, które jest proste w użyciu, oznacza, że więcej członków zespołu może rozpocząć współpracę bez spowolnienia przez stromą krzywą uczenia się 🙌

Wybór narzędzia do współpracy, które jest proste w użyciu, oznacza, że więcej członków zespołu może rozpocząć współpracę bez spowolnienia przez stromą krzywą uczenia się 🙌 Skalowalność: Należy wybrać oprogramowanie, które dostosowuje się do rozwoju organizacji. Solidna alternatywa dla FigJam będzie w stanie obsłużyć duże zespoły lub bardziej złożone i szczegółowe projekty

Należy wybrać oprogramowanie, które dostosowuje się do rozwoju organizacji. Solidna alternatywa dla FigJam będzie w stanie obsłużyć duże zespoły lub bardziej złożone i szczegółowe projekty Dostępność: Możliwość dostępu do tego samego narzędzia na różnych urządzeniach i przeglądarkach (iOS, Mac, iPad, Windows, aplikacje mobilne itp.) bez utraty funkcji jest koniecznością

Możliwość dostępu do tego samego narzędzia na różnych urządzeniach i przeglądarkach (iOS, Mac, iPad, Windows, aplikacje mobilne itp.) bez utraty funkcji jest koniecznością Bezpieczeństwo: Czy twoja organizacja potrzebuje szyfrowania end-to-end? Sprawdź narzędzia, które oferują ochronę przechowywanych i przesyłanych danych

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do cyfrowej tablicy - niezależnie od tego, czy szukasz opcji związanych z tworzeniem diagramów, prototypowaniem, czy prostym

sesja burzy mózgów

jest łatwa jak bułka z masłem, gdy wiesz, co jest ważne dla Ciebie i Twojego zespołu.

10 najlepszych alternatyw FigJam do wykorzystania w 2024 roku

Nadszedł czas, aby podnieść kurtynę na nasze najlepsze znaleziska. Potajemnie poruszaliśmy się po wszechświecie tablic do współpracy, przetestowaliśmy wody i wybraliśmy 10 znakomitych alternatyw dla FigJam. Niezależnie od tego, czy pragniesz bardziej zaawansowanych funkcji, różnych opcji współpracy, czy też przyjaznych dla budżetu opcji, mamy dla Ciebie wszystko.

1.

ClickUp

Korzystaj z ClickUp Whiteboards, aby przydzielać zadania, oznaczać osoby przypisane i robić wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

Funkcja Tablicy w ClickUp

to fantastyczne, wszechstronne narzędzie do współpracy zespołowej. Ta wirtualna tablica obsługuje sesje burzy mózgów i zarządzanie projektami. Dodatkowo, z mnóstwem szablonów - od

szablony wytycznych marki

do

szablony projektów graficznych

-ClickUp wyposaża Cię we wszystko, czego może potrzebować Twój zespół.

Funkcje takie jak

Dokumenty ClickUp

, Komentarze i widok Czatu to wsparcie dla zespołu w płynnej i wydajnej pracy. Twórz dokumenty dostosowane do każdego rodzaju pracy lub udostępniaj połączone projekty za pomocą widoku czatu. Funkcja komentarzy jest idealna do zadawania pytań i odpowiadania na nie, przekazywania opinii i śledzenia szybkich zwycięstw. 🏆

Dzięki ClickUp Twój zespół współpracuje w czasie rzeczywistym, szybciej i łatwiej przechodzi od pomysłu do działania oraz usprawnia cykl pracy dzięki konfigurowalnym widokom i integracjom. Każdy szczegół projektu jest dopasowany i umożliwia podjęcie odpowiednich działań.

ClickUp najlepsze funkcje

Użytkownicy uważają, że interfejs jest dobrze zaprojektowany, pozbawiony zbędnych cięć i prosty w użyciu

Tworzenie zadań, list, statusów i ustawienie automatyzacji to pestka 🌬

Istnieje niemal nieskończona różnorodność pulpitów i układów do wyboru

Wbudowany kalendarz i przypomnienia sprzyjają spójnej pracy zespołowej

ClickUp'sNarzędzia AI generują pomysły, usprawniają sesje burzy mózgów oraz wspierają proces twórczy i przepływ pracy w zespole

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach, niektórzy użytkownicy mogą napotkać pewną krzywą uczenia się

Niektóre funkcje, takie jak ClickUp AI, są dostępne tylko w płatnym planie

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Lucid

via

Lucid

Lucid, potężny konkurent w dziedzinie cyfrowych alternatyw współpracy, oferuje duet narzędzi do wizualizacji: Lucidspark i Lucidchart. Gdy potrzebujesz ustrukturyzowanych diagramów i schematów blokowych, Lucidchart pomaga w złożonej wizualizacji danych.

Z kolei Lucidspark służy jako cyfrowa kanwa z możliwościami cyfrowej tablicy, która świetnie nadaje się do prawdziwie opartego na współpracy wizualnego obszaru roboczego.

Gdy używasz tych narzędzi razem, Twoja organizacja ma zasoby do burzy mózgów, planowania i efektywnego wykonywania zadań w rozproszonych Teams.

Najlepsze funkcje Lucid

Szablony upraszczają tworzenie schematów blokowych

Możliwość eksportowania projektów do podobnych platform oprogramowania

Skróty umożliwiają łatwe przełączanie się między narzędziami

Można dodać odsetki wizualne za pomocą kształtów, kolorów i obrazów

Lucid oferuje integrację z aplikacjami takimi jak Jira, Zoom, Slack i Confluence

Limity Lucid

Potrzebujesz subskrypcji na dwa różne produkty, aby korzystać z funkcji, które są połączone w innych alternatywach FigJam

Niektórzy raportują, że czują się zdezorientowani jako pierwsi użytkownicy

Ceny Lucid

Lucidchart i Lucidspark są dostępne osobno, ale jeśli je połączysz, plany są następujące:

Free

Individual Bundle: $11.93

$11.93 Teams Bundle: $13.50 za użytkownika

$13.50 za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

Lucid oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra dla Lucidspark: 4.7/5 (ponad 350 recenzji)

4.7/5 (ponad 350 recenzji) Capterra dla Lucidchart: 4.5/5 (2,000+ recenzji)

3. Miro

przez

Miro

Jeśli chcesz przenieść współpracę w czasie rzeczywistym na nowy poziom, sprawdź

Miro

. Zanurz się w bogatej bibliotece szablonów i ciesz się płynną integracją z narzędziami, z których może korzystać Twój zespół, takimi jak Slack i Google Drive.

Bogate w funkcje środowisko sprawia, że jest to najlepszy wybór dla organizacji poszukujących alternatywy dla Figjam z platformą współpracy o szerokim zakresie.

Miro najlepsze funkcje

Narzędzie do tworzenia tablic online sprawdza się równie dobrze podczas burzy mózgów, tworzenia szkieletów i projektowania cykli pracy, a każdy użytkownik może współpracować w czasie rzeczywistym * Szablonyoszczędność czasu i inspirują niezależnie od tego, czy potrzebujesz tablicy Kanban, analizy SWOT, czy czegoś pośredniego do burzy mózgów

Aplikacja płynnie integruje się z innymi narzędziami, takimi jak Jira, Google Drive i Microsoft 365

Tryb prezentacji oferuje takie opcje, jak efekt Lightbox, dzięki czemu możesz wyróżnić to, na czym się koncentrujesz i bezproblemowo przekazać prezentację innemu prezenterowi

Z łatwością uzyskasz dostęp do cyfrowych tablic współpracy z pulpitu, tabletu lub smartfona

Limity Miro

Niektórzy użytkownicy zgłaszają opóźnienia, gdy kilku członków zespołu współpracuje nad tablicą w tym samym czasie

Przy tak wielu niestandardowych i spersonalizowanych opcjach, niektórzy użytkownicy mogą mieć trudności z nauką

Ceny Miro

**Free

Starter: Zaczyna się od $8/miesiąc za członka

Zaczyna się od $8/miesiąc za członka Business: Od 16 USD/miesiąc za członka

Od 16 USD/miesiąc za członka Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Miro oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 5 100 recenzji)

4,8/5 (ponad 5 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,300+ opinii)

4. Jamboard

przez

Jamboard

Jamboard od Google to cyfrowa tablica, na której użytkownicy mogą udostępniać pomysły i przekazywać informacje. Jest to część obszaru roboczego Google, więc jeśli Twoja organizacja jest już mocno zakorzeniona w ekosystemie Google, jest to naturalny wybór.

Idealne do szybkich sesji burzy mózgów, narzędzie to jest solidnym wyborem dla teamów, które chcą bezproblemowego sposobu współpracy z wirtualnymi notatkami samoprzylepnymi do pracy na wspólnym cyfrowym płótnie. 💡

Najlepsze funkcje Jamboard

Członkowie Teams mogą bez wysiłku łączyć się w grupy i dołączać do sesji burzy mózgów z dowolnego urządzenia

Jamboard jest również dostępny jako fizyczna tablica, która integruje się z wersją cyfrową

Użytkownicy uważają, że świetnie nadaje się do robienia notatek i prezentowania informacji w łatwy do zrozumienia sposób

Free pricing sprawia, że jest to opłacalne narzędzie dla małych Businessów

Jamboard zapewnia prostą obsługę dzięki narzędziu do tworzenia notatek online

Limity Jamboard

Brak zaawansowanych funkcji, które oferują inne alternatywy FigJam

Niektórzy użytkownicy uważają, że niestandardowe opcje ograniczają współpracę wizualną

Ceny Jamboard

Free

Jamboard oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

4.3/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.3/5 (100 recenzji)

5. Mural

przez

Mural

Mural

doskonale nadaje się do złożonych projektów, które wymagają dynamicznego planu. A dzięki licznym integracjom, niestandardowym szablonom i funkcjom asynchronicznym jest wszechstronnym wyborem dla wirtualnych Teams. Mural to zakończona platforma dla organizacji, które potrzebują czegoś więcej niż tylko tablicy do rysowania online.

Najlepsze funkcje Mural

Dostępna jest obszerna biblioteka szablonów do wyboru, wraz z możliwością edycji szablonów w razie potrzeby

Integracje z narzędziami takimi jak Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier i innymi

Współpraca asynchroniczna jest optymalna dla zespołów zdalnych

Opcje wizualne, takie jak naklejki i ikony, pomagają członkom zespołu wyrażać swoje pomysły

Przyjazna opcja dla początkujących użytkowników

ograniczenia #### Mural

Wysokie ceny subskrypcji są mniej idealne dla osób indywidualnych lub małych Teams

Niektórzy użytkownicy zgłaszają opóźnienia, gdy kilku członków angażuje się na tablicy

Ceny Mural

Free

Teams+: $9.99/miesiąc za członka

$9.99/miesiąc za członka Business: $17.99/miesiąc za członka

$17.99/miesiąc za członka Enterprise: zadzwoń po cenę

Mural oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

4,6/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

6. Rysunek

przez

Rysunek

Szukasz prostego i wszechstronnego cyfrowego obszaru roboczego i alternatywy dla FigJam? Draw doskonale nadaje się do szybkich sesji burzy mózgów lub do korzystania z funkcji przeciągania i upuszczania w celu tworzenia diagramów. Wyróżnia się usprawnionym doświadczeniem.

Najlepsze funkcje Draw

Zaawansowane funkcje, takie jak warstwy, prowadnice wyrównania, przyciąganie siatki i linijki, umożliwiają precyzyjną kontrolę nad układem i projektem

Przyjazny dla początkujących interfejs jest łatwy w użyciu dla członków zespołu

Dostępnych jest wiele opcji eksportu diagramów

Aplikacja oferuje wiele szablonów do wyboru, co pozwala zaoszczędzić czas

Oferuje różne motywy i wsparcie dla wtyczek, takich jak Atlas, Dark, Sketch i inne

Ograniczenia Draw

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje trybu offline są ograniczone w porównaniu do wersji online

Opanowanie wszystkich funkcji może zająć trochę czasu

Ceny Draw

Free: dla maksymalnie 10 użytkowników

dla maksymalnie 10 użytkowników Chmura: Zaczyna się od $11/miesiąc

Zaczyna się od $11/miesiąc Centrum danych: Zaczyna się od $6,000/rok

Draw oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

4.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 700 recenzji)

7. Visio

przez

Visio

Zanurz się w skomplikowany świat diagramów z Visio. Posiada on szeroki zakres narzędzi do tworzenia szczegółowych schematów blokowych, diagramów i schematów organizacyjnych.

Jeśli Twoja organizacja poszukuje kompleksowej wizualizacji i przejrzystości w projektowaniu, Visio może być warte uwagi ze względu na diagramy sieciowe, funkcje współpracy wizualnej i tablicę online dla dystrybucji Teams. 👀

Najlepsze funkcje Visio

Dzięki szerokiemu zakresowi szablonów i formularzy, członkowie zespołu mogą tworzyć niemal wszystko, od map procesów po schematy organizacyjne

Oferuje płynne połączenie z innymi aplikacjami biurowymi, takimi jak Word, Excel i PowerPoint

Narzędzia do współpracy dla zdalnych Teams zapewniają, że wszyscy są na tej samej stronie

Niestandardowe dane powstania w najdrobniejszych szczegółach, w tym kształtach, kolorach i wzorach

Visio pozwala na automatyzację i może generować diagramy na podstawie informacji ze źródeł zewnętrznych

Limity Visio

Interfejs użytkownika może wydawać się nieco onieśmielający dla nowych użytkowników

Aplikacja na pulpit działa tylko w systemie Windows

Ceny Visio

Visio Plan 1 : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Visio Plan 2: $15/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Vision

G2: 4.2/5 (ponad 600 recenzji)

4.2/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 3,000 recenzji)

8. Conceptboard

przez

Conceptboard

Conceptboard zmienia sposób, w jaki Teams przeprowadzają burze mózgów, planują i przeglądają projekty. A dzięki doskonałym funkcjom współpracy, utrzymanie wszystkich na tej samej stronie jest dziecinnie proste. Alternatywa dla FigJam, taka jak Conceptboard, może być przepustką do bardziej spójnego i dynamicznego zespołu współpraca Teams doświadczenie.

Najlepsze funkcje Conceptboard

Goście mogą dołączyć i współpracować, nawet jeśli nie mają konta

Wysoka rozdzielczość podczas powiększania oznacza łatwe dostrzeżenie wszystkich szczegółów, gdy zajdzie taka potrzeba

Zawiera zaawansowane funkcje współpracy, takie jak czat, komentarze, tryb moderacji, a nawet wideokonferencje w aplikacji

Aplikacja jest wydajna niezależnie od tego, czy na tablicy znajduje się kilku, czy kilkunastu użytkowników

Użytkownicy doceniają "nieskończony" charakter tablicy, pozwalający im tworzyć bez limitów

Limity Conceptboard

Niektórzy użytkownicy uważają, że importowanie zawartości nie jest wyczyszczone i wymaga dodatkowych kroków

Ograniczona różnorodność narzędzi do rysowania, kolorów i kształtów może utrudniać rozróżnienie między kilkoma współpracownikami i dystrybucją Teams

Ceny Conceptboard

**Free

Premium: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Business: $9.50/miesiąc za użytkownika

$9.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Conceptboard oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 90 recenzji)

4.6/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

9. Creately

przez

Creately

Creately to wizualna platforma, dzięki której organizacja może przejść od burzy mózgów i tworzenia pomysłów do planowania i tworzenia strategii. Można też przejść od badań i analiz do prowadzenia warsztatów i spotkań. Niezależnie od tego, co wybierzesz, Creately przekształca pracę zespołową w czasie rzeczywistym w płynne doświadczenie.

Najlepsze funkcje Creately

Creately posiada zróżnicowany szyk szablonów do wyboru, takich jak ustawienie celów OKR, analiza SWOT,zarządzanie projektamistruktura organizacyjna i wiele innych

Opcje eksportu i udostępniania sprawiają, że wygodnie jest dzielić się wizualizacjami z innymi lub integrować je z dokumentami i prezentacjami

Aplikacja jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika dzięki wirtualnej tablicy

Dzięki rozbudowanej strukturze komentarzy i opinii, wielu użytkowników może jednocześnie pracować na tablicy i utrzymywać doskonałą komunikację

Wybieraj z biblioteki szablonów lub dostosuj szablon do potrzeb swojej organizacji

Limity Creately

Oprogramowanie oparte na sieci Web wymaga połączenia z Internetem do swojej funkcji

Użytkownicy zgłaszali problemy z kompatybilnością z niektórymi urządzeniami internetowymi lub przeglądarkami, które powodowały opóźnienia lub inne problemy z wydajnością

Ceny Creately

Osobisty: $5/miesiąc

$5/miesiąc Teams: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $89/miesiąc

$89/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Creately

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (150+ recenzji)

10. Freehand

przez

Freehand

Jeśli twój zespół szuka oprogramowania do tablic zaprojektowanego z myślą o natychmiastowej łatwości użytkowania, Freehand może być warty uwagi. Platforma online umożliwia wizualizację koncepcji i współpracę w czasie rzeczywistym.

Przy minimalnym wymaganym ustawieniu, twój zespół może przejść do szkicowania i sesji burzy mózgów w mgnieniu oka. 🎩

Najlepsze funkcje Freehand

Użytkownicy uważają, że ta tablica jest bardziej nastawiona na kreatywną pracę i jest łatwiejsza w użyciu niż inne narzędzia do tablic cyfrowych

Doskonale nadaje się do współpracy między projektantami zawartości i produktów

Biblioteka szablonów oszczędza czas

Wielu użytkowników uważa, że nie ma stromego procesu uczenia się

Funkcje takie jak komentowanie pozwalają na płynną komunikację między członkami zespołu

Limity Freehand

Brak niektórych niestandardowych opcji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają ciągłe awarie w niektórych przeglądarkach internetowych

Ceny Freehand

Free

Freehand Pro: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Enterprise: zadzwoń po cenę

Freehand oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 3 recenzje)

Znajdź najlepsze alternatywy dla FigJam dla swojego Teams

W stale ewoluującym cyfrowym krajobrazie, znalezienie

najlepsze narzędzie do obsługi Tablicy

dla Twojego zespołu jest przełomem. Wypełniając lukę między wyobraźnią a wdrożeniem, zespół

platforma współpracy

ożywia pomysły. Zachęcają do zaangażowania i przejrzystości (nawet podczas pracy zdalnej). ✨

Chociaż FigJam oferuje solidne podstawy, istnieje wiele alternatyw dla FigJam. Każda z nich oferuje funkcje, które mogą być idealne dla Ciebie i Twojej organizacji.

Jeśli więc potrzebujesz potężnej platformy wydajności, która zabierze Cię wszędzie tam, gdzie Ty i Twój zespół chcecie się udać, rozważ ClickUp. To miejsce, w którym wszystkie Twoje tablice, zarządzanie projektami i planowanie projektów mogą się płynnie integrować. Pozwól rozwinąć się nieskończonemu wachlarzowi możliwości i

zarejestruj się w ClickUp

-na zawsze za darmo.