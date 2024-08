10 przykładów diagramów dla każdego rodzaju projektu

Wszyscy słyszeliśmy zwrot "jakość ponad ilość", prawda?

Walcząc z zębami i paznokciami przez całe gimnazjum, była to _ mantra, według której należy żyć, a nawet teraz ten sentyment wciąż jest prawdziwy, jeśli chodzi o wiele rzeczy w życiu.

Ale właśnie o to chodzi! Teraz wiemy, że jakość i ilość są niezbędnymi i stałymi elementami życia.

Niezależnie od tego, czy informacje są jakościowe, czy ilościowe, musimy spojrzeć na te elementy jako oddzielne jednostki, aby je właściwie zrozumieć. W tym miejscu przydają się wykresy i diagramy.

Informacje liczbowe są reprezentowane przez kolumny, wykresy liniowe, wykresy słupkowe lub - moje ulubione - wykresy kołowe.

Podczas gdy dane jakościowe (informacje nieokreślone przez pojedynczą liczbę) są lepiej reprezentowane przez diagramy, takie jak

Mapy myśli

Wykresy Gantta

Oba są kluczem do sukcesu każdego zdrowego biznesu, ale czasami wymyślenie odpowiednich diagramów, które najlepiej przekazują informacje jakościowe, jest trudne. Właśnie dlatego pokochasz ten blog.

Potraktuj ten artykuł jako swój nowy przewodnik po 10 najlepszych diagramach, które musisz znać dla każdego rodzaju przepływu pracy, w tym kiedy ich używać, przykłady, rzeczywiste referencje i niezbędne sztuczki do ich szybkiego tworzenia.

10 przykładowych rodzajów diagramów dla Twojego zespołu

Zanim przejdziemy dalej, wyjaśnijmy sobie coś. czym są dane jakościowe?

Dane jakościowe to wszelkie informacje, których nie można wyrazić za pomocą wartości liczbowej lub policzyć. Mogą one obejmować kroki w przepływie pracy, członków organizacji, obrazy, koncepcje, osie czasu i wiele innych.

Podobnie jak w przypadku danych ilościowych, istnieje właściwy i niewłaściwy sposób wyrażania danych jakościowych w zależności od tego, co próbujesz z nimi zrobić. Dlatego tak ważne jest określenie celu informacji przed wyborem konkretnego typu diagramu.

Może się to wydawać trudne, ale dla wszystkich moich kolegów uczących się wizualnie, będzie to miało o wiele więcej sensu, gdy zobaczysz przykłady IRL - które mamy dla Ciebie!

Bez zbędnych ceregieli, oto 10 naszych ulubionych diagramów z przykładami.

1. Diagram mapy myśli

Jeśli kiedykolwiek używałeś

darmowego oprogramowania do zarządzania projektami

ClickUp

prawdopodobnie słyszałeś o tym popularnym diagramie przepływu pracy. Mapy myśli są doskonałym

narzędziem do tworzenia diagramów

, planowania przepływów pracy, wizualizacji danych,

burza mózgów nowych procesów

-i czuć się kreatywnie podczas robienia tego!

Diagramy te zazwyczaj zaczynają się od jednego głównego pomysłu lub celu końcowego, a następnie w naturalny sposób nabierają kształtu. Są one bardzo wizualne, a najlepsze z nich są również elastyczne, konfigurowalne i umożliwiają współpracę.

Podobnie jak sieć lub nawet strumień świadomości, mapy myśli łączą ze sobą pomysły (węzły), aby wizualnie przekazać, w jaki sposób jeden

faza projektu

prowadzi do następnego.

Tworzenie przepływu pracy w celu przedstawienia procesu dokumentacji technicznej z lotu ptaka za pomocą ClickUp Mind Maps

I to nie jest nawet najlepsza część! Mapy myśli mogą mieć dowolną strukturę lub formę. Dzięki zasobom takim jak

tablice cyfrowe

możesz zbudować swoją mapę myśli tak, jak zrobiłbyś to w ciągu dnia - dodając kształty, łączniki, media, a nawet angażując cały zespół.

Kiedy używać diagramu mapy myśli?

Chociaż jest to popularny diagram do planowania nowych procesów biznesowych lub projektów, mapy myśli są również używane do takich rzeczy, jak mapy sieci opisujące różne role w firmie, burza mózgów możliwych odpowiedzi na główne pytanie lub badanie podtematów większego tematu.

Mapy myśli mają być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, z pomocą jednego z wielu

darmowych szablonów Mind Map

i dostępnych zasobów, nigdy nie poczujesz się osamotniony w procesie tworzenia swojej pierwszej mapy.

Użyj map myśli, aby opracować plany lub strategie dotyczące zadań w życiu osobistym i zawodowym, w tym:

Rozwój biznesu

OKR

Burza mózgów

Prezentacje infograficzne

Onboarding

Plany działania

Zarządzanie czasem

Gotowy do stworzenia własnej mapy myśli? Zacznij od tego

Prosty szablon mapy myśli od ClickUp

i obserwuj, jak Twój przepływ pracy ożywa. 💜

Usprawnij burzę mózgów dzięki szablonowi prostej mapy myśli ClickUp

2. Schemat hierarchii

Jeśli słuchasz uważnie, możesz niemal usłyszeć jednogłośne "Ahhhhh" i zgodne skinienie głową od każdego

ClickUp na całym świecie

. Uwielbiamy diagramy hierarchii - to podstawa naszej platformy!

Podobnie jak rosyjska lalka zagnieżdżona, diagramy hierarchii zaczynają się od jednego, wszechogarniającego tematu (np. całej organizacji lub dużego działu) i kategoryzują wszystko pod tym parasolem, dzieląc je na podobne, łatwiejsze w zarządzaniu fragmenty.

Unikalna hierarchia ClickUp zapewnia elastyczność w organizowaniu zespołów dowolnej wielkości

O naszym systemie Hierarchii moglibyśmy mówić całymi dniami! Przeczytaj więcej o tym, jak

Unikalna Hierarchia ClickUp

może pomóc w stworzeniu idealnej infrastruktury do skalowania działalności.

Kiedy używać diagramu hierarchii?

Diagramy hierarchii to bardzo wizualny sposób organizowania wszystkiego - od organizacji po działy, złożone projekty i codzienne zadania.

Podczas gdy schematy organizacyjne pokazują relacje między osobami pełniącymi poszczególne role, diagramy hierarchii pokazują, jak każde codzienne zadanie lub projekt wpisuje się w szerszy obraz.

3. Diagram macierzowy

Z pewnością widziałeś już ten typ diagramu - być może nawet użyłeś go, aby zrozumieć skomplikowaną sytuację lub ważną decyzję!

Idealne do kategoryzowania wielu elementów, diagramy macierzowe składają się z

czterech ćwiartek

na dwóch osiach. Każda ćwiartka reprezentuje inną kategorię, podczas gdy obie osie czasami reprezentują dwa przeciwstawne stałe tematy - jak dobrze lub słabo coś działa, jak dużo lub jak mało czegoś występuje itp. Mimo to, osie niekoniecznie muszą cokolwiek reprezentować. W niektórych przypadkach osie służą po prostu jako granice do wizualnego podziału danych na cztery obszary.

Jak mapy myśli,

szablony macierzy

są konfigurowalne. Informacje mogą być podzielone na ćwiartki w formie listy lub wykreślone w określonych punktach względem tego, co reprezentują osie.

Kiedy używać diagramu macierzowego?

Diagramy macierzowe mogą być wykorzystywane zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Kierownicy projektów mogą używać tego typu diagramów do:

Określenia potencjalnego sukcesu nowego projektu

Identyfikacji obszarów potrzeb w ich strategii biznesowej

Ustalania priorytetów nowych pomysłów

Porównywać swoje projekty własną konkurencyjność w stosunku do podobnych istniejących projektów

Użycie

Szablon matrycy identyfikowalności ClickUp

do śledzenia wszystkich szczegółów technicznych Twojej firmy.

Szablon matrycy identyfikowalności ClickUp zapewnia łatwy sposób mapowania tych relacji w zorganizowany i kompleksowy sposób.

Czy wspominaliśmy już, że diagramy macierzowe są przydatne w różnych branżach?

Jednym z podstawowych diagramów, które zawsze wykorzystuję i za którymi się opowiadam, jest macierz przypisania odpowiedzialności, inaczej znana jako RACI (czyli Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) Matryca RACI jest częścią większej domeny_ zarządzania interesariuszami i zaangażowanie, które pozwala zespołowi i kierownikowi projektu zachować porządek. Celem macierzy RACI jest ocena interesariuszy i udokumentowanie roli i odpowiedzialności każdej osoby w konkretnym projekcie Matryce RACI muszą być proste i przystępne; każdy członek zespołu powinien być w stanie bez trudu przejrzeć i zrozumieć matrycę. Głównym twórcą macierzy RACI jest kierownik projektu i zespół projektowy, ponieważ najlepszym zastosowaniem tego diagramu jest wzajemne rozliczanie się z pracy przez każdego członka zespołu, przy jednoczesnym działaniu jako punkt odniesienia dla kierowników projektów delegować pracę do właściwej osoby.

Christian Figueroa , kierownik projektu w Krajowa Rada Stanowych Zarządów Pielęgniarstwa (NCSBN)

Przykład diagramu matrycowego autorstwa Christiana Figueroa dla NCSBN

4. Diagram kołowy

Prawie jak jakościowy odpowiednik klasycznego wykresu kołowego, diagramy kołowe pokazują, jak różne elementy łączą się, tworząc jeden cały produkt lub pomysł. Ale oto kicker - zamiast przekazywać, jaką część koła (lub tortu) reprezentuje każdy element, sekcje diagramu kołowego są podzielone równo.

Diagramy kołowe mogą być tworzone przy użyciu jednego okręgu podzielonego przez określoną liczbę kategorii lub jako liczba okręgów ułożonych w okrąg. 🤯

Diagram kołowy można dostosować za pomocą kolorów lub obrazów, które odnoszą się do każdego elementu. Możesz także uszeregować każdy element diagramu kołowego za pomocą koncentrycznych okręgów, aby przekazać hierarchię lub znaczenie każdej warstwy.

Dodawaj kształty, tekst, notatki, a nawet przekształcaj elementy diagramu kołowego w zadania za pomocą aplikacji ClickUp Whiteboards

Kiedy używać diagramu kołowego?

Ten typ diagramu jest niezwykle wszechstronny. Niezależnie od tego, czy pokazujesz różne miasta, które składają się na stan, czy fazy niezbędne do ukończenia pojedynczego projektu, diagramy kołowe są doskonałymi pomocami wizualnymi, które można mieć pod ręką na spotkaniach z interesariuszami projektu podczas przedstawiania nowych pomysłów lub rozbijania wieloetapowego procesu.

Bonus:_ **Oprogramowanie do zarządzania udziałowcami !

5. Diagram analizy SWOT

Diagramy analizy SWOT wyglądają bardzo podobnie do diagramów macierzowych, a niektóre zespoły mogą nawet używać ich zamiennie. Diagramy analizy SWOT mają jednak wąsko zdefiniowany cel.

Wiele diagramów na tej liście ma cudownie rozmyte granice, które można naginać i dostosowywać do własnych potrzeb, ale

Diagramy SWOT

niekoniecznie są takie same. Na przykład można przekształcić diagram macierzowy w diagram SWOT, ale nie na odwrót. A to dlatego, że granice tego diagramu są określone w jego nazwie!

S: Mocne strony W: Słabe strony O: Szanse T: Zagrożenia

Podobnie jak w przypadku diagramu macierzowego, użyj dwóch osi, aby utworzyć cztery kwadranty, a następnie oznacz każdy kwadrant, aby reprezentował cztery obszary SWOT.

Diagramy analizy SWOT są używane do określenia, jak Twoja firma lub produkt wypada w porównaniu z czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Jakie są mocne strony produktu?

Czy istnieją jakieś wewnętrzne obszary słabości lub powody, które mogą zniechęcić klienta do wyboru produktu?

Jak można wykorzystać zewnętrzne możliwości rozwoju? Czy istnieją wyraźne obszary pod twoją kontrolą, które możesz wykorzystać, takie jak szkolenia, ludzie lub zasoby, które mogą pomóc w poprawie?

Jakie czynniki zewnętrzne zagrażają wydajności produktu? AKA, tańsze alternatywy, przeszkody, podobni konkurenci itp.

Kreatywność w diagramie SWOT przejawia się w sposobie tworzenia czterech ćwiartek, kolorach, mediach, obrazach i szczegółach dodawanych do zasobu. Na tym polega piękno tego diagramu!

Są one łatwe do skonfigurowania na papierze lub na tablicy cyfrowej, pozostawiając dużo czasu na wypełnienie diagramu według własnego uznania. 🎨

Kiedy używać diagramu SWOT?

Niezależnie od rodzaju działalności lub produktu, diagramy analizy SWOT mają kluczowe znaczenie dla określenia takich kwestii, jak dopasowanie produktu do rynku lub udowodnienie przyszłego sukcesu.

Wykres analizy SWOT może być wykorzystany do identyfikacji i oceny mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń firmy Analiza SWOT nie jest ćwiczeniem statycznym - powinna być przeprowadzana regularnie, aby zapewnić dokładność i aktualność informacji W naszym przypadku to ćwiczenie jest niezwykle korzystne. Pomogło nam ono skoncentrować nasze wysiłki na obszarach, które z największym prawdopodobieństwem doprowadzą do sukcesu oraz opracować strategie radzenia sobie z potencjalnymi problemami. Na przykład, znacznie usprawniliśmy nasz proces wdrażania nowych członków, co skutkuje znacznie szybszą integracją w zespole

Asako Ito, założycielka

Divine Lashes

Przykładowy diagram analizy SWOT autorstwa Asako Ito w Divine Lashes

Nie musisz prowadzić własnej firmy, aby skorzystać z analiz SWOT, możesz również wykorzystać je do określenia własnych obszarów siły i poprawy jako lider, freelancer lub przedsiębiorca.

Jako strateg biznesowy tworzę analizę SWOT dla mojej firmy co kwartał i radzę moim klientom, aby robili to samo. Analiza SWOT przypomina liderom o mocnych stronach ich firmy, ale także o słabych obszarach, które wymagają pracy, a także o zewnętrznych szansach i zagrożeniach, na które należy zwrócić uwagę. Ponieważ świat biznesu, a zwłaszcza świat online/cyfrowy, ewoluuje tak szybko, kwartalna analiza SWOT pomaga firmom wykorzystać trendy i w odpowiednim czasie zmienić strategię biznesową lub marketingową

Jennifer Drago cEO i założycielka Peak to Profit, LLC

Przykładowy diagram analizy SWOT autorstwa Jennifer Drago w Peak to Profit

6. Diagram schematu organizacyjnego

Podobnie jak diagram hierarchii, schemat organizacyjny przedstawia role i relacje między każdym stanowiskiem w organizacji. Schematy organizacyjne mogą być przedstawiane od góry do dołu, poziomo, jako macierz organizacyjna lub TBH, jakikolwiek inny sposób, który ma dla ciebie sens.

Pomyśl o swojej

schemat organizacyjny

jako drzewo genealogiczne Twojej firmy - wyrażające, w jaki sposób łańcuch dowodzenia przepływa przez całą organizację i kto bezpośrednio komu podlega.

Learn **Jak utworzyć schemat organizacyjny w Arkuszach Google!

Kiedy używać schematu organizacyjnego?

Może ci się wydawać, że masz już dość solidną wiedzę na temat swojej struktury organizacyjnej, ale zawsze dobrze jest mieć schemat organizacyjny jako źródło informacji dla innych członków zespołu, nowych pracowników, potencjalnych inwestorów i interesariuszy.

Ponadto, jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Posiadanie schematu organizacyjnego pod ręką jest często najskuteczniejszym sposobem przekazywania aktualizacji do łańcucha dowodzenia, tego, jak decyzje wpływają na całą grupę i wewnętrzne ruchy.

Co więcej, zaktualizowany i łatwo dostępny schemat organizacyjny to świetny sposób na zachęcanie do tworzenia wewnętrznych sieci kontaktów.

Umożliw swoim pracownikom współpracę między działami lub dotarcie do potencjalnych mentorów, których w przeciwnym razie mogliby nigdy nie spotkać!

Sprawdź te_ **Narzędzia do tworzenia diagramów UML !

Jako startup, ważne jest, aby dostosować wszystkich w organizacji i mieć jasne role odpowiedzialności. Mamy dynamiczny schemat organizacyjny, aby pokazać jasne struktury raportowania dla wszystkich pracowników w firmie. Gdy wszyscy rozumieją swoje role, obowiązki i struktury raportowania, pracujemy razem wydajniej, rozumiemy wzajemne oczekiwania i osiągamy wspólne cele, komunikując się uczciwie i otwarcie

Chad Rubin cEO i założyciel

Profasee

Przykład schematu organizacyjnego autorstwa Chada Rubina z Profasee

7. Diagram wykresu Gantta

Kolejny ulubiony ClickUp. 💖

A

Diagram wykresu Gantta

przedstawia oś czasu projektu, zorganizowaną poziomo na wykresie słupkowym.

Podobnie jak diagram macierzowy, wykresy Gantta leżą na dwóch osiach. Oś X odnosi się bezpośrednio do osi czasu - dni, tygodni lub miesięcy potrzebnych do objęcia całego projektu. Oś Y zawiera każde zadanie potrzebne do ukończenia projektu, każde zadanie jest reprezentowane jako pasek na osi czasu.

Rozciągając każdy słupek (zadanie) na dni lub tygodnie potrzebne do ich wykonania, wykres Gantta nabiera kształtu. Początek każdego słupka reprezentuje datę rozpoczęcia każdego zadania, a koniec słupka reprezentuje jego termin.

Grupuj, filtruj lub ukrywaj zadania na wykresach Gantta w ClickUp 3.0, aby śledzić i łączyć przepływy pracy we wszystkich zadaniach

Częścią piękna wykresów Gantta jest to, jak wiele informacji można przekazać na jednym ekranie. W zależności od używanego oprogramowania do zarządzania projektami lub wybranego szablonu, wykresy Gantta mogą komunikować się wizualnie:

Relacje i zależności między zadaniami

Kamienie milowe zadań

Wiele projektów jednocześnie

Planowane i rzeczywiste terminy realizacji

I wiele więcej 🤯

Brzmi całkiem fajnie, co? Wykresy Gantta to marzenie każdego kierownika projektu, a my mamy dla nich najlepsze rozwiązanie

Przewodnik po wykresach Gantta

aby dowiedzieć się dokładnie, dlaczego potrzebujesz ich w swoim życiu.

Kiedy używać wykresu Gantta?

Wykresy Gantta są łatwe do odczytania i proste w konfiguracji, dzięki czemu idealnie nadają się do praktycznie każdego przypadku użycia, w tym

projekty budowlane

kampanie marketingowe, edukacja, codzienne zadania, planowanie wydarzeń i wiele innych.

A z pomocą

elastyczny szablon

stworzenie własnego wykresu Gantta nigdy nie było łatwiejsze! Ten prosty

Szablon wykresu Gantta od ClickUp

jest idealnym punktem wyjścia dla każdego, kto chce zanurzyć palce w fontannie wykresów Gantta.

Zidentyfikuj blokady na wczesnym etapie i podejmij natychmiastowe działania w celu sprawnego ukończenia projektu dzięki szablonowi ClickUp Simple Gantt Chart Template

8. Schemat przepływu pracy

Piękno danych jakościowych polega na tym, że można je wyrazić na wiele różnych sposobów! Możesz już zauważyć pewne podobieństwa między różnymi przykładami diagramów na tej liście lub zobaczyć, jak możesz użyć dwóch rodzajów diagramów do przedstawienia tego samego zestawu informacji.

Kilka z tych diagramów jest do pewnego stopnia przydatnych do planowania przepływów pracy, ale

diagramy przepływu pracy

mają bardziej konkretny cel końcowy i wymagają pewnych niepodlegających negocjacjom informacji.

Diagramy przepływu pracy pomagają

zarządzać czasem i zadaniami

zaangażowanych w osiągnięcie celu poprzez podział rzeczy na:

Co należy zrobić

Co jest w toku

Co jest już ukończone

Diagramy te mogą przybierać różne kształty i formy w zależności od złożoności istniejących procesów, ale wszystkie będą logiczne,

przepływ zadań od początku do końca

w odniesieniu do osi czasu, aby upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem.

Niektóre wspólne cechy

diagramy przepływu pracy obejmują swimlanes

aby określić, kto jest odpowiedzialny za które zadania oraz strzałki lub łączniki, aby pokazać relacje między zadaniami.

Bonus:_ RACI Chart Examples & RACI Chart Templates !

Kiedy używać diagramu przepływu pracy?

Diagramy przepływu pracy są popularne w zarządzaniu projektami, ale mogą również odnosić się do praktycznie każdego osobistego procesu, takiego jak dzień pracy, cele kwartalne, planowanie edukacji, a nawet szkolenie nowego psa.

Wyraźnie mapując każdą fazę projektu lub celu, możesz zapobiec wąskim gardłom, zanim się pojawią, poprawić komunikację w zespole, zwiększyć wydajność i przejąć większą odpowiedzialność za osiągane rzeczy. Uwielbiamy to.

Bonus:_ **Szablony diagramów pokrewieństwa & **narzędzia do tworzenia diagramów pokrewieństwa !

Zarządzając programem coachingu grupowego lub kohortą, można odnieść wrażenie, że wszystkie elementy administracji, opracowywania programu nauczania, realizacji i wsparcia studentów są zdezorganizowane. Jako konsultant dla założycieli internetowych programów edukacyjnych i certyfikacyjnych, odkrywam, że tworzenie spójnych_ zarządzanie programem ma zasadnicze znaczenie dla efektywności zarządzania edukacją online W ClickUp utworzyłem główną przestrzeń w ramach przepływu pracy "Coaching grupowy" z kilkoma folderami zorganizowanymi w oparciu o ten konkretny temat. Korzystając z widoku kalendarza dla całej przestrzeni i organizując listy i foldery według kolorów w ClickUp, mogę zidentyfikować nadchodzące sesje na żywo, które e-maile mają jaki status i jakie posty są planowane lub pisane dla grupy społeczności. Ten przepływ pracy ma największy sens w przypadku wirtualnych doświadczeń edukacyjnych, ale można go również zmodyfikować w celu dostosowania do osobistych szkoleń edukacyjnych

Melody Johnson, założycielka The Course Consultant

Przykład diagramu przepływu pracy stworzony w ClickUp przez Melody Johnson w The Course Consultant

9.

Schemat blokowy

Podobny do diagramu przepływu pracy,

diagramy przepływu wizualizują ścieżkę

w określonym procesie.

Najpierw zdefiniuj wyraźny punkt początkowy i końcowy diagramu, a następnie użyj kształtów do reprezentowania każdego kroku w procesie. Połącz te kształty liniami i strzałkami, aby wyrazić kolejność operacji.

ClickUp Whiteboards oferuje wszystkie kreatywne i ułatwiające współpracę funkcje potrzebne do tworzenia schematów blokowych marzeń

Kiedy używać schematu blokowego?

Chociaż schematy blokowe są powszechnie używane do mapowania serii zdarzeń od początku do końca, można również dodać opcje tak lub nie do kształtów, aby dodać dodatkowe procesy do diagramu na wypadek, gdyby coś się zmieniło.

Na stanowiskach związanych z opieką zdrowotną, gdzie masz do czynienia z pacjentem, obsługą klienta lub rozwiązywaniem problemów, może to być bardzo pomocne!

Dla kierowników projektów schematy blokowe są doskonałym punktem wyjścia do oceny czasu, zasobów i kroków związanych z realizacją nowych przedsięwzięć.

Użyj

Szablon schematu blokowego linii pływackiej ClickUp

do następnego projektu!

Wykorzystaj w pełni swoje przepływy pracy za pomocą Whiteboards dzięki szablonowi Swimlane Flowchart firmy ClickUp

10. Diagram wykresu PERT

Ostatnie na naszej liście są

Diagramy wykresu PERT

które są jak mapy myśli, które koncentrują się głównie na

kamienie milowe projektu

które składają się na

ścieżka krytyczna

.

Podobnie jak schematy blokowe,

Wykresy PERT

łączą kształty (zadania) za pomocą strzałek, aby przekazać przepływ zdarzeń w projekcie - ale są bardziej wykorzystywane do definiowania relacji między zadaniami niż do dostarczania aktualnych informacji na temat procesu projektu.

Jednak dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania projektami, wykresy PERT mogą zajść bardzo daleko! Skrót od Program Evaluation Review Technique, wykresy PERT mogą pomóc w wizualizacji wielu ścieżek do ukończenia projektu i ustaleniu priorytetów najważniejszych zadań.

Jedną z wad wykresów PERT jest to, że ich konfiguracja, edycja i aktualizacja może być nieco czasochłonna. Na szczęście intuicyjny i dynamiczny szablon, taki jak ten

Szablon wykresu PERT od ClickUp

został zaprojektowany, aby sprostać dokładnie temu wyzwaniu.

Szablon wykresu PERT od ClickUp pomaga stworzyć szczegółową wizualną oś czasu dla projektu, dzięki czemu możesz pozostać na bieżąco i upewnić się, że żaden szczegół nie zostanie przeoczony.

Kiedy używać diagramu PERT?

Wykresy PERT są bardziej zaawansowanym spojrzeniem na projekt. Są to pomocne diagramy, do których można się zwrócić podczas planowania projektu kluczowe kamienie milowe lub określenie ścieżki krytycznej. Ponadto wykresy PERT mogą dać ci wyobrażenie o tym, ile czasu może zająć każde zadanie, zwłaszcza jeśli nie przystępujesz do projektu z jasnym oszacowaniem czasu.

bonus:_ *Alternatywy Draw.io* > Użyliśmy wykresu PERT podczas tworzenia naszej aplikacji internetowej dla naszej firmy. Nie jestem inżynierem, ale mój współzałożyciel jest, więc ważne było dla niego zbudowanie wykresu, który pokazuje przepływ naszych systemów i to, w jaki sposób są one zależne / niezależne od siebie nawzajem > > Pozwala mi to wizualizować przepływ danych, renderowanie aplikacji i oś czasu przepływu danych przez nasze różne systemy. Korzystając z tego wykresu, mój współzałożyciel może łatwo wyartykułować, gdzie obecnie pojawiają się problemy z naszą aplikacją i podzielić się nimi z innymi osobami i ze mną w naszym zespole

Nick Cotter , założyciel Growann

Przykład wykresu PERT autorstwa Nicka Cottera z Growann

Tworzenie diagramów za pomocą ClickUp

Dobra, to było dużo diagramów - i w pewnym momencie prawdopodobnie będziesz musiał użyć ich wszystkich! Ale jest światełko na końcu tego wypełnionego pracą tunelu, ponieważ masz

ClickUp

. 😊

ClickUp to najlepsza, wszechstronna platforma produktywności do zarządzania projektami, tworzenia pięknych diagramów i pracy z zespołem bez konieczności otwierania kolejnej karty. Wśród stale rosnącej listy w pełni konfigurowalnych funkcji ClickUp znajdują się wbudowane narzędzia Mind Maps, Gantt i cyfrowe tablice - czego chcieć więcej!

Pokażemy ci, jak one działają. 🤓

Widok Gantta w ClickUp

ClickUp został zaprojektowany z myślą o optymalizacji procesów i oszczędności czasu, niezależnie od wielkości zespołu czy branży. Zazwyczaj tworzenie wykresu Gantta i jego ręczna aktualizacja wymaga wiele pracy, aby upewnić się, że pozostanie on użyteczny! Ale w ClickUp tak nie jest. 👏

Widok Gantta w ClickUp

jest bezpośrednio połączony z przepływem pracy i automatycznie aktualizuje się, odzwierciedlając wszelkie postępy.

Wyświetlanie większej liczby elementów, takich jak osoby przydzielone, terminy i inne, na pasku bocznym widoku Gantta

Oś czasu będzie naturalnie nabierać kształtu w miarę dodawania zadań, terminów i dat rozpoczęcia do projektu.

Mapy myśli ClickUp

ClickUp Mind Maps

są idealne do tworzenia diagramów sieciowych, które nakreślają postęp projektu. Mapy myśli są również idealnym narzędziem do tworzenia schematów organizacyjnych, schematów blokowych, wykresów PERT, wykresów przepływu pracy i wielu innych - są aż tak wszechstronne!

Wizualnie planuj i organizuj pomysły, zadania, przepływy pracy i nie tylko, dzięki intuicyjnej funkcji przeciągania i upuszczania ClickUp. Następnie przeciągnij gałęzie, aby pokazać relacje zadań i zależności, lub dostosuj lokalizacje węzłów, aby uporządkować i zmienić układ obszaru roboczego.

A jeśli nie chcesz, by Twoja mapa myśli zawierała wszystkie zadania, wypróbuj tryb Blank! Węzły nie będą powiązane z żadną konkretną strukturą zadań, więc możesz być tak kreatywny, jak tylko dusza zapragnie. ❤️‍🔥

Dostosuj swoją mapę myśli od podstaw w ClickUp z trybem pustym

Tablice ClickUp

Oprogramowanie do tablic cyfrowych

jest obecnie w modzie, ale czy wiesz, że ClickUp jest jedną z niewielu platform, które pozwalają na zbudowanie własnej funkcji tablicy od podstaw? 🍪

Tablice ClickUp

zapewniają nieskończoną przestrzeń do rysowania wykresów i diagramów dowolnego rodzaju - nawet map myśli, macierzy, SWOT, diagramów kołowych i praktycznie wszystkiego innego. Nie wspominając o tym, że ClickUp oferuje mnóstwo szablonów diagramów specjalnie dla swoich tablic do współpracy, aby pomóc Ci

zaoszczędzić czas

i zacząć działać jak najszybciej.

Dodawaj kształty, które konwertują się bezpośrednio na zadania ClickUp i łączą się z przepływem pracy, a następnie rysuj połączenia między nimi, aby łatwo pokazać kolejność zadań.

Konwertuj kształty na zadania w ClickUp Whiteboard, aby natychmiast zacząć wdrażać swój schemat blokowy w życie

Bez względu na poziom doświadczenia, komfort kreatywności lub pożądany typ diagramu, ClickUp Whiteboards będzie Twoją nową ulubioną zabawką.

a czy wspomnieliśmy, że wszystkie te funkcje są całkowicie darmowe ?_

Zacznij tworzyć łatwiejsze, bardziej wizualne i intuicyjne diagramy dzięki Mind Maps, Gantt view i Whiteboards w ClickUp! 📈