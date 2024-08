Jak korzystać ze skumulowanego diagramu przepływu w zarządzaniu projektami?

Jak mówi stare chińskie przysłowie, "aby przenieść górę, musisz zacząć od usuwania małych kamieni każdego dnia" Jako zespół projektowy, twoja widoczność jest często krótkoterminowa, koncentrując się na zadaniach, podzadaniach i najdrobniejszych szczegółach.

Prawdziwy postęp w projekcie polega jednak na tym, jak te drobne aspekty składają się na znaczącą całość. Innymi słowy, postęp projektu najlepiej mierzyć w sposób skumulowany.

W tym wpisie na blogu omawiamy, w jaki sposób można wykorzystać skumulowany diagram przepływu (CFD), aby dokładnie i skutecznie zademonstrować powodzenie projektu.

Czym jest skumulowany diagram przepływu?

Skumulowany diagram przepływu pokazuje kumulację postępów w czasie. W rozwoju Agile, skumulowane diagramy przepływu są mapą zadania/wydarzenia na osi pionowej (oś Y), z czasem wykreślonym na osi poziomej (oś X).

Weźmy przykład projektu inżynieryjnego. Możesz mapować dowolne skumulowane metryki, takie jak zakończone zadania, rozwiązane błędy lub przepustowość. Można również śledzić wiele metryk na tym samym skumulowanym wykresie przepływu.

Skumulowany wykres przepływu w ClickUp, gdzie zielona linia oznacza zakończoną pracę, a szara linia oznacza to, co pozostało do wykonania

Typowy zespół Agile wykorzystuje skumulowane diagramy przepływu do śledzenia trzech kluczowych wskaźników:

Cycle time : Czas potrzebny na zakończenie zadania, od początku do końca

: Czas potrzebny na zakończenie zadania, od początku do końca Praca w toku : Liczba aktualnie wykonywanych zadań

: Liczba aktualnie wykonywanych zadań Wydajność: Liczba zadań, które zespół może zakończyć w danym okresie

Korzyści z używania skumulowanego diagramu przepływu w projektach Agile

W metodologii Kanban skumulowany diagram przepływu jest zaawansowanym narzędziem analitycznym. Działa on jako narzędzie wizualizacji danych zapewniając lepszą przejrzystość i kontrolę.

Jak np narzędzie do tworzenia szkieletów który pomaga wizualizować gołe kości aplikacji, idealny skumulowany diagram przepływu pokazuje podstawy postępu. Oto kilka kluczowych zalet skumulowanego diagramu przepływu.

Monitorowanie postępu: W widoku jednopanelowym, skumulowane diagramy przepływu pokazują postęp, jaki został osiągnięty i zadania, które pozostały do zakończenia.

Miej oko na kondycję projektu, korzystając z zaawansowanej analityki w ClickUp

Lepsza widoczność: W prostej wizualizacji CFD oferuje widoczność ogólnego cyklu pracy, działając jak widok projektu z lotu ptaka.

Oszacowanie wysiłku: Korzystając z CFD, można obliczyć czas realizacji dla elementów zaległości i oszacować wysiłek/czas potrzebny do zakończenia dodatkowych historii użytkowników.

Zarządzanie obciążeniem pracą: Po naniesieniu przypisanych zadań i zakończonych zadań na ten sam skumulowany diagram przepływu, można porównać tempo postępu. Jeśli wykres jest nietypowo przekrzywiony, oznacza to, że występuje problem z zarządzaniem obciążeniem pracą.

Optymalizacja cyklu pracy

: CFD pomaga śledzić dystrybucję projektów na poszczególnych scenach procesu, umożliwiając dostrzeżenie stabilności cyklu pracy. Na przykład, jeśli wykres pokazuje kumulację zadań na danej scenie, może to oznaczać nieproporcjonalne obciążenie pracą.

Identyfikacja wąskich gardeł: Gdy tempo postępu spada (tj. wykres spłaszcza się), można natychmiast śledzić problemy. Dzięki analizie przyczyn źródłowych można skutecznie identyfikować wąskie gardła i wyzwania.

Optymalizacja procesów

: Teams mogą analizować trendy i wzorce w czasie, aby utrzymać ciągłe doskonalenie procesów.

Poprawa wydajności: Teams mogą wykreślić metryki z dwóch różnych okresów na tym samym wykresie, aby porównać wydajność i opracować strategię poprawy.

Jak utworzyć skumulowany diagram przepływów

Jako podstawowe narzędzie w zwinnym zarządzaniu projektami, każdy kierownik projektu powinien nauczyć się tworzyć skumulowane diagramy przepływu. Możesz to zrobić za pomocą dowolnego z narzędzia do tworzenia diagramów pokrewieństwa . Oto jak to zrobić.

Śledzenie elementów mojej pracy

Na początek wprowadź wszystkie swoje zadania i podzadania do systemu zarządzania projektami, takiego jak ClickUp. Zapisz szczegółowe opisy, aby upewnić się, że członkowie zespołu rozumieją, czego się od nich oczekuje.

Następnie podziel je na foldery zgodnie z własnymi potrzebami. Upewnij się, że wszystkie nowe zadania są również przesyłane do ClickUp.

Ustal relacje pomiędzy zadaniami

Mimo że każdy projekt jest zbiorem zadań, nie istnieją one w izolacji. Zadania są ze sobą wzajemnie powiązane, zasilając dalsze działania.

Używaj oprogramowanie do tworzenia map myśli aby namalować kompleksowy obraz połączeń i zależności. Sprawdź niektóre z najbardziej skutecznych oprogramowanie do tworzenia map myśli dla komputerów Mac .

Mapy myśli oparte na zadaniach w ClickUp

W fazie planu, Mapy myśli ClickUp może pomóc w tworzeniu schematów przepływu ilustrujących, w jaki sposób każde zadanie odnosi się do innych. Można również zaznaczać zależności między zadaniami i członkami zespołu.

Definiowanie cykli pracy

Każde zadanie przechodzi przez kilka scen procesu w swoim cyklu życia. Sceny zadania w projektach Agile mogą być do zrobienia, w trakcie, zrobione, testowe itp. W zależności od charakteru tworzonego oprogramowania, możesz potrzebować niestandardowych statusów, które możesz dodać bez wysiłku w ClickUp.

niestandardowe statusy w ClickUp_

Dane dziennika

Teraz, gdy ustawienia projektu są zakończone, nadszedł czas, aby regularnie i konsekwentnie rejestrować dane. Użyj funkcji Tablica ClickUp aby przeprowadzić burzę mózgów na temat punktów danych, które chcesz uchwycić. Zachęć Teams do ich aktywnego śledzenia.

ClickUp umożliwia natywne rejestrowanie danych w wielu metrykach, takich jak:

Daty rozpoczęcia i zakończenia

Szacowany czas

Śledzenie czasu

Priorytet

Status zadania

Użytkownik wykonujący zadanie

Upewnij się, że dane te są tak dokładne i aktualne, jak to tylko możliwe, aby skumulowany diagram przepływu był skuteczny.

Wygeneruj skumulowany diagram przepływu

Użyj ClickUp do tworzenia kolorowych diagramów skumulowanego przepływu w celu wizualizacji postępu projektu. Elastyczny pulpit ClickUp umożliwia tworzenie potrzebnych wykresów i diagramów.

Wykresy skumulowane

Wykres skumulowanego przepływu projektu na ClickUp

Twórz skumulowane wykresy wydajności dla sprintów, zadań, funkcji, błędów itp. Wybieraj źródła danych, takie jak okres czasu i typ obciążenia pracą dla niestandardowych raportów.

Wykresy Burndown

Wykres spalania na ClickUp

Użyj ClickUp do śledzenia rzeczywistego postępu projektu w porównaniu do celu. Uzyskaj zautomatyzowane prognozy dotyczące tego, kiedy zakończysz projekt, jeśli będziesz podążać tą samą trajektorią.

Wykresy spalania

Zobacz, ile pracy zostało zakończone i co pozostało na wykresie skumulowanego przepływu na ClickUp.

Wykresy prędkości

Wykresy wydajności zespołu na ClickUp

Śledź wskaźnik zakończonych zadań w czasie. Możesz to zrobić według dnia, tygodnia, sprintu, miesiąca lub dłuższego okresu czasu na ClickUp. Wykorzystaj to do zrobienia wykresu trendów dotyczących ogólnej wydajności, aby zrozumieć, co sprawia, że Twój zespół działa sprawnie.

Inne skumulowane diagramy przepływu

W ClickUp możesz śledzić różne inne metryki. Niektóre z typowych raportów używanych przez zespoły Agile są następujące.

Zadania zakończone: Śledzenie, ile zadań zostało zakończonych przez każdego członka zespołu.

Zadania przepracowane: Śledzenie trendu zadań, nad którymi pracuje każdy członek zespołu w danym czasie. Użytkownicy muszą wykonać jakąś akcję na zadaniu, aby zostało ono uwzględnione w raporcie.

Śledzenie czasu: Zmierz wydajność zespołu za pomocą raportu śledzenia czasu. Zobacz, ile czasu poświęcono na każde zadanie, ile godzin pracowali członkowie zespołu itp. Wykorzystaj to do lepszego zarządzania obciążeniem pracą. Dane te można również wykorzystać do śledzenia średniego czasu cyklu.

Punkty obszaru roboczego: Grywalizuj projekt, zachęcając członków zespołu do usuwania większej liczby powiadomień, dodawania/rozwiązywania większej liczby komentarzy, pracy nad większą liczbą zadań o wysokim priorytecie, tworzenia Dokumenty ClickUp dla dokumentacji itp. Zobacz łączną liczbę punktów dla każdego członka w tym raporcie.

Analiza i optymalizacja

Przeanalizuj skumulowany diagram przepływu i zoptymalizuj wskaźniki niepowodzenia. Może to obejmować ponowne zdefiniowanie scen, redystrybucję zasobów lub wdrożenie nowych strategii w celu skutecznego zarządzania pracą w toku.

Nie wiesz, jakich raportów potrzebujesz? Wybierz spośród Szablony diagramów przepływu danych ClickUp . Dostosuj je do swoich potrzeb i włącz do swoich projektów.

Kieruj swoim projektem we właściwym kierunku dzięki ClickUp

ClickUp's wizualne oprogramowanie do zarządzania projektami zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić widok z lotu ptaka, a także widoczność zawiłych codziennych czynności związanych z projektem dzięki licznym funkcjom raportowania.

Skumulowany diagram przepływu, potężna funkcja raportowania, wizualnie przedstawia trendy na wysokim poziomie. Wykres Tablica Kanban pozwala sięgać głębiej i dokonywać szczegółowych korekt. Umożliwia członkom Teams zobaczenie ich wyników w stosunku do oczekiwanych wyników i odpowiednie skalowanie.

Jako klucz technika zarządzania projektami , tworzy przejrzystość i widoczność w całym zespole, umożliwiając im wzajemną pomoc i wsparcie.

Zobacz swoją pracę przez ostrzejszy obiektyw. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .