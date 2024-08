3 darmowe szablony diagramów pokrewieństwa w Word, Excel i ClickUp

Oprogramowanie do tworzenia diagramów pokrewieństwa zamienia chaos w przejrzystość. Te niezawodne diagramy działają jako narzędzie wizualne, które może pomóc w rozwiązywaniu problemów, burzy mózgów i zarządzania projektami. Pomogą one w wykorzystaniu nieustrukturyzowanych danych, generowaniu pomysłów, organizowaniu pomysłów i przekształcaniu ich w znaczące grupy z naturalnymi powiązaniami.

Wcześniej można było zapisywać poszczególne punkty na karteczkach samoprzylepnych i umieścić je na ścianie lub tablica . Teams może następnie przenieść i pogrupować notatki samoprzylepne w powiązane kategorie, tworząc diagram pokrewieństwa.

W dzisiejszym biurze istnieje duże prawdopodobieństwo, że twój zespół nie znajduje się w tym samym pomieszczeniu. Jak więc można wykorzystać diagram pokrewieństwa i mapę pokrewieństwa w nowoczesnym (i często zdalnym) miejscu pracy?

Odpowiedzią jest skorzystanie z darmowych, konfigurowalnych szablonów diagramów powinowactwa, których lista znajduje się poniżej.

**Co to jest szablon diagramu pokrewieństwa?

Jak zobaczysz w naszych przykładach diagramów powinowactwa, mapa powinowactwa z tymi szablonami ułatwia tworzenie diagramów powinowactwa. Najlepsze przykłady i szablony diagramów powinowactwa często zawierają symbole zastępcze lub sekcje, w których ty lub nawet wielu członków zespołu może przechwytywać pomysły i szybko przenosić je do odpowiednich kategorii.

Gdy tworzysz diagram powinowactwa za pomocą gotowego przykładu diagramu powinowactwa na potrzeby sesji burzy mózgów, daje ci to punkt wyjścia do organizowania różnych pomysłów, myśli lub danych w powiązane grupy. Nie ma potrzeby tworzenia zakończonego diagramu pokrewieństwa od podstaw. Szablony diagramów pokrewieństwa pozwalają również pominąć kłopoty związane z ręcznym układaniem notatek i skupić się na burzy mózgów i planowaniu strategicznym (czyli na zabawie).

Darmowe przykłady i szablony diagramów powinowactwa są dostępne dla wielu platform do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, Excel i Word, dzięki czemu możesz znaleźć przykład diagramu powinowactwa, który odpowiada Twoim potrzebom i stosowi technologicznemu, aby pomóc w rozwoju projektu.

**Co składa się na dobry szablon diagramu pokrewieństwa?

Dobry szablon może sprawić różnicę między chaosem a pięknem zorganizowana ideacja . Szukając dobrego diagramu powinowactwa online, szukaj diagramów powinowactwa z następującymi funkcjami:

Wyczyszczony i intuicyjny układ: Dobry szablon powinien prowadzić cię przez tworzenie diagramów pokrewieństwa i ułatwiać przechwytywanie pomysłów, identyfikowanie wzorców i uzyskiwanie cennych spostrzeżeń podczas analizowania danych. Sekcje powinny być łatwe do zidentyfikowania i zapewniać dużo miejsca na burzę mózgów i grupowanie

Dobry szablon powinien prowadzić cię przez tworzenie diagramów pokrewieństwa i ułatwiać przechwytywanie pomysłów, identyfikowanie wzorców i uzyskiwanie cennych spostrzeżeń podczas analizowania danych. Sekcje powinny być łatwe do zidentyfikowania i zapewniać dużo miejsca na burzę mózgów i grupowanie Łatwa niestandardowa konfiguracja: Twój diagram powinowactwamoże się różnić. Wstępnie zaprojektowany szablon jest tylko tak pomocny, jak jego niestandardowe opcje. Poszukaj szablonów, które dostosują się do twojego cyklu pracy i pozwolą ci nadać mu własny charakter

Twój diagram powinowactwamoże się różnić. Wstępnie zaprojektowany szablon jest tylko tak pomocny, jak jego niestandardowe opcje. Poszukaj szablonów, które dostosują się do twojego cyklu pracy i pozwolą ci nadać mu własny charakter Integruje się z twoim stosem technologicznym: Niezależnie od tego, czy korzystasz z narzędzia do tworzenia diagramów powinowactwa online, czy czegoś zintegrowanego z istniejącymi aplikacjami, oprogramowanie do tworzenia diagramów powinowactwa powinno współpracować z preferowanym stosem technologicznym. Dodatkowy punkt, jeśli można go łatwo udostępniać innym osobom w różnych aplikacjach, dzięki czemu można zaangażować w proces więcej osób, zwłaszcza interesariuszy

Odpowiedni szablon może umożliwić zespołowi rozwiązywanie złożonych problemów i znajdowanie praktycznych rozwiązań. Istnieją fantastyczne opcje, więc znajdź odpowiedni szablon dla swojego zespołu i odblokuj go lepsze techniki burzy mózgów .

3 Free Affinity Diagram Templates do wykorzystania w 2024 roku

Oto nasze trzy najlepsze darmowe szablony schematów pokrewieństwa do wykorzystania podczas burzy mózgów i sesji rozwiązywania problemów w 2024 roku.

1. Szablon diagramu podobieństwa ClickUp

Rozpoczęcie pracy z diagramem powinowactwa jest łatwe dzięki szablonowi ClickUp

Potrzebujesz wirtualnej tablicy do lepszej współpracy zdalnej? ClickUp ma ją wbudowaną. Połącz tablicę platformy z szablonem Szablon diagramu pokrewieństwa ClickUp dla zwycięskiego duetu, który umożliwia teamom stawianie czoła złożonym wyzwaniom i znajdowanie innowacyjnych rozwiązań.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Nieskończona Canva

Diagram pokrewieństwa ClickUp za darmo szablon Tablicy służy jako wirtualny plac zabaw do tworzenia pomysłów. Teams może uwolnić swoją kreatywność na cyfrowym płótnie, korzystając z dostarczonych wirtualnych notatek samoprzylepnych i dużej przestrzeni do burzy mózgów, aby przenieść pomysły z głowy na papier (przynajmniej wirtualnie).

Dzięki możliwości skalowania przestrzeni w zależności od potrzeb, kreatywność nie ma żadnych limitów. Możesz wygenerować dziesięć pomysłów lub dziesięć tysięcy i nadal mieć przestrzeń, aby wszystko uporządkować.

Przyjazny dla użytkownika interfejs zachęca nawet najmniej obeznanych z technologią członków zespołu do współpracy, tworząc przestrzeń, w której każdy może wnieść swój wkład. Dzięki cyfrowym notatkom nie ma niebezpieczeństwa, że czyjś zwycięski pomysł zaginie w chaosie i nie ma potrzeby sprzątania porzuconych notatek po spotkaniu.

Przyjazny interfejs zachęcający do współpracy

Współpraca poza fizycznymi granicami pozwala członkom Teams z różnych lokalizacji na zebranie się w jednej wirtualnej przestrzeni, aby przeprowadzić burzę mózgów i wspólnie tworzyć. Zwiększa to własność problemu i sprzyja wymianie pomysłów.

Każdy może wnieść swój wkład jednocześnie, bez przerywania przepływu pracy. Teams może korzystać z cyfrowych notatek do szybkiego przechwytywania pomysłów, przenosząc je na wirtualną tablicę, aby reszta zespołu mogła je zobaczyć. Prosty interfejs typu "kliknij i przeciągnij" oznacza również, że wszyscy mogą współpracować na scenie grupowania. Przyjazna, łatwa w użyciu przestrzeń sprawia, że proces tworzenia diagramów powinowactwa jest przyjemny.

Diagram ClickUp upraszcza proces burzy mózgów dzięki intuicyjnemu projektowi, dzięki czemu nawet nowicjusze od razu wiedzą, gdzie generować swoje pomysły i jak przenosić je do grup.

Najlepsze rozwiązanie zapewniające elastyczność

Każdy projekt jest wyjątkowy. Szablon diagramu pokrewieństwa ClickUp oferuje wysoki stopień elastyczności, aby dopasować się do zmieniających się potrzeb. Możesz użyć szablonu do burzy mózgów na temat rozwoju produktu, sesji strategii marketingowej, a nawet do radzenia sobie z wewnętrznymi blokadami. Szablon stanowi podstawę do tworzenia pomysłów i może rozwijać się wraz z Tobą, dodając więcej kategorii w zależności od potrzeb. Szablon dostosowuje się do struktury diagramu, dzięki czemu może rozwijać się wraz z Twoimi pomysłami.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi Twój zespół może zmienić szablon za pomocą kilku kliknięć, nie grzęznąc w kwestiach technicznych, dzięki czemu pomysły nie muszą robić przerwy na format.

Jedną z najlepszych rzeczy w szablonie diagramu powinowactwa ClickUp jest to, że jest on częścią większego ekosystemu ClickUp. ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, więc wykracza poza przestrzeń do burzy mózgów. Możesz wykorzystać wirtualną tablicę do tworzenia wykonalnych zadań przypisanych do różnych członków zespołu lub do Tablica Kanban aby pomóc w osiągnięciu celu projektu.

Skorzystaj z wielu funkcji platformy i wykorzystaj ją do osiągnięcia wyników. Od diagramu pokrewieństwa po realizację misji, ClickUp może pomóc przekształcić procesy zarządzania projektami.

2. Diagram pokrewieństwa Microsoft Word by My Word Templates

Via Moje szablony WordaMicrosoft Word to kolejne narzędzie do tworzenia diagramów pokrewieństwa, pomagające w tworzeniu struktury z chaosu przy użyciu uniwersalnej platformy biurowej. Ten darmowy szablon diagramu powinowactwa dla programu Word, dostępny na stronie My Word Templates, może zapoznać użytkowników z narzędziem, z którego korzysta obecnie większość pracowników biurowych.

Szablon ten ma bardzo przejrzysty układ. Doskonale nadaje się do zrobienia procesu ideacji. Znajdziesz tu przejrzystą, odgórną organizację, która zaczyna się od pola "Potrzeba" na najwyższym poziomie.

To pole pomaga zidentyfikować cel lub potrzebę diagramu pokrewieństwa, np. udoskonalenie strategii e-mail marketingu. Ustawienie nadrzędnego celu diagramu w tym polu wyznacza scenę do zbadania potencjalnych pomysłów i rozwiązań.

Poruszając się w dół hierarchii, znajdziesz przestrzenie na listę czynników wpływających na dany problem lub temat. Czynniki te są wpływowymi elementami, które kształtują kierunek Twojej strategii marketingowej sesji burzy mózgów s.

Na przykład, możesz przyglądać się swojej obecnej strategii e-mail marketingu, ponieważ wskaźniki otwarć i kliknięć są poniżej celu. Albo słabe wyniki sprzedaży powodują potrzebę zwiększenia wysiłków w zakresie e-mail marketingu. W tych polach można umieścić listę problemów, które powodują potrzebę znalezienia rozwiązania. Kiedy określisz swoje czynniki, dodasz skupienie i perspektywę do sesji burzy mózgów i utrzymasz swój zespół na właściwym torze.

Szablon zawiera również pola Critical-to-Quality (CTQ). Te pola pozwalają tobie i twojemu zespołowi na sporządzenie listy elementów krytycznych dla powodzenia. Na przykład, podczas pracy nad kampanią e-mail marketingową, być może jednym z czynników CTQ jest osiągnięcie 3% współczynnika klikalności lub potrzeba określonej liczby nowych potencjalnych klientów w każdym tygodniu.

Są to kluczowe wskaźniki powodzenia i mogą pomóc w zapewnieniu, że rozwiązanie jest zgodne z początkowymi potrzebami.

Wreszcie, szablon zapewnia przestrzeń na listę potencjalnych mierników. Burza mózgów zaczyna się od potencjalnych działań. Wykorzystaj tę przestrzeń do współpracy z członkami zespołu nad pomysłami na rozwiązania lub działania związane z potrzebą. Być może potrzebujesz wysyłać dwa e-maile tygodniowo zamiast jednego lub chcesz zbadać nowe pomysły na strony docelowe.

Zachęcaj Teams do dodawania innowacyjnych odpowiedzi lub rozważania różnych perspektyw i łączenia tych spostrzeżeń w powiązane kategorie. Ty i Twój zespół możecie otworzyć szablon Microsoft Word, przejść do opcji Edytuj i wybrać opcję Edytuj w przeglądarce, aby współpracować nad tym szablonem w czasie rzeczywistym.

3. Diagram pokrewieństwa w programie Excel autorstwa Visual Paradigm

Via Wizualny paradygmat Visual Paradigm oferuje szyk dynamicznych Szablony diagramów pokrewieństwa w programie Excel . Szablony te przypominają strukturę arkusza kalkulacyjnego Excel, więc użytkownicy zaznajomieni z tym programem poczują się jak w domu, edytując je.

Platforma Visual Paradigm oferuje szyk konfigurowalnych i darmowych szablonów diagramów pokrewieństwa, w tym szablonów dostosowanych do potrzeb początkujących firm, ciągłe doskonalenie procesów i podnoszenie morale pracowników. Różnorodność dostępnych za darmo szablonów diagramów pokrewieństwa pomoże ci znaleźć taki, który będzie odpowiadał twoim potrzebom. Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego szablonu, możesz łatwo edytować istniejący szablon w edytorze online. Dzięki łatwym możliwościom edycji można stworzyć niestandardowy szablon dla każdego projektu i potrzeby.

Opcje niestandardowe są prawdziwą siłą tych szablonów do tworzenia diagramów pokrewieństwa w Excelu. Możesz dostosować każdy aspekt szablonu, od dodawania lub usuwania sekcji po kodowanie kolorami lub tworzenie etykiet, które pomogą poprowadzić proces burzy mózgów. Ta elastyczność gwarantuje, że otrzymasz szablon, którego potrzebujesz, bez względu na kontekst projektu lub wyzwania.

Szablony Excel oferują prosty, przejrzysty układ, który ułatwia tworzenie diagramów pokrewieństwa.

Udostępnij ekran swojemu zespołowi i edytuj szablony na platformie Visual Paradigm, rejestrując ich pomysły i opinie. Możesz również wyeksportować szablony jako pliki PDF lub JPG albo skopiować je jako obraz do programu Excel i tam edytować. Jeśli zdecydujesz się na współpracę w programie Excel, pamiętaj, aby edytować plik online, aby wszyscy mogli jednocześnie współtworzyć szablon. W ten sposób można uniknąć koszmaru historii zmian związanego z przekazywaniem pojedynczego pliku Excel.

Elastyczność opcji eksportu pozwala na pracę w dowolnym programie i dostosowanie się do potrzeb różnych teamów i projektów. To, co sprawdza się w jednym projekcie, może nie być najlepszym wyborem dla kolejnego. Pobieranie szablonu w różnych formatach zapewnia dostosowanie się do zmieniających się sytuacji, ale nadal masz szablon, który znasz i kochasz.

Skorzystaj z tych szablonów, aby rozpocząć sesję burzy mózgów w Excelu. Mogą one dać ci szybkie, wstępnie zbudowane ramy, na których możesz zacząć budować swoje pomysły i sposób na wykorzystanie kreatywności i innowacyjności swojego zespołu. Przekonasz się, jak arkusz kalkulacyjny może przekształcić pomysł w dobrze zorganizowane rozwiązanie.

Jak stworzyć mapę pokrewieństwa

Chcesz samodzielnie stworzyć szablon diagramu powinowactwa? Wykonaj poniższe kroki, aby stworzyć szablon idealnie dopasowany do potrzeb twojego zespołu:

Krok 1: Zdefiniuj swój cel

Wyjaśnij, do czego będziesz używać szablonu diagramu pokrewieństwa, niezależnie od tego, czy ma to być uniwersalny szablon, czy nie burzą mózgów, czy szablonem do przechwytywania konkretnych danych dotyczących rozwiązywania problemów. Przystąpienie do procesu z jasnym zrozumieniem celu szablonu może pomóc w zbudowaniu czegoś bardziej pomocnego.

Krok 2: Wybór platformy

Masz tutaj wiele opcji, więc zacznij od zastanowienia się nad platformami, z których Twój zespół korzysta najczęściej lub które uważa za najbardziej pomocne. Rozważ narzędzia dostępne w preferowanych aplikacjach, które pomogą Ci zbudować szablon lub sprawdź, czy istnieją gotowe szablony, które możesz dostosować do swoich potrzeb.

Krok 3: Stwórz swój układ

Będziesz chciał stworzyć przejrzysty układ szablonu diagramu powinowactwa, z sekcjami, w których możesz uchwycić poszczególne punkty danych i obszarami, w których możesz pogrupować punkty danych w kategorie. Spójrz na przykłady diagramów i zobacz, co sprawdziło się u innych; wiele darmowych szablonów diagramów powinowactwa wykorzystuje siatkę lub system grupowania w celu łatwej kategoryzacji. Pozostaw dużo przestrzeni w każdym obszarze, aby łatwo było pracować i poruszać się po poszczególnych punktach danych.

Krok 4: Utrzymuj elementy wizualne w czystości

Mniej znaczy więcej, jeśli chodzi o projektowanie szablonów. Nie zagracaj obszaru roboczego grafiką. Kolorystyka powinna być neutralna. Celem szablonu jest stworzenie obszaru roboczego do burzy mózgów i rozwiązywania problemów. Pozwól więc danym do zrobienia ciężkiego liftingu i pozostaw większość szablonu pustą. Da ci to więcej miejsca do pracy w późniejszym czasie.

Krok 5: Testowanie i udoskonalanie szablonu

Wykonaj wersję próbną z małą grupą, aby sprawdzić, czy szablon jest intuicyjny i działa zgodnie z oczekiwaniami. Uzyskaj opinie użytkowników na temat szablonu i wykorzystaj je do udoskonalenia projektu i optymalizacji jego funkcji.

Dobrze zaprojektowany szablon stanowi scenę dla zorganizowanej burzy mózgów i podejmowania decyzji w oparciu o dane. Projektowanie i udoskonalanie szablonu może być jednak czasochłonne, a być może istnieją już świetne gotowe opcje.

Możesz pominąć odkrywanie koła na nowo i odzyskać swój czas, szukając gotowych szablonów diagramów pokrewieństwa. Drobne poprawki w istniejących szablonach mogą stworzyć idealny szablon dla ciebie w ciągu kilku sekund, dzięki czemu możesz szybciej rozpocząć współpracę ze swoim zespołem.

Stwórz diagram pokrewieństwa z ClickUp!

Dzięki tym szablonom będziesz śledzić swoje dane lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Te szablony diagramów pokrewieństwa można dostosowywać, dzięki czemu masz dokładnie to, czego potrzebujesz, aby Twój biznes działał płynnie.