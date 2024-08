10 najlepszych programów do zarządzania interesariuszami w 2024 roku

Na powodzenie inicjatyw Business ma wpływ interesariusze projektu . Niezależnie od tego, czy są to pracownicy, niestandardowi klienci, partnerzy, inwestorzy, czy też pełnią inną rolę, śledzenie komunikacji i zobowiązań wobec interesariuszy jest jedną z najważniejszych rzeczy do zrobienia w biznesie. Kluczem do zrobienia tego skutecznie jest wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania interesariuszami.

Narzędzia te umożliwiają śledzenie i zarządzanie interakcjami z interesariuszami. Będziesz mógł przechowywać informacje o ich preferencjach i statusie kontaktów z nimi oraz korzystać z analizy danych, aby dowiedzieć się więcej o swoich interesariuszach. Najlepsze oprogramowanie posiada również rozszerzenie komunikacji i narzędzia do współpracy, które pomagają w nawiązywaniu stałych relacji opartych na współpracy .

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania interesariuszami? Zarządzanie interesariuszami obejmuje relacje z praktycznie każdym, z kim prowadzisz do zrobienia. W związku z tym warto znaleźć powiązane oprogramowanie, które jak najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Oprócz funkcji specyficznych dla Twoich potrzeb, istnieje kilka ogólnych pomysłów, o których należy pamiętać przy wyborze dojrzałego rozwiązania do zarządzania interesariuszami w Twojej organizacji:

Łatwość obsługi i interfejs użytkownika: Oprogramowanie powinno być intuicyjne i łatwe w obsłudze lub zapewniać rozszerzenie szkoleń, które ułatwiają pracownikom szybkie wdrożenie się do pracy Komunikacja i współpraca: Poszukaj zintegrowanych narzędzi do komunikacji i współpracy z wewnętrznymi interesariuszami, co eliminuje potrzebę polegania na narzędziach zewnętrznych Centralizacja i zarządzanie danymi: Oprogramowanie powinno służyć jako centralne repozytorium wszystkich informacji o interesariuszach, interakcji i historii komunikacji Analityka i raportowanie: Narzędzie powinno oferować solidne narzędzia do raportowania i analizy, abyś mógł łatwiej śledzić postęp swoich wysiłków Bezpieczeństwo i prywatność: Platforma do zarządzania interesariuszami musi być zgodna z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych i prywatności oraz oferować funkcje ochrony danych, ponieważ będzie wykorzystywana do przechowywania wrażliwych danych Możliwości integracji: Jeśli oprogramowanie dobrze integruje się z innymi narzędziami w stosie technologicznym, usprawni cykl pracy i utrzyma wyższy poziom integralności danych Skalowalność: W miarę rozwoju firmy potrzebne jest oprogramowanie, które może rosnąć wraz z nią. Poszukaj aplikacji do zarządzania interesariuszami, która zapewni wsparcie zarówno małym firmom, jak i klientom z segmentu Enterprise

10 najlepszych programów do zarządzania relacjami z interesariuszami w 2024 roku

Wybór odpowiedniego produktu pozwoli ci na pracować szybciej i odblokować dźwignie wzrostu. Aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję dla Twojego biznesu, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do zarządzania interesariuszami na rynku w 2024 roku.

1.

ClickUp

Śledź relacje z interesariuszami dzięki rozbudowanemu CRM i funkcjom powiązań ClickUp

ClickUp's free oprogramowanie do zarządzania projektami a funkcje zarządzania relacjami z klientami (CRM) są na tyle wszechstronne, że mogą być atutem w zarządzaniu interesariuszami. Nie są one limitowane tylko do klientów ClickUp CRM umożliwia śledzenie i zarządzanie relacjami z interesariuszami. Z łatwością przechowuj preferencje, interakcje i historię zaangażowania wszystkich osób, z którymi prowadzisz do zrobienia.

The Szablon listy interesariuszy ClickUp upraszcza proces tworzenia i utrzymywania listy interesariuszy. Pozwala kategoryzować i segmentować ich w oparciu o ich role i odsetki w celu lepszej personalizacji i komunikacji. Aby uzyskać jeszcze więcej informacji, wypróbuj szablon Szablon analizy interesariuszy ClickUp .

Udostępnianie informacji interesariuszom i wykonywanie innych zadań związanych z komunikacją i współpracą jest łatwe dzięki Pulpity ClickUp . Oferują one niestandardowe opcje rozszerzenia, aby zawsze dostarczać potrzebnych informacji wtedy, gdy ich potrzebujesz.

ClickUp to jednak coś więcej niż tylko sprawne rozwiązanie do zarządzania interesariuszami wszechstronny zestaw funkcji który pozwala mu stać się kompleksowym rozwiązaniem biznesowym dla większości potrzeb technologicznych.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp AI do generowania podsumowań wątków komentarzy, projektów dokumentów, tworzenia elementów działań i nie tylko

Osoby obserwujące zadania i funkcje wielu osób przypisanych w celu usprawnienia działań angażujących interesariuszy

Możliwość dostosowaniazarządzanie zadaniami i narzędzia współpracy do zarządzania projektami zewnętrznych dostawców

Śledzenie celów i monitorowanie postępów w celu efektywnego zarządzania danymi interesariuszy

Integracja z różnymi aplikacjami innych firm

Wykresy Gantta do planowania projektów

Limity ClickUp

Może być trudny do opanowania dla nowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za przytłaczający

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/miesiąc na członka obszaru roboczego

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Totango

Via Totango Totango jest aplikacją typu platforma niestandardowego powodzenia klienta która koncentruje się na zarządzaniu interesariuszami. Jej oprogramowanie tworzy mapy wszystkich osób, które wspierają powodzenie klienta. Mapuje również relacje między interesariuszami, dzięki czemu można zrozumieć poziomy zaangażowania.

Modułowa konstrukcja oprogramowania ułatwia wybór komponentów, które mają być wykorzystywane do konkretnych potrzeb biznesowych.

Można tworzyć profile z szablony map interesariuszy do zbierania standardowych danych z interakcji, takich jak wsparcie, sprzedaż i spotkania. Dostarcza to 360-stopniowy widok jednego profilu. Oferuje również rozwiązania do zarządzania ryzykiem związanym z interesariuszami, takie jak zautomatyzowane cykle pracy do zarządzania zaangażowaniem interesariuszy w czasie w oparciu o poziomy i inne szczegóły.

Pulpity raportowania zapewniają wgląd w kluczowe wskaźniki w celu optymalizacji programów powodzenia. Wskaźniki te obejmują ryzyko odnowienia, wyniki kondycji klienta, poziomy zaangażowania i zwrot z inwestycji. Oprogramowanie integruje się z innymi narzędziami do zbierania informacji w celu uzyskania bardziej zakończonego wglądu.

Najlepsze funkcje Totango

Monitorowanie kondycji i zaangażowania klientów

Segmentacja klientów i niestandardowa komunikacja

Śledzenie i analiza podróży klienta

Integracja z CRM i narzędziami wsparcia

Totango limit

Początkowe ustawienia i konfiguracja mogą być skomplikowane

Ceny są droższe niż u wielu konkurentów

Ceny Totango

Starter: $2,988/rok

$2,988/rok Enterprise: $18,000/rok

$18,000/rok Premier: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Totango

G2: 4.4/5 (780 recenzji)

4.4/5 (780 recenzji) Capterra: 4/5 (24 opinie)

3. Mapa interesariuszy

Via Mapa interesariuszy Ten zestaw produktów, wydany przez Stakeholder Management, składa się z dobrze udokumentowanej metodologii obsługi interesariuszy i zestawu szablonów arkuszy kalkulacyjnych.

Metodologia Stakeholder Circle pomaga zarządzać zaangażowaniem interesariuszy w inicjatywy Business. Dostarcza ona narzędzi do identyfikacji, ustalania priorytetów, wizualizacji, angażowania i monitorowania interesariuszy. Identyfikuje również interesariuszy poprzez dyskusje w celu zrozumienia ich potrzeb i wpływu.

Priorytetyzacja ocenia siłę, bliskość i pilność, aby stworzyć ranking interesariuszy. Następnie narzędzie tworzy mapę najważniejszych interesariuszy w okręgu, wizualizując ich znaczenie za pomocą rozmiaru, koloru i pozycji. Możesz opracowywać i monitorować strategie zaangażowania, gdy zmieniają się potrzeby i relacje z interesariuszami.

Trzy szablony programu Microsoft Excel zapewniają różne stopnie analiza interesariuszy w oparciu o metodologię Stakeholder Circle.

Najlepsze funkcje mapy interesariuszy

Wizualna mapa interesariuszy i powiązań

Śledzenie zaangażowania i historia komunikacji

Konfigurowalne profile interesariuszy

Jednorazowy zakup

limity map interesariuszy

Projekt oparty na Excelu oznacza limit opcji integracji

Ograniczone informacje z niestandardowych recenzji klientów

Ceny map interesariuszy

Arkusz roboczy interesariuszy: $30

$30 Stakeholder on a Page: $$$a 5

$$$a 5 Communication Plan: $20

Oceny i recenzje map interesariuszy

Brak dostępnych recenzji

4. Darzin

Via Darzin Stakeholder CRM firmy Darzin umożliwia mapowanie, śledzenie i komunikowanie się ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami na jednej scentralizowanej platformie. Pomaga zidentyfikować wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy związanych z rozwojem projektu lub innymi inicjatywami. Użytkownicy mogą tworzyć profile dla każdego interesariusza, rejestrując takie szczegóły, jak poziom wpływu, historia zaangażowania i priorytety.

CRM wykorzystuje funkcje mapowania relacji w celu wizualizacji połączeń między interesariuszami. Zautomatyzowane cykle pracy kierują następnie działaniami i komunikacją, takimi jak wysyłanie dostosowanych e-maili lub wiadomości. Spostrzeżenia z różnych profili i źródeł danych zapewniają 360-stopniowy widok każdego interesariusza. Wskaźniki wydajności pokazują poziomy zaangażowania w czasie.

Integracja z innymi systemami dostarcza odpowiednich danych o interesariuszach. Aby wygenerować bardzo szczegółowe dane, oprogramowanie zawiera narzędzia do tworzenia ankiet, których można użyć do zebrania odpowiednich informacji zwrotnych od interesariuszy.

Najlepsze funkcje Darzin

Planowanie i śledzenie zaangażowania interesariuszy

Zbieranie i analiza informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym

Konfigurowalne raportowanie i analizy

Integracja z narzędziami CRM i ankietami

Darzin limit

Brak informacji o cenach na stronie internetowej

Niektórzy użytkownicy chcą więcej funkcji automatyzacji

Ceny Darzin

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Darzin

G2: 4.8/5 (cztery recenzje)

5. InfoFlo

Via InfoFlo CRM dla interesariuszy InfoFlo pomaga zarządzać relacjami poprzez dane powstania, śledzenie komunikacji i niestandardowe ustawienia. Profile rejestrują dane kontaktowe i historię zaangażowania w jednym kompleksowym widoku. Śledzi interakcje, takie jak e-maile i spotkania, aby zapewnić spójny zasięg.

Można segmentować interesariuszy za pomocą przypisanych im etykiet, pól i kategorii. Zadania, przypomnienia i dokumenty centralnie zarządzają terminami i ważnymi informacjami. Funkcje raportowania pomagają mierzyć powodzenie wysiłków.

Pakiet podstawowy obejmuje integrację z mapą Bing Maps w celu wykreślenia informacji geograficznych o interesariuszu. Integracje z innymi aplikacjami rozwój projektu narzędzia są dostępne jako dodatki.

Najlepsze funkcje InfoFlo

Zarządzanie kontaktami i interesariuszami

Śledzenie historii komunikacji

Przechowywanie dokumentów i plików

Integracja z narzędziami e-mail i kalendarzem

InfoFlo limit

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej nowoczesny

Niektórzy użytkownicy wzmiankują o sporadycznych problemach z wydajnością

CenyInfoFlo

InfoFlo Core: $99

$99 InfoFlo Offline: $199

$199 InfoFlo PBX: 399 USD

InfoFlo oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (91 opinii)

4.5/5 (91 opinii) Capterra: 4.5/5 (95 opinii)

6. StakeWare

Via StakeWare StakeWare to oprogramowanie do zarządzania interesariuszami, które pomaga identyfikować, analizować i angażować kluczowych interesariuszy. Dostarcza narzędzia do mapowania interesariuszy w oparciu o wpływ, znaczenie i inne czynniki. Użytkownicy mogą przechwytywać informacje kontaktowe, historię powiązań, odsetki, problemy i inne szczegóły, aby pomóc w segmentacji i kategoryzacji interesariuszy.

StakeWare ułatwia śledzenie działań związanych z zaangażowaniem, takich jak spotkania, e-maile i rozmowy telefoniczne. Oprogramowanie pełni funkcję kilku wbudowanych lub zintegrowanych narzędzi do współpracy, dzięki czemu jest skutecznym narzędziem do zarządzania relacjami z interesariuszami aplikacja do komunikacji zespołowej .

Funkcje raportowania zapewniają wgląd niezbędny do opracowania celowych planów zaangażowania. Informacje o interesariuszach i powiązane z nimi analizy są łatwo dostępne w pulpicie nawigacyjnym oprogramowania.

Najlepsze funkcje StakeWare

Identyfikacja i kategoryzacja interesariuszy

Śledzenie problemów i zarządzanie rozwiązaniami

Historia komunikacji i udostępnianie dokumentów

Alerty, gdy interesariusz wymaga uwagi

Limity StakeWare

Limit recenzji użytkowników

Brak informacji o cenach na stronie internetowej

Ceny StakeWare

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje StakeWare

Brak dostępnych recenzji

7. Praktyczność

Via Atrakcyjność Tractivity to platforma zaangażowania interesariuszy dla firm zarządzających złożonymi środowiskami interesariuszy. Kluczowe funkcje obejmują konfigurowalną mapę interesariuszy, która umożliwia użytkownikom wizualizację sieci interesariuszy i grup segmentów. System dostarcza cyfrowe profile dla każdego interesariusza, przechowując dane kontaktowe, wcześniejsze interakcje, odsetki i inne atrybuty.

Tractivity umożliwia wspólne planowanie strategii zaangażowania z członkami Teams. Możesz dostosować strategie do różnych typów interesariuszy lub problemów. Platforma usprawnia realizację zadań angażowania, w tym planowanie spotkań, udostępnianie dokumentów i przeprowadzanie ankiet.

Śledzenie w czasie rzeczywistym kluczowych wskaźników i szczegółowe raportowanie zapewnia wgląd w nastroje interesariuszy. Dodatkowe funkcje obejmują rejestrowanie problemów, forum dyskusyjne i kalendarz wydarzeń.

Najlepsze funkcje

Planowanie i śledzenie zaangażowania interesariuszy

Zarządzanie problemami i skargami

Konfigurowalne pulpity i raportowanie

Integracja z CRM i narzędziami komunikacyjnymi

Limity wydajności

Dla niektórych użytkowników jest to trudna krzywa uczenia się

Niektórzy użytkownicy wzmiankują o sporadycznych usterkach

Ceny za atrakcyjność

Począwszy od 129 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Tractivity

G2: 4.5/5 (trzy recenzje)

8. Jambo

Via Jambo Jambo to elastyczne oprogramowanie do zarządzania interesariuszami dla małych i średnich organizacji. Jego funkcje umożliwiają tworzenie map interesariuszy, przechwytywanie ich profili i planowanie działań angażujących.

Kluczowe funkcje obejmują zaawansowaną segmentację interesariuszy i narzędzia do mapowania relacji z interesariuszami. Możliwe jest dokumentowanie interakcji, widok historii zaangażowania oraz etykieta problemów lub możliwości dla każdego interesariusza.

Oprogramowanie zawiera funkcje wspierające zarządzanie zadaniami. Użytkownicy w roli administratora mogą przypisywać i zatwierdzać zadania oraz planować wydarzenia, spotkania i komunikację z interesariuszami. Oprogramowanie usprawnia współpracę dzięki wewnętrznemu narzędziu do komentowania, umożliwiając lepsze przejrzystość projektu .

Funkcje raportowania obejmują wyniki kondycji powiązań i metryki podatności na zagrożenia. Często generowane raporty można zapisywać jako szablony w celu łatwego dostępu.

Jambo kładzie nacisk na łatwość obsługi i przystępność cenową dla Business z mniejszymi budżetami i małymi zespołami zaangażowanymi w pracę z interesariuszami.

Najlepsze funkcje Jambo

Zaangażowanie i komunikacja z interesariuszami

Konfigurowalne ankiety i zbieranie opinii

Śledzenie rozwiązywania problemów

Integracja z platformami komunikacyjnymi

Jambo limit

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs użytkownika za mylący

Początkowa krzywa uczenia się może być stroma

Ceny Jambo

Jambo Professional: $995/miesiąc

Oceny i recenzje Jambo

G2: 4/5 (jedna recenzja)

9. Kahootz

Via Kahootz Kahootz to platforma do zarządzania relacjami z interesariuszami, która koncentruje się na maksymalizacji wpływu. Umożliwia tworzenie map różnych grup interesariuszy i sprawdzanie ich powiązań w oparciu o czynniki takie jak wpływ lub oddziaływanie.

Każdy interesariusz ma profil, w którym można rejestrować atrybuty pomagające w ich segmentacji. Następnie pulpity i wizualizacje zapewniają wgląd w nastroje, udostępniane pomysły i możliwości. Menedżerowie mogą wykorzystać te spostrzeżenia do projektowania niestandardowych strategii zaangażowania i sprawdzania postępów.

Narzędzia do zwinnego zarządzania projektami utrzymują inicjatywy na właściwym torze dzięki funkcjom, które rywalizują z narzędzia do współpracy w ramach Enterprise . Niezależnie od tego, czy są to spotkania, ankiety czy kampanie, zadania są łatwe do śledzenia od pierwszego przydzielenia do ostatecznego zatwierdzenia. Automatyzacja przypomnień gwarantuje, że nic nie umknie uwadze.

Najlepsze funkcje Kahootz

Oprogramowanie do współpracy z interesariuszami

Udostępnianie plików i współpraca nad dokumentami

Narzędzia do zarządzania zadaniami i projektami

Integracja z różnymi aplikacjami zwiększającymi wydajność

Limity Kahootz

Oprogramowanie może być trudne do opanowania

Niektórzy użytkownicy uważają, że opcje niestandardowe są niewystarczające

Ceny Kahootz

Starter: £7/miesiąc za użytkownika

£7/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: £11.55/miesiąc za użytkownika

£11.55/miesiąc za użytkownika Enterprise: £10.97/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Kahootz

G2: 4.4/5 (29 recenzji)

4.4/5 (29 recenzji) Capterra: 4.7/5 (13 opinii)

10. Po prostu interesariusze

Via Po prostu interesariusze Simply Stakeholders to łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania relacjami z interesariuszami. Narzędzie umożliwia śledzenie problemów, mapowanie interesariuszy i uzyskiwanie wglądu dzięki analizie nastrojów opartej na AI. Możesz importować lub dodawać kontakty, zapraszać członków zespołu i integrować się z narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Gmail i Outlook.

Funkcje mapowania oprogramowania umożliwiają wizualizację interesariuszy według wpływu, odsetków i wpływu. Wyjdź poza wizualizację i uzyskaj głębszy wgląd dzięki wbudowanym narzędziom do analizy AI.

Simply Stakeholders bezpiecznie integruje się z innymi systemami. Standardowe konektory połączone są z Salesforce, mediami społecznościowymi, Mailchimp i innymi popularnymi aplikacjami w celu bardziej elastycznego zarządzania interesariuszami. API pozwala zespołom programistów tworzyć własne rozwiązania do integracji bez wbudowanego wsparcia.

Najlepsze funkcje Simply Stakeholders

Identyfikacja i analiza interesariuszy

Śledzenie i historia komunikacji

Konfigurowalne szablony do angażowania interesariuszy

Integracja z narzędziami komunikacyjnymi

Proste ograniczenia dla interesariuszy

Niektórzy użytkownicy chcą bardziej zaawansowanych funkcji

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Stakeholders

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Stakeholders

G2: 5/5 (dwie recenzje)

Reframe Your Business Around Your Stakeholders (Oprzyj swój biznes na interesariuszach)

Zarządzanie relacjami z interesariuszami nie powinno być tylko kolejnym projektem lub inicjatywą - powinno być podstawą wszystkich operacji biznesowych. Pomaga to utrzymać wysokie morale pracowników, zapobiega przeoczaniu obaw partnerów biznesowych i wzmacnia reputację firmy pod wieloma względami.

Skup się na komunikacji z interesariuszami i ich obowiązkach dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu. ClickUp jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań do zarządzania interesariuszami nie bez powodu: pomaga utrzymać interesariuszy w centrum uwagi, zapewniając jednocześnie płynny przepływ operacji. Narzędzia ClickUp są również Free, więc możesz eksperymentować, wdrażać i rozwijać się. Zarejestruj swoje konto ClickUp i zacznij już dziś!