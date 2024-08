10 najlepszych szablonów wykresów porównawczych w Excelu, Arkuszach & ClickUp

Business codziennie staje przed setkami decyzji, które mogą kształtować jego finansową przyszłość. Od wyboru narzędzia do zakupu po funkcje do opracowania, liczba decyzji, które muszą podjąć, jest prawie nieskończona.

Ale do zrobienia - jak upewnić się, że te decyzje są właściwe? Z pomocą przychodzą szablony wykresów porównawczych.

Wykresy porównawcze to świetny sposób na porównanie różnych produktów, usług i funkcji. Dzięki odpowiedniemu szablonowi wykresu porównawczego możesz szybko i łatwo porównać różne opcje i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie i swojego biznesu.

W tym artykule przyjrzymy się 10 najlepszym dostępnym obecnie szablonom wykresów porównawczych. Od szablonu matrycy porównawczej ClickUp po arkusz kalkulacyjny porównania agencji w Arkuszach Google, jest tu coś, co sprawdzi się w niemal każdej sytuacji.

Jeśli więc chcesz szybciej podejmować mądrzejsze decyzje, czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tych niesamowitych narzędziach!

Co to jest szablon tabeli porównawczej?

Szablon wykresu porównawczego to narzędzie, którego firmy mogą używać do porównywania ustawienia podobnych rzeczy. Na instancję, Business może chcieć użyć tych szablonów do porównania różnych opcji oprogramowania, porównania funkcji, a nawet tego, jak różni konkurenci wypadają na tle innych.

Celem tych szablonów nie jest podejmowanie decyzji za Ciebie (do tego nadal będziesz potrzebować własnej wiedzy). Mają one raczej pomóc w przedstawieniu każdej opcji, tak aby różnice i podobieństwa stały się bardziej oczywiste i wyraźne.

Co składa się na dobry szablon do tworzenia wykresów porównawczych?

Nie ma jednego idealnego szablon porównawczy tam dla Business. Każdy z nich ma swój własny zalety i wady które pozwolą Ci lepiej porównać różne aspekty Twojego biznesu.

Istnieje jednak kilka cech, na które należy zwrócić uwagę przy poszukiwaniu odpowiedniego szablonu. Każdy wybrany szablon powinien być:

Łatwy w edycji : Szablon musi być łatwy do aktualizacji, gdy zmieniają się porównania.

: Szablon musi być łatwy do aktualizacji, gdy zmieniają się porównania. Przyjemny wizualnie : Upewnienie się, że dane są przedstawione w sposób wizualny, ułatwia szybkie zrozumienie opcji.

: Upewnienie się, że dane są przedstawione w sposób wizualny, ułatwia szybkie zrozumienie opcji. Szczegółowość: Posiadanie wystarczającej ilości informacji w każdym wierszu lub kolumnie, aby dokładnie porównać każdy element bez konieczności szukania gdzie indziej.

Jeśli twój szablon spełnia wszystkie te kryteria, to jesteś na dobrej drodze do znalezienia odpowiedniego dla siebie wyboru.

10 najlepszych szablonów wykresów porównawczych

Odpowiedni szablon wykresu porównawczego jest nieocenionym narzędziem dla każdego Businessu. W tej sekcji przyjrzymy się 10 najlepszym szablonom wykresów porównawczych, które warto rozważyć w codziennej pracy.

1. Szablon wykresu porównawczego ClickUp

Szablon wykresu porównawczego ClickUp

Szablon Szablon matrycy porównawczej ClickUp jest to jeden z naszych najpotężniejszych i najpopularniejszych szablonów porównawczych w ClickUp. Zamiast skupiać się zbytnio na zawężaniu, szablon ten działa tak dobrze, ponieważ można go zastosować w niemal każdej sytuacji.

Szablon pozostaje elastyczny, ponieważ jest standardowo wyposażony w osiem niestandardowych pól, które umożliwiają łatwe porównywanie wielu opcji. Pola te obejmują:

Obsługa klienta

Lokalizacja

Menu

Otoczenie

Strona internetowa

Bliskość

Cena

Numer kontaktowy

Ponadto, jeśli uważasz, że jedno lub więcej z tych pól nie działa dla Ciebie, zawsze możesz je zmienić na coś bardziej odpowiedniego.

Po dostosowaniu szablonu do własnych upodobań, wystarczy wprowadzić dane, aby zobaczyć porównanie poszczególnych opcji w formie wykresu lub listy. Możesz nawet dołączyć obrazy, aby naprawdę podkreślić, czym jest każda opcja i dlaczego może być dla Ciebie najlepsza.

Jeśli szukasz uniwersalnego szablonu porównawczego, pobierz tę opcję już dziś.

2. Szablon tabeli porównawczej oprogramowania ClickUp

Szablon wykresu porównawczego oprogramowania ClickUp

Aby odnieść powodzenie, każda nowoczesna firma musi mieć do dyspozycji najlepszy możliwy stos technologiczny. Nie jest jednak łatwym zadaniem zdecydować, które oprogramowanie pomoże Twojej firmie w osiągnięciu sukcesu zarządzanie projektami wysiłków lub która opcja hurtowni danych jest odpowiednia dla Ciebie.

Zamiast kierować się przeczuciem, można skorzystać z narzędzia Szablon porównania oprogramowania ClickUp aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.

Dzięki temu wyspecjalizowanemu szablonowi możesz porównać podobne produkty poprzez listę ich funkcji, kosztów bazowych, ocen klientów i nie tylko. Ułatwia to zrozumienie, która opcja jest idealnie dopasowana do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz czegoś, co pomoże Ci w planowaniu kolejnego mapę drogową produktu lub wykonać na pliku budżet projektu, masz odpowiednie oprogramowanie.

Jeśli masz trudności z wyborem odpowiednich narzędzi dla swojego biznesu, ten szablon jest idealną opcją, aby dodać go do swojego arsenału.

3. Szablon Tablicy Porównawczej Oprogramowania ClickUp

Szablon tablicy porównawczej oprogramowania ClickUp

Podobnie jak w powyższym wpisie, szablon Szablon Tablicy Porównawczej Oprogramowania ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci wybrać odpowiednie oprogramowanie dla Twojego Businessu.

Główną różnicą między tymi dwiema ofertami jest to, że ta jest zorientowana na widok tablicy, podczas gdy druga jest zorientowana na widok listy. Oznacza to, że po wprowadzeniu danych będziesz mógł zobaczyć porównywane elementy w jednym okienku, zamiast przewijać stronę w dół.

Format ten doskonale nadaje się do obrazów. Możesz to wykorzystać, przesyłając zrzuty ekranu interfejsu użytkownika każdego oprogramowania, aby podczas podejmowania decyzji wziąć pod uwagę coś bardziej nieuchwytnego, jak UX.

Ten szablon tabeli porównawczej produktów jest również w pełni konfigurowalny, więc możesz dodawać lub usuwać dowolne niestandardowe pola. Ponadto, jeśli zmienisz zdanie i zdecydujesz, że bardziej podoba ci się widok listy, zawsze możesz dodać nowy widok bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

4. Szablon arkusza porównania cen oprogramowania ClickUp

Szablon arkusza porównania cen oprogramowania ClickUp

Jeśli chodzi o zakup oprogramowania, niewiele rzeczy ma większe znaczenie niż cena. Ponadto, przy tych wszystkich mylących poziomach i opcjach cenowych, może być trudno dowiedzieć się, które narzędzie oferuje najlepszą wartość w stosunku do ceny.

Cóż, nie martw się dłużej. Szablon do porównywania cen ClickUp jest tutaj, aby objaśnić opcje cenowe, aby uzyskać najlepszy zwrot z inwestycji.

W tym szablonie możesz porównać następujące elementy:

Ceny bazowe

Koszt instalacji

Koszt wsparcia technicznego

Koszt wtyczek

Potencjalne niestandardowe modyfikacje

Ceny całkowite

W ten sposób masz pewność, że wiesz, za co faktycznie płacisz.

Korzystając z tego szablonu porównania cen, firma może porównać wiele opcji oprogramowania, aby określić najlepszy wybór. Na przykład, narzędzie A może mieć wyższą cenę bazową niż narzędzie B, ale po uwzględnieniu wszystkich dodatków, w rzeczywistości kosztuje mniej po roku pracy.

Jednak nigdy byś się o tym nie dowiedział, gdybyś nie miał sposobu na faktyczne określenie wszystkich kosztów i sprawdzenie, jak wypadają one na tle innych opcji.

Gotowy, by w końcu sprawdzić, ile tak naprawdę kosztuje oprogramowanie? Pobierz nasz szablon porównania cen oprogramowania, aby się o tym przekonać.

Sprawdź te_ wymagania zbierające szablony !

5. Analiza porównawcza rynku ClickUp

Analiza porównawcza rynku ClickUp

Analiza porównawcza rynku (CMA) pomaga ludziom zdecydować o cenie domu lub innej nieruchomości. Uwzględnia ona takie czynniki, jak podobne domy w pobliżu, specyfikę domu i stan rynku, aby oszacować, jaka może być dobra cena.

Jeśli potrzebujesz stworzyć profesjonalnie wyglądającą CMA, Szablon analizy porównawczej rynku ClickUp znacznie upraszcza ten proces.

Szablon ten jest przeznaczony do użytku zewnętrznego, więc jeśli chcesz utworzyć CMA dla klienta, wystarczy, że wypełnisz szczegóły tam, gdzie zostaniesz o to poproszony.

Nasz szablon zawiera cztery podstawowe sekcje:

Przegląd rynku : Aktualne warunki rynkowe dla cen domów w danym obszarze.

: Aktualne warunki rynkowe dla cen domów w danym obszarze. Zakres : Co planujesz przeanalizować w tym dokumencie.

: Co planujesz przeanalizować w tym dokumencie. Podsumowanie analizy : Miejsce na wpisanie danych o domu, takich jak rozmiar, cena i funkcje.

: Miejsce na wpisanie danych o domu, takich jak rozmiar, cena i funkcje. Wyniki i rekomendacje: Twoje profesjonalne rekomendacje i opinie w świetle zrobionej analizy.

Większość ludzi może nie potrzebować CMA zbyt często. Jeśli jednak pracujesz w branży, która ich wymaga, ten szablon będzie idealnym sposobem na zaoszczędzenie czasu i energii.

6. Szablon księgi głównej ClickUp

Szablon księgi głównej ClickUp

A szablon księgi głównej to narzędzie, którego firmy mogą używać do śledzenia pieniędzy. Szablon pomaga policzyć, ile pieniędzy wpływa i wypływa z firmy, co firma posiada i jest winna oraz inne ważne informacje finansowe.

To jak książeczka czekowa dla firmy, aby upewnić się, że wszystko się zgadza.

Do zrobienia jest nie tylko Szablon księgi głównej ClickUp pomaga śledzić informacje finansowe, ale można go również użyć do porównania informacji i znalezienia przydatnych spostrzeżeń.

Na przykład, jeśli chcesz porównać swój obecny stan finansowy z poprzednim miesiącem, możesz szybko wyświetlić te informacje, aby zobaczyć, gdzie wpływają i wypływają pieniądze. Szablon ten można również wykorzystać do wyszukiwania rozbieżności i wykrywania potencjalnych problemów, zanim staną się one zbyt duże.

Ponadto, ponieważ wszystkie te informacje znajdują się w jednym miejscu, ułatwia to zrobienie podstawowych zadań finansowych, takich jak podatki, listy płac i wiele innych.

Nadszedł czas, aby przejąć kontrolę nad finansami swojego Businessu. Zacznij to robić już dziś dzięki naszemu szablonowi księgi głównej.

7. Szablon analizy konkurencji ClickUp

Szablon analizy konkurencji ClickUp

Niezależnie od tego, czy wkraczasz na nowe pole, czy po prostu chcesz mieć oko na swoje obecne, wiedza o tym, co robi konkurencja, jest zawsze korzystna.

Najlepszym sposobem na porównanie konkurentów jest Szablon analizy konkurencji ClickUp .

Ten szablon tablicy pozwala szybko ocenić konkurencję dzięki unikalnemu systemowi kwadrantów. Ustawienie każdego kwadrantu w celu uszeregowania określonych wskaźników, takich jak obecność na rynku lub aktywni subskrybenci, a następnie wykreślenie konkurencji względem siebie.

Ten wizualny system kwadrantów nie tylko ułatwia sprawdzenie, kto znajduje się na którym polu, ale także umożliwia dodawanie nowych konkurentów w miarę ich pojawiania się. Co więcej, można go łatwo aktualizować, gdy konkurenci się zmieniają i ewoluują.

Nie daj się więc zaskoczyć konkurencji. Skorzystaj z naszego szablonu analizy konkurencji, aby zrozumieć, z kim masz do czynienia i znaleźć przewagę, która pozwoli ci ich pokonać.

8. Szablon analizy kosztów i korzyści ClickUp

Szablon analizy kosztów i korzyści ClickUp

Każda decyzja podejmowana przez firmę ma swoje wady i zalety. Analiza kosztów i korzyści jest jednym ze sposobów oceny potencjalnych inwestycji i zestawienia ryzyka z nagrodą.

Do zrobienia analiza kosztów i korzyści jest ważna, ponieważ pomaga zdecydować, czy coś jest rzeczywiście warte zrobienia. Analizuje koszt zrobienia czegoś i porównuje go do tego, jak dobre mogą być wyniki. W ten sposób można zdecydować, co plany projektu najlepiej pasowałyby do Twojego biznesu.

The Szablon analizy kosztów i korzyści ClickUp został zaprojektowany tak, aby proces ten był jak najbardziej oparty na współpracy.

Nasz szablon tablicy pomaga w ustawieniu tabeli porównawczej kosztów i korzyści, która jest sformatowana w czterech ćwiartkach:

Wysoki koszt

Niski koszt

Wysoka korzyść

Niskie korzyści

Teams może następnie wykorzystać ten wykres do przeprowadzenia burzy mózgów i kategoryzacji pomysłów.

Na przykład, firma może chcieć rozszerzyć listę funkcji, ale zespół ds. produktu ma ograniczone możliwości. Zamiast polegać na jednej osobie, która zdecyduje, co byłoby najlepsze, możesz użyć tego szablonu tablicy i przeprowadzić burzę mózgów z zespołem ds. produktu. Każdy członek zespołu mógłby przedstawić swoje pomysły, a następnie cała grupa mogłaby nanieść je na szablon analizy kosztów i korzyści, aby zobaczyć, które z nich mają największy potencjał do dalszego rozwoju.

Analiza kosztów i korzyści to coś, co każda firma powinna robić, ale nie jest to jedyny sposób na podjęcie właściwej decyzji. Sprawdź nasze przewodniki po Analiza SWOT i szablony analizy luk aby uzyskać jeszcze więcej sposobów oceny problemów i decydowania o rozwiązaniach.

9. Szablon arkusza porównawczego w Arkuszach Google

przez Planet Argon

Jeśli jesteś przyzwyczajony do korzystania z Arkuszy Google, Google's

Arkusz kalkulacyjny porównania agencji

będzie wyglądał znajomo.

Stworzony przy użyciu popularnego kreatora arkuszy kalkulacyjnych Google, szablon ten pozwala łatwo porównać różne agencje i świadczone przez nie usługi. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić każdą kolumnę i wiersz, a otrzymasz porównanie opcji obok siebie.

Szablon ten będzie przydatny dla teamów, które chcą obecnie udzielić zamówienia na coś takiego jak tworzenie zawartości lub tworzenie stron internetowych. Przy odrobinie pracy można go również dostosować do innych przypadków użycia.

W przeciwieństwie do innych szablonów, ten nie zawiera wielu widoków. Jest to jednak nadal świetna opcja, jeśli potrzebujesz tylko standardowego porównania arkuszy kalkulacyjnych w znanym formacie, takim jak Sheets.

Arkusze Google to świetne narzędzie, ale może nie być odpowiednie dla każdego. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami

Alternatywy dla Arkuszy Google

aby sprawdzić, czy jest coś innego, co jest nieco szybsze.

10. Szablony wykresów porównawczych w Excelu

Przez Microsoft

Wreszcie, istnieje mnóstwo świetnych szablonów porównawczych dla Microsoft Excel.

Excel jest nadal jednym z najpopularniejszych programów komputerowych i nie bez powodu. Biblioteka szablonów programu Excel zawiera wszelkiego rodzaju wstępnie sformatowane arkusze kalkulacyjne, które pozwalają szybko porównać wszystko, od wyboru szkoły po budżet osobisty.

Jedną z wad szablonów Excela jest to, że większość z nich jest bardzo zaszufladkowana. Jeśli szukasz szablonu do porównania budżetu ślubnego, to mogą ci one pomóc. Jednak dostosowanie jednego z tych szablonów do własnych potrzeb może być bardziej pracochłonne niż to warte.

Jeśli jesteś ustawiony na korzystanie z Excela do swoich potrzeb porównawczych, to stworzenie własnego szablonu może być lepszym rozwiązaniem.

Nie jesteś pewien, czy Excel jest odpowiednią platformą dla Ciebie? Sprawdź naszą listę najlepszych

Alternatywy dla programu Excel

aby sprawdzić, czy istnieją inne opcje, które bardziej Ci odpowiadają.

Najlepsze szablony raportów porównawczych Free dla Twojego Businessu

Bez względu na to, do zrobienia jakiego rodzaju biznesu potrzebujesz odpowiedniego szablonu porównawczego pomóc w procesie podejmowania decyzji i zaoszczędzić czas. Dlatego ClickUp posiada tysiące szablonów do wyboru, więc Business każdej wielkości może znaleźć narzędzie, które będzie dla niego odpowiednie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o porównanie oprogramowania, czy przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści, istnieje szablon, który pomoże ci zrobić to, co do zrobienia. Jeśli zobaczyłeś w tym artykule coś, co może pomóc Twojemu biznesowi, nie wahaj się tego użyć. Rejestracja w ClickUp jest zakończone Free, więc możesz od razu zacząć rozwiązywać najpilniejsze problemy swojego biznesu.