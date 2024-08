10 szablonów zwinnego zbierania wymagań w Excelu i ClickUp

Nie wszyscy, którzy błądzą, są zagubieni - ale ci, którzy wskakują do produkcji bez pełnego zrozumienia wymagań, zwykle zbaczają z kursu! 🧭

Wymagania projektowe są podstawą płynnego planowania i realizacji. Posiadając odpowiedni system gromadzenia i zarządzania, można opanować ten proces i zapewnić lepsze wyniki bez dodatkowego wysiłku.

Aby rozpocząć, zapoznaj się z naszą listą 10 ulubionych szablonów do zbierania wymagań. Upraszczają one skomplikowany proces, zapewniając identyfikowalność i dostosowanie w całym cyklu życia projektu.

Czym jest szablon zbierania wymagań?

Zbieranie wymagań oznacza dokumentowanie niezbędnych elementów produktu lub projektu, nad którym pracujesz.

Szablon zbierania wymagań to wstępnie zbudowana struktura lub system, który pomaga kierownikowi projektu zarządzać tym procesem i związanymi z nim zadaniami Użyj go do zbierania, przechowywania i organizowania danych w celu łatwego dostępu.

Celem zbierania wymagań jest zapewnienie jasnych wytycznych członkom zespołu projektowego. Zapobiega to nieporozumieniom i towarzyszącym im problemom, takim jak opóźnienia, dodatkowe koszty i niezadowolenie interesariuszy. Dzięki precyzyjnie zdefiniowanym celom i potrzebom, zespoły mogą realizować projekty efektywnie.

Zbieranie wymagań jest regularną częścią procesów rozwoju i inżynierii. Może być jednak stosowane do każdego rodzaju produktu lub projektu.

Proces zbierania wymagań składa się zazwyczaj z trzech głównych etapów:

Zbieranie: Zbieranie danych wejściowych od sponsora projektu i różnych interesariuszy Dokumentacja: Przekształcanie danych wejściowych w specyfikacje lubdokumenty wymagań produktu (PRD)3. Weryfikacja: Przegląd i dopracowanie wymagań oraz przekształcenie ich w zadania

Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że metodologia zwinna wymaga nieco innego podejścia do zbierania wymagań. Podczas gdy tradycyjne przepływy pracy definiują wymagania na początku, zwinne wymagają ciągłych dostosowań i współpracy z interesariuszami.

Co składa się na dobry szablon do zbierania wymagań?

Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze szablonu do zbierania wymagań:

Elastyczność : Szablon musi być konfigurowalny i dostosowany do projektów o różnych rozmiarach i typach

: Szablon musi być konfigurowalny i dostosowany do projektów o różnych rozmiarach i typach Gromadzenie danych : Powinien umożliwiać zebranie wszystkich danych i zorganizowanie ich w przejrzysty i atrakcyjny sposób

: Powinien umożliwiać zebranie wszystkich danych i zorganizowanie ich w przejrzysty i atrakcyjny sposób Odniesienia : Wymagania muszą być identyfikowalne i dopasowane w różnych dokumentach - szablon powinien to umożliwiać lub robić to automatycznie

: Wymagania muszą być identyfikowalne i dopasowane w różnych dokumentach - szablon powinien to umożliwiać lub robić to automatycznie Pomoce wizualne : Powinny wspierać wizualizację procesów, a tym samym pomagać w zrozumieniu złożonych wymagań klienta i przekazywaniu pomysłów

: Powinny wspierać wizualizację procesów, a tym samym pomagać w zrozumieniu złożonych wymagań klienta i przekazywaniu pomysłów Przeglądanie : Szablon musi mieć funkcję udostępniania lub zapewniać inną metodę przeglądania dokumentacji wymagań przez kluczowych interesariuszy

: Szablon musi mieć funkcję udostępniania lub zapewniać inną metodę przeglądania dokumentacji wymagań przez kluczowych interesariuszy Integracja: Powinieneś być w stanie płynnie zintegrować szablon z istniejącym przepływem pracy

10 szablonów do zbierania wymagań do wykorzystania w 2024 roku

Gromadzenie wymagań jest kluczowym krokiem w zarządzanie projektem . Nie powinno to jednak zajmować zbyt wiele czasu i wysiłku, pozwalając skupić się na najważniejszych kwestiach, tj. jakości produkcji. W tym miejscu do gry wkraczają szablony! ▶️

Poniżej możesz przeczytać o 10 szablonach zbierania wymagań w ClickUp i Excel.

Dzięki szerokiej gamie funkcji zapewniają one wszystkie niezbędne informacje do realizacji projektów! Tak solidny system pomoże Ci porozumieć się nawet z najtrudniejszymi klientami. 👀

1. Szablon dokumentu wymagań biznesowych ClickUp

Szablon dokumentu wymagań biznesowych ClickUp

Szablon Szablon dokumentu wymagań biznesowych ClickUp pomaga nakreślić wszystkie istotne elementy projektu lub przedsięwzięcia i stworzyć schludny dokument wymagań biznesowych (BRD). 💼

Jest to intuicyjny, przyjazny dla początkujących szablon w widoku Doc. Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w programie do edycji tekstu, bez problemu poradzisz sobie z tym szablonem!

Dokument składa się z 10 podstron zawierających informacje niezbędne do zrozumienia projektu. Niektóre z nich to:

Cele projektu

Wymagania funkcjonalne

Wymagania finansowe

Interesariusze

Harmonogram i terminy

Pierwsza strona jest zarezerwowana dla podstawowych informacji, takich jak nazwa projektu, data i numer wersji. Na kolejnych podstronach można wyszczególnić wszystkie wymagania i oczekiwania projektu w formie tekstu lub tabeli. Dostosuj podstrony i wszystkie inne elementy, aby dostosować szablon do swojego przypadku użycia.

Szablon zawiera instrukcje ułatwiające rozpoczęcie pracy. Zawiera również wytyczne na każdej podstronie. Nie zapomnij jednak ich później usunąć! Pobierz ten szablon

2. Szablon wymagań systemowych ClickUp

Szablon wymagań systemowych ClickUp

Jeśli chodzi o projekty rozwoju oprogramowania , bycie szczerym w kwestii swoich możliwości jest najważniejsze. Na szczęście Szablon wymagań systemowych ClickUp jest tutaj, aby pomóc Ci objąć wszystkie podstawy.

Dokument ten działa na tej samej zasadzie, co poprzedni. Wystarczy wpisać informacje w wyznaczonych polach lub komórkach tabeli.

Domyślnie dokument zawiera pięć sekcji:

Requirement Brief: Cel, zakres i docelowi odbiorcy lub rynek projektu Opis ogólny: Charakterystyka produktu i jego zastosowanie Cechy systemu i wymagania użytkownika: Główne, funkcjonalne, niefunkcjonalne i zewnętrzne wymagania dotyczące interfejsu użytkownika Konwencja dokumentu: Wytyczne dotyczące rozumienia dokumentu i wyboru formatowania Źródła: Wspomniane źródła

Jak zwykle, można dostosować prawie wszystkie elementy szablonu, w tym czcionkę, ikony i odstępy. Możesz nawet przesłać obraz okładki, aby dodać osobisty charakter. ✨ Pobierz ten szablon

3. Szablon wymagań produktu ClickUp

Szablon wymagań produktu ClickUp

Jak sama nazwa wskazuje, ten szablon Szablon wymagań produktu ClickUp pomaga opisać zawiłości nadchodzącej funkcji lub produktu. Ten krok jest niezbędny ze względu na przejrzystość projektu i komunikację. Wyraźnie definiuje produkt, jego funkcje, projekt i ludzi, którzy go rozwijają.

The Szablon PRD jest w widoku Doc i składa się z wielu sekcji i podstron. Strona główna jest zarezerwowana dla przeglądu i kwestii technicznych, takich jak oś czasu i wskaźniki sukcesu. Dołączone podstrony to:

Personas użytkownika & Scenariusze: Kto będzie korzystał z produktu, w jaki sposób i dlaczego? Funkcje: Które funkcje zostaną włączone/wyłączone? Kryteria wydania: Po czym poznasz, że produkt jest gotowy do wprowadzenia na rynek? Projekt: Jak będą wyglądać różne elementy produktu?

Odnosząc się do tego dokumentu, zespoły uzyskują ogólny obraz, a także historie użytkowników. Taki przegląd pomaga im podejmować decyzje, które są zgodne z ogólnymi celami i planami.

Upewnij się, że dokument jest aktualizowany przez cały cykl życia produktu, aby zapewnić najistotniejsze informacje. Pobierz ten szablon

4. Szablon wymagań dotyczących zarządzania projektem ClickUp

Szablon wymagań dotyczących zarządzania projektem ClickUp

Rozpoczynając projekt, należy jasno zdefiniować jego wymagania. Usprawnia to wszystkie przyszłe wysiłki i pozwala promować projekt wśród interesariuszy.

The Szablon wymagań dotyczących zarządzania projektami od ClickUp istnieje właśnie w tym celu - aby pomóc zarządzać wymaganiami projektu i powiązanymi zadaniami z łatwością i pewnością.

Ten szablon ma postać listy i zawiera widok listy wymagań, tablicę etapów zatwierdzania w stylu Kanban oraz tablicę etapów zatwierdzania w stylu Kanban Wykres Gantta do śledzenia czasu. Twórz zadania i podzadania w widoku listy, aby określić wszystkie wymagania i towarzyszące im kroki. Kolumny zawierają takie informacje jak:

Przydzielający i zatwierdzający

Data rozpoczęcia i zakończenia

Procent ukończenia

Etap zatwierdzania

Łącze lub plik dokumentu dostawy

Dostosuj kolumny i kategorie rozwijane, aby szablon działał jak najlepiej. Dodaj niestandardowe kryteria sortowania i grupowania zadań. Wypróbuj ten szablon podczas następnego warsztatu zbierania wymagań! Pobierz ten szablon

5. Szablon wymagań raportu ClickUp

Szablon wymagań raportu ClickUp

Potrzebujesz konkretnego raportu z innego działu? The Szablon wymagań raportu ClickUp pomaga w określeniu rodzaju potrzebnych informacji. To prosty sposób na przekazanie swoich przemyśleń i upewnienie się, że otrzymany raport spełnia swoje zadanie.

Zacznij od podania nazwy firmy, logo i danych kontaktowych. Następnie wyjaśnij cel prośby, aby pomóc czytelnikowi zrozumieć Twoją perspektywę. W poniższej tabeli podaj szczegóły dotyczące swojego działu.

Sekcja Typ raportu określa cechy kluczowe dla triage i planowania, takie jak:

Typ raportu

Czy raport jest cykliczny czy nie

Poziom priorytetu

Poziom wysiłku (tj. ile wskaźników KPI jest zaangażowanych i które z nich)

Termin

Użyj ostatniej tabeli, aby dostarczyć dowody zatwierdzenia przez menedżera i wskazać, kto musi zobaczyć raport. Pobierz ten szablon

6. Szablon ClickUp IRAAD

Szablon ClickUp IRAAD

Wymagania zmieniają się w miarę odkrywania nowych informacji. Należy wziąć to pod uwagę, zaktualizować warunki i opracować system przewidywania i śledzenia tych ważnych zmian.

Naszym kolejnym darmowym szablonem do zbierania wymagań jest Szablon IRAAD firmy ClickUp -Poręczne narzędzie, które pomaga rejestrować dane krytyczne dla skutecznego zarządzania projektem.

Jest to szablon Folder z pięcioma listami, z których każda reprezentuje element analizy IRAAD:

Problemy: Problemy, nieefektywności i inne aspekty projektu, które nie zadziałały Ryzyko: Potencjalne problemy,ryzyko kosztowei obszary wymagające szczególnej uwagi Działania: Kroki, które należy podjąć w celu ukończenia projektu Założenia: Uzasadnione twierdzenia, które należy jeszcze zweryfikować Decyzje: Zadania, które zostały uzgodnione i zatwierdzone

Każda lista zawiera różne widoki, takie jak Lista, Tablica i Formularze, umożliwiające zbieranie opinii interesariuszy. Mogą oni na przykład rejestrować napotkane problemy lub zgłaszać nowe pomysły. Ich odpowiedzi mogą być przekształcane w zadania i automatycznie sortowane w celu zaoszczędzenia czasu. ⌛ Pobierz ten szablon

7. Szablon planu projektu zapewnienia jakości ClickUp

Szablon planu projektu zapewnienia jakości ClickUp

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się tworzeniem oprogramowania, czy produkcją Szablon planu projektu zapewnienia jakości ClickUp zapewnia solidne ramy do kontrolowania jakości wymagań technicznych i wyników. Usprawnia proces kontroli jakości, pomagając zidentyfikować wąskie gardła i odpowiednio zaplanować przyszłe działania. ☑️

Zacznij od dodania swoich zadań do Plan projektu Widok listy. Wskazuje odpowiedzialny dział, termin realizacji, wpływ i poziom wysiłku. Wszystkie zadania i podzadania są ułożone w przejrzystej hierarchii, pogrupowane według sekcji projektu lub innych wybranych kryteriów. Aktualizuj status zadań w miarę ich przechodzenia przez proces kontroli jakości.

Widok tablicy oferuje te same funkcje, co widok listy, ale wizualizuje dane w inny sposób. Wyświetla zadania jako karty i dodaje do nich informacje z kolumn.

Jeśli zachowasz grupowanie według statusu, możesz aktualizować status zadań, przeciągając je i upuszczając w sekcjach pionowych. Można również włączyć pływaki i wprowadzić dodatkowe poziome kryteria grupowania.

Bonus:_ **Narzędzia do automatyzacji dokumentów ! Pobierz ten szablon

8. Szablon planu projektu sieciowego ClickUp

Szablon planu projektu sieciowego ClickUp

Projektowanie całej infrastruktury sieciowej to powolny, skomplikowany proces o wysokiej stawce. Właściwa topologia sieci ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania systemu. Gdy brakuje projektu, sieć ma duże szanse na niepowodzenie pod względem wydajności i bezpieczeństwa.

Na szczęście takim kryzysom można zapobiec za pomocą technologii i narzędzi, takich jak to Szablon planu projektu sieci ClickUp . Od zbierania wymagań po testowanie, ten framework ma wszystko, czego potrzebujesz, aby pokonać giganta, jakim jest projektowanie sieci.

Skorzystaj z tego szablonu, podobnie jak z poprzedniego, wymieniając wszystkie zadania, podzadania i towarzyszące im informacje w kolumnach. Możesz dostosować go do swojego przepływu pracy. Dodaj inne widoki, takie jak:

Gantt do zarządzania czasem

Obciążenie pracą do alokacji zasobów

Tablice do burzy mózgów i mapowania procesów

Czat do dyskusji Pobierz ten szablon ### 9. Szablon planu projektu migracji programu ClickUp SQL Server

Szablon planu projektu migracji ClickUp SQL Server

Znaczenie dobrze zaplanowanej migracji jest nie do przecenienia. Proces ten wpływa na krytyczne operacje biznesowe, takie jak bezpieczeństwo danych i ogólna wydajność. Aby zapewnić płynne przejście i zminimalizować przestoje, należy dokładnie rozważyć różne aspekty techniczne i operacyjne.

W tym wymagającym krajobrazie Szablon planu projektu migracji SQL Server od ClickUp okazuje się być nieocenionym zasobem. Użyj go, aby nakreślić swoją strategię, zdefiniować cele projektu i przydzielić zasoby. Migracja będzie szybsza, dokładniejsza i, co najważniejsze, mniej stresująca!

Skorzystaj z funkcji i możliwości dostosowywania ClickUp i zarządzaj wszystkimi działaniami związanymi z migracją w ramach jednej platformy. Ustal priorytety zadań, opisz je szczegółowo i usprawnij podejmowanie decyzji we wszystkich działach. Jeśli aktywujesz śledzenie celów, możesz również monitorować postępy, KPI i kamienie milowe. Pobierz ten szablon

10. Szablon macierzy identyfikowalności wymagań Excel od Agile-Mercurial

Excel Requirements Traceability Matrix Template by Agile-Mercurial pozwala być na bieżąco ze źródłem i statusem każdego wymagania

Jeśli jesteś przyzwyczajony do Excela i chcesz się go trzymać, szablon macierzy śledzenia wymagań firmy Agile-Mercurial może być Twoją filiżanką herbaty. 🍵

Jest to kompleksowy system arkuszy kalkulacyjnych, który pozwala śledzić wymagania, ich pochodzenie, status ukończenia i wszystkie inne istotne dane.

Pierwszą z dwóch zakładek jest baza danych wymagań. W kolumnach można określić takie informacje, jak:

Opis

Źródło i typ

Elementy dostarczane w ramach struktury podziału pracy

Testy i wyniki testów

Zidentyfikowane defekty

Status

Dzięki uporządkowaniu wszystkich informacji wiesz dokładnie, co należy zrobić i dlaczego. Możesz ustalać priorytety, planować i realizować zadania, zachowując zgodność z potrzebami interesariuszy. Zakładka Status zawiera podstawowe statystyki dotychczasowej pracy, zwizualizowane w formie wykresu słupkowego. Pobierz ten szablon

Szablony zbierania wymagań: Przegląd

Poniższa tabela podsumowuje wszystko, co musisz wiedzieć o każdym szablonie z naszej listy:

Najlepsze szablony do zbierania wymagań dla zespołu Agile

Parafrazując słynny fragment "Sztuki wojny" Sun Tzu i umieszczając go w bardziej pacyfistycznym kontekście, odpowiednie przygotowanie to przynajmniej połowa wykonanej pracy!

Z pomocą zwinnego szablonu zbierania wymagań i wielofunkcyjnego darmowe narzędzia, takie jak ClickUp możesz stać się i pozostać przygotowanym na wszystko, co pojawi się na Twojej drodze. Uzbrój się w wiedzę i ruszaj do boju, tj. do produkcji, gotowy jak nigdy dotąd! ⚔️