10 darmowych szablonów list zalet i wad w programach Excel, Word i ClickUp

Praca jest pełna różnego rodzaju decyzji. Niektóre decyzje są łatwe, ale inne? Nie tak bardzo.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w marketingu, HR czy finansach, trudno jest wybrać najlepszy sposób działania dla swojego działu, zespołu lub firmy. Wydaje się, że potencjalne niebezpieczeństwa czają się za każdym rogiem - jak więc podjąć właściwą decyzję?

Zamiast rzucać monetą, podejmij świadomą decyzję, korzystając z prostej listy za i przeciw. Lista za i przeciw uwzględnia powody przemawiające za lub przeciw określonemu działaniu. Celem jest spojrzenie na wszystkie czynniki bezstronnym okiem, aby podjąć najlepszą możliwą decyzję.

Nie musisz też tworzyć listy plusów i minusów od zera. Szablony wykresów plusów i minusów znacznie przyspieszają ten proces. Zamiast męczyć się z formatowaniem, oszczędza czas i skupić się na kolejnych krokach.

W tym przewodniku pokażemy, jak odzyskać więcej czasu dzięki szablonom plusów i minusów - a także 10 profesjonalnym szablonom dla praktycznie każdego scenariusza, aby rozpocząć kolejną burzę mózgów.

Co to jest szablon plusów i minusów?

Szablon listy plusów i minusów to ustrukturyzowany dokument, który pomaga spojrzeć na zalety (plusy) i wady (minusy) sytuacji, decyzji lub wyboru. Potraktuj go jako narzędzie decyzyjne, które umożliwia podjęcie strategicznej, świadomej decyzji.

Te narzędzia decyzyjne zazwyczaj składają się z dwóch kolumn lub sekcji, jednej dla zalet i jednej dla wad. Następnie każdą sekcję wypełnia się odpowiednimi informacjami, które pomagają w podjęciu decyzji.

Zamiast rzucać się na oślep w coś nowego, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji należy dokładnie rozważyć jej skutki. Nie można przewidzieć każdej ewentualności, ale spotkanie z zespołem w celu przeprowadzenia burzy mózgów na temat wszystkich za i przeciw danej sytuacji pomoże zdecydować, co jest najlepsze i obrać najlepszy kierunek działania.

Co składa się na dobry szablon plusów i minusów?

Za chwilę podzielimy się z Tobą kilkoma najlepszymi szablonami plusów i minusów. Oto kryteria, którymi kierowaliśmy się przy ich wyborze:

Zezwalaj na współpracę w czasie rzeczywistym: Są szanse, że nie pracujesz sam. Wybierz szablon, który umożliwia współpracę zespołową. Zaangażowanie innych interesariuszy na tym etapie zaoszczędzi ci żalu na późniejszym etapie, więc wybierz szablon przyjazny dla współpracy

Są szanse, że nie pracujesz sam. Wybierz szablon, który umożliwia współpracę zespołową. Zaangażowanie innych interesariuszy na tym etapie zaoszczędzi ci żalu na późniejszym etapie, więc wybierz szablon przyjazny dla współpracy Uwzględnij elementy wizualne: Wizualizacje czynią wszystko lepszym. Szukaj wysoce wizualnychszablony macierzy,retrospektywy sprintu,mapy koncepcyjnei mapy drogowe, aby urozmaicić swoje listy plusów i minusów

Wizualizacje czynią wszystko lepszym. Szukaj wysoce wizualnychszablony macierzy,retrospektywy sprintu,mapy koncepcyjnei mapy drogowe, aby urozmaicić swoje listy plusów i minusów **Szablony plusów i minusów powinny w równym stopniu odnosić się do wszystkich stron argumentu. Wybierz szablon, który ocenia wszystkie ważne czynniki w uczciwy, zrównoważony sposób

Zintegruj ze swoim przepływem pracy: Szukaj szablonów, które bez wysiłku przekształcają się w strategie, cele, projekty lub zadania za pomocą jednego kliknięcia

10 szablonów plusów i minusów do wykorzystania w 2024 roku

Wiesz, jak rozpoznać wysokiej jakości szablon, ale po co tracić czas na szukanie? Sprawdź te 10 wysokiej jakości szablonów plusów i minusów, aby urozmaicić następne spotkanie zespołu.

1. Szablon listy zalet i wad od ClickUp

Szablon listy zalet i wad według ClickUp

Uwielbiamy Szablon listy zalet i wad od ClickUp ponieważ ma wygląd i styl prawdziwej tablicy z karteczkami samoprzylepnymi. Jeśli masz zdalny zespół, ten szablon jest idealny do naśladowania pracy osobistej proces burzy mózgów w środowisku wirtualnym.

Szablon ten jest zbudowany przy użyciu ClickUp oprogramowanie do tablic cyfrowych i z natury jest bardzo wizualny. Wykorzystuje kontrastujące kolory, z zielonym dla pozytywnych wyników i czerwonym dla listy minusów oraz fioletowym tłem, aby kolory były bardziej wyraziste. Szablon jest również w 100% konfigurowalny, więc możesz przeciągać i upuszczać karteczki samoprzylepne do woli.

A ponieważ szablon ten został stworzony przy użyciu Tablice Clickup można przekonwertować sfinalizowaną listę zalet i wad na Zadania ClickUp aby Twoje pomysły były natychmiast gotowe do działania. Fajnie, co? Pobierz ten szablon

2. Szablon listy zalet i wad uczelni od ClickUp

Szablon listy zalet i wad według ClickUp

Wybór miejsca na studia to nie lada wyzwanie. The Szablon listy plusów i minusów uczelni według ClickUp pomaga:

Uporządkować myśli

Dokonywać bezstronnych ocen

Zebrać informacje na temat różnych szkół

Proces wyszukiwania informacji może być gorączkowy, więc warto wybrać szablon, który obejmuje rzeczy, o których możesz nie pomyśleć. Ten szablon uwzględnia nawet czynniki finansowe, takie jak czesne, koszty utrzymania i stypendia.

Szczerze mówiąc, nie musisz używać tego szablonu tylko do porównywania uczelni. Można go użyć do dowolnego dogłębnego porównania. Na przykład, jeśli Twoja firma ocenia wielu dostawców, możesz dostosować kategorie tego szablonu, aby pasowały do cen i funkcji każdego dostawcy. Pobierz ten szablon

3. Szablon analizy SOAR od ClickUp

Szablon analizy SOAR od ClickUp

Planujesz duży projekt? Poszukaj szans i zagrożeń, zanim jeszcze zaplanujesz pierwsze spotkanie zespołu. Dzięki szablonowi Szablon analizy SOAR od ClickUp w tym szablonie przyjrzysz się różnym aspektom swojego projektu, znajdując możliwości i minimalizując zobowiązania.

To szablon decyzyjny jest podobny do analizy SWOT, ale koncentruje się bardziej na wewnętrznych działaniach firmy. SOAR ocenia:

Mocne strony: Są to zalety, które posiadasz

Są to zalety, które posiadasz Szanse: Dostrzeganie nowych możliwości, czy to nowych rynków, czy segmentów klientów

Dostrzeganie nowych możliwości, czy to nowych rynków, czy segmentów klientów Aspiracje: Wyznacz cele dla tego projektu

Wyznacz cele dla tego projektu Wyniki: Określ, co musisz zrobić, aby urzeczywistnić swoje aspiracje

Skupiając się na pożądanych celach i tworząc plan ich osiągnięcia, SOAR jest doskonałym szablonem do oceny realistycznych zalet i wad projektu. Skorzystaj z tego szablonu, aby zbadać zachowania klientów, przeanalizować mocne i słabe strony produktu lub ocenić przydatność obecnych procesów .

Dodatkową zaletą tego zasobu jest to, że ułatwia on dzielenie się pomysłami z członkami innych działów, dzięki czemu można uzyskać pełniejszy obraz tego, co się dzieje. To narzędzie wizualne zostało stworzone przy użyciu tablica cyfrowa dzięki czemu możesz swobodnie przekształcić ten szablon plusów i minusów w wykonalne zadania w ClickUp, gdy skończysz. Pobierz ten szablon

4. Szablon matrycy Pugh autorstwa ClickUp

Szablon matrycy Pugh od ClickUp

Szablon matrycy Pugh autorstwa ClickUp ma kilka więcej dzwonków i gwizdków niż typowy dwukolumnowy szablon listy zalet i wad, ale nadal jest przyjazny dla początkujących, więc nie daj się przestraszyć.

Macierz Pugh ma dwie kolumny: jedną dla porównywanych opcji, a drugą dla kryteriów. Dokonaj oceny na podstawie kosztów, jakości, czasu lub innych czynników, które mają dla Ciebie znaczenie. Użyj tego szablonu, aby podejmować świadome decyzje na temat produktu lub procesu w firmie.

Podoba nam się ta matryca, ponieważ ocenia wiele czynników w równy i sprawiedliwy sposób. Szereguje każdą opcję według tego samego zestawu kryteriów, co daje bardziej uporządkowaną listę zalet i wad. Jeśli potrzebujesz zorganizowanej, wizualnego porównania to wizualne narzędzie jest niezbędne do porównania wszystkich opcji. Pobierz ten szablon

5. Szablon zadania analizy SWOT od ClickUp

Szablon zadania analizy SWOT od ClickUp

Analiza SWOT analizuje czynniki wewnętrzne, takie jak mocne i słabe strony, a także czynniki zewnętrzne, takie jak szanse i zagrożenia. Kiedy nadejdzie czas na wymyślić kolejny duży projekt , przejdź do analizy SWOT, aby stworzyć kuloodporną strategię. Szablon zadania analizy SWOT od ClickUp przyspiesza proces analizy SWOT, udostępniając gotowy wykres do przeprowadzenia analizy. Szablon ten zawiera niestandardowe pola dla wskaźników ukończenia, celów, harmonogramów i innych.

Załóż kapelusz detektywa i poszukaj trendów zarówno w swojej firmie, jak i na całym rynku. Być może trzeba będzie trochę poszukać danych, ale ten szablon analizy SWOT pozwala odzyskać więcej czasu, dzięki czemu można skupić się na badaniach, a nie formatowaniu. Pobierz ten szablon

6. Szablon analizy ryzyka i korzyści od ClickUp

Szablon analizy ryzyka i korzyści ClickUp

W biznesie czasami trzeba zaryzykować, aby zdobyć ciastko. Nie oznacza to jednak, że należy podejmować lekkomyślne ryzyko. Szablon analizy ryzyka i korzyści ClickUp przeprowadzi Cię przez analizę ryzyka i korzyści, która powie Ci, czy Twoje duże, ambitne pomysły są realistyczne, czy wręcz głupie.

Na przykład, jeśli jesteś w trakcie planowania procesu, przeprowadź analizę ryzyka i korzyści, aby sprawdzić, czy koszty wdrożenia nowego procesu są niższe niż zwrot, jaki z niego uzyskasz. Jeśli koszty są zbyt wysokie lub jeśli masz do czynienia z innym ryzykiem, takim jak kwestie zgodności - nadszedł czas, aby wrócić do deski kreślarskiej. Pobierz ten szablon

7. Szablon listy zalet i wad programu Excel autorstwa Vertex42

Via

Vertex42

Czy jesteś osobą bardziej zorientowaną na dane? Ta lista plusów i minusów autorstwa Vertex42 to kwantyfikowalna lista plusów i minusów, która sumuje wyniki dla każdego kryterium.

Wypisz swoje zalety i wady tak jak zwykle, ale przypisz wartość ważności do każdego kryterium w skali od zera do 10, gdzie zero nie jest wcale ważne, a 10 jest niezwykle ważne.

Nie wszystkie korzyści i negatywne skutki mają taki sam wpływ, a my uwielbiamy to, że ten szablon uwzględnia znaczące różnice. Wypełnij szablon i użyj końcowego wyniku u góry wykresu, aby wdrożyć obiektywne podejmowanie decyzji w każdym trudnym wyborze. Poszukaj wyższego wyniku, aby określić, czy powinieneś odświeżyć ten projekt, czy go przemyśleć. Pobierz ten szablon

8. Szablon wykresu zalet i wad programu Excel według Spreadsheet.com

Via

Spreadsheet.com

Ten szablon wykresu zalet i wad Excela od Spreadsheet.com to kolejne proste narzędzie, które przypisuje punkty do każdego za i przeciw. Różni się on jednak od szablonu Vertex42 systemem ważenia.

Jeśli jedno kryterium ma większe znaczenie niż inne, można przypisać mu większą "wagę" Na przykład, jeśli normalnie oceniłbyś czynnik taki jak cena z wagą 3, ale ważysz go na 2,25, wynik staje się 6,75.

Po zakończeniu przypisywania wartości do każdej zmiennej, arkusz kalkulacyjny wypluje wynik dla "za" i "przeciw", aby pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji. Jeśli wynik w kolumnie "za" jest wyższy niż w kolumnie "przeciw", możesz mieć pewność, że Twój pomysł (prawdopodobnie) wypali. Pobierz ten szablon

9. Szablon Microsoft Word Plusy i minusy według Smile Templates

Via

Szablony uśmiechu

Szukasz przyjaznego dla programu Word szablonu listy zalet i wad? Skorzystaj z tego darmowego szablonu Microsoft Word Pros and Cons Template.

Podoba nam się ten szablon, ponieważ jest czymś więcej niż tylko prostą listą zalet i wad. Jest sformatowany jak biznesplan z sekcjami dla:

Misja firmy

Analiza rynku

Plan marketingowy

Zarządzanie produktem

Działalność operacyjna

Ocena ryzyka

Plan finansowy

Struktura akcjonariatu

To tak proste, jak usunięcie Lorem Ipsum i upuszczenie informacji o własnej firmie.

P.S. Ten szablon jest darmowy, ale wymaga podania źródła, więc jeśli go użyjesz, podaj Smile Templates. Pobierz ten szablon

10. Szablon listy ważonych zalet i wad Microsoft Word od Sample.net

Via

Sample.net

Szablon listy ważonych zalet i wad Microsoft Word jest uproszczoną wersją szablonu ważonych zalet i wad. Szablon zawiera miejsce na wyszczególnienie problemu lub potrzeby, dzięki czemu możesz mieć oko na nagrodę podczas debaty nad zaletami i wadami swojego pomysłu.

Ponieważ nie jest to plik Excel, zalecamy użycie tego dokumentu Word jako arkusza do wydrukowania. Wydrukuj go i wykorzystaj podczas następnego osobistego spotkania w formie burzy mózgów. Wymień wszystkie plusy, przypisz im wartość (lub wagę), a na koniec zsumuj wszystko, aby sprawdzić, czy powinieneś zdecydować się pójść naprzód. Pobierz ten szablon

Przyspiesz podejmowanie decyzji dzięki szablonom

Niezależnie od tego, czy podejmujesz prostą decyzję, czy najważniejszą decyzję w swojej karierze, szablon plusów i minusów z pewnością przyspieszy pracę. Czasami trzeba podjąć osobiste decyzje, ale częściej te potężne narzędzia pomogą podjąć obiektywną decyzję, która wspiera rozwój biznesu dzięki odpowiednim szablonom do burzy mózgów.

