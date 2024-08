10 darmowych szablonów porównań oprogramowania i produktów w Excelu, Wordzie i ClickUp

Decyzje. Są. Trudne.

Zaufaj mi, rozumiem to! W rzeczywistości są tak trudne, że istnieje zjawisko zwane zmęczeniem decyzyjnym. Po podejmowaniu decyzji przez cały dzień, każdego dnia, nasz mózg się męczy. A gdy się męczą, coraz trudniej jest podejmować dobre decyzje. Jestem zmęczony na samą myśl o tym. 😴

Ale dzięki łatwym do zrozumienia wizualizacjom, takim jak lista zalet i wad lub piękny wykres porównawczy, podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze. A te wizualizacje sprawiają, że nasz mózg jest odpowiedzialny: Nie ma mowy o przypadkowym wyborze niewłaściwej rzeczy, gdy wyraźnie widać, która jest właściwa.

Korzystanie z szablonu wykresu porównawczego pomaga nam podejmować lepsze decyzje lub pokazać potencjalnym klientom, dlaczego nasz produkt jest najlepszą decyzją. Przyjrzyjmy się 10 najlepszym szablonom wykresów porównawczych dla ClickUp, Worda, Excela, Dokumentów Google i PowerPointa.

Co to jest szablon porównania produktów?

Szablon porównania produktów to wykres lub grafika, która pokazuje opcje i ich funkcje obok siebie. Celem tego typu szablonu jest pomoc w wizualizacji najlepszej opcji ze stosu opcji.

To tak, jakbyś miał stos naleśników, ale tylko jeden z nich był naleśnikiem z jagodami: Wykres porównawczy pomaga wyraźnie zidentyfikować naleśnik z jagodami wśród wszystkich zwykłych naleśników, dzięki czemu można zjeść (lub kupić) ten najlepszy. 🥞

Szablon porównania produktów ma wiele zastosowań. Jeśli pracujesz w zespole produktowym, sprzedażowym lub marketingowym, możesz go użyć, aby pokazać, dlaczego Twój produkt jest lepszy od konkurencji. (W końcu to ty robisz naleśniki z jagodami, w porównaniu do zwykłych naleśników wszystkich innych!)

Korzystanie z szablonu T Chart to świetny sposób na szybkie uporządkowanie myśli i porównanie dwóch różnych koncepcji lub pomysłów.

Jeśli pracujesz w zespole operacyjnym, możesz użyć wykresu porównawczego, aby zdecydować między różnymi produktami oprogramowania i wybrać najlepszy dla potrzeb swojego zespołu. A jeśli jesteś po prostu zwykłą osobą, która spędza swój zwykły dzień, możesz użyć wykresów porównawczych do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji życiowych.

Używaj wykresów porównawczych do takich rzeczy, jak wybór samochodu do kupienia, mieszkania do wynajęcia lub rodzaju jedzenia na wynos do zamówienia. 🥡

Jakich funkcji szukać w szablonach wykresów porównawczych produktów?

Wybór najlepszego szablonu do porównywania produktów zależy od tego, do czego będzie on używany.

Jeśli planujesz używać go głównie do celów wewnętrznych, wygląd może nie mieć znaczenia i możesz wybrać prosty format tabeli. Jeśli jednak chcesz zaprezentować go potencjalnym klientom na spotkaniach sprzedażowych, będziesz potrzebować czegoś, co wygląda równie efektownie, co działa.

Zanim dokonasz wyboru spośród wszystkich dostępnych wykresów porównawczych, pamiętaj o poniższych funkcjach. (Pomogą ci one porównać wykresy porównawcze) 🤯

Format: Możesz znaleźć szablony dla prawie każdej platformy, od Arkuszy Google przez Excel po Powerpoint. Wybierz szablon, który pasuje do sposobu, w jaki zamierzasz korzystać z wykresu. Jeśli zamierzasz używać go wewnętrznie, dokument Word lub arkusz Excel może być w porządku. Jeśli chcesz zaprezentować go niestandardowym klientom, będziesz potrzebować bardziej wizualnej platformy

Możesz znaleźć szablony dla prawie każdej platformy, od Arkuszy Google przez Excel po Powerpoint. Wybierz szablon, który pasuje do sposobu, w jaki zamierzasz korzystać z wykresu. Jeśli zamierzasz używać go wewnętrznie, dokument Word lub arkusz Excel może być w porządku. Jeśli chcesz zaprezentować go niestandardowym klientom, będziesz potrzebować bardziej wizualnej platformy Ikony: Możesz chcieć wypełnić swój wykres polami wyboru, możesz preferować system oceny gwiazdkowej, a może chcesz dołączyć pisemne punkty danych, aby dostarczyć więcej informacji. Wybierz szablon, który pozwala na wypełnienie go ikonami lub opisami

Możesz chcieć wypełnić swój wykres polami wyboru, możesz preferować system oceny gwiazdkowej, a może chcesz dołączyć pisemne punkty danych, aby dostarczyć więcej informacji. Wybierz szablon, który pozwala na wypełnienie go ikonami lub opisami Dostosowanie: Jeśli zamierzasz zaprezentować swój wykres porównawczy produktów, musisz mieć możliwość dostosowania go za pomocą markowych kolorów i czcionek oraz sprawić, by twój produkt wizualnie wyróżniał się na tle innych

10 darmowych szablonów porównań produktów do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukasz w wykresie porównawczym, nadszedł czas, aby rozważyć opcje i wybrać szablon, który będzie dla Ciebie odpowiedni. (Gdyby tylko istniał wykres, który ułatwiłby podjęcie tej decyzji) 🤔

Zapoznaj się z tymi 10 niedrogimi i darmowymi szablonami wykresów porównawczych i odważ się porównać!

1. Szablon dokumentu ClickUp Product Brief

Szablon dokumentu ClickUp Product Brief

Szablon Szablon dokumentu ClickUp Product Brief został zaprojektowany dla każdej sceny Twojego proces rozwoju produktu od początkowego pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek. W idealnym świecie zacząłbyś używać tego szablonu w momencie, gdy masz ten moment żarówki. 💡

Ale nawet jeśli twój produkt jest już w pełni zbudowany, ten szablon pomoże ci zorganizować twoje działania strategia produktu przed wprowadzeniem produktu na rynek. Jest to dokument typu fill-in-the-blank, który przeprowadza Ciebie i członków Twojego teamu przez proces nakreślania kluczowych wyróżników i funkcji Twojego produktu.

Można w nim osadzić pliki z narzędzia do projektowania produktów dodaj grafikę wektorową, prześlij zestawy danych i połącz je z zasobami marketingowymi, takimi jak samouczki wideo, zdjęcia w mediach społecznościowych i tabela porównawcza konkurencji.

Szablon ten będzie biblią produktu. Dzięki niemu twój zespół będzie miał dostęp do tych samych informacji przez cały proces tworzenia produktu - od pomysłu, przez opracowanie specyfikacji funkcji, aż po udostępnienie go światu. A taki poziom organizacji będzie boskim uczuciem. 👼

2. Szablon tablicy z infografiką ClickUp

Szablon tablicy z infografiką ClickUp

Szablony infografik porównawczych sprawiają, że wizualizacja danych jest łatwiejsza i wygląda o wiele lepiej. (Wystarczy wyobrazić sobie postać z kreskówki, której oczy wyskakują z głowy, gdy krzyczy "AWOOGA!" i to jest poziom piękna, o którym mówię) 🤩

Z Szablon tablicy z infografiką ClickUp nawet małe Teams mogą tworzyć wysokiej jakości infografiki - nie jest wymagany pełnoetatowy grafik. Ten szablon infografiki porównawczej umożliwia tworzenie wykresów, schematów blokowych i diagramów Venna, a także przesyłanie własnych obrazów w wysokiej rozdzielczości, dodawanie własnego schematu kolorów i elementów graficznych.

Otrzymasz nie tylko narzędzia potrzebne do tworzenia infografiki, ale także narzędzia potrzebne do zarządzania zespołem. Możesz przypisać zadania związane z infografiką do różnych członków zespołu (niech jedna osoba napisze tekst, a inna zorganizuje wizualizacje), a po zrobieniu oznaczyć interesariuszy do zatwierdzenia.

To szablon marketingu produktów da Twojemu zespołowi jasny obraz tego, co należy zrobić, a kiedy już zostanie to zrobione, da Twoim klientom jasny obraz tego, dlaczego powinni kupić Twój nowy produkt. Wyobraź sobie, jakie to będzie proste! 📸

3. Szablon matrycy porównawczej ClickUp

Szablon matrycy porównawczej ClickUp

Szablon Szablon matrycy porównawczej ClickUp ułatwia podejmowanie decyzji. Jest to diagram porównania danych typu plug-and-play. Po podłączeniu danych będziesz chciał grać, grać i grać. 🎮

Możesz dodać produkty, które chcesz porównać i zobaczyć ich funkcje indywidualnie. Możesz też użyć widoku tabeli, aby szybko przekształcić swoją matrycę porównawczą w szablon tabeli porównawczej produktów, wyświetlając ich funkcje obok siebie.

Dodaj informacje o kluczowych funkcjach, cenie, lokalizacji, obsłudze klienta i innych danych, które chcesz uwzględnić. Gdy przekonasz się, jak łatwy w użyciu jest ten szablon, nie tylko będziesz chciał używać go jako narzędzia do tworzenia wykresów porównawczych, aby zaprezentować swój produkt w porównaniu z podobnymi produktami, ale także będziesz chciał włączyć go do wszystkich wewnętrznych procesów decyzyjnych.

Możesz użyć tej matrycy porównawczej, aby zdecydować o najlepszych procesach w ramach swoich mapa procesów cykl pracy. Możesz też użyć go, aby wybrać najlepsze rozwiązania programowe dla swojego zespołu.

Bez względu na to, jaką decyzję podejmujesz, ten szablon odciąży Twój mózg. 🧠

4. Szablon porównania oprogramowania ClickUp

Szablon porównania oprogramowania ClickUp

Gdy Twoja firma musi zainwestować w nowe oprogramowanie, najlepszym wyborem jest Szablon porównania oprogramowania ClickUp pomaga przebrnąć przez funkcje, dzięki czemu nie czujesz się, jakbyś płynął pod prąd. 🏊‍♀️

Oprogramowanie jest jednym z najważniejszych narzędzi używanych przez firmę, a właściwe oprogramowanie sprawi, że zespół będzie bardziej skuteczny i wydajny. Wybór odpowiedniego oprogramowania jest jednak trudny. Dzięki temu szablonowi możesz zdefiniować swoje cele, zachować obiektywizm i pozostać silnym - nawet w obliczu bardzo przekonujących sprzedawców. 💪

Szablon zawiera kategorie umożliwiające ocenę ceny, wydajności i doświadczenia użytkownika różnych produktów. Niezależnie od tego, czy porównujesz Narzędzia AI dla menedżerów produktu , oprogramowanie do automatyzacji marketingu lub narzędzia do zarządzania produktami można zobaczyć funkcje produktu obok siebie.

Następnie można porównać wymagania dotyczące instalacji i ustawień. Możesz nawet dodać tablicę graficzną, aby pokazać interfejs oprogramowania.

Użyj szablonów takich jak ten, aby odkryć najlepsze oprogramowanie dla swojego Businessu.

5. Szablon porównania cen produktów od Edit.org

przez Edit.org

Jeśli masz pieniądze na głowie, a umysł na pieniądzach, ten szablon porównania cen produktów podkreśli funkcje zawarte w różnych planach cenowych produktów. 🤑

Jest to świetny szablon do pobrania dla zespołów produktowych, które tworzą oprogramowanie freemium i oparte na subskrypcji. (Każdy zespół ds. oprogramowania potrzebuje solidnej strony z cenami przed rozpoczęciem pracy) uruchomieniem produktu !)

I chociaż jest wyraźnie zaprojektowany dla tego przypadku użycia, możemy wymyślić kilka bardziej kreatywnych zastosowań dla niego. 👩‍🎤

Jeśli próbujesz wybrać między kilkoma programami do użytku wewnętrznego, a cena jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, spróbuj użyć tego szablonu jako części procesu decyzyjnego. W ten sposób możesz upewnić się, że nie tylko otrzymujesz najlepszą cenę, ale także najlepsze funkcje za tę cenę.

6. Szablon wykresu porównania produktów Microsoft Word by Template.net

przez szablon.net

Jeśli potrzebujesz tylko prostego szablonu tabeli porównawczej, ta opcja może być dla Ciebie. Jest prosty, ale w pocieszający sposób - trochę jak latte z przyprawą do dyni. 🎃

Umieść listę produktów na górze, dodaj funkcje produktów z boku i zaznacz, które opcje mają te funkcje. Ustawienie nie zajmie dużo czasu i zapewni przejrzystą wizualizację.

Ta prosta szablon jest świetny do podejmowania wewnętrznych decyzji o tym, w które produkty zainwestować, ale może również działać na stronie produktu - po zaktualizowaniu go o schemat kolorów i czcionek marki - dla młodych firm, które muszą stworzyć coś prostego, aby rozpocząć działalność.

Oprócz szablonu Microsoft Word, można go również pobrać jako Dokumenty Google, stronę Apple lub plik PDF.

7. Szablon porównania produktów Powerpoint autorstwa FPPT

przez FPPT

Ponieważ jest to szablon PowerPointa, będzie dobrym dodatkiem do spotkań i slajdów prezentacji sprzedażowych. 📽️

Po prostu wrzuć go na slajd w swojej prezentacji i przygotuj się do przekonania interesariusza lub potencjalnego nabywcy, że masz idealny produkt, który rozwiąże ich problem.

Możesz użyć tego szablonu do porównania funkcji różnych produktów lub niestandardowo do porównania różnych planów cenowych tego samego produktu.

Ten szablon tabeli porównawczej produktów jest dostępny z trzema lub czterema kolumnami, dzięki czemu możesz wybrać, ile opcji chcesz porównać. Posiada również system kodowania kolorami świateł stopu - czerwonym, żółtym i zielonym - aby pomóc w wizualizacji, jak dobre są funkcje każdego produktu.🚦

Po sformatowaniu tego slajdu będziesz w stanie rzucić okiem i wiedzieć, który produkt jest odpowiedni!

8. Szablon wykresu porównania funkcji w programie Excel autorstwa Vertex42

przez Vertex42

Jeśli do tej pory używałeś podstawowych arkuszy kalkulacyjnych Excel do porównywania produktów, ten szablon Excel będzie dużym krokiem naprzód. 🪜

Możesz go używać do różnych porównań - od pokazania, jak twój produkt wypada na tle konkurencji, po nakreślenie funkcji różnych planów cenowych - ale szczególnie dobrze nadaje się do przeprowadzenia analizy konkurencji przed zakupem nowego produktu.

Ten szablon Excel jest wysoce konfigurowalny, dzięki czemu można uszeregować funkcje za pomocą prostego zaznaczenia lub X (aby wskazać, czy produkt oferuje daną funkcję, czy nie), lub można użyć systemu oceny z ikonami gwiazdek, diamentów, wykresu kołowego lub wykresu słupkowego. Ponadto można dodać tekst i liczby, aby rozwinąć oferowane funkcje.

Co więcej, możesz dołączyć dowolną liczbę kolumn produktów, więc jest to świetny szablon do porównywania wielu opcji na zatłoczonym polu.

9. Pusty szablon wykresu porównawczego w Dokumentach Google od Template.net

przez szablon.net

W przypadku innej prostej i nieskomplikowanej opcji, ten przykład dostarcza podstawowy format tabeli ze wszystkimi informacjami pozostawionymi pustymi. Ty decydujesz, jak chcesz je wypełnić.

Możesz porównać oprogramowanie, w które może zainwestować Twoja firma, domy, które widzisz podczas polowania na dom lub osoby, z którymi rozważasz randkę (jakby Twoje życie było komedią romantyczną). 💏

Ponieważ szablon ma charakter otwarty, możesz również wypełnić pola w dowolny sposób. Dodaj pisemne informacje, pola wyboru, gwiazdki lub osobisty system emoji, którego nawet profesjonalny kryptograf nie byłby w stanie odszyfrować.

10. Szablon Powerpoint do porównywania obok siebie według SlideModel

przez SlideModel

Ten szablon jest przeznaczony dla zespołów sprzedaży i marketingu. Ten szablon PowerPointa został specjalnie zaprojektowany do porównywania produktów Twojej firmy z konkurencją i zawiera cztery slajdy, które podkreślają Twój produkt bardziej niż konkurencję - dzięki czemu potencjalni klienci mogą wyraźnie zobaczyć, kto jest numerem jeden. 🏆

Szablon został zaprojektowany jako slajd PowerPoint, dzięki czemu można go łatwo włączyć do prezentacji sprzedażowych. A układ pełni funkcję pięknego, profesjonalnie wyglądającego projektu, więc każdy pomyśli, że zatrudniłeś projektanta, aby przygotował go dla Ciebie.

Możesz nakreślić kluczowe funkcje swojego produktu i porównać je z konkurencją za pomocą prostych znaków X lub znaczników wyboru, lub możesz użyć wykresu rozrzutu, aby pokazać, jak jakość Twojego produktu wypada w porównaniu z resztą rynku.

Ten szablon jest również dostępny w formacie Keynote lub Google Slides.

Podejmuj lepsze decyzje dzięki szablonom porównawczym

Dobre porównanie może pomóc każdemu w podejmowaniu lepszych decyzji.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szablonu porównania produktów, aby ułatwić podejmowanie wewnętrznych decyzji, czy też pokazać potencjalnym klientom, dlaczego Twój produkt jest dla nich najlepszą decyzją, powyższe szablony porównań produktów pomogą Ci zwizualizować wszystkie opcje. 👀

Aby uzyskać więcej inspiracji podczas tworzenia wykresu porównawczego, sprawdź jak ClickUp wypada w porównaniu do konkurencji. Gdy zobaczysz, jak łatwo jest z niego korzystać Szablony ClickUp za darmo i wizualizować swoje dane w wielu formatach, zdasz sobie sprawę, że naprawdę nie ma porównania. Zarejestruj się w ClickUp już dziś .