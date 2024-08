10 darmowych szablonów do podejmowania decyzji w Excelu, Docs i ClickUp

Jeśli chodzi o podejmowanie ważnych decyzji, dobrze zdefiniowane i ustrukturyzowane podejście może sprawić, że nawet najbardziej złożone scenariusze staną się łatwiejsze do opanowania. Takie podejście poprowadzi decydentów przez cały proces, pomagając ocenić wszystkie istotne czynniki i potencjalne opcje.

Niezależnie od tego, czy decyzja, przed którą stoisz, jest związana z biznesem, czy czymś bardziej osobistym, szablon decyzyjny może zapewnić ci dokładnie taką strukturę.

Podejmowanie lepszych decyzji prowadzi do lepszych wyników, poprawy zarządzanie obciążeniem pracą i lepsze umiejętności rozwiązywania problemów.

Dobre decyzje zmniejszają ryzyko, minimalizują błędy i maksymalizują potencjał. Mogą one zwiększyć lub zmniejszyć szanse na zakończenie realizacji celów.

Aby upewnić się, że podejmujesz najlepsze możliwe decyzje, przygotowaliśmy listę szablonów decyzyjnych.

**Co to jest szablon decyzyjny?

Szablon decyzyjny to ustrukturyzowany sposób podejmowania świadomych i racjonalnych decyzji. Postępując zgodnie z szablonem, możesz podejść do ostatecznej decyzji w sposób systemowy, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki i potencjalne wyniki.

Istnieją różnego rodzaju szablony dla różnych potrzeb zarządzania biznesem. Bez względu na formę, szablon decyzyjny zazwyczaj składa się z kilku kluczowych elementów:

identyfikacja problemu: Pierwszym krokiem do podjęcia jakiejkolwiek decyzji jest wyczyszczone zrozumienie problemu. Ta sekcja szablonu może pomóc w identyfikacji celów, zadań lub wyzwań

Pierwszym krokiem do podjęcia jakiejkolwiek decyzji jest wyczyszczone zrozumienie problemu. Ta sekcja szablonu może pomóc w identyfikacji celów, zadań lub wyzwań Gromadzenie informacji: Zrozumienie kluczowych faktów pomoże ocenić różne opcje. Wiele szablonów zawiera obszary, które pomagają w prowadzeniu tego procesu

Zrozumienie kluczowych faktów pomoże ocenić różne opcje. Wiele szablonów zawiera obszary, które pomagają w prowadzeniu tego procesu Generowanie alternatyw: Najlepsze decyzje zapadają, gdy jesteś świadomy wszystkich możliwości. Szablony decyzyjne pomagają odkryć te opcje

Najlepsze decyzje zapadają, gdy jesteś świadomy wszystkich możliwości. Szablony decyzyjne pomagają odkryć te opcje Ocena wyboru: Sama decyzja zależy od tego, jaki wybór jest najlepszy. Szablony mogą oferować sekcje ważące zalety i wady, ryzyko i korzyści oraz potencjalne wyniki

Sama decyzja zależy od tego, jaki wybór jest najlepszy. Szablony mogą oferować sekcje ważące zalety i wady, ryzyko i korzyści oraz potencjalne wyniki Wybór decyzji: Po dokonaniu oceny wyborów, ostatnim krokiem jest podjęcie decyzji. Szablony mogą pomóc w ustaleniu priorytetów alternatywnych rozwiązań i zestawić je z celami i limitami

Po dokonaniu oceny wyborów, ostatnim krokiem jest podjęcie decyzji. Szablony mogą pomóc w ustaleniu priorytetów alternatywnych rozwiązań i zestawić je z celami i limitami Plan wdrożenia **Niektóre szablony idą o krok dalej i posiadają narzędzia, takie jak ważona matryca decyzyjna, które pomagają w planowaniu po podjęciu decyzji

**Co składa się na dobry szablon matrycy decyzyjnej?

Dobry szablon decyzyjny będzie łatwy w użyciu, a jednocześnie będzie zawierał wszystkie narzędzia potrzebne do podejmowania skutecznych decyzji. Niektóre kluczowe funkcje, których należy szukać, obejmują:

Przejrzystość i struktura: Struktura szablonu powinna być jasna i dobrze zdefiniowana. Przejście od kroku do kroku powinno być łatwe i bezproblemowe

Struktura szablonu powinna być jasna i dobrze zdefiniowana. Przejście od kroku do kroku powinno być łatwe i bezproblemowe Elastyczność i zdolność adaptacji: O ile nie potrzebujesz wysoce wyspecjalizowanego szablonu, aby spełnić kluczowe kryteria, powinien on być wystarczająco elastyczny, aby zbudować listę rzeczy do zrobienia

O ile nie potrzebujesz wysoce wyspecjalizowanego szablonu, aby spełnić kluczowe kryteria, powinien on być wystarczająco elastyczny, aby zbudować listę rzeczy do zrobienia Wszechstronność i systematyczność: Celem szablonu jest poprowadzenie cię przez cały procesproces podejmowania decyzji. Do zrobienia tego, musi on obejmować wszystkie istotne informacje w wysoce ustrukturyzowany sposób

Celem szablonu jest poprowadzenie cię przez cały procesproces podejmowania decyzji. Do zrobienia tego, musi on obejmować wszystkie istotne informacje w wysoce ustrukturyzowany sposób Praktyczność i użyteczność: Oprócz bycia wyczyszczonym, szablon powinien być łatwy w użyciu. Poszukaj szablonów, które ograniczają żargon i zawierają szczegółowe instrukcje

Oprócz bycia wyczyszczonym, szablon powinien być łatwy w użyciu. Poszukaj szablonów, które ograniczają żargon i zawierają szczegółowe instrukcje Uwzględnienie interesariuszy: Wiele decyzji wymaga udziału kilku interesariuszy. W takim przypadku szablon decyzyjny powinien mieć obszar analizy siatki do wprowadzania ich pomysłów

Wiele decyzji wymaga udziału kilku interesariuszy. W takim przypadku szablon decyzyjny powinien mieć obszar analizy siatki do wprowadzania ich pomysłów Ciągłe doskonalenie: Każda decyzja powinna być łatwiejsza od poprzedniej . Pomóc w tym może zastanowienie się nad przebiegiem poprzednich procesów decyzyjnych. Niektóre szablony zawierają obszar do refleksji

10 szablonów decyzyjnych do wykorzystania w 2024 roku

1. Szablon ramowy podejmowania decyzji ClickUp

Szablon ram podejmowania decyzji ClickUp

Szablon Szablon ram podejmowania decyzji ClickUp zawiera sekcje umożliwiające przeprowadzenie wielokryterialnej analizy decyzyjnej. Dostarcza kompleksowy dokument do śledzenia wszystkich szczegółów związanych z konkretną decyzją. Posiada pola do rejestrowania danych pomocniczych, które mają wpływ na decyzję, dzięki czemu można dobrze informować wszystkich kluczowych interesariuszy.

Istnieje również sekcja dla każdego interesariusza, aby udokumentować własne perspektywy i spostrzeżenia dotyczące decyzji. Dokument umożliwia wprowadzenie każdej z dostępnych opcji, zarejestrowanie zwycięskiej decyzji i śledzenie postępów od początku procesu decyzyjnego do ostatecznego wdrożenia wybranej opcji.

2. Szablon drzewa decyzyjnego ClickUp

Szablon drzewa decyzyjnego ClickUp

Drzewo decyzyjne dzieli proces decyzyjny na graficzną mapę, która służy jako mapa możliwych wyborów i ich potencjalnych wyników.

Drzewa te pozwalają analizować złożone decyzje w sposób wizualny i intuicyjny. Ścieżka od stwierdzenia problemu do każdego potencjalnego wyniku przechodzi przez szereg węzłów:

Węzeł główny: Jest to samo stwierdzenie problemu. Stanowi on formularz wyjściowy dla wszystkich innych węzłów

Jest to samo stwierdzenie problemu. Stanowi on formularz wyjściowy dla wszystkich innych węzłów Węzły decyzyjne: Od węzła głównego, możliwe wybory są branchowane do węzłów decyzyjnych

Od węzła głównego, możliwe wybory są branchowane do węzłów decyzyjnych Węzły szansy: Nie każda zmienna w każdej decyzji jest pewna. Węzły te reprezentują niepewne wyniki na ścieżce decyzyjnej

Nie każda zmienna w każdej decyzji jest pewna. Węzły te reprezentują niepewne wyniki na ścieżce decyzyjnej Węzły wyników: Są to potencjalne wyniki końcowe każdej z decyzji

Aby ułatwić ich rozróżnienie, węzły te często reprezentowane są przez różne kształty lub kolory. Węzły Szablon drzewa decyzyjnego ClickUp ułatwia tworzenie i strukturyzowanie tych drzew.

3. Szablon dziennika decyzji ClickUp

Szablon dziennika decyzji ClickUp

Podczas podejmowania decyzji warto mieć zapis procesów myślowych i danych, które zostały wykorzystane w procesie decyzyjnym. Dziennik decyzji zapewnia miejsce do dokumentowania tych informacji.

Może to poprawić odpowiedzialność, ułatwić komunikację i zapewnić cenne spostrzeżenia dla podobnych przyszłych decyzji. Zazwyczaj zawiera on następujące elementy:

Data i godzina podjęcia decyzji: To podstawowe pole pomaga ustalić chronologię procesu decyzyjnego

To podstawowe pole pomaga ustalić chronologię procesu decyzyjnego Szczegóły decyzji: Zaczyna się od prostego określenia problemu. Dodaj wszelkie nowe opcje, które rozważasz do tego pola

Zaczyna się od prostego określenia problemu. Dodaj wszelkie nowe opcje, które rozważasz do tego pola Ryzyko związane z decyzją: Niewiele wyborów jest pozbawionych ryzyka. Udokumentowanie ich w tej sekcji zapewnia, że można je dokładnie rozważyć przed podjęciem decyzji

Niewiele wyborów jest pozbawionych ryzyka. Udokumentowanie ich w tej sekcji zapewnia, że można je dokładnie rozważyć przed podjęciem decyzji Uzasadnienie decyzji: Po podjęciu decyzji, wypełnij ten wpis uzasadnieniem i danymi, które do niej doprowadziły

Po podjęciu decyzji, wypełnij ten wpis uzasadnieniem i danymi, które do niej doprowadziły Kluczowi interesariusze: Śledzenie, kto zatwierdził decyzję i kto był w nią zaangażowany, pomaga w rozliczeniu. Pomaga również zrozumieć perspektywy, które wpłynęły na wynik

Śledzenie, kto zatwierdził decyzję i kto był w nią zaangażowany, pomaga w rozliczeniu. Pomaga również zrozumieć perspektywy, które wpłynęły na wynik Mapa drogowa wdrożenia: Określa kamienie milowe i szacowaną datę zakończenia faktycznego wdrożenia decyzji

Mapa drogowa Szablon dziennika decyzji ClickUp zapewnia ustrukturyzowane ramy do tworzenia skutecznego dziennika decyzyjnego, który dostarcza wszystkich informacji niezbędnych do podejmowania decyzji i analizy po podjęciu decyzji.

4. Szablon dziennika decyzji i zmian ClickUp

Szablon dziennika decyzji i zmian ClickUp

Pójdź o krok dalej z dziennikiem decyzji dzięki szablonowi Szablon dziennika decyzji i zmian ClickUp . Szablon ten dodaje możliwość śledzenia zmian wprowadzanych w trakcie trwania projektu. Dzięki temu jest to cenne scentralizowane źródło wszystkich ważnych decyzji podejmowanych w całym cyklu życia projektu.

Dziennik decyzji i zmian rejestruje decyzje podejmowane w trakcie trwania projektu. Sekcja zmian dodaje pola, które dokumentują modyfikacje, aktualizacje i poprawki do pierwotnej decyzji.

Rejestruje te nowe decyzje z taką samą szczegółowością jak oryginał. Interesariusze będą mieli kluczowe informacje na temat każdej decyzji, danych stanowiących wsparcie dla uzasadnienia każdej z nich oraz tego, kto uczestniczył w procesie.

Szablon ten jest szczególnie przydatny w sytuacjach, w których trzeba podejmować decyzje w szybko zmieniającym się środowisku, takim jak analiza kosztów i korzyści . Pozwala to na większą elastyczność w ocenie kryteriów, a jednocześnie jest dostawcą możliwości dogłębnej analizy.

5. szablon matrycy decyzyjnej ClickUp Assumption Grid

Szablon matrycy decyzyjnej ClickUp Assumption Grid

Każda decyzja wiąże się z szeregiem założeń. Jeśli którekolwiek z nich jest błędne, to co wydawało się dobrą decyzją, może okazać się złą.

Niniejsza matryca zawiera listę wszystkich założeń przyjętych w procesie podejmowania decyzji. Pomaga ona jasno określić założenia, zapewniając jednocześnie możliwość oceny ich ważności.

Matryca Szablon matrycy decyzyjnej ClickUp Assumption Grid przedstawia dwa wymiary: pewność i ryzyko. Lewa dolna część pola reprezentuje najbezpieczniejsze założenia: te o niskim ryzyku i wysokiej pewności.

Pozostałe ćwiartki wypełniają pozostałe kombinacje. Dokładne wypełnienie szablonu wymaga dokładnego rozważenia każdego założenia, co może dostarczyć pouczających informacji.

6. szablon decyzji w zakresie zarządzania projektami ClickUp

Szablon decyzji w zakresie zarządzania projektami ClickUp

Kontynuując temat dzienników decyzyjnych, szablon Szablon dziennika decyzji w zarządzaniu projektami ClickUp dodaje funkcje do podstawowego szablonu dziennika decyzji, które sprawiają, że jest on bardziej odpowiedni do zadań związanych z zarządzaniem projektami.

Szablon zawiera tablicę decyzyjną do dzielenia dużych projektów na szereg odrębnych decyzji. Można utworzyć pola wskazujące, którego aspektu projektu dotyczy decyzja i jaki ma ona wpływ na cały projekt.

Podobnie jak inne szablony do zarządzania projektami, ten umożliwia przypisanie priorytetu i statusu do utworzonych w nim elementów.

Wyeksponowane pole ułatwia podejmowanie decyzji, podkreślając wpływ zadania na projekt. Na pierwszy rzut oka widać, w jaki sposób każdy element na liście pasuje do całego projektu planu projektu .

Dzięki temu szablonowi można połączyć podejmowanie decyzji z efektywnym zarządzaniem zespołem . Jego integracja zarządzania projektami z procesem decyzyjnym pozwala na bliższą komunikację między członkami zespołu. Decyzje podejmowane przy użyciu szablonu będą lepiej dostosowane do potrzeb projektu jako całości.

7. Szablon matrycy ClickUp Pugh

Szablon matrycy ClickUp Pugh

Nazwana na cześć twórcy Stuarta Pugha, matryca Pugh jest przydatna do oceny wielu opcji na podstawie zestawu wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Kilka elementów składa się na Szablon matrycy ClickUp Pugh :

Macierz Pugh: Jest to podstawowa matryca. Jest to siatka, która na jednej osi pozycjonuje dostępne opcje, a na drugiej kryteria, według których planujesz je oceniać

Jest to podstawowa matryca. Jest to siatka, która na jednej osi pozycjonuje dostępne opcje, a na drugiej kryteria, według których planujesz je oceniać Rankingi wagowe: Nie każde kryterium jest tak samo ważne jak inne. Przypisując wagi do każdego z nich, można łatwiej określić ilościowo wyniki każdej opcji

Nie każde kryterium jest tak samo ważne jak inne. Przypisując wagi do każdego z nich, można łatwiej określić ilościowo wyniki każdej opcji System punktacji: Biorąc pod uwagę wagi kryteriów i wybraną przez siebie formułę, możesz nadać każdej opcji wynik i zapisać go

Możesz użyć systemu do wygenerowania wyniku dla każdej opcji. Następnie można wybrać zwycięzcę i opracować dla niego plan działania. Przypisywanie wag kryteriom sprawia również, że matryca Pugha jest skuteczna narzędzie do ustalania priorytetów dla każdej strategii Business.

8. Szablon tablicy z matrycą ClickUp

Szablon tablicy z matrycą ClickUp

Zapoznaliśmy się już z kilkoma szablonami do tworzenia wyspecjalizowanych matryc. Czasami potrzebna jest niestandardowa matryca, która nie pasuje do żadnej z kategorii, które omówiliśmy do tej pory. W takich przypadkach można skorzystać z szablonu Szablon tablicy matrycy ClickUp jest dostawcą pustej matrycy.

Możesz z łatwością nadać osi etykiety w dowolny sposób i wypełnić ją danymi istotnymi dla konkretnego przypadku użycia. Chociaż matryca ta nie śledzi postępów w trakcie realizacji projektu, istnieje kilka innych możliwości szablonów Tablic które mogą być przydatne do śledzenia postępów podczas wdrażania decyzji.

9. Szablon Tablicy Plusów i Minusów ClickUp

Szablon do tablicy ClickUp Plusy i minusy

Jednym z klasycznych sposobów podejmowania decyzji jest lista plusów i minusów . The Szablon do tablicy ClickUp Plusy i minusy zapewnia wygodny i zorganizowany sposób tworzenia takiej listy. Po jednej stronie znajdują się plusy, a po drugiej minusy. Następnie można użyć wirtualnych notatek, aby udokumentować, które elementy pasują do każdej z dwóch kategorii i przykleić je do tablicy tablica cyfrowa .

Korzyści z listy plusów i minusów wynikają w mniejszym stopniu z końcowego wyniku, a bardziej z procesu jej tworzenia. Podczas tworzenia listy należy dokładnie przemyśleć kilka czynników, w tym:

Równowaga: Uprzedzenia dają się nam wszystkim we znaki. Łatwo jest skupić się na pozytywnych lub negatywnych aspektach danej opcji. Stworzenie listy plusów i minusów wymusza bardziej zrównoważony widok

Uprzedzenia dają się nam wszystkim we znaki. Łatwo jest skupić się na pozytywnych lub negatywnych aspektach danej opcji. Stworzenie listy plusów i minusów wymusza bardziej zrównoważony widok Ryzyko: Lista wad danej opcji może ujawnić ryzyko, którego w innym przypadku mógłbyś nie wziąć pod uwagę. Pozwala to na dokładną ocenę opcji i zminimalizowanie ryzyka

Lista wad danej opcji może ujawnić ryzyko, którego w innym przypadku mógłbyś nie wziąć pod uwagę. Pozwala to na dokładną ocenę opcji i zminimalizowanie ryzyka Inne punkty widzenia: Tworzenie listy plusów i minusów jest często wspólnym wysiłkiem. Wspólna praca nad listą pomaga uzyskać różne punkty widzenia

Po stworzeniu kompleksowej listy plusów i minusów dla każdej opcji, można mieć większą pewność, że wybrana opcja jest właściwa.

10. szablon wykresu T ClickUp

Szablon ClickUp T-Chart

Lista plusów i minusów to klasyczny przykład wykresu w kształcie litery T. Wykresy te mogą porównywać dwa różne czynniki danego problemu. Podczas podejmowania decyzji, te dwa czynniki są często plusami i minusami. Jednak nie zawsze tak jest.

Tabela Szablon ClickUp T-Chart pozwala na bardziej ogólne rozwiązanie wykresu T. Możesz nazwać obie strony wykresu, jak tylko chcesz, aby uzyskać bardziej niestandardowe rozwiązanie decyzyjne.

Na przykład, lista może być użyta do ustalania priorytetów pracy oddzielając decyzje, które wymagają natychmiastowej uwagi, od tych, które mogą poczekać. W przypadku klasycznej listy plusów i minusów, plusy jednej opcji mogą być ważniejsze dla powodzenia projektu niż plusy innej opcji.

Jeśli próbujesz zdecydować, nad którą funkcją pracować w następnej kolejności, wykres T ułatwia ten wybór.

