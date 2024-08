10 skutecznych technik grupowego podejmowania decyzji dla zespołów

Techniki grupowego podejmowania decyzji potrafią wykraczać poza indywidualne umiejętności i tworzyć symfonie zbiorowej inteligencji.

Metody te celebrują różnorodność i otwierają drogę do swobodnego przepływu pomysłów, prowadząc zespół w kierunku decyzji i powodzenia.

Od żywiołowych sesji burzy mózgów po ustrukturyzowane metodologie, które wykorzystują siłę różnorodnych perspektyw, grupowe podejmowanie decyzji jest sercem nowoczesnej pracy zespołowej. 🤝

Niniejszy przewodnik przedstawia najlepsze techniki grupowego podejmowania decyzji, które pozwolą członkom teamu osiągnąć harmonijne apogeum kreatywnych pomysłów i potencjalnych rozwiązań.

Czym jest grupowe podejmowanie decyzji?

Grupowe podejmowanie decyzji to podejście oparte na współpracy, w którym ludzie wspólnie omawiają, analizują i oceniają różne opcje w celu rozwiązania problemów i znalezienia najlepszych rozwiązań. Jest ono wykorzystywane w różnych kontekstach, w tym na spotkaniach Business, w ustawieniach akademickich, w organizacjach społecznościowych i grupach społecznych.

Znane również jako zbiorowe proces podejmowania decyzji charakteryzuje się tym, że grupa wymienia się pomysłami, perspektywami i informacjami. Członkowie teamu współpracują, badając możliwe rozwiązania i metody rozwiązywania problemów w celu osiągnięcia konsensusu lub porozumienia większości.

Na przykład, mała grupa może wspólnie analizować konkretny problem w swojej organizacji, zakończone sesje burzy mózgów i dynamiczne spotkania.

Po dokładnym przeanalizowaniu różnych pomysłów, opinii i opcji, grupa wybiera rozwiązanie z największą szansą na rozwiązanie problemu.

Należy zauważyć, że dynamika grupowego podejmowania decyzji wiąże się z interakcją indywidualnych opinii, preferencji i wiedzy specjalistycznej w grupie, a każdy z tych aspektów może mieć wpływ na wynik.

Ważność grupowego podejmowania decyzji

Znaczenie grupowego podejmowania decyzji wynika z wyjścia poza indywidualną błyskotliwość i wykorzystania zbiorowej inteligencji do wspierania innowacji i powodzenia.

Oto kilka sposobów, w jakie techniki grupowego podejmowania decyzji przynoszą korzyści Teams i organizacjom:

Poprawa kreatywnego rozwiązywania problemów iusprawniają procesy w organizacji poprzez korzystanie z pomysłów wszystkich członków teamu, a nie tylko liderów i ekspertów

Zwiększenie zaangażowania i entuzjazmu członków zespołu i interesariuszy poprzez zaangażowanie ich i sprawienie, by czuli się szanowani

Zminimalizowanie ryzyka i zidentyfikowanie potencjalnych pułapek z wyprzedzeniem poprzez zbadanie kilku perspektyw dotyczących zalet i wad każdej opcji

Wykorzystanie mocnych stron i wiedzy zasobów ludzkich poprzez udostępnianie wszystkim procesu i obowiązków związanych z metodami podejmowania decyzji

Listę można by kontynuować, ale jesteś tu po techniki, więc na tym poprzestaniemy. Krótko mówiąc, magia dzieje się, gdy zróżnicowana grupa ludzi łączy swoje umysły.

Wspólne wyzwania związane z grupowym podejmowaniem decyzji

Podobnie jak w przypadku indywidualnego podejmowania decyzji, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z potencjalnych wad grupowego podejmowania decyzji. W końcu nic nie jest idealne i prawie wszystko może zostać źle wykonane.

Jednym z najczęstszych problemów jest myślenie grupowe. Kiedy tak się dzieje, grupa przedkłada harmonię nad krytyczne myślenie, co często prowadzi do błędnych i irracjonalnych decyzji.

Innym częstym problemem związanym ze wspólnym podejmowaniem decyzji jest to, że nieharmonijne współpraca Teams jest często czasochłonna. Innymi słowy, grupowe podejmowanie decyzji czasami prowadzi do złych decyzji i straty czasu.

Współpraca jest kluczem w ClickUp 3.0 Docs, dzięki czemu można szybko udostępniać, ustawić uprawnienia lub eksportować do użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych

Korzystanie ze sprawdzonych technik grupowego podejmowania decyzji to świetny sposób na uniknięcie tych pułapek i czerpanie korzyści, takich jak zwiększona kreatywność, ograniczone ryzyko i zaangażowanie.

10 Efektywne techniki grupowego podejmowania decyzji

Każdy członek grupy czerpie korzyści ze znalezienia odpowiedniej formuły dla sprawności decyzyjnej swojego zespołu. Chodzi o to, aby określić właściwą kombinację, której zespół potrzebuje do podejmowania lepszych decyzji.

Będziesz potrzebował różnych technik i narzędzi decyzyjnych w zależności od problemu, organizacji, celów i członków grupy.

Zapoznaj się z poniższymi 10 technikami i narzędziami grupowego podejmowania decyzji, aby zrozumieć, które z nich będą odpowiednie dla Ciebie i Twojego zespołu.

1 Sesje burzy mózgów

Burza mózgów to technika grupowego podejmowania decyzji, która obejmuje spontaniczne i oparte na współpracy generowanie różnorodnych pomysłów.

W ten sposób członkowie grupy wspierają kreatywne rozwiązania i zachęcają do odkrywania możliwości bez przeszkód wynikających z uprzedzeń.

Nie jesteś wielkim fanem tradycyjnej burzy mózgów? Nic nie szkodzi! Tablice ClickUp na nowo zdefiniowały burzę mózgów i grupowe procesy decyzyjne, dostarczając Teams interaktywną kanwę do przekształcania pomysłów w skuteczne działania. Przełamują bariery komunikacyjne i zachęcają do swobodnego przepływu pomysłów.

Burza mózgów, opracowywanie strategii lub mapowanie cykli pracy za pomocą wizualnych tablic ClickUp

Adnotacje, komentarze i reakcje ułatwiają natychmiastową informację zwrotną, przekształcając Tablicę w przestrzeń, w której wkład każdego członka zespołu ma wartość. Wykrywanie współpracy ClickUp umożliwia wszystkim - nawet zdalnym Teamsom - jednoczesną burzę mózgów na tej samej Tablicy, tworząc wizualną symfonię błyskotliwości.

2. Dialectical inquiry

Dochodzenie dialektyczne to ustrukturyzowany proces, który dzieli członków zespołu na dwie podgrupy. Następnie każda podgrupa formułuje i bada zestaw przeciwstawnych punktów widzenia i kontrastujących argumentów.

Po tym, jak obie strony przedstawią swoje alternatywne rozwiązania, grupa debatuje w celu uzgodnienia jednego ustawienia punktów widzenia. Ostateczna decyzja może zawierać elementy jednego podejścia, obu podejść lub żadnego z nich.

Jest to dobry sposób na stworzenie agenda spotkania który zapobiega sabotowaniu ważnych decyzji przez myślenie grupowe.

Poprzez systematyczne badanie sprzecznych perspektyw, dialektyczne dociekanie ma na celu odkrycie ukrytych założeń, zidentyfikowanie potencjalnych pułapek i zachęcenie do krytycznego myślenia. Wykorzystuje siłę konstruktywnego konfliktu, wspierając środowisko, w którym niezgoda jest katalizatorem innowacji.

3. Drzewo decyzyjne

Drzewo decyzyjne jest jak zorganizowane tablica do burzy mózgów która oferuje ustrukturyzowaną wizualną reprezentację potencjalnych alternatyw i wyników związanych z serią wyborów lub działań. 🌳

Drzewa decyzyjne zazwyczaj zaczynają się od pojedynczego węzła, który rozgałęzia się na wiele potencjalnych wyników. Każdy wynik służy jako węzeł, dalej rozgałęziając się na dodatkowe możliwości i tworząc kompleksową mapę potencjalnych ścieżek decyzyjnych.

Narysuj połączenia między dowolnymi kształtami lub mediami na Tablicy, aby utworzyć schemat blokowy w ClickUp

Podejście to staje się jeszcze łatwiejsze, gdy korzystasz z Whiteboards od ClickUp. Whiteboards sprawiają, że tworzenie wizualnego drzewa decyzyjnego jest proste i odpowiednio mapuje dyskusje grupowe. A dzięki prostemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, każdy ma lepszy wgląd w analizowane spostrzeżenia i możliwości.

4. Adwokat diabła

Odgrywanie roli adwokata diabła jest korzystne, gdy jest zrobione poprawnie, szczególnie w przypadku grupowego podejmowania decyzji.

Zacznij od wyznaczenia jednej osoby lub grupy, która stanie się krytykiem każdego pomysłu przedstawionego w tabeli. Może to zapobiec myśleniu grupowemu, poprawić dynamikę grupy i podkreślić potencjalnie ryzykowne lub kosztowne decyzje.

Korzystanie z oprogramowanie do współpracy zespołowej takie jak ClickUp ułatwia to, dając Teams wiele sposobów na komunikowanie swoich myśli i pomysłów. Technika ta sprawdza się w przypadku prawie wszystkich rodzajów spotkań również.

Wizualna współpraca z członkami zespołu za pomocą Tablic ClickUp w celu przeprowadzenia burzy mózgów i przekształcenia pomysłów w elementy, które można wykorzystać w praktyce

Dla przykładu, wyobraź sobie scenariusz, w którym Twoja grupa wykorzystuje ClickUp Whiteboards do sesji burzy mózgów. W tym przypadku adwokaci diabła płynnie wyrażają swoją krytykę poprzez komentarze, reakcje i adnotacje bezpośrednio połączone z konkretnymi pomysłami i przemyśleniami.

Pozwala to całemu zespołowi na przegląd i dyskusję przed ustaleniem najbardziej świadomego i strategicznego sposobu działania.

5. Demokratyczne podejmowanie decyzji

Demokratyczny proces decyzyjny prowadzi do zrobienia porządku z ideą wyznaczonych decydentów. Jest to system głosowania, w którym rządzi większość.

Technika ta działa na kilka różnych sposobów. Najbardziej oczywistym zastosowaniem jest podjęcie ostatecznej decyzji w oparciu o głosowanie grupowe.

Jednak członkowie zespołu, którzy głosowali za inną decyzją niż ta, która "wygrywa", czasami nie czują takiej pasji do jej wsparcia. Jeśli przydzielony lider grupy uważa, że istnieje taka możliwość, demokratyczne podejmowanie decyzji jest również pomocne w zawężaniu potencjalnych alternatyw, które są omawiane podczas spotkań grupowych.

Kwestionariusze dostarczone do moderatora zespołu zapewniają anonimowość głosu każdego i umożliwiają ludziom uczciwe głosowanie, co zmniejsza ryzyko myślenia grupowego.

Demokratyczne głosowanie może również przyspieszyć proces grupowego podejmowania decyzji, gdy osiągniesz plateau.

Przeciągaj i upuszczaj niestandardowe pola do widoku formularza, aby tworzyć kompleksowe ankiety lub zbierać opinie w ClickUp 3.0 Widok formularza w ClickUp może usprawnić zbieranie głosów, umożliwiając członkom zespołu przesyłanie opinii i preferencji w ciągu kilku sekund.

6. Technika grupy nominalnej

Technika grupy nominalnej (NGT) wykorzystuje zbiorowe spostrzeżenia poszczególnych osób przy jednoczesnym zachowaniu ustrukturyzowanego podejścia. Innymi słowy, sprawia, że burza mózgów jest bardziej ustandaryzowany proces .

Członkowie grupy są zachęcani do samodzielnego generowania pomysłów, a następnie udostępniania ich grupie. Przyspiesza to podejmowanie decyzji i osiąganie konsensusu w grupie, szczególnie w przypadku projektów, które wymagają wielofunkcyjnej współpracy .

Każdy członek Teams udostępnia swoje przemyślenia bez dyskusji. Gdy wszyscy przedstawią swoje pomysły, grupa omawia je, aby wyjaśnić pewne kwestie. Następnie zorganizowany proces głosowania szereguje sugestie według priorytetu i wykonalności.

7 Technika Delphi

Technika Delphi destyluje zbiorową mądrość od ekspertów w danej dziedzinie przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości. Grupa przypisuje moderatora do zadawania otwartych pytań panelowi ekspertów w celu uzyskania niezależnych i anonimowych odpowiedzi.

Teams lub moderator następnie kompiluje, podsumowuje i udostępnia te odpowiedzi grupie ekspertów w celu uzyskania dalszych informacji zwrotnych. Proces kompilacji, podsumowania i udostępniania jest powtarzany do momentu podjęcia decyzji.

Podsumowywanie notatek ze spotkań w kilka sekund dzięki ClickUp AI

Metoda Delphi ma na celu złagodzenie wpływu dominujących osobowości, zachowań organizacyjnych i dynamiki grupy, aby eksperci mogli wnieść swój wkład bez konfrontacji.

Ta systematyczna wymiana informacji i opinii jest szczególnie skuteczna w przypadku złożonych procesów decyzyjnych, planowania strategicznego i innych scenariuszy, w których kluczowa jest różnorodna wiedza specjalistyczna.

8. Jednomyślne decyzje

Jednomyślność w grupowym podejmowaniu decyzji odnosi się do warunku, w którym każda osoba zgadza się i wspiera proponowany sposób działania. 🙌

Teams często podchodzą do techniki jednomyślności jako otwartej dyskusji, udostępniania informacji lub sesji burzy mózgów. Ostateczna decyzja jest podejmowana, gdy wszyscy osiągną konsensus ze zbiorowym poparciem i udostępnianiem perspektywy.

Osiągnięcie takiego poziomu harmonii i spójności w grupie jest świetne, ale często czasochłonne. Każdy, kto spędził wiele dni na ławie przysięgłych, próbując dojść do jednomyślnego werdyktu, może (co zrozumiałe) wzdrygnąć się na wzmiankę o tej technice.

Mając na uwadze czynnik czasu, jednomyślne decyzje są najlepsze w sytuacjach, które wymagają zakończonego porozumienia dla powodzenia lub akceptacji wybranego sposobu działania.

W przypadku mniejszych decyzji warto jednak wypróbować inne techniki grupowego podejmowania decyzji z tej listy.

9. Spotkania stand-up Spotkania typu stand-up są przeciwieństwem techniki jednomyślnego grupowego podejmowania decyzji. Mają być krótkie i efektywne, bez marnowania czasu, więc często odbywają się na stojąco (lub czasami na piechotę).

Spotkania te polegają na tym, że każdy członek zespołu na zmianę bierze udział w dyskusji w stylu round-robin, odpowiadając na proste pytania, takie jak te:

Co zrobiłeś wczoraj?

Co planujesz zrobić dzisiaj?

Czy coś blokuje twój postęp?

Dostosuj i rozwiń te pytania, aby odnieść się do konkretnej decyzji, którą próbuje podjąć Twój Teams. Następnie wykorzystaj pomysły i informacje zebrane podczas tego spotkania stand-up, aby podjąć decyzję podczas bardziej formalnego spotkania.

Użyj Tablicy ClickUp do współpracy, aby uchwycić wszystkie pomysły i decyzje ze spotkania standup

Celem codziennego spotkania standup jest pomoc w koordynacji pracy Teams. Ta szybka pętla sprzężenia zwrotnego pomaga Teams dostosować się i pozostać na dobrej drodze, podobnie jak w piłce nożnej. Jeśli pojawi się problem, można go szybko rozwiązać i utrzymać projekty na właściwym torze. Szablon codziennego spotkania zespołu ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do planowania, robienia notatek i śledzenia postępów w projekcie. Połącz go z Szablon agendy spotkania Stand-up ClickUp aby wyeliminować zgadywanie i usprawnić proces podejmowania decyzji w grupie.

10. Digital narzędzia do podejmowania decyzji

Odpowiednie narzędzia i aplikacje do podejmowania decyzji mogą usprawnić każdą technikę z tej listy. 🛠️

Chociaż podaliśmy już kilka przykładów wykorzystania ClickUp w innych technikach z tej listy, jest on przydatny do znacznie więcej. Użyj ClickUp dla Teams aby pomóc członkom zespołu w niemal każdym aspekcie zarządzania projektami i podejmowania decyzji, niezależnie od działu lub wielkości (lub małej) firmy.

Na przykład, Widok ClickUp Chat łączy całą komunikację i rozmowy dotyczące decyzji na jednej platformie. Ułatwia to bardziej efektywne przeglądanie istniejących informacji, pomysłów i wkładów.

Widok czatu przechowuje wszystkie komentarze w ClickUp, aby szybko znaleźć dowolną rozmowę

Widok Szablon planu komunikacji ClickUp to kolejne świetne narzędzie do wykorzystania. Użyj go, aby ulepszyć dowolną (lub wszystkie) z tych technik dzięki lepszej komunikacji, niezależnie od tego, czy Twój zespół jest zdalny, hybrydowy, czy na miejscu.

To tylko jeden z ponad 1000 szablonów oferowanych przez ClickUp w celu lepszego podejmowania decyzji, zarządzania projektami i efektywności spotkań.

Na przykład, możesz skorzystać z naszego szablony list zadań aby stworzyć strukturę spotkania decyzyjnego z wyprzedzeniem lub pracować jako zespół nad optymalizacją listy zadań dla danego projektu.

Cyfrowe narzędzia do podejmowania decyzji, takie jak ClickUp, pozwalają również zaoszczędzić czas dzięki automatyzacji codziennych zadań, generowaniu podsumowań AI ze spotkań, śledzeniu postępów w projektach i utrzymywaniu członków zespołu na tej samej stronie.

Zharmonizuj swój proces podejmowania decyzji w grupie

Wybór odpowiednich procesów grupowego podejmowania decyzji ma kluczowe znaczenie dla powodzenia innowacyjnych wyborów.

Pamiętaj, że każdy członek zespołu odgrywa unikalną rolę w tworzeniu wspólnego arcydzieła, jakim jest przemyślana decyzja. Skorzystaj z powyższych technik grupowego podejmowania decyzji, aby popchnąć członków swojego zespołu (i organizację) w kierunku szczęśliwej, harmonijnej przyszłości.

Nadszedł czas, aby zastosować techniki takie jak burza mózgów, demokratyczne głosowanie, NGT i metoda Delphi, aby stworzyć środowisko sprzyjające wizjonerskim decyzjom i strategiom.

Doświadcz transformacyjnej mocy platformy, która usprawnia wspólne wysiłki i przekształca różnorodne głosy Twojego zespołu w harmonijne arcydzieło. Zarejestruj się w ClickUp już dziś -it's Free!