Jak stworzyć cyfrową tablicę pomysłów do burzy mózgów?

jeśli wszystko, co masz, to arkusz kalkulacyjny, będziesz zmuszony do myślenia w wierszach i kolumnach

Ta koncepcja odnosi się do każdego używanego narzędzia. Wyobraź sobie notowanie informacji - pomysłów, protokołów ze spotkań lub notatek z sesji burzy mózgów.

Jeśli korzystasz z Dokumentów Google, będziesz pisać w punktach. Jeśli korzystasz z notatek samoprzylepnych, będziesz zapisywać zwięzłe frazy lub zdania. Na tablicy prawdopodobnie narysujesz diagram. Zasadniczo narzędzia, z których korzystasz, podświadomie wpływają na Twój proces myślowy.

Dlatego też wybór odpowiedniego narzędzia do sesji ideacji i burzy mózgów ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku współpracy z zespołem zdalnym, w którym każdy członek zespołu pracuje we własnym środowisku. Wirtualne tablice pomysłów stanowią idealne rozwiązanie. Zobaczmy, jak to zrobić.

Czym jest Tablica Pomysłów?

Tablica pomysłów to wizualna reprezentacja pomysłów, inspiracji i myśli. Jest to narzędzie do współpracy wykorzystywane do łączenia różnych członków Teams w celu mapowania ich wkładu, niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, rozwiązywanie problemów czy planowanie scenariuszy.

Typowa tablica pomysłów umożliwia zespołom:

Przechwytywanie pomysłów: Podczas sesji burzy mózgów tablica pomysłów może być wykorzystana do zebrania wszystkich pomysłów - dobrych lub nie - w jednym miejscu, aby zespół mógł je przedyskutować.

Porządkowanie pomysłów: Po zebraniu wszystkich pomysłów, Teams może je wizualnie uporządkować. Dla przykładu, jeśli zespół przeprowadza burzę mózgów na temat potencjalnych funkcji dla produktu, pomysły mogą być zorganizowane w oparciu o ich wykonalność, wymagany wysiłek/czas, dostępność umiejętności itp.

Narysuj połączenia: Korzystanie z tablicy pomysłów umożliwia dodawanie powiązań między pomysłami, niezależnie od tego, czy są to relacje uzupełniające, czy zależności. Na przykład, jeśli projekt ikony dla strony internetowej zależy od wyboru kolorów marki, można to nanieść na mapę na tablicy pomysłów. Pomaga to lepiej zrozumieć zawiłości większego obrazu.

Konwersja na zadania i nadawanie im priorytetów: Teams przekształcą je w zadania, aby pomysły były wykonalne. Na przykład, uzgodnią funkcję, która ma zostać opracowana. Następnie ustalają priorytety dla pierwszego sprintu.

Archiwizowanie do wglądu: Zadanie tablicy pomysłów nie jest zrobione, gdy pomysły zostaną przekształcone w zadania. W rzeczywistości, przez cały czas trwania projektu, cyfrowe tablice pomysłów służą jako punkt odniesienia dla jego wizji. Jest to również pomocne przy wdrażaniu nowych członków zespołu, dając im jasny widok kontekstu projektu.

Rodzaje Tablic Pomysłów

Fizyczną formą tablicy pomysłów może być wszystko, np. szklane ściany, tablice sztalugowe, oprogramowanie do prezentacji lub tablica cyfrowa. Istnieją jednak pewne podejścia, które najlepiej służą określonym celom. Przyjrzyjmy się im.

Tablice pomysłów do burzy mózgów

Tablica pomysłów do burzy mózgów to typowa tablica z przestrzenią na dodanie wszystkiego, czego potrzebujesz, np:

Pomysły

Komentarze (dla każdego pomysłu)

Użytkownicy (którzy przedstawili pomysł lub wzięli odpowiedzialność za jego realizację)

Daty (takie jak terminy)

Relacje między pomysłami lub zależności, jeśli istnieją

Na przykład, jeśli Twojemu zespołowi ds. zawartości brakuje pomysłów na nadchodzące posty na blogu, możesz użyć tablicy pomysłów do zrobienia "brainwritingu". Każdy może zapisać swoje pomysły na zawartość przez kilka minut bez zbędnych filtrów i wątpliwości. Następnie przekazują je kolejnej osobie, która może je uzupełnić lub dopracować.

Możesz również zaadaptować tę metodę technika burzy mózgów do rozwiązywania problemów. Odwrócona burza mózgów jest przydatna, gdy zespół zna problem, ale nie zna rozwiązania. Pomaga to zbadać różne powody, dla których problem może wystąpić, a następnie sporządzić listę sposobów jego rozwiązania.

Wykresy przepływów

Wykres przepływu wizualizuje procesy - czy to podróż klienta, czy potok danych technicznych. Pomaga mapować każdy krok w procesie, wraz z kierunkiem przepływu i branchami. Wykresy przepływu są przydatne w przypadku złożonych procesów z wieloma punktami decyzyjnymi.

Mapowanie koncepcji

Podziel złożone koncepcje na łatwe do zarządzania cykle pracy dzięki szablonowi Concept Mapping Whiteboards firmy ClickUp

Mapa koncepcyjna służy do upraszczania złożonych pomysłów. Pomaga podzielić je na mniejsze części i zobaczyć, jak łączą się one w całość.

Na przykład, jeśli badasz koncepcję projektowania bazy danych dla swojego następnego produktu, możesz uwzględnić podkoncepcje, takie jak tabele, relacje i jakość danych, dalej dzieląc je na parametry, które je definiują.

matryce 2×2

Matryca 2×2 jest popularnym narzędziem wsparcia decyzyjnego używanym przez zespoły i liderów. Na matrycy 2×2 można wykreślić opcje/statusy i skutecznie ustalać priorytety kreatywnych pomysłów. Popularna jest na przykład matryca Eisenhowera, która przedstawia zadania w oparciu o ich pilność i ważność. Możesz ustalić priorytety zadań na matrycy 2×2, jak pokazano poniżej.

Tablice nastrojów

Tablice nastroju są używane, gdy element wizualny odgrywa znacznie większą rolę niż wszystko inne. Zazwyczaj mniej chodzi o podjęcie konkretnych działań niż o znalezienie odpowiedniej inspiracji lub nastroju dla projektu.

Na przykład architekci używają moodboardów jako punktów wyjścia do projektowania przestrzeni. Projektanci wizualni/UI używają moodboardów do identyfikacji stylów kolorów, ikon, ilustracji, typografii itp. Teams zarządzający wydarzeniami używają moodboardów do identyfikacji tematów. Oto niektóre z nich Szablony tablic nastrojów ClickUp do zainspirowania się.

Zbieraj inspiracje i pomysły w jednym kolorowym miejscu

Tablice wizji

Tablica wizji to wizualizacja gry końcowej. Dla zespołu produktowego może to być widok tego, jak może wyglądać zakończony produkt lub jakie cele zostaną osiągnięte.

Tablica wizji UX może zawierać obrazy przedstawiające odczucia użytkowników podczas korzystania z produktu. ClickUp oferuje kilka takich rozwiązań szablonów tablic wizji do wyboru.

Jakie są korzyści z używania Tablic Pomysłów?

Gdy Teams mają zbyt wiele pomysłów i myśli krążących w ich głowach bez kierunku lub działania, tablica pomysłów oferuje im idealną platformę startową. Przechwytuje i usprawnia dobre pomysły, aby uczynić je wykonalnymi. Oto jak to zrobić.

Dzika ideacja

Kiedy każdy rzuca swoje myśli na tablicę pomysłów, najprawdopodobniej napotkasz kilka innowacyjnych pomysłów. Jest to ważne, ponieważ zachęca członków Teams do radykalnego myślenia, odkrywania rozwiązań, które w innym przypadku byłyby uważane za nierozsądne.

Choć nie wszystkie z nich mogą zostać wdrożone, daje to zespołom swobodę myślenia poza utartymi schematami... .

Efektywna współpraca

Złożone problemy wymagają radykalnych pomysłów i rozwiązań, ale także prostego sposobu ich organizacji i realizacji. Tablica pomysłów jest również aplikacja do współpracy

umożliwiająca zespołom zbieranie pomysłów, ich ocenę, dzielenie się opiniami, omawianie możliwości, badanie wymagań i zależności, przydzielanie zadań i przyjmowanie odpowiedzialności w jednym miejscu.

Do zrobienia tego wszystkiego w sposób wizualny, poprawiając zrozumienie i zapamiętywanie.

Lepsze zarządzanie projektami

Dobra tablica pomysłów daje kierownikom projektów ustrukturyzowaną i skalowalną podstawę do usprawnienia ich działań w celu szybszej realizacji i lepszej obsługi klienta. A tablica kanban to doskonały przykład tablicy pomysłów wykorzystywanej w zarządzaniu projektami.

Klarowność myśli

Cyfrowe tablice pomysłów umożliwiają zespołom wizualizację powiązań i zależności. Pomaga to wyjaśnić pomysł, ocenić jego wykonalność i zaplanować nieprzewidziane sytuacje.

Na przykład, pisarz ma pomysł na stworzenie ebooka na temat wykorzystania oprogramowanie do zarządzania projektami dla agencji kreatywnych. Wymaga to tworzenia zarysów, pisania, edycji, projektowania wizualnego, strony docelowej, CRM, dystrybucji w mediach społecznościowych i planów zaangażowania klientów.

Przeprowadzając burzę mózgów na własnej tablicy pomysłów, kierownicy projektów mogą:

Stworzyć mapę całego przepływu procesu

Zidentyfikować umiejętności potrzebne do jego realizacji

Podzielić je na zadania/obowiązki i przypisać je do członków zespołu

Zdefiniować oś czasu w oparciu o wysiłek wymagany na każdej scenie

Omów zależności i zjednocz członków zespołu

Śledzenie postępu prac

Tworzenie powtarzalnych cykli pracy na przyszłość

Zaktualizowana baza wiedzy

Każda sesja burzy mózgów zawiera bogactwo wiedzy - rozmowy o tym, dlaczego niektóre pomysły są wybierane lub odrzucane, wpływają na sposób podejmowania decyzji w organizacji.

Tablice pomysłów z przeszłości oferują ramy i plany dla przyszłych projektów. Są to zapisy myślenia organizacyjnego i preferowanych techniki tworzenia pomysłów .

Archiwizacja poprzednich tablic pomysłów pomaga w nauce i rozwoju nowych pracowników, tworząc zasoby do samodzielnej obsługi bez dodatkowego wysiłku. Wirtualna tablica pomysłów jest również łatwa do udostępniania wewnątrz organizacji.

Oto jak zacząć korzystać z tablicy pomysłów

Jak stworzyć tablicę pomysłów?

Do stworzenia tablicy pomysłów wystarczy pusta przestrzeń i długopis. Tablica, sztaluga lub kartka papieru mogą ułatwić rozpoczęcie pracy.

Jednak cyfrowa tablica z specjalnie zaprojektowanymi funkcjami może bez wysiłku przenieść Twoje pomysły do działania. Ale najpierw.

1. Zidentyfikuj cel

Podobnie jak w przypadku każdej sesji burzy mózgów, określ cel i nakreśl agendę spotkania. Możesz to zrobić tak szczegółowo, jak chcesz, ale uwzględnij następujące elementy:

Do zrobienia czego dążysz? Np. Napisaćbrief projektowy dla rebrandingu

Kto jest uwzględniony? Np. menedżer marki, menedżer produktu i projektant

Jakie zasoby już posiadasz? Np. istniejące logo, podręcznik marki, opinie klientów

Dlaczego jest to ważne? Pomoże to zebrać zespół w kierunku sensownej pracy z większym zaangażowaniem

2. Wybór oprogramowania do cyfrowej tablicy pomysłów

Konwertuj swoje pomysły na zadania w ramach funkcji ClickUp Tablica

Wybierz narzędzie takie jak Tablica ClickUp , która została zaprojektowana specjalnie dla Teams do współpracy, tworzenia pomysłów i podejmowania działań. Oferuje:

Dostęp do zdalnych członków Teams

Elastyczność w dodawaniu elementów dzięki dużemu obszarowi roboczemu

Proste połączenie/przestawianie elementów w oparciu o postęp rozmów

Możliwość edycji w celu aktualizacji w czasie rzeczywistym, z funkcjami przeciągania i upuszczania elementów w zależności od potrzeb

Możliwość dostosowania dzięki funkcjom dodawania notatek/komentarzy i połączenia istniejących dokumentów/zadań

Możliwość udostępniania z wyraźną kontrolą dostępu

Możliwość dostosowania dzięki możliwości rysowania, pisania, dodawania kształtów, a nawet dodawania emotikonów, jeśli chcesz

Po wybraniu opcji najlepsze oprogramowanie do tablic i zaprosiłeś do niego członków Teams, możesz zaczynać.

3. Wybierz szablon

Nie daj się przestraszyć pustemu płótnu. Aby ustrukturyzować sesję burzy mózgów i skutecznie ją poprowadzić, najlepiej sprawdzi się szablon tablicy pomysłów. Przykładowo, ClickUp Tablica oferuje szablony do tworzenia schematów przepływu, map koncepcji, spotkań standup, retrospektyw, odwróconej burzy mózgów i pisania mózgów.

Aby uzyskać coś bardziej konkretnego, warto rozważyć szablon Ideation Tablica firmy ClickUp, który oferuje zakończoną elastyczność dzięki niestandardowym statusom, niestandardowym polom, niestandardowym widokom i innym funkcjom zarządzania projektami.

Szablon do tworzenia pomysłów od ClickUp

4. Zaproś do zgłaszania pomysłów Teams

Jeśli korzystasz z tablicy pomysłów online synchronicznie, zaproś członków zespołu na rozmowę telefoniczną i poinformuj ich o oczekiwaniach związanych ze spotkaniem.

Pomocne jest również przypisanie właściciela, który może zbierać, udostępniać pomysły i zarządzać tablicą, kontrolując chaos wszystkich rysujących na tablicy jednocześnie.

Teraz zaproś wszystkich do przedstawienia swoich pomysłów. Na przykład, jeśli szukasz pomysłów na nazwę kolejnego produktu, poproś wszystkich o wklejenie notatek samoprzylepnych na cyfrową tablicę pomysłów. Jeśli planujesz wydarzenie, Twój zespół może przypiąć zdjęcia swoich inspiracji.

5. Rozważ pomysły

Aby Tablica Pomysłów odniosła powodzenie, konieczne jest dokładne rozważenie każdego pomysłu z szacunkiem. Zachęca to Teams do udostępniania swoich przemyśleń bez obawy przed ośmieszeniem. Przejrzyj więc każdy pomysł i przekaż informacje zwrotne.

Zachęcaj również członków Teams do rozwijania swoich pomysłów, aby je wzmocnić. Połącz podobne pomysły i nadaj im odpowiednią strukturę.

6. Uporządkuj pomysły na tablicy pomysłów online

Teraz uporządkuj je w oparciu o swój cel, korzystając z jednej z poniższych metod techniki wizualizacji .

2×2 matryca: Jeśli używasz Tablicy pomysłów do burzy mózgów nad rozwojem funkcji, możesz nanieść niski/wysoki koszt na osi X i wysiłek na osi Y. Następnie można to wykorzystać do ustalenia priorytetów zadań.

Tablica Kanban: Jeśli używasz tablicy pomysłów do planowania sprintów, możesz umieścić je na tablicy Kanban z kolumnami "do zrobienia", "do zrobienia" i "zrobione", aby je śledzić.

Wykres przepływu: Jeśli używasz tablicy pomysłów do mapy procesu, możesz przekształcić ją w wykres przepływu, rysując połączenia i zależności między nimi.

Po przekształceniu pomysłu w zadanie, kierownicy projektów często o tym zapominają. To błąd. Tablica pomysłów może być prezentem, który nie przestaje być przydatny zarządzanie pomysłami praktyki. Poprzez przemyślane organizowanie i archiwizowanie wcześniejszych pomysłów, organizacje mogą uchronić Teams przed żmudnym, wielokrotnym generowaniem nowych pomysłów.

7. Uczyń je wykonalnymi

Po burzy mózgów i uzgodnieniu pomysłów, nadszedł czas, aby uczynić je wykonalnymi. Możesz przejść od pomysłu do realizacji, tworząc zadania bezpośrednio z Tablic. Możesz dodać kontekst do tych zadań, łącząc je z plikami, dokumentami i nie tylko.

Pomyśl lepiej i wykonuj szybciej dzięki ClickUp Whiteboards

Wszystkie rodzaje pracy oparte są w dużej mierze na pomysłach ludzi. Pomysłów jest jednak mnóstwo. To, co wyróżnia zespoły odnoszące powodzenie, to ich zdolność do ich usprawniania i konsekwentnej realizacji.

Tablica pomysłów jest niezbędnym narzędziem do osiągnięcia tego celu. Jak już wspomnieliśmy, narzędzie, którego używasz do tworzenia pomysłów jako zespół, często wpływa na twój proces myślowy. Wybierz narzędzie, które dobrze pasuje do twoich obecnych procesów i nie kończy się tylko na ideacji.

Tablica ClickUp została zaprojektowana tak, aby ułatwić zespołom współpracę nad pomysłami i bez wysiłku przejść do ich realizacji. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś . Twórz pomysły z klarownością i szybko przechodź do ich realizacji.