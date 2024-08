Przetestowaliśmy 10 najlepszych narzędzi AI dla menedżerów produktu w 2024 roku

Gwałtowny rozwój branży AI szturmem zdobył większość świata. Narzędzia, które zostały stworzone, już teraz rewolucjonizują istniejące branże, zwiększając wydajność menedżerów produktu i obiecując stworzenie nowych karier z powietrza. Ale przy dosłownie tysiącach dostępnych narzędzi i kolejnych pojawiających się co tydzień, trudno nie czuć się przytłoczonym.

Właśnie dlatego poświęciliśmy wiele godzin i znaleźliśmy 10 najbardziej wydajnych narzędzi AI, które każdy menedżer produktu powinien spróbować wdrożyć w swoim codziennym przepływie pracy!

Zrobiliśmy badania i znaleźliśmy narzędzia AI dla menedżerów produktu, które można zastosować w celu zwiększenia wydajności, skuteczniejszej komunikacji z zespołem i dostarczania lepszych produktów.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad ulepszeniem swojego proces rozwoju produktu piszesz dokumenty dotyczące wymagań produktowych dla nowej funkcji produktu lub po prostu pracujesz nad doskonaleniem swoich umiejętności jako menedżer produktu, te narzędzia zapewnią wsparcie i usprawnią Twoje procesy na każdym kroku!

10 najlepszych narzędzi AI dla menedżerów produktu w 2024 roku

1. ClickUp - najlepsze do zarządzania projektami, współpracy w zespole i wydajności

ClickUp to aplikacja typu "wszystko w jednym" narzędzie do zarządzania projektami stworzone, aby pomóc osobom i teamom różnej wielkości z różnych branż usprawnić cykl pracy, poprawić współpracę w zespole i zwiększyć ogólną wydajność w pracy.

To, co sprawia, że ClickUp jest jednym z najlepszych i najwyżej ocenianych narzędzi do zarządzania produktami, to możliwość dostosowania i przyjazne dla użytkownika funkcje rozwoju produktu, planowania i wiele więcej.

ClickUp oferuje w pełni konfigurowalną platformę wraz z setkami zaawansowanych funkcji i szablonów do planowania produktów, map drogowych produktów, wprowadzania funkcji produktów i innych niezbędne szablony dla zespołów produktowych . Ten rodzaj elastyczności i pomocnych zasobów pozwala każdemu zespołowi skonfigurować ClickUp w najlepszy sposób, który będzie wsparciem dla ich złożonego cyklu pracy i unikalnych preferencji.

A teraz, jak ClickUp ma się do zrobienia w tym zestawieniu? Narzędzia AI ?

Oprócz obszernej listy funkcji ClickUp zawiera również funkcje AI i oferuje wiele sposobów automatyzacji mojej pracy, w tym:

Automatyzacja cyklu pracy : Oszczędzaj cenny czas dziękiautomatyzację rutynowych działań w oparciu o określone wyzwalacze i warunki. Skorzystaj z gotowych automatyzacji lub stwórz własne, aby ograniczyć ręczne procesy i przyspieszyć przepływ pracy oraz procesy rozwoju produktu

: Oszczędzaj cenny czas dziękiautomatyzację rutynowych działań w oparciu o określone wyzwalacze i warunki. Skorzystaj z gotowych automatyzacji lub stwórz własne, aby ograniczyć ręczne procesy i przyspieszyć przepływ pracy oraz procesy rozwoju produktu Szybkie/uniwersalne wyszukiwanie : Uniwersalne wyszukiwanie nieustannie poznaje Cię lepiej, aby w mgnieniu oka dostarczać bardziej spersonalizowane i trafne wyniki wyszukiwania. Szybko znajdź dowolny plik, niezależnie od tego, czy znajduje się w ClickUp, połączonej aplikacji, czy na dysku lokalnym, wszystko z jednego miejsca

: Uniwersalne wyszukiwanie nieustannie poznaje Cię lepiej, aby w mgnieniu oka dostarczać bardziej spersonalizowane i trafne wyniki wyszukiwania. Szybko znajdź dowolny plik, niezależnie od tego, czy znajduje się w ClickUp, połączonej aplikacji, czy na dysku lokalnym, wszystko z jednego miejsca ClickUp AI: Pisz lepiej, popraw swoje teksty, streszczaj długie teksty i wiele więcej dzięki funkcjiClickUp AI. Natywnie dla platformy ClickUp, ClickUp AI zapewnia specjalnie zaprojektowane doświadczenie zaprojektowane, aby wyeliminować zgadywanie z wykorzystania AI do pracy w każdej roli. Funkcja ta obejmuje ponad 100 narzędzi AI zoptymalizowanych dla każdej roli i przypadku użycia, w tym dla menedżerów produktu i teamów Zobacz ClickUp AI w akcji tutaj:

Co najlepsze, ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi, takich jak GitHub, Slack i Kalendarz Google, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla menedżerów produktu menedżerów produktu do użycia.

Najlepsze funkcje

W pełni konfigurowalna platforma : Dostosuj każdą część ClickUp i skonfiguruj ją tak, aby pasowała do Twoich potrzeb dzięki Polom niestandardowym, niestandardowym statusom, ClickApps i nie tylko

: Dostosuj każdą część ClickUp i skonfiguruj ją tak, aby pasowała do Twoich potrzeb dzięki Polom niestandardowym, niestandardowym statusom, ClickApps i nie tylko Ponad 15 niestandardowych widoków : Wybieraj spośród ponad 15 sposobów wyświetlania swojej pracy, w tym oś czasu, tablica, wykres Gantta, tablice, a nawet widok formularza do przechwytywania opinii klientów

: Wybieraj spośród ponad 15 sposobów wyświetlania swojej pracy, w tym oś czasu, tablica, wykres Gantta, tablice, a nawet widok formularza do przechwytywania opinii klientów Funkcja przeciągnij i upuść : Łatwo i szybko wprowadzaj zmiany w całym obszarze roboczym ClickUp. Wystarczy przeciągnąć i upuścić elementy bez konieczności posiadania umiejętności technicznych

: Łatwo i szybko wprowadzaj zmiany w całym obszarze roboczym ClickUp. Wystarczy przeciągnąć i upuścić elementy bez konieczności posiadania umiejętności technicznych Możliwości automatyzacji : Przyspiesz dowolne procesy dzięki wstępnie zbudowanej automatyzacji i ustaw niestandardowe przepisy za pomocą automatyzacji ClickUp - bez konieczności kodowania

: Przyspiesz dowolne procesy dzięki wstępnie zbudowanej automatyzacji i ustaw niestandardowe przepisy za pomocą automatyzacji ClickUp - bez konieczności kodowania Dokumentacja : Przechowuj ważne notatki, takie jak badania rynkowe, klient zDokumenty ClickUp *Zarządzanie zasobami: Monitoruj swoje zasoby za pomocą widoku obciążenia pracą i pulpitów

: Przechowuj ważne notatki, takie jak badania rynkowe, klient zDokumenty ClickUp *Zarządzanie zasobami: Monitoruj swoje zasoby za pomocą widoku obciążenia pracą i pulpitów Możliwości integracji : Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy w celu konsolidacji aplikacji i usprawnienia cyklu pracy

: Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy w celu konsolidacji aplikacji i usprawnienia cyklu pracy Dostępność na wszystkich urządzeniach : Dostępne na pulpit, urządzenia mobilne (aplikacje na Androida i iOS), platformy głosowe i przeglądarkę

: Dostępne na pulpit, urządzenia mobilne (aplikacje na Androida i iOS), platformy głosowe i przeglądarkę Przewodnik menedżera produktu : Dowiedz się, jakzmaksymalizować ClickUp do zarządzania produktem dzięki temu doskonałemu przewodnikowi

: Dowiedz się, jakzmaksymalizować ClickUp do zarządzania produktem dzięki temu doskonałemu przewodnikowi Biblioteka szablonów : Wybieraj spośród ponad 1000 szablonów dla każdego przypadku użycia i zespołu, w tym dla badań rynku, rozwoju produktu, twórców oprogramowania, opinii klientów iszablony marketingu produktów Limity

Przyzwyczajenie się do szerokiego zakresu funkcji może zająć trochę czasu

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji

Ceny

Łatwo dodaj ClickUp AI do dowolnego płatnego obszaru roboczego za jedyne $5 na członka, miesięcznie.

Free Forever : Bogaty w funkcje plan Free

: Bogaty w funkcje plan Free Unlimited : 7 USD miesięcznie/użytkownika

: 7 USD miesięcznie/użytkownika Business : 12 USD miesięcznie/użytkownika

: 12 USD miesięcznie/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (6,954+ recenzji)

: 4.7 na 5 (6,954+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (3,676+ recenzji)

Wypróbuj ClickUp AI

2. Jam - Najlepszy dla asystenta debugowania AI

Zidentyfikuj błąd, otrzymaj kod do jego naprawienia i udostępniaj go swojemu zespołowi za pomocą jednego łącza JamGPT Jam uruchomiła JamGPT, jedno z najnowszych narzędzi AI, które może pomóc menedżerom produktu zrozumieć, co oznaczają znalezione przez nich błędy, a nawet dostarczyć rozwiązania, które mogą udostępniać swoim zespołom inżynieryjnym. W ten sposób zwiększa się ich efektywność i mogą oni również uczestniczyć w dyskusjach technicznych.

Wykorzystanie dzienników deweloperów już zarejestrowanych przez rozszerzenie w momencie znalezienia błędu sprawia, że jest to jedno z najbardziej nieocenionych narzędzi narzędzi do testowania i JamGPT mogą zapewnić kontekst nawet nietechnicznym menedżerom produktu, poprzez szczegółowe wyjaśnienia lub szybkie TLDR, wspierając wprowadzanie funkcji na każdej scenie.

Ułatwia udostępnianie i współpracę nad ulepszaniem produktu, integrując zarówno zdolnego asystenta AI, jak i cenne dane przechwycone przez podstawową funkcję raportowania błędów poprzez integrację z zarządzanie projektami narzędzia takie jak ClickUp, Slack lub Github.

Najlepsze funkcje

Sugestie AI lub szybkie TLDR dla większości błędów

Nagrania ekranu ze szczegółowymi adnotacjami

Podstawowa integracja z narzędziami do zarządzania produktami, takimi jak ClickUp

Automatyczne przechwytywanie odpowiednich dzienników konsoli i żądań sieciowych

Udostępnianie natychmiastowych powtórek zespołowi technicznemu

Limity

Dla niektórych mniej niż technicznych menedżerów produktu, odpowiedzi AI będą nieznane

Ceny

Indywidualny : Free Plan

: Free Plan Teams : 10 USD miesięcznie za użytkownika

: 10 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowego cennika

Oceny i opinie klientów

Product Hunt: 4.7 na 5 (3,4 tys. głosów)

3. ChatGPT - Najlepszy do optymalizacji procesu rozwoju produktu

Wpisz podpowiedź, np. aby uzyskać szczegółową odpowiedź za pomocą ChatGPT ChatGPT stał się jednym z najczęściej używanych narzędzi przetwarzania języka naturalnego (NLP) dla menedżerów produktu, dostarczając trafnych odpowiedzi na większość pytań zadawanych przez dostawców, co zapewnia znacznie lepsze wrażenia niż przeciętne zapytanie w wyszukiwarce. Oczywiście udzielanie właściwych odpowiedzi jest sztuką, a menedżerowie produktu, którzy próbują tego rozwiązania, zdają sobie sprawę, że wydajność różni się w zależności od jakości ich podpowiedzi.

ChatGPT można wykorzystać w wielu różnych przypadkach. Wystarczy wprowadzić unikalne podpowiedzi, aby usprawnić proces rozwoju produktu, uzyskać wgląd w to, jak można poprawić interakcje z klientami i nie tylko. Może być nawet używany do identyfikacji potrzeb klientów i punktów bólu na podstawie zebranych opinii klientów, inspirowania pomysłów na następną mapę drogową produktu, a nawet do zrobienia analizy sentymentu w zależności od danych, które mu udostępnisz, co czyni go bardzo przydatnym w często żmudnych zadaniach w codziennym przepływie pracy menedżerów produktu.

Najlepsze funkcje

Analiza danych klientów lub danych dotyczących użytkowania produktu w celu automatyzacji interakcji z klientami

Jest w stanie dostarczyć cennych informacji z bazy wiedzy

Integruje się z wtyczkami innych firm

Potrafi przyjąć przypisaną rolę, aby odpowiadać na pytania

Wsparcie przy pisaniu materiałów produktowych,takich jak PRD Limity

Jakość odpowiedzi zależy od umiejętności pisania podpowiedzi przez użytkownika

Ceny

Free Plan : Dostępny

: Dostępny ChatGPT Plus: 20 USD miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.6 na 5 (209+ opinii)

: 4.6 na 5 (209+ opinii) Product Hunt: 4.4 na 5 (585 upvotes)

Sprawdź te_ Alternatywy dla ChatGPT !

4. Canva - Najlepsza do projektowania graficznego generowanego przez AI

Błyskawiczne tworzenie obrazów dzięki funkcji generatora obrazów AI w serwisie Canva Canva oferuje darmowy generator obrazów, dzięki czemu łatwo zauważyć, jak cenny może on być w codziennych zadaniach menedżera produktu. Znalezienie odpowiednich obrazów do prezentacji i decków na spotkania z interesariuszami, premiery produktów itp. zawsze było trudne. Często masz pomysł na to, czego chcesz, ale banki zdjęć nie pasują do tej wizji.

Cóż, dzięki narzędziu Canva opartemu na sztucznej inteligencji, możesz teraz generować pomysły i zmieniać wyniki, aż znajdziesz idealny obraz, oparty wyłącznie na twoich danych wejściowych, aby zawsze mieć wysoką jakość kalendarz zawartości .

Najlepsze funkcje

Możliwość generowania tekstu na obraz

Magiczna gumka do usuwania niechcianych elementów rozpraszających z obrazów

Współpraca w czasie rzeczywistym z zespołem

Łatwe importowanie obrazów do planera zawartości

Automatyczne tłumaczenie tworzonych projektów

Limity

Prawa autorskie są nadal przedmiotem dyskusji, więc należy zachować ostrożność w przypadku materiałów publicznych

Ceny

Dostępne w planie Free

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (4,092+ recenzji)

: 4.7 na 5 (4,092+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (11 209+ opinii)

5. TLDV - Najlepszy do nagrywania i transkrypcji spotkań w celu rejestrowania opinii klientów

Korzystanie z TLDV, oprogramowania do spotkań opartego na GPT, do nagrywania wideo, transkrypcji, wyróżniania i udostępniania spotkań online

Spójrzmy prawdzie w oczy, w zarządzaniu produktami dużą część czasu spędza się na spotkaniach. Niezależnie od tego, czy próbujesz przedstawić swoje pomysły interesariuszom, czy też próbujesz uzyskać poparcie zespołu inżynierów dla nowej funkcji produktu. TLDV to oprogramowanie AI, które znacznie zwiększa wydajność poprzez robienie notatek ze spotkania i podsumowywanie go w łatwych do odczytania punktach.

Niezwykle ważne jest, aby móc poświęcić pełną uwagę użytkownikom podczas rozmów kwalifikacyjnych, a dzięki TLDV możesz skupić się na jak najlepszym wykorzystaniu każdej rozmowy, podczas gdy AI wykona za Ciebie całą ciężką pracę związaną z robieniem notatek.

Najlepsze funkcje

Automatyczne nagrywanie rozmów z Zoom lub Google Meet

Notatki ze spotkań z transkrypcją AI

Automatyczna etykieta mówców i nazwisk

Integracja z HubSpot i Salesforce

Łatwa w użyciu funkcja Clip i udostępniania

Limity

Dłuższe wideo mogą nie zostać poprawnie przepisane

Cennik

Free Plan : Dostępny

: Dostępny Pro plan: 25 USD za nagrywającego użytkownika/miesiąc

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.9 na 5 (33+ recenzji)

: 4.9 na 5 (33+ recenzji) Product Hunt: 4.7 na 5 (3.7k upvotes)

6. Notion - Najlepszy do podsumowywania notatek i tworzenia elementów akcji

Podsumowanie elementów działań i kluczowych wniosków z Notion AI Notion jest jednym z najczęściej używanych narzędzi do robienia notatek i dodało kilka bardzo przydatnych funkcji AI, aby zwiększyć poprzednie doświadczenie.

W codziennym cyklu pracy kierownictwa produktu oznacza to, że mogą cieszyć się tworzeniem map drogowych produktów i firmowych wiki, a także uzyskać wsparcie od zdolnej AI w lepszej komunikacji i skróceniu czasu spędzanego na powtarzalnych zadaniach, takich jak podsumowania.

Najlepsze funkcje

Elementy działań i spostrzeżenia generowane przez AI

Integracja z narzędziami do zarządzania produktami, takimi jak ClickUp

Prywatne przestrzenie dla zespołów

Zaawansowana kontrola bezpieczeństwa

Historia edycji strony do 90 dni

Limity

Komponent sztucznej inteligencji nie jest częścią podstawowej oferty i należy za niego zapłacić osobno

Cennik

Plan Free : Dostępny

: Dostępny Plus : $10 za użytkownika/miesiąc

: $10 za użytkownika/miesiąc Business : $18 za użytkownika/miesiąc

: $18 za użytkownika/miesiąc Enterprise : Poproś o demo

: Poproś o demo AI: $8 za użytkownika dodatkowo/miesiąc

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (4,532+ recenzji)

: 4.7 na 5 (4,532+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (1,663+ recenzji)

7. Otter.AI - Najlepszy do notatek głosowych ze spotkań i transkrypcji w czasie rzeczywistym

Asystent spotkań, który nagrywa dźwięk, zapisuje notatki, automatycznie przechwytuje slajdy i generuje podsumowania. Otter.AI podnosi jakość spotkań, dostarczając asystenta AI, który nagrywa dźwięk, zamienia długie notatki w przydatne podsumowania, a nawet przechwytuje udostępniane slajdy prezentacji.

Menedżerowie produktu i ich zespoły mogą pozostać w zgodzie z wizją produktu, ponieważ AI jest w stanie automatycznie stworzyć rzeczywistą oś czasu na podstawie tego, co jest omawiane podczas każdego spotkania.

Najlepsze funkcje

Transkrypcja notatek ze spotkań z wykorzystaniem AI

Dostawca materiałów na wynos i zautomatyzowanych konspektów

Zaawansowane funkcje wyszukiwania, eksportu i odtwarzania

Asystent AI dołącza do spotkania nawet w przypadku potrójnej rezerwacji

Limity

Angielski jest jedynym językiem, który można transkrybować

Ceny

Free Plan : Dostępny

: Dostępny Pro : 17 USD miesięcznie

: 17 USD miesięcznie Business : $30 za użytkownika miesięcznie

: $30 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.1 na 5 (111+ opinii)

: 4.1 na 5 (111+ opinii) Capterra: 4.5 na 5 (63+ recenzji)

8. Collato - najlepsza wyszukiwarka oparta na AI

Połączenie rozproszonych informacji w jednym miejscu i ułatwienie dostępu do dokumentacji dzięki Collato

Masz trudności ze znalezieniem informacji o produkcie w setkach dokumentów stworzonych przez Twój zespół? Collato wykorzystuje uczenie maszynowe, aby działać jako zbiorowy mózg Twojego teamu dla wszystkiego, co musi być łatwo dostępne i na kliknięcie.

Jako menedżerowie produktu, możesz zsynchronizować i zintegrować wiele narzędzi z wizualną mapą i wyeliminować informacje, które zwykle ulegają silosowaniu. Oszczędza to czas, dostarczając każdy istotny plik do dyspozycji, zamiast spędzać 30 minut za każdym razem, gdy ważny dokument dla mapy drogowej produktu zostanie zgubiony.

Najlepsze funkcje

Wyszukiwanie informacji z dowolnej połączonej platformy

Integracja z narzędziami takimi jak Dokumenty Google czy Confluence

Łatwe w nawigacji mapy wizualne

Istotne informacje w wyszukiwarce semantycznej

W pełni zaszyfrowane dane

Limity

Na razie limit integracji

Cennik

Free Beta

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.8 na 5 (5+ recenzji)

: 4.8 na 5 (5+ recenzji) Product Hunt: 4.7 na 5 (1.7k upvotes)

9. Midjourney AI - Najlepsza aplikacja do generowania AI ART

Twórz wideo AI, po prostu wpisując tekst za pomocą Midjourney AI Midjourney AI stał się jednym z najczęściej używanych programów opartych na AI, drugim po ChatGPT, ze względu na niezwykłe, a w niektórych przypadkach niemal realistyczne obrazy, które może generować. Jest w stanie przyjąć każdą podpowiedź i wygenerować niesamowite wyniki.

Jeśli jest jedna rzecz, której jesteśmy pewni, to to, że zrobisz świetne wrażenie dzięki swoim prezentacjom i zawartym w nich wizualizacjom, które stają się zarówno znacznie tańsze w tworzeniu, jak i bardziej angażujące niż to, co zapewnia przeciętny bank zdjęć. Twoje decki zawsze będą wyglądać profesjonalnie, a każda wizja produktu będzie zdecydowanie bardziej inspirująca dla widzów.

Najlepsze funkcje

Jak żywygenerowanie tekstu na obraz* Możliwość modyfikowania nawet drobnych szczegółów w końcowych obrazach

Naśladowanie znanych stylów ilustracji artystycznych

Techniczna kontrola podpowiedzi tekstowych

Limity

Dokładność wyników zależy od zdolności użytkownika do zrozumienia kreatywnych i technicznych podpowiedzi

Ceny

Darmowa wersja próbna : Dostępny

: Dostępny Podstawowy plan : 10 USD miesięcznie

: 10 USD miesięcznie Plan standardowy : $30 miesięcznie

: $30 miesięcznie Pro plan: $60 miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.6 na 5 (4+ recenzji)

: 4.6 na 5 (4+ recenzji) Product Hunt: 4.6 na 5 (1.1k upvotes)

Check out these Midjourney alternatywy !

10. H2O.AI - Najlepsza do wykorzystania automatyzacji w celu zrozumienia zachowań klientów

Buduj modele predykcyjne i zdobywaj wgląd w zachowania klientów, badania rynku i inne dane szybko i łatwo dzięki H2O AI H2O oferuje dowolnym firmom łatwy dostęp do tworzenia własnych modeli językowych i narzędzi AI, jednocześnie oferując im możliwość zachowania prywatności ich danych, co jest od dawna dyskutowanym problemem wokół technologii AI.

Szczególnie w przypadku posiadania dużej ilości własnych danych o klientach i trendach rynkowych, z H2O.AI staje się naprawdę proste, aby po prostu podłączyć swoje dane i stworzyć własne narzędzia AI, co wcześniej zajmowało być może miesiące.

Usprawniając procesy przetwarzania języka naturalnego, można skupić się na wymyślaniu funkcji i tworzeniu rozwiązań dla użytkowników końcowych, które są zasilane danymi zgromadzonymi w czasie, co sprawia, że zarządzanie produktem staje się dziecinnie proste.

Najlepsze funkcje

Tworzenie modeli AI w ciągu kilku minut

Uzyskiwanie wglądu w zachowania użytkowników i analizowanie opinii klientów dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego

Zachowanie prywatności danych firmy przy jednoczesnym wykorzystaniu uczenia maszynowego

Tworzenie modeli predykcyjnych do analizy rynku i wykrywanie anomalii w bazach danych

Limity

Użyteczność jest wyższa dla firm, które są bliżej lub na scenie Enterprise

Ceny

Poproś o demo

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (24+ opinii)

: 4.5 na 5 (24+ opinii) Capterra: 4.6 na 5 (10+ recenzji)

Uważamy, że era narzędzi AI dopiero się zaczyna i nawet nie zadrapaliśmy powierzchni tego, co jest możliwe w nadchodzącym roku, ani tego, jak cenne są narzędzia AI dla zarządzania produktami zarządzanie zasobami . Narzędzia te mogą pomóc w niemal każdej części pracy. Od badań rynkowych, uzyskiwania danych na temat zachowań klientów, dostosowywania komunikatów w celu przyciągnięcia rynku docelowego i potencjalnych klientów, narzędzia oparte na AI mogą usprawnić procesy i pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji opartych na danych.

Od zwiększenia szybkości powtarzających się zadań związanych z zarządzaniem produktem za pomocą ClickUp, po zajęcie miejsca przy tabeli z zespołem inżynierów za pomocą Jam, a nawet tworzenie niesamowitych ilustracji, tak jak robili to twoi projektanci za pomocą Midjourney AI, z pewnością możemy powiedzieć, że staniesz się niesamowicie wydajny, gdy użyjesz co najmniej jednego lub więcej z tych narzędzi AI.

I niezależnie od tego, czy jesteś jedyną osobą prowadzącą dokumentację produktu w swojej firmie, czy też jesteś częścią większego zespołu, ClickUp pomoże ci śledzić to, co ważne w procesie rozwoju produktu, utrzymywać zespoły w zgodzie i poprawić ogólną wydajność w pracy. Oczywiście to dopiero początek, więc wypróbuj ClickUp samodzielnie i w pełni wykorzystaj wszystkie niesamowite funkcje, które oferuje.

Guest Writer:

michael Stroe jest Growth Managerem w Jam, firmie pomagającej tysiącom Teams szybciej dostarczać wysokiej jakości oprogramowanie. W wolnym czasie lubi świetne hamburgery i wygrywanie przyjaznych gier UNO