10 najlepszych narzędzi kalendarza treści w 2024 roku

Prowadzenie skutecznej strategii w mediach społecznościowych na bieżąco jest prawie niemożliwe. Musisz planować z wyprzedzeniem, gromadzić zasoby i współpracować z innymi, aby tworzyć treści, które przyciągną uwagę odbiorców.

Całe to planowanie, badania i kreatywność potrzebują domu. W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie kalendarza treści.

Dzięki odpowiedniemu narzędziu do tworzenia kalendarza treści, przygotowanie się na nadchodzący kwartał lub miesiąc staje się łatwe. Bez niego zastanawiasz się, czy twoje projekty są gotowe, czy współpraca jest potwierdzona, czy też nie premiera produktu seria została zatwierdzona.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez najlepsze dostępne obecnie narzędzia do tworzenia kalendarzy treści. Podkreślimy kluczowe funkcje, ograniczenia i plany cenowe każdego z nich, abyś mógł dokonać właściwego wyboru dla swoich potrzeb.

Zaczynamy!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia kalendarza treści w mediach społecznościowych?

Więc jesteś gotowy, aby porzucić arkusze kalkulacyjne i listy kontrolne i znaleźć lepszy sposób na zaplanowanie treści na nadchodzący rok. Ale co sprawia, że jedno narzędzie do tworzenia kalendarza treści jest lepsze od drugiego?

Zanim będziesz mógł ocenić swoje opcje, najpierw określ swoje cele. Czy potrzebujesz planować tylko treści w mediach społecznościowych, czy też mieszankę różnych typów treści? Czy wolisz planować wizualnie za pomocą interfejsu typu "przeciągnij i upuść", czy też jest to Tablica Kanban bardziej w Twoim stylu? Potrzebujesz prostego przepływu pracy lub wielu możliwości dostosowywania? 🛠️

Ustalenie, czego chcesz i potrzebujesz, oszczędza czas i energię oraz pomaga zawęzić obszar zainteresowania.

Pomijając osobiste cele, świetne narzędzia do tworzenia kalendarzy treści pomagają:

Planować i organizować treści

Zobaczyćkalendarz marketingu treści na pierwszy rzut oka

Przechowuj pomysły na treści i znajduj je, gdy ich potrzebujesz

Łatwy wgląd w terminy realizacji, terminy i postępy

Oszczędność czasu dzięki przepływom pracy, procesom i automatyzacjom

Współpraca z agencjami, freelancerami i twórcami treści w jednym miejscu

Integracja z systemami operacyjnymi i narzędziami, z których już korzystasz, takimi jak iOS, Android, WordPress czy Webflow

Pamiętaj o tych cechach, funkcjach i korzyściach podczas przeglądania dostępnych opcji. Dodaj je do swoich osobistych celów, a otrzymasz listę kontrolną, która pomoże Ci znaleźć idealne oprogramowanie do kalendarza treści.

10 najlepszych narzędzi do tworzenia kalendarzy treści

Istnieją tysiące narzędzi marketingowych, które walczą o uwagę użytkowników. Nawet w niszy kalendarzy treści istnieje wiele opcji. Aby zaoszczędzić czas, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych dostępnych obecnie aplikacji do tworzenia kalendarzy treści. 🤩

Łatwe przeciąganie zadań w widoku kalendarza w celu edycji terminów, tworzenia nowych zadań lub ich usuwania

W ClickUp chcemy stworzyć jedną aplikację, która zastąpi je wszystkie, w tym aplikacje kalendarza treści.

Nasze unikalne podejście do produktywności i pracy zespołowej zapewnia narzędzia i funkcje, których potrzebujesz, aby być zorganizowanym i produktywnym członkiem zespołu marketingowego. Korzystaj z ClickUp dla swoich zarządzanie zadaniami i stworzyć intuicyjny kalendarz treści, który będzie idealnie pasował do tego, jak pracujesz jako zespół.

Rozpocznij proces z Szablon kalendarza treści ClickUp lub Szablon mediów społecznościowych lub stworzyć własną wersję od podstaw. Nasz widok kalendarza ułatwia sprawdzenie, co się dzieje i kiedy, z dostosowywanymi kolorami kategoriami i terminami. Przełącz się na inny widok, aby zobaczyć tablicę Kanban lub oś czasu z gotowymi niestandardowymi polami, które podkreślają najważniejsze szczegóły. 👀

ClickUp oferuje znacznie więcej niż tylko funkcję kalendarza treści bez uszczerbku dla doświadczenia. Odzwierciedla sposób, w jaki pracujesz w innych obszarach za pomocą Pulpit zarządzania projektami ClickUp . Jeśli chcesz usprawnić sposób, w jaki pracujesz jako zespół marketingowy, ClickUp jest wyróżniającą się opcją.

Szablon kalendarza treści od ClickUp

Wypróbuj szablon kalendarza treści ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp:

Wyświetlaj swój kalendarz treści w ponad 15 różnych konfigurowalnych formatach, w tymWidok kalendarza, widok Kanban, widok osi czasu i widok listy

Oznaczaj członków zespołu, przydzielaj zadania i komunikuj się za pomocą komentarzy

Przyspiesz swój przepływ pracy dziękidarmowe szablony* Usprawnij powtarzające się procesy dzięki automatyzacji

Przydatne integracje z narzędziami takimi jak Dysk Google, Kalendarz Google, Salesforce i nie tylko

Sprawdzanie zawartościkalendarz w trybie online i offline* Płynna współpraca z freelancerami i agencjami dzięki niestandardowym prawom dostępu

Ograniczenia ClickUp:

Ponieważ możesz używać ClickUp do wszystkich swoich kalendarzy treści ioprogramowanie do zarządzania projektami niektórzy użytkownicy mogą na początku uznać je za przytłaczające

Istnieją pewne ograniczenia w aplikacji mobilnej, ale wkrótce pojawi się nowa zClickUp 3.0 Cennik ClickUp:

Free Forever

Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.5/5 (6,600+ recenzji)

4.5/5 (6,600+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,600+ opinii)

2. CoSchedule

Via CoSchedule CoSchedule jest narzędziem do planowania mediów społecznościowych i narzędzie planowania marketingowego zaprojektowane, aby ułatwić zarządzanie zarówno treściami redakcyjnymi, jak i społecznościowymi z poziomu jednej platformy. Platforma umożliwia przypisywanie zadań, udostępnianie kalendarza przełożonym i łatwe wprowadzanie zmian w przypadku zmiany planów. Skorzystaj z narzędzia do planowania treści, a następnie publikuj posty społecznościowe w różnych sieciach społecznościowych bez opuszczania platformy.

Najlepsze funkcje CoSchedule:

Zobacz, nad czym pracujesz w różnych mediach w jednym kalendarzu treści

Błyskawiczne wprowadzanie zmian w planach dzięki funkcji "przeciągnij i upuść"

Planowanie, tworzenie i publikowanie treści w mediach społecznościowych oraz zintegrowanych kampanii w mediach społecznościowych

Udostępnij swój kalendarz marketingowy i postępami z wewnętrznymi interesariuszami za pomocą jednego linku

Ograniczenia CoSchedule:

Niektóre z bardziej przydatnych funkcji, takich jak zaproszenia do zespołów i dyskusje, są zablokowane w płatnych planach

Niektórzy użytkownicy wyrażają pragnienie większej elastyczności i opcji dostosowywania

Ceny CoSchedule:

Marketing Calendar Free : Darmowy

Darmowy Marketing Calendar Pro: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Marketing Suite: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje CoSchedule:

G2: 4.4/5 (100+ recenzji)

4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 opinii)

bonus: Sprawdź naszą listę najlepszych_ *Alternatywy dla CoSchedule*

3. Bufor

Via Bufor Buffer jest narzędziem do tworzenia kalendarza treści w mediach społecznościowych i planowania treści dla menedżerów mediów społecznościowych dzięki łatwości użytkowania. Buffer został zaprojektowany z myślą o pomaganiu zespołom marketingowym w mediach społecznościowych w publikowaniu postów na różnych platformach społecznościowych w jednym miejscu. Dodanie asystenta AI daje również zespołom możliwość uzyskania pomocy w generowaniu pomysłów i zmianie przeznaczenia treści na platformach mediów społecznościowych.

Najlepsze funkcje Buffer:

Łatwy w użyciu pulpit nawigacyjny do publikowania w mediach społecznościowych dla wewnętrznych i zewnętrznych współpracowników

Dostęp do zintegrowanego publikowania na większości platform mediów społecznościowych

Asystent AI do pomocy z pomysłami iprzepisywanie treści* Przepływy pracy zatwierdzania ułatwiające pracę zespołową

Ograniczenia bufora:

Brak dostępu do wsparcia na żywo

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z nieoczekiwanym rozłączeniem kont w mediach społecznościowych

Ceny Buffer:

Darmowy: Darmowy

Darmowy Essentials: $6 miesięcznie za 1 kanał

$6 miesięcznie za 1 kanał Zespół: 12 USD miesięcznie za 1 kanał

12 USD miesięcznie za 1 kanał Agencja: 120 USD miesięcznie za 10 kanałów

Oceny i recenzje Buffer:

G2: 4.3/5 (900+ recenzji)

4.3/5 (900+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 400 opinii)

Bonus: AI Content Generators

4. Sprout Social

Via Sprout Social Sprout Social promuje się jako kompleksowe narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi. Jest to platforma, na której można stworzyć kalendarz treści i zaplanować posty w mediach społecznościowych, ale także w pełni wykorzystać social listening i zaangażowanie. Jeśli Twoje treści cel strategii jest osiągnięcie doskonałego zaangażowania, platforma taka jak ta może być przydatną opcją.

Najlepsze funkcje Sprout Social:

Zobacz, co się dzieje i organizujposty i newsletteryza pomocą centralnego centrum lub kalendarza

Prowadzenie nasłuchu społecznościowego hashtagów, wzmianek i wyszukiwań

Planowanie treści zgodnie z wbudowanymi, zalecanymi czasami publikacji

Przenoszenie treści przez system za pomocą przepływów pracy zatwierdzania

Ograniczenia Sprout Social:

Niektórzy użytkownicy uważają, że nawigacja jest przytłaczająca

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z tagowaniem podczas publikowania treści na kontach w mediach społecznościowych

Ceny Sprout Social:

Standard: 249 USD/użytkownik miesięcznie

249 USD/użytkownik miesięcznie Profesjonalny: 399 USD/użytkownik miesięcznie

399 USD/użytkownik miesięcznie Zaawansowany: $499/użytkownika miesięcznie

$499/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sprout Social:

G2: 4.4/5 (2,400+ recenzji)

4.4/5 (2,400+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

Sprawdź te Alternatywy Prout Social !

5. SocialPilot

Via SocialPilot SocialPilot to narzędzie do marketingu w mediach społecznościowych, które zawiera funkcję kalendarza treści. Planowanie treści , planuj na platformach mediów społecznościowych i bądź zaangażowany dzięki kompleksowej skrzynce społecznościowej. Zaproś członków zespołu, freelancerów i interesariuszy do współpracy i zarządzaj swoją obecnością w mediach społecznościowych z jednego miejsca.

Najlepsze funkcje SocialPilot:

Ogólny obraz z widokiem miesiąca, tygodnia i dnia

Możliwość filtrowania widoku w celu wyświetlenia określonych grup lub platform mediów społecznościowych

Wprowadzanie zmian w kalendarzu treści za pomocą systemu "przeciągnij i upuść"

Łatwe duplikowanie treści i planowanie ich na przyszłość

Ograniczenia SocialPilot:

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć więcej funkcji, które pozwoliłyby im angażować się w publikowane treści

Nie zawsze jest możliwe oznaczanie innych stron lub użytkowników podczas planowania treści w mediach społecznościowych

Ceny SocialPilot:

Profesjonalny: 30 USD miesięcznie za 1 użytkownika

30 USD miesięcznie za 1 użytkownika Mały zespół: 50$ miesięcznie za 3 użytkowników

50$ miesięcznie za 3 użytkowników Agencja: 100$ miesięcznie za 6 użytkowników

100$ miesięcznie za 6 użytkowników Agencja+: 200$ miesięcznie za nieograniczoną liczbę użytkowników

Oceny i recenzje SocialPilot:

G2: 4.5/5 (500+ recenzji)

4.5/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

6. HubSpot

Via HubSpot HubSpot to platforma marketingowa typu "wszystko w jednym", używana przez agencje i duże zespoły do zarządzania nie tylko publikowaniem treści w mediach społecznościowych i redakcyjnych, ale także całością kampaniami content marketingowymi i strategie mediów społecznościowych. Jeśli korzystasz już z HubSpot lub chcesz zainwestować w nowy system, z przyjemnością dowiesz się, że dostępne są funkcje mediów społecznościowych i kalendarza treści.

Najlepsze funkcje HubSpot:

Tworzenie kampanii i publikowanie treści w mediach społecznościowych z jednej platformy

Powiązanie interakcji z powrotem do HubSpot CRM

Uzyskaj sugestie dotyczące najlepszych czasów publikowania w kanałach mediów społecznościowych

Korzystaj z analiz i integracji z HubSpot CRM, aby podejmować strategiczne decyzje

Ograniczenia HubSpot:

Platforma HubSpot może wydawać się przytłaczająca, zwłaszcza jeśli subskrybujesz również inne obszary, takie jak sprzedaż i CRM

Funkcje mediów społecznościowych są dostępne tylko w planach Professional i Enterprise

Ceny HubSpot:

Darmowy: Darmowy

Darmowy Startowy: Od 20 USD/miesiąc

Od 20 USD/miesiąc Profesjonalny: Od 890 USD/miesiąc

Od 890 USD/miesiąc Enterprise: Począwszy od $3,600/miesiąc

Oceny i recenzje HubSpot:

G2: 4.4/5 (9,400+ recenzji)

4.4/5 (9,400+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 5 500 opinii)

Sprawdź te_ **Szablony strategii marketingu treści !

7. Evernote

Via EvernoteEvernote to przede wszystkim aplikacja do robienia notatek, zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom w rejestrowaniu pomysłów i zarządzaniu projektami oraz listami rzeczy do zrobienia . W Evernote można korzystać z funkcji tworzenia własnego lekkiego kalendarza treści, a następnie pracować nad nim z innymi dzięki funkcjom Teams. Chociaż nie jest to stricte narzędzie do tworzenia kalendarzy w mediach społecznościowych, to jeśli twój zespół korzysta już z Evernote, warto wiedzieć, że możesz go użyć do swoich celów zarządzanie treścią też.

Najlepsze funkcje Evernote:

Współpraca z członkami zespołu dzięki współdzielonym notatkom

UżyjGotowe szablony Evernote aby rozpocząć własne kampanie w mediach społecznościowych

Zbuduj bibliotekę szablonów, przewodników i narzędzi kalendarza mediów społecznościowych dla swojego zespołu ds. mediów społecznościowych

Korzystaj z funkcji takich jak pola wyboru, aby zobaczyć, gdzie jesteś w przepływie pracy

Ograniczenia Evernote:

Koncentrując się na robieniu notatek i produktywności, Evernote nie posiada funkcji zwykle kojarzonych z narzędziami do tworzenia kalendarzy treści w mediach społecznościowych

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z udostępnianiem i edytowaniem uprawnień dla użytkowników

Ceny Evernote:

Darmowy: Darmowy

Darmowy Evernote Teams: $14.99/użytkownika na miesiąc

Oceny i recenzje Evernote:

G2: 4.3/5 (70+ recenzji)

4.3/5 (70+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 8 000 recenzji)

Learn about **Oprogramowanie do marketingu treści !

8. Sendible

Via Sendible Sendible to media społecznościowe narzędzie do planowania, monitorowania i raportowania . Jest to narzędzie mediów społecznościowych przeznaczone dla agencji które zarządzają wieloma klientami, ale można go również używać jako wewnętrznego oprogramowania do kalendarza treści. Planuj treści zbiorczo, dostosowuj grafiki przed ich opublikowaniem i ułatwiaj pracę dzięki przepływom pracy zatwierdzania.

Najlepsze funkcje Sendible:

Usprawnienie procesu dzięki wbudowanym szablonom

Zapraszanie interesariuszy lub twórców treści do współtworzenia kalendarza

Korzystaj z kolejek, aby Twój kanał mediów społecznościowych był wypełniony treścią

Uzyskaj wizualny widok treści dzięki miesięcznemu widokowi kalendarza

Ograniczenia Sendible:

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje analityczne i raportowania są ograniczone w porównaniu z innymi opcjami

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że korzystanie z aplikacji mobilnej może być czasami trudne

Cennik Sendible:

Creator: $29 miesięcznie za 1 użytkownika

$29 miesięcznie za 1 użytkownika Traction: $89 miesięcznie dla 4 użytkowników

$89 miesięcznie dla 4 użytkowników Skala: $199 miesięcznie dla 7 użytkowników

Oceny i recenzje Sendible:

G2: 4.5/5 (800+ recenzji)

4.5/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

9. StoryChief

Via StoryChief StoryChief jest Tworzenie treści oparte na sztucznej inteligencji i platforma SEO. Jest przeznaczony do pomagać zespołom ds. treści w planowaniu , tworzyć i planować treści w mediach społecznościowych i na platformach blogowych. Narzędzie kalendarza treści StoryChief pomaga zorganizować się dzięki kolorowym kategoriom, zarządzaniu kampaniami redakcyjnymi oraz integracji z popularnymi platformami i narzędziami.

Najlepsze funkcje StoryChief:

Współpraca z briefami treści i przepływami pracy zatwierdzania

Wyświetlanie kalendarza treści i bieżących wydarzeń w łatwym w użyciu widoku miesiąca

Automatyczne publikowanie treści na platformach mediów społecznościowych

Analiza sukcesu ostatnich kampanii dotyczących treści

Ograniczenia StoryChief:

Podczas pracy z dużym zespołem niektórzy redaktorzy mogą przegapić okazję do pozostawienia sugestii w treściach

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć możliwość przypisywania statusów, aby lepiej zarządzać przepływem pracy

Ceny StoryChief:

Osoby indywidualne: Od 40 USD miesięcznie

Od 40 USD miesięcznie Zespół marketingowy : Od 220 USD miesięcznie za 4 użytkowników

: Od 220 USD miesięcznie za 4 użytkowników Zespół wydawców: Od 900 USD miesięcznie za 10 użytkowników

Od 900 USD miesięcznie za 10 użytkowników Agencje: Od 440 USD miesięcznie za 3 obszary robocze (4 użytkowników na obszar roboczy)

Oceny i recenzje StoryChief:

G2: 4.6/5 (30+ recenzji)

4.6/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

Bonus: **Aplikacje do tworzenia treści !

10. ContentStudio

Via ContentStudio ContentStudio to kompleksowe narzędzie mediów społecznościowych zaprojektowane, aby pomóc agencjom i zespołom marketingowym w planowaniu, zarządzaniu i rozwoju. Solidną funkcję kalendarza treści uzupełnia sztuczna inteligencja asystent pisania i społecznościową skrzynkę odbiorczą, dzięki czemu zespoły mogą zaoszczędzić czas i usprawnić sposób pracy. Planuj i publikuj różne rodzaje treści na swoich profilach społecznościowych, uzyskaj wgląd w to, kiedy publikować, i zarządzaj kolejkami publikacji, aby Twój kalendarz nie był pusty.

ContentStudio najlepsze cechy:

Tworzenie planów treści w interaktywnym kalendarzu treści z możliwością udostępniania

Tworzenie potoków treści i kolejek na podstawie niestandardowych tematów

Szybkie zatwierdzanie treści, aby przyspieszyć proces dla marketerów mediów społecznościowych

Wykorzystanie automatyzacji do wypełniania kalendarza treści odpowiednimi postami w mediach społecznościowych

Ograniczenia ContentStudio:

Funkcjonalność aplikacji mobilnej może być bardziej ograniczona niż w przypadku komputerów stacjonarnych

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć więcej wglądu w dane analityczne

Ceny ContentStudio:

Starter: 25 USD miesięcznie za 1 użytkownika

25 USD miesięcznie za 1 użytkownika Pro: 49 USD miesięcznie za 2 użytkowników

49 USD miesięcznie za 2 użytkowników Agencja: $99 miesięcznie dla 5 użytkowników

ContentStudio oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (300+ recenzji)

4.6/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 600 recenzji)

Kto odnosi korzyści z używania narzędzi kalendarza treści?

Zespoły marketingowe: Kalendarze treści są niezbędne dla zespołów marketingowych, aby zapewnić, że ich treści są publikowane na czas i konsekwentnie. Dokument ten określa oś czasu, tematy, słowa kluczowe i wszelkie inne niezbędne informacje związane z projektem.

Firmy: Kalendarze treści umożliwiają firmom planowanie treści i upewnienie się, że wszyscy członkowie zespołu są zgodni z celami projektu. Dokument ten pomaga śledzić postępy i zapewnia, że wszyscy interesariusze są świadomi wszelkich zmian lub aktualizacji niezbędnych dla projektu.

Rozpocznij planowanie treści z oprogramowaniem kalendarza treści

Posiadanie odpowiedniego oprogramowania do planowania treści może zaoszczędzić czas, przyspieszyć przepływ pracy i ułatwić współpracę. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kalendarza redakcyjnego dla swojego imperium wydawniczego, czy też kalendarz mediów społecznościowych dla Twojej marki te narzędzia mogą ułatwić publikację. 🙌

Jeśli szukasz narzędzia, które nie tylko pomoże Ci utrzymać się na szczycie celów strategii treści, ale także zarządzania projektami i współpracy, wypróbuj ClickUp. Skontaktuj się z naszym zespołem lub zarejestruj się już dziś aby poznać lepszy, bardziej ujednolicony sposób współpracy jako zespół.