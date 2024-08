10 najlepszych alternatyw i konkurentów CoSchedule w 2024 r

CoSchedule wyróżnia się jako jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania pracą wśród specjalistów ds. marketingu. 📈

Jest to niezawodna platforma z opcjami budowania, organizowania i zarządzania mediami społecznościowymi i kampaniami dotyczącymi zawartości. Kalendarze CoSchedule, AI asystent pisania wyjątkowe rozwiązania w zakresie współpracy pozwalają być zawsze na bieżąco z działaniami marketingowymi i zapobiegają powstawaniu wąskich gardeł.

To powiedziawszy, platforma nie jest jedyną rybą w morzu. Istnieje wiele alternatyw CoSchedule, które mogą lepiej odpowiadać konkretnym potrzebom. Niektóre oferują solidniejsze możliwości integracji, podczas gdy inne mają bardziej elastyczną strukturę cenową.

Bez względu na powody, dla których szukasz innego oprogramowania do zarządzania marketingiem, pomożemy Ci znaleźć idealną alternatywę dla CoSchedule. Omówimy 10 najlepszych zamienników i zagłębimy się w ich funkcje, aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twoich wysiłków marketingowych.

Czego powinieneś szukać w alternatywie dla CoSchedule?

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Nie każde oprogramowanie jest w stanie zastąpić CoSchedule, nie mówiąc już o oferowaniu czegoś więcej. Aby znaleźć wysokiej jakości alternatywę, należy zwrócić uwagę na następujące cechy:

Solidne kalendarze: Twoje kolejne narzędzie powinno pozwolić ci na mapę strategii zawartości i zapewnić przejrzysty chronologiczny przegląd kampanii w danym momencie Planowanie zadań opcje: Powinien umożliwiać przypisywanie zadań do zespołu za pomocą kilku kliknięć,zarządzać obciążeniami pracąi śledzenie postępów z łatwością Funkcje współpracy: Odpowiednia alternatywa dla CoSchedule powinna być wyposażona w funkcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym, cyfrowe tablice inarzędzia do korekty które utrzymają Twój Teams na tej samej stronie Szablony: Powinien oferować najwyższej klasy wybór szablonów do opracowywania strategii,zarządzania kampaniami marketingowymiitworzenie kalendarzy zawartości5. Solidne opcje raportowania i analizy: Platforma powinna mieć szczegółowy pulpit, który wizualizuje postęp w realizacji celów i pomaga wskazać obszary wymagające poprawy Integracje: Platforma powinna być połączona z popularnymi narzędziami i programami, aby scentralizować pracę i zapobiec przeskakiwaniu między aplikacjami w celu zakończenia zadań Narzędzia AI: Powinien wykorzystywać AI do tworzenia zawartości kampanii oraz generowania pomysłów i briefów projektowych dla e-maili, artykułów, blogów i postów w mediach społecznościowych

10 najlepszych alternatyw CoSchedule do wykorzystania w 2024 roku

Przeanalizowaliśmy dziesiątki alternatyw CoSchedule i wybraliśmy 10 najlepszych, które mogą pomóc zsynchronizować zespół i dotrzeć do gwiazd marketingu. Przejdźmy od razu do rzeczy i zobaczmy, co wybrane narzędzia mają do zaoferowania. 💪

Organizuj projekty, planuj oś czasu i wizualizuj pracę swojego zespołu w elastycznym kalendarzu, dzięki któremu wszyscy są na tej samej stronie

Jako jedna z najlepszych alternatyw dla CoSchedule, ClickUp oferuje potężne możliwości dzięki swojemu szykowi funkcji marketingu opartego na współpracy .

Działa jako centralny hub dla wszystkich wysiłków marketingowych. Możesz tworzyć plany i dokumenty związane z kampanią za pomocą Dokumenty ClickUp i połączyć je z konkretnymi zadaniami i projektami, aby uporządkować informacje. Aby uzyskać lepszy wgląd w wpływ swoich wysiłków marketingowych i mediów społecznościowych, użyj Pulpity ClickUp do natychmiastowego i aktualnego raportowania na wysokim poziomie. Wykorzystaj nawet wcześniej zebrane dane, aby tworzenia cyfrowych planów na przyszłość i podnieś poprzeczkę!

Dodatkowo, jeśli potrzebujesz pomocnej dłoni przy tworzeniu pomysłów lub kampanii, postów w mediach społecznościowych, e-maili lub briefów, masz do dyspozycji ClickUp AI w Twoim narożniku. To wyjątkowy Asystent pisania AI który może przejąć całe zadania związane z pisaniem z rąk użytkownika przy niewielkim wkładzie z jego strony.

Z Widoki ClickUp'a 15+ , bądź na bieżąco z każdym zadaniem, projektem i kampanią - pokochasz Widok kalendarza który pozwala planować działania według dni tydzień lub miesiąc. Nie wspominając już o tworzeniu kalendarze marketingowe i strategie dotyczące zawartości mediów społecznościowych nigdy nie były łatwiejsze, dzięki szablonom ClickUp, które możesz niestandardowo dostosować do swoich preferencji. 🗓️

ClickUp najlepsze funkcje

ponad 15 widoków do wizualizacji cyklu pracy

Cyfrowe tablice idealne do burzy mózgów i współpracy

Dokumenty ClickUp do współpracy

Łatwe w użyciu szablony

ponad 1000 integracji z innymi narzędziami do pracy

Solidne funkcje analityczne i raportowania

ClickUp AI do generowania zadań, e-maili marketingowych, briefów kampanii i nie tylko

Limity ClickUp

Może wymagać nieco nauki od początkujących użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Crowdfire

Via: Crowdfire Szukasz platformy, która zajmuje się zarządzaniem mediami społecznościowymi? W takim razie Crowdfire może być właśnie dla Ciebie! 🔥

Ta aplikacja została zaprojektowana w celu uproszczenia całego procesu - od planowania i tworzenia po planowanie i publikowanie zawartości w mediach społecznościowych - i uczynienia go bezstresowym.

Crowdfire oferuje sekcję Artykuły, w której można znaleźć wyselekcjonowaną zawartość dla mediów społecznościowych w oparciu o swoje odsetki tematyczne (które można wybrać, klikając opcję "Tematy" na górnym pasku). Pomaga to w utrzymaniu mediów społecznościowych wypełnionych świeżą, odpowiednią zawartością przez cały czas.

Dzięki Crowdfire możesz tworzyć spersonalizowaną zawartość dla każdej sieci społecznościowej. Możesz nawet podejrzeć, jak Twoje posty będą wyglądać przed ich opublikowaniem i zaplanować je, aby osiągnąć idealny czas i maksymalny wpływ.

Crowdfire posiada fantastyczne opcje analizy i raportowania. Wybierz dane, które Cię odsetki, stwórz kompleksowy raport obejmujący wszystkie Twoje konta w mediach społecznościowych i miej oko na konkurencję, aby pozostać na czele.

Najlepsze funkcje Crowdfire

Tworzenie spersonalizowanej zawartości dla różnych sieci społecznościowych

Sugerowanie zawartości na podstawie wcześniej wybranych tematów

Podgląd zawartości

Planowanie postów

Solidne funkcje raportowania

Limity Crowdfire

Niektórzy użytkownicy wzmiankowali, że otrzymywali nieistotne sugestie dotyczące zawartości

Przydałoby się więcej integracji

Ceny Crowdfire

Free : $0 (do trzech kont)

: $0 (do trzech kont) Plus : $7.48 za pięć kont

: $7.48 za pięć kont Premium : $37.48 dla 10 kont

: $37.48 dla 10 kont VIP: $74.98 dla 25 kont

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Crowdfire oceny i recenzje

G2 : 4/5 (80+ recenzji)

: 4/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (30+ recenzji)

3. StoryChief

Via: StoryChief Tasowanie między wieloma platformami marketingowymi w celu zarządzania zawartością, publikowanie na wielu kontach w mediach społecznościowych, copywriting, współpraca i nakreślanie kalendarzy treści może wystawić cierpliwość każdego na próbę. Na szczęście istnieje aplikacja, która może położyć kres chaosowi - StoryChief.

Jedną z funkcji, które pokochasz, jest kompleksowy kalendarz zawartości, który pozwala zobaczyć zarówno duży obraz, jak i szczegóły, które się na niego składają. Organizuj swoje kampanie, planuj posty na różnych kanałach i szybko rozpocznij swoją obecność w Internecie!

Dzięki rozbudowanym opcjom zarządzania zawartością StoryChief masz nad wszystkim zakończoną kontrolę. Użyj opcji filtrowania, aby wyzerować odpowiednią zawartość, sprawdź, jak Twoje artykuły i posty trafiają do odbiorców, i śledź terminy, współpracowników i zatwierdzenia statusu.

StoryChief oferuje AI Power Mode, potężne narzędzie, które pomaga przezwyciężyć bloki pisarskie i generować odpowiednią i angażującą zawartość. Użyj go, aby tworzyć atrakcyjne kampanie, zwiększyć swoją obecność marketingową w mediach społecznościowych i przetłumaczyć swoje blogi i posty na wiele języków. 🤖

Najlepsze funkcje StoryChief

Potężny kalendarz zawartości z opcjami współpracy

Łatwe zarządzanie zawartością

Tryb zasilania AI

ponad 1000 integracji

Limity StoryChief

Ceny mogą być zbyt wysokie dla osób fizycznych lub małych firm

Mogłaby być bardziej przyjazna dla urządzeń mobilnych

Cennik StoryChief

Sprawdź stronę internetową, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen, ponieważ istnieje wiele poziomów i opcji dodatkowych

StoryChief oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (30+ recenzji)

: 4.6/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

4. FeedHive

Via: FeedHive Spotkaj się z FeedHive, platformą narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi które czerpie korzyści z AI, aby pomóc Ci zwiększyć swoją obecność w Internecie i zaangażować odbiorców.

Platforma jest wyposażona w potężne narzędzia do planowania i skalowania zawartości . Korzystaj z interfejsu "przeciągnij i upuść", aby dodawać zawartość do kalendarza, wyświetlać podgląd postów i dostosowywać je do różnych platform mediów społecznościowych za pomocą kilku kliknięć.

Kolejną wygodną i oszczędzającą czas funkcją jest Social Skrzynka odbiorcza - gromadzi ona wszystkie komentarze, wzmianki i odpowiedzi z mediów społecznościowych i pozwala odpowiadać z jednej lokalizacji.

Największą zaletą platformy jest asystent pisania o nazwie FeedHive Al. Używaj go do generowania pomysłów na posty, przewidywania wydajności zawartości, sprawdzania najlepszego czasu publikowania pod względem zasięgu i analizowania gorących punktów.

Najlepsze funkcje FeedHive

Przeciągnij i upuść kalendarz zawartości

Skrzynka odbiorcza do centralizacji interakcji z obserwującymi

FeedHive AI

ponad 3 000 dostosowywanych szablonów

Limity FeedHive

Sporadyczne problemy z weryfikacją

Zespół wsparcia platformy mógłby być bardziej responsywny

Ceny FeedHive

Kreator : 15 USD/miesiąc za maksymalnie cztery konta społecznościowe

: 15 USD/miesiąc za maksymalnie cztery konta społecznościowe Brand : 22 USD/miesiąc za maksymalnie 10 kont społecznościowych

: 22 USD/miesiąc za maksymalnie 10 kont społecznościowych Business : 69 USD/miesiąc za maksymalnie 100 kont społecznościowych

: 69 USD/miesiąc za maksymalnie 100 kont społecznościowych Agencja: 239 USD/miesiąc za maksymalnie 500 kont społecznościowych

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

FeedHive oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (100+ recenzji)

: 4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (80+ recenzji)

5. SocialBee

Via: SocialBee Zmień swój Business w internetową pszczołę społecznościową z SocialBee! Bądź na bieżąco ze swoją obecnością w mediach społecznościowych, angażuj obserwujących i publikuj dopasowaną zawartość, która przyciągnie odbiorców jak niedźwiedzie do miodu. 🐝

To narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi posiada łatwy w użyciu pulpit - wszystkie sieci społecznościowe pełnią funkcję strony głównej, a Ty możesz niestandardowo dostosowywać swoje posty, tworzyć indywidualne harmonogramy i ustawić powiadomienia dla każdej z nich.

Uprość zarządzanie zawartością dzięki asystentowi AI SocialBee, który może generować obrazy i podpisy, podczas gdy ty zajmujesz się innymi zadaniami. Dzięki bezproblemowej integracji platformy z Canva, tworzenie angażujących wizualizacji to bułka z masłem!

Jeśli chodzi o organizowanie zawartości, SocialBee ma cię w swojej opiece. Pozwala na ustawienie kategorii zawartości i zaplanowanie publikowania postów na różnych platformach społecznościowych w wybranych godzinach. Możesz też wstrzymać automatyzację publikowania, kiedy tylko zechcesz - chodzi o elastyczność i kontrolę.

Scentralizowana skrzynka odbiorcza platformy pomaga śledzić komentarze i wzmianki oraz zapewniać zadowolenie obserwujących dzięki szybkim odpowiedziom. Możesz utworzyć tablice Engage dla każdej platformy, aby wszystko uporządkować i upewnić się, że żaden komentarz lub wzmianka nie umknie uwadze.

Najlepsze funkcje SocialBee

Intuicyjny pulpit nawigacyjny

Potężny asystent AI

Scentralizowana skrzynka odbiorcza

Tablice zaangażowania

Limity SocialBee

Interfejs użytkownika mógłby skorzystać na aktualizacji

Ustawienie automatycznych postów może być opóźnione

Ceny SocialBee

Bootstrap : $24.20/miesiąc za użytkownika

: $24.20/miesiąc za użytkownika Accelerate : $40.80/miesiąc na użytkownika

: $40.80/miesiąc na użytkownika Pro: $82.50/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje SocialBee

G2 : 4.8/5 (250+ recenzji)

: 4.8/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

6. Postoplan

Via: Postoplan Powodzenie strategii marketingowych zazwyczaj opiera się na 5P powodzenia -Właściwy plan zapobiega słabym wynikom. Jest to filozofia, na której opiera się Postoplan, ponieważ obraca się wokół planowania i harmonogramowania zawartości mediów społecznościowych w celu zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność.

Dzięki Postoplan marketerzy mediów społecznościowych mogą być szefami swojej zawartości na różnych platformach mediów społecznościowych, a wszystko to z jednego miejsca. Planowanie postów, wyświetlanie ich podglądu i edytowanie czasu publikacji to tylko kilka kliknięć. Dzięki mass scheduling możesz planować swoją zawartość z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i zapobiegać powstawaniu wąskich gardeł.

Postoplan pozwala komunikować się z obserwującymi za pośrednictwem DM i komentarzy ze scentralizowanej skrzynki odbiorczej, dzięki czemu można zapomnieć o przeskakiwaniu między aplikacjami w celu utrzymania szybkości reakcji.

Platforma posiada dwa wbudowane edytory graficzne z biblioteką ponad dwóch milionów obrazów, dzięki czemu tworzenie zapierających dech w piersiach wizualizacji jest szybkie i proste.

Postoplan, wspierany przez AI, pomaga znaleźć najlepszy czas na publikowanie zawartości i przyciągnięcie większej liczby odbiorców.

Najlepsze funkcje Postoplan

Łatwe planowanie zawartości

Opcje masowego planowania

Scentralizowana skrzynka odbiorcza ułatwiająca komunikację

Najwyższej klasy redaktorzy graficzni

Sugestie postów oparte na AI

Limity Postoplan

Połączenie z Instagramem może być opóźnione

Przydałoby się połączenie z mniej popularnymi platformami mediów społecznościowych

Cennik Postoplan

Start : 69 USD/rok za dwa konta

: 69 USD/rok za dwa konta Business: $99/rok dla pięciu kont

Postoplan oceny i recenzje

Trustpilot : 4.8/5 (50+ recenzji)

: 4.8/5 (50+ recenzji) G2: 4.7/5 (10 recenzji)

7. Seismic (Percolate)

Via: Sejsmiczny Regularne tworzenie spersonalizowanej zawartości odpowiedniej dla odbiorców jest jednym z największych wyzwań marketingowych. Dzięki Seismic (wcześniej znanemu jako Percolate) piłka zawartości jest po Twojej stronie. 🎾

Platforma oferuje unikalną funkcję o nazwie Enablement Planner. Pomaga ona Tobie i Twojemu zespołowi zrozumieć, jaką zawartością zainteresowani są Twoi odbiorcy i stworzyć kompleksowe plany, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele.

Tymczasem opcja LiveDocs pozwala na pobieranie danych z CRM i innych platform oraz generowanie dokumentów i prezentacji, które odnoszą się do problemów odbiorców i odpowiadają ich odsetkom. Dzięki Seismic możesz mieszać i dopasowywać zawartość dla różnych klientów i tworzyć setki (i tysiące!) dokumentów za pomocą kilku kliknięć.

Najlepsze funkcje Seismic (Percolate)

Enablement Planner

LiveDocs

Różne integracje z popularnymi platformami

Automatyzacja zawartości

Ograniczenia Seismic (Percolate)

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że opcje raportowania są mylące

Większa krzywa uczenia się

Ceny Seismic (Percolate)

Kontakt w sprawie cen

Seismic (Percolate) oceny i recenzje

G2 : 3.7/5 (70+ recenzji)

: 3.7/5 (70+ recenzji) TrustRadius: 8.1/10 (40+ recenzji)

8. Agorapulse

Via: Agorapulse Gotowy na magię mediów społecznościowych? Agorapulse to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania mediami społecznościowymi, które zapewnia pełną kontrolę nad zawartością! 🧙

Począwszy od integracji z aplikacją Canva, a skończywszy na funkcji przycinania zdjęć, podglądzie postów i zapisywaniu hashtagów, Agorapulse zapewnia dostawcom mediów społecznościowych wszystko, czego potrzebują do tworzenia zawartości, którą pokochają Twoi odbiorcy. Jeśli brakuje ci inspiracji lub potrzebujesz ulepszyć swoje posty, zaufaj asystentowi pisania platformy, który poprowadzi cię we właściwym kierunku.

Agorapulse pełni funkcję social listening - "słuchaj" tego, co ludzie mówią o Twoim Businessie (i Twojej konkurencji) i reaguj na konwersacje w świadomy sposób.

Platforma posiada wszystkie funkcje potrzebne do rozbudowanej analityki. Sprawdź odpowiednie wskaźniki, zobacz, co działa dla Twoich odbiorców i odkryj główne trendy, a wszystko to w Agorapulse.

Najlepsze funkcje Agorapulse

Asystent pisania

Funkcje nasłuchu społecznościowego

Zaawansowane opcje analizy i raportowania

Wsparciewspółpracę w czasie rzeczywistym Limity Agorapulse

Brak wsparcia dla mniej popularnych sieci społecznościowych

Planowanie postów może czasami powodować usterki

Ceny Agorapulse

Standard : $49/miesiąc za użytkownika

: $49/miesiąc za użytkownika Professional : $79/miesiąc na użytkownika

: $79/miesiąc na użytkownika Zaawansowany : $119/miesiąc na użytkownika

: $119/miesiąc na użytkownika Niestandardowy: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Agorapulse oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (900+ recenzji)

: 4.5/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (700+ recenzji)

9. Hootsuite

Via: Hootsuite Atrakcyjność Hootsuite polega na jego łatwości użytkowania - jego pulpit pozwala pociągnąć za wszystkie ciągi zarządzania zawartością z jednego miejsca. Możesz tworzyć, planować i publikować zawartość na różnych kanałach, oszczędzając czas i zwiększając wydajność. 🦉

Brakuje Ci pomysłów na podpisy lub posty? Nie martw się, ponieważ OwlyWriter AI może pomóc. Wszystko, co musisz zrobić, to napisać podpowiedź, a asystent pisania odpowie z odsetkami pomysłów na zawartość. Możesz również skorzystać z generatora hashtagów platformy, aby upewnić się, że Twoje posty dotrą do właściwych osób.

Dzięki bulk social media scheduling możesz planować z wyprzedzeniem i skupić się na czymś innym, wiedząc, że Hootsuite opublikuje Twoje posty automatycznie.

Skorzystaj z widoku kalendarza i listy, aby przejrzeć opublikowaną i zaplanowaną zawartość oraz dostrzec luki i potencjalne możliwości.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Scentralizowany pulpit nawigacyjny

AI OwlyWriter

Zbiorcze planowanie mediów społecznościowych

Wiele widoków

Limity Hootsuite

Interfejs użytkownika mógłby skorzystać na aktualizacji

Sporadyczne rozłączenia konta

Ceny Hootsuite

Profesjonalny : $99/miesiąc dla jednego użytkownika

: $99/miesiąc dla jednego użytkownika Teams : 249 USD/miesiąc dla trzech użytkowników

: 249 USD/miesiąc dla trzech użytkowników Business : $739/miesiąc dla pięciu użytkowników

: $739/miesiąc dla pięciu użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Hootsuite

G2 : 4.1/5 (4,000+ recenzji)

: 4.1/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,400+ recenzji)

10. Sprout Social

Via: Sprout Social Pozwól swoim kampaniom marketingowym rosnąć i rozkwitać dzięki Sprout Social! ☘️

Ta alternatywa dla CoSchedule zapewnia obsługę od A do Z, zajmując się wszystkim, od generowania pomysłów na zawartość po publikowanie postów i komunikację z odbiorcami.

Znajdź swoją kreatywną iskrę dzięki funkcji Sugestie zawartości platformy i wymyślaj angażujące posty, które odzwierciedlają Twoją markę.

Publikowanie zawartości we właściwym czasie ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania. Zamiast analizować, kiedy publikować, pozwól algorytmom Sprout Social wykonać pracę i zasugerować najlepszy czas.

Ty i Twój zespół możecie połączyć siły i wspólnie pracować nad kalendarzem zawartości ustalać priorytety dla konkretnych działań , tworzyć długoterminowe plany i dostrzegać luki, które można wypełnić wartościowym materiałem.

Ta platforma do zarządzania mediami społecznościowymi pozwala zapewnić sobie przewagę nad konkurencją dzięki imponującym umiejętnościom słuchania opartym na AI. Śledzenie tego, co odbiorcy mówią o Twojej marce i konkurencji, badanie preferencji odbiorców, identyfikacja trendów i odpowiednia optymalizacja strategii marketingowej i mediów społecznościowych.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Sugestie dotyczące zawartości

Algorytmy analizujące najlepszy czas na publikowanie zawartości

Opcje słuchania

Wspólny kalendarz zawartości

Limity Sprout Social

Pulpit nawigacyjny może wyglądać na zagracony

Zrozumienie funkcji platformy może zająć trochę czasu

Cennik Sprout Social

Standard : 249 USD/miesiąc

: 249 USD/miesiąc Profesjonalny : $399/miesiąc

: $399/miesiąc Zaawansowany : $499/miesiąc

: $499/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Sprout Social oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (2,500+ recenzji)

: 4.4/5 (2,500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (500+ recenzji)

CoSchedule Alternatives-Uwolnij swój potencjał marketingowy dzięki odpowiedniej platformie

Jeśli szukasz platformy do zarządzania mediami społecznościowymi lub narzędzia, które pomoże Ci zaplanować i opublikować zawartość we właściwym czasie, jedna z omówionych przez nas alternatyw CoSchedule z pewnością będzie dla Ciebie odpowiednia.

Współpraca nad pomysłami marketingowymi i powodzenie kampanii dzięki ClickUp

Ale jeśli szukasz rozwiązania wszystko w jednym, które oferuje potężne narzędzia marketingowe i dodaje najwyższej klasy zarządzanie zadaniami i projektami do swojej rozszerzonej listy funkcji, wypróbuj ClickUp for Free! 💯