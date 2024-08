15 darmowych szablonów Evernote do tworzenia notatek w 2024 roku

Jeśli uwielbiasz hakować produktywność, wiesz, jak cenne mogą być aplikacje do robienia notatek. Od notowania pomysłów na kolejny projekt po planowanie cele projektu i tworzenie baza wiedzy dla wszystkich ważnych informacji, narzędzia te oferują wgląd w celu wykonania następnego ruchu. Jednak tworzenie i zarządzanie tymi centrami danych może również zająć dużo czasu.

W tym miejscu z pomocą przychodzą szablony. Wstępnie zaprojektowane układy ułatwiają wprowadzanie istotnych informacji w celu opracowania dokumentów i notatek potrzebnych do zwiększenia wydajności. Niezależnie od tego, czy szukasz szablonów Evernote, czy szablonów z alternatyw Evernote, mamy dla Ciebie wszystko.

Poniżej omówimy, czym jest szablon Evernote, wyróżnimy pięć najlepszych z nich i udostępnimy 10 alternatywnych szablonów Evernote do wypróbowania już dziś. 🛠️

Czym jest szablon Evernote?

Evernote jest jednym z wielu aplikacji do robienia notatek . Narzędzia te mają na celu odciążenie użytkownika i nadanie struktury jego myślom lub procesowi pracy.

Via Evernote Szablony Evernote to ustrukturyzowane lub sformatowane listy i strony z notatkami, które pomogą Ci zaoszczędzić czas . Istnieją zarówno darmowe szablony, jak i płatne. Jeśli masz płatne konto Evernote można utworzyć nową notatkę lub szablon w oparciu o konkretne potrzeby biznesowe lub osobiste.

Wiele zewnętrznych witryn - w tym ClickUp - również tworzy szablony Evernote do użytku z Evernote lub innymi aplikacjami aplikacja z listą rzeczy do zrobienia . Ponownie, te szablony mają na celu usprawnienie procesu i ułatwienie notowania pomysłów i wykonywania zbędnych zadań. ✅

Compare Evernote vs Notion !

Co składa się na dobry szablon Evernote?

Nie wszystkie Narzędzia AI do tworzenia notatek są sobie równe. Niektóre są lepsze od innych, zwłaszcza jeśli potrzebujesz narzędzia do robienia notatek do celów biznesowych, a nie osobistych. ✍️

Oto czego szukać w najlepszych szablonach Evernote:

Przejrzysta i zorganizowana struktura: Częścią robienia notatek jest zachowanie porządku i stworzenie układu, który ułatwia przeglądanie kluczowych informacji. Znajdź szablony Evernote lub stwórz nową notatkę z wypunktowaniami, nagłówkami, sekcjami i innymi elementami strukturalnymi

Częścią robienia notatek jest zachowanie porządku i stworzenie układu, który ułatwia przeglądanie kluczowych informacji. Znajdź szablony Evernote lub stwórz nową notatkę z wypunktowaniami, nagłówkami, sekcjami i innymi elementami strukturalnymi Łatwa nawigacja: Jednym z powodów, dla których ludzie korzystają z aplikacji do robienia notatek, jest możliwość śledzenia ważnych informacji. Poszukaj aplikacji, która oferuje intuicyjną nawigację, abyś wiedział, gdzie wszystko się znajduje

Jednym z powodów, dla których ludzie korzystają z aplikacji do robienia notatek, jest możliwość śledzenia ważnych informacji. Poszukaj aplikacji, która oferuje intuicyjną nawigację, abyś wiedział, gdzie wszystko się znajduje Dostosowanie: Szablony Evernote powinny być konfigurowalne, aby podzielić zawartość na segmenty, które mają sens - lub takie, w których możesz wybrać język, który Ci odpowiada

Szablony Evernote powinny być konfigurowalne, aby podzielić zawartość na segmenty, które mają sens - lub takie, w których możesz wybrać język, który Ci odpowiada Współpraca: Szablony produktywności działają najlepiej, gdy można z nich korzystać wraz z zespołem. Jeśli planujesz używać oryginalnego szablonu Evernote do śledzenia notatek ze spotkań, tworzenia agend i śledzenia projektów, poszukaj takiego, który oferuje płynną współpracę

5 szablonów Evernote

Chcesz znaleźć szablon Evernote, który usprawni przepływ pracy lub uporządkuje twoje życie?

Przygotowaliśmy listę pięciu opcji z galerii szablonów Evernote, niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć wspólne listy zakupów, uzyskać wgląd w spotkania, czy znaleźć sposoby na przyspieszenie procesu burzy mózgów. 🤔

1. Szablon notatek ze spotkania w Evernote

przez Evernote

Szablon notatek ze spotkania od Evernote zawiera cztery uporządkowane sekcje na szczegóły spotkania, działania następcze, decyzje i zamknięcie. Łatwo jest dodać nową notatkę i kliknąć szablon, aby wypełnić go przed rozpoczęciem spotkania, aby mieć odpowiednie informacje o projekcie, aby wszyscy wiedzieli, co jest omawiane.

Podczas spotkania zanotuj wnioski i decyzje wspomniane przez każdego członka zespołu. Pamiętaj, aby dodać szczegóły dyskusji i wszelkie istotne informacje, takie jak zasoby wymagane do wykonania kolejnych kroków i członkowie zespołu, którzy będą musieli odblokować zależności.

Po spotkaniu przypisz kolejne zadania odpowiednim członkom zespołu. Uwzględnij docelowe terminy wykonania, priorytet i wszelkie dodatkowe informacje, które członkowie zespołu powinni wiedzieć o zakresie prac.

2. Szablon agendy spotkania Evernote

przez Evernote

Często zdarza się, że pracownicy uważają spotkania za czasochłonne, podczas których nic nie zostaje zrobione - ale zwykle jest to wynikiem złego planowania lub braku agenda spotkania format. Szablon agendy spotkania Evernote jest przeznaczony do wypełnienia i udostępnienia przed spotkaniem. W ten sposób członkowie zespołu mogą wykonać odpowiednie prace przygotowawcze i pojawić się gotowi do dyskusji, zamiast spędzać czas podczas spotkania, aby wszyscy byli na bieżąco.

3. Szablon planera spotkań Evernote

przez Evernote

Kolejnym elementem udanego spotkania jest zaplanowanie tego, co chcesz wynieść z dyskusji. Korzystając z konta Evernote, użyj tego szablonu planowania spotkania z Evernote przed spotkaniem, aby położyć podwaliny pod sukces i uzyskać więcej wskazówek na temat tego, co należy uwzględnić. Wypełnij sekcje Przygotowanie, Agenda i Prezentacja tym, co chcesz osiągnąć. Po spotkaniu zanotuj notatki w sekcji Follow-Ups, aby w razie potrzeby szybko przypisać elementy działań.

4. Szablon planera tygodniowego Evernote

przez Evernote

Szablon kalendarza może pomóc w planowaniu zadań w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym, aby ułatwić realizację celów osobistych i projektowych. Skorzystaj z szablonu Evernote Weekly Planner Template, aby podzielić swój tydzień na łatwe do wykonania zadania i mini listę kontrolną rzeczy do zrobienia. Ułatwia to znalezienie tego, czego szukasz lub koordynację harmonogramu.

Po prostu ustaw tygodniowe cele i uzyskaj szybki przegląd tego, co chcesz osiągnąć w wizualnej treści notatki, aby zaoszczędzić czas na przeglądaniu strony.

5. Szablon Evernote Project Tracker

przez Evernote

Jeśli zarządzasz zespołem, szablon śledzenia projektów Evernote daje ci wgląd w to, kto jest odpowiedzialny za co i jak dobrze wykonuje swoją pracę. Podziel szablon na projekty i wypisz elementy działań dla każdego z nich, aby zaoszczędzić czas.

Wypełnij kolumny dotyczące priorytetu, daty rozpoczęcia, terminu i osoby przypisanej, aby uzyskać szybki przegląd projektu i wgląd w śledzenie celów lub edytować jako ograniczenia projektu pojawiają się.

10 alternatywnych szablonów Evernote do wykorzystania w 2024 roku

Chociaż Evernote jest świetną opcją jako narzędzie do robienia notatek, nie jest to jedyna aplikacja w mieście. Oto 10 najlepszych Alternatywy dla Evernote aby przenieść swoje wyniki na wyższy poziom. Znajdziesz tu szablony do zarządzania projektami, aby zarządzać kalendarzem mediów społecznościowych, robić lepsze notatki ze spotkań i śledzić kamienie milowe. 👀

1. Szablon stylu notatki ze spotkania ClickUp

Zapisuj kluczowe wnioski i śledź ważne dyskusje za pomocą szablonu stylu notatek ze spotkania ClickUp

Szablon Szablon stylu notatki ze spotkania ClickUp to prosty sposób na śledzenie ważnych informacji i wydarzeń, które mają miejsce podczas spotkań zespołu. Jednostronicowy szablon zawiera sekcje na informacje o spotkaniu, link do nagrania, kluczowe wnioski i elementy działań. Wystarczy go edytować lub udostępnić zespołowi, aby mogli wspólnie pracować nad dokumentem.

Wypełnij szczegóły spotkania i udostępnij szablon członkom zespołu przed spotkaniem. Użyj go, aby zanotować pomysły lub napisać podsumowanie tego, co zostało omówione. Na koniec wypełnij sekcję elementów działań, w której możesz automatycznie przypisać zadania ClickUp do odpowiednich członków zespołu na podstawie dyskusji.

2. Szablon notatki projektu ClickUp

Szablon Szablon notatki projektowej od ClickUp to idealny sposób na udostępnienie dodatkowych informacji o trwającym projekcie. Mogą one obejmować aktualizacje wsparcia finansowego, zmiany zasobów i partnerstwa. Ideą notatek projektowych jest informowanie wewnętrznych członków zespołu i zewnętrznych interesariuszy o ważnych wydarzeniach.

Szablon zawiera sekcje do krótkiego przeglądu projektu, a także sekcję podsumowującą do podkreślania nowych informacji i wydarzeń. Dodaj elementy brandingu i stylu do szablonu jeśli udostępniasz go zewnętrznym partnerom lub interesariuszom.

3. Szablon notatek klasowych ClickUp

Rób notatki z wykładów, aby efektywniej się uczyć, korzystając z szablonu ClickUp Class Notes Template

ClickUp nie jest przeznaczony wyłącznie dla firm. Jest to również doskonałe narzędzie do tworzenia notatek i współpracy dla studentów. Szablon Szablon notatek klasowych ClickUp pozwala organizować notatki, aby nauka była bardziej efektywna.

Przypisz typy kategorii do swoich notatek dla każdego innego kursu lub stylu robienia notatek, takiego jak Cornell Notes. Dodaj podzadania, aby regularnie przeglądać notatki.

Niestandardowy szablon ułatwia tworzenie nowych notatek i wyciąganie starych notatek w celach referencyjnych. Możesz także udostępniać notatki kolegom z klasy, gdy musisz wspólnie pracować nad projektami zespołowymi. Funkcje współpracy ułatwiają również prowadzenie produktywnych grupowych sesji nauki. Możesz dołączyć wnioski i pytania, które możesz zadać profesorowi, jeśli potrzebujesz wyjaśnień. ✨

4. Szablon informacji o wersji ClickUp

Uruchamiaj produkty, udostępniaj aktualizacje i śledź zmiany za pomocą szablonu Release Notes od ClickUp

Jako programista wiesz, że wydawanie nowych produktów może być jednocześnie ekscytujące i stresujące. Jest tak wiele szczegółów do śledzenia i trudno jest przechowywać całą dokumentację w jednym miejscu.

Użyj uwagi do wydania aby zmniejszyć niepokój poprzez łatwe śledzenie zmian i udostępnianie aktualizacji interesariuszom w jednym miejscu. Szablon informacji o wydaniu ClickUp zawiera niestandardowe pola, statusy i widoki do tworzenia przepływów pracy, śledzenia rozwoju i publikowania notatek na temat produktu.

5. Szablon protokołu spotkania ClickUp

Twórz szybkie, szczegółowe i wydajne protokoły ze spotkań za pomocą szablonu protokołu spotkania ClickUp

Gdy spotkania nie powinny być tylko wiadomością e-mail, szablon Szablon protokołu spotkania ClickUp to najlepsza opcja do śledzenia dyskusji i rejestrowania cennych wniosków. Zawiera sekcje dla uczestników, odpowiednie linki, elementy działań i punkty porządku obrad.

Wykorzystaj arkusz roboczy do cotygodniowych spotkań i wstępnie wypełnij powtarzające się informacje lub wykorzystaj szablon, aby zorganizować niestandardowe jednorazowe spotkanie. Udostępnij szablon protokołu spotkania wszystkim uczestnikom po zakończeniu dyskusji. W ten sposób mogą oni śledzić elementy działań i odnosić się do spostrzeżeń na przyszłych spotkaniach.

6. Szablon ClickUp 1 na 1

Ustal jasne role i oczekiwania podczas spotkań 1 na 1 za pomocą tego szablonu ClickUp

Jako menedżer wiesz, jak ważna jest komunikacja z członkami zespołu. Spotkania 1 na 1 są integralną częścią uzyskiwania informacji zwrotnych, wyrażania oczekiwań oraz omawiania zmian i ulepszeń.

Z Szablon 1 na 1 ClickUp przechowuj całą historię spotkań w jednym miejscu. Ułatwia to obserwowanie postępów w czasie i dostosowywanie spotkań do poszczególnych członków zespołu. Zbuduj niestandardowe sekcje, aby wyróżnić pożądane role i elementy działań oraz zidentyfikować notatki i kluczowe wnioski do dalszej pracy. 📝

7. Szablon narzędzia do śledzenia spotkań ClickUp

Organizuj krytyczne i powtarzające się spotkania w jednym miejscu i dodawaj zadania przygotowawcze do każdego z nich, korzystając z szablonu Meeting Tracker od ClickUp

Szablon Szablon Meeting Tracker od ClickUp pozwala uporządkować wszystkie spotkania w jednym widoku, zmniejszając prawdopodobieństwo pominięcia ważnego wydarzenia lub zapomnienia kluczowych spostrzeżeń. Dostosuj narzędzie do śledzenia w Widok tabeli ClickUp i przypisywać działania wynikające z dyskusji. Pamiętaj, aby przeglądać i aktualizować narzędzie do śledzenia spotkań, aby być na bieżąco.

8. Szablon dziennika ClickUp

Skorzystaj z szablonu dziennika ClickUp, aby dodać listę rzeczy do zrobienia i być na bieżąco ze wszystkimi swoimi działaniami

Szukasz codzienny planer aby być na bieżąco z działaniami projektowymi lub osobistymi listami rzeczy do zrobienia? Skorzystaj z Szablon dziennika ClickUp do rejestrowania codziennych zadań, przypisywania terminów i ustalania priorytetów. Wyrób w sobie nawyk aktualizowania dziennika w celu odzwierciedlenia postępów i śledzenia obszarów wymagających poprawy. Jeśli korzystasz z tego dokumentu w ramach pracy zespołowej, udostępnij swój dziennik, aby każda osoba wiedziała, nad czym pracujesz i jak może to wpłynąć na ich własne harmonogramy.

9. Szablon codziennych notatek ClickUp

Organizuj swoje myśli i przechowuj pomysły w jednym poręcznym miejscu dzięki widokowi listy codziennych notatek od ClickUp

Szablon Szablon codziennych notatek od ClickUp ułatwia zapisywanie codziennych spostrzeżeń i tworzenie zadań w oparciu o wykonywane czynności. Niezależnie od tego, czy chcesz zarządzać zadaniami w życiu osobistym, w tym zakupy spożywcze lub do innych celów, takich jak kreatywne pisanie, wykonaj swoją pracę za pomocą tego cyfrowego planera.

Użyj widoku listy, aby uzyskać przegląd wszystkich zadań i pozycji na codziennej liście rzeczy do zrobienia. Podziel zadania na kategorie celne i przypisz priorytet tym, które muszą zostać wykonane wcześniej. Dodawaj terminy i aktualizuj zadania za pomocą komentarzy i spostrzeżeń w miarę ich realizacji.

Piękno widoku Daily Notes polega na tym, że można go używać zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Wykorzystaj go jako narzędzie kreatywne narzędzie do pisania do tworzenia profili postaci dla książki, nad którą pracujesz. Alternatywnie, użyj szablonów takich jak ten z rodziną, aby zapisać wszystkie działania i rzeczy do zrobienia w jednym poręcznym miejscu. 🌻

10. Szablon protokołu spotkania (MoM) ClickUp

Stwórz protokół ze spotkania, zawierający kluczowe punkty i działania, korzystając z szablonu protokołu spotkania (MoM) ClickUp

Jeśli prowadzisz wiele spotkań lub bierzesz udział w dogłębnych dyskusjach zespołowych, trudno jest śledzić wszystkie istotne informacje, które są udostępniane. Dzięki Szablon protokołu spotkania (MoM) ClickUp umożliwia tworzenie zapisów dyskusji, decyzji i wniosków z każdego spotkania.

Przydziel odpowiedzialność za notatki ze spotkania jednemu członkowi zespołu. Po utworzeniu ostatecznych notatek ze spotkania, niech każdy uczestnik przejrzy je pod kątem kompletności. Dodaj wszelkie dodatkowe spostrzeżenia z etapu przeglądu i udostępnij końcowy protokół spotkania wszystkim odpowiednim członkom zespołu.

Przenieś swoją produktywność na wyższy poziom dzięki ClickUp

Chociaż szablony Evernote to świetny sposób na utrzymanie porządku, nie są one jedyną opcją. Jeśli nadal nie możesz znaleźć szablonów i dokumentów do wykorzystania wraz z narzędziem do zarządzania projektami, być może nadszedł czas, aby rozpocząć pracę z ClickUp !

Nasza galeria zawiera ponad 1000 szablonów, które pozwalają zwiększyć produktywność, śledzić cele projektu i usprawnić przebieg spotkań. Każdy z nich oferuje kilka widoków, dzięki czemu można uzyskać szeroki przegląd lub zagłębić się w szczegóły.

Dzięki niestandardowym polom możesz dostosować szablony, aby zwiększyć produktywność we wszystkich aspektach swojego życia. 💪