Porzucasz Evernote? Odkryj najlepsze alternatywy dla Evernote w 2024 roku

W szybko zmieniającym się świecie robienia notatek, Evernote jest popularnym wyborem od lat. Jednak wraz z niedawnymi zmianami w darmowym planie, wielu użytkowników zaczęło szukać alternatyw, które lepiej odpowiadają ich potrzebom i preferencjom.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy listę 15 najlepszych alternatyw i konkurentów Evernote, które oferują nieograniczoną liczbę dokumentów lub notatników. Alternatywy te zostały wybrane na podstawie ich funkcji, planów cenowych i opinii użytkowników. Zanurzmy się więc i znajdźmy idealne rozwiązanie do robienia notatek dla ciebie!

Czym jest Evernote?

Przez Evernote

Evernote to aplikacja do robienia notatek, która pozwala użytkownikom tworzyć, organizować i przechowywać notatki w różnych formatach, takich jak tekst, obrazy, nagrania audio i inne. Oferuje również funkcje takie jak wycinanie stron internetowych, skanowanie dokumentów i synchronizację między platformami.

Dlaczego ludzie szukają alternatyw dla Evernote?

Jak wspomniano wcześniej, Evernote niedawno wprowadził zmiany w swoim bezpłatnym planie, ograniczając użytkowników tylko do jednego notatnika i 50 notatek. Spowodowało to frustrację wśród wielu użytkowników, którzy korzystają z Evernote od lat i zgromadzili dużą liczbę notatek.

Ponadto, niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z wydajnością Evernote, co skłoniło ich do poszukiwania alternatyw, które oferują lepszą szybkość i wydajność. Oto kilka innych powodów, dla których ludzie decydują się na zmianę:

Wysokie ceny za funkcje premium

Ograniczone opcje formatowania

Skomplikowany interfejs użytkownika

Brak funkcji zwiększających produktywność

Brak funkcji współpracy w czasie rzeczywistym

Co ludzie myślą o robieniu notatek w Evernote:

"Ogólne wrażenia są pozytywne, ale potrzeba trochę czasu, aby zmienić stare nawyki i przejść od wielu narzędzi jednorazowego użytku (które są całkiem dobre w tym, co robią) do tego kompleksowego rozwiązania." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Nadal nie jestem pewien, czy jest to najlepsze narzędzie dla naszych potrzeb biznesowych, ale wykonuje swoją pracę, podczas gdy my wciąż szukamy i wypróbowujemy inne produkty, aby zobaczyć, co jeszcze jest dostępne." - Zweryfikowana recenzja Capterra

15 alternatyw Evernote dla wszystkich twoich notatek w 2024 roku

Twórz piękne dokumenty, agendy spotkań, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z przepływami pracy i realizuj pomysły ze swoim zespołem

Twórz piękne dokumenty, agendy spotkań, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z przepływami pracy i realizuj pomysły ze swoim zespołem

ClickUp jest znany jako kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej. Dzięki wszechstronnym funkcjom i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, ClickUp umożliwia firmom i zespołom usprawnienie przepływu pracy, zwiększenie produktywności i wspieranie efektywnej współpracy w różnych branżach.

Co sprawia, że ClickUp jest jedną z najlepszych alternatyw dla Evernote?

Oprócz imponujących możliwości zarządzania projektami, ClickUp jest również potężnym narzędziem do tworzenia notatek, które umożliwia tworzenie i organizowanie nieograniczonej liczby dokumentów lub notatników. Możesz łatwo dodawać obrazy, nagrania audio, hiperłącza, listy kontrolne i inne elementy do swoich notatek, aby uzyskać dynamiczne wrażenia. Dodatkowo, dzięki opcji współpracy w czasie rzeczywistym i kontroli wersji, wielu członków zespołu może pracować nad tą samą notatką jednocześnie.

Uzyskaj dostęp do setek zaawansowanych funkcji, takich jak wbudowany Notatnik do szybkiego sporządzania notatek oraz intuicyjną i opartą na współpracy funkcję ClickUp Docs, która zaspokoi wszystkie potrzeby związane z dokumentowaniem. 📃

Zobacz, co możesz zrobić z Dokumenty ClickUp :

Unlimited Docs: Twórz tyle notatek, dokumentów lub notatników, ile potrzebujesz, bez żadnych ograniczeń.

Twórz tyle notatek, dokumentów lub notatników, ile potrzebujesz, bez żadnych ograniczeń. Dokumentacja i tworzenie notatek : Twórz notatki, wiki, bazy wiedzy, SOP, listy kontrolne zadań do wykonania i wszystko inne, co musisz zanotować, i przechowuj wszystkie swoje notatki w jednym miejscu

: Twórz notatki, wiki, bazy wiedzy, SOP, listy kontrolne zadań do wykonania i wszystko inne, co musisz zanotować, i przechowuj wszystkie swoje notatki w jednym miejscu Organizacja notatek i system tagowania : Dodawaj zagnieżdżone strony w dokumencie, aby tworzyć strukturę i organizować notatki, a także dodawaj tagi, aby dodać kolejną warstwę organizacyjną do dokumentu

: Dodawaj zagnieżdżone strony w dokumencie, aby tworzyć strukturę i organizować notatki, a także dodawaj tagi, aby dodać kolejną warstwę organizacyjną do dokumentu Opcje formatowania i stylizacji : Łatwo dostosuj i spersonalizuj dowolne strony za pomocą opcji typograficznych, takich jak kolor czcionki, rozmiar czcionki, podkreślenia, banery i inne

: Łatwo dostosuj i spersonalizuj dowolne strony za pomocą opcji typograficznych, takich jak kolor czcionki, rozmiar czcionki, podkreślenia, banery i inne Opcje osadzania : Osadzaj zakładki, dodawaj tabele i nie tylko, aby formatować dokumenty do dowolnych potrzeb, od map drogowych po bazy wiedzy

: Osadzaj zakładki, dodawaj tabele i nie tylko, aby formatować dokumenty do dowolnych potrzeb, od map drogowych po bazy wiedzy Współpraca zespołowa : Wspieraj efektywną współpracę zespołową, edytuj notatki jednocześnie i przyspiesz obieg informacji zwrotnych dzięki funkcjom edycji i komentowania. Łatwo oznaczaj innych komentarzami, przypisuj elementy działań, konwertuj tekst na zadania, które można śledzić, i usprawniaj konwersacje, a wszystko to w Doc - dzięki czemu współpraca w czasie rzeczywistym i praca asynchroniczna są bardziej płynne i wydajne

: Wspieraj efektywną współpracę zespołową, edytuj notatki jednocześnie i przyspiesz obieg informacji zwrotnych dzięki funkcjom edycji i komentowania. Łatwo oznaczaj innych komentarzami, przypisuj elementy działań, konwertuj tekst na zadania, które można śledzić, i usprawniaj konwersacje, a wszystko to w Doc - dzięki czemu współpraca w czasie rzeczywistym i praca asynchroniczna są bardziej płynne i wydajne **Bezpieczne udostępnianie komukolwiek: Chroń swoje dokumenty za pomocą kontroli prywatności i edycji oraz łatwo eksportuj notatki lub udostępniaj je innym za pośrednictwem publicznych lub prywatnych linków

ClickUp Docs umożliwia bogate formatowanie dla spersonalizowanego wyglądu, polecenia z ukośnikiem aby pracować wydajniej, opcje osadzania, aby połączyć inne prace z dokumentem, niestandardowe tagi do oznaczania i grupowania dokumentów, wykrywanie współpracy i przypisane komentarze do płynnej współpracy zespołowej i nie tylko_

A ponieważ Dokumenty ClickUp są wbudowane w platformę, użytkownicy mogą łączyć Dokumenty z przepływami pracy, aby uzyskać dostęp do wszystkiego w jednym miejscu, łącząc ze sobą Dokumenty i zadania. Możesz nawet dodawać widżety, aby aktualizować przepływy pracy, zmieniać statusy projektów, przypisywać zadania i nie tylko - wszystko w edytorze. Oto wydajność. 👌

Mówiąc o wydajności, przywitaj się z ClickUp AI !

ClickUp Sztuczna inteligencja jest najlepszym asystentem do robienia notatek w ClickUp Docs - pokonaj blokadę pisarską, pisz szybciej, ulepszaj swoje treści, podsumowuj długie notatki ze spotkań, aktualizacje produktów i wiele więcej za jednym kliknięciem przycisku.

Sprawdź ClickUp AI w akcji tutaj:

Uzyskaj wszystko, czego potrzebujesz, aby lepiej pisać, organizować notatki, współpracować z zespołem lub innymi osobami i nie tylko - wszystko w jednym miejscu dzięki kompleksowemu, niedrogiemu i kompleksowemu rozwiązaniu ClickUp. 👏

Zalety ClickUp

W pełni konfigurowalna platforma, która jest odpowiednia dla każdego rodzaju zespołu i firm każdej wielkości

Zarządzanie projektami i aplikacja do robienia notatek na jednej platformie. Dostęp do setek konfigurowalnych funkcji dla każdego przypadku użycia, w tym do tworzenia notatek, list kontrolnych zadań do wykonania i nie tylko

Dostępność na wszystkich urządzeniach, w tym urządzeniach mobilnych, umożliwiająca dostęp do pracy w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca

Dostęp do funkcji Notatnika można uzyskać w aplikacji i za pośrednictwem stronyRozszerzenie ClickUp Chrome które pomaga szybko uzyskać dostęp do Notatnika z przeglądarki, tworzyć elementy działań i nie tylko

Ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla każdego zespołu i przypadku użycia, aby pomóc w szybkim rozpoczęciu pracy

Przystępne i niedrogie plany cenowe

PORADA PRO Nadszedł czas, aby przyspieszyć swoją grę w robienie notatek dzięki ClickUp Docs, a rozpoczęcie pracy jest bezpłatne i łatwe dzięki pomocy Kompletny przewodnik po korzystaniu z szablonu ClickUp Docs by ClickUp !

Wady ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik

Darmowy plan Forever : Bogaty w funkcje plan darmowy

: Bogaty w funkcje plan darmowy Plan nielimitowany: $7 na użytkownika miesięcznie

$7 na użytkownika miesięcznie Plan biznesowy: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Plan Enterprise:Skontaktuj się z ClickUp, aby uzyskać niestandardowe ceny *ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za 5 USD/miesiąc dla członka Workspace

Co ludzie myślą o robieniu notatek w ClickUp:

"To moja aplikacja do robienia rzeczy do zrobienia, notatek, zarządzania projektami i kalendarza w jednym. To bardzo uspokajające wiedzieć, że wszystko jest na miejscu; nic nie umknie uwadze. W szalonym świecie, który nas otacza, miło jest mieć kontrolę nad tą małą częścią" - G2Crowd "Dzięki ClickUp AI jestem bardziej wydajny niż kiedykolwiek! Oszczędza mi to 3x więcej czasu niż wcześniej na zadania związane z zarządzaniem projektami. Nie tylko zwiększyło to moją produktywność, ale także rozpaliło moją kreatywność."-Mike Coombe, MCM Agency

"Nie mógłbym prowadzić mojej firmy jako freelancer bez ClickUp. Pomaga mi skutecznie śledzić trwające projekty z wieloma klientami. Polegam na ClickUp od około roku w zakresie sporządzania notatek, zarządzania projektami i zadaniami oraz śledzenia czasu. W przeszłości wypróbowałem ponad pół tuzina innych aplikacji zwiększających produktywność i poleciłbym ClickUp ponad każdą z nich. Dzięki ClickUp czuję się bardziej zorganizowany i spędzam więcej czasu na wykonywaniu faktycznej pracy niż na zarządzaniu szczegółami. Podoba mi się to tak bardzo, że niedawno utworzyłem osobistą przestrzeń, aby zacząć wyrzucać wszystkie rzeczy niezwiązane z biznesem, które chciałbym zapamiętać i zorganizować" - G2Crowd

2. Google Keep

Via Google KeepGoogle Keep jest jedną z wielu aplikacji Google.

Jest to również jedna z najlepszych alternatyw Evernote na rynku. Dzięki prostemu, łatwemu w użyciu interfejsowi nie jest zaskoczeniem, że była to jedna z najczęściej pobieranych aplikacji do robienia notatek w 2019 roku.

Kluczowe funkcje Google Keep

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Płynna synchronizacja na każdym urządzeniu Google

Organizowanie notatek za pomocą etykiet

Aplikacja może obsługiwać odręczne notatki, notatki głosowe i notatki audio

Zalety Google Keep

Obsługa formatowania tekstu sformatowanego

Ustawianie przypomnień i dodawanie list rzeczy do zrobienia do notatek

Aplikacje mobilne są całkowicie bezpłatne

Intuicyjny interfejs przeciągnij i upuść jest podobny do notatek post-it

Ograniczenia Google Keep

Brak alternatywnych motywów w tej aplikacji

Brak możliwości zarządzania zadaniami

Brak aplikacji desktopowej dla platform Windows, Linux lub macOS

Ceny Google Keep

Aplikacja Google Keep jest całkowicie darmowa.

Co ludzie myślą o robieniu notatek w Google Keep:

"Moje ogólne doświadczenia z Google Keep były naprawdę pozytywne i poleciłbym go innym do szybkiego robienia notatek i zarządzania nimi. Jest kilka obszarów, które można poprawić, ale ogólnie Google Keep to naprawdę solidny produkt." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Jest to dobra opcja do organizowania notatek, ale nie oferuje największego bezpieczeństwa, nie zapisywałbym spraw, które wymagają pewnego poziomu prywatności." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Google Keep

G2: 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

4,5/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: N/A

Przeczytaj nasze dogłębne porównania pomiędzy_ Google Keep i Evernote lub Google Docs i Evernote.

3. Microsoft OneNote

Via Microsoft OneNote Aplikacja Microsoft OneNote jest kolejnym potężnym narzędziem do tworzenia notatek. Podobnie jak Box Notes, Quip i Zoho Notebook, jest ona wyposażona w podstawowe opcje współpracy umożliwiające wspólną pracę nad notatkami.

Czy jesteś użytkownikiem OneNote i szukasz dodatkowych opcji?

Sprawdź te_ Alternatywy dla OneNote .

Funkcje programu Microsoft OneNote

Konfigurowalne motywy w aplikacji komputerowej

Obsługuje notatki tekstowe, notatki głosowe, notatki dźwiękowe i listy rzeczy do zrobienia

Aplikacja może szyfrować notatki przed ich udostępnieniem

Możeorganizować notatki poprzez foldery

Ofertycyfrowe karteczki samoprzylepne Compare OneNote to Google Keep !

Profesjonaliści Microsoft OneNote

Obsługuje odręczne notatki

Możliwość łatwego udostępniania notatek i folderów za pośrednictwem poczty e-mail lub adresów URL

Mnóstwo prostych, przydatnych skrótów

Dostęp do funkcji notatek samoprzylepnych

Ograniczenia Microsoft OneNote

Interfejs aplikacji mobilnej nie jest tak intuicyjny, jak w przypadku aplikacji internetowej

Aplikacja nie umożliwia alfabetycznego sortowania stron notatek

Ta aplikacja do notatek nie może być używana jako substytut narzędzia do zarządzania zadaniami

Ceny Microsoft OneNote

Początkowo Microsoft OneNote był dostępny tylko dla Microsoft Office 365 użytkowników. Jednak aplikacja Notatki jest teraz bezpłatna dla każdego.

Co ludzie myślą o robieniu notatek w Microsoft OneNote:

"Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z programu OneNote w bibliotece dokumentów/procesów naszego zespołu było pomocne, ponieważ jest to centralne miejsce dla szerokiej gamy informacji i dokumentów, które wcześniej znajdowały się w wielu różnych miejscach. Czasami trudno jest zdecydować, jak zorganizować notatniki, ponieważ istnieje tak wiele opcji sekcji i stron, a czasami treść jest istotna dla więcej niż jednej sekcji - jednak funkcja wyszukiwania jest zwykle dość niezawodna" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Jeśli szukasz oprogramowania do robienia notatek, OneNote jest właśnie dla Ciebie! Łatwy w użyciu i bardzo ułatwia utrzymanie porządku!" - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (ponad 1600 recenzji)

4.5/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: N/A

*Zastanawiasz się jak_ OneNote_ porównuje się z Evernote?

Przeczytaj naszą recenzję_ - szczegółową porównanie pomiędzy Evernote i OneNote .

4. Dropbox Paper

Via Dropbox PaperDropbox Paper to narzędzie do robienia notatek które obiecuje proste tworzenie notatek w połączeniu z intuicyjnym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem pulpitu.

Funkcje Dropbox Paper

Prosty interfejs użytkownika w aplikacji komputerowej

Organizowanie notatek w folderach

Łatwe wyszukiwanie tekstu i obrazów

Przypomnienia e-mail o notatkach

Zalety Dropbox Paper

Aplikacja do notatek może osadzać kod bezpośrednio w notatkach

Aplikacja internetowa może obsługiwać proste zarządzanie zadaniami

Aplikacje desktopowe i mobilne są całkowicie bezpłatne

Synchronizacja międzyplatformowa na wielu urządzeniach

Ograniczenia Dropbox Paper

Brak obsługi różnych opcji czcionek

Brak możliwości kursywy lub podkreślenia tekstu

Nie ma wielu skrótów ułatwiających korzystanie z aplikacji

Nie obsługuje notatek głosowych, notatek audio ani odręcznych notatek

Cennik Dropbox Paper

Ta alternatywna aplikacja Evernote jest całkowicie darmowa.

Co ludzie myślą o robieniu notatek w Dropbox Paper:

"Pracuję w zespole marketingowym i zacząłem tworzyć swoje plany marketingowe bezpośrednio w Paper ze względu na funkcję listy rzeczy do zrobienia. Szkoda jednak, że nie ma opcji zwykłego kalendarza! Ogólnie rzecz biorąc, jest to przydatne narzędzie, które pomaga w zarządzaniu projektami podczas współpracy" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Ogólnie rzecz biorąc, Paper świetnie sprawdza się jako oprogramowanie do pracy grupowej. Jest ogólnie w porządku i ma łatwy w użyciu interfejs. Byłoby świetnie, gdyby drobne fakty, takie jak obsługa prezentacji, zostały jeszcze bardziej ulepszone. Przeszkolenie pracownika lub studenta do korzystania z niego nie wymaga dużego wysiłku, więc ta zaleta wyróżnia go na tle innych." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (ponad 4400 recenzji)

4,1/5 (ponad 4400 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

5. nTask

Via nTask Następnie mamy nTask .

Ta alternatywa dla Evernote ma możliwości robienia notatek, zarządzania zadaniami, zarządzania projektami w oparciu o notatki i sesje burzy mózgów, moduł integracji spotkań itp.

Funkcje nTask

Tworzenie notatek z obsługą notatek tekstowych, list rzeczy do zrobienia, tablic Kanban itp.

Notatki można konwertować na działania z dedykowanymi zadaniami

Interaktywne wykresy Gantta

Moduł spotkań

nTask pros

Przystępne plany cenowe

Łatwy eksport danych w wielu formatach plików

Intuicyjny interfejs użytkownika z minimalną krzywą uczenia się

Interaktywne wykresy Gantta, listy kontrolne, moduł zarządzania ryzykiem i wiele więcej

Ograniczenia nTask

Brak możliwości alfabetycznego sortowania zadań i notatek

Cennik nTask

Basic to darmowy plan dla użytkowników o niskiej skali z wybraną liczbą funkcji

nTask Premium zaczyna się od 3 USD za użytkownika miesięcznie

Dla użytkowników biznesowych plan nTask Business zaczyna się od 8 USD za użytkownika miesięcznie

Rozwiązania dla przedsiębiorstw i plany cenowe na dużą skalę są dostępne na życzenie

Co ludzie myślą o robieniu notatek w nTask:

"Co można powiedzieć o nTask, idealnie pasuje do średnich i korporacyjnych firm lubiących pracę zespołową. To narzędzie komunikacyjne wyróżnia się zwinnymi metodologiami. Pomaga zarządzać danymi i organizować zadania do wykonania w określonym czasie. Do projektów można dołączać pliki i dokumenty, a następnie udostępniać je współpracownikom i członkom zespołu za pośrednictwem e-maili lub wiadomości. Ponadto nie wymaga żadnej konserwacji. Przede wszystkim, nTask oferuje łatwy dostęp mobilny." - G2Crowd

Oceny klientów nTask

G2: 4.4/5 (ponad 15 recenzji)

4.4/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 90 recenzji)

6. Niedźwiedź

VIa NiedźwiedźNiedźwiedź jest popularnym aplikacja do pisania w App Store. Dzięki rozbudowanym funkcjom edycji, tworzenie szczegółowych notatek w Bear nie będzie stanowiło żadnego problemu.

Funkcje Bear

Piękny interfejs użytkownika w porównaniu do innych aplikacji do robienia notatek

Rozbudowana funkcja tagowania notatek dla prostej kategoryzacji

Możedodawać adnotacje do plików PDF, DOCX, HTML i TXT

Automatyczna synchronizacja danych na wielu platformach

Bear pros

Aplikacja posiada rozbudowane opcje edycji tekstu

Obsługuje hashtagi dla zapisanych wyszukiwań

Mnóstwo motywów dla dodatkowej personalizacji

Wiele skrótów dla łatwości użytkowania

Ograniczenia Bear

Brak aplikacji na Androida lub Windows

Niektóre opcje formatowania są dostępne tylko jako płatne rozszerzenia

Ograniczona liczba integracji

Ceny dla niedźwiedzi

Ta aplikacja do robienia notatek ma darmową wersję do prostego tworzenia notatek. Aby jednak uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji, należy wykupić subskrypcję, która jest rozliczana w następujący sposób:

1,49 USD/miesięcznie

14,99 USD rocznie

Co ludzie myślą o robieniu notatek w Bear:

"Podoba mi się fakt, że aplikacja Bear jest celowo minimalistyczna. Nie rozprasza więc zbytnio, jeśli używasz aplikacji do zapisywania notatek, pomysłów lub tworzenia treści na bloga. Jest bardzo łatwa w użyciu, oferuje wiele optymalizacji, a także zawiera wiele skrótów klawiaturowych" - G2Crowd "Bear to piękna aplikacja. Uwielbiam możliwość łatwego tworzenia różnych typów list, dzielenia notatek tytułami oraz dołączania kodu i zdjęć. Możliwość zmiany skórek i ikon aplikacji jest również miłym akcentem." - G2Crowd

Niedźwiedź oceny klientów

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: N/A

Chcesz porównać Bear z Evernote? Sprawdź nasze_ Bear vs. Evernote post!

7. ProofHub

Via ProofHub Jako świetna alternatywa dla Evernote, ProofHub oferuje zaawansowane funkcje zarządzania projektami i współpracy zespołowej oprócz intuicyjnej i użytecznej aplikacji do robienia notatek .

Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi, to bogate w funkcje oprogramowanie pomaga zespołom zachować pełną kontrolę nad zadaniami, projektami i komunikacją.

Kluczowe cechy ProofHub

Intuicyjna aplikacja do robienia notatek

Tworzenie zadań z terminami

Niestandardowe przepływy pracy i tablice kanban Onlinenarzędzie do proofingu Wbudowana aplikacja czatu

Zalety ProofHub

Narzędzie typu "wszystko w jednym

Elastyczne zarządzanie zadaniami

Łatwe udostępnianie plików

Zaawansowane funkcje współpracy

Proste, bez opłat za użytkownika

Ograniczenia ProofHub

Ograniczona liczba integracji aplikacji

Brak bezpłatnego planu

Brak wsparcia dla systemu Linux

Ceny ProofHub

Plan Essential z podstawowymi funkcjami zaczyna się od 45 USD miesięcznie, a plan Ultimate Control z nieograniczoną liczbą użytkowników i wszystkimi zaawansowanymi funkcjami zaczyna się od 89 USD miesięcznie.

Co ludzie myślą o robieniu notatek w ProofHub:

"Ogólnie rzecz biorąc, Proof Hub jest niesamowity, aby utrzymać zespoły na tej samej stronie w zakresie pracy wykonanej w ramach jednego projektu i jest bardzo tani dla małych i rozwijających się firm. Istnieje kilka funkcji, które warto byłoby dodać do Proof Hub, takich jak fakturowanie, budżet i narzędzia do zarządzania zasobami. Szybkość ładowania strony jest niska i można nad nią popracować." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Ogólnie rzecz biorąc, solidny i wydajny produkt. Może być nadużywany do dzielenia zadań na milion części, ale to bardziej błąd użytkownika niż produktu. Jego mocną stroną jest pozyskiwanie danych do przechowywania i weryfikacji tego, co zostało zrobione i kiedy." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów ProofHub

G2: 4.4/5 (ponad 25 recenzji)

4.4/5 (ponad 25 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

8. Pojęcie

Via PojęcieZ Notion można robić notatki, przydzielać zadania, organizować pracę i publikować posty na wiki zespołu.

Ta alternatywa dla Evernote pozwala tworzyć dowolną liczbę stron do zarządzania zadaniami, tworzenia polityki firmy, tworzenia kart projektów itp.

Każda strona może zawierać dowolną liczbę zagnieżdżonych stron, więc możesz zagłębić się tak głęboko, jak chcesz!

**Chcesz porównać Notion z Evernote?

Check out our Notion vs. Evernote recenzja .

Kluczowe cechy Notion

Obsługa wielu typów treści, w tym zakładek, obrazów, kodów itp.

Wiele opcji widoku, w tym oś czasu, lista i galeria

Mnóstwo konfigurowalnych opcji szablonów

Oferuje narzędzie do przycinania stron internetowych

Zalety Notion

Wysoce konfigurowalny

Obsługuje wspólną edycję

Łatwy import z Evernote

Kompatybilny z każdym urządzeniem z systemem iOS i Android

Ograniczenia Notion

Brak funkcji adnotacji PDF

Brak funkcji zarządzania zadaniami, takich jak priorytety, zadania cykliczne lub statusy zadań

Brak wykresu Gantta

Ceny aplikacji Notion

Notion oferuje darmowy plan. Płatne plany zaczynają się od 4 USD / miesiąc do użytku osobistego i 8 USD / użytkownika miesięcznie dla zespołów.

Co ludzie myślą o robieniu notatek w Notion:

"Notion jest jednym z niewielu narzędzi, które otwieram codziennie, aby zorientować się, gdzie jestem. Chociaż brakuje mu pewnej mocy i reputacji narzędzi takich jak Evernote, nadrabia innowacyjnym podejściem do przechwytywania pomysłów. Nie próbuję zapamiętywać tagów lub słów kluczowych, ponieważ informacje są dokładnie tam, gdzie ich potrzebuję w ciągu kilku kliknięć" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Pomaga mi organizować, dostosowywać i udostępniać różne rodzaje istotnych danych za pośrednictwem jednej aplikacji." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Notion

G2: 4.5/5 (ponad 190 recenzji)

4.5/5 (ponad 190 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

**Czy jesteś użytkownikiem Notion i szukasz innych narzędzi?

Wypróbuj te_ świetne alternatywy dla Notion .

9. Zoho Notebook

Via Zoho Notebook Zoho Notebook jest bardzo podobny do Evernote. Umożliwia zapisywanie notatek na każdym używanym urządzeniu.

Dzięki tej aplikacji łatwo jest bezpiecznie udostępniać notatki swojemu zespołowi. Usprawnia też pracę, jeśli korzystasz już z innych aplikacji Zoho, takich jak Zoho Projects , Flow, Connect itp.

Kluczowe funkcje Zoho Notebook

Clipper internetowy do zapisywania tekstu, obrazów i artykułów

Ochrona notatek za pomocą Touch ID

Dostosowywanie różnych notatników za pomocą unikalnych okładek

Przypisywanie kolorów kart do organizacji

Zalety Zoho Notebook

Synchronizacja w chmurze na wszystkich urządzeniach

Możliwość udostępniania notatek

Bezpłatne dla wszystkich

Dostępne dla użytkowników systemów Windows, Mac i Linux

Ograniczenia Zoho Notebook

Niewiele bezpośrednich integracji

Ograniczone opcje widoku

Brak funkcji zarządzania zadaniami, takich jak tworzenie zadań, przypisywanie itp.

Cennik Zoho Notebook

Ta alternatywa Evernote jest bezpłatna dla wszystkich.

Co ludzie myślą o robieniu notatek w Zoho Notebook:

"Jeśli szukasz czegoś prostego, bez zbędnych dodatków i bardzo uproszczonego, może to być dobra opcja dla ciebie, ale nie oczekuj szczególnie wyrafinowanych lub zaawansowanych funkcji, jakich można oczekiwać od Evernote lub OneNote" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Zoho Notebook to dobre oprogramowanie. Ma wiele zalet, szczególnie ich funkcja chmury jest całkiem niesamowita. Istnieją jednak pewne możliwości poprawy i władze powinny to rozważyć." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Zoho Notebook

G2: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

4,4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

10. Notejoy

Via Notejoy Notejoy to prawdziwa radość, jeśli chodzi o wspólne notatki dla całego zespołu.

Możesz łatwo przekazywać i otrzymywać informacje zwrotne dzięki widokom notatek, dyskusjom w wątkach i reakcjom.👍

A funkcja szybkiego wyszukiwania ułatwia znalezienie tego, czego potrzebujesz.

Najważniejsze funkcje Notejoy

Widok skupienia dla pracy bez rozpraszania uwagi

Podświetlanie składni dla bloków kodu

Oferuje zagnieżdżone notatniki i tagi

Listy kontrolne dla elementów do zrobienia

Zalety aplikacji Notejoy

Przekazywanie wiadomości e-mail do aplikacji w celu konwersji na notatki

Kompleksowe szyfrowanie

Oferuje motywy i tryb ciemny

Wyszukiwanie tekstów w obrazach, plikach PDF itp.

Ograniczenia Notejoy

Brak automatyzacji

Brak zadań lubzarządzanie przepływem pracy* Nie oferuje innych opcji widoku

Może być droga jak na aplikację do robienia notatek

Cennik Notejoy

Ta aplikacja oferuje darmowy plan. Płatne plany zaczynają się od 4 USD/użytkownika dla użytkowników indywidualnych i 8 USD/użytkownika miesięcznie dla zespołów.

Co ludzie myślą o robieniu notatek w Notejoy:

"Szybka i łatwa w użyciu. Niewielka lub żadna krzywa uczenia się, więc przynosi korzyści dużemu zespołowi po wdrożeniu w firmie lub oddziale" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Organizacja notatników i możliwość udostępniania dokumentów mojemu zespołowi jest bardzo przydatna. Ułatwia tworzenie i udostępnianie szablonów wiadomości e-mail i innych dokumentów." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Notejoy

G2: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

4.2/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.3/5 (180+ recenzji)

11. Todoist

Via Todoist Todoist to alternatywa dla Evernote dostępna na Windows, Mac i Linux.

Pozwala ona organizować, ustalać priorytety i zarządzać projektami, jednocześnie notując ważne informacje, które należy zapamiętać. Aplikacja zawiera również szablony, które pomogą ci rozpocząć pracę w ciągu kilku minut.

**Szukasz alternatywy dla Todoist?

Sprawdź te_ Alternatywy dla Todoist !

Najważniejsze cechy Todoist

Powtarzające się terminy, aby pamiętać o terminach

Priorytety do zarządzania pilnymi zadaniami

Szablony dla edukacji, projektowania, zarządzania itp.

Wizualizacja dziennej lub tygodniowej produktywności

Zalety Todoist

Umożliwia przypisywanie zadań

Dostosowywanie przepływu pracy za pomocą etykiet, motywów itp.

Dodawanie notatek głosowych w celu zwiększenia kontekstu w komentarzach

Pozwala ulubić kluczowe zadania, etykiety itp.

Ograniczenia Todoist

Brak statusów zadań

Nie oferuje pól niestandardowych

Brak natywnego kreatora dokumentów

Brak miejsca na czaty w czasie rzeczywistym

Cennik Todoist

Ta alternatywa dla Evernote oferuje darmowy plan i płatny plan, który kosztuje 3 USD / użytkownika miesięcznie.

Co ludzie myślą o robieniu notatek w Todoist:

"Ogólnie rzecz biorąc, uważam Todoist za doskonałą pomoc. Pozwala mi sprawdzić, co jest w moim harmonogramie, gdy jestem z dala od wszystkich innych urządzeń i pomaga mi śledzić wszystkie moje zadania i wydarzenia." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Moje ogólne doświadczenie z Todoist jest bardzo satysfakcjonujące i polecę Todoist większości ludzi. Interfejs użytkownika jest fantastyczny, zestaw funkcji jest prawie kompletny, integracje i API są ładnie wykonane, a ceny są bardzo efektywne. Jeśli uda im się dodać kilka dodatkowych funkcji, takich jak niestandardowy czas rozpoczęcia i zakończenia dnia, a także czas trwania zadań, będzie to 5-gwiazdkowe rozwiązanie do zarządzania zadaniami." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Todoist

G2: 4.4/5 (ponad 600 recenzji)

4.4/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1300 recenzji)

12. Hive

Via UlHive to narzędzie do zarządzania projektami z dedykowaną funkcją dla notatki ze spotkania . 🗒

To świetna alternatywa dla Evernote, której można używać do zapisywania każdej notatki ze spotkania, przydzielania zadań i współpracy z zespołem.

Kluczowe cechy Hive

Możliwość udostępniania notatek uczestnikom zewnętrznym

Obsługa współpracy w czasie rzeczywistym

Łączenie notatek z projektami w przestrzeni roboczej Hive

Skróty klawiaturowe do szybkiego formatowania

Profesjonaliści Hive

Oferuje szablony map drogowych produktów, onboardingu itp.

Umożliwia tworzenie powtarzających się notatek ze spotkań

Konwertowanie notatek ze spotkań na elementy działań

Oferuje aplikację na Androida i iOS

Ograniczenia Hive

Potrzebne są dodatki do ewidencji czasu pracy, analiz i funkcji pozyskiwania zasobów

Brak funkcji zarządzania pomysłami, takich jak mapy myśli lub tablica

Brak widoku osadzania, aby uzyskać dostęp do aplikacji z Hive

Ceny Hive

Ta alternatywa dla Evernote nie ma darmowego planu. Za notatki Hive trzeba zapłacić 12 USD za użytkownika miesięcznie.

Co ludzie myślą o robieniu notatek w Hive:

"Ogólnie było dobrze. Obserwowaliśmy rozwój programu i zdecydowanie zauważyliśmy poprawę w zakresie łatwości użytkowania i funkcjonalności. Kilka pytań / kwestii funkcjonalnych, które miałem i wyraziłem w ankietach i czatach, zostało zmodyfikowanych / poprawionych, więc dobrze jest widzieć, że firma faktycznie zwraca uwagę na to, jak ludzie z niej korzystają" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Ogólnie było całkiem dobrze. Podoba mi się, że oprogramowanie jest ogólnie bardzo szybkie i responsywne. Jedynym obszarem, który jest powolny, jest sekcja notatek, co szczerze mówiąc jest wstydem, ponieważ generalnie chciałbym, aby notatki otwierały się szybko, jeśli nie jestem przygotowany do rozpoczęcia notowania rzeczy podczas improwizowanej rozmowy." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny Hive

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

13. Apple Notes

Via Uwagi Apple Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem iOS, takiego jak iPhone, iPad lub komputer Mac, prawdopodobnie zauważyłeś aplikację Apple Notes.

Ta alternatywa Evernote jest dostępna tylko dla użytkowników urządzeń Apple.

Doskonale nadaje się do szybkiego wykonywania zadań i organizowania pracy.

Najlepsze jest to, że każda notatka Apple synchronizuje się z pamięcią masową w chmurze (iCloud), dzięki czemu można szybko odzyskać notatki (usunięte w ciągu ostatnich 30 dni).

Najważniejsze funkcje Apple Notes

Ochrona notatek za pomocą hasła, Face ID lub Touch ID

Bogate opcje formatowania, takie jak nagłówki, czcionki, obrazy itp.

Zaawansowana funkcja wyszukiwania

Dodawanie do notatek innych elementów aplikacji, takich jak strony internetowe i lokalizacje

Zalety Apple Notes

Organizacja folderów metodą "przeciągnij i upuść

Wyświetlanie notatek w widoku galerii

Przypinanie ulubionych notatek

Dodawanie list kontrolnych

Ograniczenia aplikacji Apple Notes

Tylko użytkownik Apple może z niej korzystać

Brak funkcji zarządzania zadaniami

Nie obsługuje markdown

Ceny Apple Notes

Ta aplikacja na urządzenia Apple jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników systemów iOS i macOS.

Oceny klientów Apple Notes

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

14. Milanote

via Milanote

Milanote to aplikacja stworzona dla współpracowników wizualnych, takich jak projektanci produktów i fotografów. Jest to elastyczny wizualny obszar roboczy do tworzenia moodboardów, przechwytywania notatek i uzyskiwania opinii na temat koncepcji projektowych.

Kluczowe cechy Milanote

Funkcje organizacji wizualnej z tablicami, kartami i obrazami

Szeroki zakres funkcji dostosowywania

Skróty klawiaturowe, obsługa markdown i możliwości powielania

Zalety Milanote

Wbudowane szablony

Animowane GIF-y i czcionki

Szyfrowane notatki w spoczynku i podczas przesyłania

Wady Milanote

Ograniczona liczba integracji

Stroma krzywa uczenia się

Ograniczone funkcje w wersji darmowej

Ceny Milanote

Milanote oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 9,99 USD miesięcznie za użytkownika.

Oceny klientów Milanote

G2: 4.5/5 (30+ opinii)

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 opinii)

15. GoodNotes

przez GoodNotes

GoodNotes to cyfrowa aplikacja do robienia notatek, która pozwala użytkownikom robić odręczne notatki i dodawać adnotacje do plików PDF na urządzeniach mobilnych. Dzięki GoodNotes użytkownicy mogą tworzyć i organizować cyfrowe notatniki, importować pliki PDF i obrazy oraz dodawać do nich adnotacje za pomocą różnych narzędzi do pisania i rysowania.

Główne cechy GoodNotes

Rozpoznawanie pisma odręcznego

Możliwość tworzenia wielu notatników, folderów i tagów

Edycja dokumentów w czasie rzeczywistym

Zalety GoodNotes

Doświadczenie pisania od pióra do papieru

Importowanie i dodawanie adnotacji do plików PDF

Synchronizacja w chmurze

Wady GoodNotes

Ograniczone platformy

Rozmiar pliku

Ograniczone możliwości OCR

Ceny GoodNotes

Darmowy plan GoodNotes jest ograniczony do 3 notatników, a jego płatna wersja zaczyna się od 9,99 USD.

Oceny klientów GoodNotes

Przejdź na ClickUp: Darmowe nielimitowane dokumenty na zawsze

Evernote to świetna aplikacja do robienia notatek, ale ma też swoje wady.

Od ograniczonych funkcji w darmowym planie po zmiany cen i brak współpracy w czasie rzeczywistym, być może nadszedł czas na zmianę.

W ClickUp mamy nieograniczoną liczbę dokumentów dla wszystkich naszych użytkowników! Na zawsze. Zgadza się, bez względu na to, z jakiego planu korzystasz, możesz tworzyć dowolną liczbę dokumentów. To nie wszystko - ClickUp oferuje również zarządzanie zadaniami, automatyzację przepływu pracy i funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, które pomogą Ci zachować porządek i kontrolę nad zadaniami.

Dlaczego więc czekać? Przejdź na ClickUp już dziś i poznaj lepszy sposób robienia notatek!

Szczęśliwego robienia notatek! 📝🚀