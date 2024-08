10 darmowych szablonów strategii content marketingowych do planowania

Bycie odpowiedzialnym za content marketing może szybko przytłoczyć.

Zarządzasz kampaniami w wielu kanałach z różnymi współpracownikami, członkami zespołu, zasobami i terminami. Potrzebujesz miejsca do zorganizowania każdego aspektu procesu, abyś mógł czuć się przygotowany i pewny siebie na każdym kroku.

Z pomocą przychodzi szablon strategii content marketingowej.

Tutaj znajdziesz idealny szablon planu strategii content marketingowej B2B dla swoich potrzeb. Omówimy, czym charakteryzuje się dobry szablon, a następnie podzielimy się kilkoma naszymi ulubionymi - w tym wieloma szablonami, z których możesz korzystać już teraz.

Zaczynajmy! 🤩

Czym jest szablon strategii content marketingowej?

Szablon strategii content marketingowej pomaga usprawnić procesy i pracować wydajniej, dając ramy, od których można zacząć za każdym razem.

Istnieje szablon dla prawie każdego aspektu procesu content marketingu, dzięki czemu można znaleźć lepszy sposób:

Rejestrować persony kupujących i punkty bólu

Mierzyć świadomość marki

Przeprowadzić audyt treści

Zarządzać generowaniem leadów

Planowanie kampanii e-mail marketingowych

Mierzenie ruchu w witrynie, takiego jak odsłony, ruch organiczny i współczynnik odrzuceń

Planowanie treści w mediach społecznościowych

Współpraca z influencerami i twórcami treści

Mierzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i metryk

Wspólne wykrywanie i edytowanie, dodawanie komentarzy i osadzanie linków w ClickUp Docs

Wiele szablonów, które prezentujemy, istnieje jako część ClickUp. Posiadanie wszystkich danych marketingowych, kampanii i zadań w jednym miejscu ma sens - zwłaszcza, gdy chcesz pracować bardziej produktywnie.

Szablony te są łatwe do tworzenia, dostosowywania i udostępniania - dzięki czemu Twój zespół może współpracować nad działaniami content marketingowymi. 🙌

Co składa się na dobry szablon strategii content marketingowej?

Każdy szablon, którego używasz, powinien pomóc Ci dotrzeć do celu szybciej lub w bardziej efektywny sposób. Szablony strategii content marketingowych zapewniają lepszy sposób organizowania myśli, pracy nad treściami i dzielenia się swoją pracą z innymi. 📚

Najlepsze szablony content marketingowe:

Dają ci bardziej zorganizowany sposób na rozwiązanie problemu lub uporządkowanie informacji

Zapewniają ustandaryzowane ramy, których mogą przestrzegać wszyscy członkowie zespołu

Przyspieszają proces tworzenia treści dzięki gotowym polom do wypełnienia i algorytmom

Ułatwiają współpracę ze współpracownikami i interesariuszami w celu lepszego dotarcia do docelowych odbiorców

Pomoc w dzieleniu się postępami w zakresie kluczowych wskaźników i kamieni milowych

Każdy szablon strategii treści jest nieco inny, więc skup się na tym, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Jeśli pracujesz nad projektem wideo, możesz docenić szablon szablon scenorysu aby pomóc w wizualizacji scen. W przypadku kampanii cyfrowej szablony mediów społecznościowych mogą zaoszczędzić wiele czasu.

Niezależnie od celu lub procesu marketingowego, istnieje odpowiedni szablon.

10 szablonów strategii treści do wykorzystania w 2024 roku

Istnieje szablon dla każdego scenariusza, a my jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci znaleźć ten, którego potrzebujesz teraz. Odkryj naszą kolekcję szablonów strategii content marketingowych do wypróbowania w 2024 roku.

1. Szablon kalendarza redakcyjnego marketingu treści ClickUp

Użyj szablonu zarządzania treścią ClickUp, aby wyświetlić niestandardowe kalendarze w wielu kanałach

Gdy pracujesz nad wieloma projektami i różnymi rodzajami treści, kalendarz redakcyjny jest niezbędny. Kalendarz redakcyjny pozwala zobaczyć cały kalendarz publikacji treści na pierwszy rzut oka, aby zobaczyć, co się zbliża, co jest w toku i gdzie masz luki w treści. 👀

Użyj Szablon kalendarza redakcyjnego marketingu treści od ClickUp aby zapewnić bardziej strategiczny wgląd w nadchodzące treści. Natychmiast zobaczysz, co ma zostać opublikowane w jakich terminach, wraz z kluczowymi szczegółami, takimi jak filar treści, typ treści, typ promocji i tytuł treści. Wszystkie te pola są oznaczone kolorami według kategorii, dzięki czemu możesz szybko sprawdzić, czy masz odpowiednią równowagę treści.

To kalendarz marketingowy jest idealny, jeśli chcesz lepiej zorganizować proces publikowania treści. Jest to pomocny szablon strategii treści do pracy jako zespół ds. treści oraz do udostępniania współpracownikom i interesariuszom.

Działa również jako baza danych zawartości w celu zarządzania istniejącą treścią, dzięki czemu coś takiego jak audyt treści w przyszłości będzie znacznie łatwiejsze. Pobierz ten szablon

2. Szablon kampanii marketingowej ClickUp

Ten szablon ClickUp oferuje bardziej zorganizowane podejście do zarządzania kampaniami marketingowymi

Każda tradycyjna lub cyfrowa kampania marketingowa ma pod sobą szereg mniejszych zadań, a utrzymanie ich w porządku może wydawać się wyzwaniem. A zarządzanie kampaniami marketingowymi szablon zapewnia lepszy widok tych zadań, dzięki czemu nie pominiesz niczego przez pomyłkę.

Jeśli szukasz wysoce wizualnego sposobu na zorganizowanie następnej kampanii, szablon Szablon kampanii marketingowej ClickUp jest tym, czego potrzebujesz. Szablon ten wykorzystuje format listy w stylu Kanban do wyświetlania zadań kampanii pod różnymi nagłówkami, w tym Planowanie, Produkcja, Uruchomienie, Ocena i Utrzymanie.

Dla każdego zadania można szybko wyświetlić tytuł, termin realizacji, typ kampanii, przypisany zespół i rodzaj rezultatu. ⚒️

Skorzystaj z tego szablonu strategii treści, gdy masz zajęty projekt do zorganizowania i chcesz mieć łatwy sposób na utrzymanie produktywności i monitorowanie postępów. Świetnie nadaje się do współpracy zespołowej i odpowiedzialności, ponieważ można łatwo sprawdzić, z którym zespołem należy się skontaktować w celu uzyskania aktualizacji. Pobierz ten szablon

3. Szablon tablicy z matrycą treści ClickUp

Ten szablon ClickUp pozwala zobrazować planowaną treść, aby uzyskać właściwą równowagę

Każdy świetny zespół marketingowy wie, że nie można polegać tylko na jednym rodzaju treści, aby dotrzeć do odbiorców docelowych i wywrzeć na nich wpływ. Zbytnie skupienie się na edukacji, a niewystarczające na perswazji oznacza, że strategia content marketingowa B2B jest pomocna, ale nie tak opłacalna, jak to tylko możliwe. 💰

Aby pomóc ci uzyskać właściwą równowagę, skorzystaj z poniższych wskazówek Content Matrix Whiteboard Template by ClickUp . Użyj karteczek samoprzylepnych, aby umieścić swoje działania marketingowe - takie jak posty w mediach społecznościowych, infografiki i podcasty - w odpowiednim kwadrancie.

To czterokwadrantowe podejście pomaga wizualizować cel każdego rodzaju publikowanych treści, dzięki czemu można zrozumieć, czy należy bardziej skupić się na innym kierunku.

Ta tablica macierzy treści jest idealna do planowania nowych treści na następny kwartał. Jest to bardzo wizualny sposób oceny bieżącej lub planowanej strategii dotyczącej treści, aby upewnić się, że jest ona zrównoważona i zgodna z ogólnymi celami biznesowymi. Pobierz ten szablon

4. Szablon do pisania treści ClickUp

Poprowadź swój zespół w kierunku pisania lepszych treści dzięki szablonowi do pisania treści ClickUp

Może istnieć rosnąca liczba Narzędzia do tworzenia treści AI ale większość zespołów marketingowych nadal będzie musiała samodzielnie pisać treści. Posiadanie szablonu oznacza, że nie trzeba za każdym razem zaczynać od zera. Możesz pominąć zniechęcającą pustą stronę i ułatwić sobie proces pisania.

Szablon Szablon do pisania treści przez ClickUp to świetna podstawa do pisania treści. Zawiera różne strony, które poprowadzą Cię przez proces pisania treści witryny, posty na blogu informacje prasowe, studia przypadków i wezwania do działania (CTA). Każda strona ma przydatną strukturę i pomocne podpowiedzi, które pomagają członkom zespołu w tworzeniu odpowiednich treści, które są spójne. ✍️

Użyj tego szablonu do pisania treści, aby przyspieszyć proces dla swojego zespołu. Pomóż im ominąć blokadę pisarską i zacząć tworzyć wspaniałe rzeczy. Aby uzyskać większy efekt, użyj ClickUp AI aby jeszcze szybciej przenieść Cię od początkowego pomysłu do pięknie zoptymalizowanej treści. Pobierz ten szablon Bonus: Sprawdź 7 darmowych szablonów do pisania treści dla szybszego tworzenia treści

5. Szablon do tworzenia treści internetowych ClickUp

Szablon produkcji treści internetowych ClickUp pozwala za każdym razem dokładnie śledzić proces optymalizacji

Na tworzenie i publikowanie wysokiej jakości treści w witrynie składa się wiele ruchomych elementów. Przeprowadzaj ten sam proces za każdym razem i bądź odpowiedzialny dzięki specjalnie zaprojektowanemu szablonowi.

Zorganizuj swój przepływ pracy za pomocą szablonu Szablon do tworzenia treści internetowych przez ClickUp . Ten pomocny szablon umożliwia wizualizację każdego zadania i każdego kroku w procesie, dzięki czemu masz jasność co do tego, na jakim etapie jesteś z każdym elementem treści. Zobacz etap postępu, kto jest przypisany do zadania i czy zostało ono sprawdzone, czy nie. ✅

Ta sieć produkcja treści szablon jest świetnym narzędzie do content marketingu i optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), które współpracują ze sobą w celu tworzenia, publikowania i monitorowania wpływu zawartości witryny. Użyj go, aby wprowadzić ustandaryzowany, powtarzalny i bardziej produktywny sposób dodawania treści do swojej witryny. Pobierz ten szablon

6. Szablon planu treści w mediach społecznościowych ClickUp

Ten szablon ClickUp pomaga w organizacji procesu tworzenia treści w mediach społecznościowych

Media społecznościowe to bardzo kreatywna i szybko zmieniająca się dziedzina. Oznacza to, że czasami trudno jest zachować porządek. Skorzystaj z szablonu planu treści w mediach społecznościowych, aby zapewnić swojemu zespołowi lepszy sposób planowania i zachowania produktywności - bez uszczerbku dla ich kreatywności. 💡

Użyj szablonu Szablon planu treści dla mediów społecznościowych od ClickUp aby wzmocnić pozycję członków zespołu ds. mediów społecznościowych. Ten szablon w stylu listy jest łatwy w użyciu i daje przegląd tego, co będzie w przyszłości.

Widoczny jest tytuł postu, odpowiedzialny menedżer, termin realizacji i flaga priorytetu. Otwórz każde zadanie, aby zobaczyć platformę mediów społecznościowych, postęp w tworzeniu treści i kto jest przypisany do każdej roli w procesie tworzenia treści.

Ten szablon planu treści w mediach społecznościowych pozwala zespołowi przekształcić swoje pomysły w zaplanowane treści. Współpracuj, aby sfinalizować pomysły na treści, dodawać notatki, załączać pliki z aplikacje do tworzenia treści i usprawnić proces tworzenia treści w mediach społecznościowych. Pobierz ten szablon

7. Szablon kalendarza treści ClickUp

Stwórz cyfrowy dom dla swojego procesu content marketingu dzięki temu szablonowi kalendarza treści

Wyświetlanie treści w kalendarzu redakcyjnym to świetny sposób na zrozumienie, co i kiedy zostanie opublikowane. Potrzebujesz jednak również zakulisowej mapy drogowej, która pomoże Twojemu zespołowi zrozumieć, gdzie znajduje się każdy element procesu. Właśnie do tego służy kalendarz treści.

Bądź zorganizowany i pracuj bardziej produktywnie dzięki Szablon kalendarza treści od ClickUp . Ten szablon doskonale sprawdza się jako centralne centrum procesu tworzenia treści. ✨

W górnej części znajduje się miejsce na klucz wizualny, a format listy pomaga zorganizować przepływ pracy nad tworzeniem treści tydzień po tygodniu. Dla każdego zadania można wyświetlić tytuł, status, filar treści, status zatwierdzenia, datę publikacji, wartość, powiązane pliki i notatki.

Użyj tego oprogramowanie kalendarza treści szablon jako cyfrowy dom dla całej proces tworzenia treści . Zachęcaj członków zespołu do aktualizowania statusów w miarę wykonywania zadań i regularnie sprawdzaj, aby zidentyfikować potencjalne przeszkody lub możliwości. Pobierz ten szablon

8. Szablon skróconej treści ClickUp SEO

Zoptymalizuj każdy element dzięki szablonowi SEO Content Brief od ClickUp

Wszyscy chcemy, aby nasze treści trafiały na najwyższe miejsca w wynikach wyszukiwania, ale wymaga to strategicznego wysiłku. Zapewnij swoim treściom najlepszą możliwą szansę na poprawę pozycji w rankingach wyszukiwarek dzięki doskonałemu briefowi treści SEO. 📈

Użyj Szablon SEO Content Brief od ClickUp aby pomóc w pisaniu i optymalizacji treści pod kątem ruchu związanego z wyszukiwaniem. Ten szczegółowy szablon zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby poprowadzić członków zespołu marketingowego i SEO lub wykonawców.

Strona główna zawiera przegląd, a następnie grupę docelową, przekaz, słowa kluczowe, zarys, linki do uwzględnienia i artykuły konkurencji. Szczegółowe pomysły na treści lub linki do istniejących treści w celu aktualizacji lub utworzenia nowego wpisu na blogu.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz pisać treści dla wyszukiwarek, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, ten szablon strategii SEO pomoże Ci zachować porządek i stworzyć powtarzalny proces, który pomoże Ci tworzyć wysokiej jakości treści za każdym razem - jednocześnie poprawiając ruch organiczny. Pobierz ten szablon

9. Szablon planu marketingu treści Word według Template.Net

przez Template.Net Kiedy nadchodzi czas, aby zebrać wszystkie myśli i zaplanować kolejny sezon, plan content marketingu jest najlepszym rozwiązaniem. Posiadanie szablonu oznacza, że możesz uwzględnić każdą sekcję i stworzyć kompleksowy plan.

Ten szablon strategii treści jest dobrym punktem wyjścia, jeśli jesteś użytkownikiem programu Microsoft Word. Zawiera on wiele stron z tekstem wypełniającym, który poprowadzi Cię w kierunku napisania ukierunkowanego i skutecznego planu marketingu treści.

Skorzystaj z takiego szablonu strategii treści, gdy chcesz stworzyć centralny przewodnik po strategii dla swojego zespołu marketingowego, który będzie mógł śledzić podczas pracy nad swoimi projektami i kampaniami. Jest to również pomocny dokument, który można udostępnić interesariuszom, aby poinformować ich o swojej pracy. Pobierz ten szablon

10. Szablon marketingu treści Excel autorstwa Vertex42

przez Vertex42 Bogata w funkcje platforma, taka jak ClickUp, może zaspokoić wszystkie potrzeby związane z marketingiem treści. Rozumiemy jednak, że niektórzy wolą (lub muszą używać) Excela. Jeśli tak jest w twoim przypadku, to ten szablon content marketingowy Excel jest świetną opcją.

Użyj tego szablonu, aby stworzyć wizualny przewodnik po procesie tworzenia treści. Dodaj zadania i projekty dotyczące treści, ustaw priorytety, dodaj notatki, przypisz członków zespołu i ustaw daty publikacji. Następnie będziesz mógł zobaczyć je w redakcyjnym kalendarzu treści wraz z oznaczonymi kolorami statusami.

Ten szablon strategii treści nie zawiera żadnych skomplikowanych makr ani formuł, więc jest świetny dla początkujących lub tych, którzy nie chcą być zbyt techniczni w swoim przepływie pracy content marketingowej. Pobierz ten szablon

Pracuj mądrzej dzięki tym szablonom strategii marketingu treści

Nie wybieraj długiej i skomplikowanej drogi do doskonałości content marketingu. Skorzystaj z tych szablonów strategii content marketingowej B2B, aby usunąć bariery, zwiększyć produktywność i ogólnie ułatwić sobie pracę. 🏆

Jeśli jesteś gotowy, aby poprawić swoje podejście do content marketingu, wypróbuj ClickUp za darmo .

Nasza wszechstronna platforma produktywności jest idealnym miejscem do zarządzania nie tylko projektami marketingowymi ale każdy aspekt Twojej pracy. Ciesz się dostępem do tych szablonów strategii content marketingowych i wielu innych.

Możesz je dowolnie dostosowywać do swoich potrzeb.