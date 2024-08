Zarządzanie projektami marketingowymi: Przewodnik kierownika projektu

Marketing jest naprawdę ważny.

To oczywiste stwierdzenie, ale czy wiesz, że 72% marketerów z branży stwierdziło, że znaczenie marketingu w ich organizacjach wzrosło od lutego 2020 r. - wywierając presję na transformację cyfrową? Marketerzy nadal forsują wysokiej jakości zawartość pośród całego szumu.

Ale co ważniejsze, ich produkt/usługa ma pozytywny wpływ na życie konsumentów.

Pokrętło żądań marketingowych obraca się, zwiększając ilość danych powstania zawartości i możliwości dla firm. Jednym z destrukcyjnych wyników tego wzrostu jest coś, o czym nie mówi się wystarczająco otwarcie (i szczerze) w miejscu pracy: Walczymy. dużo. 😮‍💨

Niejasne cele, zepsute marketingowe cykle pracy i niezręcznych sygnałów komunikacyjnych można by uniknąć, gdybyśmy nadali priorytet lepszemu proces zarządzania projektami marketingowymi .

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, czy częścią wewnętrznego działu marketingu, istnieje możliwość, że jesteś przepracowany i pod presją aby dostarczyć produkty do mety, która wciąż się oddala.

W tym przewodniku omówimy tajniki zarządzania projektami marketingowymi oraz sposoby tworzenia najlepszych systemów dla zespołu i współpracowników.

Przeczytaj teraz

Czym jest zarządzanie projektami marketingowymi?

Zarządzanie projektami marketingowymi to wyspecjalizowana funkcja, która koncentruje się na planowaniu, wykonywaniu i kontrolowaniu inicjatyw i kampanii marketingowych. Obejmuje proces skutecznego koordynowania i kierowania wszystkimi działaniami związanymi z marketingiem w celu osiągnięcia określonych celów celów i zadań w ramach przydzielonego czasu, budżetu i zasobów

W przypadku kierowników projektów zarządzanie projektami marketingowymi obejmuje nadzorowanie całego cyklu życia projektów marketingowych, od pomysłu i opracowania strategii po wdrożenie, monitorowanie i ocenę. Kluczowe obowiązki obejmują:

planowanie projektu : Definiowanie zakresu projektu, celów i rezultatów w zgodzie zstrategią marketingową w szczegółowym planie projektu *Zarządzanie zasobami: Zastosowanie odpowiednich talentów marketingowych, dostępnych narzędzi i technologii w celu powodzenia projektu. Obejmuje to koordynację z różnymi Teams, takimi jak kreatywne, zawartości, projektowania i marketingu cyfrowego

: Definiowanie zakresu projektu, celów i rezultatów w zgodzie zstrategią marketingową w szczegółowym planie projektu *Zarządzanie zasobami: Zastosowanie odpowiednich talentów marketingowych, dostępnych narzędzi i technologii w celu powodzenia projektu. Obejmuje to koordynację z różnymi Teams, takimi jak kreatywne, zawartości, projektowania i marketingu cyfrowego Kontrola budżetu : Zarządzaniebudżetem projektu i wydatkami, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji przy jednoczesnym przestrzeganiu ograniczeń finansowych

: Zarządzaniebudżetem projektu i wydatkami, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji przy jednoczesnym przestrzeganiu ograniczeń finansowych Współpraca międzyfunkcyjna : Ułatwianie współpracy i komunikacji między teamami marketingowymi i innymi działami w celu płynnej integracji i dostosowania do ogólnych celów organizacyjnych

: Ułatwianie współpracy i komunikacji między teamami marketingowymi i innymi działami w celu płynnej integracji i dostosowania do ogólnych celów organizacyjnych Zarządzanie ryzykiem : Identyfikowanie potencjalnego ryzyka i rozwijanieplany awaryjne w celu złagodzenia ich wpływu na postęp i wyniki projektu

: Identyfikowanie potencjalnego ryzyka i rozwijanieplany awaryjne w celu złagodzenia ich wpływu na postęp i wyniki projektu Terminowa realizacja : Monitorowanie postępów projektu, identyfikowanie potencjalnych wąskich gardeł i proaktywne rozwiązywanie problemów w celu zapewnienia terminowej realizacji kampanii marketingowych

: Monitorowanie postępów projektu, identyfikowanie potencjalnych wąskich gardeł i proaktywne rozwiązywanie problemów w celu zapewnienia terminowej realizacji kampanii marketingowych Zapewnienie jakości : Wdrażanie środków mających na celu utrzymanie jakości i skuteczności działań marketingowych, zapewniając, że spełniają one wcześniej określone standardy i cele

: Wdrażanie środków mających na celu utrzymanie jakości i skuteczności działań marketingowych, zapewniając, że spełniają one wcześniej określone standardy i cele Pomiar wydajności : Definiowanie odpowiednichkluczowych wskaźników wydajności (KPI) w celu oceny powodzenia projektów marketingowych. Analiza danych marketingowych i dostawca spostrzeżeń w celu zwiększenia przyszłych wysiłków marketingowych

: Definiowanie odpowiednichkluczowych wskaźników wydajności (KPI) w celu oceny powodzenia projektów marketingowych. Analiza danych marketingowych i dostawca spostrzeżeń w celu zwiększenia przyszłych wysiłków marketingowych Zarządzanie interesariuszami: Użycieoprogramowanie do zarządzania interesariuszami do angażowania interesariuszy, w tym klientów, zespołów marketingowych, kierownictwa wyższego szczebla i partnerów zewnętrznych, aby informować ich o postępach w projekcie i odpowiadać na pytania

Ciągłe doskonalenie: Przeprowadzanie przeglądów po zakończeniu projektu w celu zidentyfikowania wyciągniętych wniosków i obszarów wymagających poprawy w przyszłych inicjatywach marketingowych

Wykorzystanie marketingu narzędzia do zarządzania projektami jak ClickUp Docs

Kluczowe różnice między Waterfall i Agile w procesie zarządzania projektami marketingowymi

Przyjrzyjmy się dwóm godnym uwagi różnicom zarządzanie projektami marketingowymi metodologie: wodospad i zwinny .

Nie ma to na celu przekonywania, że jedna metoda jest lepsza, ponieważ nie wszystkie projekty nadają się do agile i nie wszystkie projekty nadają się do waterfall. Niektóre projekty mogą być przewidywalne i rutynowe, podczas gdy inne są ryzykowne i skomplikowane. Jeśli dokładnie rozważysz rozmiar i złożoność projektu, zaoszczędzisz czas i pieniądze.

przez Incredo.co Czym jest marketing wodospadowy? 🤔

Marketing wodospadowy jest przewidywalny

Metoda kaskadowa to ścisły i liniowy proces. Zadania są współzależne i wykonywane sekwencyjnie. Logiczny przepływ rozpoczyna się na górze i przesuwa się w kierunku dołu, osiągając po drodze krytyczne fazy. W kaskadzie wodospadowej faza nie może się rozpocząć, dopóki poprzednia nie zostanie zakończona.

Charakterystyka metody kaskadowej:

Wysoki poziom zarządzania projektem

Staranny plan dla każdego kroku, dzięki czemu nic nie jest pozostawione przypadkowi

Kompleksowa dokumentacja

Oczekiwania interesariuszy i użytkowników są wspierane przez szczegółowy plan i dokumentację

Wyczyszczona ścieżka audytu dla zarządzania wiedzą

Czerwone flagi metody kaskadowej:

Mniej miejsca na błędy

Zmiany są problematyczne i kosztowne

Trudna do prognozy

Potencjalnie długie oś czasu

Czy zatem zwinne zarządzanie projektami to dzika karta? Niekoniecznie.

Zwinny marketing dostosowuje się do zmian

W przeciwieństwie do metody kaskadowej, która z góry blokuje wymagania i zadania, zwinny marketing preferuje reagowanie na zmiany w stosunku do tego, co jest zapisane w planie projektu.

Istnieją dwa popularne modele zwinny marketing **scrum i kanban.

Scrum : rama scrum tocelowy dla szybkościprojekty trwają od tygodnia do czterech tygodni. Zamkniętym teamom marketingowym przydzielane są łatwe do skonsumowania, wykonalne zadania podczas sprintu-krótki, określony przedział czasu na zakończenie ustalonej ilości pracy

: tocelowy dla szybkościprojekty trwają od tygodnia do czterech tygodni. Zamkniętym teamom marketingowym przydzielane są łatwe do skonsumowania, wykonalne zadania podczas sprintu-krótki, określony przedział czasu na zakończenie ustalonej ilości pracy Kanban Alternatywnie, rama Kanban koncentruje się wokółwizualizacja cyklu pracy. Na tablicy Kanban karty zadań są przeciągane z jednej kolumny statusu do drugiej. Ma luźną strukturę i umożliwia ciągłe doskonalenie bez masowych zmian

przez McKinsey & Company Warto wzmiankować, że metoda zwinna wymaga dodatkowego poziomu szkoleń rozwojowych, aby zespoły odniosły powodzenie. Stanie się zwinną organizacją marketingową wiąże się z wysiłkiem transformacji w celu uzyskania szybkiego czasu reakcji i zmniejszenia ryzyka. Wystąpią zakłócenia w projektach, jeśli nie będzie czasu na zebranie teamów (zwłaszcza zdalnych teamów ) przeszkolone w zakresie rozumienia zakresu i cyklu pracy.

9 kroków do zdrowych i powodzenia projektów marketingowych

Planowanie przyszłości jest ekscytujące, ale i stresujące. Nie zobaczysz wyników, jeśli strategia marketingowa nie jest wsparcie planu marketingowego . 📈

The plan marketingowy to mapa drogowa taktycznych kroków w celu realizacji strategii. Opisuje, co, kiedy i w jaki sposób zostanie wdrożone.

Strategia marketingowa to dlaczego stoi za wysiłkami marketingowymi organizacji i w jaki sposób cele marketingowe pozwoli osiągnąć cele biznesowe. Cztery P koncepcji marketingowej:

P produkt: To, co sprzedajesz (cyfrowe lub fizyczne produkty/usługi)

produkt: To, co sprzedajesz (cyfrowe lub fizyczne produkty/usługi) P cena: To, ile kosztuje i jaki ma wpływ na to, jak potencjalni klienci i niestandardowi klienci widzą Twoją markę

cena: To, ile kosztuje i jaki ma wpływ na to, jak potencjalni klienci i niestandardowi klienci widzą Twoją markę **Miejsce: Gdzie promujesz swój produkt/usługę, aby niestandardowi klienci mogli znaleźć informacje o Tobie i Twojej branży

**Promocja: Jakie strategie stosujesz, aby niestandardowi klienci dowiedzieli się o tobie

Bonus:_ **Narzędzia marketingowe dla małych firm Zanim przydzielisz zadania pierwszemu dostępnemu grafikowi, czy masz dogłębne zrozumienie wyzwania, które rozwiązujesz, w jaki sposób zamierzasz je osiągnąć i docelowych odbiorców? Budżet kampanii?

Zrobimy to krok po kroku! Oto jak planować zdrowe i powodzenie projektów marketingowych. ✨

Organizuj bieżące i przyszłe projekty na liście ClickUp, aby uzyskać pełną przejrzystość wszystkich prowadzonych prac

Krok 1: Określ rezultaty, wymagane zasoby, oś czasu, budżet, KPI (kluczowe wskaźniki wydajności)

Oto scenariusz: jesteś specjalistą ds. marketingu kierownikiem projektu zadanie polegające na kierowaniu kampanią mającą na celu budowanie świadomości marki. Twój zakres projektu obejmowałby:

Cele projektu : osiągnięcie 30% wzrostu wskaźników brand lift (KPI)

: osiągnięcie 30% wzrostu wskaźników brand lift (KPI) Rezultaty projektu : 15 edukacyjnych filmów wideo o produkcie, o długości od 30 sekund do minuty każdy; dystrybucja na Instagramie, kierowanie ruchu na strony docelowe produktu

: 15 edukacyjnych filmów wideo o produkcie, o długości od 30 sekund do minuty każdy; dystrybucja na Instagramie, kierowanie ruchu na strony docelowe produktu Zasoby projektu Zasoby : zawartość, zespoły kreatywne i społecznościowe; oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi

: zawartość, zespoły kreatywne i społecznościowe; oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi Oś czasu projektu: Ostateczne materiały kreatywne do 1 października, rozpoczęcie kampanii 8 października

Budżet projektu: $10,000 (na oprogramowanie wideo, wszelkich potrzebnych wykonawców)

Krok 2: Zbieranie danych i informacji od interesariuszy i teamów

Porozmawiaj z interesariusze lub partnerów pracujących nad projektem, aby zebrać dane wejściowe i ważne informacje potrzebne do zakończenia zadania. Nie czekaj, aż graficy przekażą zasoby, aby wspomnieć o czymś nowym!

Jako kierownik projektu marketingowego nie powinieneś od razu wiedzieć, ile czasu zajmie każdemu członkowi zespołu wykonanie jego rezultatów. Uzyskaj szacowany czas i wysiłek, jaki przewidują do zrobienia. Poruszą oni problemy lub konflikty, które mogą wpłynąć na oś czasu, co jest cenne w zarządzaniu projektami.

Krok 3: Uwzględnij badania

Badania są podstawą każdego projektu marketingowego. Czy istnieją jakieś badania, które mogą mieć zastosowanie do tego projektu? Czy zespół społeczny będzie potrzebował jakichkolwiek zadań do przeprowadzenia nowych badań? Zgodnie z przykładem zakresu projektu, którego użyliśmy powyżej, są to informacje niezbędne do prowadzenia wydajnych rozmów na temat projektu.

jedna sekunda - jeśli potrzebujesz pomocy w zorganizowaniu planów projektu lub listy zadań, sprawdź Centrum szablonów ClickUp dla śledzenie kampanii , budżety , listy rezultatów i nie tylko!

Krok 4: Zbierz zadania i kamienie milowe

W tym momencie masz już zakres projektu, informacje od interesariuszy i wyniki badań. Nadszedł czas, aby przypisać zadania przy użyciu oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi .

Pamiętasz szacowany czas, który zebrałeś wcześniej? Pamiętaj, aby uwzględnić je w zadaniach, aby członkowie zespołu mogli zobaczyć swoje dzienne obciążenie pracą i dostosować się, jeśli są nadmiernie przydzieleni. Ich tydzień pracy powinien być zarówno wykonalny, jak i realistyczny.

Użyj prostego wykresu Gantta, aby śledzić kamienie milowe i realizować projekty marketingowe na czas

Krok 5: Przygotowanie zespołu

Niezbędne jest zorganizować spotkanie inauguracyjne aby usłyszeć wszelkie pytania lub wątpliwości bezpośrednio od teamów po tym, jak będą mieli szansę ocenić swoje zadania. Jest to również świetna okazja do usunięcia wszelkich obciążeń, które zespół może odczuwać od razu.

Po spotkaniu wyślij podsumowanie kluczowych punktów dyskusji i wniosków. Jeśli któryś z członków zespołu ma elementy do działania, przypisz je od razu, aby nic nie umknęło uwadze.

sprawdź, jak Toyin Olasenhinde, menedżer produktu, korzysta z narzędzia funkcji przypisywania komentarzy w ClickUp gdy elementy akcji nie uzasadniają całego zadania!

Krok 6: Przeprowadzanie odpraw i przeglądów Teams

Zaplanuj spotkania kontrolne i przeglądy na stronie kalendarz marketingowy . Jako kierownik projektu marketingowego powinieneś być świadomy stanu zdrowia zespołu i projektu. Częstotliwość odpraw i przeglądów zależy od oś czasu projektu i obciążenie zespołu.

zarządzanie wirtualnym zespołem? Poznaj siedem sposobów na usprawnienie strategii komunikacji w zespole wirtualnym tutaj !

Krok 7: Śledzenie postępów za pomocą pulpitu projektu

Pulpity są wykorzystywane przez interesariuszy, klientów i zespół projektowy do monitorowania postępów. Interesariusze i klienci potrzebują przeglądu na wysokim poziomie, podczas gdy zespół projektowy potrzebuje szczegółowych pulpitów, które dzielą fragmenty pracy.

Jeśli twoje oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ma funkcję pulpitu, skorzystaj z tego narzędzia, aby mieć różne wersje pulpitu projektu dla każdej grupy odbiorców. Zamiast zwracać się bezpośrednio do ciebie po aktualizacje, najpierw zobaczą pulpit projektu!

dowiedz się, jak tworzyć potężne pulpity nawigacyjne w ClickUp z łatwym samouczkiem krok po kroku!

Monitoruj wszystkie punkty danych kampanii marketingowej na konfigurowalnej liście ClickUp

Krok 8: Zamknij cyfrową dokumentację w narzędziu do zarządzania projektami

Dzwonek! Ty i Twój Teams zmiażdżyliście cele projektu więc nadszedł czas, aby poinformować wszystkich i przejrzeć produkt końcowy. Upewnij się, że końcowe produkty zostały zapakowane w wirtualną kokardę, zalegające pliki zostały zarchiwizowane lub usunięte, a wszystkie otwarte zadania zostały zamknięte w narzędziu do zarządzania projektami.

Krok 9: Refleksja nad podróżą projektu jako zespół

Ten krok jest często pomijany, ponieważ nowy kampania marketingowa jest na horyzoncie lub Teams wyszli na krok, aby zregenerować siły i naładować baterie. Natychmiastowa refleksja nad zwycięstwami i nieścisłościami projektu jest świetną okazją do nauki dla kierowników projektów marketingowych, aby naprawić procesy dla przyszłych projektów związanych z marketingiem.

Jeśli członkowie Teams nie czują się komfortowo podczas rozmowy telefonicznej, aby zastanowić się nad projektem (lub jeśli po prostu nie ma wystarczająco dużo czasu), najłatwiejszym sposobem na zebranie tych danych jest wysłanie cyfrowego formularza.

Oto pytania, które należy wziąć pod uwagę podczas organizowania formularza:

_Gdybyś mógł zmienić część procesu, co by to było?

czy nasza analiza marketingowa zidentyfikowała elementy dostarczalne, które musieliśmy stworzyć na początku?

czy nasze narzędzie do zarządzania projektami pomaga czy utrudnia wydajność?

jakie było najbardziej frustrujące wydarzenie?

czy otrzymałeś informacje i zasoby do wykonania swoich zadań?

co było najbardziej satysfakcjonującą częścią projektu?

czy kontrole i przeglądy zaszkodziły czy pomogły w cyklu pracy?

czy jesteś dumny z ukończonych rezultatów?

Przeprowadzić sesja pośmiertna refleksja nad cyklem życia projektu

Jak nowoczesne zespoły marketingowe korzystają z oprogramowania do zarządzania projektami

Każdy zespół marketingowy ma inny cel, rolę i wartość strategiczną w ramach całego biznesu.

Zanim podejmiesz commit dotyczący kampanii marketingowej, dowiedz się, jakich informacji, zasobów i narzędzi projektowych potrzebuje każdy team marketingowy, aby odnieść powodzenie. Dodaj do tego dobrą komunikację, szybkie podejmowanie decyzji i wyczyszczone cele... i masz złoto! 🌟

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek Specjaliści SEO konsekwentnie wdrażają strategie i ułatwiają

Cykle pracy SEO do zakończonych rezultatów. Budowanie linków zwrotnych, zwiększanie ruchu organicznego i zadania związane z badaniem słów kluczowych na szczycie wglądu w dane brzmią jak przepis na przytłoczenie. Używają interaktywnych pulpitów z danymi w czasie rzeczywistym. Spójne i zautomatyzowane raportowanie chroni ich czas. W wyniku tego wysiłki poświęcane są na priorytetyzację ulepszeń rankingowych!

Design

Wewnętrzne działy zwracają się do projektantów graficznych, aby użyczyli swojej wiedzy (a czasem błogosławieństwa) w celu wzmocnienia projektu i przekazu zasobu. Prostą, ale potężną funkcją zarządzania projektami, która pozwala zaoszczędzić czas i przestrzeń w skrzynce odbiorczej, jest cyfrowy formularz zapytania.

Cyfrowe formularze zapytań eliminują konieczność zgadywania i komunikacji między grafikiem a wnioskodawcą. Zadając właściwe pytania i wymagając kontekstu do zapytania, graficy mogą skupić swój czas i energię na rzeczywistej pracy.

Usprawnij wewnętrzne zapytania, aby zebrać dokładne informacje potrzebne do rozpoczęcia kampanii marketingowych

Redakcja i marketing zawartości

Specjaliści od zawartości są w okopach każdej roli marketingowej. Często są przypadkowymi kierownikami projektów w równoległych kampaniach i jednorazowych zleceniach. Typową przypadłością, w której się znajdują, jest spędzanie dużej ilości czasu na zadaniach administracyjnych.

zobacz, jak zespół ClickUp ds. treści automatyzuje obecne procesy manualne, aby zmaksymalizować wydajność tutaj .

Niezbędne funkcje ClickUp dla każdego typu organizacji marketingowej ClickUp to darmowe rozwiązanie do zarządzania projektami które pozwala każdemu zespołowi na zarządzanie projektami, inteligentniejszą współpracę i zebranie całej swojej pracy w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z aplikacjami do zarządzania projektami, czy też jesteś zaawansowanym użytkownikiem, ClickUp można dostosować do każdej wielkości zespołu - zdalnego lub biurowego - aby uzyskać najlepszą wydajność w swoim życiu.

Rozumiemy (i uwielbiamy!), że Twój zespół ma różne ustawienia umiejętności, osobowości i cykle pracy. Dlatego w ClickUp każdy członek może dostosować swoje widoki i zadania tak, jak tego potrzebuje, jednocześnie pracując nad tymi samymi celami projektu, co wszyscy inni.

Oto funkcje ClickUp dla każdego rodzaju organizacji marketingowej:

Funkcje współpracy Teams dla agencji marketingowej

Uprawnienia gości do współpracy zespołowej z kontrahentami i klientami zewnętrznymi

Szablony projektów marketingowych w sekcjiCentrum szablonów ClickUp dla uproszczenia cyklu pracy

E-mail w ClickUp aby przełączać się między wysyłaniem komentarza do wewnętrznych członków zespołu a wysyłaniem e-maila do osób spoza obszaru roboczego

Komunikuj się w ramach zadania ClickUp i unikaj gubienia rzeczy w skrzynce odbiorczej

Funkcje zarządzania zadaniami dla wewnętrznego zespołu marketingowego

Widoki ClickUp do przeglądania projektów, zadań,podzadaniai ich unikalne cechy w znaczący sposób

Pulpity ClickUp aby wyświetlić dane i działania obokClickUp Cele dla wszystkich teamów

Szacowany czas i śledzenie czasu dlaalokacja zasobów i rozliczeń

Twórz karty czasu pracy i monitoruj śledzenie czasu dla wszystkich projektów marketingowych w ClickUp

Funkcje zarządzania czasem dla freelancerów i osób prowadzących własną działalność gospodarczą

Ustawienie powtarzających się harmonogramów dla zadań w ClickUp

Zoptymalizuj swoje wysiłki marketingowe dzięki ClickUp

"Wypalenie zawodowe to szczególny rodzaj stresu związanego z pracą - stan fizycznego lub emocjonalnego wyczerpania, który obejmuje również poczucie zmniejszonych osiągnięć i utratę tożsamości osobistej", według Mayo Clinic .

Co by było, gdybyśmy uznali, że możemy realizować nasze kampanie i wprowadzać produkty na rynek bez narażania zdrowia zespołu? Zmiana zaczyna się od wyjaśnienia naszego systemu zarządzania projektami marketingowymi. 💎

Szczerze mówiąc, zdajemy sobie sprawę, że nie masz czasu (a może nawet przywództwa), aby włożyć pracę i ulepszyć proces zarządzania projektami w swoim zespole. Jeśli czujesz odpowiedzialność wobec siebie i swojego zespołu, aby poprawić sytuację, nie jesteś sam!

Właśnie dlatego ClickUp oferuje Free, wsparcie 24/7 przez e-mail, telefon i czat online aby pomóc w zorganizowaniu obszaru roboczego i ustawieniu zespołu na powodzenie. Rozpocznij pracę w ClickUp a wkrótce będziesz miał stand-upy, które będą atrakcją każdego dnia! ☀️