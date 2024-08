Czym jest marketing zwinny? Przegląd i ramy do wykorzystania

Teams marketingowe są dziś pod silną presją, aby zrobić więcej za mniej, działać szybciej i dostarczać wartość na wczesnym etapie. Już to wiesz. Firmy chcą działać w zawrotnym tempie, zdobywać przewagę konkurencyjną i być na szczycie świadomości swoich klientów.

Aby się do tego dostosować, wielu marketerów zastąpiło starsze wersje technik marketingowych metodologią zwinną. Tradycyjny marketing z rocznymi planami, dużymi kampaniami i dłuższymi cyklami już się nie sprawdza.

Zwinny marketing szybko nadrabia zaległości, ponieważ ponad pięćdziesiąt procent Raport o stanie zwinnego marketingu w 2023 r respondentów było gotowych do przyjęcia zwinnego marketingu w swoich zrównoważonych strategiach marketingowych.

Specjaliści ds. marketingu na całym świecie coraz częściej stosują zwinne metodologie w celu poprawy wydajności i skuteczności marketingu.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać zwinne procesy marketingowe do poprawy wyników marketingowych.

Czym jest zwinny marketing?

Zwinny marketing opiera się na zasadzie zwinnych metodologii. Jest to strategiczne podejście i zmiana sposobu myślenia polegająca na dzieleniu pracy na mniejsze segmenty i zarządzaniu nimi jako niezależnymi projektami w sprintach.

Praca nad małymi projektami daje marketerom wiele możliwości iteracji i korygowania ich działań. Zwiększa również zakres przyjmowania i wdrażania informacji zwrotnych poprzez wielofunkcyjny zespół współpraca. Po zakończeniu sprintu zespoły oceniają wyniki i notują obszary wymagające poprawy.

Oto kilka sposobów, w jakie zwinny marketing różni się od tradycyjnego:

Częste, iteracyjne kampanie zamiast kilku dużych przedsięwzięć

Opieranie się na eksperymentach i danych zamiast na opiniach

Współpraca skoncentrowana na kliencie zamiast pracy w silosach

Szybkie reagowanie na zmiany zamiast podążania za długoterminowymi planami

Historia i rozwój zwinnego marketingu

Aby poznać historię zwinnego marketingu, musimy poznać historię zwinnych metodologii w tworzeniu oprogramowania.

W latach 90-tych twórcy oprogramowania podążali za popularnym stylem pracy zwanym Model wodospadu .' Jest to sekwencyjny proces przechodzący z jednej fazy do drugiej, jak wodospad płynący z krawędzi klifu.

Na początku procesu menedżerowie zbierali i kompilowali informacje w dokumencie specyfikacji funkcji. Programiści używali tego dokumentu jako punktu odniesienia dla rozwoju oprogramowania.

Była to jednak trudna praca, ponieważ musieli stawić czoła niepewności i przy bardzo niewielkim zaangażowaniu klienta, mieli samodzielnie znaleźć rozwiązanie. Nie mogli dotrzymać terminów, a co gorsza, jakość końcowego projektu była daleka od oczekiwań klienta.

Weterani branży programistycznej przeprowadzili burzę mózgów, aby znaleźć wyjście z tej sytuacji. W lutym 2001 r. siedemnastu ekspertów ds. rozwoju oprogramowania zebrało się i napisało dokument zatytułowany Manifest Agile dla rozwoju oprogramowania .

Po dekadzie przełomów metodologii zwinnej w rozwoju oprogramowania, liderzy myśli marketingowej stworzyli Manifest zwinnego marketingu . Dokument Sprint Zero stał się idealnym manifestem dla teamów marketingowych po wielu dyskusjach i rundach burzy mózgów.

Manifest definiuje nowe sposoby zwinnego marketingu w pięciu kluczowych punktach:

Skupienie się na wartości dla klienta i wynikach biznesowych zamiast na działaniach i wynikach

Dostarczanie wartości wcześnie i często zamiast czekania na doskonałość

Uczenie się poprzez eksperymenty i dane zamiast opinii i rozmów

Współpraca między funkcjami zamiast silosów i hierarchii

Reagowanie na zmiany zamiast podążania za statycznym planem

Zasady Manifestu Zwinnego Marketingu

Nietaktem byłoby nie wspomnieć o dziesięciu przewodnich zasadach manifestu Agile dla zespołów marketingowych. Zasady te stanowią barierę dla codziennej funkcji zespołu marketingowego w zwinnym środowisku:

Świetny marketing wymaga ścisłego dostosowania, przejrzystości i wysokiej jakości interakcji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Poszukiwanie różnych i zróżnicowanych punktów widzenia

Przyjmowanie zmian i reagowanie na nie w celu zwiększenia wartości dla klienta

Planuj tylko do poziomu wystarczającego do zapewnienia skutecznego ustalania priorytetów i realizacji

Podejmuj ryzyko i wyciągaj wnioski z niepowodzeń

Organizuj w małych grupach,cross-functional teams tam, gdzie to możliwe

Budowanie programów marketingowych wokół zmotywowanych osób i zaufanie im do zrobienia tego, co do nich należy

Długoterminowe powodzenie marketingu wynika z działania w zrównoważonym tempie

Zwinny marketing to nie wszystko. Doskonałość w marketingu wymaga również ciągłej dbałości o podstawy marketingu

Dążenie do prostoty

Cechy charakterystyczne zwinnego marketingu

Zwinny marketing ma pięć cech: praca zespołowa, poleganie na danych, szybka iteracja, koncentracja na kliencie i commit do manifestu zwinnego marketingu.

Cross-funkcjonalne Teams

Zwinne zespoły marketingowe i kreatywne rozwijają się dzięki współpracy międzyfunkcyjnej. Zrównoważony marketing wymaga, aby członkowie teamów o różnych ustawieniach umiejętności i wiedzy pracowali razem nad projektem, zamiast pracować w silosach i hierarchiach.

Rozmowy stand-up i przeglądy sprintów zapewniają, że wszyscy znają postępy, wyzwania i cele.

Decyzje oparte na danych

Dane są gwiazdą północną dla zwinnych marketerów. Używają danych do przeprowadzania nowych eksperymentów i iteracji istniejących. Ich decyzje są poparte kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI), które pomagają im ocenić wpływ ich wysiłków.

Częste i szybkie decyzje oparte na danych odróżniają nowoczesne Teams marketingowe od tradycyjnych zespołów, skupiających się bardziej na opiniach.

Niestandardowa orientacja na klienta

Zwinne zespoły marketingowe stawiają na pierwszym miejscu niestandardowe potrzeby i preferencje klientów. Zwinny sposób myślenia wykorzystuje opinie klientów i rozmowy z nimi w celu udoskonalenia strategii i ciągłego uruchamiania odpowiednich kampanii.

Ich czas wprowadzenia produktu na rynek jest krótki, ponieważ zwinny zespół ma jasno określone priorytety i wybiera kilka działań o dużym wpływie, zamiast zajmować się wieloma rzeczami za jednym razem.

Kampanie adaptacyjne i iteracyjne

W zwinnym zespole marketingowym nacisk kładziony jest na pracę w sprintach w celu dodania przyrostowej wartości. Duże zadanie jest dzielone na mniejsze, szybko osiągalne zadania.

Łatwiej jest tworzyć iteracje dla tych małych zadań i dostosowywać się do zmieniających się rynków, trendów lub priorytetów biznesowych co dwa do sześciu tygodni, zamiast wprowadzać zmiany na koniec miesiąca/kwartału/roku.

Commitment to the Agile Marketing Manifesto

Podstawowe wartości i zasady Manifestu Zwinnego Marketingu są jak święty Graal dla zwinnych zespołów marketingowych. Codzienne działania marketingowe, takie jak spotkania stand-up i śledzenie sprintów, opierają się na wartościach i zasadach zawartych w manifeście.

Zwinne ramy marketingowe: Scrum, Kanban i Scrumban

Ramy zwinne wprowadzają zasady metodologii zwinnej w życie. Frameworki ułatwiają zwinnym teamom marketingowym budowanie podejścia opartego na współpracy w dziale marketingu i stanowią podstawę do szybkich iteracji ich pracy.

Przyjrzyjmy się trzem najpopularniejszym zwinnym ramom marketingowym: Scrum, Kanban i Scrumban.

Scrum

Scrum jest najpopularniejszym frameworkiem zwinnym, z 87% organizacji używa metodologii scrum. Ramy marketingu zwinnego scrum zaczynają się od zrozumienia zaległości.

Zespół marketingowy dzieli backlog na mniejsze Sprinty, ustawia priorytet i jednogłośnie decyduje o osi czasu dla dostarczalności tych Sprintów. Czas trwania Sprintu może wahać się od kilku dni do 2-3 tygodni, w zależności od organizacji.

Scrum Master pomaga zespołowi podczas spotkań i zapewnia, że wszyscy postępują zgodnie ze zwinnym podejściem do marketingu. W zespole marketingowym liderem marketingu jest zazwyczaj scrum master.

Ramy Scrum są podzielone na trzy części - plan Scrum, codzienny Scrum i spotkania po Scrum. Pomaga to zbudować ciągłą pętlę komunikacji między członkami zespołu Scrum.

Planowanie Scrum

Zwinny zespół zazwyczaj poświęca godzinę tygodniowo na planowanie Sprintu. Podczas fazy planowania, członkowie Teams przydzielają punkty sprintu do każdego projektu w celu oszacowania wymaganego wysiłku. Ta technika szacowania mówi zespołowi, ile pracy musi zakończyć w sprincie.

Dzienny Scrum

Po fazie planu, dział marketingu włącza się do Sprintu. Członkowie Teams odbywają codzienne stand-upy (lub daily scrum), aby udostępniać indywidualne aktualizacje. Spotkania te są krótkie i obejmują głównie trzy ważne kwestie: aktualizacje pracy z poprzedniego dnia, plan na dziś i problemy, z którymi się borykają.

Spotkanie po scrumie

Spotkanie po Scrumie dzieli się na przegląd Scruma i retrospektywę Sprintu. W przeglądzie Scrum zespół marketingowy prezentuje swoją pracę interesariuszom, aby zebrać ich opinie.

Zespół Scrumowy przeprowadza retrospektywę Sprintu, aby ocenić wyniki Sprintu i zasugerować ulepszenia.

Kanban

W porównaniu do Scruma, Kanban jest bardziej elastycznym zwinnym frameworkiem. Opiera się na zasadzie Kaizen, japońskiej koncepcji ciągłego doskonalenia.

Tablica Kanban jest wizualną reprezentacją programów marketingowych i różnych scen, w których się znajdują. Pojedynczy punkt prawdy umożliwia marketerom przegląd wszystkich działań i usprawnienie ich w celu terminowej realizacji.

Najlepszym sposobem na wykorzystanie tablicy Kanban jest podzielenie całego procesu marketingowego na różne sceny. Przykładowo, scena na marketingowej tablicy Kanban może zawierać "Do zrobienia", "W trakcie", "Zrobione" i "Przełożone na następny sprint".

Usprawnienie działań na nadchodzące tygodnie i uniknięcie wypalenia lub przepracowania pracowników poprzez wizualizację zadań na każdej scenie oraz wysiłku i zasobów, jakie każde zadanie pochłonie.

Istnieje sześć podstawowych praktyk Kanban, które zespoły marketingowe muszą stosować, aby ćwiczyć zwinność marketingową:

Wizualizuj przepływ pracy: Zapisz kroki, które obecnie wykonujesz, aby zakończyć zadanie

Zapisz kroki, które obecnie wykonujesz, aby zakończyć zadanie Ograniczenie pracy w toku (WIP): Ograniczając WIP, motywujesz swój zespół do zakończenia bieżącego zadania przed podjęciem nowych zadań

Ograniczając WIP, motywujesz swój zespół do zakończenia bieżącego zadania przed podjęciem nowych zadań Zarządzanie przepływem: W oparciu o wizualizację i zdolność do limitowania WIP, powinieneś być w stanie przeanalizować system Kanban i wprowadzić poprawki w celu usprawnienia przepływu

W oparciu o wizualizację i zdolność do limitowania WIP, powinieneś być w stanie przeanalizować system Kanban i wprowadzić poprawki w celu usprawnienia przepływu Wyraźne określenie zasad procesu: Zasady są wytycznymi dotyczącymi zakończonych zadań; wyraźne ich określenie zapewnia, że każdy członek zespołu jest świadomy oczekiwań

Zasady są wytycznymi dotyczącymi zakończonych zadań; wyraźne ich określenie zapewnia, że każdy członek zespołu jest świadomy oczekiwań Wdrożenie pętli informacji zwrotnej: Ustawienie wielu scen przeglądu na tablicy Kanban w celu uzyskania ciągłej informacji zwrotnej na temat procesu

Ustawienie wielu scen przeglądu na tablicy Kanban w celu uzyskania ciągłej informacji zwrotnej na temat procesu Ulepszaj wspólnie, ewoluuj eksperymentalnie: Współpracuj z członkami zespołu, aby oceniać proces i stale go ulepszać

Scrumban

Scrumban to hybrydowe podejście zwinne łączące praktyki zwinne Scrum i Kanban. Zachęca działy marketingu do pracy na tablicach Kanban, jednocześnie kontynuując wydawanie pracy w sprintach.

To zwinne podejście marketingowe daje zespołowi marketingowemu pełną swobodę decydowania o tym, jak chcą planować swoje zwinne działania.

Scrumban jest idealnym rozwiązaniem dla dużych teamów marketingowych lub tych, które współpracują z zewnętrznymi agencjami, gdzie trzeba dostosować cykl pracy do różnych stylów pracy zespołów.

ClickUp: Narzędzie Go-To do wdrażania zwinnego marketingu

Ustaw szablony Tablic Scrumowych ClickUp za pomocą kilku kliknięć

Aby zbudować zwinny zespół marketingowy, potrzebujesz odpowiedniego narzędzia, które pozwoli im wizualizować cykl pracy, efektywnie dokumentować, automatyzować zadania oraz śledzić i oceniać wydajność.

ClickUp, zaawansowane narzędzie oparte na chmurze, zostało zaprojektowane dla zwinnych teamów w celu usprawnienia kampanii marketingowych. Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom, które pomagają stale ulepszać zwinny proces marketingowy.

Sprinty ClickApp

The Sprinty ClickApp pomaga w ustawieniu i niestandardowym dostosowaniu Sprintów w ClickUp. Zorganizuj swój Sprint w zadania, podzadania i listy kontrolne w celu łatwego zarządzania. Widok listy umożliwia grupowanie, filtrowanie i zbiorczą edycję zadań. Widok zespołu umożliwia śledzenie postępów zespołu według statusu, szacowanego czasu, Punktów sprintu lub innych niestandardowych pól.

dostosuj swoje narzędzia i Teams do powodzenia Agile z ClickUp Sprints_

Widok Tablicy ClickUp

The Tablica Kanban ClickUp to konfigurowalny system dla zespołów marketingowych. Członkowie Teams mogą łatwo przeciągać i upuszczać zadania oraz organizować tablicę według statusu, osób przypisanych, priorytetów itp. Mistrz Scrum może zobaczyć wszystkie cykle pracy za pomocą jednego kliknięcia i wprowadzić wiele zmian w zadaniu za pomocą Bulk Action.

przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj za pomocą w pełni konfigurowalnego widoku Tablicy Kanban

Dokumenty ClickUp

Zwinny marketing zaczyna się od nienagannej dokumentacji, a ClickUp pomaga ci do zrobienia tego dzięki Dokumenty ClickUp . Dokumenty są idealnym pomocnikiem do tworzenia Wiki, dokumentów referencyjnych, SOP i cykli pracy, ponieważ dają twórcy zakończoną swobodę dodawania zakładek, tabel i innych opcji formatowania w dowolny sposób.

Polityki sklepu, SOP i dokumenty wiki połączone razem w ClickUp Docs

Współpraca z edycją w czasie rzeczywistym, komentowanie w wątku, przypisywanie elementów akcji i przekształcanie tekstów w zadania, które można śledzić, to pestka.

Możesz także przyspieszyć marketingowe cykle pracy z pomocą ClickUp AI, która może tworzyć wszystko, od skryptów e-mail i zarysów blogów po notatki ze spotkań i strategie kampanii.

Automatyzacja ClickUp

Automatyzacja rutynowych zadań poprzez wybór spośród ponad 100 Automatyzacja ClickUp i skupić wysiłki swoich Teamsów na bardziej kluczowych obszarach. Cykle pracy można niestandardowo dostosować do własnych wymagań lub korzystać z nich w obecnej formie.

Pulpity ClickUp

Nowoczesne Teams marketingowe mają jedno wspólne wymaganie - narzędzie do śledzenia i wizualizacji ich wydajności. Możliwość dostosowania Pulpity ClickUp pomagają w widoku postępu prac marketingowych, identyfikacji blokad, zarządzaniu zasobami i śledzeniu oś czasu. Dystrybucja punktów Scrum, efektywna alokacja zasobów oraz widok i ocena kwartalnych planów na przyszłość.

Korzyści ze zwinnego marketingu

Zwinne metody przynoszą wiele korzyści, ale najlepszym sposobem na ich realizację dla zespołu marketingowego jest wyznaczenie sobie celu.

Wysoka wydajność

Zwinne Teams są 25% większa wydajność w porównaniu do tradycyjnych teamów. Zwinne zespoły obejmują współpracę międzyfunkcyjną, co oznacza, że zespoły składają się ze specjalistów. Takie teamy mogą ukończyć pracę szybciej i wydajniej przy mniejszej liczbie zależności, a organizacja zyskuje na krótszym czasie uzyskania wartości.

Zwiększona elastyczność

Wczesne i ciągłe dostarczanie oraz szybkie iteracje stanowią formularz zwinnych teamów marketingowych. Najważniejszą zaletą tego podejścia jest wykorzystanie krótkoterminowej nauki do zaprojektowania długoterminowego planu. Zwinni marketerzy koncentrują się na celach długoterminowych, ale zachowują elastyczność działań krótkoterminowych.

Pozwala im to lepiej dostosowywać się do zmieniających się okoliczności. Wyniki eksperymentów są stosowane do kilku dużych zakładów, biorąc pod uwagę zmieniający się krajobraz biznesowy i warunki rynkowe.

Zwiększona przejrzystość

Zwinne zespoły marketingowe wykorzystują elementy wizualne, takie jak tablica Kanban, do definiowania cykli pracy, zamiast polegać na archaicznych pomysłach, takich jak arkusze kalkulacyjne. Scrum Master definiuje listę zadań, priorytety i terminy, zwiększając przejrzystość.

Regularne rozmowy stand-up i spotkania pozwalają członkom zespołu na bieżąco śledzić postępy i rozwój sytuacji.

Decyzje oparte na danych

Jedną z podstawowych wartości i zasad zwinnego marketingu jest wykorzystywanie danych do pomiaru wydajności kampanii marketingowych i podejmować działania naprawcze. Decyzje są zatem bardziej obiektywne i konkretne oraz popychają zespół w kierunku ciągłego doskonalenia.

Szczęśliwsze Teams

Dzięki wyczyszczonym priorytetom, otwartej współpracy i częstej komunikacji, zwinne zespoły marketingowe są bardziej zaangażowane niż tradycyjne. Zwinna struktura daje członkom zespołu własność zadań i autonomię w ich wykonywaniu.

Ponieważ każdy członek zespołu może zdecydować, w jaki sposób chce pracować nad wyznaczonymi celami, są oni szczęśliwsi i bardziej zadowoleni ze swojej pracy.

Większa konkurencyjność

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i ciągłe iteracje znajdują się na szczycie listy priorytetów lista priorytetów dla zwinnych marketerów. Daje im to możliwość działania zgodnie z najnowszymi trendami i zmiennością rynku oraz pozostania wiernym oczekiwaniom swoich klientów.

Co więcej, decyzje są oparte na danych, co daje im przewagę nad konkurentami stosującymi starsze wersje metod marketingowych.

Wyzwania związane z wdrażaniem zwinnego marketingu

Istnieje wiele przykładów organizacji z powodzeniami i zrównoważonymi teamami agile.

Jednak tylko 41% marketerów przyznało, że w swojej codziennej pracy stosuje jakąś formę zwinnych praktyk marketingowych. Co powstrzymuje pozostałe 59% marketerów przed przyjęciem zwinnego marketingu? Oto niektóre z wyzwań:

Brak szkoleń i wiedzy

Zwinny marketing to zmiana paradygmatu. Brak szkoleń sprawia, że marketerzy nie znają niuansów tej metodologii. Firmy muszą inwestować w kompleksowe programy szkoleniowe, aby w pełni zamanifestować korzyści płynące ze zwinnego marketingu w miejscu pracy.

Trudności w zarządzaniu nieplanowaną pracą

Wiele tradycyjnych teamów marketingowych nie jest w stanie podjąć nowych wyzwań i zaakceptować nieplanowanej pracy. Jednak dynamiczny charakter zwinnego marketingu wymaga od marketerów zwinności i otwartości na współpracę w celu rozwiązywania nieplanowanych elementów działań.

Kluczem do rozwiązania tego wyzwania jest budowanie zwinnego sposobu myślenia wśród członków zespołu.

Niechęć do zmian

Zmiana stylu pracy może być postrzegana jako wyzwanie. Powody takiego sprzeciwu mogą być różne; instancja może nie chcieć opuścić swojej strefy komfortu.

Aby rozwiązać ten problem, liderzy biznesowi muszą odbyć szczerą rozmowę z zespołem marketingowym, odpowiadając na obawy i pomagając im zwizualizować korzyści płynące ze zwinnego marketingu.

Brak odpowiednich talentów

Jest to jedno z największych wyzwań dla teamów marketingowych chcących wdrożyć agile marketing. Aby zbudować odpowiedni talent, firmy potrzebują trenera Agile, który może poprowadzić proces i przeszkolić zespół

Brak wsparcia ze strony wyższego kierownictwa

Powodzenie zwinnego marketingu w dużej mierze zależy od gotowości zarządu do dostosowania go do ogólnego celu organizacji. Muszą oni zacząć od poparcia idei Agile i dostarczenia zasobów, które umożliwią powodzenie wdrożenia.

Jak zwinny marketing działa w praktyce

Oto kroki, które należy wykonać w praktyce zwinnego marketingu:

Ustawienie oczekiwań

Zespół ds. zwinnego marketingu spotyka się z zespołem kierowniczym, aby dostosować wszystkich do celu. Następnie zespół marketingowy organizuje wewnętrzne spotkanie w celu ustalenia strategii dla nowego stylu pracy i omówienia środków mających na celu przyjęcie kultury agile.

Identyfikacja możliwości

Zwinny zespół marketingowy analizuje dane, aby zidentyfikować możliwości w podróży klienta. Każdy członek zespołu przedstawia swoje ustalenia podczas codziennych standupów i nakreśla kroki, które planuje podjąć.

Planowanie testów

Po zidentyfikowaniu możliwości, zespół planuje testy i identyfikuje kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Następnie ustalają priorytety testów, które najprawdopodobniej wpłyną na wydajność Business.

Usprawnienie procesów Business

Wydajność każdego testu jest gromadzona i oceniana w celu podjęcia decyzji, które testy należy skalować, a które należy przerwać. Wyciągnięte wnioski są przekazywane zespołowi kierowniczemu w celu podjęcia dalszych działań mających na celu usprawnienie procesów biznesowych

Aby zastosować zwinny marketing w praktyce, zalecamy zapoznanie się z tymi szablonami, które pozwolą na natychmiastowe ustawienie:

Szablon zwinnego marketingu ClickUp

Szablon Szablon zwinnego marketingu od ClickUp pozwala tworzyć i organizować zadania zgodnie ze strategiami marketingowymi, planować sprinty i łatwo dostosowywać zadania do priorytetów. Realizuj kampanie szybciej i w krótszym czasie dzięki temu szablonowi plug-and-play dla zwinnych teamów.

Użyj szablonów ClickUp Agile Marketing Template do zwinnych marketingowych przepływów pracy

Teams marketingu cyfrowego mogą go używać do elastycznego dostosowywania kampanii i budżetów oraz zwiększania widoczności wyników kampanii płatnych i organicznych.

Szablon zarządzania Scrumem ClickUp Szablon zarządzania Scrumem w ClickUp umożliwia kompleksowe zarządzanie zadaniami. Pomaga w szybkim śledzeniu zadań i tworzeniu wizualizacji umożliwiających podejmowanie działań. Zaproś swój Teams do współpracy i zapewnij szybką dostawę z mniejszą liczbą błędów.

Skorzystaj z szablonu zarządzania Agile Scrum firmy ClickUp, aby umożliwić zespołom produktowym, inżynieryjnym i QA lepszą współpracę

Szablon planowania sprintu ClickUp

Szablon Szablon do planowania sprintów od ClickUp pomaga planować sprinty, wizualizować zadania i zależności oraz śledzić postępy. Każdy interesariusz w zespole otrzymuje jasne zrozumienie projektu za pomocą tego szablonu. Menedżerowie mogą również przypisywać terminy i identyfikować potencjalne zagrożenia w projekcie.

Niestandardowe sprinty z szablonem planowania Scrum ClickUp

Wdróż Agile Marketing z ClickUp

Aby wdrożyć zwinny marketing i osiągnąć powodzenie, zespoły na całym świecie polegają na narzędziach takich jak ClickUp do planowania, organizowania, wizualizacji i śledzenia zadań podczas współpracy z różnymi zespołami.

